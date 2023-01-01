呪三首經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪三首經

唐三藏地婆訶羅奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏地婆訶羅奉 詔譯

大輪金剛陀羅尼一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大輪金剛陀羅尼一

訥謨薩怛唎耶 地毘迦喃 怛他揭多喃 唵毘囉 時毘囉時 摩訶斫迦囉 跋闍唎薩多薩多娑囉帝娑囉帝 怛唎曳怛唎曳毘陀末儞 三槃若儞 怛囉末底悉陀阿揭唎怛炎 娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訥謨薩怛唎耶 地毘迦喃 怛他揭多喃 唵毘囉 時毘囉時 摩訶斫迦囉 跋闍唎薩多薩多娑囉帝娑囉帝 怛唎曳怛唎曳毘陀末儞 三槃若儞 怛囉末底悉陀阿揭唎怛炎 娑婆訶

誦此陀羅尼三七遍，即當入一切漫荼羅(壇也)，所作皆成(誦呪。有身印手印，作印誦呪法即易成。若未入壇，不得輙作。今令誦此呪，即當入壇作印行，不成盜法也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此陀羅尼三七遍，即當入一切漫荼羅(壇也)，所作皆成(誦呪。有身印手印，作印誦呪法即易成。若未入壇，不得輙作。今令誦此呪，即當入壇作印行，不成盜法也)。

日光菩薩呪二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光菩薩呪二

南謨勃陀瞿(上聲)那(上聲)迷 南摩達摩 莫訶南謨僧伽多也泥底(丁以切)哩部卑薩(僧沒切)咄(登沒反)擔(平聲)納摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南謨勃陀瞿(上聲)那(上聲)迷 南摩達摩 莫訶南謨僧伽多也泥底(丁以切)哩部卑薩(僧沒切)咄(登沒反)擔(平聲)納摩

(誦此呪滅一切障，亦能辟魔及除天災。又若誦一遍禮佛一拜，如此日別三時誦呪禮佛，未來當得二相端正具足果報)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (誦此呪滅一切障，亦能辟魔及除天災。又若誦一遍禮佛一拜，如此日別三時誦呪禮佛，未來當得二相端正具足果報)。

摩利支天呪三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩利支天呪三

唵(上)摩利支曳 薩婆薩多婆頞陀利沙利娑(上聲)婆(去聲)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(上)摩利支曳 薩婆薩多婆頞陀利沙利娑(上聲)婆(去聲)訶

誦此呪極護人身，當日別三時各誦一百八遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此呪極護人身，當日別三時各誦一百八遍。