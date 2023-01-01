大方等陀羅尼經夢行分卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等陀羅尼經夢行分卷第三

北涼沙門法眾於高昌郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼沙門法眾於高昌郡譯

爾時佛告文殊師利法王子：「若我在世若去世後，若有善男子善女人來詣汝所欲求陀羅尼經者，汝當教求十二夢王。若得見一王者，汝當教授七日行法。」文殊師利白佛言：「云何名為十二夢王？云何名曰七日行法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告文殊師利法王子：「若我在世若去世後，若有善男子善女人來詣汝所欲求陀羅尼經者，汝當教求十二夢王。若得見一王者，汝當教授七日行法。」文殊師利白佛言：「云何名為十二夢王？云何名曰七日行法？」

佛告文殊師利：「善男子若有善男子善女人，於其夢中修通能飛，懸繒幡蓋從此人後，見如是者即名袒荼羅。若有善男子善女人，於其夢中若見形像，舍利塔廟、大眾僧聚，見如是者即是斤提羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「善男子若有善男子善女人，於其夢中修通能飛，懸繒幡蓋從此人後，見如是者即名袒荼羅。若有善男子善女人，於其夢中若見形像，舍利塔廟、大眾僧聚，見如是者即是斤提羅。

「若有善男子善女人，於其夢中見國王大臣，著淨潔衣單乘白馬，見如是者即是茂持羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人，於其夢中見國王大臣，著淨潔衣單乘白馬，見如是者即是茂持羅。

「若有善男子善女人，於其夢中若見乘象渡於大江，見如是者即是乾基羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人，於其夢中若見乘象渡於大江，見如是者即是乾基羅。

「若有善男子善女人，於其夢中乘於駱駝上於高山，見如是者即是多林羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人，於其夢中乘於駱駝上於高山，見如是者即是多林羅。

「若有比丘欲求此法，於其夢中上於高座轉于般若，見如是者即是波林羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘欲求此法，於其夢中上於高座轉于般若，見如是者即是波林羅。

「若有比丘於其夢中，到一樹下上於戒壇受具足戒，見如是者即是檀林羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘於其夢中，到一樹下上於戒壇受具足戒，見如是者即是檀林羅。

「若有比丘於其夢中，坐佛形像，請召眾僧施設供具，見如是者即是禪多林羅。若有比丘於其夢中，見有一樹華果茂盛，於其樹下入禪三昧，見如是者即是窮伽林羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘於其夢中，坐佛形像，請召眾僧施設供具，見如是者即是禪多林羅。若有比丘於其夢中，見有一樹華果茂盛，於其樹下入禪三昧，見如是者即是窮伽林羅。

「若有大王於其夢中，帶持刀劍遊行四方，見如是者即是迦林羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有大王於其夢中，帶持刀劍遊行四方，見如是者即是迦林羅。

「若有大臣於其夢中，見有諸人持諸水瓶洗浴其身，坌種種香、著淨潔衣，見如是者即是窮伽林羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有大臣於其夢中，見有諸人持諸水瓶洗浴其身，坌種種香、著淨潔衣，見如是者即是窮伽林羅。

「若有夫人於其夢中，乘於羊車入於深水，於其水中有諸毒蛇，見如是者即是波林羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有夫人於其夢中，乘於羊車入於深水，於其水中有諸毒蛇，見如是者即是波林羅。

「見如是者乃可為說。善男子善女人若見如是一一事者，乃可為說七日行法。」爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何名為七日行法？云何受持？云何修行如是等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見如是者乃可為說。善男子善女人若見如是一一事者，乃可為說七日行法。」爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何名為七日行法？云何受持？云何修行如是等法？」

爾時佛告文殊師利法王子言：「若有善男子善女人，於初日分中至於道場，應以塗香、末香、栴檀沈香、熏陸、海渚岸香，應以供養摩訶袒持陀羅尼經。爾時華聚菩薩、觀世音菩薩來在道場。爾時二士異口同音而讚道場行者：『善哉善哉！善男子善女人等！能於釋迦牟尼如來法中修行摩訶袒持陀羅尼經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告文殊師利法王子言：「若有善男子善女人，於初日分中至於道場，應以塗香、末香、栴檀沈香、熏陸、海渚岸香，應以供養摩訶袒持陀羅尼經。爾時華聚菩薩、觀世音菩薩來在道場。爾時二士異口同音而讚道場行者：『善哉善哉！善男子善女人等！能於釋迦牟尼如來法中修行摩訶袒持陀羅尼經。』

「爾時觀世音、華聚菩薩，在虛空中乘寶蓮華，與無量大眾前後圍遶。文殊師利！我今語汝，語諸眾生修行受持摩訶袒持陀羅尼經，展轉相授，得出三界隨意所願。若有清信士清信女，應於初日分勸諸眾生趣於道場，燒種種香、懸繒幡蓋。若有善男子善女人，欲求現在未來願者，可以求之。爾時二士隨其根量，與其現在未來世願。文殊師利！如是行者若有至心，見此二士踊在虛空；若不至心，而悉不見。文殊師利！若不見者，謂不至心。是名初日行分陀羅尼經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時觀世音、華聚菩薩，在虛空中乘寶蓮華，與無量大眾前後圍遶。文殊師利！我今語汝，語諸眾生修行受持摩訶袒持陀羅尼經，展轉相授，得出三界隨意所願。若有清信士清信女，應於初日分勸諸眾生趣於道場，燒種種香、懸繒幡蓋。若有善男子善女人，欲求現在未來願者，可以求之。爾時二士隨其根量，與其現在未來世願。文殊師利！如是行者若有至心，見此二士踊在虛空；若不至心，而悉不見。文殊師利！若不見者，謂不至心。是名初日行分陀羅尼經。

「復次文殊師利！若有善男子善女人，於第二日分中在於道場，應燒種種香，塗香、末香、懸繒幡蓋而以供養摩訶袒持陀羅尼經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有善男子善女人，於第二日分中在於道場，應燒種種香，塗香、末香、懸繒幡蓋而以供養摩訶袒持陀羅尼經。

「復次爾時寶王如來及與我身，從靈鷲山與無量那由他大眾前後圍遶來至道場。一一大眾各乘七寶蓮華，種種音聲各各讚歎道場行者：『善哉善哉！善男子善女人等！乃能於我去世之後受持讀誦陀羅尼經。』即自惟念：『我能修行受持此經。』又時惟念：『十方三世諸佛如來受持此經，我當隨學。』文殊師利！我去世後，如是來至道場行者，我當隨其根量差別而為說法。又有聞者、有不聞者，有見我形者、有不見者、不見不聞者，除不至心而不見耳。是名摩訶袒持陀羅尼經行分第二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次爾時寶王如來及與我身，從靈鷲山與無量那由他大眾前後圍遶來至道場。一一大眾各乘七寶蓮華，種種音聲各各讚歎道場行者：『善哉善哉！善男子善女人等！乃能於我去世之後受持讀誦陀羅尼經。』即自惟念：『我能修行受持此經。』又時惟念：『十方三世諸佛如來受持此經，我當隨學。』文殊師利！我去世後，如是來至道場行者，我當隨其根量差別而為說法。又有聞者、有不聞者，有見我形者、有不見者、不見不聞者，除不至心而不見耳。是名摩訶袒持陀羅尼經行分第二。

「復次文殊師利！若有善男子善女人，於第三日分中，在於道場懸繒幡蓋，又以塗香、末香、栴檀、沈水、熏陸、海渚岸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經。爾時當有維衛佛、虛空藏菩薩摩訶薩於第三日分中來至道場。與無量大眾前後圍遶在虛空中，亦復各各乘寶蓮華在虛空中或高七多羅樹，放大光明普照十方所有佛土。其中行者覩斯光已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。他方所有賢聖之人，皆悉尋光來至道場。爾時道場行者隨其根力，或有覩者、或不覩者，有見形者、有不見者，隨其根量分別行力。爾時此人聞佛所說如是行力，歡喜踊躍得未曾有。文殊師利！是名摩訶袒持陀羅尼經行分第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有善男子善女人，於第三日分中，在於道場懸繒幡蓋，又以塗香、末香、栴檀、沈水、熏陸、海渚岸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經。爾時當有維衛佛、虛空藏菩薩摩訶薩於第三日分中來至道場。與無量大眾前後圍遶在虛空中，亦復各各乘寶蓮華在虛空中或高七多羅樹，放大光明普照十方所有佛土。其中行者覩斯光已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。他方所有賢聖之人，皆悉尋光來至道場。爾時道場行者隨其根力，或有覩者、或不覩者，有見形者、有不見者，隨其根量分別行力。爾時此人聞佛所說如是行力，歡喜踊躍得未曾有。文殊師利！是名摩訶袒持陀羅尼經行分第三。

「復次文殊師利！若有善男子善女人，於第四日分中在於道場，讀誦修行摩訶袒持陀羅尼經，懸繒幡蓋，悉以雜色莊嚴此道場，燒種種香，塗香、末香、栴檀、沈水、熏陸、海渚岸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經。復次爾時式佛與無量大眾前後圍遶來至道場，在於虛空高七多羅樹，放大光明亦照十方微塵世界。其中眾生覩斯光者，於諸法性無不了達。爾時道場行人不諂偽者，今於現世及過去世未曾犯毀根本罪者，了見式佛在虛空中乘寶蓮華。爾時行人見式佛已，頂禮足下。爾時式佛即以右手摩其人頂，作如是言：『善男子善女人！汝等不久趣菩提樹，破諸魔怨、伏諸外道，當獲總持與我無異。』文殊師利！是名摩訶袒持陀羅尼經行分第四也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有善男子善女人，於第四日分中在於道場，讀誦修行摩訶袒持陀羅尼經，懸繒幡蓋，悉以雜色莊嚴此道場，燒種種香，塗香、末香、栴檀、沈水、熏陸、海渚岸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經。復次爾時式佛與無量大眾前後圍遶來至道場，在於虛空高七多羅樹，放大光明亦照十方微塵世界。其中眾生覩斯光者，於諸法性無不了達。爾時道場行人不諂偽者，今於現世及過去世未曾犯毀根本罪者，了見式佛在虛空中乘寶蓮華。爾時行人見式佛已，頂禮足下。爾時式佛即以右手摩其人頂，作如是言：『善男子善女人！汝等不久趣菩提樹，破諸魔怨、伏諸外道，當獲總持與我無異。』文殊師利！是名摩訶袒持陀羅尼經行分第四也。

「復次文殊師利！若有善男子善女人於第五日分中在於道場，受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經，莊嚴道場、懸繒幡蓋，燒種種香，塗香、末香、栴檀、沈水、熏陸、海渚岸香，如是諸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經，又無餘念，『我當何時得隨陀羅尼門？我當何時離三有惡？我當何時離於五蓋？我當何時離於十纏？我當何時離諸憍慢及諸愚習如是等難？何時當離如是等苦。』若作是念時，爾時隨葉佛在於虛空乘寶蓮華，為無量大眾說諸法要。爾時道場行者了了聞佛所說章句，悉在心懷明了不忘。爾時道場行者，若有覩者及無覩者，乃至七日覩者，乃至二七日不覩者，乃至三七日覩者乃至不覩者。眾生此業以不定故，皆由先世罪業深淺。文殊師利是名陀羅尼經行分第五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有善男子善女人於第五日分中在於道場，受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經，莊嚴道場、懸繒幡蓋，燒種種香，塗香、末香、栴檀、沈水、熏陸、海渚岸香，如是諸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經，又無餘念，『我當何時得隨陀羅尼門？我當何時離三有惡？我當何時離於五蓋？我當何時離於十纏？我當何時離諸憍慢及諸愚習如是等難？何時當離如是等苦。』若作是念時，爾時隨葉佛在於虛空乘寶蓮華，為無量大眾說諸法要。爾時道場行者了了聞佛所說章句，悉在心懷明了不忘。爾時道場行者，若有覩者及無覩者，乃至七日覩者，乃至二七日不覩者，乃至三七日覩者乃至不覩者。眾生此業以不定故，皆由先世罪業深淺。文殊師利是名陀羅尼經行分第五。

「復次文殊師利！若有善男子善女人，於第六日分中在於道場，受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經，燒種種香，塗香、末香、栴檀、沈水、熏陸、海渚岸香，如是諸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經。復次當有拘那含牟尼佛，與無量大眾前後圍遶，從餘四天下來至道場。爾時行人了見拘那含牟尼佛及見七佛在於虛空，一一諸佛各乘七寶蓮華座，一一華座縱廣正等八萬四千由旬，其花離地亦八萬四千由旬。爾時行人見是事已，得未曾有歡喜踊躍。爾時諸佛異口同音而讚行人：『善哉善哉！釋迦如來弟子能於遺法受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經至於道場，不久當離三惡道分，救攝眾生在於人天究竟快樂。』文殊師利！我去世後，此摩訶袒持陀羅尼經當於閻浮提饒益眾生。文殊師利！是名摩訶袒持陀羅尼經行分第六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有善男子善女人，於第六日分中在於道場，受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經，燒種種香，塗香、末香、栴檀、沈水、熏陸、海渚岸香，如是諸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經。復次當有拘那含牟尼佛，與無量大眾前後圍遶，從餘四天下來至道場。爾時行人了見拘那含牟尼佛及見七佛在於虛空，一一諸佛各乘七寶蓮華座，一一華座縱廣正等八萬四千由旬，其花離地亦八萬四千由旬。爾時行人見是事已，得未曾有歡喜踊躍。爾時諸佛異口同音而讚行人：『善哉善哉！釋迦如來弟子能於遺法受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經至於道場，不久當離三惡道分，救攝眾生在於人天究竟快樂。』文殊師利！我去世後，此摩訶袒持陀羅尼經當於閻浮提饒益眾生。文殊師利！是名摩訶袒持陀羅尼經行分第六。

「復次文殊師利！若有善男子善女人，於第七日分中在於道場，至心禮敬摩訶袒持陀羅尼經莫作餘念，但當至心諦聽諦受，莫念妻子象馬七珍，莫以妄想亂其善心，令一生空過無所得也，唐喪其功不離諸惡。文殊師利！夫為行者，但應至心作如上念。爾時當有十方一切諸佛世尊在於虛空，一一諸佛或將一恒河沙者、或將二恒河沙者、或三恒河沙者、或一萬恒河沙者、或二萬恒河沙者、或三萬恒河沙者、或十萬恒河沙者、或二十萬恒河沙者、或三十萬恒河沙者、或六十七十八十九十，乃至一百二百三百四百五百六百七百八百九百，乃至不可計不可數大眾集在道場。爾時大眾互相覩見，皆有三十二相，身如閻浮檀金。一一佛土各現其前，以種種珍寶間錯莊嚴，一切諸國未有得如文殊師利法王子者，在於虛空皆自驚疑，每自思惟：『何緣諸佛悉現如是清淨世界？』作是念時，我與文殊師利及無量大眾，前後圍遶往至道場，隨其根量而為說法，令其行人了見我身，加其威神令悉得見在虛空坐及諸淨國。見淨國已，歡喜踊躍得未曾有，即發阿耨多羅三藐三菩提心而不退轉，於七日中得隨意生。文殊師利！是名摩訶袒持陀羅經行分第七。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有善男子善女人，於第七日分中在於道場，至心禮敬摩訶袒持陀羅尼經莫作餘念，但當至心諦聽諦受，莫念妻子象馬七珍，莫以妄想亂其善心，令一生空過無所得也，唐喪其功不離諸惡。文殊師利！夫為行者，但應至心作如上念。爾時當有十方一切諸佛世尊在於虛空，一一諸佛或將一恒河沙者、或將二恒河沙者、或三恒河沙者、或一萬恒河沙者、或二萬恒河沙者、或三萬恒河沙者、或十萬恒河沙者、或二十萬恒河沙者、或三十萬恒河沙者、或六十七十八十九十，乃至一百二百三百四百五百六百七百八百九百，乃至不可計不可數大眾集在道場。爾時大眾互相覩見，皆有三十二相，身如閻浮檀金。一一佛土各現其前，以種種珍寶間錯莊嚴，一切諸國未有得如文殊師利法王子者，在於虛空皆自驚疑，每自思惟：『何緣諸佛悉現如是清淨世界？』作是念時，我與文殊師利及無量大眾，前後圍遶往至道場，隨其根量而為說法，令其行人了見我身，加其威神令悉得見在虛空坐及諸淨國。見淨國已，歡喜踊躍得未曾有，即發阿耨多羅三藐三菩提心而不退轉，於七日中得隨意生。文殊師利！是名摩訶袒持陀羅經行分第七。」

爾時華聚菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌而白佛言：「世尊！我從東方妙樂世界，為佛所遣故來救此雷音比丘，令住堅固心。如佛所說，不久當得成等正覺，度諸眾生無有邊際，令得究竟住決定心。我以憶念昔所造行，故來至此娑婆世界，聽受演說陀羅尼經。復聞授諸聲聞五百大弟子記，十方天子今各現在，世尊了知，何用說此十方一切而見聞耶？唯願聽我立大誓願護此經典。」佛告華聚：「善哉善哉！善男子！聽汝自恣立大誓願。」爾時華聚菩薩即於佛前而自立誓，作如是言：「世尊！若有善男子善女人，受持讀誦此陀羅尼經者，我從今日晝夜不離，擁護是人令無惱患，色力名譽皆悉具足。世尊若賜我此願者，我乃當取成等正覺。若有眾生遭苦厄者，我若不往救彼眾生令得本心，我終不成等正覺也。若復有人修持此經至於道場，若遭苦患稱我名字，我不往救，我終不成等正覺也。若有眾生憶念我名，日夜六時念念不絕求生妙樂世界，若不往生者，我終不成等正覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時華聚菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌而白佛言：「世尊！我從東方妙樂世界，為佛所遣故來救此雷音比丘，令住堅固心。如佛所說，不久當得成等正覺，度諸眾生無有邊際，令得究竟住決定心。我以憶念昔所造行，故來至此娑婆世界，聽受演說陀羅尼經。復聞授諸聲聞五百大弟子記，十方天子今各現在，世尊了知，何用說此十方一切而見聞耶？唯願聽我立大誓願護此經典。」佛告華聚：「善哉善哉！善男子！聽汝自恣立大誓願。」爾時華聚菩薩即於佛前而自立誓，作如是言：「世尊！若有善男子善女人，受持讀誦此陀羅尼經者，我從今日晝夜不離，擁護是人令無惱患，色力名譽皆悉具足。世尊若賜我此願者，我乃當取成等正覺。若有眾生遭苦厄者，我若不往救彼眾生令得本心，我終不成等正覺也。若復有人修持此經至於道場，若遭苦患稱我名字，我不往救，我終不成等正覺也。若有眾生憶念我名，日夜六時念念不絕求生妙樂世界，若不往生者，我終不成等正覺也。

「若有眾生行陀羅尼者，我當晝夜為彼人說法令得歡喜。若欲命終之日，必定自知生妙樂世界無有疑也。或令彼人遙見妙樂世界，如觀掌中阿摩勒果，所有一切好醜之事悉皆明達。世尊！若令一切眾生生妙樂世界者，我乃當成等正覺也。若有往生三塗分業不永斷者，我終不成等正覺也。既生妙樂世界，不離愚癡憍慢因緣習氣者，我亦終不成等正覺也。天中尊王！若有眾生從生至老但作一念：『我當書寫陀羅尼經受持讀誦。』然後得生，若得書若不得書、若得讀誦若不得讀誦，臨終之日我必往彼人所，拔其精神令生妙樂世界。世尊！除二種人我所不攝，一者謗方等經、二者用僧祇物乃至一比丘物。若用如是之物，不得往生妙樂世界。若有眾生被於官事愁憂不樂、為他所逼將向王所、若在大火大水、師子虎狼軍陣交戰、迷在山谷不知道路，若值如上諸難處者，應當讀誦陀羅尼經百二十遍，復更百二十遍稱我名字南無華聚菩薩大士，應如是唱。我時與無量大威神諸天前後圍遶詣彼人所，破彼諸難令無所患。世尊！若與我如上諸願者，我乃當取阿耨多羅三藐三菩提；若不聽許，我終不成等正覺也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生行陀羅尼者，我當晝夜為彼人說法令得歡喜。若欲命終之日，必定自知生妙樂世界無有疑也。或令彼人遙見妙樂世界，如觀掌中阿摩勒果，所有一切好醜之事悉皆明達。世尊！若令一切眾生生妙樂世界者，我乃當成等正覺也。若有往生三塗分業不永斷者，我終不成等正覺也。既生妙樂世界，不離愚癡憍慢因緣習氣者，我亦終不成等正覺也。天中尊王！若有眾生從生至老但作一念：『我當書寫陀羅尼經受持讀誦。』然後得生，若得書若不得書、若得讀誦若不得讀誦，臨終之日我必往彼人所，拔其精神令生妙樂世界。世尊！除二種人我所不攝，一者謗方等經、二者用僧祇物乃至一比丘物。若用如是之物，不得往生妙樂世界。若有眾生被於官事愁憂不樂、為他所逼將向王所、若在大火大水、師子虎狼軍陣交戰、迷在山谷不知道路，若值如上諸難處者，應當讀誦陀羅尼經百二十遍，復更百二十遍稱我名字南無華聚菩薩大士，應如是唱。我時與無量大威神諸天前後圍遶詣彼人所，破彼諸難令無所患。世尊！若與我如上諸願者，我乃當取阿耨多羅三藐三菩提；若不聽許，我終不成等正覺也。」

爾時佛告華聚菩薩：「善哉善哉！善男子！大士汝慈悲無量，欲以慈悲門攝取眾生，示諸方便令無惱患，隨意得生諸安樂國。」爾時毘沙門天王即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！我為鬼神將軍攝諸鬼神，猶如世尊盡攝我等。世尊！今聽我等護持陀羅尼經典不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告華聚菩薩：「善哉善哉！善男子！大士汝慈悲無量，欲以慈悲門攝取眾生，示諸方便令無惱患，隨意得生諸安樂國。」爾時毘沙門天王即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！我為鬼神將軍攝諸鬼神，猶如世尊盡攝我等。世尊！今聽我等護持陀羅尼經典不耶？」

爾時佛告毘沙門天王：「快哉！鬼神大王！欲護陀羅尼經者，即是三世諸佛之子，即報三世諸佛之恩。」爾時毘沙門天王即於佛前而自立願：「世尊！若有善男子善女人持陀羅尼經者，有諸惡人為起衰患，令其行人意散心亂，不得讀誦修行陀羅尼經。我於爾時往彼人所，令彼惡人復得衰耗，或令水火盜賊、縣官枉橫不隱之事來逼其身，或時致死若近於死。如是惡人若仕官者不得高遷，或令惡夢麻油塗身宛轉土中，或時於其夢中脫衣裸走、牙齒墮落、頭白面皺、眼目𥆔瞎。世尊！我令其夢中見如是事。世尊！我於爾時遣諸鬼神惱其舍宅，令彼惡人得大重病或時致死。世尊聽我如是護此經不？」爾時世尊默然不答。爾時華聚語毘沙門言：「世尊默然，即為可汝如上所言。」爾時阿難語華聚言：「我今問汝，汝可答我，莫如世尊默然可也。」爾時華聚語阿難言：「隨意所問，當以答汝。」爾時阿難語華聚言：「世尊何故不默然授諸聲聞記？所以者何？默然是印可性者，以何因緣言語方便授諸聲聞弟子記耶？」爾時華聚語阿難言：「如來有默然授諸聲聞記，或時以言語方便而以受之。阿難！如來授記不唯三途。所以者何？如來當以諸法不定故、方便多故、智慧無量故、世界無邊故、眾生行無邊故，是故世尊更以方便授諸聲聞大弟子記。」爾時阿難語華聚言：「若謂諸法不定者，十方諸佛亦應不定。諸佛不定者，十方世界亦復不定乎？」爾時華聚即以右手接取西方妙樂世界舉著虛空，猶如大士取阿摩勒果置於右掌無所妨礙。爾時大眾遙見西方妙樂世界河池華樹莊嚴之事，無不明了。爾時大眾歡喜踊躍，至心敬禮無量壽佛，各各求生妙樂世界。爾時華聚語阿難言：「於意云何？諸法如是有定性不？」阿難答華聚言：「諸法如是無有定性。我不敢問諸法定相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告毘沙門天王：「快哉！鬼神大王！欲護陀羅尼經者，即是三世諸佛之子，即報三世諸佛之恩。」爾時毘沙門天王即於佛前而自立願：「世尊！若有善男子善女人持陀羅尼經者，有諸惡人為起衰患，令其行人意散心亂，不得讀誦修行陀羅尼經。我於爾時往彼人所，令彼惡人復得衰耗，或令水火盜賊、縣官枉橫不隱之事來逼其身，或時致死若近於死。如是惡人若仕官者不得高遷，或令惡夢麻油塗身宛轉土中，或時於其夢中脫衣裸走、牙齒墮落、頭白面皺、眼目𥆔瞎。世尊！我令其夢中見如是事。世尊！我於爾時遣諸鬼神惱其舍宅，令彼惡人得大重病或時致死。世尊聽我如是護此經不？」爾時世尊默然不答。爾時華聚語毘沙門言：「世尊默然，即為可汝如上所言。」爾時阿難語華聚言：「我今問汝，汝可答我，莫如世尊默然可也。」爾時華聚語阿難言：「隨意所問，當以答汝。」爾時阿難語華聚言：「世尊何故不默然授諸聲聞記？所以者何？默然是印可性者，以何因緣言語方便授諸聲聞弟子記耶？」爾時華聚語阿難言：「如來有默然授諸聲聞記，或時以言語方便而以受之。阿難！如來授記不唯三途。所以者何？如來當以諸法不定故、方便多故、智慧無量故、世界無邊故、眾生行無邊故，是故世尊更以方便授諸聲聞大弟子記。」爾時阿難語華聚言：「若謂諸法不定者，十方諸佛亦應不定。諸佛不定者，十方世界亦復不定乎？」爾時華聚即以右手接取西方妙樂世界舉著虛空，猶如大士取阿摩勒果置於右掌無所妨礙。爾時大眾遙見西方妙樂世界河池華樹莊嚴之事，無不明了。爾時大眾歡喜踊躍，至心敬禮無量壽佛，各各求生妙樂世界。爾時華聚語阿難言：「於意云何？諸法如是有定性不？」阿難答華聚言：「諸法如是無有定性。我不敢問諸法定相。」

爾時佛告阿難：「汝等二大士不須諍論如是事也。何以故？阿難！於汝意云何？三果之人入地獄不？阿羅漢人受餓鬼形不？乃至受畜生身不？及生邊地邪見處不？」阿難白佛言：「不也。世尊！何以故？阿羅漢人名離一切究竟患難，若不離一切究竟患者不名阿羅漢也。」「善男子！汝云何言一切法是不定相？阿羅漢人永更不受如是等苦，豈不定乎？」阿難白佛言：「世尊！阿羅漢人得盡定慧不？」佛言：「不也。何以故？阿羅漢分段涅槃，是故不得究竟盡慧。善男子！夫於學者，觀一切法住平等性，不離有不離無、不離有邊不離無邊、不即是邊不離是邊、不即是我不離於我、不即是色不離於色、不即是受不離於受，一切法者不可言定不可言無定。若無定者，應無三寶究竟解脫處，當知是法即有定性。若謂無定，上無諸佛、下無眾生，是無定相。雖復如是，然不可言無，復不可言有。若菩薩觀一切法著有著無，即菩薩累。若見眾生而生著相是菩薩累，若離眾生亦菩薩累。若著眾生行是菩薩累，若離眾生行亦菩薩累。若著我行是菩薩累。何以故？菩薩常應如是心住中道，得名菩薩究竟慧也。善男子！阿羅漢人都無是事。無是事故，不得名為究竟慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「汝等二大士不須諍論如是事也。何以故？阿難！於汝意云何？三果之人入地獄不？阿羅漢人受餓鬼形不？乃至受畜生身不？及生邊地邪見處不？」阿難白佛言：「不也。世尊！何以故？阿羅漢人名離一切究竟患難，若不離一切究竟患者不名阿羅漢也。」「善男子！汝云何言一切法是不定相？阿羅漢人永更不受如是等苦，豈不定乎？」阿難白佛言：「世尊！阿羅漢人得盡定慧不？」佛言：「不也。何以故？阿羅漢分段涅槃，是故不得究竟盡慧。善男子！夫於學者，觀一切法住平等性，不離有不離無、不離有邊不離無邊、不即是邊不離是邊、不即是我不離於我、不即是色不離於色、不即是受不離於受，一切法者不可言定不可言無定。若無定者，應無三寶究竟解脫處，當知是法即有定性。若謂無定，上無諸佛、下無眾生，是無定相。雖復如是，然不可言無，復不可言有。若菩薩觀一切法著有著無，即菩薩累。若見眾生而生著相是菩薩累，若離眾生亦菩薩累。若著眾生行是菩薩累，若離眾生行亦菩薩累。若著我行是菩薩累。何以故？菩薩常應如是心住中道，得名菩薩究竟慧也。善男子！阿羅漢人都無是事。無是事故，不得名為究竟慧也。

「善男子！所謂菩薩住心中道，汝今諦聽，當為汝說。菩薩觀虛空如地、觀地如虛空，觀金如土、觀土如金，觀眾生非眾生、觀非眾生而是眾生，觀法而是非法、觀於非法而是定法，而是定法無有差別。觀諸持戒與破戒等，觀諸破戒如具戒相。雖然離於二邊住平等相，破戒持戒亦應等心觀之，上中下性亦應等心觀之，有為無為法亦應如是等心觀之，不讚大乘不毀小乘，豪貴卑賤、麁妙醜陋、諸根完具及與殘缺、聰黠愚闇悉不讚毀。善男子！夫為菩薩供養之法。不應選擇如上諸事，是名菩薩住心中道究竟智慧。善男子！聲聞之人無如是事故，無究竟慧亦非究竟涅槃。何以故？未了法性故，不得究竟涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！所謂菩薩住心中道，汝今諦聽，當為汝說。菩薩觀虛空如地、觀地如虛空，觀金如土、觀土如金，觀眾生非眾生、觀非眾生而是眾生，觀法而是非法、觀於非法而是定法，而是定法無有差別。觀諸持戒與破戒等，觀諸破戒如具戒相。雖然離於二邊住平等相，破戒持戒亦應等心觀之，上中下性亦應等心觀之，有為無為法亦應如是等心觀之，不讚大乘不毀小乘，豪貴卑賤、麁妙醜陋、諸根完具及與殘缺、聰黠愚闇悉不讚毀。善男子！夫為菩薩供養之法。不應選擇如上諸事，是名菩薩住心中道究竟智慧。善男子！聲聞之人無如是事故，無究竟慧亦非究竟涅槃。何以故？未了法性故，不得究竟涅槃。

「復次善男子！我於往昔作一居士，受性憍恣而不推求出世之典。時有比丘執持應器來詣於我，而從我乞濟身之具。時我答言：『沙門釋子汝從何方來至我所？執鉢而住何所求索？』復更問言：『汝何種姓？為上姓、中姓、下姓乎？』又復更問曰：『汝於五法常學何律？汝於十二部經常學何等？』復更重問：『汝今名何？受姓云何？汝於三業中常修何業？欲求何處？上中下乘汝何乘所攝？求究竟乎求分段耶？』如是無窮重問，身便得患而即命終。以是因緣，今故語汝，若以施時莫擇上中下性。實相世諦，於有無法而不分別；若分別者即名菩薩著我人壽者亦著行者，不名菩薩住心中道得究竟慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！我於往昔作一居士，受性憍恣而不推求出世之典。時有比丘執持應器來詣於我，而從我乞濟身之具。時我答言：『沙門釋子汝從何方來至我所？執鉢而住何所求索？』復更問言：『汝何種姓？為上姓、中姓、下姓乎？』又復更問曰：『汝於五法常學何律？汝於十二部經常學何等？』復更重問：『汝今名何？受姓云何？汝於三業中常修何業？欲求何處？上中下乘汝何乘所攝？求究竟乎求分段耶？』如是無窮重問，身便得患而即命終。以是因緣，今故語汝，若以施時莫擇上中下性。實相世諦，於有無法而不分別；若分別者即名菩薩著我人壽者亦著行者，不名菩薩住心中道得究竟慧。

「善男子！我今復更略說往昔因緣。我於往昔作一比丘，時有居士設大施會，請沙門、婆羅門、貧窮下賤，須衣與衣、須食與食、須珍寶與珍寶。我時甚大貧窮而無資財，我時望得珍寶物故往詣會所。於其中道見有大橋，於其橋上見眾多人怱怱往來。時諸人中有一智者，我以愚意問此人言：『此橋何人所作？此河從何而來，今向何去？』復問：『此木何林所生？何人所斫？何象所載？此木為青為白為赤為黑？何日所作？此木松也、柏也、柳也？曲也直也、有節無節也？破此木鐵，何冶所出？何匠所造？此水鹹也苦也甜也、深也淺也？何用作此橋也？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今復更略說往昔因緣。我於往昔作一比丘，時有居士設大施會，請沙門、婆羅門、貧窮下賤，須衣與衣、須食與食、須珍寶與珍寶。我時甚大貧窮而無資財，我時望得珍寶物故往詣會所。於其中道見有大橋，於其橋上見眾多人怱怱往來。時諸人中有一智者，我以愚意問此人言：『此橋何人所作？此河從何而來，今向何去？』復問：『此木何林所生？何人所斫？何象所載？此木為青為白為赤為黑？何日所作？此木松也、柏也、柳也？曲也直也、有節無節也？破此木鐵，何冶所出？何匠所造？此水鹹也苦也甜也、深也淺也？何用作此橋也？』

「善男子！我於爾時次第而作七千八百問已，爾時智者便答我言：『咄癡沙門！居士請汝，汝但涉路至於會所，可得悅意，後不生悔。汝今捨問如是等事，於身無利何用問為；如是等木何野所生？何人所造？何斧所斫？咄沙門！今且速去，還當語汝。』我時聞此語已，涉路而去便到會所，所食蕩盡財寶無餘。我時見已懊惱結恨，㘁聲叫言：『是何苦哉。心口所失，值如是苦。』還到橋上，見向智人。時人問言：『沙門！汝云何憔悴如是？多不吉耶？』我時答言：『以貧窮故往詣會所，欲求衣食所須之具。於其中間以見於汝，徒問無益之言，使我不值飲食、所須財寶。以是因緣我心生惱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於爾時次第而作七千八百問已，爾時智者便答我言：『咄癡沙門！居士請汝，汝但涉路至於會所，可得悅意，後不生悔。汝今捨問如是等事，於身無利何用問為；如是等木何野所生？何人所造？何斧所斫？咄沙門！今且速去，還當語汝。』我時聞此語已，涉路而去便到會所，所食蕩盡財寶無餘。我時見已懊惱結恨，㘁聲叫言：『是何苦哉。心口所失，值如是苦。』還到橋上，見向智人。時人問言：『沙門！汝云何憔悴如是？多不吉耶？』我時答言：『以貧窮故往詣會所，欲求衣食所須之具。於其中間以見於汝，徒問無益之言，使我不值飲食、所須財寶。以是因緣我心生惱。』

「爾時智者而答我言：『夫為比丘，於身無利，理不應問。何用問為？善士比丘！汝以一誤失現在利。從今已往於身無利，慎莫多問。應觀諸法，於身利者宜應須問。何謂為利？觀有為法，應以遠離，此即為利。觀平等法，宜應親近，此即為利。不讚已毀他，此即為利。自既了達，教他了達，此即為利。自能厭離世樂，亦教他離，此即為利。自知莫問無利益，亦教他莫問，此即為利。我向了達知問無利，是故語汝速往會所。』善男子！爾時智者說此法時，忉利諸天九十二億，在虛空中聽智者所說，即發阿耨多羅三藐三菩提心。時五百居士遠塵離垢得法眼淨，我於爾時得入陀羅尼門。善男子！我因是已來，得入究竟慧住心中道。阿羅漢都無是事，云何當得究竟慧耶？以毀大乘、讚諸小乘，是故不得究竟慧耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時智者而答我言：『夫為比丘，於身無利，理不應問。何用問為？善士比丘！汝以一誤失現在利。從今已往於身無利，慎莫多問。應觀諸法，於身利者宜應須問。何謂為利？觀有為法，應以遠離，此即為利。觀平等法，宜應親近，此即為利。不讚已毀他，此即為利。自既了達，教他了達，此即為利。自能厭離世樂，亦教他離，此即為利。自知莫問無利益，亦教他莫問，此即為利。我向了達知問無利，是故語汝速往會所。』善男子！爾時智者說此法時，忉利諸天九十二億，在虛空中聽智者所說，即發阿耨多羅三藐三菩提心。時五百居士遠塵離垢得法眼淨，我於爾時得入陀羅尼門。善男子！我因是已來，得入究竟慧住心中道。阿羅漢都無是事，云何當得究竟慧耶？以毀大乘、讚諸小乘，是故不得究竟慧耳。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如是人者，今何所在？世尊！受是果報經幾劫乎？佛號云何？劫名何等？其王名何？」佛告阿難：「善男子！吾今可以譬喻語汝。設有一人身力無量，末三千大千世界盡為微塵。善男子！且置是事。此人復取十方微塵等三千大千世界，亦末為塵。如是次第十方恒河沙世界，亦末為塵。可知其數不？」阿難白佛言：「世尊！一世界乃至百世界尚不可數，況微塵耶？」「善男子！如是世界可知其數。彼佛去世後復過於是，佛號栴檀華如來至真等正覺，國名尊常，劫名淨持，王名栴檀果。栴檀華佛生彼王宮，成等正覺而取涅槃。次後有佛名釋迦牟尼，如是次第二萬億釋迦牟尼佛，吾悉供養。最初佛者令我堅固陀羅尼，豈異人？乎今即文殊師利法王子是。爾時居士設法會者，今華聚菩薩摩訶薩是。爾時五百居士者，今則五百大弟子是。」爾時王子菩薩、居士、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、五百大弟子、無量大眾，及與阿難，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！如是人者，今何所在？世尊！受是果報經幾劫乎？佛號云何？劫名何等？其王名何？」佛告阿難：「善男子！吾今可以譬喻語汝。設有一人身力無量，末三千大千世界盡為微塵。善男子！且置是事。此人復取十方微塵等三千大千世界，亦末為塵。如是次第十方恒河沙世界，亦末為塵。可知其數不？」阿難白佛言：「世尊！一世界乃至百世界尚不可數，況微塵耶？」「善男子！如是世界可知其數。彼佛去世後復過於是，佛號栴檀華如來至真等正覺，國名尊常，劫名淨持，王名栴檀果。栴檀華佛生彼王宮，成等正覺而取涅槃。次後有佛名釋迦牟尼，如是次第二萬億釋迦牟尼佛，吾悉供養。最初佛者令我堅固陀羅尼，豈異人？乎今即文殊師利法王子是。爾時居士設法會者，今華聚菩薩摩訶薩是。爾時五百居士者，今則五百大弟子是。」爾時王子菩薩、居士、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、五百大弟子、無量大眾，及與阿難，歡喜奉行。