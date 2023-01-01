陀羅尼雜集卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼雜集卷第九

未詳撰者今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未詳撰者今附梁錄

阿吒婆拘上佛陀羅尼一品有三首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿吒婆拘上佛陀羅尼一品有三首

佛說陀隣尼鉢經一品有三首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說陀隣尼鉢經一品有三首

佛說集法悅捨苦陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說集法悅捨苦陀羅尼一首

觀世音說隨願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說隨願陀羅尼一首

乞夢知吉凶陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞夢知吉凶陀羅尼一首

除一切顛狂病陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除一切顛狂病陀羅尼一首

除怖畏陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除怖畏陀羅尼一首

結藥界陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結藥界陀羅尼一首

復有求夢陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有求夢陀羅尼一首

佛說呪時氣病陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪時氣病陀羅尼一首

行住隨方面歸依稱十方佛名號一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住隨方面歸依稱十方佛名號一首

佛說偈令人誦得長壽一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈令人誦得長壽一首

佛說大小乘觀別出觀佛三昧經一段 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大小乘觀別出觀佛三昧經一段

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中。爾時王舍城內有一比丘，為賊所劫、為蛇所螫、為鬼所嬈，受大苦惱。爾時鬼神大將阿吒婆拘，見是比丘受如是苦，心生憐愍，即往佛所。至佛所已，頭面禮足，在一面立，白佛言：「世尊以降伏一切極惡諸鬼神等。我今憐愍一切眾生故，為降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故，上佛世尊極嚴惡呪，以用降伏諸鬼神等。若有讀誦是呪之者，其人威德乃至力能降伏梵天，何況餘惡。」爾時佛告阿吒婆拘鬼神大將：「我不須此極嚴惡呪，儻能傷害諸眾生等。」爾時阿吒婆拘重白佛言：「世尊！後惡世之中惡鬼增盛、惡人眾多、惡毒虫狩侵害眾生，或值諸難，所謂王賊水火刀兵、恐畏怨憎、惡鬼等難。若佛弟子出家在家，若住寂靜乞食道人、塚間樹下四部等眾，若行曠野山林道中，若在城邑村里巷陌，當為救護不令遇惡。世尊慈矜願垂納受。善逝世尊願垂顧錄。」爾時世尊聞是語已，默然受之。爾時阿吒婆拘見佛默然，心懷喜悅，即於佛前而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中。爾時王舍城內有一比丘，為賊所劫、為蛇所螫、為鬼所嬈，受大苦惱。爾時鬼神大將阿吒婆拘，見是比丘受如是苦，心生憐愍，即往佛所。至佛所已，頭面禮足，在一面立，白佛言：「世尊以降伏一切極惡諸鬼神等。我今憐愍一切眾生故，為降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故，上佛世尊極嚴惡呪，以用降伏諸鬼神等。若有讀誦是呪之者，其人威德乃至力能降伏梵天，何況餘惡。」爾時佛告阿吒婆拘鬼神大將：「我不須此極嚴惡呪，儻能傷害諸眾生等。」爾時阿吒婆拘重白佛言：「世尊！後惡世之中惡鬼增盛、惡人眾多、惡毒虫狩侵害眾生，或值諸難，所謂王賊水火刀兵、恐畏怨憎、惡鬼等難。若佛弟子出家在家，若住寂靜乞食道人、塚間樹下四部等眾，若行曠野山林道中，若在城邑村里巷陌，當為救護不令遇惡。世尊慈矜願垂納受。善逝世尊願垂顧錄。」爾時世尊聞是語已，默然受之。爾時阿吒婆拘見佛默然，心懷喜悅，即於佛前而說呪曰：

「豆留咩 豆留咩 陀咩陀咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆彌隷 尼利尼利 尼利 那羅那羅 那羅 尼利 尼利 尼利 尼利 那羅 㝹富 尼利 豆留茶濘 豆留茶濘 摩訶豆留茶濘 豆留茶濘 究吒濘究吒濘 摩訶究吒濘 究吒濘 多吒濘 多吒濘 摩訶多吒濘 多吒濘 吒吒吒吒吒吒吒吒 摩訶吒吒吒吒 阿毘阿毘 摩訶阿毘阿毘 阿毘利阿毘利摩訶阿毘 阿毘利 阿婆阿毘阿婆阿毘 阿婆阿毘阿婆毘 律師律師 摩訶律師律師 梨濘梨濘 摩訶梨濘梨濘 首婁首婁 摩訶首婁首婁 仇婁仇婁 摩訶仇婁仇婁 留仇牟 留仇 牟留仇牟 留仇牟 仇摩仇摩 仇摩仇摩 唏梨唏梨 唏梨唏梨 伊持伊持 伊持伊持 比持比持 比持比持 呵羅呵羅呵羅呵羅 唏泥唏泥 唏泥唏泥 休泥休泥休泥 醯泥 醯泥 呵那呵那 呵那呵那 牟尼 牟尼 牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼 婆羅婆羅 婆羅婆羅 尸利𨺽(究那反) 路迦遮利地 時那時那 時那時那 無沙婆 那暮蛇 修迦都多牟尼 迦羅摩迦羅摩 迦羅摩 閻竭提 多蛇 奢摩陀摩 奢摩陀摩 閻摩陀摩 閻摩陀摩 閻摩陀摩 奢摩目多彌提 那婆羅 閻奢那咩 富留沙多摩牟尼 那毘闍那彌 修伽都多牟尼 那毘闍那咩 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豆留咩 豆留咩 陀咩陀咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆彌隷 尼利尼利 尼利 那羅那羅 那羅 尼利 尼利 尼利 尼利 那羅 㝹富 尼利 豆留茶濘 豆留茶濘 摩訶豆留茶濘 豆留茶濘 究吒濘究吒濘 摩訶究吒濘 究吒濘 多吒濘 多吒濘 摩訶多吒濘 多吒濘 吒吒吒吒吒吒吒吒 摩訶吒吒吒吒 阿毘阿毘 摩訶阿毘阿毘 阿毘利阿毘利摩訶阿毘 阿毘利 阿婆阿毘阿婆阿毘 阿婆阿毘阿婆毘 律師律師 摩訶律師律師 梨濘梨濘 摩訶梨濘梨濘 首婁首婁 摩訶首婁首婁 仇婁仇婁 摩訶仇婁仇婁 留仇牟 留仇 牟留仇牟 留仇牟 仇摩仇摩 仇摩仇摩 唏梨唏梨 唏梨唏梨 伊持伊持 伊持伊持 比持比持 比持比持 呵羅呵羅呵羅呵羅 唏泥唏泥 唏泥唏泥 休泥休泥休泥 醯泥 醯泥 呵那呵那 呵那呵那 牟尼 牟尼 牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼 婆羅婆羅 婆羅婆羅 尸利𨺽(究那反) 路迦遮利地 時那時那 時那時那 無沙婆 那暮蛇 修迦都多牟尼 迦羅摩迦羅摩 迦羅摩 閻竭提 多蛇 奢摩陀摩 奢摩陀摩 閻摩陀摩 閻摩陀摩 閻摩陀摩 奢摩目多彌提 那婆羅 閻奢那咩 富留沙多摩牟尼 那毘闍那彌 修伽都多牟尼 那毘闍那咩 莎呵」

「世尊！此陀羅尼句，為一切眾生作護作救，護持是人悉皆令得安隱寂靜，令離衰惱、滅諸惡毒、離諸苦惱王難賊難怨憎之難。若天龍鬼神、羅剎、夜叉、鳩槃茶、復多那、阿跋漆羅、呿屈陀，如是等所觸惱者、所侵損者，悉得除滅。又復世間一切諸毒，若草若木根華菓、衣裳飲食、世間之物及虫鳥禽狩諸能為毒惡傷人者，悉令消壞不能為惡。又復虛空日月星辰、旋嵐風輪、鬼神起風欲來害人或來傷人，諸鬼神等欲來求食吸人精氣、食人肉血者，令人疫病熱病，若一日二日三日四日乃至七日，或令冷病風病、濕病寒冷等病，若身內若身外一切眾病，若七日若十六日，悉令消滅不能為害。是等諸鬼神，若以手、若以口、若以脚、若以舌、若以心欲惱人者，及以惡人欲為人作惱害者，先當誦此呪，力能噤持，令彼惡人惡鬼噤碎失念，不令為惡。世尊！我今當更說神呪以守護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此陀羅尼句，為一切眾生作護作救，護持是人悉皆令得安隱寂靜，令離衰惱、滅諸惡毒、離諸苦惱王難賊難怨憎之難。若天龍鬼神、羅剎、夜叉、鳩槃茶、復多那、阿跋漆羅、呿屈陀，如是等所觸惱者、所侵損者，悉得除滅。又復世間一切諸毒，若草若木根華菓、衣裳飲食、世間之物及虫鳥禽狩諸能為毒惡傷人者，悉令消壞不能為惡。又復虛空日月星辰、旋嵐風輪、鬼神起風欲來害人或來傷人，諸鬼神等欲來求食吸人精氣、食人肉血者，令人疫病熱病，若一日二日三日四日乃至七日，或令冷病風病、濕病寒冷等病，若身內若身外一切眾病，若七日若十六日，悉令消滅不能為害。是等諸鬼神，若以手、若以口、若以脚、若以舌、若以心欲惱人者，及以惡人欲為人作惱害者，先當誦此呪，力能噤持，令彼惡人惡鬼噤碎失念，不令為惡。世尊！我今當更說神呪以守護之。

「阿車阿車(瞋彌反) 牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼䉛(烏力反)尼休休 摩訶那迦休休 鬪伽那知阿呼 阿伽那知 阿多那知 阿吒阿吒 那吒 那吒 留豆 留豆 豆留 休休豆留 希泥唏泥 唏泥唏泥 郁仇摩仇摩 仇摩 仇摩 唏梨泥唏梨泥 尼利尼利 摩訶尼利 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿車阿車(瞋彌反) 牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼䉛(烏力反)尼休休 摩訶那迦休休 鬪伽那知阿呼 阿伽那知 阿多那知 阿吒阿吒 那吒 那吒 留豆 留豆 豆留 休休豆留 希泥唏泥 唏泥唏泥 郁仇摩仇摩 仇摩 仇摩 唏梨泥唏梨泥 尼利尼利 摩訶尼利 莎呵」

「此陀羅尼為受持讀誦者作護。若有鬼食人精氣、若損人資產耗人財物，如是一切眾怖怨等，悉為結界。今為某國某甲合家無量作大擁護，今當重說防諸惡鬼。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼為受持讀誦者作護。若有鬼食人精氣、若損人資產耗人財物，如是一切眾怖怨等，悉為結界。今為某國某甲合家無量作大擁護，今當重說防諸惡鬼。」即說呪曰：

「留牟留牟 留摩留摩 唏梨唏梨 唏梨唏梨 唏梨唏梨 仇那仇那仇那仇那 仇那仇㝹仇㝹 仇㝹 仇㝹 仇留仇留 仇留 仇留 休婁休婁 休婁休婁 休婁 唏梨 暮休暮休 暮休暮休 暮唏梨 暮唏梨 暮唏梨 暮唏梨 休牟休牟休牟 休摩 休咩提 摩咩思摩 阿提迦羅咩 兜 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「留牟留牟 留摩留摩 唏梨唏梨 唏梨唏梨 唏梨唏梨 仇那仇那仇那仇那 仇那仇㝹仇㝹 仇㝹 仇㝹 仇留仇留 仇留 仇留 休婁休婁 休婁休婁 休婁 唏梨 暮休暮休 暮休暮休 暮唏梨 暮唏梨 暮唏梨 暮唏梨 休牟休牟休牟 休摩 休咩提 摩咩思摩 阿提迦羅咩 兜 莎呵」

「世尊！此呪極有神力，如上所說。莫令持是呪者，有王畏、賊畏、火畏水畏、風毒畏、刀兵等畏、日月星辰鬼神等畏。或有餘惡知識，心生忿妬意生惡害欲相侵惱者，當先誦此呪為其結界，當令彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡者，令其愚癡迷悶噤碎自遇眾惡，不越此界，不能侵犯誦此呪者。世尊！若有善男子善女人誦此呪者，一切天、龍、阿修羅、諸惡鬼神、人非人等，皆悉隨侍擁護不令遇惡。世尊！我是鬼神大將，力能降伏一切諸鬼。若有誦此呪者，我當將諸鬼神晝夜不離擁護其人，令不見惡，不令惡鬼惡人得其便也。若侵損惱害誦此呪者，我當以千輻輪轢碎其頭，令諸鬼神為作衰害。世尊！此呪極有神力、極有威德。唯願流布施眾安樂。世尊！誦此呪者，其人德力唯佛知之。世尊！此大神呪應付賢德有智善人。若不能誦者，應以好紙書寫，盛以綵囊，著種種香，常持隨身。若有憂怖恐難，常當念此呪，無不消滅。世尊！若有事難憂怖、惡鬼神惡夢欲令消滅者，先當結界，使諸惡不起，令彼惡人人惡鬼惡賊自受其殃，身體燋枯心意狂亂。欲結界之時，應淨洗浴著淨衣服，好淨塗地，安七器漿飲，二器著少血飲，二器著種種漿飲。然八燈，燒薰陸香，運心供養。我將諸鬼神至其邊施其所願。其人應誦此呪，結赤縷，然後持行，即能消除一切諸難。」爾時佛告阿難：「此呪極有大神力，能除諸惡，擁護眾生多所利益。汝好受持，廣令流布。若有城邑村落誦此呪者，莫不蒙利。若有國王大臣誦此呪者，其人境土無有惡賊怖難、災橫疾疫、水旱風霜。若遇惡賊，應誦此呪。若繫著高幢頭，賊見此幢，賊尋退散降伏。阿難！此呪極有神力、極有大德，應令四眾並誦持之。」爾時眾會聞佛所說，歡喜奉行(牛屎作場，外灰緣竪匕刀十二隻箭，請婆拘法，餘如前，都誦三遍，結縷十二結)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此呪極有神力，如上所說。莫令持是呪者，有王畏、賊畏、火畏水畏、風毒畏、刀兵等畏、日月星辰鬼神等畏。或有餘惡知識，心生忿妬意生惡害欲相侵惱者，當先誦此呪為其結界，當令彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡者，令其愚癡迷悶噤碎自遇眾惡，不越此界，不能侵犯誦此呪者。世尊！若有善男子善女人誦此呪者，一切天、龍、阿修羅、諸惡鬼神、人非人等，皆悉隨侍擁護不令遇惡。世尊！我是鬼神大將，力能降伏一切諸鬼。若有誦此呪者，我當將諸鬼神晝夜不離擁護其人，令不見惡，不令惡鬼惡人得其便也。若侵損惱害誦此呪者，我當以千輻輪轢碎其頭，令諸鬼神為作衰害。世尊！此呪極有神力、極有威德。唯願流布施眾安樂。世尊！誦此呪者，其人德力唯佛知之。世尊！此大神呪應付賢德有智善人。若不能誦者，應以好紙書寫，盛以綵囊，著種種香，常持隨身。若有憂怖恐難，常當念此呪，無不消滅。世尊！若有事難憂怖、惡鬼神惡夢欲令消滅者，先當結界，使諸惡不起，令彼惡人人惡鬼惡賊自受其殃，身體燋枯心意狂亂。欲結界之時，應淨洗浴著淨衣服，好淨塗地，安七器漿飲，二器著少血飲，二器著種種漿飲。然八燈，燒薰陸香，運心供養。我將諸鬼神至其邊施其所願。其人應誦此呪，結赤縷，然後持行，即能消除一切諸難。」爾時佛告阿難：「此呪極有大神力，能除諸惡，擁護眾生多所利益。汝好受持，廣令流布。若有城邑村落誦此呪者，莫不蒙利。若有國王大臣誦此呪者，其人境土無有惡賊怖難、災橫疾疫、水旱風霜。若遇惡賊，應誦此呪。若繫著高幢頭，賊見此幢，賊尋退散降伏。阿難！此呪極有神力、極有大德，應令四眾並誦持之。」爾時眾會聞佛所說，歡喜奉行(牛屎作場，外灰緣竪匕刀十二隻箭，請婆拘法，餘如前，都誦三遍，結縷十二結)。

佛說陀隣尼鉢經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說陀隣尼鉢經

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人俱。爾時去是佛剎百千億拘利佛剎過爾所佛土，其剎世界名阿難陀拘蠶，晉言華積，彼佛號伊迦波提羅耶，晉言最上天王如來至真等正覺。今現在遣兩菩薩，一名阿彌陀法，晉言無量光明；二名摩訶法，晉言大光明。爾時二菩薩來到佛所，前以頭面禮佛足，長跪叉手白佛言：「世尊！從是間過百千億拘利佛剎，世界名曰華積，彼佛號最上天王如來至真等正覺，今現在。遣我來問訊世尊，說法安隱、受者增進，皆無他不？得不為天、龍、閱叉鬼神，若薜荔、若鳩洹鬼神、若羅剎鬼神、若虎若狼、若人非人所嬈害。彼世尊如來至真等正覺，今遣我持陀隣鉢來，今為一切故，欲令安隱，得名聲遠聞、色貌端正、有氣力、有筋力強如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人俱。爾時去是佛剎百千億拘利佛剎過爾所佛土，其剎世界名阿難陀拘蠶，晉言華積，彼佛號伊迦波提羅耶，晉言最上天王如來至真等正覺。今現在遣兩菩薩，一名阿彌陀法，晉言無量光明；二名摩訶法，晉言大光明。爾時二菩薩來到佛所，前以頭面禮佛足，長跪叉手白佛言：「世尊！從是間過百千億拘利佛剎，世界名曰華積，彼佛號最上天王如來至真等正覺，今現在。遣我來問訊世尊，說法安隱、受者增進，皆無他不？得不為天、龍、閱叉鬼神，若薜荔、若鳩洹鬼神、若羅剎鬼神、若虎若狼、若人非人所嬈害。彼世尊如來至真等正覺，今遣我持陀隣鉢來，今為一切故，欲令安隱，得名聲遠聞、色貌端正、有氣力、有筋力強如是。

「闍離 摩訶闍離 闍蘭尼 郁倚 目企三 波提 摩訶三波提」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「闍離 摩訶闍離 闍蘭尼 郁倚 目企三 波提 摩訶三波提」

是時佛告阿難陀言：「汝受是陀隣尼鉢，持諷誦讀。有佛世尊甚難得值，陀隣尼鉢亦難得聞。若善男子善女人受持讀誦，識七世生宿命。若善男子善女人受持諷誦讀，一切鬼神人非人、蛇蚖蝠螫皆不能害，毒不能中，蠱道為不行，不為刀兵所傷害，帝王不能得其便，梵不恚之，如是。阿難陀！是陀隣尼鉢七十七億諸佛所說。若有中害者，是諸佛語為有異。」阿逸多菩薩字彌勒語賢者阿難陀言：「我亦當復說陀隣尼鉢。所以者何？亦欲令一切安隱、有名聲、德遠聞、色貌端正、饒氣力、其筋力強如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛告阿難陀言：「汝受是陀隣尼鉢，持諷誦讀。有佛世尊甚難得值，陀隣尼鉢亦難得聞。若善男子善女人受持讀誦，識七世生宿命。若善男子善女人受持諷誦讀，一切鬼神人非人、蛇蚖蝠螫皆不能害，毒不能中，蠱道為不行，不為刀兵所傷害，帝王不能得其便，梵不恚之，如是。阿難陀！是陀隣尼鉢七十七億諸佛所說。若有中害者，是諸佛語為有異。」阿逸多菩薩字彌勒語賢者阿難陀言：「我亦當復說陀隣尼鉢。所以者何？亦欲令一切安隱、有名聲、德遠聞、色貌端正、饒氣力、其筋力強如是。

「頞䩚 拔䩚 滅吱 扠離勒吱 羅嵐彌 漏嵐彌 醯離 彌離提離」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頞䩚 拔䩚 滅吱 扠離勒吱 羅嵐彌 漏嵐彌 醯離 彌離提離」

爾時佛告阿難陀言：「汝受是陀隣尼鉢，持諷誦讀。有佛世尊甚難得值，是陀隣尼鉢亦難得聞。若善男子善女人受是陀隣尼鉢奉持諷誦讀，識十四生宿命。若善男子善女人奉持陀隣尼鉢，諷誦讀說，終不為一切鬼神人非人所觸嬈、陀蚖蝠螫諸含毒之虫所不能害、毒不能中、蠱道為不行、刀兵不能傷、帝王不能得其便、梵釋四天王所共擁護。阿難陀！是陀隣尼鉢，八萬四千億佛所說。」佛告阿難陀言：「我亦復欲說陀隣尼鉢，欲令一切安隱、有名聲、德遠聞、色貌端正、饒氣力、其筋力強如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難陀言：「汝受是陀隣尼鉢，持諷誦讀。有佛世尊甚難得值，是陀隣尼鉢亦難得聞。若善男子善女人受是陀隣尼鉢奉持諷誦讀，識十四生宿命。若善男子善女人奉持陀隣尼鉢，諷誦讀說，終不為一切鬼神人非人所觸嬈、陀蚖蝠螫諸含毒之虫所不能害、毒不能中、蠱道為不行、刀兵不能傷、帝王不能得其便、梵釋四天王所共擁護。阿難陀！是陀隣尼鉢，八萬四千億佛所說。」佛告阿難陀言：「我亦復欲說陀隣尼鉢，欲令一切安隱、有名聲、德遠聞、色貌端正、饒氣力、其筋力強如是。

「頞䩚拔䩚 涅䩚 鳩涅䩚 鐵離 抄羅波提 案那波提 般那波提 迦偂呢 摩訶迦偂尼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頞䩚拔䩚 涅䩚 鳩涅䩚 鐵離 抄羅波提 案那波提 般那波提 迦偂呢 摩訶迦偂尼」

是時佛告賢者阿難陀言：「受是陀隣尼鉢持諷誦讀，為一切廣說。若善男子善女人受是陀隣尼鉢持諷誦讀，識無央數生宿命。是陀隣尼鉢，阿難陀！不可稱計億佛所說如是。阿難陀！是陀隣尼鉢，若行道，若為賊、若為虎狼、若水中、若犯帝王縣官事，當念是陀隣尼鉢，諷誦讀持是陀隣尼鉢。阿難陀！繫著枯樹即便生葉花實，何況為人說？病不愈，當為一切病人呪。」佛說經已，賢者阿難陀及諸會者皆歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛告賢者阿難陀言：「受是陀隣尼鉢持諷誦讀，為一切廣說。若善男子善女人受是陀隣尼鉢持諷誦讀，識無央數生宿命。是陀隣尼鉢，阿難陀！不可稱計億佛所說如是。阿難陀！是陀隣尼鉢，若行道，若為賊、若為虎狼、若水中、若犯帝王縣官事，當念是陀隣尼鉢，諷誦讀持是陀隣尼鉢。阿難陀！繫著枯樹即便生葉花實，何況為人說？病不愈，當為一切病人呪。」佛說經已，賢者阿難陀及諸會者皆歡喜奉行。

集法悅捨苦陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集法悅捨苦陀羅尼經

南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 南無毘首陀遮蛇 南無阿伽竭浮遮蛇 南無摩訶薩婆伽利蛇多擲哆 林彌利 婆𠔴婆彌 留遮陀 檀摩陀 那闍那唏知 汦利 婆𠔴婆遮蛇 那蛇波羅薩婆 摩訶唏 知汦利 央求 知利默求知利 比婆薩婆蛇那 毘林婆闍呵 陀舍地輸 薩婆娑羅 三幕鉢汦 波波波利 摩訶 阿那 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 南無毘首陀遮蛇 南無阿伽竭浮遮蛇 南無摩訶薩婆伽利蛇多擲哆 林彌利 婆𠔴婆彌 留遮陀 檀摩陀 那闍那唏知 汦利 婆𠔴婆遮蛇 那蛇波羅薩婆 摩訶唏 知汦利 央求 知利默求知利 比婆薩婆蛇那 毘林婆闍呵 陀舍地輸 薩婆娑羅 三幕鉢汦 波波波利 摩訶 阿那 莎呵

爾時佛告諸大眾言：「吾本無數劫中，處於凡夫時，字遮他陀。在伽倫羅國作於商客，販賣治業虛妄無實，造諸惡行不可稱計，婬曠無道不可具說。是時愚癡，害父愛母，逕由數年，舉國人民一皆知之，稱聲唱言：『是遮他陀，害父愛母，今逕數年。』吾時思念，與六畜無異，更無人事。時於伽倫羅國，夜跳城奔走，趣於深澤。時此國王名毘闍羅，告令國中人民：『此遮他陀，婬曠無道，致為此事。其有能得此人者，當重賜寶物。』時此國人各各受募欲捕吾身。是時驚怖，即出國作沙門，在於他國修行十善，坐禪學道晝夜泣淚，經三十七年。以五逆罪障故，心不得定，憂悲叵處。以三十七年中在於山窟，常舉聲泣哭苦哉苦哉，當以何心去此苦也。悲嘆下窟乞食時，道中地得一大鉢，中有一函經，更無餘經，唯有集法悅捨苦陀羅尼，說過去恒河沙諸佛臨泥洹時，常在毘悅羅國說此陀羅尼付諸大菩薩。後有人得聞此陀羅尼者，此人過去世時，修持五戒十善，當令得聞。有人雖聞而不在心，不修習者，是名無緣。此陀羅尼能除去百億劫生死五逆大罪，若有人受持讀誦者，終不墮於三塗地獄餓鬼畜生。何以故？過去諸佛以欲泥洹時專當說之，尊重歎仰，稱其功德不可計量，付諸菩薩。後有眾生得聞此陀羅尼者，修習著心，福報難計，猶如須彌寶海，凡夫不能得量。若有人作諸惡行，竊聞此陀羅尼名不及修習，一用在懷，墮於地獄中，一切地獄中蒙此人恩，苦痛不行。有人能行，現身精勤修習得者，覩見百千萬佛剎土，得福無量不可具說，唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡，聲聞二乘人者不能得知。何以故？此陀羅尼非一佛二佛所說，過去恒河沙諸佛所說。是時吾得此經已，即不乞食，歡喜向窟。到於窟中，燒香禮拜，悲淚讚仰，於窟中修習讀誦，經一年始得，以罪業障故，不能得入心懷。是時吾即以秋月夜，洗浴修行經一七日，如童子初學憒憒者不少，便更行於七日，亦如是憒憒無異，心中愁惱不知云何。意中思惟此陀羅尼字書，經於數反心中忽定。時吾欣悅，如人地得百千斤金，人無知者，內欣不止。吾時亦然。修行數年，飛行無礙，覩見十方三世諸佛。後有行者，如法行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸大眾言：「吾本無數劫中，處於凡夫時，字遮他陀。在伽倫羅國作於商客，販賣治業虛妄無實，造諸惡行不可稱計，婬曠無道不可具說。是時愚癡，害父愛母，逕由數年，舉國人民一皆知之，稱聲唱言：『是遮他陀，害父愛母，今逕數年。』吾時思念，與六畜無異，更無人事。時於伽倫羅國，夜跳城奔走，趣於深澤。時此國王名毘闍羅，告令國中人民：『此遮他陀，婬曠無道，致為此事。其有能得此人者，當重賜寶物。』時此國人各各受募欲捕吾身。是時驚怖，即出國作沙門，在於他國修行十善，坐禪學道晝夜泣淚，經三十七年。以五逆罪障故，心不得定，憂悲叵處。以三十七年中在於山窟，常舉聲泣哭苦哉苦哉，當以何心去此苦也。悲嘆下窟乞食時，道中地得一大鉢，中有一函經，更無餘經，唯有集法悅捨苦陀羅尼，說過去恒河沙諸佛臨泥洹時，常在毘悅羅國說此陀羅尼付諸大菩薩。後有人得聞此陀羅尼者，此人過去世時，修持五戒十善，當令得聞。有人雖聞而不在心，不修習者，是名無緣。此陀羅尼能除去百億劫生死五逆大罪，若有人受持讀誦者，終不墮於三塗地獄餓鬼畜生。何以故？過去諸佛以欲泥洹時專當說之，尊重歎仰，稱其功德不可計量，付諸菩薩。後有眾生得聞此陀羅尼者，修習著心，福報難計，猶如須彌寶海，凡夫不能得量。若有人作諸惡行，竊聞此陀羅尼名不及修習，一用在懷，墮於地獄中，一切地獄中蒙此人恩，苦痛不行。有人能行，現身精勤修習得者，覩見百千萬佛剎土，得福無量不可具說，唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡，聲聞二乘人者不能得知。何以故？此陀羅尼非一佛二佛所說，過去恒河沙諸佛所說。是時吾得此經已，即不乞食，歡喜向窟。到於窟中，燒香禮拜，悲淚讚仰，於窟中修習讀誦，經一年始得，以罪業障故，不能得入心懷。是時吾即以秋月夜，洗浴修行經一七日，如童子初學憒憒者不少，便更行於七日，亦如是憒憒無異，心中愁惱不知云何。意中思惟此陀羅尼字書，經於數反心中忽定。時吾欣悅，如人地得百千斤金，人無知者，內欣不止。吾時亦然。修行數年，飛行無礙，覩見十方三世諸佛。後有行者，如法行之。」

觀世音說隨願陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說隨願陀羅尼

南無觀世音菩薩 但提咃 呿羅婆多 呿羅婆多 伽呵婆多 伽婆多 伽𠲎多 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無觀世音菩薩 但提咃 呿羅婆多 呿羅婆多 伽呵婆多 伽婆多 伽𠲎多 莎呵

行此陀羅尼法，應靜處專精禮拜遶塔，誦是陀羅尼萬二千遍，當見觀世音菩薩，一切所願隨意皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此陀羅尼法，應靜處專精禮拜遶塔，誦是陀羅尼萬二千遍，當見觀世音菩薩，一切所願隨意皆得。

乞夢即知吉凶陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞夢即知吉凶陀羅尼

南無三寶 南無摩尼跋陀大鬼神將 摩訶但茶 陀羅尼 尼律師那氷伽梨 呵梨氷伽梨㖑 阿跋多蛇 阿跋多蛇 摩尼跋陀林 摩訶乾豆 波乾陀 提波 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無三寶 南無摩尼跋陀大鬼神將 摩訶但茶 陀羅尼 尼律師那氷伽梨 呵梨氷伽梨㖑 阿跋多蛇 阿跋多蛇 摩尼跋陀林 摩訶乾豆 波乾陀 提波

燒香散華，佛前誦一百八遍，臥去更不共人語。若欲所作，於夢中見得不得、成不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒香散華，佛前誦一百八遍，臥去更不共人語。若欲所作，於夢中見得不得、成不成。

除一切顛狂病陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除一切顛狂病陀羅尼

那暮勒囊 梨蛇蛇 那暮阿梨陀 婆路䩭提一舍 婆羅蛇菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 至梨彌 至梨 勒叉勒叉 摩訶梨蛇 婆路䩭提一舍 婆羅蛇 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那暮勒囊 梨蛇蛇 那暮阿梨陀 婆路䩭提一舍 婆羅蛇菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 至梨彌 至梨 勒叉勒叉 摩訶梨蛇 婆路䩭提一舍 婆羅蛇 莎呵

此呪能除一切顛欺狂病者。應結縷，繫其人頸。若五種色縷，若無五色應用赤縷，以此呪呪之三遍，結縷為三結，即能除一切顛狂病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪能除一切顛欺狂病者。應結縷，繫其人頸。若五種色縷，若無五色應用赤縷，以此呪呪之三遍，結縷為三結，即能除一切顛狂病。

除怖畏陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除怖畏陀羅尼

南無佛陀耶 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 南無阿利陀 南無路抧汦 舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 呵梨迦比梨 伽羅氷伽羅𠼠 蛇奢茂抧 薩𠼠豆 守鍮闍泥 薩𠼠豆 烏呵蛇彌 慕呵蛇彌 闍婆蛇彌 貪婆 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛陀耶 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 南無阿利陀 南無路抧汦 舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 呵梨迦比梨 伽羅氷伽羅𠼠 蛇奢茂抧 薩𠼠豆 守鍮闍泥 薩𠼠豆 烏呵蛇彌 慕呵蛇彌 闍婆蛇彌 貪婆 莎呵

若有善男子善女人讀誦此陀羅尼者，除一切怖畏，若水火盜賊、諸惡鬼神、虎狼毒獸，種種怖畏悉能却之。若道路遇賊者，取一把土以此陀羅尼呪七遍，向賊灑散，能厭賊目，令不相見，順道而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善男子善女人讀誦此陀羅尼者，除一切怖畏，若水火盜賊、諸惡鬼神、虎狼毒獸，種種怖畏悉能却之。若道路遇賊者，取一把土以此陀羅尼呪七遍，向賊灑散，能厭賊目，令不相見，順道而去。

結藥界陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結藥界陀羅尼

多擲咃 秀咩 秀摩婆帝 婆留支 婆羅𭒂 摩摩利 呵摩利泥 摩帝 迦囉摩 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲咃 秀咩 秀摩婆帝 婆留支 婆羅𭒂 摩摩利 呵摩利泥 摩帝 迦囉摩 莎呵

應以此持呪童女所作縷，呪二十一遍，作二十一結，以繫手指。呿陀羅橛已釘著地，是名繫藥方。法意然後掘身，當有種種形像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應以此持呪童女所作縷，呪二十一遍，作二十一結，以繫手指。呿陀羅橛已釘著地，是名繫藥方。法意然後掘身，當有種種形像。

若得象像者，食之，繫咽而行，師子虎狼等惡狩之類，見之馳散不敢遶近。若食之，得見那伽若，與唎交會，若百返千返勢力不竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得象像者，食之，繫咽而行，師子虎狼等惡狩之類，見之馳散不敢遶近。若食之，得見那伽若，與唎交會，若百返千返勢力不竭。

若得馬像者，磨食之，若合飲飲之，即能律提空中七日，行二千餘禪水不沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得馬像者，磨食之，若合飲飲之，即能律提空中七日，行二千餘禪水不沒。

若得牛像者，食之，力敵十象，壽二百歲，不足疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得牛像者，食之，力敵十象，壽二百歲，不足疑也。

若得女像者，持之而行，於一切剎悉得自在，一日之中行百餘禪，脚不疲乏。所往至處為人所愛，言辭美妙猶如甘露，隨有聞者歡喜信受，人所樂見好營他事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得女像者，持之而行，於一切剎悉得自在，一日之中行百餘禪，脚不疲乏。所往至處為人所愛，言辭美妙猶如甘露，隨有聞者歡喜信受，人所樂見好營他事。

若得男像者，常捉持行，於一切處皆得代尸。若飲之，壽二百歲，身力無比，無能勝者。端正聰明，威德光澤，若其生子亦似其父，老相悉滅還為年少，一切世事皆悉了知，聞十萬偈并義能持，肉眼清淨徹見尼提，勇健多力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得男像者，常捉持行，於一切處皆得代尸。若飲之，壽二百歲，身力無比，無能勝者。端正聰明，威德光澤，若其生子亦似其父，老相悉滅還為年少，一切世事皆悉了知，聞十萬偈并義能持，肉眼清淨徹見尼提，勇健多力。

若得羖羝像，食之，十三月不飢，好習色，鬪戰無前，心性和善，身體肥大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得羖羝像，食之，十三月不飢，好習色，鬪戰無前，心性和善，身體肥大。

若得孔雀像者，即自食之，食已一切毒皆無能為，能見百餘禪事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得孔雀像者，即自食之，食已一切毒皆無能為，能見百餘禪事。

若得蛇像，持之而行，一切世人無能為也。若用塗身，得大勢力，能與和修吉龍鬪，不被毒害。若被螫及食惡毒，并用塗身，皆無所苦。若以塗眼，得見尼提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得蛇像，持之而行，一切世人無能為也。若用塗身，得大勢力，能與和修吉龍鬪，不被毒害。若被螫及食惡毒，并用塗身，皆無所苦。若以塗眼，得見尼提。

若得鹿像者，持而行之，一切世人無能為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得鹿像者，持而行之，一切世人無能為。

若得鹿像共蛇像相纏者，又言龜像，食之，身䩕如石。若用塗身，身不可壞，乃至金剛亦不壞，阿修羅打亦不能壞，無大小便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得鹿像共蛇像相纏者，又言龜像，食之，身䩕如石。若用塗身，身不可壞，乃至金剛亦不壞，阿修羅打亦不能壞，無大小便。

若得蝦蟇者，持之而行，水上不沒，若入水下亦無所患，常使快樂無能勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得蝦蟇者，持之而行，水上不沒，若入水下亦無所患，常使快樂無能勝者。

若得貝形似吉祥果，持之而行，世人見之威光如日。若王聞來，出百步迎其人。心念欲作萬事，王悉受用，隨其所作皆為作之，一切所願皆悉與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得貝形似吉祥果，持之而行，世人見之威光如日。若王聞來，出百步迎其人。心念欲作萬事，王悉受用，隨其所作皆為作之，一切所願皆悉與之。

復有求夢陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有求夢陀羅尼

多嚊他呵梨呵梨 無呵尼三無呵尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多嚊他呵梨呵梨 無呵尼三無呵尼 莎呵

此是求夢呪誦七遍臥時誦。若無所見至一七日必有所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是求夢呪誦七遍臥時誦。若無所見至一七日必有所見。

佛說呪時氣病經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪時氣病經

南無佛 南無法 南無比丘僧 南無過去七佛 南無現在諸佛 南無諸佛 南無諸佛弟子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛 南無法 南無比丘僧 南無過去七佛 南無現在諸佛 南無諸佛 南無諸佛弟子

禮是已，便說是呪，即從如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮是已，便說是呪，即從如願。

阿佉尼 尼佉尼 阿佉那 尼佉尼 阿比羅 慢多梨 尼佉尼 波陀尼 波提梨 南無佛 南無法 南無比丘僧 南無過去七佛 南無現在諸佛 南無諸佛弟子 南無諸佛 南無諸師弟子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿佉尼 尼佉尼 阿佉那 尼佉尼 阿比羅 慢多梨 尼佉尼 波陀尼 波提梨 南無佛 南無法 南無比丘僧 南無過去七佛 南無現在諸佛 南無諸佛弟子 南無諸佛 南無諸師弟子

今我所呪，即從如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我所呪，即從如願。

若人得時氣疾病，縷結七過，呪文并書此上鬼神名字，著紙上繫著縷頭，讀呪時當齋戒清淨澡漱，燒香正心乃說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人得時氣疾病，縷結七過，呪文并書此上鬼神名字，著紙上繫著縷頭，讀呪時當齋戒清淨澡漱，燒香正心乃說。

行住隨方面歸依稱十方佛名號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住隨方面歸依稱十方佛名號

東方佛號等行如來至真等正覺，人若東行歸命彼佛。南西北方四維亦爾。若欲臥時稱下方佛，起稱上方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方佛號等行如來至真等正覺，人若東行歸命彼佛。南西北方四維亦爾。若欲臥時稱下方佛，起稱上方佛。

南方佛號初發意念離恐畏起首如來至真等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方佛號初發意念離恐畏起首如來至真等正覺。

西方佛號金剛步跡如來至真等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方佛號金剛步跡如來至真等正覺。

北方佛號寶智首如來至真等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方佛號寶智首如來至真等正覺。

東北方佛號壞魔慢步積如來至真等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方佛號壞魔慢步積如來至真等正覺。

東南方佛號初發意不退轉成首如來至真等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南方佛號初發意不退轉成首如來至真等正覺。

西南方佛號寶蓋照空如來至真等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南方佛號寶蓋照空如來至真等正覺。

西北方佛號開化如來至真等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北方佛號開化如來至真等正覺。

下方佛號初發意念斷疑拔欲如來至真等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方佛號初發意念斷疑拔欲如來至真等正覺。

上方佛號消冥等超王如來至真等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方佛號消冥等超王如來至真等正覺。

佛說偈令人誦得長壽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈令人誦得長壽

我慈諸龍王， 天上及世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我慈諸龍王， 天上及世間，

以我此慈心， 得滅諸毒恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以我此慈心， 得滅諸毒恚。

我以智慧聚， 用心殺此毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以智慧聚， 用心殺此毒，

味毒無味毒， 破滅入地去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味毒無味毒， 破滅入地去。

此偈佛說，此恒晨朝時清淨已誦一七遍，得無量功德，滅一切惡，能令人長壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈佛說，此恒晨朝時清淨已誦一七遍，得無量功德，滅一切惡，能令人長壽。

佛說一切大吉祥滅一切惡陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切大吉祥滅一切惡陀羅尼

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無蛇尼浮彈 娑摩伽檀(昵聲反)浮夢(暮音)阿多婆勒叉 鳩梨槃陀 彌帝梨 娑呱達 不梨咶(成薩反)蛇娑遮囉 嘟嚧吱(針施反)晝那提 檀暮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無蛇尼浮彈 娑摩伽檀(昵聲反)浮夢(暮音)阿多婆勒叉 鳩梨槃陀 彌帝梨 娑呱達 不梨咶(成薩反)蛇娑遮囉 嘟嚧吱(針施反)晝那提 檀暮

佛說觀佛三昧觀四威儀品中出 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧觀四威儀品中出

復有化佛教諸聲聞，數息安般流光、白骨白骨流光、心淨想、心不淨想、起結使想、滅結使想、斷結使支想、殺使根想，如是諸想九百億塵數，如數息安般說是名聲聞法。菩薩法者唯有四法：一者晝夜六時說罪懺悔；二者常修念佛不誑眾生；三者修六和敬心不恚慢；四者修行六念如救頭然。佛告父王：「如是等名未來世觀佛三昧，亦名分別佛身，亦名知佛色相，亦名念佛三昧，亦名諸佛光明覆護眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有化佛教諸聲聞，數息安般流光、白骨白骨流光、心淨想、心不淨想、起結使想、滅結使想、斷結使支想、殺使根想，如是諸想九百億塵數，如數息安般說是名聲聞法。菩薩法者唯有四法：一者晝夜六時說罪懺悔；二者常修念佛不誑眾生；三者修六和敬心不恚慢；四者修行六念如救頭然。佛告父王：「如是等名未來世觀佛三昧，亦名分別佛身，亦名知佛色相，亦名念佛三昧，亦名諸佛光明覆護眾生。」