大方等陀羅尼經初分餘卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等陀羅尼經初分餘卷第二

北涼沙門法眾於高昌郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼沙門法眾於高昌郡譯

「善男子！汝若未了此事，當更為汝略說往昔因緣本事。善男子！爾時上首重告恒伽言：『過去有佛號栴檀華至真等正覺，國名栴壇香，彼佛於中成等正覺。國王名寶栴檀，其王有弟名曰林果。爾時大王有九百九十九子，是諸王子治世暴惡不順律行。其王大吉，常以諸善順化眾生，得究竟樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝若未了此事，當更為汝略說往昔因緣本事。善男子！爾時上首重告恒伽言：『過去有佛號栴檀華至真等正覺，國名栴壇香，彼佛於中成等正覺。國王名寶栴檀，其王有弟名曰林果。爾時大王有九百九十九子，是諸王子治世暴惡不順律行。其王大吉，常以諸善順化眾生，得究竟樂。

「『爾時大王及弟林果即坐思惟：「曾從九十二億恒河沙諸佛受此妙戒。今我復應持此妙戒，攝我諸子使得正見。」作是念時，十方無量億千那由他恒河沙等諸佛，異口同音而讚大王：「善哉善哉！大王及弟林果，乃能受持如是妙戒欲攝諸子。」爾時大王及弟林果聞諸佛聲，即從座起，頂禮佛足，却住一面，即召諸子。爾時諸子往到父所，見諸佛已，各禮佛足，却住一面，即白父言：「欲何所勅？」爾時大王與弟林果告諸子言：「汝等知不？我有妙戒，曾從無量億千那由他諸佛受是妙戒。汝等今能受此戒不？」爾時諸子歡喜踊躍，頂禮父足，叉手合掌，瞻仰父目而報父言：「唯然。慈父！我等能受如是妙戒。」爾時大王及弟林果現其神力，令諸子等得見十方無量億千那由他恒河沙等諸佛住在虛空。爾時諸子各禮佛足，求受妙戒。爾時諸佛默然許之。是時諸子如是第二、第三請已，爾時諸子各自燒身，經八萬四千劫供養諸佛已，復從地起，瞻仰諸佛求受妙戒。爾時諸佛即授諸王子如上妙戒。』善男子！爾時上首告恒伽言：『欲知爾時諸王子最上首者，今則我是。欲知諸王子中第二者，豈異人乎？今則汝是也。』善男子！爾時上首說此法時，虛空中有九十二億諸天得住無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『爾時大王及弟林果即坐思惟：「曾從九十二億恒河沙諸佛受此妙戒。今我復應持此妙戒，攝我諸子使得正見。」作是念時，十方無量億千那由他恒河沙等諸佛，異口同音而讚大王：「善哉善哉！大王及弟林果，乃能受持如是妙戒欲攝諸子。」爾時大王及弟林果聞諸佛聲，即從座起，頂禮佛足，却住一面，即召諸子。爾時諸子往到父所，見諸佛已，各禮佛足，却住一面，即白父言：「欲何所勅？」爾時大王與弟林果告諸子言：「汝等知不？我有妙戒，曾從無量億千那由他諸佛受是妙戒。汝等今能受此戒不？」爾時諸子歡喜踊躍，頂禮父足，叉手合掌，瞻仰父目而報父言：「唯然。慈父！我等能受如是妙戒。」爾時大王及弟林果現其神力，令諸子等得見十方無量億千那由他恒河沙等諸佛住在虛空。爾時諸子各禮佛足，求受妙戒。爾時諸佛默然許之。是時諸子如是第二、第三請已，爾時諸子各自燒身，經八萬四千劫供養諸佛已，復從地起，瞻仰諸佛求受妙戒。爾時諸佛即授諸王子如上妙戒。』善男子！爾時上首告恒伽言：『欲知爾時諸王子最上首者，今則我是。欲知諸王子中第二者，豈異人乎？今則汝是也。』善男子！爾時上首說此法時，虛空中有九十二億諸天得住無生法忍。

「復次善男子！爾時上首廣為恒伽演說如是大利益法，爾時恒伽歡喜踊躍受是妙戒。善男子！如是等人是汝往昔善知識也，是故我今當為汝說。善男子！爾時上首者，今則華聚菩薩是。欲知爾時恒伽者，豈異人乎？則汝身是。爾時寶栴檀王者，今東方寶王佛是。欲知爾時林果者，今則我身是。欲知爾時諸子者，今賢劫千佛是。爾時九十二億諸天者，豈異人乎？今此九十二億諸魔王是。善男子！如是諸魔王，欲令汝憶本所修行善業力故，又欲令我說往昔因緣故，故來蔽汝。又欲令我說大方等陀羅尼經，救攝當來苦惱眾生故，以是因緣故來嬈汝。」爾時五百大弟子、菩薩摩訶薩眾、優婆塞、優婆夷、居士、居士子、天人、魔王、婆蓃大士及以夜叉，如是大眾歡喜踊躍頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！爾時上首廣為恒伽演說如是大利益法，爾時恒伽歡喜踊躍受是妙戒。善男子！如是等人是汝往昔善知識也，是故我今當為汝說。善男子！爾時上首者，今則華聚菩薩是。欲知爾時恒伽者，豈異人乎？則汝身是。爾時寶栴檀王者，今東方寶王佛是。欲知爾時林果者，今則我身是。欲知爾時諸子者，今賢劫千佛是。爾時九十二億諸天者，豈異人乎？今此九十二億諸魔王是。善男子！如是諸魔王，欲令汝憶本所修行善業力故，又欲令我說往昔因緣故，故來蔽汝。又欲令我說大方等陀羅尼經，救攝當來苦惱眾生故，以是因緣故來嬈汝。」爾時五百大弟子、菩薩摩訶薩眾、優婆塞、優婆夷、居士、居士子、天人、魔王、婆蓃大士及以夜叉，如是大眾歡喜踊躍頂戴奉行。

爾時佛告阿難：「汝聞諸佛實法不？」「唯然。世尊！今日乃聞如是章句甚深法藏，甚為希有，能令一切地獄、餓鬼、諸天人等一切眾生無不解脫，能滅一切諸罪業報。」爾時佛告阿難：「善男子！快說是語。如汝所言，真實不虛。若我在世、若去世後，此經在閻浮提，猶如日光照明世間，眾生遭恩得見四方。又如諸山，須彌最高，若居其頂，即皆得見四方之事。此陀羅尼經亦復如是，諸法中高，見諸法相。又如大海而無邊底。此陀羅尼經亦復如是而無邊底，所得功德亦無邊底。善男子！吾以如是無邊法藏付囑於汝，汝可護念修行受持。」爾時阿難白佛言：「世尊！若如是者，我不堪任修行受持如是經典。何以故？此法甚深無邊際故，此經最高如須彌故，非是聲聞之所能持。何以故？難得邊際故，非我所知故。以是因緣，我不堪任受持修行如是經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「汝聞諸佛實法不？」「唯然。世尊！今日乃聞如是章句甚深法藏，甚為希有，能令一切地獄、餓鬼、諸天人等一切眾生無不解脫，能滅一切諸罪業報。」爾時佛告阿難：「善男子！快說是語。如汝所言，真實不虛。若我在世、若去世後，此經在閻浮提，猶如日光照明世間，眾生遭恩得見四方。又如諸山，須彌最高，若居其頂，即皆得見四方之事。此陀羅尼經亦復如是，諸法中高，見諸法相。又如大海而無邊底。此陀羅尼經亦復如是而無邊底，所得功德亦無邊底。善男子！吾以如是無邊法藏付囑於汝，汝可護念修行受持。」爾時阿難白佛言：「世尊！若如是者，我不堪任修行受持如是經典。何以故？此法甚深無邊際故，此經最高如須彌故，非是聲聞之所能持。何以故？難得邊際故，非我所知故。以是因緣，我不堪任受持修行如是經典。」

爾時佛告阿難：「於汝意云何？假使有天名曰矜伽，居非想非非想上，身長一由旬、若二由旬、至於九十由旬、若八百由旬。如是等天而無一善，唯有諸惡圍遶此身。若以頭髮爪皮毛孔一一出火，能燒一切。善男子！此天假使下閻浮提，若到山谷叢林、若到泉源河池之處、城邑聚落，是天惡力身中出火，能燒一切三千大千世界。善男子！假使當有如是等事，寧可畏不？」阿難白言：「甚可畏也。世尊！假使有如是苦，當云何滅耶？」「善男子！汝今若畏如是苦者，汝當修行受持讀誦大方等陀羅尼經。假使當有如是諸火，變成種種七寶蓮華。善男子！以是因緣，當知此經有大威神功德之力，能滅如是無量惡咎。復次善男子！且置此事。若有一象一身十頭，頭有二牙、身有四足。如是等象世間暴惡，日日食時而不擇處，於其日日食中有四生眾生，如是惡象悉皆食噉。其中眾生若有覺者，跳騰突走而求得脫。若當不覺此惡象者，必為所食。善男子！如是等象寧可畏不？」阿難白佛言：「可畏。世尊！若有眾生能壞如是惡象心不？」佛言：「有。」阿難言：「何人是也？」「善男子！若有修行此陀羅尼者，即其人也。若有受持讀誦，即是其人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「於汝意云何？假使有天名曰矜伽，居非想非非想上，身長一由旬、若二由旬、至於九十由旬、若八百由旬。如是等天而無一善，唯有諸惡圍遶此身。若以頭髮爪皮毛孔一一出火，能燒一切。善男子！此天假使下閻浮提，若到山谷叢林、若到泉源河池之處、城邑聚落，是天惡力身中出火，能燒一切三千大千世界。善男子！假使當有如是等事，寧可畏不？」阿難白言：「甚可畏也。世尊！假使有如是苦，當云何滅耶？」「善男子！汝今若畏如是苦者，汝當修行受持讀誦大方等陀羅尼經。假使當有如是諸火，變成種種七寶蓮華。善男子！以是因緣，當知此經有大威神功德之力，能滅如是無量惡咎。復次善男子！且置此事。若有一象一身十頭，頭有二牙、身有四足。如是等象世間暴惡，日日食時而不擇處，於其日日食中有四生眾生，如是惡象悉皆食噉。其中眾生若有覺者，跳騰突走而求得脫。若當不覺此惡象者，必為所食。善男子！如是等象寧可畏不？」阿難白佛言：「可畏。世尊！若有眾生能壞如是惡象心不？」佛言：「有。」阿難言：「何人是也？」「善男子！若有修行此陀羅尼者，即其人也。若有受持讀誦，即是其人。

「復次善男子！假使有蛇受性甚惡，此蛇所至到處，若值眾人一切有命之屬，若聞其臭亦能害命，若見其形亦能害命。若到泉源叢林浴池諸產氣處，能悉枯涸。若眾生類，若聞此名，口啞不言。善男子！如是等事寧可畏不？」阿難白言：「可畏。世尊！頗有四生眾生能滅如是等苦不？」佛告阿難：「善男子！有。」阿難白言：「何人是也？」佛告阿難：「若有善男子善女人，修行受持讀誦此陀羅尼者，即其人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！假使有蛇受性甚惡，此蛇所至到處，若值眾人一切有命之屬，若聞其臭亦能害命，若見其形亦能害命。若到泉源叢林浴池諸產氣處，能悉枯涸。若眾生類，若聞此名，口啞不言。善男子！如是等事寧可畏不？」阿難白言：「可畏。世尊！頗有四生眾生能滅如是等苦不？」佛告阿難：「善男子！有。」阿難白言：「何人是也？」佛告阿難：「若有善男子善女人，修行受持讀誦此陀羅尼者，即其人也。

「復次善男子！若復有龍居在世間，此龍受性極大暴惡，若見人類若畜生類及以樹木五穀叢林濕生卵生等，如上惡龍若見如是，一一諸事橫生瞋恚，又能吐火亦能吐水。頗有人能滅是上諸惡不？善男子！若國邑聚落中，但有一人已曾受持讀誦修行陀羅尼典，如上諸事悉皆消滅，無量眾生遭此人恩而得安隱。善男子！以是因緣，當知此經有無量威神功德之力。以是因緣，我今語汝受持此經我去世後，此經若在閻浮提內，即是眾生大珍寶也。若能修行受持讀誦，當知是人全用寶者。若復有人但能讀誦，當知是人得中分寶。若以種種塗香末香花繒幡蓋而供養者，當知是人得下分寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！若復有龍居在世間，此龍受性極大暴惡，若見人類若畜生類及以樹木五穀叢林濕生卵生等，如上惡龍若見如是，一一諸事橫生瞋恚，又能吐火亦能吐水。頗有人能滅是上諸惡不？善男子！若國邑聚落中，但有一人已曾受持讀誦修行陀羅尼典，如上諸事悉皆消滅，無量眾生遭此人恩而得安隱。善男子！以是因緣，當知此經有無量威神功德之力。以是因緣，我今語汝受持此經我去世後，此經若在閻浮提內，即是眾生大珍寶也。若能修行受持讀誦，當知是人全用寶者。若復有人但能讀誦，當知是人得中分寶。若以種種塗香末香花繒幡蓋而供養者，當知是人得下分寶。

「善男子！吾今為汝說下分寶因緣之相。善男子！若有一人神通無礙，如文殊師利亦喻於我，辯才無礙喻我二人，於一劫中常以辯才能為無量無邊眾生說法，令住一生補處菩薩摩訶薩，復盡神通以種種衣服臥具飲食湯藥供養是諸菩薩。是人福報寧為多不？」阿難白言：「甚多。世尊！」「善男子！若復有人，以塗香、末香、華、繒、旛、蓋以用供養此經典中一四句偈，又若供養讀誦之者，此人功德復過於我二人所作，何況盡形修行受持讀誦者耶！此人功德不可稱計，若算師、若算師弟子，算數盡計百千萬分不能知一。善男子！且置此事。假使有諸菩薩一生當得作佛，若百千萬億恒河沙數是諸菩薩，盡神通力又盡辯才，若一劫乃至百千萬劫同入禪定。如是無量菩薩，欲思惟修行受持讀誦此大方等陀羅尼者，百千萬分不及其一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！吾今為汝說下分寶因緣之相。善男子！若有一人神通無礙，如文殊師利亦喻於我，辯才無礙喻我二人，於一劫中常以辯才能為無量無邊眾生說法，令住一生補處菩薩摩訶薩，復盡神通以種種衣服臥具飲食湯藥供養是諸菩薩。是人福報寧為多不？」阿難白言：「甚多。世尊！」「善男子！若復有人，以塗香、末香、華、繒、旛、蓋以用供養此經典中一四句偈，又若供養讀誦之者，此人功德復過於我二人所作，何況盡形修行受持讀誦者耶！此人功德不可稱計，若算師、若算師弟子，算數盡計百千萬分不能知一。善男子！且置此事。假使有諸菩薩一生當得作佛，若百千萬億恒河沙數是諸菩薩，盡神通力又盡辯才，若一劫乃至百千萬劫同入禪定。如是無量菩薩，欲思惟修行受持讀誦此大方等陀羅尼者，百千萬分不及其一。

「善男子！當知是經有大威神功德之力。又是國中之大寶藏，一切眾生之所歸向。以是因緣，吾今語汝受持此經，在閻浮提廣宣流布為眾生說，令諸眾生得究竟樂。」爾時阿難及五百大弟子、無量大眾即從座起，偏袒右肩，右膝著地，頂禮佛足，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！當知是經有大威神功德之力。又是國中之大寶藏，一切眾生之所歸向。以是因緣，吾今語汝受持此經，在閻浮提廣宣流布為眾生說，令諸眾生得究竟樂。」爾時阿難及五百大弟子、無量大眾即從座起，偏袒右肩，右膝著地，頂禮佛足，歡喜奉行。

大方等陀羅尼經授記分第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等陀羅尼經授記分第二

爾時雷音即從座起，偏袒右肩，合掌向佛而作是言：「善哉世尊！巧說行業因緣，往昔所作今已說竟。以此大方等陀羅尼經，付囑阿難流布於後，無量眾生當於此經獲大善利。快哉世尊！大慈悲主。」佛告雷音：「善男子！如汝所言，吾所應說今已說竟。諸未說者，吾今當說，真汝所宜。善男子！汝於賢劫當得作佛，名雷音寶王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。國名普威，清淨無比，純諸菩薩而集其中。是諸菩薩辯才無礙，神通無量，了達方便。一一菩薩有大光明，能照八十萬億恒河沙剎土，覩斯光者即得總持。神通無量，如諸菩薩而無異也。彼國所有莊嚴之事，世間無比。比丘！汝於此界而得作佛，壽六百二十萬歲，正法、像法亦復如是。」爾時聲聞五百大弟子眾，即從座起，正服，頂禮佛足，却住一面，同聲讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時雷音即從座起，偏袒右肩，合掌向佛而作是言：「善哉世尊！巧說行業因緣，往昔所作今已說竟。以此大方等陀羅尼經，付囑阿難流布於後，無量眾生當於此經獲大善利。快哉世尊！大慈悲主。」佛告雷音：「善男子！如汝所言，吾所應說今已說竟。諸未說者，吾今當說，真汝所宜。善男子！汝於賢劫當得作佛，名雷音寶王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。國名普威，清淨無比，純諸菩薩而集其中。是諸菩薩辯才無礙，神通無量，了達方便。一一菩薩有大光明，能照八十萬億恒河沙剎土，覩斯光者即得總持。神通無量，如諸菩薩而無異也。彼國所有莊嚴之事，世間無比。比丘！汝於此界而得作佛，壽六百二十萬歲，正法、像法亦復如是。」爾時聲聞五百大弟子眾，即從座起，正服，頂禮佛足，却住一面，同聲讚言：

「世尊智慧如虛空， 悉知眾生去來相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊智慧如虛空， 悉知眾生去來相，

十方一切皆見聞， 我當稽首眾寶王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切皆見聞， 我當稽首眾寶王。」

爾時佛告五百大弟子眾：「汝等亦當各各作佛，俱同一號，號寶月王如來、無所著、至真、等正覺。」爾時佛授五百大弟子記時，十方三千大千世界所有枯竭泉源池水、諸樹木等悉皆還生。爾時三千大千世界六種震動，諸梵天王及諸帝釋，見此相已各共思量：「有何因緣現此瑞應？為大德天生？為授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記耶？」爾時所有一切諸天，即往娑婆世界，往見釋迦牟尼佛已授諸聲聞大弟子記，即時頭面禮世尊足，禮已却住一面，同聲讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告五百大弟子眾：「汝等亦當各各作佛，俱同一號，號寶月王如來、無所著、至真、等正覺。」爾時佛授五百大弟子記時，十方三千大千世界所有枯竭泉源池水、諸樹木等悉皆還生。爾時三千大千世界六種震動，諸梵天王及諸帝釋，見此相已各共思量：「有何因緣現此瑞應？為大德天生？為授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記耶？」爾時所有一切諸天，即往娑婆世界，往見釋迦牟尼佛已授諸聲聞大弟子記，即時頭面禮世尊足，禮已却住一面，同聲讚言：

「世尊智慧甚深妙， 能潤一切諸敗種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊智慧甚深妙， 能潤一切諸敗種，

猶如蓮花真妙色， 不著世間如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如蓮花真妙色， 不著世間如虛空。」

爾時諸天說偈讚已，佛告諸天子：「汝等不久亦當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」是時佛告東方天子：「汝今諦聽，當為汝說成佛因緣。東方有世界名曰離垢，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」佛告南方天子：「有世界名曰染色，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」佛告西方天子：「有世界名曰妙色，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」佛告北方天子：「有世界名曰眾難，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」天子白佛言：「世界何故名曰眾難？」佛言：「彼界昔來未有佛故，故名眾難。」佛告下方天子：「有世界名曰眾聲，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」佛告上方天子：「有世界名曰眾妙，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」佛告十方世界一切諸天子：「汝等亦當各各作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天說偈讚已，佛告諸天子：「汝等不久亦當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」是時佛告東方天子：「汝今諦聽，當為汝說成佛因緣。東方有世界名曰離垢，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」佛告南方天子：「有世界名曰染色，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」佛告西方天子：「有世界名曰妙色，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」佛告北方天子：「有世界名曰眾難，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」天子白佛言：「世界何故名曰眾難？」佛言：「彼界昔來未有佛故，故名眾難。」佛告下方天子：「有世界名曰眾聲，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」佛告上方天子：「有世界名曰眾妙，汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。」佛告十方世界一切諸天子：「汝等亦當各各作佛。」

爾時世尊授諸天子記時，放大光明普照十方界大小鐵圍山。爾時大小鐵圍山間所有餓鬼、阿脩羅等無量億千，見此光明，一一光頭各有化佛。時諸化佛呼諸餓鬼：「汝等苦人可往閻浮提，可服良藥。」是時餓鬼遙見釋迦牟尼佛坐師子座，授諸天人阿耨多羅三藐三菩提記。爾時眾中有一阿脩羅，即上高山呼諸餓鬼：「汝等苦人可往閻浮提，得聞諸佛甘露法味。」爾時諸鬼即從此人往閻浮提，見釋迦牟尼佛與無量大眾前後圍遶而為說法。爾時阿脩羅見諸大眾同曜金色，悉有三十二相八十種好。是時阿脩羅而自念言：「何者是佛？」爾時世尊知其心念，踊在虛空高七多羅樹，坐寶蓮華。時阿脩羅以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊授諸天子記時，放大光明普照十方界大小鐵圍山。爾時大小鐵圍山間所有餓鬼、阿脩羅等無量億千，見此光明，一一光頭各有化佛。時諸化佛呼諸餓鬼：「汝等苦人可往閻浮提，可服良藥。」是時餓鬼遙見釋迦牟尼佛坐師子座，授諸天人阿耨多羅三藐三菩提記。爾時眾中有一阿脩羅，即上高山呼諸餓鬼：「汝等苦人可往閻浮提，得聞諸佛甘露法味。」爾時諸鬼即從此人往閻浮提，見釋迦牟尼佛與無量大眾前後圍遶而為說法。爾時阿脩羅見諸大眾同曜金色，悉有三十二相八十種好。是時阿脩羅而自念言：「何者是佛？」爾時世尊知其心念，踊在虛空高七多羅樹，坐寶蓮華。時阿脩羅以偈讚佛：

「世尊面目如月王， 能破一切諸黑闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊面目如月王， 能破一切諸黑闇，

今復拔濟於我等， 我等歸命天中尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復拔濟於我等， 我等歸命天中尊。」

爾時世尊告諸餓鬼：「汝等在此凡經幾載？」時阿脩羅而白佛言：「我等遙聞九十二億諸佛已過，今日乃得值天中王。」爾時世尊為諸餓鬼說十二因緣，為阿脩羅說六波羅蜜。說此法時，阿脩羅等發阿耨多羅三藐三菩提心，時諸餓鬼即時脫身求索出家。爾時世尊告：「善男子！能於我法求索出家。」時諸善男子即成沙門，戒行具足。爾時世尊為諸比丘說摩訶袒持陀羅尼章句，時諸比丘得阿羅漢，三明六通具八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸餓鬼：「汝等在此凡經幾載？」時阿脩羅而白佛言：「我等遙聞九十二億諸佛已過，今日乃得值天中王。」爾時世尊為諸餓鬼說十二因緣，為阿脩羅說六波羅蜜。說此法時，阿脩羅等發阿耨多羅三藐三菩提心，時諸餓鬼即時脫身求索出家。爾時世尊告：「善男子！能於我法求索出家。」時諸善男子即成沙門，戒行具足。爾時世尊為諸比丘說摩訶袒持陀羅尼章句，時諸比丘得阿羅漢，三明六通具八解脫。

爾時舍利弗白佛言：「世尊！此經如是神力無量，能使一切天人、阿脩羅、地獄餓鬼集至道場。經力如是，能救一切。受持經人，功德云何？」爾時佛告舍利弗：「吾向語汝，何用問為？」爾時舍利弗白佛言：「世尊！受持此經者，當以何供而供養之？」佛告舍利弗：「若有一人持頭目身體、妻子婦兒、象馬七珍以供養我，不如有人能一禮拜此經卷者。若復有人持四天下，以積珍寶至于梵天以供於我，不如有人與彼受持經者一食充軀。若復有人於三千大千世界，積於珍寶至於倒立世界以供於我，不如有人持此章句一日一夜，何況盡形壽受持如是章句功德無量。若復有人積於珍寶，遍至十方微塵等世界，上至竪立世界盡供於我，不如有人持一四句偈轉教他人，功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！此經如是神力無量，能使一切天人、阿脩羅、地獄餓鬼集至道場。經力如是，能救一切。受持經人，功德云何？」爾時佛告舍利弗：「吾向語汝，何用問為？」爾時舍利弗白佛言：「世尊！受持此經者，當以何供而供養之？」佛告舍利弗：「若有一人持頭目身體、妻子婦兒、象馬七珍以供養我，不如有人能一禮拜此經卷者。若復有人持四天下，以積珍寶至于梵天以供於我，不如有人與彼受持經者一食充軀。若復有人於三千大千世界，積於珍寶至於倒立世界以供於我，不如有人持此章句一日一夜，何況盡形壽受持如是章句功德無量。若復有人積於珍寶，遍至十方微塵等世界，上至竪立世界盡供於我，不如有人持一四句偈轉教他人，功德無量無邊。」

佛告舍利弗：「一切聲聞辟支佛等，上至十住菩薩，算數譬喻不能知彼受持經者少分功德。」爾時佛告阿難：「汝聞如是功德聚不？」「唯然。世尊！我向已聞。」「且置此事。吾今當更語汝。阿難！汝今諦聽，當為汝說此經功德。於汝意云何？一切十方所有蠅虻之類，若有一人解種種語，如是諸眾生而以化之，上至禽獸諸眾生類令得人身，復能令其信於三世。是人功德寧為多不？」阿難白佛：「甚多。世尊！」「阿難！若復有人書持此經一四句偈，此人功德復過於上百千萬分，乃至算數譬喻不能到邊。阿難！且置此事。若復有人於此經中聞於一偈，不驚不怖不生誹謗，此人功德復過於上二分所作，亦以算數譬喻所不到邊。阿難！且置此事。若復有人聞經歡喜，若自書寫若使人書寫，若見他寫若聞他寫心生歡喜，此人功德復過於上三分所作。阿難！且置此事。若復有人辯才無礙，如文殊師利法王之子，化於一佛世界眾生，令其出家，悉皆獲得四沙門果。復更有人如文殊師利，復化百六十世界眾生，或出家者、或得阿羅漢者、或得辟支佛者、或發阿耨多羅三藐三菩提心者。於汝意云何？是二人功德寧為多不？」阿難白佛：「甚多。世尊！不可稱計，不可度量。」「阿難！若有一人得聞此經歡喜踊躍，至於道場修行七日，此人功德復過於上一切所作，一切波旬所不能伏。」阿難白佛言：「我與大眾歡喜奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「一切聲聞辟支佛等，上至十住菩薩，算數譬喻不能知彼受持經者少分功德。」爾時佛告阿難：「汝聞如是功德聚不？」「唯然。世尊！我向已聞。」「且置此事。吾今當更語汝。阿難！汝今諦聽，當為汝說此經功德。於汝意云何？一切十方所有蠅虻之類，若有一人解種種語，如是諸眾生而以化之，上至禽獸諸眾生類令得人身，復能令其信於三世。是人功德寧為多不？」阿難白佛：「甚多。世尊！」「阿難！若復有人書持此經一四句偈，此人功德復過於上百千萬分，乃至算數譬喻不能到邊。阿難！且置此事。若復有人於此經中聞於一偈，不驚不怖不生誹謗，此人功德復過於上二分所作，亦以算數譬喻所不到邊。阿難！且置此事。若復有人聞經歡喜，若自書寫若使人書寫，若見他寫若聞他寫心生歡喜，此人功德復過於上三分所作。阿難！且置此事。若復有人辯才無礙，如文殊師利法王之子，化於一佛世界眾生，令其出家，悉皆獲得四沙門果。復更有人如文殊師利，復化百六十世界眾生，或出家者、或得阿羅漢者、或得辟支佛者、或發阿耨多羅三藐三菩提心者。於汝意云何？是二人功德寧為多不？」阿難白佛：「甚多。世尊！不可稱計，不可度量。」「阿難！若有一人得聞此經歡喜踊躍，至於道場修行七日，此人功德復過於上一切所作，一切波旬所不能伏。」阿難白佛言：「我與大眾歡喜奉行。」

爾時文殊師利法王之子菩薩摩訶薩，在大眾中作是念言：「釋迦如來與無量大眾前後圍遶說此大方等陀羅尼經。我今不知是義所趣，今當請問。所以者何？天中尊王唯有如來，乃能為我解說是義。」作是念已即從座起，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌目不暫捨，白佛言：「世尊！如前所說。昔於王舍大城授諸聲聞記，今復於舍衛國祇陀林中復授聲聞記，昔於波羅𭡠授諸聲聞大弟子記。世尊！我今少有疑惑，欲請問如來，唯佛聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王之子菩薩摩訶薩，在大眾中作是念言：「釋迦如來與無量大眾前後圍遶說此大方等陀羅尼經。我今不知是義所趣，今當請問。所以者何？天中尊王唯有如來，乃能為我解說是義。」作是念已即從座起，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌目不暫捨，白佛言：「世尊！如前所說。昔於王舍大城授諸聲聞記，今復於舍衛國祇陀林中復授聲聞記，昔於波羅𭡠授諸聲聞大弟子記。世尊！我今少有疑惑，欲請問如來，唯佛聽許。」

爾時舍利弗問文殊師利法王子言：「世尊弘慈無量，授我等聲聞大弟子記已，不久當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智，各於世界如今世尊，攝諸眾生常在道場。世尊不虛所言真實，故能第二第三授我等聲聞大弟子記。我等必當如釋迦牟尼如來，決定不虛，無有疑也。文殊師利！於汝意云何？我等當得阿耨多羅三藐三菩提不？」文殊師利語舍利弗：「於汝意云何？猶如枯樹更生枝不？猶如山水還本處不？猶如析石更還合不？如燋穀種更生芽不？如沸蘇中可種子不？如是諸事為可得不？」舍利弗言：「不也。文殊師利！如上諸事實不可得。」文殊師利言：「不可得者，汝云何問？」「我等當得阿耨多羅三藐三菩提記，心生歡喜。是受記法，無有形段、無有言語、無有去來、無有喜悅、無有得相，乃無言語無有妄想分別諸法授於記法。應作如是相，然後得如性。夫授記法，如虛空無色，亦如虛空無形，如浮雲無實，如風無體空，以聞聲不見其形，如水聚沫無有實處，如野馬、焰、乾闥婆城。當知如是諸法，無有如是處。夫菩薩摩訶薩授記法，應如是觀諸法相。若能如是觀者，乃名受阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗問文殊師利法王子言：「世尊弘慈無量，授我等聲聞大弟子記已，不久當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智，各於世界如今世尊，攝諸眾生常在道場。世尊不虛所言真實，故能第二第三授我等聲聞大弟子記。我等必當如釋迦牟尼如來，決定不虛，無有疑也。文殊師利！於汝意云何？我等當得阿耨多羅三藐三菩提不？」文殊師利語舍利弗：「於汝意云何？猶如枯樹更生枝不？猶如山水還本處不？猶如析石更還合不？如燋穀種更生芽不？如沸蘇中可種子不？如是諸事為可得不？」舍利弗言：「不也。文殊師利！如上諸事實不可得。」文殊師利言：「不可得者，汝云何問？」「我等當得阿耨多羅三藐三菩提記，心生歡喜。是受記法，無有形段、無有言語、無有去來、無有喜悅、無有得相，乃無言語無有妄想分別諸法授於記法。應作如是相，然後得如性。夫授記法，如虛空無色，亦如虛空無形，如浮雲無實，如風無體空，以聞聲不見其形，如水聚沫無有實處，如野馬、焰、乾闥婆城。當知如是諸法，無有如是處。夫菩薩摩訶薩授記法，應如是觀諸法相。若能如是觀者，乃名受阿耨多羅三藐三菩提記。」

舍利弗問文殊師利言：「若一切法性空者，如來以何法授我等阿耨多羅三藐三菩提記也？」文殊師利答舍利弗言：「如來以如如性授汝等記。」舍利弗言：「如文殊師利所說中無有如性。汝今語我『如來以如如性授汝等記。』」文殊師利答舍利弗言：「如來授記，不即是如、不離是如。」舍利弗言：「如上所記無有形段，而今此法有形段無？」文殊師利言：「不有不無，不離一不離二，不離色不即是色。」舍利弗言：「且置此事。我近問汝文殊師利，如來三十二相有形段無？」文殊師利言：「不即形段、不離形段，是三十二相。」舍利弗言：「如來授我等三菩提記，寧虛妄乎？」文殊師利言：「不即是虛妄、不離是虛妄。」舍利弗言：「當云何求？」文殊師利言：「如如性中求。」舍利弗言：「此如如性當於何求？」文殊師利言：「於如來真諦中求。」舍利弗言：「如來真諦當於何求？」文殊師利言：「於如如性中求。」舍利弗言：「即是如乎？不即如乎？」文殊師利言：「不即不離，即是如性。」舍利弗言：「即是如乎？不即如乎？」文殊師利言：「即亦是如，不即亦如。不即不離是名如性。」爾時舍利弗不識是何言，不知以何答，默而還去詣本坐處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問文殊師利言：「若一切法性空者，如來以何法授我等阿耨多羅三藐三菩提記也？」文殊師利答舍利弗言：「如來以如如性授汝等記。」舍利弗言：「如文殊師利所說中無有如性。汝今語我『如來以如如性授汝等記。』」文殊師利答舍利弗言：「如來授記，不即是如、不離是如。」舍利弗言：「如上所記無有形段，而今此法有形段無？」文殊師利言：「不有不無，不離一不離二，不離色不即是色。」舍利弗言：「且置此事。我近問汝文殊師利，如來三十二相有形段無？」文殊師利言：「不即形段、不離形段，是三十二相。」舍利弗言：「如來授我等三菩提記，寧虛妄乎？」文殊師利言：「不即是虛妄、不離是虛妄。」舍利弗言：「當云何求？」文殊師利言：「如如性中求。」舍利弗言：「此如如性當於何求？」文殊師利言：「於如來真諦中求。」舍利弗言：「如來真諦當於何求？」文殊師利言：「於如如性中求。」舍利弗言：「即是如乎？不即如乎？」文殊師利言：「不即不離，即是如性。」舍利弗言：「即是如乎？不即如乎？」文殊師利言：「即亦是如，不即亦如。不即不離是名如性。」爾時舍利弗不識是何言，不知以何答，默而還去詣本坐處。

爾時佛告文殊師利法王子言：「善哉善哉！佛子！快說是語如授記法。夫授記者，應如是觀是法性，然名授記。」時舍利弗在於佛前而自歎說，捨於聲聞辟支佛心還至本業。佛告舍利弗：「善哉善哉！善男子！乃能除捨聲聞辟支佛心還至本業，而不取著諸法性相。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。」說此法時，無量億千那由他人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告文殊師利法王子言：「善哉善哉！佛子！快說是語如授記法。夫授記者，應如是觀是法性，然名授記。」時舍利弗在於佛前而自歎說，捨於聲聞辟支佛心還至本業。佛告舍利弗：「善哉善哉！善男子！乃能除捨聲聞辟支佛心還至本業，而不取著諸法性相。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。」說此法時，無量億千那由他人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時五百大弟子即從座起，頭面禮足而白佛言：「世尊！如佛所說，行此法時當有波旬來壞是人善根因緣。云何而知？」爾時佛告五百大弟子眾：「此魔來時凡有四十萬億，來至人所發大惡聲，梁棟搖動放大惡風，或時放火、或時放水、欲殺其人，或時夢中立其人前校拔其舌，或時吐火以噴人面，或時擎山欲壓其人。此人應答：『汝來甚善。』作是語時，應默心中誦摩訶袒持陀羅尼章句，復應稱言南無釋迦牟尼佛、南無文殊師利法王子、虛空藏法王子、觀世音法王子、毘沙門法王子、虛空法王子、破闇法王子、普聞法王子、妙形法王子、大空法王子、真如法王子。如是菩薩摩訶薩，應念其名。如是諸王必往其所擁護是人，令此人等身得安樂無諸苦惱。是諸比丘若值諸難，應如是念諸王名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時五百大弟子即從座起，頭面禮足而白佛言：「世尊！如佛所說，行此法時當有波旬來壞是人善根因緣。云何而知？」爾時佛告五百大弟子眾：「此魔來時凡有四十萬億，來至人所發大惡聲，梁棟搖動放大惡風，或時放火、或時放水、欲殺其人，或時夢中立其人前校拔其舌，或時吐火以噴人面，或時擎山欲壓其人。此人應答：『汝來甚善。』作是語時，應默心中誦摩訶袒持陀羅尼章句，復應稱言南無釋迦牟尼佛、南無文殊師利法王子、虛空藏法王子、觀世音法王子、毘沙門法王子、虛空法王子、破闇法王子、普聞法王子、妙形法王子、大空法王子、真如法王子。如是菩薩摩訶薩，應念其名。如是諸王必往其所擁護是人，令此人等身得安樂無諸苦惱。是諸比丘若值諸難，應如是念諸王名字。」

爾時阿難白佛言：「世尊！行者如是為諸波旬如是恐怖，諸王大慈能救彼人，當以何供供養諸王？」爾時佛告阿難：「波旬去已，應作種種香華、塗香、末香供養諸王，作種種香塗泥其室內，綵畫畫之，異口同音讚諸法王。爾時觀世音即入其室，若作道人，若作沙彌、式叉、沙彌尼，若作優婆塞、若作乞士、若作餓狗來入其室，若作僑客來入其室至於此宿，若作國王王子來入其室，若作常見之人來入其室。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！行者如是為諸波旬如是恐怖，諸王大慈能救彼人，當以何供供養諸王？」爾時佛告阿難：「波旬去已，應作種種香華、塗香、末香供養諸王，作種種香塗泥其室內，綵畫畫之，異口同音讚諸法王。爾時觀世音即入其室，若作道人，若作沙彌、式叉、沙彌尼，若作優婆塞、若作乞士、若作餓狗來入其室，若作僑客來入其室至於此宿，若作國王王子來入其室，若作常見之人來入其室。」

爾時阿難白佛言：「世尊！行此法時，得眾多人不？」佛告阿難：「十人已還。」爾時阿難白佛言：「世尊！行此法時，得營作及語笑不？」佛告阿難：「但得一心念摩訶袒持陀羅尼句，尚不容語笑諸惡穢念，況得務也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！行此法時，得眾多人不？」佛告阿難：「十人已還。」爾時阿難白佛言：「世尊！行此法時，得營作及語笑不？」佛告阿難：「但得一心念摩訶袒持陀羅尼句，尚不容語笑諸惡穢念，況得務也。」

佛告阿難：「若有善男子善女人修行此經者，若眼見無量壽佛、釋迦牟尼佛、維衛佛、式佛、隨葉佛、拘樓秦佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、過去雷音王佛、祕法藏佛，是諸佛前至心懺悔，當滅九十二億生死之罪，此人於三塗永無有分，生死漏盡，即時得見現前諸佛。復更懺悔，以種種香華幡蓋而供養之，塗香末香亦用供養。如是供養已，即見十方妙樂世界。如是見者，慎莫語言。若言見者，尚不得福，況出生死？還墮三塗，經百千萬劫苦痛難處。此人現身得白癩病，又狂聾癡啞，不知醎淡不別好醜，欲求聰明反得愚癡。」阿難白佛言：「世尊！此行人者，辭家出時當作何言？」佛告阿難：「此人出時應如是語：『我欲修行陀羅尼典。父母聽不？若言聽者，我當出去。』如是語已，心中默自念言：『我亦欲捨婦兒家屬，修行陀羅尼典。』趣向道場，應如比丘法修行淨行，具於三衣、楊枝澡水、食器坐具，行者如是應畜。生於道場如比丘法。又復亦應受於六重，如優婆塞法捨惡律儀。又受食時莫視女色，但自念言：『我心毒箭當云何拔？用視色為？我從無始已來坐視女色，墮於三塗無有出期。』應作是念。觀諸六塵亦應如是。我諸弟子不應著此，如是諸賊喪人善功。阿難！吾今語汝。勅我弟子，莫共六賊而作朋友，唐喪其功。」阿難白佛言：「世尊！向者所說父母放者。若有父母妻子不放，此人至於道場，當服何藥趣向道場？」佛告阿難：「此人應父母前，燒種種香，長跪合掌，應作是言：『我今欲至道場，哀愍聽許。』亦應種種諫曉，亦應隨宜說法，亦應三請。若不聽者，此人應於舍宅默自思惟誦此經典。」阿難白佛：「當云何行？」佛告阿難：「此人行時當淨其舍內，燒香供養。」阿難白佛：「此人行處，女人得到不？」佛告阿難：「到無所苦。」阿難白佛言：「復得捉此人衣不？」佛告阿難：「捉衣無苦。但語我弟子勿著女色，當深繫心莫放逸也，如坐道場人法。若能如是作淨行者，於七日中觀世音菩薩現其人前而為說法。若於夢中若寤寐時，現其人前道場無異。若如是者，應一心憶念陀羅尼典。若以散亂心者，欲求人天得地獄報，受苦萬端無有出期。假使得出，為人奴婢，人所憎害衣食不供，常困飢渴無所不思。今當至心，若不至心後悔無及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有善男子善女人修行此經者，若眼見無量壽佛、釋迦牟尼佛、維衛佛、式佛、隨葉佛、拘樓秦佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、過去雷音王佛、祕法藏佛，是諸佛前至心懺悔，當滅九十二億生死之罪，此人於三塗永無有分，生死漏盡，即時得見現前諸佛。復更懺悔，以種種香華幡蓋而供養之，塗香末香亦用供養。如是供養已，即見十方妙樂世界。如是見者，慎莫語言。若言見者，尚不得福，況出生死？還墮三塗，經百千萬劫苦痛難處。此人現身得白癩病，又狂聾癡啞，不知醎淡不別好醜，欲求聰明反得愚癡。」阿難白佛言：「世尊！此行人者，辭家出時當作何言？」佛告阿難：「此人出時應如是語：『我欲修行陀羅尼典。父母聽不？若言聽者，我當出去。』如是語已，心中默自念言：『我亦欲捨婦兒家屬，修行陀羅尼典。』趣向道場，應如比丘法修行淨行，具於三衣、楊枝澡水、食器坐具，行者如是應畜。生於道場如比丘法。又復亦應受於六重，如優婆塞法捨惡律儀。又受食時莫視女色，但自念言：『我心毒箭當云何拔？用視色為？我從無始已來坐視女色，墮於三塗無有出期。』應作是念。觀諸六塵亦應如是。我諸弟子不應著此，如是諸賊喪人善功。阿難！吾今語汝。勅我弟子，莫共六賊而作朋友，唐喪其功。」阿難白佛言：「世尊！向者所說父母放者。若有父母妻子不放，此人至於道場，當服何藥趣向道場？」佛告阿難：「此人應父母前，燒種種香，長跪合掌，應作是言：『我今欲至道場，哀愍聽許。』亦應種種諫曉，亦應隨宜說法，亦應三請。若不聽者，此人應於舍宅默自思惟誦此經典。」阿難白佛：「當云何行？」佛告阿難：「此人行時當淨其舍內，燒香供養。」阿難白佛：「此人行處，女人得到不？」佛告阿難：「到無所苦。」阿難白佛言：「復得捉此人衣不？」佛告阿難：「捉衣無苦。但語我弟子勿著女色，當深繫心莫放逸也，如坐道場人法。若能如是作淨行者，於七日中觀世音菩薩現其人前而為說法。若於夢中若寤寐時，現其人前道場無異。若如是者，應一心憶念陀羅尼典。若以散亂心者，欲求人天得地獄報，受苦萬端無有出期。假使得出，為人奴婢，人所憎害衣食不供，常困飢渴無所不思。今當至心，若不至心後悔無及。」

阿難白佛：「此人辭家出時，剃除髮不？」佛言：「不也。」阿難白佛：「若不除者，云何語言具於三衣？」佛告阿難：「言三衣者，一名單縫、二名俗服。」阿難白佛言：「世尊向說一出家衣、二在家衣。若在家者，用三種為？」佛告阿難：「一出家衣者，作三世諸佛法式。一俗服者，欲令我弟子趣道場時當著一服，常隨逐身寸尺不離。若離此衣，即得障道罪。第三衣者，具於俗服，將至道場常用坐起。其名如是，汝當受持。」阿難白佛言：「若有善男子善女人，若有不受六重戒者，得趣道場不？」佛告阿難：「隨意堪任至於道場。」阿難白佛：「若有受者，盡形受耶？」佛告阿難：「亦如上法，隨意堪任受諸戒律。」阿難白佛：「如向所說，審為爾不？」爾時七佛即現其身，住阿難前，語阿難言：「莫以聲聞小乘小智意，順諸眾生起斷滅見。過去諸佛悉由此門成阿耨多羅三藐三菩提。此法是一切諸法門，三世諸佛悉由此門成阿耨多羅三藐三菩提。」諸佛說已忽然不現。阿難自念：「向有七佛，今在何所？」佛知其意，即時答言：「今在東方。阿難！以汝起斷滅見，故來證汝。」阿難白佛：「審定能除而無疑也。」佛告阿難：「如汝所言，必定無疑。」阿難白佛：「如是同行者有無見等，有至心者乃能除此無量諸罪。若不至心，當名何人？」佛告阿難：「是人名為少分得者。」阿難白佛：「此人命終當生何處？」佛告阿難：「隨意所生。」阿難白佛：「隨意所生，為大方等陀羅尼力耶？為三界世尊力耶？」佛告阿難：「非是我力，乃是摩訶袒持陀羅尼威神之力，能致眾生到安樂國。」阿難白佛言：「若謂爾者，我不堪任如是問答。」佛告阿難：「若我在世、若去世後，其有誹謗此陀羅尼者，汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說謗經因緣。阿難！一切十方世界，破諸世界末為微塵可知其數，無有能知此人罪報。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、諸修行佛法者，入我法中欲求種種人天果報、欲求他方妙樂世界，反得眾苦患。所以者何？坐謗方等陀羅尼故。欲求種智反得愚報，欲求人天勝妙快樂反墮地獄究竟苦報，欲求尊王反得下賤，欲求聰明反得闇鈍，欲求天眼反得盲報，欲求子息反得獨報，欲求身香潔反得大臭弊惡之身，欲求端正三十二相反得三十二醜而自莊嚴，欲求他方妙樂世界反得他方極苦地獄，欲求大富反得貧報。阿難！以是因緣，我重語，汝莫謗此經。我今略說如上罪報。汝今諦聽，當為汝說，更有罪報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「此人辭家出時，剃除髮不？」佛言：「不也。」阿難白佛：「若不除者，云何語言具於三衣？」佛告阿難：「言三衣者，一名單縫、二名俗服。」阿難白佛言：「世尊向說一出家衣、二在家衣。若在家者，用三種為？」佛告阿難：「一出家衣者，作三世諸佛法式。一俗服者，欲令我弟子趣道場時當著一服，常隨逐身寸尺不離。若離此衣，即得障道罪。第三衣者，具於俗服，將至道場常用坐起。其名如是，汝當受持。」阿難白佛言：「若有善男子善女人，若有不受六重戒者，得趣道場不？」佛告阿難：「隨意堪任至於道場。」阿難白佛：「若有受者，盡形受耶？」佛告阿難：「亦如上法，隨意堪任受諸戒律。」阿難白佛：「如向所說，審為爾不？」爾時七佛即現其身，住阿難前，語阿難言：「莫以聲聞小乘小智意，順諸眾生起斷滅見。過去諸佛悉由此門成阿耨多羅三藐三菩提。此法是一切諸法門，三世諸佛悉由此門成阿耨多羅三藐三菩提。」諸佛說已忽然不現。阿難自念：「向有七佛，今在何所？」佛知其意，即時答言：「今在東方。阿難！以汝起斷滅見，故來證汝。」阿難白佛：「審定能除而無疑也。」佛告阿難：「如汝所言，必定無疑。」阿難白佛：「如是同行者有無見等，有至心者乃能除此無量諸罪。若不至心，當名何人？」佛告阿難：「是人名為少分得者。」阿難白佛：「此人命終當生何處？」佛告阿難：「隨意所生。」阿難白佛：「隨意所生，為大方等陀羅尼力耶？為三界世尊力耶？」佛告阿難：「非是我力，乃是摩訶袒持陀羅尼威神之力，能致眾生到安樂國。」阿難白佛言：「若謂爾者，我不堪任如是問答。」佛告阿難：「若我在世、若去世後，其有誹謗此陀羅尼者，汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說謗經因緣。阿難！一切十方世界，破諸世界末為微塵可知其數，無有能知此人罪報。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、諸修行佛法者，入我法中欲求種種人天果報、欲求他方妙樂世界，反得眾苦患。所以者何？坐謗方等陀羅尼故。欲求種智反得愚報，欲求人天勝妙快樂反墮地獄究竟苦報，欲求尊王反得下賤，欲求聰明反得闇鈍，欲求天眼反得盲報，欲求子息反得獨報，欲求身香潔反得大臭弊惡之身，欲求端正三十二相反得三十二醜而自莊嚴，欲求他方妙樂世界反得他方極苦地獄，欲求大富反得貧報。阿難！以是因緣，我重語，汝莫謗此經。我今略說如上罪報。汝今諦聽，當為汝說，更有罪報。

「若有善男子善女人，不解如來所說方等義，於此法中橫生誹謗，而以妄想分別諸法或生重瞋，此人命終入於東方阿鼻地獄，經歷受苦八萬四千劫，次第而受謗經罪報。從地獄出已，復有八萬四千鬲子而以圍遶阿鼻大地獄，爾時此人從地獄出入諸鬲子，亦經八萬四千劫。一一鬲子復有十六鬲子而以圍遶，亦復如是次第而入東南方、南方、西南方、西方、西北方、北方、東北方如是諸地獄，一一而增劫數，次第而受。上至諸佛、中至少分足人、下至辟支佛及聲聞人，如是諸大士力所不救。從此出已，當生世間，餓鬼、畜生、蟲蟻蠅虱、水蟲科斗、魚鼈之屬無一不遍。假使為人，疥癩癰疽、貧窮抵突常生下賤，眼目𥆔瞎身體疱凸，諸根不具人所僫見。假使來生豪族之處，語言吃啞促命不壽，人所呵叱。說其形貌，過狀諸惡，人所僫見，常以呪詛令其早死。或時生世五根不具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人，不解如來所說方等義，於此法中橫生誹謗，而以妄想分別諸法或生重瞋，此人命終入於東方阿鼻地獄，經歷受苦八萬四千劫，次第而受謗經罪報。從地獄出已，復有八萬四千鬲子而以圍遶阿鼻大地獄，爾時此人從地獄出入諸鬲子，亦經八萬四千劫。一一鬲子復有十六鬲子而以圍遶，亦復如是次第而入東南方、南方、西南方、西方、西北方、北方、東北方如是諸地獄，一一而增劫數，次第而受。上至諸佛、中至少分足人、下至辟支佛及聲聞人，如是諸大士力所不救。從此出已，當生世間，餓鬼、畜生、蟲蟻蠅虱、水蟲科斗、魚鼈之屬無一不遍。假使為人，疥癩癰疽、貧窮抵突常生下賤，眼目𥆔瞎身體疱凸，諸根不具人所僫見。假使來生豪族之處，語言吃啞促命不壽，人所呵叱。說其形貌，過狀諸惡，人所僫見，常以呪詛令其早死。或時生世五根不具。

「阿難！此人皆由先世誹謗方等諸經典故，受業如是，雖得人身諸根不完。假使不遇善知識者，如上所說次第還入是諸地獄。如是地獄是其舍宅，如是醜報是其衣服。阿難！當知是業不可以已近情妄想而作，令其精神受諸苦報。是故阿難！我今語汝，無信人中莫說此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此人皆由先世誹謗方等諸經典故，受業如是，雖得人身諸根不完。假使不遇善知識者，如上所說次第還入是諸地獄。如是地獄是其舍宅，如是醜報是其衣服。阿難！當知是業不可以已近情妄想而作，令其精神受諸苦報。是故阿難！我今語汝，無信人中莫說此經。」