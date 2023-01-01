陀羅尼雜集卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼雜集卷第十

未詳撰者今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未詳撰者今附梁錄

定志慧見陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定志慧見陀羅尼一首

八兄弟陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八兄弟陀羅尼一首

觀世音說應現與願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說應現與願陀羅尼一首

日藏經中除罪見佛陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏經中除罪見佛陀羅尼一首

獲果利神增善陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲果利神增善陀羅尼一首

善護除病陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護除病陀羅尼一首

進果獲證修業陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進果獲證修業陀羅尼一首

結縷除睡蒙護陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結縷除睡蒙護陀羅尼一首

呪蘇除睡不飢益乳陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪蘇除睡不飢益乳陀羅尼一首

見佛隨願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛隨願陀羅尼一首

觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼一首

散華觀世音足下陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散華觀世音足下陀羅尼一首

念觀世音求願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念觀世音求願陀羅尼一首

誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼一首

呪鹽水飲腹痛者陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪鹽水飲腹痛者陀羅尼一首

除卒中毒病欲死者陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除卒中毒病欲死者陀羅尼一首

除瞋恚陀羅尼一首(出日藏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除瞋恚陀羅尼一首(出日藏)

觀世音除業障陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音除業障陀羅尼一首

佛說呪泥塗身塗幢塗藥塗毒塗腫陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪泥塗身塗幢塗藥塗毒塗腫陀羅尼一首

樂虛空藏菩薩陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂虛空藏菩薩陀羅尼一首

觀世音陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音陀羅尼一首

懺悔擲花陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔擲花陀羅尼一首

呪腫陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪腫陀羅尼一首

呪癰瘡中惡陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪癰瘡中惡陀羅尼一首

日藏中護眼陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏中護眼陀羅尼一首

四天王呪除一切不祥合五首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王呪除一切不祥合五首

定志慧見陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定志慧見陀羅尼

南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 檀摩檀 那闍那 闍梨 闍那婆咩汦 呵羅呢呵羅呢 欝波多婆蛇 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 檀摩檀 那闍那 闍梨 闍那婆咩汦 呵羅呢呵羅呢 欝波多婆蛇 莎呵

此陀羅尼，用秋月若十五日、月竟日，入造化首佛形像，以黃華周匝遍敷其地縱廣一步。於東方白時，至心誦於一千遍，亦可覩見十方一切諸佛，滅除生死一切罪障。行一七日，佛像後畫一菩薩，名金剛住，菩薩前亦誦千遍。一日像前、一日菩薩前番誦。若行此陀羅尼人，墮於三塗者，無有是處。若人遇疾、諸惡來覩，誦此呪三七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，用秋月若十五日、月竟日，入造化首佛形像，以黃華周匝遍敷其地縱廣一步。於東方白時，至心誦於一千遍，亦可覩見十方一切諸佛，滅除生死一切罪障。行一七日，佛像後畫一菩薩，名金剛住，菩薩前亦誦千遍。一日像前、一日菩薩前番誦。若行此陀羅尼人，墮於三塗者，無有是處。若人遇疾、諸惡來覩，誦此呪三七遍。

八兄弟陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八兄弟陀羅尼

如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告阿難言：「有八兄弟陀羅尼，汝應受持讀誦，為人演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告阿難言：「有八兄弟陀羅尼，汝應受持讀誦，為人演說。

「阿比㝹 拘毘㝹 阿鉢梨 無仇目兜波羅目兜阿滿㝹 久磨㝹 思休毘多 尉多邏尉多邏提浮多」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿比㝹 拘毘㝹 阿鉢梨 無仇目兜波羅目兜阿滿㝹 久磨㝹 思休毘多 尉多邏尉多邏提浮多」

佛告阿難：「此八兄弟名字，若有人知此八兄弟名，及聞此陀羅尼者，受持讀誦思念在心，當知是人毒不能害、兵刃不傷、火不能燒、水不能漂，一切惡鬼、方道鬼魅、夜叉羅剎，一切諸惡鬼能為人傷害恐怖人者，并及怨咎鬪諍言訟，皆悉消滅。此過去諸佛所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此八兄弟名字，若有人知此八兄弟名，及聞此陀羅尼者，受持讀誦思念在心，當知是人毒不能害、兵刃不傷、火不能燒、水不能漂，一切惡鬼、方道鬼魅、夜叉羅剎，一切諸惡鬼能為人傷害恐怖人者，并及怨咎鬪諍言訟，皆悉消滅。此過去諸佛所說。」

觀世音說應現與願陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說應現與願陀羅尼

南無觀世音菩薩 坦提咃 呿羅𠲎多 呿羅𠲎多 伽呵𠲎多 伽𠲎多 伽𠲎多 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無觀世音菩薩 坦提咃 呿羅𠲎多 呿羅𠲎多 伽呵𠲎多 伽𠲎多 伽𠲎多 莎呵

此陀羅尼，法應靜處專精禮拜遶塔，誦是陀羅尼萬二千遍，當見觀世音菩薩，一切所願隨意皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，法應靜處專精禮拜遶塔，誦是陀羅尼萬二千遍，當見觀世音菩薩，一切所願隨意皆得。

日藏經中除罪見佛陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏經中除罪見佛陀羅尼

釋迦牟尼佛請十方諸佛在娑婆世界一時同音說是陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛請十方諸佛在娑婆世界一時同音說是陀羅尼。

多擲他 毘時臨婆毘時臨婆 尉波陀脾也毘時臨婆 𦀨婆頗羅 阿㝹那多咃多阿㝹那多咃多 復多拘致 毘時臨婆 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲他 毘時臨婆毘時臨婆 尉波陀脾也毘時臨婆 𦀨婆頗羅 阿㝹那多咃多阿㝹那多咃多 復多拘致 毘時臨婆 莎呵

佛言：「若四部弟子受持讀誦是陀羅尼，當於清淨處，淨自洗浴著新淨衣，以好華香供養於佛。當以月八日修行，經三七日除宿殃罪，即得面見十方諸佛，捨是身已不受生死，所行功德為無有上。今略說耳。行之人不食酒肉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若四部弟子受持讀誦是陀羅尼，當於清淨處，淨自洗浴著新淨衣，以好華香供養於佛。當以月八日修行，經三七日除宿殃罪，即得面見十方諸佛，捨是身已不受生死，所行功德為無有上。今略說耳。行之人不食酒肉。」

獲果利神增善陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲果利神增善陀羅尼

優牟尼 頗羅牟尼 究婆聞醯 究嘶跋䉻 阿婆羅慕沙娑濘 比茶囉私𮉒坻 迦多迦跋梨利頻頭摩 濘娑囉其囉末垖羅末優欝垤𩋿 阿㝹咥𩋿 薩婆蓑摩魯 那闍那濘 比提蛇摩𩋿 阿眉囉移 阿婆咩 芻羅尼咩 𮉒提阿 三慕履 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優牟尼 頗羅牟尼 究婆聞醯 究嘶跋䉻 阿婆羅慕沙娑濘 比茶囉私𮉒坻 迦多迦跋梨利頻頭摩 濘娑囉其囉末垖羅末優欝垤𩋿 阿㝹咥𩋿 薩婆蓑摩魯 那闍那濘 比提蛇摩𩋿 阿眉囉移 阿婆咩 芻羅尼咩 𮉒提阿 三慕履 莎呵

若有善男子善女人受持如是陀羅尼句，讀誦書寫，當於佛前，像前，塔前，舍利前千遍讀誦，飲黑石蜜、蓮華鬚漿，一日中能誦千遍，得他心智。善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，在寂靜處誠心如法行是陀羅尼，是人不過七日獲得四禪，壞欲界結，見十方佛如法意三昧，能化眾生、滅一切障，所謂業障、煩惱障，能淨眾生所有諸根，能燒眾生一切煩惱顛倒等結，親近住於賢聖之道，亦能令其不退轉菩提。親近一切智，不從他因而生智慧，得一切佛三世無礙無畏三昧法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善男子善女人受持如是陀羅尼句，讀誦書寫，當於佛前，像前，塔前，舍利前千遍讀誦，飲黑石蜜、蓮華鬚漿，一日中能誦千遍，得他心智。善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，在寂靜處誠心如法行是陀羅尼，是人不過七日獲得四禪，壞欲界結，見十方佛如法意三昧，能化眾生、滅一切障，所謂業障、煩惱障，能淨眾生所有諸根，能燒眾生一切煩惱顛倒等結，親近住於賢聖之道，亦能令其不退轉菩提。親近一切智，不從他因而生智慧，得一切佛三世無礙無畏三昧法門。

善護除病陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護除病陀羅尼

多擲哆 婆梨羅 文禪婆梨羅 文若茂若 阿舊舊比羅耆比尼摩 比尼摩訶訶 牟尼牟尼治力茶 莎呵 蛇比那 荷呵阿梨 文者蛇波呵 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 婆梨羅 文禪婆梨羅 文若茂若 阿舊舊比羅耆比尼摩 比尼摩訶訶 牟尼牟尼治力茶 莎呵 蛇比那 荷呵阿梨 文者蛇波呵 莎呵

若有人讀誦此陀羅尼者，百由旬內惡人及非人不能得其便。若自病、若他病，誦之即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人讀誦此陀羅尼者，百由旬內惡人及非人不能得其便。若自病、若他病，誦之即得除愈。

進果獲證修業陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進果獲證修業陀羅尼

多擲哆 牟羅牟羅羅 阿𭒂㗞 牟羅羅毘祇叉夜 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 牟羅牟羅羅 阿𭒂㗞 牟羅羅毘祇叉夜 莎呵

若人受持讀誦，兼修福業者，此入初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人受持讀誦，兼修福業者，此入初地。

結縷除睡蒙護陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結縷除睡蒙護陀羅尼

多擲哆 波梨伽梨 芻修梨多迦梨 婆散濘波伽梨 陀羅叱伏汦 婆羅半者那 目企婆羅耨 那埿 婆羅濘 波羅濘 𦣥蛇蛇多𦣥 奢因地 梨蛇其良那比輸他濘 三摩留 波比竭坻 三摩多比沙 陀呵濘 修波梨蛇踟 尼難坻祇 阿三波羅耆 那摩梨那 阿波利蛇 但那至坻 修波利富梨思那呧 他比輸陀濘 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 波梨伽梨 芻修梨多迦梨 婆散濘波伽梨 陀羅叱伏汦 婆羅半者那 目企婆羅耨 那埿 婆羅濘 波羅濘 𦣥蛇蛇多𦣥 奢因地 梨蛇其良那比輸他濘 三摩留 波比竭坻 三摩多比沙 陀呵濘 修波梨蛇踟 尼難坻祇 阿三波羅耆 那摩梨那 阿波利蛇 但那至坻 修波利富梨思那呧 他比輸陀濘 莎呵

此陀羅尼者，是除睡眠持行法。用十四日，若真舍利像前、若真塔前，種種香華白㲲縷二尋，誦一遍結一結，八百結。若欲不睡，繫著項上，悉得咸損眠。欲得睡時，岡下著淨處，燒香供養恭敬禮拜尊重讚嘆，諸天善神擁護是人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼者，是除睡眠持行法。用十四日，若真舍利像前、若真塔前，種種香華白㲲縷二尋，誦一遍結一結，八百結。若欲不睡，繫著項上，悉得咸損眠。欲得睡時，岡下著淨處，燒香供養恭敬禮拜尊重讚嘆，諸天善神擁護是人。

呪蘇除睡不飢益乳陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪蘇除睡不飢益乳陀羅尼

多擲哆 尼彌 尼彌 尼利摩 希扇坻三幕坻 婆迦置比迦知富濘 婆利遮濘 三慕希都散提三慕多尼 南無婆迦婆都佛陀寫也 思殿兜慕陀羅婆陀 多羅兜 邲地蛇哆多婆 羅唅摩蛇兜 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 尼彌 尼彌 尼利摩 希扇坻三幕坻 婆迦置比迦知富濘 婆利遮濘 三慕希都散提三慕多尼 南無婆迦婆都佛陀寫也 思殿兜慕陀羅婆陀 多羅兜 邲地蛇哆多婆 羅唅摩蛇兜 莎呵

若人多睡，以此持呪蘇千遍，用塗眼，即無睡。以塗足，日行十由旬。若食之，令人不飢。若婦女、若牛羊少乳，呪水千遍用飲之，乳即多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人多睡，以此持呪蘇千遍，用塗眼，即無睡。以塗足，日行十由旬。若食之，令人不飢。若婦女、若牛羊少乳，呪水千遍用飲之，乳即多也。

見佛隨願陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛隨願陀羅尼

多擲哆 度羅尼 陀羅尼 陀利尼 牟濘波羅婆散濘 悉提 旃地利 涅呵梨 路伽鉢提佛陀鉢提地梨 郁伽羅提知 賴樹波伽提 提耆鉢提 比舍羅佛提 曇摩波斯薁叉蛇羯比羯波啾提 阿媚多羯波 休多舍民 呢多三摩希提提者其力呵鉢提 睷拏佛提 因地利蛇佛提 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 度羅尼 陀羅尼 陀利尼 牟濘波羅婆散濘 悉提 旃地利 涅呵梨 路伽鉢提佛陀鉢提地梨 郁伽羅提知 賴樹波伽提 提耆鉢提 比舍羅佛提 曇摩波斯薁叉蛇羯比羯波啾提 阿媚多羯波 休多舍民 呢多三摩希提提者其力呵鉢提 睷拏佛提 因地利蛇佛提 莎呵

若善男子善女人欲行此陀羅尼者，淨自澡浴著淨衣服，以花香燈明供養佛。從月八日至十五日，晝夜六時誦陀羅尼，一時誦一百八遍。是時即得見佛世尊坐蓮華座上而為說法，即與其人隨於所願，若求多聞、若求宿命智、若求珍寶、若求淨佛國土、若求職位、若求工巧、若求辯才、若求除業障，隨其此人所願悉與之。行陀羅尼者，應三日不食行之。若二月三月若八月，餘時不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若善男子善女人欲行此陀羅尼者，淨自澡浴著淨衣服，以花香燈明供養佛。從月八日至十五日，晝夜六時誦陀羅尼，一時誦一百八遍。是時即得見佛世尊坐蓮華座上而為說法，即與其人隨於所願，若求多聞、若求宿命智、若求珍寶、若求淨佛國土、若求職位、若求工巧、若求辯才、若求除業障，隨其此人所願悉與之。行陀羅尼者，應三日不食行之。若二月三月若八月，餘時不得。

觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼

悉譚那慕佛陀蛇 那慕達摩蛇 那慕僧伽陀 那暮阿梨蛇 婆路䩭提 施婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 伊𥌋多 崩波羅婆叉彌佛婆禪摩比至室耽 薩埵那摩 耨劍波蛇 律彌慕陀羅 波羅婆師多 那慕阿利蛇 婆路䩭提施婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 摩訶伽留尼 伽蛇那慕薩婆畔陀那車陀那 伽羅蛇那慕婆蛇 婆羅舍 摩伽羅蛇 薩婆薩埵那 彌多羅質多耨劍婆毘多蛇 那慕阿利蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 律𥌋邲地蛇波羅婆叉彌 薩婆薩埵 秀呿婆唅 多擲哆耆羅耆羅尼 婆羅娑羅毘娑羅毘娑羅 佛地蛇 佛地蛇 菩提蛇 菩提蛇 薩婆 薩埵怖多耨劍 毘菩提蛇 菩提蛇 菩提蛇 菩提蛇 蜜提 阿利蛇 婆路䩭提 舍婆羅蛇 沫羅沫羅三摩注薩婆薩埵難彌多羅 質多多蛇 薩毘薩埵那木叉 伽羅 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 兜流 兜流 兜流 兜流 菩提 菩提 菩提蛇 蜜提 休流 休流 秀流 秀流 試其林 阿其車 阿其車 薩婆薩埵怖多耨劍比 薩婆薩埵 伽留尼伽陀羅饍蛇 流牛娑陀蛇 娑陀蛇 邲地蛇 悕彌 婆藍 陀囊 陀囊伽囊伽囊 修留彌修留彌摩呵 修留彌 莎呵 那慕阿利蛇 婆路䩭提 舍婆羅蛇 悉殿兜 慕多羅波陀 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉譚那慕佛陀蛇 那慕達摩蛇 那慕僧伽陀 那暮阿梨蛇 婆路䩭提 施婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 伊𥌋多 崩波羅婆叉彌佛婆禪摩比至室耽 薩埵那摩 耨劍波蛇 律彌慕陀羅 波羅婆師多 那慕阿利蛇 婆路䩭提施婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 摩訶伽留尼 伽蛇那慕薩婆畔陀那車陀那 伽羅蛇那慕婆蛇 婆羅舍 摩伽羅蛇 薩婆薩埵那 彌多羅質多耨劍婆毘多蛇 那慕阿利蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 律𥌋邲地蛇波羅婆叉彌 薩婆薩埵 秀呿婆唅 多擲哆耆羅耆羅尼 婆羅娑羅毘娑羅毘娑羅 佛地蛇 佛地蛇 菩提蛇 菩提蛇 薩婆 薩埵怖多耨劍 毘菩提蛇 菩提蛇 菩提蛇 菩提蛇 蜜提 阿利蛇 婆路䩭提 舍婆羅蛇 沫羅沫羅三摩注薩婆薩埵難彌多羅 質多多蛇 薩毘薩埵那木叉 伽羅 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 冀梨 兜流 兜流 兜流 兜流 菩提 菩提 菩提蛇 蜜提 休流 休流 秀流 秀流 試其林 阿其車 阿其車 薩婆薩埵怖多耨劍比 薩婆薩埵 伽留尼伽陀羅饍蛇 流牛娑陀蛇 娑陀蛇 邲地蛇 悕彌 婆藍 陀囊 陀囊伽囊伽囊 修留彌修留彌摩呵 修留彌 莎呵 那慕阿利蛇 婆路䩭提 舍婆羅蛇 悉殿兜 慕多羅波陀 莎呵

此陀羅尼云何修行？應以白淨細㲲若細布畫作觀世音像，身著白衣，坐蓮華座，上一手捉蓮華、一手捉澡瓶，使髮高竪。欲行之者，於觀世音像前行此陀羅尼。行時於白月十五日，著新淨衣服，以淨牛屎塗地，又以香塗泥坌其上，生恭敬心。盛以十二器生乳，以四瓦器盛好香汁，須極好香華十六罐，須瓦燈十六枚，燒堅黑沈水香，須大瓦瓨四枚盛淨水，取種種諸花條置中。燃軟木薪。又須蓮華八百枚。是時應誦此陀羅尼，使音聲相續善心不絕，誦一遍投一華火中。時觀世音菩薩應從東方來現大神光，於火盛燃時觀世音菩薩於火中現，如所畫像，身著白衣、其髮高竪、手捉瓶花於火中現。當見之時心無眾怖，當知是人即閉地獄、餓鬼、畜生道門。隨其所欲求願悉得，若求富貴、若求飛空、若欲施眾生、隨意自在悉皆得之。欲求多聞、欲求論議、欲入海採求伏藏、欲服仙膏、欲求妙色、欲求生天、欲求天眼天耳、滅一切病痛。若身體諸根不具，若有罷病癩病一切病苦，乃至身體諸根不具足者，悉得除愈，并除過去一切重業。若男欲求女身、女欲求男身，如願悉得。隨意求願訖，應還遣觀世音菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼云何修行？應以白淨細㲲若細布畫作觀世音像，身著白衣，坐蓮華座，上一手捉蓮華、一手捉澡瓶，使髮高竪。欲行之者，於觀世音像前行此陀羅尼。行時於白月十五日，著新淨衣服，以淨牛屎塗地，又以香塗泥坌其上，生恭敬心。盛以十二器生乳，以四瓦器盛好香汁，須極好香華十六罐，須瓦燈十六枚，燒堅黑沈水香，須大瓦瓨四枚盛淨水，取種種諸花條置中。燃軟木薪。又須蓮華八百枚。是時應誦此陀羅尼，使音聲相續善心不絕，誦一遍投一華火中。時觀世音菩薩應從東方來現大神光，於火盛燃時觀世音菩薩於火中現，如所畫像，身著白衣、其髮高竪、手捉瓶花於火中現。當見之時心無眾怖，當知是人即閉地獄、餓鬼、畜生道門。隨其所欲求願悉得，若求富貴、若求飛空、若欲施眾生、隨意自在悉皆得之。欲求多聞、欲求論議、欲入海採求伏藏、欲服仙膏、欲求妙色、欲求生天、欲求天眼天耳、滅一切病痛。若身體諸根不具，若有罷病癩病一切病苦，乃至身體諸根不具足者，悉得除愈，并除過去一切重業。若男欲求女身、女欲求男身，如願悉得。隨意求願訖，應還遣觀世音菩薩也。

散華觀世音足下陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散華觀世音足下陀羅尼

那慕勒囊 利蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路䩭提舍婆羅 多擲哆 乞梨 至梨 乞梨 至梨 秀留 秀留 伽車 伽車蛇哆宿𠾬 阿梨蛇 婆路䩭提舍婆羅 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那慕勒囊 利蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路䩭提舍婆羅 多擲哆 乞梨 至梨 乞梨 至梨 秀留 秀留 伽車 伽車蛇哆宿𠾬 阿梨蛇 婆路䩭提舍婆羅 莎呵

應取好華一掬，三遍誦此陀羅尼，即以掬華散觀世音足下，又燒好香供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應取好華一掬，三遍誦此陀羅尼，即以掬華散觀世音足下，又燒好香供養。

念觀世音求願陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念觀世音求願陀羅尼

那暮阿梨蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 兜流兜流 阿思摩思摩梨尼 豆律波摩梨尼 豆豆脾那慕那摩 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那暮阿梨蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 兜流兜流 阿思摩思摩梨尼 豆律波摩梨尼 豆豆脾那慕那摩 莎訶

此呪須沈水香，誦呪三遍，至心念觀世音菩薩。此呪吉祥，能除過去一切罪業，獲大功德，欲求願如願必得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪須沈水香，誦呪三遍，至心念觀世音菩薩。此呪吉祥，能除過去一切罪業，獲大功德，欲求願如願必得。

誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼

那暮佛陀蛇 那慕達摩蛇 那慕僧伽蛇 南無勒囊利蛇 那慕阿利蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 休休毘之痤梨 比之摩梨涅摩梨輸陀濘 伽遮提蜜羅薩婆薁廁 路伽舍摩尼 毘那舍尼 車陀尼 比車陀尼 婆陀三慕咥耽畢多三慕㗭 擔尸厲摩 三慕㗭擔散尼 波多三慕㗭擔 婆薩婆那舍尼 比那舍尼 阿梨蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 提舍那 那扇兜 薩比薁廁路伽 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那暮佛陀蛇 那慕達摩蛇 那慕僧伽蛇 南無勒囊利蛇 那慕阿利蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 休休毘之痤梨 比之摩梨涅摩梨輸陀濘 伽遮提蜜羅薩婆薁廁 路伽舍摩尼 毘那舍尼 車陀尼 比車陀尼 婆陀三慕咥耽畢多三慕㗭 擔尸厲摩 三慕㗭擔散尼 波多三慕㗭擔 婆薩婆那舍尼 比那舍尼 阿梨蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 提舍那 那扇兜 薩比薁廁路伽 莎呵

誦此呪百八遍，自手用摩眼，能除一切眼根痛病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此呪百八遍，自手用摩眼，能除一切眼根痛病。

除腹痛陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除腹痛陀羅尼

那慕勒囊 利蛇蛇 那慕阿利蛇 婆羅䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 究多究之 究究羅之 阿那三婆陀尼移 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那慕勒囊 利蛇蛇 那慕阿利蛇 婆羅䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 究多究之 究究羅之 阿那三婆陀尼移 莎呵

此呪以呪鹽水三遍，以飲腹痛人差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪以呪鹽水三遍，以飲腹痛人差。

除卒中毒病欲死陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除卒中毒病欲死陀羅尼

那慕勒囊 利蛇蛇 那慕阿利蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 莎梨莎梨 毘梨毘梨薩婆毘沙那舍尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那慕勒囊 利蛇蛇 那慕阿利蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 莎梨莎梨 毘梨毘梨薩婆毘沙那舍尼 莎呵

若人被毒欲死、若已死，以此持呪病人耳中呪之即差，若死還活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人被毒欲死、若已死，以此持呪病人耳中呪之即差，若死還活。

除瞋陀羅尼(出日藏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除瞋陀羅尼(出日藏)

多擲哆 蒱伏呵 佛佛羅 伊羅羅 𭒂伊羅婆呵呵縷呵嘍 伽伽那 叉奄摩咩唻咩唻斫迦羅跋多帝隷 婆伽羅帝隷 縷多唏咩唏隷婆呵唏 婆呵唏 那羅闍吒蛇 𭒂那咩𭐽 廁帝咩頭婆梨咩䜹 試唸咩𭐽唏闍羅 咩𭐽呿伽羅咩 𭐽娑菩闍咩𭐽 薩娑迦羅摩咩𭐽 摩那跋多咩𭐽 跋帝奄𭒂羅咩𭐽 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 蒱伏呵 佛佛羅 伊羅羅 𭒂伊羅婆呵呵縷呵嘍 伽伽那 叉奄摩咩唻咩唻斫迦羅跋多帝隷 婆伽羅帝隷 縷多唏咩唏隷婆呵唏 婆呵唏 那羅闍吒蛇 𭒂那咩𭐽 廁帝咩頭婆梨咩䜹 試唸咩𭐽唏闍羅 咩𭐽呿伽羅咩 𭐽娑菩闍咩𭐽 薩娑迦羅摩咩𭐽 摩那跋多咩𭐽 跋帝奄𭒂羅咩𭐽 莎呵

此陀羅尼能除一切世人瞋恚，若欲令一切人不生瞋恚向已者，取瞻蔔油以此持七遍，呪之塗手、已眼，一切人非人、魔、龍、鬼乃至畜生瞋恚心除。假使滿四天下人及非人、天、魔、龍鬼，若於我所起重瞋恚者，應於清旦取一把水七遍呪之，灑散四方、若用洗面，一切瞋者瞋心即除。假使四方大海水悉皆擾動，以此灑之常能令清，況復人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼能除一切世人瞋恚，若欲令一切人不生瞋恚向已者，取瞻蔔油以此持七遍，呪之塗手、已眼，一切人非人、魔、龍、鬼乃至畜生瞋恚心除。假使滿四天下人及非人、天、魔、龍鬼，若於我所起重瞋恚者，應於清旦取一把水七遍呪之，灑散四方、若用洗面，一切瞋者瞋心即除。假使四方大海水悉皆擾動，以此灑之常能令清，況復人也。

佛說除業障陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除業障陀羅尼

南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 南無阿利蛇 婆路䩭底舍波羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩唾蛇 多擲哆 闍婆毘祇 毘頭畢彌 彌樓𭣐倚 迦樓棠 賓彌休留 若賓祇 散施賓彌 菩薩迦伽留摩叉 蛇賓彌 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 南無阿利蛇 婆路䩭底舍波羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩唾蛇 多擲哆 闍婆毘祇 毘頭畢彌 彌樓𭣐倚 迦樓棠 賓彌休留 若賓祇 散施賓彌 菩薩迦伽留摩叉 蛇賓彌 莎呵

此呪能除無始生死受身有識以來業障之罪。常以月十五日三十日誦之千遍，得福無量。此陀羅尼神呪經，觀世音菩薩所說，能清旦一遍誦之，即却一切惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪能除無始生死受身有識以來業障之罪。常以月十五日三十日誦之千遍，得福無量。此陀羅尼神呪經，觀世音菩薩所說，能清旦一遍誦之，即却一切惡。

南無勒那多來蛇蛇 南無阿梨蛇 婆路䩭汦 舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 丘梨 丘梨 多律䠦 豆律䠦 婆度斯 摩彌婆羅呵律陀 莎呵 南無勒那多來蛇蛇 南無阿梨蛇 婆路䩭汦舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 志梨彌志梨勒叉勒叉 摩訶梨蛇 婆路䩭汦舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒那多來蛇蛇 南無阿梨蛇 婆路䩭汦 舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 丘梨 丘梨 多律䠦 豆律䠦 婆度斯 摩彌婆羅呵律陀 莎呵 南無勒那多來蛇蛇 南無阿梨蛇 婆路䩭汦舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 志梨彌志梨勒叉勒叉 摩訶梨蛇 婆路䩭汦舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

佛說呪埿陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪埿陀羅尼

多擲哆 伊利富利持梨富倫提 阿唻哹 摩唻哹 婆唻哹 比至唻哹 比思坻哹 摩叱提哹 烏思羅 婆唻哹 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 伊利富利持梨富倫提 阿唻哹 摩唻哹 婆唻哹 比至唻哹 比思坻哹 摩叱提哹 烏思羅 婆唻哹 莎呵

若有人欲入賊中，呪埿三遍以塗身。若塗幢麾幡鼓角伎樂，必能得勝。若為毒虫所嚙、若被毒、若身有腫處，以呪埿塗之，以青黛傅之即得差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人欲入賊中，呪埿三遍以塗身。若塗幢麾幡鼓角伎樂，必能得勝。若為毒虫所嚙、若被毒、若身有腫處，以呪埿塗之，以青黛傅之即得差。

樂虛空藏菩薩陀羅尼呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂虛空藏菩薩陀羅尼呪

南無佛兜佛多摩訶目犍連莎 多擲哆 倚利吉利 彌利踟利 薩婆伽 倚利彌利 薩婆伽 彌利 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛兜佛多摩訶目犍連莎 多擲哆 倚利吉利 彌利踟利 薩婆伽 倚利彌利 薩婆伽 彌利 莎呵

此陀羅尼，要月十四日十五日明星出時誦之八百遍，燒好沈水香香烟不絕，要用黃華八百枚，令人得福。若善男子現身安隱，求心中所願無不獲得。若是女人，化成男子。能至心一日一夜六時行道誦持之者，却三劫之罪，永不入惡趣。要用春秋涼時三月四月八月九月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，要月十四日十五日明星出時誦之八百遍，燒好沈水香香烟不絕，要用黃華八百枚，令人得福。若善男子現身安隱，求心中所願無不獲得。若是女人，化成男子。能至心一日一夜六時行道誦持之者，却三劫之罪，永不入惡趣。要用春秋涼時三月四月八月九月。

觀世音菩薩陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩陀羅尼

南無觀世音菩薩 多擲哆 丘利丘利 [口*致]吒頭吒 婆豆斯 摩彌鉢羅 呵囉哆 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無觀世音菩薩 多擲哆 丘利丘利 [口*致]吒頭吒 婆豆斯 摩彌鉢羅 呵囉哆 莎呵

此陀羅尼，晨朝至心念佛三遍誦之，一切吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，晨朝至心念佛三遍誦之，一切吉祥。

懺悔擲華陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔擲華陀羅尼

南無佛𠲎竭𠲎多 摩訶目揵連寫 坦提咃伊利 坁利𭇇利帝利伊利𭇇利 婆𠰺啹𭇇利 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛𠲎竭𠲎多 摩訶目揵連寫 坦提咃伊利 坁利𭇇利帝利伊利𭇇利 婆𠰺啹𭇇利 莎呵

此觀世音菩薩上持陀羅尼，常以月十四日洗浴身體，夜三時禮拜懺悔，後夜竟，誦一遍擲一華，合八百遍擲八百華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此觀世音菩薩上持陀羅尼，常以月十四日洗浴身體，夜三時禮拜懺悔，後夜竟，誦一遍擲一華，合八百遍擲八百華。

除殃病滅毒陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除殃病滅毒陀羅尼

呪腫陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪腫陀羅尼

多擲哆 摩摩慕泥 摩慕泥 摩比尸沙 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 摩摩慕泥 摩慕泥 摩比尸沙 莎呵

若有腫病者，當以此陀羅尼呪之。若呪藥一百八遍，塗之亦善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有腫病者，當以此陀羅尼呪之。若呪藥一百八遍，塗之亦善。

呪癰瘡中惡陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪癰瘡中惡陀羅尼

多擲哆 唏置摩置 茂伽隷比沙 摩訶比沙浮 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 唏置摩置 茂伽隷比沙 摩訶比沙浮 莎呵

先傳此瘡，然後以此持日一百八遍呪之，經七日乃差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先傳此瘡，然後以此持日一百八遍呪之，經七日乃差。

日藏中護眼陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏中護眼陀羅尼

多擲哆 斫啾呿婆 沙羅拏呿𭒂 羯磨呿𭒂 阿那闍那 呢羅呿𭒂 波臘多掬摩 泥婆囉 拏都蛇 阿醯施陀羅壽祇 頻𧰃守睼羯磨守眠 頗隷守眠 阿𨥌茤𨥌多隷 旦那隷 𭒂斯咃婆抧 留羅脾 摩呵留羅脾 羅勒那 𭒂羅坁 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 斫啾呿婆 沙羅拏呿𭒂 羯磨呿𭒂 阿那闍那 呢羅呿𭒂 波臘多掬摩 泥婆囉 拏都蛇 阿醯施陀羅壽祇 頻𧰃守睼羯磨守眠 頗隷守眠 阿𨥌茤𨥌多隷 旦那隷 𭒂斯咃婆抧 留羅脾 摩呵留羅脾 羅勒那 𭒂羅坁 莎呵

此陀羅尼用擁護眼。晝三時夜三時，二十一遍誦此陀羅尼，以手摩眼病差。於一切眾生生於慈心，當於佛前懺悔諸罪，作佛形像書寫日藏。爾時應作眼藥，用海沫、甘草根、呵梨勒、阿摩勒、比布含等合㨶，以蜜和之。復以龜心上火燒熟令乾，合上藥㨶。和合藥已，以此陀羅尼呪之八千遍，於七日中塗眼皮上，當修念佛。以是因緣，於生死中乃至成佛，終不失眼常得淨目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼用擁護眼。晝三時夜三時，二十一遍誦此陀羅尼，以手摩眼病差。於一切眾生生於慈心，當於佛前懺悔諸罪，作佛形像書寫日藏。爾時應作眼藥，用海沫、甘草根、呵梨勒、阿摩勒、比布含等合㨶，以蜜和之。復以龜心上火燒熟令乾，合上藥㨶。和合藥已，以此陀羅尼呪之八千遍，於七日中塗眼皮上，當修念佛。以是因緣，於生死中乃至成佛，終不失眼常得淨目。

四天王呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王呪經

四天王常觀察四天下，一者名毘沙門天王、二者提頭賴吒天王、三者毘樓勒叉天王、四者毘樓博叉天王 優遮摩倚尼 波盧摩尼 波頭多醯 沙倪闍尼沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王常觀察四天下，一者名毘沙門天王、二者提頭賴吒天王、三者毘樓勒叉天王、四者毘樓博叉天王 優遮摩倚尼 波盧摩尼 波頭多醯 沙倪闍尼沙。

皆能成諸事。說是呪。有山名卑飢羅，修道人及諸天處中。諸道人在彼行道，得五通能變化。道人名阿呵，得五通能變化。善見阿多喻多抵和牟伽毘皆念是，自說此呪言。我見諸佛所生處，及諸佛弟子處，人民死不時，諸天種從是滅。從其中致處哀念，欲令疾解脫歸命於道人。大天王王四天下者，聽我言，我說呪經，用救人民故。為鬼神作麨漿，然乃說呪。梵天護汝頭，放髮時舍舍彌護之，監當護汝身，月當護汝額，日當護汝眼，星當護汝腎，揵陀羅當護汝臍，阿比尼當護汝尻，其梨闍拘梨當護汝小腹，星宿當護汝命。其有在四天下者，若善若惡，蘇摸當護汝脾，天當和恩吒當護之。那行者和修提，是四大天王，主四天下者，當護汝家。舍伽頭當護汝膝，食一切味者當護汝足，摩訶伽羅當護汝手。莫恐怖，於是無懼，使吉善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆能成諸事。說是呪。有山名卑飢羅，修道人及諸天處中。諸道人在彼行道，得五通能變化。道人名阿呵，得五通能變化。善見阿多喻多抵和牟伽毘皆念是，自說此呪言。我見諸佛所生處，及諸佛弟子處，人民死不時，諸天種從是滅。從其中致處哀念，欲令疾解脫歸命於道人。大天王王四天下者，聽我言，我說呪經，用救人民故。為鬼神作麨漿，然乃說呪。梵天護汝頭，放髮時舍舍彌護之，監當護汝身，月當護汝額，日當護汝眼，星當護汝腎，揵陀羅當護汝臍，阿比尼當護汝尻，其梨闍拘梨當護汝小腹，星宿當護汝命。其有在四天下者，若善若惡，蘇摸當護汝脾，天當和恩吒當護之。那行者和修提，是四大天王，主四天下者，當護汝家。舍伽頭當護汝膝，食一切味者當護汝足，摩訶伽羅當護汝手。莫恐怖，於是無懼，使吉善。

彼毘沙門大天王於一切鬼神羅剎中最尊，勅令一切鬼神羅剎，便說是呪。得呪大呪，所行即疾，耗亂睡眠，得無一切皆不成。如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼毘沙門大天王於一切鬼神羅剎中最尊，勅令一切鬼神羅剎，便說是呪。得呪大呪，所行即疾，耗亂睡眠，得無一切皆不成。如是。

呵尼呵尼佉尼佉尼頭佉尼佉知佉知佉知飢飢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵尼呵尼佉尼佉尼頭佉尼佉知佉知佉知飢飢

提頭賴吒大天王，於一切揵陀羅中最尊，皆勅令諸揵陀羅，便說是呪。得呪大呪，所行即疾，耗亂睡眠，得無一切皆不成如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提頭賴吒大天王，於一切揵陀羅中最尊，皆勅令諸揵陀羅，便說是呪。得呪大呪，所行即疾，耗亂睡眠，得無一切皆不成如是。

呵安呵安呵安 波知波知波知 知夷犁 和夷和抵 文多尼 波知多尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵安呵安呵安 波知波知波知 知夷犁 和夷和抵 文多尼 波知多尼

毘樓勒叉大天王，於一切鳩槃茶中最尊，勅令一切鳩槃茶，便說是呪。得呪大呪，所行即疾，耗亂睡眠，得無事不成如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘樓勒叉大天王，於一切鳩槃茶中最尊，勅令一切鳩槃茶，便說是呪。得呪大呪，所行即疾，耗亂睡眠，得無事不成如是。

阿那尼 阿閈陀羅 閈摩抵摩抵 摩訶摩抵摩帝摩帝 摩多摩諦 九知九知毘九知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那尼 阿閈陀羅 閈摩抵摩抵 摩訶摩抵摩帝摩帝 摩多摩諦 九知九知毘九知

毘樓博叉大天王，於一切龍中最尊，勅令諸龍，便說是呪。大呪所行即疾，耗亂睡眠，得無事不成如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘樓博叉大天王，於一切龍中最尊，勅令諸龍，便說是呪。大呪所行即疾，耗亂睡眠，得無事不成如是。

摩倚 摩倚 摩倚 摩帝 拘知毘拘知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩倚 摩倚 摩倚 摩帝 拘知毘拘知

天王說是呪經時，地皆為動，嬈人民者悉恐怖衣毛為竪。其有知是呪王經者，無復畏恐。不苦頭痛，目不眩耳不痛，鼻脣口齒舌頰頤臍心亦不痛。若腹腫脇腫、手痛臍痛、脾痛膝痛足痛，一切諸所苦痛悉除去。若人若非人無能得妄嬈，浮陀亦不得嬈，天亦不得嬈。若龍、若揵陀羅、若金翅鳥、若仇桓、若鬼神、若羅剎、若鳩槃茶、若溷邊鬼神、若餓鬼、若舍舍、若鳥羅、若阿陀摩羅、若揵陀樓陀，皆不得妄嬈。及日月星宿風寒氣，皆使除愈，擁護其身，令其諸邪惡消滅、百病除愈。南無一切吉善吉祥諸義善精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王說是呪經時，地皆為動，嬈人民者悉恐怖衣毛為竪。其有知是呪王經者，無復畏恐。不苦頭痛，目不眩耳不痛，鼻脣口齒舌頰頤臍心亦不痛。若腹腫脇腫、手痛臍痛、脾痛膝痛足痛，一切諸所苦痛悉除去。若人若非人無能得妄嬈，浮陀亦不得嬈，天亦不得嬈。若龍、若揵陀羅、若金翅鳥、若仇桓、若鬼神、若羅剎、若鳩槃茶、若溷邊鬼神、若餓鬼、若舍舍、若鳥羅、若阿陀摩羅、若揵陀樓陀，皆不得妄嬈。及日月星宿風寒氣，皆使除愈，擁護其身，令其諸邪惡消滅、百病除愈。南無一切吉善吉祥諸義善精進。

南無諸如來無所著等正覺。禮足已，便說是呪，令我所呪即從如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無諸如來無所著等正覺。禮足已，便說是呪，令我所呪即從如願。