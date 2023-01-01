陀羅尼雜集卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼雜集卷第七

未詳撰者今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未詳撰者今附梁錄

觀世音說滅一切罪得一切所願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說滅一切罪得一切所願陀羅尼一首

除障滅病至獲道果陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除障滅病至獲道果陀羅尼一首

獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼一首

見一切諸佛從心所願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見一切諸佛從心所願陀羅尼一首

修念佛三昧陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修念佛三昧陀羅尼一首

無盡意菩薩說幢蓋願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩說幢蓋願陀羅尼一首

勝敵安退并治毒嚙及腫陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝敵安退并治毒嚙及腫陀羅尼一首

吉祥神呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥神呪一首

佛說旋塔陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說旋塔陀羅尼一首

辟賊陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟賊陀羅尼一首

聞持陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞持陀羅尼一首

佛說大七寶陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大七寶陀羅尼一首

佛說大普賢陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大普賢陀羅尼一首

四天王所說大神呪合六十六首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王所說大神呪合六十六首

觀世音說滅一切罪過得一切所願陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說滅一切罪過得一切所願陀羅尼

南無勒囊怛利蛇蛇 多擲哆 𩘌夢浮 𩘌𩘌夢浮 阿迦奢𩘌夢浮 婆伽羅𩘌夢浮 闍婆𩘌夢浮 𭋐囉 𩘌夢浮 婆祇羅 𩘌夢浮 阿路伽 𩘌夢浮 陀摩𩘌夢浮 薩多陀 𩘌夢浮 薩願涅呵羅𩘌夢浮 阿婆路伽叉蛇𩘌夢浮優婆舍摩𩘌夢浮 那那亦𩘌夢浮 婆羅若三目提羅囊 𩘌夢浮 毘尼試利蛇 𩘌夢浮 舍思多婆 𩘌夢浮 婆蛇吒摩希利陀彌 舍彌 者尼羅斯 者居羅摩思利 廁利地利其雞娑婆羅 婆多坭 希利多羅仳 婆羅 婆陀坭 羅單坭者遮 者遮希利 彌利 伊伽咃翅 咃丘流 咃梨 咃梨彌梨 漫茶 單茶 究梨 彌梨 阿久至多脾 目利 婆羅其利 究吒 閃婆利 澄祇 澄求利 休流 休流 究留兜 彌利 彌利 椥畔茶 陀呵羅 希利 休流 休流留婆婆羅者 比輸陀尼 莎呵 摩訶浮多迦留沙 比輸陀尼 莎呵 迦留沙 烏闍比輸陀尼 莎呵 薩婆羅婆 比輸陀尼莎呵 迦留來婆 比輸陀尼 莎呵 薩婆阿舍波利 富來濘 莎呵 薩婆多他 阿提咥坻 莎呵 薩婆菩提薩埵 阿提咥坻 多那慕提坻 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊怛利蛇蛇 多擲哆 𩘌夢浮 𩘌𩘌夢浮 阿迦奢𩘌夢浮 婆伽羅𩘌夢浮 闍婆𩘌夢浮 𭋐囉 𩘌夢浮 婆祇羅 𩘌夢浮 阿路伽 𩘌夢浮 陀摩𩘌夢浮 薩多陀 𩘌夢浮 薩願涅呵羅𩘌夢浮 阿婆路伽叉蛇𩘌夢浮優婆舍摩𩘌夢浮 那那亦𩘌夢浮 婆羅若三目提羅囊 𩘌夢浮 毘尼試利蛇 𩘌夢浮 舍思多婆 𩘌夢浮 婆蛇吒摩希利陀彌 舍彌 者尼羅斯 者居羅摩思利 廁利地利其雞娑婆羅 婆多坭 希利多羅仳 婆羅 婆陀坭 羅單坭者遮 者遮希利 彌利 伊伽咃翅 咃丘流 咃梨 咃梨彌梨 漫茶 單茶 究梨 彌梨 阿久至多脾 目利 婆羅其利 究吒 閃婆利 澄祇 澄求利 休流 休流 究留兜 彌利 彌利 椥畔茶 陀呵羅 希利 休流 休流留婆婆羅者 比輸陀尼 莎呵 摩訶浮多迦留沙 比輸陀尼 莎呵 迦留沙 烏闍比輸陀尼 莎呵 薩婆羅婆 比輸陀尼莎呵 迦留來婆 比輸陀尼 莎呵 薩婆阿舍波利 富來濘 莎呵 薩婆多他 阿提咥坻 莎呵 薩婆菩提薩埵 阿提咥坻 多那慕提坻 莎呵

於一月中捨諸緣務，於明星出時，日讀百二十遍，常求三事：一者自悔無始以來罪業；二者所修功德願與一切眾生共之；三者常願十方菩薩未得正真者速得之，若以得道欲入涅槃願久住世。於一切時作心供養一切諸佛菩薩。又別禮阿利蛇廁提竭浮菩薩，隨在何方建心念之，隨欲求何願，若重病不能得藥即隨意得之，若欲懺悔其罪即滅，若有重罪即得滅罪方便。又一切心所欲念即得方便。若夢當有沙門形服，隨所應現示其方便。有世間之事意欲作者，若不知方便，隨其所願能得方便。若能如是修行，於六度中隨意，能得進力試證道果。此陀羅尼，若能於一月身心清淨捨諸緣結，無有空行，行必有獲。若人於一劫稱餘菩薩名字，不如一時稱此菩薩名字供養，滅除一切罪過，得一切所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一月中捨諸緣務，於明星出時，日讀百二十遍，常求三事：一者自悔無始以來罪業；二者所修功德願與一切眾生共之；三者常願十方菩薩未得正真者速得之，若以得道欲入涅槃願久住世。於一切時作心供養一切諸佛菩薩。又別禮阿利蛇廁提竭浮菩薩，隨在何方建心念之，隨欲求何願，若重病不能得藥即隨意得之，若欲懺悔其罪即滅，若有重罪即得滅罪方便。又一切心所欲念即得方便。若夢當有沙門形服，隨所應現示其方便。有世間之事意欲作者，若不知方便，隨其所願能得方便。若能如是修行，於六度中隨意，能得進力試證道果。此陀羅尼，若能於一月身心清淨捨諸緣結，無有空行，行必有獲。若人於一劫稱餘菩薩名字，不如一時稱此菩薩名字供養，滅除一切罪過，得一切所願。

除障滅病至獲道果陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除障滅病至獲道果陀羅尼

婆隷羯隷 波修坭 多羯隷 波波散坻 波羯隷 陀羅毘拔利坻 波羅遮 那牟企 波羅朱沙那坭 邲陀和 多毘地 因提利蛇 其羅芒 比輸地坭 三摩留波毘竭坻 竭三摩多毘沙尼 陀羅呵坻 修波利延 蛇尼那坻𥝟 修婆波羅𥝟 那遮梨坻隷 阿鉢羅由 地那至坻 但摩蛇 攘波利富隷 絺那毘奴那坻 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆隷羯隷 波修坭 多羯隷 波波散坻 波羯隷 陀羅毘拔利坻 波羅遮 那牟企 波羅朱沙那坭 邲陀和 多毘地 因提利蛇 其羅芒 比輸地坭 三摩留波毘竭坻 竭三摩多毘沙尼 陀羅呵坻 修波利延 蛇尼那坻𥝟 修婆波羅𥝟 那遮梨坻隷 阿鉢羅由 地那至坻 但摩蛇 攘波利富隷 絺那毘奴那坻 莎呵

行法以月八日，淨自洗浴、著新淨衣，淨其心內，在佛像前、舍利前，七日七夜至心念佛誦呪千遍，不念世間一切惡法。用劫貝縷一百八結，用繫結，與眾共行，惡人不見其形，臥無惡夢。一心念佛，得無生法忍，決定得成無上道果，為一切人天之所恭敬，四大天王之所擁護，除一切三障之業，臥睡之中則見十方諸佛菩薩，初所未聞法皆悉得聞，無四百四病，能療眾生一切患苦，施於眾生一切快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法以月八日，淨自洗浴、著新淨衣，淨其心內，在佛像前、舍利前，七日七夜至心念佛誦呪千遍，不念世間一切惡法。用劫貝縷一百八結，用繫結，與眾共行，惡人不見其形，臥無惡夢。一心念佛，得無生法忍，決定得成無上道果，為一切人天之所恭敬，四大天王之所擁護，除一切三障之業，臥睡之中則見十方諸佛菩薩，初所未聞法皆悉得聞，無四百四病，能療眾生一切患苦，施於眾生一切快樂。

獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼

優牟尼 破羅牟尼 究莎闍醯 拘細拔闍 阿波羅牟沙 娑坭毘陀羅私蜜坻 迦多迦婆梨 頻頭朱坭 娑羅其羅末羅末坻 優咥坻阿㝹私咥坻 薩婆攘芒路那私那坻 毘陀蛇末坻 毘頭末坻 修波羅帝咥坻 阿尼羅泄阿婆呤 芻羅尼彌蜜坻 呵莎慕蓰 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優牟尼 破羅牟尼 究莎闍醯 拘細拔闍 阿波羅牟沙 娑坭毘陀羅私蜜坻 迦多迦婆梨 頻頭朱坭 娑羅其羅末羅末坻 優咥坻阿㝹私咥坻 薩婆攘芒路那私那坻 毘陀蛇末坻 毘頭末坻 修波羅帝咥坻 阿尼羅泄阿婆呤 芻羅尼彌蜜坻 呵莎慕蓰 莎呵

行此陀羅尼法，七日之中於佛像前、舍利前誦千遍，飲黑蜜蓮華華鬘漿。一日之中能誦千偈，得他心智。若有四眾於寂靜處，至心如法行此陀羅尼，不過七日獲於四禪，壞欲界結，得十方佛如意證三昧，能除眾生三障之業，能燋眾生一切煩惱顛倒等結，親近住於賢聖之道，能令無有退轉菩提，得一切智不從他因，而得一切佛三無礙三無畏三昧法門，能除眾生一切諸惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此陀羅尼法，七日之中於佛像前、舍利前誦千遍，飲黑蜜蓮華華鬘漿。一日之中能誦千偈，得他心智。若有四眾於寂靜處，至心如法行此陀羅尼，不過七日獲於四禪，壞欲界結，得十方佛如意證三昧，能除眾生三障之業，能燋眾生一切煩惱顛倒等結，親近住於賢聖之道，能令無有退轉菩提，得一切智不從他因，而得一切佛三無礙三無畏三昧法門，能除眾生一切諸惡。

見一切諸佛從心所願陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見一切諸佛從心所願陀羅尼

呾耶哆 娑迦羅目呿 阿迦羅目呿 阿尼摩目呿 阿婆羅闍目呿 薩坻羅闍目呿 阿那遊呵目呿 婆波唾闍目呿 阿祉萸肥奢𠲎奢慕 𠲎奢多𠲎 阿那遊呵 貿尼摩𠲎娑何婆羅憍扇那末升呵𠲎 安泯羅那迦富拙之 舍那修娑吐摩羅 阿單梨唲羅富娑 呿𠲎叉呿𠲎 阿留囊𡄣呧 娑羅波波 睒浮羅囊敦囊 蛛蛭呿𠲎 阿流那遮 波坻𭊟浮 阿那叉耶那荼𭊕闍 摩利之娑羅 居題[口*致]叉𠲎 菴蒱利𭊕闍 藪羅舍羅坻 梨梨呿𠴏 利勒那波娑 牟尼提耶 多波迦破鬪羅踧𠲎 脾奢摩尼那羅延 羅哄娑 那羅延拏 娑婆 因陀半拏𠲎呿目呿 婆𠴏婆羅 摩尼肥攘目呿 牟尼系呵𠲎 娑迦摩娑羅尼𠴏 摩摩𠴏訶尼𠴏 陀利射 摩利遮呵𠲎 喉喉摩尼 阿𠲎闍曇摩 阿𡃎𦭟曇摩 肥利闍牟尼 陀奢題奢 兜沙訶 仔𠴏彌陀闍 波波摩𠴏 肥闍蛇 貿貿貿𠲎羅那 因提利也 貿貿呵𠲎 肥羅闍 肥尼𠴏 肥質闍 肥沙羅 訶訶貿尼 拔羅茶娑呵耶飯那 莎呵 阿利波闍 莎 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呾耶哆 娑迦羅目呿 阿迦羅目呿 阿尼摩目呿 阿婆羅闍目呿 薩坻羅闍目呿 阿那遊呵目呿 婆波唾闍目呿 阿祉萸肥奢𠲎奢慕 𠲎奢多𠲎 阿那遊呵 貿尼摩𠲎娑何婆羅憍扇那末升呵𠲎 安泯羅那迦富拙之 舍那修娑吐摩羅 阿單梨唲羅富娑 呿𠲎叉呿𠲎 阿留囊𡄣呧 娑羅波波 睒浮羅囊敦囊 蛛蛭呿𠲎 阿流那遮 波坻𭊟浮 阿那叉耶那荼𭊕闍 摩利之娑羅 居題[口*致]叉𠲎 菴蒱利𭊕闍 藪羅舍羅坻 梨梨呿𠴏 利勒那波娑 牟尼提耶 多波迦破鬪羅踧𠲎 脾奢摩尼那羅延 羅哄娑 那羅延拏 娑婆 因陀半拏𠲎呿目呿 婆𠴏婆羅 摩尼肥攘目呿 牟尼系呵𠲎 娑迦摩娑羅尼𠴏 摩摩𠴏訶尼𠴏 陀利射 摩利遮呵𠲎 喉喉摩尼 阿𠲎闍曇摩 阿𡃎𦭟曇摩 肥利闍牟尼 陀奢題奢 兜沙訶 仔𠴏彌陀闍 波波摩𠴏 肥闍蛇 貿貿貿𠲎羅那 因提利也 貿貿呵𠲎 肥羅闍 肥尼𠴏 肥質闍 肥沙羅 訶訶貿尼 拔羅茶娑呵耶飯那 莎呵 阿利波闍 莎 莎呵

佛說此陀羅尼時，三千大千世界六種震動，天於空中作天伎樂，雨種種香花珍寶，供養於佛菩薩大眾。於時九十九億那由他天人發菩提心。若出家在家善男子善女人發菩提心者，應當書寫讀誦此陀羅尼，十方諸佛即見此人，聞其讀誦發願迴向，遙見此人生歡喜心，即與受記必當作佛。若其四眾為求佛道故，應淨心洗浴著新淨衣，敷種種淨座，於阿練若處離憒閙人，無貪瞋恚煩惱污心，又離憍慢嫉妬之心，一向正念十方諸佛令如目前。晝夜三時懺悔諸罪，讀誦此陀羅尼，於七日中善心淳志，當見十方佛。若不得見，復更二七三七日中專心不住，無量諸佛當現其前而為說法，與其受記當得作佛，一切障業悉皆消滅。若造五逆犯重、根本毀謗正法，不得現見諸佛，若夢中見亦得滅除無量諸罪。復更三七懃加精進，必使得見一切諸佛。此陀羅尼隨四眾心，精懃如法，所願從心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此陀羅尼時，三千大千世界六種震動，天於空中作天伎樂，雨種種香花珍寶，供養於佛菩薩大眾。於時九十九億那由他天人發菩提心。若出家在家善男子善女人發菩提心者，應當書寫讀誦此陀羅尼，十方諸佛即見此人，聞其讀誦發願迴向，遙見此人生歡喜心，即與受記必當作佛。若其四眾為求佛道故，應淨心洗浴著新淨衣，敷種種淨座，於阿練若處離憒閙人，無貪瞋恚煩惱污心，又離憍慢嫉妬之心，一向正念十方諸佛令如目前。晝夜三時懺悔諸罪，讀誦此陀羅尼，於七日中善心淳志，當見十方佛。若不得見，復更二七三七日中專心不住，無量諸佛當現其前而為說法，與其受記當得作佛，一切障業悉皆消滅。若造五逆犯重、根本毀謗正法，不得現見諸佛，若夢中見亦得滅除無量諸罪。復更三七懃加精進，必使得見一切諸佛。此陀羅尼隨四眾心，精懃如法，所願從心。

修念佛三昧陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修念佛三昧陀羅尼

多擲哆 度陀尼 陀羅 噠羅尼 牟尼𠱀婆散濘 悉能扇地 涅牧支涅 呵梨路伽鉢呧 沒陀鉢坻 呧離 伽羅知郁伽 知賴殊波伽坻 汦耆波竭坻 比舍羅 浡提但摩婆那 阿叉移 羯卑 羯波娑呧 阿彌勒陀羯卑 休多𫪦 汦殊鉢呧 瞻多三摩𭀂汦 汦殊其羅鉢呧 𠶗拏浡提因提利蛇浡提 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 度陀尼 陀羅 噠羅尼 牟尼𠱀婆散濘 悉能扇地 涅牧支涅 呵梨路伽鉢呧 沒陀鉢坻 呧離 伽羅知郁伽 知賴殊波伽坻 汦耆波竭坻 比舍羅 浡提但摩婆那 阿叉移 羯卑 羯波娑呧 阿彌勒陀羯卑 休多𫪦 汦殊鉢呧 瞻多三摩𭀂汦 汦殊其羅鉢呧 𠶗拏浡提因提利蛇浡提 莎呵

行法於二月三月八月中，以白月中初修念佛三昧。從八日至十五日，當見佛在蓮花上坐。當晝夜各三時，以好香華供養，必見如來蓮花上座而為說法，得陀羅尼、得念慧，覺意堅固，得宿命智，乃至般涅槃。一切經、一切工巧作業，如是等一切盡能攝取。能得淨心，除四聖諦。何以故？此法能攝取有漏。受持讀誦此陀羅尼者，所生之處常不墮惡趣，常值諸佛。生生之處常七寶具足，不生下賤。生生之處當值諸佛菩薩，生生之處常不忘菩提之心，遊十方世界常見諸佛世尊，常得所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法於二月三月八月中，以白月中初修念佛三昧。從八日至十五日，當見佛在蓮花上坐。當晝夜各三時，以好香華供養，必見如來蓮花上座而為說法，得陀羅尼、得念慧，覺意堅固，得宿命智，乃至般涅槃。一切經、一切工巧作業，如是等一切盡能攝取。能得淨心，除四聖諦。何以故？此法能攝取有漏。受持讀誦此陀羅尼者，所生之處常不墮惡趣，常值諸佛。生生之處常七寶具足，不生下賤。生生之處當值諸佛菩薩，生生之處常不忘菩提之心，遊十方世界常見諸佛世尊，常得所願。

無盡意菩薩說幢蓋願陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩說幢蓋願陀羅尼

多擲哆 昵那散受翅 毘昵那比夢脾 伽羅陀勒叉 佛律婆宿卑 遮摩揕脾 阿叵羅差 何叉路卑 阿折摩坻 彌梨失梨 多比莎利 鴦仇 闍但爾 闍闍羅奴斯 阿那摩首提目呿末勒差 究羅拔知 末力伽婆差 暴婆莎梨 阿佛律提 夢復梨 莎羅吐祇 蜜力提無尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 昵那散受翅 毘昵那比夢脾 伽羅陀勒叉 佛律婆宿卑 遮摩揕脾 阿叵羅差 何叉路卑 阿折摩坻 彌梨失梨 多比莎利 鴦仇 闍但爾 闍闍羅奴斯 阿那摩首提目呿末勒差 究羅拔知 末力伽婆差 暴婆莎梨 阿佛律提 夢復梨 莎羅吐祇 蜜力提無尼 莎呵

無盡意菩薩，於佛前大菩薩眾中，唱此幢蓋願大陀羅尼。若有眾生能至心書寫受持此陀羅尼，於七日七夜中常修定，如法誦此陀羅尼十萬遍，得大功德大光明大力，得度彼岸，具足多聞智慧辯才，具足如來世尊一切諸戒，成就一切諸大功德。乃至天王國王下至婆羅門居士，一切眾生見者歡欣生信敬心，乃至一切所須之具隨願必得。為諸佛所持，往生之處與諸佛共會，能使一切眾生開智慧眼，見一切妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩，於佛前大菩薩眾中，唱此幢蓋願大陀羅尼。若有眾生能至心書寫受持此陀羅尼，於七日七夜中常修定，如法誦此陀羅尼十萬遍，得大功德大光明大力，得度彼岸，具足多聞智慧辯才，具足如來世尊一切諸戒，成就一切諸大功德。乃至天王國王下至婆羅門居士，一切眾生見者歡欣生信敬心，乃至一切所須之具隨願必得。為諸佛所持，往生之處與諸佛共會，能使一切眾生開智慧眼，見一切妙法。

勝敵安退并治毒嚙及腫陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝敵安退并治毒嚙及腫陀羅尼

多擲哆 伊梨 富持利 富倫提 呵 唻哹(上力可反，下並同)摩勒浡 婆唻浡 至唻哹 比至唻哹 思坻哹 比思坻哹 摩比提哹 烏思羅娑坻哹 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 伊梨 富持利 富倫提 呵 唻哹(上力可反，下並同)摩勒浡 婆唻浡 至唻哹 比至唻哹 思坻哹 比思坻哹 摩比提哹 烏思羅娑坻哹 莎呵

此陀羅尼，若王者興軍動眾與敵相攻，必欲取勝，欲入敵之時，當呪土三遍以塗身，并塗幢麾幡蓋、鼓角伎樂鬪具，所向必勝，令彼軍眾安隱退還復無傷損。若為毒虫所嚙，若被毒若身有腫，呪之塗以清黛傅之，皆得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，若王者興軍動眾與敵相攻，必欲取勝，欲入敵之時，當呪土三遍以塗身，并塗幢麾幡蓋、鼓角伎樂鬪具，所向必勝，令彼軍眾安隱退還復無傷損。若為毒虫所嚙，若被毒若身有腫，呪之塗以清黛傅之，皆得除愈。

吉祥神呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥神呪

南無觀世音， 能施無畏力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無觀世音， 能施無畏力，

一切和雅音， 勇猛師子音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切和雅音， 勇猛師子音，

大梵清淨音， 大慈妙法音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵清淨音， 大慈妙法音。

天人大丈夫， 能施眾生樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人大丈夫， 能施眾生樂，

滅除無明使， 濟度生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除無明使， 濟度生死海。

今我等歸依， 如是大神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我等歸依， 如是大神力。

佛說旋塔陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說旋塔陀羅尼

那慕佛陀蛇 那慕檀摩蛇 那慕阿利蛇 波路枳底 奢婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 呿羅婆帝 仇呵婆帝 伽婆帝 伽婆帝 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那慕佛陀蛇 那慕檀摩蛇 那慕阿利蛇 波路枳底 奢婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 呿羅婆帝 仇呵婆帝 伽婆帝 伽婆帝 莎呵

辟賊陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟賊陀羅尼

多擲他 唏梨 彌梨 摩登歧 真陀羅 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲他 唏梨 彌梨 摩登歧 真陀羅 莎呵

聞持陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞持陀羅尼

那慕婆伽槃 摩拏勿力陀略也 多擲他 伊隷 啾隷 彌利 希利 伊利彌利 薩婆羯摩尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那慕婆伽槃 摩拏勿力陀略也 多擲他 伊隷 啾隷 彌利 希利 伊利彌利 薩婆羯摩尼 莎呵

佛說大七寶陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大七寶陀羅尼

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在祇樹給孤窮精舍。佛告阿難：「汝受持此大七寶陀羅尼呪。」爾時世尊即便說之： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在祇樹給孤窮精舍。佛告阿難：「汝受持此大七寶陀羅尼呪。」爾時世尊即便說之：

「寫地也貸曇 坻闍(上音止)律提 波羅若 波羅 式叉仇拏 比茶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寫地也貸曇 坻闍(上音止)律提 波羅若 波羅 式叉仇拏 比茶」

「阿難！若有受持讀誦修行此陀羅尼呪，盡其形命，一切怨仇能令歡喜，火不能燒、刀不能傷、水不能溺，無方道鬼魅所持，若天、龍、阿修羅、乾闥婆乃至人非人等。阿難！此七寶呪，若至水火中、若怨賊中、若食毒、若方道毒，應念此呪。若怖畏毛竪等，悉得解脫。以毘婆尸佛威德、尸棄神力、比尸婆智慧、拘婁孫佛力、迦那牟尼戒、迦葉功德、釋迦牟尼精進，令一切眾生悉除怖畏令得安吉。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有受持讀誦修行此陀羅尼呪，盡其形命，一切怨仇能令歡喜，火不能燒、刀不能傷、水不能溺，無方道鬼魅所持，若天、龍、阿修羅、乾闥婆乃至人非人等。阿難！此七寶呪，若至水火中、若怨賊中、若食毒、若方道毒，應念此呪。若怖畏毛竪等，悉得解脫。以毘婆尸佛威德、尸棄神力、比尸婆智慧、拘婁孫佛力、迦那牟尼戒、迦葉功德、釋迦牟尼精進，令一切眾生悉除怖畏令得安吉。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。

佛說大普賢陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大普賢陀羅尼

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時佛告阿難：「吾今說大普賢呪，汝當受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時佛告阿難：「吾今說大普賢呪，汝當受持。

「多擲哆 阿吒 那吒 茶彌茶 遮居梨 居梨 茶也 居梨 茶也拔坻思提 思陀 婆夢坻(音止)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多擲哆 阿吒 那吒 茶彌茶 遮居梨 居梨 茶也 居梨 茶也拔坻思提 思陀 婆夢坻(音止)」

「阿難！此大普賢呪，遮滅一切兵刃，除一切怨仇諸怨，除一切夜叉、羅剎、復多等畏、除一切熱病、鬼神病、方道蟲毒呪術，毘多茶、富多那等悉不能違犯此普賢呪，能為一切吉善。若善男子善女人所至之處，若行道中、若水道中、若急難處，應念此呪，無有夜叉、復多、毘舍遮、拘槃茶、迦吒富多那、羅剎、毘多茶等畏，又無水火刀杖兵凶、毒藥衰害、呪術方道，一切諸惡人非人等如是諸畏。阿難！若有恐怖急難，應誦念此呪，無能作衰惱者。復次阿難！若有受持讀誦此呪。如上天龍鬼神、二十八部、人非人等，不能越犯此呪，鐵輪、金剛輪當為作苦患，令頭破作七分。四方四維上下，若有於此人起惡心者，悉皆繫其毒心令不發起。是善男子善女人，應善讀誦執持奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大普賢呪，遮滅一切兵刃，除一切怨仇諸怨，除一切夜叉、羅剎、復多等畏、除一切熱病、鬼神病、方道蟲毒呪術，毘多茶、富多那等悉不能違犯此普賢呪，能為一切吉善。若善男子善女人所至之處，若行道中、若水道中、若急難處，應念此呪，無有夜叉、復多、毘舍遮、拘槃茶、迦吒富多那、羅剎、毘多茶等畏，又無水火刀杖兵凶、毒藥衰害、呪術方道，一切諸惡人非人等如是諸畏。阿難！若有恐怖急難，應誦念此呪，無能作衰惱者。復次阿難！若有受持讀誦此呪。如上天龍鬼神、二十八部、人非人等，不能越犯此呪，鐵輪、金剛輪當為作苦患，令頭破作七分。四方四維上下，若有於此人起惡心者，悉皆繫其毒心令不發起。是善男子善女人，應善讀誦執持奉行。」

四天王所說大神呪(合六十六首)赤下鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王所說大神呪(合六十六首)赤下鬼名

羅單那(一) 迦羅富單那(二) 波都耆(三) 摩訶波都耆(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅單那(一) 迦羅富單那(二) 波都耆(三) 摩訶波都耆(四) 莎呵(五)

誦呪三色縷黃赤綠，作二十一結，先繫脚，後繫腰，却繫手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三色縷黃赤綠，作二十一結，先繫脚，後繫腰，却繫手。

白下鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白下鬼名

流流(一) 摩訶浮流(二) 烏摩勒呵暮多(三) 毘摩呵暮多(四) 波吒羅呵暮多(五) 浮浮呵暮多(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流流(一) 摩訶浮流(二) 烏摩勒呵暮多(三) 毘摩呵暮多(四) 波吒羅呵暮多(五) 浮浮呵暮多(六) 莎呵(七)

呪二色縷白黑，結作十四結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪二色縷白黑，結作十四結，繫項。

失喑鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失喑鬼名

頊浮流(一) 睺睺摩(二) 波吒羅睺睺摩(三) 波吒羅睺睺摩(四) 毘摩勒睺睺摩(五) 漢奴睺睺摩(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頊浮流(一) 睺睺摩(二) 波吒羅睺睺摩(三) 波吒羅睺睺摩(四) 毘摩勒睺睺摩(五) 漢奴睺睺摩(六) 莎呵(七)

呪縷黃赤綠，結作三七結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪縷黃赤綠，結作三七結，繫項。

讇語鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讇語鬼名

畢多羅(一) 波波浮(二) 波波浮(三) 烏摩勒 波波浮(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢多羅(一) 波波浮(二) 波波浮(三) 烏摩勒 波波浮(四) 莎呵(五)

呪水七遍，洗面、洗左耳、嗽口𠹀之，各三過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水七遍，洗面、洗左耳、嗽口𠹀之，各三過。

蔽人目鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔽人目鬼名

支富羅(一) 支富破(二) 支富破(三) 呼奴支富破(四) 波吒羅支富破(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支富羅(一) 支富破(二) 支富破(三) 呼奴支富破(四) 波吒羅支富破(五) 莎呵(六)

呪水七遍𠹀目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水七遍𠹀目。

瞋鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋鬼名

頗波羅(一) 破波羅睺(二) 破波羅睺(三) 破波羅睺(四) 烏奴破羅睺(五) 烏吐睺(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗波羅(一) 破波羅睺(二) 破波羅睺(三) 破波羅睺(四) 烏奴破羅睺(五) 烏吐睺(六) 莎呵(七)

七遍誦呪之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七遍誦呪之。

食吐鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食吐鬼名

都睺兜睺(一) 烏奴破(二) 兜睺烏奴破(三) 莎呵(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都睺兜睺(一) 烏奴破(二) 兜睺烏奴破(三) 莎呵(四)

一七遍呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一七遍呪。

羅鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅鬼名

阿那波那兜(一) 阿那波那兜(二) 毘摩那兜(三) 莎呵(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那波那兜(一) 阿那波那兜(二) 毘摩那兜(三) 莎呵(四)

一七遍呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一七遍呪。

障善根鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障善根鬼名

浮流浮流(一) 睺睺摩浮流(二) 阿那毘那睺浮流(三) 支兜那毘摩睺那浮流(四) 浮阿那毘摩睺睺浮流(五) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮流浮流(一) 睺睺摩浮流(二) 阿那毘那睺浮流(三) 支兜那毘摩睺那浮流(四) 浮阿那毘摩睺睺浮流(五) 莎呵

七遍呪水，𠹀之亦七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七遍呪水，𠹀之亦七遍。

燋渴鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燋渴鬼名

波波睺(一) 浮奴多波波睺(二) 阿那毘那浮奴多波波睺(三) 浮律多波波睺(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波波睺(一) 浮奴多波波睺(二) 阿那毘那浮奴多波波睺(三) 浮律多波波睺(四) 莎呵(五)

呪二十一遍，五色縷青黃赤白黑，結作三七結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪二十一遍，五色縷青黃赤白黑，結作三七結。

眼上白光鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼上白光鬼名

阿富那(一) 破多奴阿富那(二) 毘摩破多奴阿富那(三) 浮婆阿富那(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿富那(一) 破多奴阿富那(二) 毘摩破多奴阿富那(三) 浮婆阿富那(四) 莎呵(五)

呪三七遍，呪欝金青黛水，常使病人向東方日月淨明德佛懺悔，洗目至七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪三七遍，呪欝金青黛水，常使病人向東方日月淨明德佛懺悔，洗目至七日。

不禁鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不禁鬼名

修修羅(一) 波波磨睺修修羅(二) 阿那波那修修羅(三) 毘摩呵那修修羅(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修修羅(一) 波波磨睺修修羅(二) 阿那波那修修羅(三) 毘摩呵那修修羅(四) 莎呵(五)

用水三升，雞子黃、少許鹽和，三遍呪。常使病人向北方得內豐嚴王佛三禮，然後服之一升，餘者印以修修羅字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用水三升，雞子黃、少許鹽和，三遍呪。常使病人向北方得內豐嚴王佛三禮，然後服之一升，餘者印以修修羅字。

侳鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侳鬼名

胡兜羅(一) 呵尼那胡兜羅(二) 阿波浮胡兜羅(三) 阿波置胡兜羅(四) 阿波波哹那胡兜羅(五) 耶無多胡兜羅(六) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡兜羅(一) 呵尼那胡兜羅(二) 阿波浮胡兜羅(三) 阿波置胡兜羅(四) 阿波波哹那胡兜羅(五) 耶無多胡兜羅(六) 莎呵

須七色縷，結作二十一結，先繫項，次繫兩手，後繫腰、繫腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須七色縷，結作二十一結，先繫項，次繫兩手，後繫腰、繫腕。

直下鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直下鬼名

舍波帝(一) 阿波睺睺奢波帝(二) 毘摩睺睺奢波帝(三) 浮律多睺睺奢波帝(四) 阿摩奴睺睺舍波帝(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍波帝(一) 阿波睺睺奢波帝(二) 毘摩睺睺奢波帝(三) 浮律多睺睺奢波帝(四) 阿摩奴睺睺舍波帝(五) 莎呵(六)

須五色㲲縷青黃赤白紫，結作三七二十一結，繫脚，次繫腰，復繫手，復繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須五色㲲縷青黃赤白紫，結作三七二十一結，繫脚，次繫腰，復繫手，復繫項。

惡瘡鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡瘡鬼名

破波羅(一) 睺睺奴破波羅(二) 烏吐浮律多破波羅(三) 阿奢兜破波羅(四) 阿奢哹兜破波羅(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破波羅(一) 睺睺奴破波羅(二) 烏吐浮律多破波羅(三) 阿奢兜破波羅(四) 阿奢哹兜破波羅(五) 莎呵(六)

呪五升水三遍，著半雞子黃、少許鹽，樑上塵、釜底黑塵墨各一掌，煮七迴，三遍呪，煮竟亦三遍呪。於日初出時，七遍洗瘡七遍呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪五升水三遍，著半雞子黃、少許鹽，樑上塵、釜底黑塵墨各一掌，煮七迴，三遍呪，煮竟亦三遍呪。於日初出時，七遍洗瘡七遍呪。

不得食下鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得食下鬼名

胡摩兜 烏奢睺睺胡摩兜 阿㝹羯卑 胡摩兜 破波羅胡摩兜 莎呵(五) 。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡摩兜 烏奢睺睺胡摩兜 阿㝹羯卑 胡摩兜 破波羅胡摩兜 莎呵(五) 。

呪水七遍，與病人飲之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水七遍，與病人飲之。

腰脚痛鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腰脚痛鬼名

哹盧兜(一) 波吒羅哹盧兜(二) 毘摩羅哹盧兜(三) 彌梨耆梨卑哹盧兜(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哹盧兜(一) 波吒羅哹盧兜(二) 毘摩羅哹盧兜(三) 彌梨耆梨卑哹盧兜(四) 莎呵(五)

呪三色縷青黃綠，結作七結，繫脚腕，次繫髀，後繫腰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪三色縷青黃綠，結作七結，繫脚腕，次繫髀，後繫腰。

頭痛鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭痛鬼名

胡摩兜摩呵迦吒羅(一) 毘摩迦吒羅(二) 哹哹羅迦吒羅(三) 伊哹迦吒羅(四) 伊末迦知迦吒羅(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡摩兜摩呵迦吒羅(一) 毘摩迦吒羅(二) 哹哹羅迦吒羅(三) 伊哹迦吒羅(四) 伊末迦知迦吒羅(五) 莎呵(六)

七遍呪楊枝，打二七下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七遍呪楊枝，打二七下。

闇鈍鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闇鈍鬼名

呼吒吒(一) 浮律置呼吒吒(二) 阿支拏呼吒吒(三) 浮律置支呼吒吒(四) 伊呼破羅支呼吒吒(五) 私蜜兜 伊呼支破羅(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呼吒吒(一) 浮律置呼吒吒(二) 阿支拏呼吒吒(三) 浮律置支呼吒吒(四) 伊呼破羅支呼吒吒(五) 私蜜兜 伊呼支破羅(六) 莎呵(七)

三七遍呪，七日日三過呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三七遍呪，七日日三過呪。

耳痛鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳痛鬼名

比膩波(一) 阿制置毘膩波(二) 呼膩置毘膩波(三) 伊呼支膩置毘膩波(四) 耆摩膩置毘膩波(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比膩波(一) 阿制置毘膩波(二) 呼膩置毘膩波(三) 伊呼支膩置毘膩波(四) 耆摩膩置毘膩波(五) 莎呵(六)

於月生一日，設使左耳痛南向坐，右耳痛北向坐。東向門，病人門內坐，呪師門外坐，水亦門外呪二七遍三𠹀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於月生一日，設使左耳痛南向坐，右耳痛北向坐。東向門，病人門內坐，呪師門外坐，水亦門外呪二七遍三𠹀之。

淋鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淋鬼名

破波羅(一) 浮梨浮梨置破波羅(二) 車慕那破波羅(三) 呼呼羅車波羅(四) 迦波置車波羅(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破波羅(一) 浮梨浮梨置破波羅(二) 車慕那破波羅(三) 呼呼羅車波羅(四) 迦波置車波羅(五) 莎呵(六)

五七遍呪水，以葦筒柱陰上，以水從桶中七遍呪，一唾之末後，以掬水望面灑之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五七遍呪水，以葦筒柱陰上，以水從桶中七遍呪，一唾之末後，以掬水望面灑之。

小便不通鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小便不通鬼名

烏都羅(一) 呼若耆梨吒烏都羅(二) 都羅呵拏時律吒烏都羅(三) 莎呵(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏都羅(一) 呼若耆梨吒烏都羅(二) 都羅呵拏時律吒烏都羅(三) 莎呵(四)

取釜下炊湯二升半，雞子黃、白蜜和，與病人服之。正南而坐，念日月燈明佛，作四拜禮七過，吸半雞子已唾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取釜下炊湯二升半，雞子黃、白蜜和，與病人服之。正南而坐，念日月燈明佛，作四拜禮七過，吸半雞子已唾。

卒得心腹痛鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卒得心腹痛鬼名

蜜耆羅(一) 阿吒膩吒蜜耆羅(二) 支波副尼耆羅(三) 呼呼那尼耆羅(四) 阿不梨知尼耆羅(五) 支波置尼耆羅(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜜耆羅(一) 阿吒膩吒蜜耆羅(二) 支波副尼耆羅(三) 呼呼那尼耆羅(四) 阿不梨知尼耆羅(五) 支波置尼耆羅(六) 莎呵(七)

呪水三七遍，先唾之三過，餘者三吸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水三七遍，先唾之三過，餘者三吸。

瘧病鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瘧病鬼名

須蜜多(一) 阿膩吒(二) 迦知膩吒(三) 烏呼那須蜜多(四) 支波呼睺須蜜多(五) 伊知膩吒吒須蜜多(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須蜜多(一) 阿膩吒(二) 迦知膩吒(三) 烏呼那須蜜多(四) 支波呼睺須蜜多(五) 伊知膩吒吒須蜜多(六) 莎呵(七)

須五色縷呪作七結，痛從頭下，先繫項，繫脚繫手。設之大急，呪水三遍𠹀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須五色縷呪作七結，痛從頭下，先繫項，繫脚繫手。設之大急，呪水三遍𠹀之。

匿病鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 匿病鬼名

究氷氷羅(一) 阿知那知氷氷羅(二) 烏呼吒氷氷羅(三) 阿知拏知氷氷羅(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究氷氷羅(一) 阿知那知氷氷羅(二) 烏呼吒氷氷羅(三) 阿知拏知氷氷羅(四) 莎呵

須一斤艾，一斗水煮取三升，呪三遍，病人東向坐服之，日服一升，三服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須一斤艾，一斗水煮取三升，呪三遍，病人東向坐服之，日服一升，三服。

黃病鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃病鬼名

呼都盧(一) 阿知那知支波破(二) 阿那耆支波破(三) 呼梨吒支那吒支波破(四) 伊耆那知支波破(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呼都盧(一) 阿知那知支波破(二) 阿那耆支波破(三) 呼梨吒支那吒支波破(四) 伊耆那知支波破(五) 莎呵(六)

三七枚爪子，二七枚杏人，一斗水，煎得三升，呪七遍。日取一升，目中著一䌤，鼻中二䌤，餘者服之。日三服之已，用黃白綖呪作七結，先繫頭，次繫兩耳，繫項、繫兩肘，後繫手，七遍呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三七枚爪子，二七枚杏人，一斗水，煎得三升，呪七遍。日取一升，目中著一䌤，鼻中二䌤，餘者服之。日三服之已，用黃白綖呪作七結，先繫頭，次繫兩耳，繫項、繫兩肘，後繫手，七遍呪。

食人惱髓及心肝鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食人惱髓及心肝鬼名

句羅帝(一) 阿吒拏支知(二) 阿若耆遮知(三) 阿奢默遮知(四) 阿奴多遮知(五) 若不那帝遮知(六) 阿多尼遮知(七) 阿睺睺睺睺遮知(八) 阿副副副遮知(九) 莎呵(十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句羅帝(一) 阿吒拏支知(二) 阿若耆遮知(三) 阿奢默遮知(四) 阿奴多遮知(五) 若不那帝遮知(六) 阿多尼遮知(七) 阿睺睺睺睺遮知(八) 阿副副副遮知(九) 莎呵(十)

三斛熱湯，一升白粉和之，呪浴。一桮飲之，呪三遍。日用一斛五斗，先從頭淋之吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三斛熱湯，一升白粉和之，呪浴。一桮飲之，呪三遍。日用一斛五斗，先從頭淋之吉。

卒得旋風頭眩轉鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卒得旋風頭眩轉鬼名

美音呪(一) 多阿睺耆那(二) 不不不睺耆那(三) 阿若若不耆那(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美音呪(一) 多阿睺耆那(二) 不不不睺耆那(三) 阿若若不耆那(四) 莎呵(五)

呪水二十一遍，三𠹀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水二十一遍，三𠹀之。

嗜酒鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗜酒鬼名

阿羅兜(一) 烏那呵 烏那呵(二) 呼律多 呼律多(三) 若不呵若不呵(四) 舍摩呵舍摩呵(五) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅兜(一) 烏那呵 烏那呵(二) 呼律多 呼律多(三) 若不呵若不呵(四) 舍摩呵舍摩呵(五) 莎呵

若十四日十五日，取七井水三粒鹽，呪三遍，三淋頂上，三唾耳，三唾鼻，餘水飲之。此人北向坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若十四日十五日，取七井水三粒鹽，呪三遍，三淋頂上，三唾耳，三唾鼻，餘水飲之。此人北向坐。

不嗜食鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不嗜食鬼名

安多睺(一) 頗㮈卑頗㮈卑安多睺(二) 烏睺睺睺睺安多睺(三) 波羅私兜若安多睺(四) 遮㮈迦知安多睺(五) 阿若羅知安多睺(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安多睺(一) 頗㮈卑頗㮈卑安多睺(二) 烏睺睺睺睺安多睺(三) 波羅私兜若安多睺(四) 遮㮈迦知安多睺(五) 阿若羅知安多睺(六) 莎呵(七)

縷二色白黑，呪作十四結。七遍呪水，與使飲之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縷二色白黑，呪作十四結。七遍呪水，與使飲之。

食少而吐多鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食少而吐多鬼名

耆多睺(一) 阿若摩若多㮈知(二) 跋羅知那知啝善知那知(四) 阿若奴摩知那知(五) 阿呵耆那知那知(六) 阿若奴摩知那知阿呵耆那知 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆多睺(一) 阿若摩若多㮈知(二) 跋羅知那知啝善知那知(四) 阿若奴摩知那知(五) 阿呵耆那知那知(六) 阿若奴摩知那知阿呵耆那知 莎呵

呪水七遍，𠹀面三遍，殘水飲之。作麻繩，常於朝時以用摎項，使病人東面向坐。一日不差乃至七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水七遍，𠹀面三遍，殘水飲之。作麻繩，常於朝時以用摎項，使病人東面向坐。一日不差乃至七日。

聾鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聾鬼名

胡樓兜(一) 睺睺睺睺胡樓兜(二) 阿呵呵那胡樓(三) 阿若若若胡樓兜(四) 阿吒吒胡樓兜(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡樓兜(一) 睺睺睺睺胡樓兜(二) 阿呵呵那胡樓(三) 阿若若若胡樓兜(四) 阿吒吒胡樓兜(五) 莎呵(六)

須三升小豆，一斗水煎得三升，蜜安半升，蘇煎得二升，接清取，七十遍呪。於晨朝時慈箕豆安綿，揭取七遍，二稱鬼名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須三升小豆，一斗水煎得三升，蜜安半升，蘇煎得二升，接清取，七十遍呪。於晨朝時慈箕豆安綿，揭取七遍，二稱鬼名。

健睡鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 健睡鬼名

浮浮流兜(一) 阿吒膩知浮流兜(二) 睺睺睺睺若浮流兜(三) 蘇摩帝浮流兜(四) 呼呼阿吒那浮流兜(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮浮流兜(一) 阿吒膩知浮流兜(二) 睺睺睺睺若浮流兜(三) 蘇摩帝浮流兜(四) 呼呼阿吒那浮流兜(五) 莎呵(六)

三遍呪水唾病人面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三遍呪水唾病人面。

支兜那是土公鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支兜那是土公鬼名

副梨副梨支兜那(一) 阿呵呵那(二) 胡律兜支兜那(三) 呼呼呼阿若兜支那(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 副梨副梨支兜那(一) 阿呵呵那(二) 胡律兜支兜那(三) 呼呼呼阿若兜支那(四) 莎呵(五)

病人東向座，三遍呪一瓫水。七枚楊枝，東西南北安置瓫上。呪竟，以此四方灑之。三𠹀面，三過飲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病人東向座，三遍呪一瓫水。七枚楊枝，東西南北安置瓫上。呪竟，以此四方灑之。三𠹀面，三過飲。

注鬼凡二十五種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注鬼凡二十五種

破梨吒(一) 破破破破梨吒(二) 烏呼呼吒破梨吒(三) 阿睺睺睺破梨吒(四) 阿鵄鵄鵄鵄破梨吒(五) 迦梨吒支休那破梨吒(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破梨吒(一) 破破破破梨吒(二) 烏呼呼吒破梨吒(三) 阿睺睺睺破梨吒(四) 阿鵄鵄鵄鵄破梨吒(五) 迦梨吒支休那破梨吒(六) 莎呵(七)

呪水七遍唾之。五色綖結作七結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水七遍唾之。五色綖結作七結，繫項。

一切蛇毒鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切蛇毒鬼名

阿那耆(一) 常常囊阿那耆(二) 梨帝囊阿那耆(三) 阿若帝那 阿那耆(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那耆(一) 常常囊阿那耆(二) 梨帝囊阿那耆(三) 阿若帝那 阿那耆(四) 莎呵(五)

呪水二七遍，唾五情根及唾瘡，并洗三遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水二七遍，唾五情根及唾瘡，并洗三遍。

蟽賴鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蟽賴鬼名

摩卑(一) 陀羅那帝摩卑(二) 奢若陀摩卑(三) 阿不梨多阿㮈卑(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩卑(一) 陀羅那帝摩卑(二) 奢若陀摩卑(三) 阿不梨多阿㮈卑(四) 莎呵(五)

呪水七遍，唾五情根，若以洗瘡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水七遍，唾五情根，若以洗瘡。

蝦蟆毒鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蝦蟆毒鬼名

波奢尼(一) 烏睺流兜修波舍尼(二) 若波晝波舍尼(三) 阿若梨知波舍尼(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波奢尼(一) 烏睺流兜修波舍尼(二) 若波晝波舍尼(三) 阿若梨知波舍尼(四) 莎呵(五)

呪水三遍，唾五情根并洗瘡，餘水飲之吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水三遍，唾五情根并洗瘡，餘水飲之吉。

竈鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竈鬼名

破知那(一) 流流兜破知那(二) 車那兜破知那(三) 阿摩耆兜破知那(四) 阿呼梨兜破知那(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破知那(一) 流流兜破知那(二) 車那兜破知那(三) 阿摩耆兜破知那(四) 阿呼梨兜破知那(五) 莎呵(六)

三斗水，一掌白粉和之，七遍呪，吸三口，餘者洗瘡，至三日用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三斗水，一掌白粉和之，七遍呪，吸三口，餘者洗瘡，至三日用。

厭故鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭故鬼名

睺睺(一) 奴吒㝹睺睺(二) 尼多那睺睺(三) 阿若兜睺睺(四) 阿吒㝹睺睺(五) 毘律多睺睺(六) 奴吒㝹睺睺(七) 莎呵(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睺睺(一) 奴吒㝹睺睺(二) 尼多那睺睺(三) 阿若兜睺睺(四) 阿吒㝹睺睺(五) 毘律多睺睺(六) 奴吒㝹睺睺(七) 莎呵(八)

三斗水，銅瓫上以白練覆上，以七枚楊枝從橫安上。呪三七遍，用竟棄之廁中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三斗水，銅瓫上以白練覆上，以七枚楊枝從橫安上。呪三七遍，用竟棄之廁中。

鼠漏鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼠漏鬼名

遮吒尼(一) 波賴帝 遮吒尼(二) 阿若帝遮吒尼(三) 摩賴帝 遮吒尼(四) 阿摩賴帝遮吒尼(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮吒尼(一) 波賴帝 遮吒尼(二) 阿若帝遮吒尼(三) 摩賴帝 遮吒尼(四) 阿摩賴帝遮吒尼(五) 莎呵(六)

用三束白葱，五寸縷束之，一斗椒，二斗水煎得一斗。呪三七遍，接取一升飲之，餘者洗瘡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用三束白葱，五寸縷束之，一斗椒，二斗水煎得一斗。呪三七遍，接取一升飲之，餘者洗瘡。

赤眼鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赤眼鬼名

烏奴多(一) 阿若兜㝹吒烏奴多(二) 牟律帝那烏奴多(三) 若晝㝹多烏奴多(四) 者摩帝烏奴多(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏奴多(一) 阿若兜㝹吒烏奴多(二) 牟律帝那烏奴多(三) 若晝㝹多烏奴多(四) 者摩帝烏奴多(五) 莎呵(六)

取三升麴，一斗水煎得三升，接取二升。呪二七遍，日取一䌤用唾之，亦洗眼二七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取三升麴，一斗水煎得三升，接取二升。呪二七遍，日取一䌤用唾之，亦洗眼二七日。

臃鼻鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臃鼻鬼名

遮波晝(一) 阿若兜遮波晝(二) 浮律多尼遮波晝(三) 浮波律多尼遮波晝(四) 阿若多尼遮波晝(五) 波律多尼遮波晝(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮波晝(一) 阿若兜遮波晝(二) 浮律多尼遮波晝(三) 浮波律多尼遮波晝(四) 阿若多尼遮波晝(五) 波律多尼遮波晝(六) 莎呵(七)

一斗苦酒，三斗水煎得二升，呪三七遍，日用二䌤灌鼻，三十一日用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一斗苦酒，三斗水煎得二升，呪三七遍，日用二䌤灌鼻，三十一日用。

腋臭鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腋臭鬼名

若多奴知(一) 睺睺睺睺多奴知(二) 浮流流流多奴知(三) 摩賴帝多奴知(四) 阿那那那多奴知(五) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若多奴知(一) 睺睺睺睺多奴知(二) 浮流流流多奴知(三) 摩賴帝多奴知(四) 阿那那那多奴知(五) 莎呵

石灰三升，苦酒三升，盤上和，呪三七遍揣之，男先安左腋，女先安右腋下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石灰三升，苦酒三升，盤上和，呪三七遍揣之，男先安左腋，女先安右腋下。

毘樓勒叉天王所說呪水腫鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘樓勒叉天王所說呪水腫鬼名

胡樓兜寧(一) 妃律帝胡樓兜寧(二) 阿睺睺睺睺胡樓兜寧(三) 若呼胡樓兜寧(四) 波晝寧(五) 胡樓兜寧(六) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡樓兜寧(一) 妃律帝胡樓兜寧(二) 阿睺睺睺睺胡樓兜寧(三) 若呼胡樓兜寧(四) 波晝寧(五) 胡樓兜寧(六) 莎呵

用三斛水，三斗鹽，煎得一斛五斗，呪三十五遍，封以鬼名，日服一斗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用三斛水，三斗鹽，煎得一斛五斗，呪三十五遍，封以鬼名，日服一斗。

頹鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頹鬼名

波置樓(一) 阿尼兜樓吒波置樓(二) 若無波置樓(三) 阿奴梨吒㝹波置樓(四) 阿若梨吒奴波置樓(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波置樓(一) 阿尼兜樓吒波置樓(二) 若無波置樓(三) 阿奴梨吒㝹波置樓(四) 阿若梨吒奴波置樓(五) 莎呵(六)

用八斗水、小豆，一升鹽，呪二十一遍，煎得五斗，接取清，日服二䌤，餘下稠者用作餅大如掌，用上向班之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用八斗水、小豆，一升鹽，呪二十一遍，煎得五斗，接取清，日服二䌤，餘下稠者用作餅大如掌，用上向班之。

清盲鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清盲鬼名

鳩槃茶阿若兜(一) 副梨帝阿若兜(二) 耆蜜帝阿若兜(三) 摩賴帝阿若兜(四) 阿路帝阿若兜(五) 慢耆帝阿若兜(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳩槃茶阿若兜(一) 副梨帝阿若兜(二) 耆蜜帝阿若兜(三) 摩賴帝阿若兜(四) 阿路帝阿若兜(五) 慢耆帝阿若兜(六) 莎呵(七)

用胡椒、安石留子、細辛、人參、薑末、小豆、麻子各一銖末，和蜜漿若蒱桃漿，日呪七遍，乃至七日，用作餅大如錢許，用搭眼，以水從頭後𠹀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用胡椒、安石留子、細辛、人參、薑末、小豆、麻子各一銖末，和蜜漿若蒱桃漿，日呪七遍，乃至七日，用作餅大如錢許，用搭眼，以水從頭後𠹀之。

疥虫鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疥虫鬼名

休由(一) 波帝那休由(二) 耆摩帝那休由(三) 手律帝那休由(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休由(一) 波帝那休由(二) 耆摩帝那休由(三) 手律帝那休由(四) 莎呵(五)

用一斛水，著五斗鹽，呪二七遍，煮七迴，用洗浴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用一斛水，著五斗鹽，呪二七遍，煮七迴，用洗浴。

壁𧒗鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壁𧒗鬼名

睺牟樓帝(一) 毘摩多睺牟樓帝(二) 阿若兜尼睺牟樓帝(三) 浮律多尼睺牟樓帝(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睺牟樓帝(一) 毘摩多睺牟樓帝(二) 阿若兜尼睺牟樓帝(三) 浮律多尼睺牟樓帝(四) 莎呵(五)

用三斛水，三斗艾，煮七迴，呪三七遍，灑四壁及以屋間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用三斛水，三斗艾，煮七迴，呪三七遍，灑四壁及以屋間。

鼠鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼠鬼名

不利兜(一) 況況況不利兜(二) 妃妃妃不利兜(三) 守守守守不利兜(四) 牛牛牛牛不利兜(五) 餓餓餓餓不利兜(六) 莎呵(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不利兜(一) 況況況不利兜(二) 妃妃妃不利兜(三) 守守守守不利兜(四) 牛牛牛牛不利兜(五) 餓餓餓餓不利兜(六) 莎呵(七)

呪灰七遍，孔前呪水七遍，寫孔中，乃至三日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪灰七遍，孔前呪水七遍，寫孔中，乃至三日。

狗神名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狗神名

支兜帝(一) 鳥奢支鼻帝(二) 具吒睺支鼻帝(三) 那蜜若支鼻帝(四) 烏吒呼支鼻帝(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支兜帝(一) 鳥奢支鼻帝(二) 具吒睺支鼻帝(三) 那蜜若支鼻帝(四) 烏吒呼支鼻帝(五) 莎呵(六)

黃腫鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃腫鬼名

耶牟烏都(一) 婆副波烏都(二) 具耆彌烏都(三) 耶牟沙烏都(四) 阿非破帝 烏都(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耶牟烏都(一) 婆副波烏都(二) 具耆彌烏都(三) 耶牟沙烏都(四) 阿非破帝 烏都(五) 莎呵(六)

以三斗欝金水，七遍呪飲之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以三斗欝金水，七遍呪飲之。

赤腫鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赤腫鬼名

阿兜耶(一) 蘇區都阿兜耶(二) 閻摩卑阿兜耶(三) 若富摩阿兜耶(四) 究吒㝹阿兜耶(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿兜耶(一) 蘇區都阿兜耶(二) 閻摩卑阿兜耶(三) 若富摩阿兜耶(四) 究吒㝹阿兜耶(五) 莎呵(六)

取方寸赤罽，三七遍呪，赤處搭之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取方寸赤罽，三七遍呪，赤處搭之。

白腫鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白腫鬼名

耆蜜卑(一) 波羅帝耆蜜卑(二) 具殊呵帝耆蜜卑(三) 烏喙若耆蜜卑(四) 呼娑兜耆蜜卑(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆蜜卑(一) 波羅帝耆蜜卑(二) 具殊呵帝耆蜜卑(三) 烏喙若耆蜜卑(四) 呼娑兜耆蜜卑(五) 莎呵(六)

取一斗水、半雞子、許白粉、呪三七遍、乃至七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取一斗水、半雞子、許白粉、呪三七遍、乃至七日。

丁腫鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁腫鬼名

卑低(一) 呵兮卑柔卑低(二) 呵蜜耆牟卑低(三) 握瘦呼丘卑低(四) 具耆呵蜜卑低(五) 莎呵(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卑低(一) 呵兮卑柔卑低(二) 呵蜜耆牟卑低(三) 握瘦呼丘卑低(四) 具耆呵蜜卑低(五) 莎呵(六)

誦此呪，鬼箭出，一呪二十一遍，三日呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此呪，鬼箭出，一呪二十一遍，三日呪。

匿齒鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 匿齒鬼名

胡殊兜(一) 烏喙那胡殊兜(二) 耶蜜卑胡殊兜(三) 莎呵(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡殊兜(一) 烏喙那胡殊兜(二) 耶蜜卑胡殊兜(三) 莎呵(四)

取井花水呪七遍，三唅𠹀。地歲月久者，著石香唅水𠹀地。竟已，石香塗之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取井花水呪七遍，三唅𠹀。地歲月久者，著石香唅水𠹀地。竟已，石香塗之。

猫鬼、方道厭蠱、毒藥和，東畢閻牟丁蘇安日鬼觸樓畢受虛牽斗印移代鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猫鬼、方道厭蠱、毒藥和，東畢閻牟丁蘇安日鬼觸樓畢受虛牽斗印移代鬼。

引猶微苞精毒扶殊呵毘畢竟呪水奢蜜不烏吒由耆慕帝 奢波吒 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引猶微苞精毒扶殊呵毘畢竟呪水奢蜜不烏吒由耆慕帝 奢波吒 莎呵

三遍呪水，𠹀之吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三遍呪水，𠹀之吉。

頻波索盧鳩槃茶王子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頻波索盧鳩槃茶王子

呼羅都羅帝(一) 烏蘇多奢富殊(二) 具耆呵具吒那支富殊(三) 莎呵(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呼羅都羅帝(一) 烏蘇多奢富殊(二) 具耆呵具吒那支富殊(三) 莎呵(四)

是呪能令鳩槃茶王及其兵眾破如微塵。諸有卒得熱渴心痛，及其頭痛、手脚煩熱疼痛，得聞是呪尋得清涼。呪水三遍已，𠹀痛處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是呪能令鳩槃茶王及其兵眾破如微塵。諸有卒得熱渴心痛，及其頭痛、手脚煩熱疼痛，得聞是呪尋得清涼。呪水三遍已，𠹀痛處。

毘沙門，父字婆難陀、母字蘇富。提頭賴吒，父字難陀、母字蜜耆盧。博叉天王，父字波伽羅、母字漚季卑。毘樓羅叉，父字和修吉、母字漚惙帝。鬼子母，夫字清叉伽。鬼母大兒字唯奢父，中者字散脂大將，小者字摩尼拔陀。耆首那拔陀女，字功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門，父字婆難陀、母字蘇富。提頭賴吒，父字難陀、母字蜜耆盧。博叉天王，父字波伽羅、母字漚季卑。毘樓羅叉，父字和修吉、母字漚惙帝。鬼子母，夫字清叉伽。鬼母大兒字唯奢父，中者字散脂大將，小者字摩尼拔陀。耆首那拔陀女，字功德。

癭鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癭鬼名

扠波彌讐波羅帝那(一) 扠波彌讐波羅帝那(二) 烏晝若扠波彌讐波羅帝那(三) 莎呵(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扠波彌讐波羅帝那(一) 扠波彌讐波羅帝那(二) 烏晝若扠波彌讐波羅帝那(三) 莎呵(四)

須黑石蜜漿，呪七遍，二遍一吸一彈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須黑石蜜漿，呪七遍，二遍一吸一彈。

舐膿鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舐膿鬼名

阿富具梨帝(一) 具梨帝(二) 娑呵(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿富具梨帝(一) 具梨帝(二) 娑呵(三)

胡必鬼名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡必鬼名

阿富車(一) 阿蜜阿富車(二) 阿蜜阿富車(三) 阿蜜阿富車(四) 莎呵(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿富車(一) 阿蜜阿富車(二) 阿蜜阿富車(三) 阿蜜阿富車(四) 莎呵(五)

我鬼子母字那寐卑，今當說神呪，擁護眾生，除其邪見令得正見，弗損家財設餚供餧。此世間魍魎鬼，不如祀狗用備守。我今為汝說正真，但用華香蘇乳糜，致意恭敬下天神，令其所求悉皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我鬼子母字那寐卑，今當說神呪，擁護眾生，除其邪見令得正見，弗損家財設餚供餧。此世間魍魎鬼，不如祀狗用備守。我今為汝說正真，但用華香蘇乳糜，致意恭敬下天神，令其所求悉皆得。

敷宿波敷宿波(一) 阿注波阿注波(二) 究吒波究吒波(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷宿波敷宿波(一) 阿注波阿注波(二) 究吒波究吒波(三)

鬼子母所說神呪，能令眾生拔邪，救濟危厄，盜賊王難無不得解，所求男女皆悉端政，婚娶產生怨家債主，悉得解脫，無不安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼子母所說神呪，能令眾生拔邪，救濟危厄，盜賊王難無不得解，所求男女皆悉端政，婚娶產生怨家債主，悉得解脫，無不安隱。

拂至兜(一) 波羅帝囊拂至兜(二) 烏晝拂至兜(三) 莎呵(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拂至兜(一) 波羅帝囊拂至兜(二) 烏晝拂至兜(三) 莎呵(四)

能令諸鼠散走諸方悉滅無餘。三過，唾刀吟灰，作緋紫字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令諸鼠散走諸方悉滅無餘。三過，唾刀吟灰，作緋紫字。

大毘樓勒叉天王所說神呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大毘樓勒叉天王所說神呪

賓頭樓守(一) 賓頭樓守(二) 摩訶賓頭樓守(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓頭樓守(一) 賓頭樓守(二) 摩訶賓頭樓守(三)