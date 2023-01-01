種種雜呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種雜呪經

周宇文氏天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周宇文氏天竺三藏闍那崛多譯

法華經內呪六首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經內呪六首

第一藥王菩薩說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一藥王菩薩說

跢(丁可反，下同)姪(地也反，下同)他(一) 安泥(奴帝反，下同)(二) 曼(莫干反，下同)泥(三) 磨(莫我反，下同)泥(奴羝反，下同)(四) 磨磨泥(五) 只羝(六) 者唎羝(七) 鑠(上)迷(八) 鑠(上)弭多鼻(菩彌反，下同)(九) 羶(書安反，下同)羝(十) 慕(上)迦(上)羝慕(上)迦(上)跢(十一) 跢迷娑(上)迷(十二) 阿(上)鼻沙(疎我反)迷(十三) 阿(上)娑(上)磨娑(上)迷(十四) 闍(上)曳(余羝反，下同)(十五) 叉(楚我反，下同)曳(十六) 阿(上)叉曳(十七) 阿(上)敧嬭(嬭皆反)(十八) 羶羝羶羝鑠(上)弭羝(十九) 阿囉(上)嬭(奴綺反)(二十) 阿盧迦婆西(並長聲)(二十一) 跛囉啼(都夜反)鼙(菩迷反)叉嬭(奴皆反)(二十二) 鼻皤(白可反輕聲外言之，下同)囉(上)阿(上)便跢囉(上)儞鼻瑟䶩(都皆反，下同)(二十三) 阿(上)顛哆跛唎輸(上)提(二十四) 塢矩黎(二十五) 慕(上)矩黎(二十六) 阿(上)囉(上)第(徒皆反，下同)(二十七) 跛囉(上)第(二十八) 輸(上)迦㿲(二十九) 阿(上)娑(上)磨娑(上)迷(三十) 菩(上)馱(上)鼻盧枳羝(三十一) 馱(上)囉(上)磨跛囄綺羝(三十二) 僧伽(上)儞瞿沙(疏可反)嬭(奴綺反)(三十三) 婆(上)耶(余何反)婆夜(余可反，下同)(三十四) 婆(上)夜輸馱(上)儞(奴移反)(三十五) 曼帝(都結反)[口*(黍-禾+利)](三十六) 曼跢囉叉夜羝(三十七) 戶嚕羝戶嚕跢憍(俱昭反)鑠(上)離(上)移(三十八) 阿叉夜(三十九) 阿(上)叉夜皤那(上)多夜(四十) 皤盧阿(上)曼禰那(上)多夜(四十一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跢(丁可反，下同)姪(地也反，下同)他(一) 安泥(奴帝反，下同)(二) 曼(莫干反，下同)泥(三) 磨(莫我反，下同)泥(奴羝反，下同)(四) 磨磨泥(五) 只羝(六) 者唎羝(七) 鑠(上)迷(八) 鑠(上)弭多鼻(菩彌反，下同)(九) 羶(書安反，下同)羝(十) 慕(上)迦(上)羝慕(上)迦(上)跢(十一) 跢迷娑(上)迷(十二) 阿(上)鼻沙(疎我反)迷(十三) 阿(上)娑(上)磨娑(上)迷(十四) 闍(上)曳(余羝反，下同)(十五) 叉(楚我反，下同)曳(十六) 阿(上)叉曳(十七) 阿(上)敧嬭(嬭皆反)(十八) 羶羝羶羝鑠(上)弭羝(十九) 阿囉(上)嬭(奴綺反)(二十) 阿盧迦婆西(並長聲)(二十一) 跛囉啼(都夜反)鼙(菩迷反)叉嬭(奴皆反)(二十二) 鼻皤(白可反輕聲外言之，下同)囉(上)阿(上)便跢囉(上)儞鼻瑟䶩(都皆反，下同)(二十三) 阿(上)顛哆跛唎輸(上)提(二十四) 塢矩黎(二十五) 慕(上)矩黎(二十六) 阿(上)囉(上)第(徒皆反，下同)(二十七) 跛囉(上)第(二十八) 輸(上)迦㿲(二十九) 阿(上)娑(上)磨娑(上)迷(三十) 菩(上)馱(上)鼻盧枳羝(三十一) 馱(上)囉(上)磨跛囄綺羝(三十二) 僧伽(上)儞瞿沙(疏可反)嬭(奴綺反)(三十三) 婆(上)耶(余何反)婆夜(余可反，下同)(三十四) 婆(上)夜輸馱(上)儞(奴移反)(三十五) 曼帝(都結反)[口*(黍-禾+利)](三十六) 曼跢囉叉夜羝(三十七) 戶嚕羝戶嚕跢憍(俱昭反)鑠(上)離(上)移(三十八) 阿叉夜(三十九) 阿(上)叉夜皤那(上)多夜(四十) 皤盧阿(上)曼禰那(上)多夜(四十一句)

此陀羅尼神呪，六十二億恒河沙等諸佛所說。若有侵毀此法師者，即為侵毀是諸佛已。此陀羅尼於諸眾生多所饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼神呪，六十二億恒河沙等諸佛所說。若有侵毀此法師者，即為侵毀是諸佛已。此陀羅尼於諸眾生多所饒益。

第二勇施菩薩說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二勇施菩薩說

跢姪他(一) 闍(上)皤黎(二) 磨訶闍(上)皤黎(三) 塢雞(四) 慕(上)雞(五) 阿(上)第(徒皆反，下同)(六) 阿(上)茶(直下反)皤底(都儞反，餘同)(七) 那(上)唎吒(上)曳(八) 那(上)唎吒(上)耶皤底(九) 伊(上)知(上)儞(十) 鼻(上)知(上)儞(十一) 只知(上)儞(十二) 那(上)唎知(上)儞(十三) 那(上)唎吒(平)皤底(十四句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跢姪他(一) 闍(上)皤黎(二) 磨訶闍(上)皤黎(三) 塢雞(四) 慕(上)雞(五) 阿(上)第(徒皆反，下同)(六) 阿(上)茶(直下反)皤底(都儞反，餘同)(七) 那(上)唎吒(上)曳(八) 那(上)唎吒(上)耶皤底(九) 伊(上)知(上)儞(十) 鼻(上)知(上)儞(十一) 只知(上)儞(十二) 那(上)唎知(上)儞(十三) 那(上)唎吒(平)皤底(十四句)

世尊！此陀羅尼恒河沙等諸佛所說，若有侵毀此法師者，則為侵毀是諸佛已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！此陀羅尼恒河沙等諸佛所說，若有侵毀此法師者，則為侵毀是諸佛已。

第三毘沙門天王說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三毘沙門天王說

跢姪他(一) 阿(上)䶩(二) 那䶩(三) 那(上)那(上)䶩(四) 阿(上)那厨(陀株反)(五) 那馳(上)(六) 矩那(上)馳(上七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跢姪他(一) 阿(上)䶩(二) 那䶩(三) 那(上)那(上)䶩(四) 阿(上)那厨(陀株反)(五) 那馳(上)(六) 矩那(上)馳(上七)

第四持國天王說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四持國天王說

跢姪他(一) 阿(上)伽(上)嬭(奴皆反，下同)(二) 伽(上)嬭(三) 瞿唎(四) 揵(伽安反)陀唎(五) 旃茶(直下反)離(上)(六) 摩登祇(上)(七) 補迦(上)徙(八) 僧矩黎(九) 蒲(上)嚕娑(上)黎(十句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跢姪他(一) 阿(上)伽(上)嬭(奴皆反，下同)(二) 伽(上)嬭(三) 瞿唎(四) 揵(伽安反)陀唎(五) 旃茶(直下反)離(上)(六) 摩登祇(上)(七) 補迦(上)徙(八) 僧矩黎(九) 蒲(上)嚕娑(上)黎(十句)

世尊！是陀羅尼，四十二億諸佛所說。若有侵毀此法師者，則為侵毀是諸佛已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！是陀羅尼，四十二億諸佛所說。若有侵毀此法師者，則為侵毀是諸佛已。

第五十羅剎女共說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十羅剎女共說

跢姪他伊(五) 底迷(五) 儞迷(五) 戶嚕醯(五) 娑(上)跢醯(並五遍道) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跢姪他伊(五) 底迷(五) 儞迷(五) 戶嚕醯(五) 娑(上)跢醯(並五遍道)

若不順我呪， 惱亂法師者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不順我呪， 惱亂法師者，

頭破作七分， 如阿梨樹枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭破作七分， 如阿梨樹枝。

第六普賢菩薩說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六普賢菩薩說

跢姪他(一) 阿(上)壇茶(徒皆反)(二) 壇茶(直下反)跛底(三) 壇茶(直下反，下同)皤囉(上)跢儞(四) 壇茶矩鑠(上)黎(五) 壇茶素(上)陀唎素(上)陀唎(六) 素(上)陀囉(上)跛底(七) 菩(上)馱(上)跛羶泥陀囉(上)尼(奴移反)(八) 阿皤囉(上)跢儞阿皤囉(上)跢儞(九) 僧伽(上)跛囄綺羝(十) 僧伽(上)儞伽跢泥(十一) 馱(上)囉(上)磨跛囄綺羝(十二) 娑(上)囉(上)皤娑(上)跢皤(十三) 戶嚕跢憍(俱昭反)鑠(上)羅(上)耶阿(上)弩伽(上)羝(十四) 𧬜(斯蠅反)伽(上)鼻枳囄馳(上)羝(十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跢姪他(一) 阿(上)壇茶(徒皆反)(二) 壇茶(直下反)跛底(三) 壇茶(直下反，下同)皤囉(上)跢儞(四) 壇茶矩鑠(上)黎(五) 壇茶素(上)陀唎素(上)陀唎(六) 素(上)陀囉(上)跛底(七) 菩(上)馱(上)跛羶泥陀囉(上)尼(奴移反)(八) 阿皤囉(上)跢儞阿皤囉(上)跢儞(九) 僧伽(上)跛囄綺羝(十) 僧伽(上)儞伽跢泥(十一) 馱(上)囉(上)磨跛囄綺羝(十二) 娑(上)囉(上)皤娑(上)跢皤(十三) 戶嚕跢憍(俱昭反)鑠(上)羅(上)耶阿(上)弩伽(上)羝(十四) 𧬜(斯蠅反)伽(上)鼻枳囄馳(上)羝(十五)

若有菩薩得聞此陀羅尼者，當知普賢神通之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩得聞此陀羅尼者，當知普賢神通之力。

旋塔滅罪陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旋塔滅罪陀羅尼

南謨勃陀夜 南謨達囉(上)摩夜 南謨僧伽夜 南麼阿唎耶皤盧枳羝鑠(上)皤羅夜 菩提娑(上)跢婆夜 麼訶娑(上)跢婆夜 麼訶迦嚕嬭迦夜 怛姪他佉(上)囉皤羝 殊訶(上)皤羝 伽皤羝娑(上)婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南謨勃陀夜 南謨達囉(上)摩夜 南謨僧伽夜 南麼阿唎耶皤盧枳羝鑠(上)皤羅夜 菩提娑(上)跢婆夜 麼訶娑(上)跢婆夜 麼訶迦嚕嬭迦夜 怛姪他佉(上)囉皤羝 殊訶(上)皤羝 伽皤羝娑(上)婆訶

右呪若人能至心一念七日中遶塔行道，誦滿一萬二千一遍，面見觀世音菩薩威力，滅一切罪障、得一切所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪若人能至心一念七日中遶塔行道，誦滿一萬二千一遍，面見觀世音菩薩威力，滅一切罪障、得一切所願。

禮拜滅罪命終諸佛來迎呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮拜滅罪命終諸佛來迎呪

那(上)謨菩(上)陀夜烏牟(合口云牟字)戶嚕戶嚕徙馱盧者儞娑(上)囉(上)皤囉(上)他(上)娑馱儞娑(上)婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨菩(上)陀夜烏牟(合口云牟字)戶嚕戶嚕徙馱盧者儞娑(上)囉(上)皤囉(上)他(上)娑馱儞娑(上)婆訶

右呪出《寶幢勝經》，十億菩薩所說。誦呪一遍禮佛一拜，勝禮千萬億拜佛功德。又云「命終諸佛來迎呪，朝及人定二時各誦百遍。」婆羅門僧多誦此呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪出《寶幢勝經》，十億菩薩所說。誦呪一遍禮佛一拜，勝禮千萬億拜佛功德。又云「命終諸佛來迎呪，朝及人定二時各誦百遍。」婆羅門僧多誦此呪。

供養三寶呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養三寶呪

那(上)謨娑(上)囉(上)皤菩(上)陀達(上)囉(上)磨僧伽寫那(上)磨阿唎耶(余何反，下同)皤盧抧羝鑠(上)皤囉寫菩提(徒儞反)娑(上)跢婆寫 磨訶娑(上)跢婆寫 磨訶迦嚕儞迦寫 跢姪他 杜鼻(菩弭反) 杜鼻(上)伽(上)夜杜鼻(上)鼙囉(上)鼙囉(上)尼娑(上)婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨娑(上)囉(上)皤菩(上)陀達(上)囉(上)磨僧伽寫那(上)磨阿唎耶(余何反，下同)皤盧抧羝鑠(上)皤囉寫菩提(徒儞反)娑(上)跢婆寫 磨訶娑(上)跢婆寫 磨訶迦嚕儞迦寫 跢姪他 杜鼻(菩弭反) 杜鼻(上)伽(上)夜杜鼻(上)鼙囉(上)鼙囉(上)尼娑(上)婆訶

右呪，清旦於佛像前合掌至心日誦一遍，勝以種種香華供養十萬億佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪，清旦於佛像前合掌至心日誦一遍，勝以種種香華供養十萬億佛。

觀世音懺悔呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音懺悔呪

那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜那(上)磨阿唎耶皤盧抧羝鑠皤囉夜菩提(徒儞反)娑(上)跢婆夜 磨訶娑(上)跢婆夜 磨訶迦嚕嬭迦夜 跢姪他覩嚕覩嚕 阿(上)西磨西磨西磨訶磨唎尼杜波摩唎尼 杜鼙杜鼙那(上)謨那(上)磨娑(上)婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜那(上)磨阿唎耶皤盧抧羝鑠皤囉夜菩提(徒儞反)娑(上)跢婆夜 磨訶娑(上)跢婆夜 磨訶迦嚕嬭迦夜 跢姪他覩嚕覩嚕 阿(上)西磨西磨西磨訶磨唎尼杜波摩唎尼 杜鼙杜鼙那(上)謨那(上)磨娑(上)婆訶

右呪，觀音像前燒香、發露懺悔，至心誦三遍，滅無始已來罪，求願必果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪，觀音像前燒香、發露懺悔，至心誦三遍，滅無始已來罪，求願必果。

金剛呪蛇呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛呪蛇呪

那(上)謨跋闍(上)囉(上)波拏(上)曳麼訶夜叉拪那跛跢曳絺(上)嬭(奴綺反)絺(上)嬭娑(上)婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨跋闍(上)囉(上)波拏(上)曳麼訶夜叉拪那跛跢曳絺(上)嬭(奴綺反)絺(上)嬭娑(上)婆訶

右呪，若人被蛇毒所中，呪之二十一遍，毒即散滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪，若人被蛇毒所中，呪之二十一遍，毒即散滅。

坐禪安隱呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐禪安隱呪

那(上)謨菩(上)陀夜那(上)謨馱囉(上)磨夜那(上)謨僧伽夜 跢(丁可反)姪他 磨(上)訶婆(上)跌[口*(黍-禾+利)]阿(上)底(都儞反)婆(上)跌[口*(黍-禾+利)]鼻(上)伽(上)哆曷囉闍西磨訶鼻(上)伽(上)多曷囉闍西娑(上)婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨菩(上)陀夜那(上)謨馱囉(上)磨夜那(上)謨僧伽夜 跢(丁可反)姪他 磨(上)訶婆(上)跌[口*(黍-禾+利)]阿(上)底(都儞反)婆(上)跌[口*(黍-禾+利)]鼻(上)伽(上)哆曷囉闍西磨訶鼻(上)伽(上)多曷囉闍西娑(上)婆訶

右呪，若初坐未定身心不安，先誦此呪七遍已，跏趺坐則不驚動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪，若初坐未定身心不安，先誦此呪七遍已，跏趺坐則不驚動。

呪腫呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪腫呪

那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜那(上)磨阿唎耶(余何反)皤盧抧羝鑠(上)皤囉夜菩提(徒儞反)娑(上)跢婆夜 磨訶娑(上)跢婆夜 磨訶迦(長)嚕嬭迦夜 跢姪他 抧唎枳唎 只唎只唎毘(上)只唎毘(上)抧唎(上)娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜那(上)磨阿唎耶(余何反)皤盧抧羝鑠(上)皤囉夜菩提(徒儞反)娑(上)跢婆夜 磨訶娑(上)跢婆夜 磨訶迦(長)嚕嬭迦夜 跢姪他 抧唎枳唎 只唎只唎毘(上)只唎毘(上)抧唎(上)娑婆訶

右若，惡腫風腫，呪胡麻油塗之差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右若，惡腫風腫，呪胡麻油塗之差。

金剛呪治惡鬼病 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛呪治惡鬼病

那(上)謨曷囉(上)怛那(上)跢囉(上)耶夜(一) 那(上)麼室旃茶(上)跋闍(上)囉(上)波拏(上)曳(二) 麼訶夜叉西那跛哆曳(三) 跢姪他娑(上)囉(上)娑(上)囉(上)(四) 徙唎徙唎(五) 素(上)嚕(上)素(上)嚕(六) 聞者聞(兼帶門聲)者(七) 伽唎訶(上)耶𤙖(八) 闍(上)陵(九) 醯醯皤闍(上)囉(上)波嬭(奴綺反)(十) 矩嚕矩嚕(十一) 馱麼馱麼(十二) 那(上)謨娑(上)覩羝(十三) 娑(上)婆訶(十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨曷囉(上)怛那(上)跢囉(上)耶夜(一) 那(上)麼室旃茶(上)跋闍(上)囉(上)波拏(上)曳(二) 麼訶夜叉西那跛哆曳(三) 跢姪他娑(上)囉(上)娑(上)囉(上)(四) 徙唎徙唎(五) 素(上)嚕(上)素(上)嚕(六) 聞者聞(兼帶門聲)者(七) 伽唎訶(上)耶𤙖(八) 闍(上)陵(九) 醯醯皤闍(上)囉(上)波嬭(奴綺反)(十) 矩嚕矩嚕(十一) 馱麼馱麼(十二) 那(上)謨娑(上)覩羝(十三) 娑(上)婆訶(十四)

右呪，若人著鬼病，呪水七遍手把，望前病人面打叱之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪，若人著鬼病，呪水七遍手把，望前病人面打叱之即差。

千轉陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千轉陀羅尼

那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜(一) 那(上)磨阿唎耶 皤盧抧羝鑠(上)皤囉夜(二) 菩提(徒儞反)娑(上)跢婆夜(三) 磨訶娑(上)跢婆夜(四) 摩訶迦嚕嬭(奴綺反)迦夜(五) 跢姪他(六) 闍(上)曳闍曳(七) 闍(上)夜婆醯(上)儞(八) 闍(上)榆跢唎(九) 迦(上)羅(上)伽(上)羅(上)(十) 磨羅(上)磨羅(十一) 者羅者羅(十二) 綺拏(上)綺拏(十三) 娑(上)囉(上)皤迦(上)囉(上)摩皤囉(上)拏儞迷(十四) 婆(上)伽(上)皤底(都儞反)娑(上)訶(上)娑(上)囉皤迦(上)羝(上)(十五) 娑(上)囉(上)皤菩(上)陀皤盧抧羝(十六) 者芻(初蝺反，此云眼)(十七) 輸(上)嚕跢囉(上)(十八)(云耳) 伽(上)囉拏(上)(十九)(云鼻) 是訶(上)皤(二十)(云舌) 迦夜(二十一)(云身) 磨弩(二十二)(云意，一本云那上，云心) 鼻(菩弭反)輸馱儞(二十三)(云淨) 素(上)囉(上)素囉(上)(二十四)(一本云素嚕) 跛囉(上)素(上)囉(上)跛囉(上)素(上)囉(二十五) 娑(上)囉(上)皤菩(上)陀阿(上)提(徒儞反)瑟絺(上)羝娑(上)婆訶(二十六) 馱囉(上)磨陀覩伽(上)鼙娑(上)婆(上)訶(二十七) 阿(上)婆皤(二十八) 婆(上)皤婆皤(二十九) 馱囉(上)摩皤(三十) 菩馱尼(奴移反)曳(三十一) 娑(上)婆訶(三十二句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜(一) 那(上)磨阿唎耶 皤盧抧羝鑠(上)皤囉夜(二) 菩提(徒儞反)娑(上)跢婆夜(三) 磨訶娑(上)跢婆夜(四) 摩訶迦嚕嬭(奴綺反)迦夜(五) 跢姪他(六) 闍(上)曳闍曳(七) 闍(上)夜婆醯(上)儞(八) 闍(上)榆跢唎(九) 迦(上)羅(上)伽(上)羅(上)(十) 磨羅(上)磨羅(十一) 者羅者羅(十二) 綺拏(上)綺拏(十三) 娑(上)囉(上)皤迦(上)囉(上)摩皤囉(上)拏儞迷(十四) 婆(上)伽(上)皤底(都儞反)娑(上)訶(上)娑(上)囉皤迦(上)羝(上)(十五) 娑(上)囉(上)皤菩(上)陀皤盧抧羝(十六) 者芻(初蝺反，此云眼)(十七) 輸(上)嚕跢囉(上)(十八)(云耳) 伽(上)囉拏(上)(十九)(云鼻) 是訶(上)皤(二十)(云舌) 迦夜(二十一)(云身) 磨弩(二十二)(云意，一本云那上，云心) 鼻(菩弭反)輸馱儞(二十三)(云淨) 素(上)囉(上)素囉(上)(二十四)(一本云素嚕) 跛囉(上)素(上)囉(上)跛囉(上)素(上)囉(二十五) 娑(上)囉(上)皤菩(上)陀阿(上)提(徒儞反)瑟絺(上)羝娑(上)婆訶(二十六) 馱囉(上)磨陀覩伽(上)鼙娑(上)婆(上)訶(二十七) 阿(上)婆皤(二十八) 婆(上)皤婆皤(二十九) 馱囉(上)摩皤(三十) 菩馱尼(奴移反)曳(三十一) 娑(上)婆訶(三十二句)

觀世音隨心呪四首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音隨心呪四首

第一滅罪清淨呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一滅罪清淨呪

那(上)謨曷囉(上)跢那(上)怛囉(上)耶夜(一) 那(上)麼阿唎耶皤盧抧羝鑠(上)皤囉夜(二) 菩提(徒儞反)娑(上)跢婆夜麼訶娑(上)跢婆夜(三) 麼訶迦嚕嬭(奴綺反)迦夜(四) 跢姪他(五) 烏𤙖 多嚟覩多嚟(六) 覩[口*(黍-禾+利)](七) 皤闍(上)囉(上)謨叉嬭(奴綺反八) 娑(上)婆訶(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨曷囉(上)跢那(上)怛囉(上)耶夜(一) 那(上)麼阿唎耶皤盧抧羝鑠(上)皤囉夜(二) 菩提(徒儞反)娑(上)跢婆夜麼訶娑(上)跢婆夜(三) 麼訶迦嚕嬭(奴綺反)迦夜(四) 跢姪他(五) 烏𤙖 多嚟覩多嚟(六) 覩[口*(黍-禾+利)](七) 皤闍(上)囉(上)謨叉嬭(奴綺反八) 娑(上)婆訶(九)

右誦滿十萬遍，眾罪消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右誦滿十萬遍，眾罪消滅。

第二呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二呪

那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜(一) 那(上)麼阿唎耶 皤盧抧羝鑠(上)皤囉夜(二) 菩提(上)娑(上)跢婆夜(三) 麼訶娑(上)跢婆夜(四) 麼訶迦嚕嬭迦夜(五) 跢姪他(六) 阿[口*(黍-禾+利)]多[口*(黍-禾+利)](七) 覩多[口*(黍-禾+利)](八) 覩[口*(黍-禾+利)]醯(虛爾)蘭診(奴也，又奴夜)伽(上)囉(上)鼙(九) 曷囉叉囉叉摩𤙖(某甲)寫(十) 娑(上)囉(上)皤杜谿弊(鼻曳反)(十一) 娑(上)囉(上)蒲跛陀(上)囉弊(音同上)(十二) 娑(上)婆訶(十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜(一) 那(上)麼阿唎耶 皤盧抧羝鑠(上)皤囉夜(二) 菩提(上)娑(上)跢婆夜(三) 麼訶娑(上)跢婆夜(四) 麼訶迦嚕嬭迦夜(五) 跢姪他(六) 阿[口*(黍-禾+利)]多[口*(黍-禾+利)](七) 覩多[口*(黍-禾+利)](八) 覩[口*(黍-禾+利)]醯(虛爾)蘭診(奴也，又奴夜)伽(上)囉(上)鼙(九) 曷囉叉囉叉摩𤙖(某甲)寫(十) 娑(上)囉(上)皤杜谿弊(鼻曳反)(十一) 娑(上)囉(上)蒲跛陀(上)囉弊(音同上)(十二) 娑(上)婆訶(十三)

右呪誦滿十萬遍，得無怖畏，一切邪道欲侵我者皆不成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪誦滿十萬遍，得無怖畏，一切邪道欲侵我者皆不成辦。

第三呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三呪

那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜(一) 那(上)磨阿唎耶皤盧抧羝鑠(上)皤囉夜(二)(上) 菩提(上)娑(上)跢婆夜(三) 麼訶娑(上)跢婆夜(四) 麼訶迦嚕嬭迦夜(五) 跢姪他(六) 徙提旃跌𠼝(七) 那(上)姥只儞訶𠼝多[口*(黍-禾+利)](八) 覩多[口*(黍-禾+利)](九) 覩[口*(黍-禾+利)](十) 烏牟(合口云牟字)毘(上)輸馱儞娑(上)婆訶(十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜(一) 那(上)磨阿唎耶皤盧抧羝鑠(上)皤囉夜(二)(上) 菩提(上)娑(上)跢婆夜(三) 麼訶娑(上)跢婆夜(四) 麼訶迦嚕嬭迦夜(五) 跢姪他(六) 徙提旃跌𠼝(七) 那(上)姥只儞訶𠼝多[口*(黍-禾+利)](八) 覩多[口*(黍-禾+利)](九) 覩[口*(黍-禾+利)](十) 烏牟(合口云牟字)毘(上)輸馱儞娑(上)婆訶(十一)

右呪誦滿十萬遍，淨一切業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪誦滿十萬遍，淨一切業障。

第四呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四呪

那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜(一) 那(上)麼阿唎耶皤盧抧羝鑠(上)皤囉(上)耶(二) 菩提(上)娑跢婆耶麼訶娑(上)跢婆夜(三) 麼訶迦嚕嬭迦夜(四) 跢姪他(五) 鳥𤙖跛囉(上)珊那(上)(六) 儞唎耶羝(七) 多[口*(黍-禾+利)]多[口*(黍-禾+利)](八) 跛囉(上)珊泥跛囉(上)珊泥(九) 跛囉(上)珊那(上)迦(上)囉(上)嬭(奴綺反)(十) 娑(上)囉(上)皤娑跢婆那𤙖(十) 迦(上)嚧馱跛囉(上)鑠(上)麼儞娑(上)婆訶(十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜(一) 那(上)麼阿唎耶皤盧抧羝鑠(上)皤囉(上)耶(二) 菩提(上)娑跢婆耶麼訶娑(上)跢婆夜(三) 麼訶迦嚕嬭迦夜(四) 跢姪他(五) 鳥𤙖跛囉(上)珊那(上)(六) 儞唎耶羝(七) 多[口*(黍-禾+利)]多[口*(黍-禾+利)](八) 跛囉(上)珊泥跛囉(上)珊泥(九) 跛囉(上)珊那(上)迦(上)囉(上)嬭(奴綺反)(十) 娑(上)囉(上)皤娑跢婆那𤙖(十) 迦(上)嚧馱跛囉(上)鑠(上)麼儞娑(上)婆訶(十二)

右呪除瞋恚呪，誦七遍令瞋者歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪除瞋恚呪，誦七遍令瞋者歡喜。

七俱胝佛神呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七俱胝佛神呪

納莫颯多喃 三藐三佛陀俱胝南 怛姪他 折麗主麗 准遞莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 納莫颯多喃 三藐三佛陀俱胝南 怛姪他 折麗主麗 准遞莎訶

隨一切如來意神呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨一切如來意神呪

納莫薩縛(平聲)怛他揭多 曷唎達耶 阿奴揭多怛姪他甕屈𭍎耆(上聲)尼莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 納莫薩縛(平聲)怛他揭多 曷唎達耶 阿奴揭多怛姪他甕屈𭍎耆(上聲)尼莎訶

若人能誦此二神呪各一遍，能滅九俱胝大劫所作罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能誦此二神呪各一遍，能滅九俱胝大劫所作罪。

六字陀羅尼呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六字陀羅尼呪

唵縛(平聲)雞淡納莫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵縛(平聲)雞淡納莫

右呪，曼殊室利菩薩以六千頌釋。三藏云誦此呪滅一切罪、生一切善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右呪，曼殊室利菩薩以六千頌釋。三藏云誦此呪滅一切罪、生一切善。

歸依三寶呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依三寶呪

那(上)謨勃陀夜瞿囉吠那(上)謨達囉(上)摩夜多衍泥那(上)謨僧伽夜麼訶抵 悉得唎驃臂塞怛多納莫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那(上)謨勃陀夜瞿囉吠那(上)謨達囉(上)摩夜多衍泥那(上)謨僧伽夜麼訶抵 悉得唎驃臂塞怛多納莫

右誦此呪，於所生處常遇三寶，得四親行如影隨形無暫時離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右誦此呪，於所生處常遇三寶，得四親行如影隨形無暫時離。