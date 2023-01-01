陀羅尼雜集卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼雜集卷第六

未詳撰者今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未詳撰者今附梁錄

除腫陀羅尼二首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除腫陀羅尼二首

治熱病陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治熱病陀羅尼一首

治百病諸毒陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治百病諸毒陀羅尼一首

佛說呪作三衣并受持呪二首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪作三衣并受持呪二首

佛說呪應器錫杖坐具三首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪應器錫杖坐具三首

五戒神名二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒神名二十五

三歸神名有九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三歸神名有九

護僧伽藍神有十八人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護僧伽藍神有十八人

觀世音說燒華應現得願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說燒華應現得願陀羅尼一首

觀世音說散華供養應沒陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說散華供養應沒陀羅尼一首

觀世音說滅罪得願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說滅罪得願陀羅尼一首

觀世音說除一切眼痛陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除一切眼痛陀羅尼一首

觀世音說能令諸根不具足者具足陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說能令諸根不具足者具足陀羅尼一首

觀世音說治熱病陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說治熱病陀羅尼一首

觀世音說除一切顛狂魍魎鬼神陀羅尼一 首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除一切顛狂魍魎鬼神陀羅尼一 首

觀世音說除種種怖畏陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除種種怖畏陀羅尼一首

觀世音說除一切腫陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除一切腫陀羅尼一首

觀世音說除身體諸痛陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除身體諸痛陀羅尼一首

觀世音說除卒腹痛陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除卒腹痛陀羅尼一首

觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼一首

觀世音說除卒病悶絕不自覺者陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除卒病悶絕不自覺者陀羅尼一首

觀世音說除五舌若喉塞若舌縮陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除五舌若喉塞若舌縮陀羅尼一首

觀世音說除種種癩病乃至傷破呪土陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除種種癩病乃至傷破呪土陀羅尼一首

觀世音說呪㵎底土吹之令毒氣不行陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說呪㵎底土吹之令毒氣不行陀羅尼一首

觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼一首

觀世音說呪五種色昌蒲服得聞持不忘陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說呪五種色昌蒲服得聞持不忘陀羅尼一首

觀世音說除病肌生陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除病肌生陀羅尼一首

觀世音說呪土治赤白下痢陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說呪土治赤白下痢陀羅尼一首

觀世音說呪草拭一切痛處即除愈陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說呪草拭一切痛處即除愈陀羅尼一首

觀世音說隨心所願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說隨心所願陀羅尼一首

除腫患陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除腫患陀羅尼

那慕勒囊梨蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路䩭 提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 冀梨至梨 冀梨至梨比至梨 毘冀至梨 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那慕勒囊梨蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路䩭 提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 冀梨至梨 冀梨至梨比至梨 毘冀至梨 莎呵

此呪若人身體卒腫，用油呪之三遍，用土塗腫上，即除腫病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪若人身體卒腫，用油呪之三遍，用土塗腫上，即除腫病。

那慕勒囊梨蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路䩭 提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 希利希利 休樓休樓 那舍尼 那舍尼 薩婆毘蛇提 比目叉尼阿地 婆比彌毘摩 婆梨栴茶 栴茶婆梨 阿地婆 毘陀劍婆 阿地耽婆 婆醯羅蛇 阿便多羅蛇 摩憂羅耽婆 婆多首尼耽 其力度婆樓婆 舍利羅劍蒲婆 婆希力度盧娑 耆路陀駒婆 婆多陀路婆 勒吒陀路婆 車度路陀路婆 薩婆羅 伽摩夜彌 婆羅舍 摩蛇彌 舍彌舍彌 張舍彌 舍彌濘 薩波比蛇 婆蛇尼 提摩尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那慕勒囊梨蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路䩭 提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 希利希利 休樓休樓 那舍尼 那舍尼 薩婆毘蛇提 比目叉尼阿地 婆比彌毘摩 婆梨栴茶 栴茶婆梨 阿地婆 毘陀劍婆 阿地耽婆 婆醯羅蛇 阿便多羅蛇 摩憂羅耽婆 婆多首尼耽 其力度婆樓婆 舍利羅劍蒲婆 婆希力度盧娑 耆路陀駒婆 婆多陀路婆 勒吒陀路婆 車度路陀路婆 薩婆羅 伽摩夜彌 婆羅舍 摩蛇彌 舍彌舍彌 張舍彌 舍彌濘 薩波比蛇 婆蛇尼 提摩尼 莎呵

此呪誦二十一遍，呪稗麻油若胡麻油。若身體諸有痛處，呪油二十一遍，以塗痛處，即得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪誦二十一遍，呪稗麻油若胡麻油。若身體諸有痛處，呪油二十一遍，以塗痛處，即得除差。

治熱病陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治熱病陀羅尼

三摩提 摩訶三摩提 何囊伽思 婆囊伽思 伽思伽思 摩訶伽思 伽車 座隷目句都思 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩提 摩訶三摩提 何囊伽思 婆囊伽思 伽思伽思 摩訶伽思 伽車 座隷目句都思 莎呵

此呪若縷若水若草，誦呪三遍，若縷結之、若草捫之、若水灑之，以治熱病，一念之頃即得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪若縷若水若草，誦呪三遍，若縷結之、若草捫之、若水灑之，以治熱病，一念之頃即得除差。

治百病諸毒陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治百病諸毒陀羅尼

南無觀世音菩薩 坦提咃 阿羅尼 多羅尼 薩𠰺豆吒 𠰺羅尼 薩代𠸻吒槃宕彌 耶𠰺陀梨 南沒遮彌 悉但兜 曼咃波陀 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無觀世音菩薩 坦提咃 阿羅尼 多羅尼 薩𠰺豆吒 𠰺羅尼 薩代𠸻吒槃宕彌 耶𠰺陀梨 南沒遮彌 悉但兜 曼咃波陀 莎呵

行此陀羅尼法，當用白縷誦一遍結一結，誦七遍結七結。有病苦者繫著咽下，百病諸毒悉得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此陀羅尼法，當用白縷誦一遍結一結，誦七遍結七結。有病苦者繫著咽下，百病諸毒悉得除愈。

佛說呪僧伽梨文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪僧伽梨文

佛言：「今尊者比丘僧甲乙，感傷眾生沒溺三塗而無覆護故，為十方一切群萌被僧那鎧，今應大法造僧伽梨。裁割已訖真人法服，則為印封，入律大神三十二正士應時即至，守護法衣中外表裏，令衣所至郡國縣邑聚落屋宅，周遊十方一切蒙福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「今尊者比丘僧甲乙，感傷眾生沒溺三塗而無覆護故，為十方一切群萌被僧那鎧，今應大法造僧伽梨。裁割已訖真人法服，則為印封，入律大神三十二正士應時即至，守護法衣中外表裏，令衣所至郡國縣邑聚落屋宅，周遊十方一切蒙福。」

欲縫呪文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲縫呪文

佛言：「今尊者比丘甲乙，已裁法衣僧伽梨，齋戒清淨已具鍼縷，今次當縫納。令敘護律大神及四天王護助甲乙，令魔鬼不得誤亂。偶納得次縷治如法，令其比丘世搏取薩芸若慧，志強行堅戒無穿漏，威相炳然三界蒙度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「今尊者比丘甲乙，已裁法衣僧伽梨，齋戒清淨已具鍼縷，今次當縫納。令敘護律大神及四天王護助甲乙，令魔鬼不得誤亂。偶納得次縷治如法，令其比丘世搏取薩芸若慧，志強行堅戒無穿漏，威相炳然三界蒙度。」

受法衣文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受法衣文

佛言：「檀越某甲，哀愍群萌七世父母，及與內外男女親屬，沒生死海而無救濟，不能自拔沒於三塗。是故減割身口之分以作法衣，敬心奉上尊者比丘，以求無極最勝之福。無上尊人威神擁護，當令某甲成三十二相莊挍其身，功德殊特得大名聞，以清淨施廣度眾生。願令十方天龍鬼神人與非人，普蒙覆蓋歸留。七世父母、五種親屬、怨家債主皆令解脫已離憂苦。當令檀越得無蓋慈，入深法門成最正覺，行如菩薩，得道如佛，廣度一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「檀越某甲，哀愍群萌七世父母，及與內外男女親屬，沒生死海而無救濟，不能自拔沒於三塗。是故減割身口之分以作法衣，敬心奉上尊者比丘，以求無極最勝之福。無上尊人威神擁護，當令某甲成三十二相莊挍其身，功德殊特得大名聞，以清淨施廣度眾生。願令十方天龍鬼神人與非人，普蒙覆蓋歸留。七世父母、五種親屬、怨家債主皆令解脫已離憂苦。當令檀越得無蓋慈，入深法門成最正覺，行如菩薩，得道如佛，廣度一切。」

佛說呪應器文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪應器文

佛言：「尊者比丘，憐愍十方五道中人，施立福田真人法器，覆則似天仰則似海，福度眾生，用一切入律大神守護，當令鬼神不得犯近。若投鉢無多無少、無好無醜、無麁無細、發意喜怒，以入鉢器中輒成大福，即閉三塗之徑、開三脫之門。施者得福、受者安隱。其食此食戒具福全、當令此食變成法藥、一切蒙度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「尊者比丘，憐愍十方五道中人，施立福田真人法器，覆則似天仰則似海，福度眾生，用一切入律大神守護，當令鬼神不得犯近。若投鉢無多無少、無好無醜、無麁無細、發意喜怒，以入鉢器中輒成大福，即閉三塗之徑、開三脫之門。施者得福、受者安隱。其食此食戒具福全、當令此食變成法藥、一切蒙度。」

佛說呪錫杖文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪錫杖文

佛言：「今尊者比丘慈心眾生，欲安一切令作錫杖，三節仰意、制止三毒，立三乘，進入無極三脫法門，入律十二大神降屈守護是真人法杖，安隱三界，開導一切皆得度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「今尊者比丘慈心眾生，欲安一切令作錫杖，三節仰意、制止三毒，立三乘，進入無極三脫法門，入律十二大神降屈守護是真人法杖，安隱三界，開導一切皆得度脫。」

佛說呪獨座文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪獨座文

佛言：「今尊者比丘建立清淨，今新作坐尼師檀，入律上大神守護是座，無令鬼神妄犯近座。是座一服，至鎮安三界、安隱三世以安眾生。坐如本無、座無所著，一切皆安。廣度群生，令得正定無轉動心。還是座者，疾成無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「今尊者比丘建立清淨，今新作坐尼師檀，入律上大神守護是座，無令鬼神妄犯近座。是座一服，至鎮安三界、安隱三世以安眾生。坐如本無、座無所著，一切皆安。廣度群生，令得正定無轉動心。還是座者，疾成無上正真之道。」

五戒神名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒神名

殺戒五神：波吒羅、摩那斯、婆睺那、呼奴吒、頗羅吒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺戒五神：波吒羅、摩那斯、婆睺那、呼奴吒、頗羅吒。

盜戒五神：法善、佛奴、僧喜、廣額、慈善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盜戒五神：法善、佛奴、僧喜、廣額、慈善。

婬戒五神：貞潔、無欲、淨潔、無染、蕩滌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬戒五神：貞潔、無欲、淨潔、無染、蕩滌。

欺戒五神：美音、實語、質直、直答、和合語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欺戒五神：美音、實語、質直、直答、和合語。

酒戒五神：清素、不醉、不亂、無失、護戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酒戒五神：清素、不醉、不亂、無失、護戒。

三歸神名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三歸神名

歸佛三神：陀摩斯那、陀摩婆羅那、陀摩流支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸佛三神：陀摩斯那、陀摩婆羅那、陀摩流支。

歸法三神：法寶、呵嘖、辯意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸法三神：法寶、呵嘖、辯意。

歸僧三神：僧寶、護眾、安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸僧三神：僧寶、護眾、安隱。

護僧伽藍神斯有十八人各各有別名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護僧伽藍神斯有十八人各各有別名

美音、梵音、天鼓、巧妙、嘆美、摩妙、震音、師子音、妙嘆、梵響、人音、佛奴、歎德、廣目、妙眼、徹視、遍觀、照卑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美音、梵音、天鼓、巧妙、嘆美、摩妙、震音、師子音、妙嘆、梵響、人音、佛奴、歎德、廣目、妙眼、徹視、遍觀、照卑。

律兜是大鬼神王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律兜是大鬼神王。

觀世音菩薩說燒華應現得願陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩說燒華應現得願陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 伊𥌋多崩 波羅婆叉彌 佛婆禪摩 比至室耽 薩埵摩褥劍波蛇 伊彌慕陀羅 波羅婆師多 南無陀利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 摩訶迦留尼迦 南無薩婆畔陀那 車陀那 伽羅蛇 南無婆蛇 婆羅舍摩伽羅蛇 薩婆薩埵蛇 彌多羅質多 耨劍比多蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 伊𥌋邲地蛇 婆羅婆叉彌 薩婆薩埵秀呟婆冷 多擲哆 耆羅耆羅尼 娑羅 娑羅毘娑羅 佛陀蛇 菩提蛇 菩提蛇 薩婆薩埵蛇 悕多耨劍毘 菩提蛇 菩提蛇 菩提蛇 蜜坻 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 思沫羅思沫羅 三摩淫 薩婆薩埵難 彌多羅質多蛇 薩婆薩埵那 木叉伽羅 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 兜流 兜流 兜流 兜流 菩提 菩提 菩提 蛇蜜坻 休流 休流 秀流 秀流 試其林 阿其車 薩婆薩埵 悕多耨劍比 薩婆薩埵耶 迦留尼迦 陀羅饍蛇流波吽 波陀蛇 邲陀蛇 擲悕 擲悕 擲悕 彌婆藍陀囊 陀囊 伽囊 伽囊 修留彌 修留彌 摩訶修流彌 莎呵 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 悉殿兜 慕多羅 波陀蛇 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 伊𥌋多崩 波羅婆叉彌 佛婆禪摩 比至室耽 薩埵摩褥劍波蛇 伊彌慕陀羅 波羅婆師多 南無陀利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 摩訶迦留尼迦 南無薩婆畔陀那 車陀那 伽羅蛇 南無婆蛇 婆羅舍摩伽羅蛇 薩婆薩埵蛇 彌多羅質多 耨劍比多蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 伊𥌋邲地蛇 婆羅婆叉彌 薩婆薩埵秀呟婆冷 多擲哆 耆羅耆羅尼 娑羅 娑羅毘娑羅 佛陀蛇 菩提蛇 菩提蛇 薩婆薩埵蛇 悕多耨劍毘 菩提蛇 菩提蛇 菩提蛇 蜜坻 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 思沫羅思沫羅 三摩淫 薩婆薩埵難 彌多羅質多蛇 薩婆薩埵那 木叉伽羅 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 兜流 兜流 兜流 兜流 菩提 菩提 菩提 蛇蜜坻 休流 休流 秀流 秀流 試其林 阿其車 薩婆薩埵 悕多耨劍比 薩婆薩埵耶 迦留尼迦 陀羅饍蛇流波吽 波陀蛇 邲陀蛇 擲悕 擲悕 擲悕 彌婆藍陀囊 陀囊 伽囊 伽囊 修留彌 修留彌 摩訶修流彌 莎呵 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 悉殿兜 慕多羅 波陀蛇 莎呵

行此陀羅尼法，應以白淨㲲若細布用作觀世音像，身著白衣，坐蓮華上，一手捉蓮華、一手捉澡瓶，使髮高竪。行之於觀世音像前，於白月八日至十五日，著新淨衣，以牛屎塗地，又以香泥塗坌其上，生恭敬心，盛十二器生乳，以四瓦器盛好香須極好香，華十六貫，須瓦燈十六枚，燒黑堅沈水香，須大瓦𤬪四枚盛淨水，取種種諸華牒著𤬪中，燃乳木薪，又須蓮華八百枚。誦陀羅尼，使音聲相續善心不絕，誦一遍投一華著火中。時觀世音菩薩從東來，現大神光於火上燃。時觀世音菩薩應於火中如所畫像，身著白衣，其髮高竪，手捉瓶華於火中現。當見之時心無眾怖，當知是人即閉地獄、餓鬼、畜生道門，隨其所欲求願悉得，若求作貴、若求飛空、若欲施眾生，隨意自在悉皆得之。欲求多聞、欲求論議、欲求入深、欲求伏藏、欲求服仙膏、欲求妙色、欲求牛黃、欲求天眼、欲求天耳，滅一切病痛，若身體情根不具，若有病癩一切病苦，乃至身體諸根不具足者，悉得除愈，并除過去一切重業。若男欲求女身、女欲求男身，如願悉得。隨所求訖，還送觀世音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此陀羅尼法，應以白淨㲲若細布用作觀世音像，身著白衣，坐蓮華上，一手捉蓮華、一手捉澡瓶，使髮高竪。行之於觀世音像前，於白月八日至十五日，著新淨衣，以牛屎塗地，又以香泥塗坌其上，生恭敬心，盛十二器生乳，以四瓦器盛好香須極好香，華十六貫，須瓦燈十六枚，燒黑堅沈水香，須大瓦𤬪四枚盛淨水，取種種諸華牒著𤬪中，燃乳木薪，又須蓮華八百枚。誦陀羅尼，使音聲相續善心不絕，誦一遍投一華著火中。時觀世音菩薩從東來，現大神光於火上燃。時觀世音菩薩應於火中如所畫像，身著白衣，其髮高竪，手捉瓶華於火中現。當見之時心無眾怖，當知是人即閉地獄、餓鬼、畜生道門，隨其所欲求願悉得，若求作貴、若求飛空、若欲施眾生，隨意自在悉皆得之。欲求多聞、欲求論議、欲求入深、欲求伏藏、欲求服仙膏、欲求妙色、欲求牛黃、欲求天眼、欲求天耳，滅一切病痛，若身體情根不具，若有病癩一切病苦，乃至身體諸根不具足者，悉得除愈，并除過去一切重業。若男欲求女身、女欲求男身，如願悉得。隨所求訖，還送觀世音菩薩。

觀世音說散華供養應沒陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說散華供養應沒陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利陀 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 乞利 乞利 至梨 至梨 秀留 秀留 伽車 伽車 蛇多宿𠾬 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利陀 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 乞利 乞利 至梨 至梨 秀留 秀留 伽車 伽車 蛇多宿𠾬 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 莎呵

應取好華一掬，三遍誦此陀羅尼，散觀世音菩薩足下，又燒好香供養。時觀世音菩薩忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應取好華一掬，三遍誦此陀羅尼，散觀世音菩薩足下，又燒好香供養。時觀世音菩薩忽然不現。

觀世音說滅罪得願陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說滅罪得願陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 兜流 兜流 阿思 摩思 摩利尼 氐波摩利尼豆豆脾 那慕那慕 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 兜流 兜流 阿思 摩思 摩利尼 氐波摩利尼豆豆脾 那慕那慕 莎呵

行此陀羅尼法，於觀世音菩薩像前燒沈水香，至心懺悔，誦此陀羅尼三遍，能滅無始以來一切罪業，獲大功德，欲求願如願必得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此陀羅尼法，於觀世音菩薩像前燒沈水香，至心懺悔，誦此陀羅尼三遍，能滅無始以來一切罪業，獲大功德，欲求願如願必得。

觀世音說除一切眼痛陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除一切眼痛陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 休休 比之座利 涅摩利 輸陀濘伽遮提蜜羅 薩婆奧廁路 伽舍摩尼 比那舍尼 車陀尼 比車陀尼 婆多三慕咥耽 畢多三羅慕呧耽 尼利摩三慕咥耽 散尼波多三慕咥耽 薩婆那舍尼 比那舍尼 阿利蛇 婆路吉坻舍伏羅蛇 那扇兜薩比 奧廁路伽 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 休休 比之座利 涅摩利 輸陀濘伽遮提蜜羅 薩婆奧廁路 伽舍摩尼 比那舍尼 車陀尼 比車陀尼 婆多三慕咥耽 畢多三羅慕呧耽 尼利摩三慕咥耽 散尼波多三慕咥耽 薩婆那舍尼 比那舍尼 阿利蛇 婆路吉坻舍伏羅蛇 那扇兜薩比 奧廁路伽 莎呵

誦此陀羅尼呪一百八遍，自手用摩眼，能除眼根一切病痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此陀羅尼呪一百八遍，自手用摩眼，能除眼根一切病痛。

觀世音說能令諸根不具足者具足陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說能令諸根不具足者具足陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 秀彌 秀彌 秀彌 乞梨 乞梨 乞梨 賁濘 散賁濘 富羅 尼鹽 闇垣希男多𥌋鉗 波利富男 羅毘散提 車陀 車陀 波思尼 比利蛇 比利蛇 波濫 菩提 菩提薩埵蛇 婆濫 波利富囊 摩奴羅癡 三波利富那摩愈婆毘坻 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 秀彌 秀彌 秀彌 乞梨 乞梨 乞梨 賁濘 散賁濘 富羅 尼鹽 闇垣希男多𥌋鉗 波利富男 羅毘散提 車陀 車陀 波思尼 比利蛇 比利蛇 波濫 菩提 菩提薩埵蛇 婆濫 波利富囊 摩奴羅癡 三波利富那摩愈婆毘坻 莎呵

行法燒沈水香，淨心一念，呪草一百八遍。若諸根不具足、若手脚耳眼鼻有闕少之處，以呪草摩之。以呪力故，悉能護之令差，能令一切滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法燒沈水香，淨心一念，呪草一百八遍。若諸根不具足、若手脚耳眼鼻有闕少之處，以呪草摩之。以呪力故，悉能護之令差，能令一切滿足。

觀世音說治熱病陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說治熱病陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 痤梨 摩訶痤梨 郁企目企 三鉢濘 摩訶三鉢濘 三鉢坻 摩訶三鉢坻 阿囊伽思 波囊伽思 伽思 伽思 摩訶伽思 伽車座利 目句都思 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 痤梨 摩訶痤梨 郁企目企 三鉢濘 摩訶三鉢濘 三鉢坻 摩訶三鉢坻 阿囊伽思 波囊伽思 伽思 伽思 摩訶伽思 伽車座利 目句都思 莎呵

此陀羅尼呪法，若縷、若水、若草誦呪三遍，若縷結之、若草捫之、若水灑之，以治熱病一，念之頃一切熱病即皆除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼呪法，若縷、若水、若草誦呪三遍，若縷結之、若草捫之、若水灑之，以治熱病一，念之頃一切熱病即皆除愈。

觀世音說除一切顛狂魍魎鬼神陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除一切顛狂魍魎鬼神陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 至利 彌至利 勒叉 勒叉慕阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 至利 彌至利 勒叉 勒叉慕阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 莎呵

此呪能除一切顛狂病。若為一切魍魎鬼神所捉所病，以五色縷結作三結，呪之三遍結病人頸，一切之病皆即除愈。若無五色，用赤縷亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪能除一切顛狂病。若為一切魍魎鬼神所捉所病，以五色縷結作三結，呪之三遍結病人頸，一切之病皆即除愈。若無五色，用赤縷亦得。

觀世音說除種種怖畏陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除種種怖畏陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 目偙 修目偙 車陀濘 比車陀濘 涅摩利 𥌋伽利 修目企 毘目企 薩婆婆蛇 比叉尼 薩婆波陀牢 比叉尼羅闍婆婬 摩羅那婆婬 朱羅婆婬 阿畢利婬 比沙婆婬 貪思多婆婬 奧尼婆婬 郁豆伽婆婬 婆羅者伽婆婬 星那朱地蛇 伽都婆朱羅朱地蛇 伽都婆 甑呵朱地蛇 伽都婆脾伽羅朱地蛇 伽都婆律叉朱地蛇 伽都婆 脆卑朱地蛇 伽都婆 栴荼朱力 伽朱地蛇 伽都婆 訖力使囊朱地蛇 伽都婆 尼乾茶毘茶奴婆伽吒 畔茶奴婆 栴摩畔茶奴婆 阿闍羅朱地蛇 伽都婆 蝎思倁朱地蛇 伽都婆 三目陀 羅朱地蛇 伽都婆 迦賴摩朱地蛇 伽都婆 薩婆比蛇散比 乎目折提 薩婆波陀羅比 乎目折提 薩婆婆蛇比 乎目折提 勒叉慕 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 蝎坻 尼蝎坻 蝎利 比蝎利 薩婆嚉吒波賴[仁-二+張]羅勅迦 目折提 木叉尼比利蛇 尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 目偙 修目偙 車陀濘 比車陀濘 涅摩利 𥌋伽利 修目企 毘目企 薩婆婆蛇 比叉尼 薩婆波陀牢 比叉尼羅闍婆婬 摩羅那婆婬 朱羅婆婬 阿畢利婬 比沙婆婬 貪思多婆婬 奧尼婆婬 郁豆伽婆婬 婆羅者伽婆婬 星那朱地蛇 伽都婆朱羅朱地蛇 伽都婆 甑呵朱地蛇 伽都婆脾伽羅朱地蛇 伽都婆律叉朱地蛇 伽都婆 脆卑朱地蛇 伽都婆 栴荼朱力 伽朱地蛇 伽都婆 訖力使囊朱地蛇 伽都婆 尼乾茶毘茶奴婆伽吒 畔茶奴婆 栴摩畔茶奴婆 阿闍羅朱地蛇 伽都婆 蝎思倁朱地蛇 伽都婆 三目陀 羅朱地蛇 伽都婆 迦賴摩朱地蛇 伽都婆 薩婆比蛇散比 乎目折提 薩婆波陀羅比 乎目折提 薩婆婆蛇比 乎目折提 勒叉慕 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 蝎坻 尼蝎坻 蝎利 比蝎利 薩婆嚉吒波賴[仁-二+張]羅勅迦 目折提 木叉尼比利蛇 尼 莎呵

此陀羅尼能除却能滅世間一切諸大種種怖畏。若遭種種怖畏之時，於坐臥行處，若水若土若縷、若自衣角，誦呪三遍，若以縷結作三結、若水土四向灑之，即除却解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼能除却能滅世間一切諸大種種怖畏。若遭種種怖畏之時，於坐臥行處，若水若土若縷、若自衣角，誦呪三遍，若以縷結作三結、若水土四向灑之，即除却解脫。

觀世音說除一切腫陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除一切腫陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲他 冀利至利 冀利至利 比至利比 冀利 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲他 冀利至利 冀利至利 比至利比 冀利 莎訶

此陀羅尼呪，若一切眾生，若有腫患、若腫若風腫，用油呪三遍用塗腫上，一切腫病即皆除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼呪，若一切眾生，若有腫患、若腫若風腫，用油呪三遍用塗腫上，一切腫病即皆除差。

觀世音說除身體諸痛陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除身體諸痛陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 帝利 希利 休流 休流 那舍尼 那舍尼 薩婆毘蛇蛇 比目叉尼比𡁠 毘摩婆利 旃茶旃茶婆利 阿陀婆 毘陀劍婆 阿陀單婆 婆醯羅蛇 阿便多羅蛇 摩優羅單婆 婆多首尼單婆其力度婆 樓婆舍利羅劍溝婆 希力豆盧具婆 闍路陀路婆 勒吒陀路婆 車度路陀路婆 薩婆伽摩蛇彌 婆羅舍摩蛇彌 舍彌 舍彌 舍彌 舍彌濘 薩婆比蛇地 蛇尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 帝利 希利 休流 休流 那舍尼 那舍尼 薩婆毘蛇蛇 比目叉尼比𡁠 毘摩婆利 旃茶旃茶婆利 阿陀婆 毘陀劍婆 阿陀單婆 婆醯羅蛇 阿便多羅蛇 摩優羅單婆 婆多首尼單婆其力度婆 樓婆舍利羅劍溝婆 希力豆盧具婆 闍路陀路婆 勒吒陀路婆 車度路陀路婆 薩婆伽摩蛇彌 婆羅舍摩蛇彌 舍彌 舍彌 舍彌 舍彌濘 薩婆比蛇地 蛇尼 莎呵

此呪誦二十一遍，用呪稗麻油若胡麻油。若人身體諸有病痛處，呪油塗上，即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪誦二十一遍，用呪稗麻油若胡麻油。若人身體諸有病痛處，呪油塗上，即得除愈。

觀世音說除卒腹痛除羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除卒腹痛除羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 究之 究之 羅之 阿那三婆陀尼移 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 究之 究之 羅之 阿那三婆陀尼移 莎呵

此陀羅尼，若人卒得腹痛病，呪鹽水三遍令腹痛者飲之，腹痛即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，若人卒得腹痛病，呪鹽水三遍令腹痛者飲之，腹痛即差。

觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 莎梨 莎梨 毘莎梨毘莎梨 薩婆毘沙那舍尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 莎梨 莎梨 毘莎梨毘莎梨 薩婆毘沙那舍尼 莎呵

此陀羅尼呪，若人被毒中毒欲死若已死，以此呪呪於耳中即差，死還活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼呪，若人被毒中毒欲死若已死，以此呪呪於耳中即差，死還活。

觀世音說除卒病悶絕不自覺者陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除卒病悶絕不自覺者陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 尼蜜梨 尼蜜梨 薩婆其力呵 尼蜜梨 木叉尼 慕耆尼 那舍尼 毘那舍尼 思提伽梨 思伽梨 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 尼蜜梨 尼蜜梨 薩婆其力呵 尼蜜梨 木叉尼 慕耆尼 那舍尼 毘那舍尼 思提伽梨 思伽梨 莎呵

此陀羅尼，若人卒得重病，悶絕不自覺知。以羅叉染縷，燒黑堅沈水香，誦呪百八遍，結繫病人身，即惺悟差愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，若人卒得重病，悶絕不自覺知。以羅叉染縷，燒黑堅沈水香，誦呪百八遍，結繫病人身，即惺悟差愈。

觀世音說除五舌若喉塞若舌縮陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除五舌若喉塞若舌縮陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 梨蜜梨 梨蜜梨 伽羅 梨蜜梨 乾陀梨彌梨 毘至梨 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 梨蜜梨 梨蜜梨 伽羅 梨蜜梨 乾陀梨彌梨 毘至梨 莎呵

此陀羅尼，若人五舌咽喉閉塞舌縮，呪土三遍用塗痛上即差愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，若人五舌咽喉閉塞舌縮，呪土三遍用塗痛上即差愈。

觀世音說除種種癩病乃至傷破呪土陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除種種癩病乃至傷破呪土陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 修目企 毘目企 休流 休流 修目流 比修目流 輸那濘 毘輸那濘 摩思多婆兜 摩首羅兜 摩富坻婆波坻 多婆首沙兜 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 修目企 毘目企 休流 休流 修目流 比修目流 輸那濘 毘輸那濘 摩思多婆兜 摩首羅兜 摩富坻婆波坻 多婆首沙兜 莎呵

此陀羅尼，若人癩病，若白癩、若赤癩病，若狂嚙齒、若身瘡病、若被箭刀瘡傷破，以此呪呪土塗之即差愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，若人癩病，若白癩、若赤癩病，若狂嚙齒、若身瘡病、若被箭刀瘡傷破，以此呪呪土塗之即差愈。

觀世音說呪㵎底土吹之令毒氣不行陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說呪㵎底土吹之令毒氣不行陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 置知毘置知 壽彌梨 至彌梨 邲肥散濘 尼婆蘭濘 毘沙舍尼 摩那私 摩訶摩那私 比利絺利 摩那私 阿伽坻毘沙散芻婆尼 葉陀伽坻 毘沙 那舍尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 置知毘置知 壽彌梨 至彌梨 邲肥散濘 尼婆蘭濘 毘沙舍尼 摩那私 摩訶摩那私 比利絺利 摩那私 阿伽坻毘沙散芻婆尼 葉陀伽坻 毘沙 那舍尼 莎呵

此陀羅尼呪，以㵎底土以藥摩羅時，合塗其上吹之，隨其音聲所徹處，毒氣不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼呪，以㵎底土以藥摩羅時，合塗其上吹之，隨其音聲所徹處，毒氣不行。

觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 毘犁 毘羅 朱坻 提闍提闍 婆坻 婆羅尼 首留多 陀羅尼蜜力提 陀羅尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 毘犁 毘羅 朱坻 提闍提闍 婆坻 婆羅尼 首留多 陀羅尼蜜力提 陀羅尼 莎呵

此陀羅尼，於七日中服婆藍彌毘那耆藥半兩。經七日。此藥置乳中。後復服此藥。當大下服訖。欲食食合乳飯。誦此呪二十一遍。以呪藥後服。能得一聞持日誦千偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，於七日中服婆藍彌毘那耆藥半兩。經七日。此藥置乳中。後復服此藥。當大下服訖。欲食食合乳飯。誦此呪二十一遍。以呪藥後服。能得一聞持日誦千偈。

觀世音說呪五種色昌蒲服得聞持不忘陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說呪五種色昌蒲服得聞持不忘陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 虔踟 富那離 波羅婆離 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 虔踟 富那離 波羅婆離 莎呵

此呪於觀世音像前。燒沈水香。呪白昌蒲根百八遍服之。得聞持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪於觀世音像前。燒沈水香。呪白昌蒲根百八遍服之。得聞持不忘。

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 洙坻 洙坻 坻耆 比利蛇 休流彌 休流彌 呵呵呵 休流彌 居賴囊 休流彌 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 洙坻 洙坻 坻耆 比利蛇 休流彌 休流彌 呵呵呵 休流彌 居賴囊 休流彌 莎呵

此呪於觀世音像前。燒沈水香，呪黑昌蒲根百八遍服之，得聞持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪於觀世音像前。燒沈水香，呪黑昌蒲根百八遍服之，得聞持不忘。

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 阿其尼 阿其尼目企 蘇彌蘇摩目企 毘梨蛇 毘梨蛇 婆梨 思摩泜 三鉢陀尼坻離 坻離 毘坻離 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 阿其尼 阿其尼目企 蘇彌蘇摩目企 毘梨蛇 毘梨蛇 婆梨 思摩泜 三鉢陀尼坻離 坻離 毘坻離 莎呵

此呪於觀世音像前，燒沈水香，呪赤昌蒲根七遍服之，得聞持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪於觀世音像前，燒沈水香，呪赤昌蒲根七遍服之，得聞持不忘。

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 牟尼 毘牟尼 牟尼 毘牟尼 梨波坻 尸羅波羅尼 波斯尼 目企 比目企 蜜力坻 婆但濘 蜜力坻 婆但濘 首羅多 婆但濘 首留多 伽羅尼 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 牟尼 毘牟尼 牟尼 毘牟尼 梨波坻 尸羅波羅尼 波斯尼 目企 比目企 蜜力坻 婆但濘 蜜力坻 婆但濘 首羅多 婆但濘 首留多 伽羅尼 莎呵

此呪於觀世音像前，燒沈水香，呪青昌蒲根百八遍服之，得聞持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪於觀世音像前，燒沈水香，呪青昌蒲根百八遍服之，得聞持不忘。

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 羅呵濘 慕呵濘 居利舍 邲摩散濘 羅彌濘 毘羅濘 比羅婆信尼畢多目企 卑多畔濘 置多羅斯 秀彌 秀彌毘秀彌 具梨 具梨 之其梨 蜜力提 婆但尼佛提 婆但婆尼 提者婆但尼 賴尼摩婆但尼 烏皆婆但尼 耆那婆但尼 比利蛇婆但尼 首留尼 沙伽跏婆婆坻 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 羅呵濘 慕呵濘 居利舍 邲摩散濘 羅彌濘 毘羅濘 比羅婆信尼畢多目企 卑多畔濘 置多羅斯 秀彌 秀彌毘秀彌 具梨 具梨 之其梨 蜜力提 婆但尼佛提 婆但婆尼 提者婆但尼 賴尼摩婆但尼 烏皆婆但尼 耆那婆但尼 比利蛇婆但尼 首留尼 沙伽跏婆婆坻 莎呵

此呪於觀世音像前，燒沈水香，呪黃昌蒲根百八遍服之，得聞持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪於觀世音像前，燒沈水香，呪黃昌蒲根百八遍服之，得聞持不忘。

觀世音說除病肌生陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除病肌生陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 烏伽羅濘 波羅伽羅濘 躓吒 首羅多摩思羅婆比利 比利比比利思思利 躓思吒 阿力奢 陀婆阿羅 阿力奢 婆希羅阿力奢 仇茶 阿力奢 娑羅婆 阿力奢 首迦婆阿力奢婆羅那 阿力奢 瞋那 阿力奢 蜜力坻 阿力奢 烏茶羅蜜力提 阿力奢 三枚藍那舍蛇 蜜力提 阿力奢 卑坻伽 阿力奢 舍利尼 摩伽阿力奢 阿那彌坻 阿力奢 瞋茶彌力坻 阿力奢 帝利比帝梨 躓吒摩思羅兜 摩毘茶蛇兜 摩首羅兜 薩婆蘭那兜 摩婆呵兜 躓吒兜 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 坻耆那 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 烏伽羅濘 波羅伽羅濘 躓吒 首羅多摩思羅婆比利 比利比比利思思利 躓思吒 阿力奢 陀婆阿羅 阿力奢 婆希羅阿力奢 仇茶 阿力奢 娑羅婆 阿力奢 首迦婆阿力奢婆羅那 阿力奢 瞋那 阿力奢 蜜力坻 阿力奢 烏茶羅蜜力提 阿力奢 三枚藍那舍蛇 蜜力提 阿力奢 卑坻伽 阿力奢 舍利尼 摩伽阿力奢 阿那彌坻 阿力奢 瞋茶彌力坻 阿力奢 帝利比帝梨 躓吒摩思羅兜 摩毘茶蛇兜 摩首羅兜 薩婆蘭那兜 摩婆呵兜 躓吒兜 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 坻耆那 莎呵

此呪法，以白疊縷呪百八遍作百八結，隨有病處繫其痛處。又呪土塗，又末比跋置水中服之，除人得流，肌生無病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪法，以白疊縷呪百八遍作百八結，隨有病處繫其痛處。又呪土塗，又末比跋置水中服之，除人得流，肌生無病。

觀世音說呪土治赤白下痢陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說呪土治赤白下痢陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 阿羅濘 婆羅孫夢 修修彌坻 毘阿濘 耽婆羅濘 那舍濘 比那舍濘 躓吒 躓吒 阿躓莎羅 摩思羅婆兜 摩首羅蛇兜 躓吒 躓吒兜 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 阿羅濘 婆羅孫夢 修修彌坻 毘阿濘 耽婆羅濘 那舍濘 比那舍濘 躓吒 躓吒 阿躓莎羅 摩思羅婆兜 摩首羅蛇兜 躓吒 躓吒兜 莎呵

此陀羅尼，若人病赤白下痢，呪土三遍以塗大便上差愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，若人病赤白下痢，呪土三遍以塗大便上差愈。

觀世音說呪草拭一切痛處即除愈陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說呪草拭一切痛處即除愈陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 陀彌 陀彌 舍彌 舍彌 合彌濘 冀利 冀利毘 冀利 之利 毘之利 彌利毘 冀利 但摩毘冀利彌尼 毘冀利 躓吒豆 夫力沙路伽 那多路伽 目佉路加 躓吒豆 失波莎 躓吒豆 其力呵那毘沙摩 躓吒豆 伽摩羅躓吒豆 半茶路伽 躓吒兜欝陀婆多 躓吒兜 居利車 躓吒兜 勿力多 居利車 躓吒兜 阿尸 摩利 躓吒兜 摩思伽軍茶藍 躓吒兜 阿那呵坻 躓吒兜 勒多卑多 躓吒兜 思帝利 那愈尼 比蛇婆陀 躓吒兜 勒多婆思羅婆兜 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 坻闍那 比利蛇 那婆羅若那 躓吒兜 摩毘陀蛇兜 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 陀彌 陀彌 舍彌 舍彌 合彌濘 冀利 冀利毘 冀利 之利 毘之利 彌利毘 冀利 但摩毘冀利彌尼 毘冀利 躓吒豆 夫力沙路伽 那多路伽 目佉路加 躓吒豆 失波莎 躓吒豆 其力呵那毘沙摩 躓吒豆 伽摩羅躓吒豆 半茶路伽 躓吒兜欝陀婆多 躓吒兜 居利車 躓吒兜 勿力多 居利車 躓吒兜 阿尸 摩利 躓吒兜 摩思伽軍茶藍 躓吒兜 阿那呵坻 躓吒兜 勒多卑多 躓吒兜 思帝利 那愈尼 比蛇婆陀 躓吒兜 勒多婆思羅婆兜 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 坻闍那 比利蛇 那婆羅若那 躓吒兜 摩毘陀蛇兜 莎呵

此陀羅尼，人得百病身體有痛，呪草三遍拂拭痛處，一切病痛即蒙除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，人得百病身體有痛，呪草三遍拂拭痛處，一切病痛即蒙除愈。

觀世音說隨心所願陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說隨心所願陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 南無摩訶留尼迦 南無薩婆薩埵蛇 布多葂劍畢濘 南無薩婆薩埵囊 彌多羅質多蛇 南無薩婆脾蛇散那 木叉迦羅蛇 南無薩婆槃但侈陀那迦羅蛇 南無薩婆婆蛇 睒摩囊迦羅蛇 南無薩婆比蛇 地肥木叉迦羅蛇 南無薩婆薩埵涅槃 波羅肥舍迦羅 南無摩訶菩提薩埵蛇 帶鴈那摩吉埵囊 伊𥌋 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 希力提蛇 摩拔提霜 薩婆羯摩力陀莎陀尼 薩婆比蛇地 波羅慕羼尼 多擲哆 秀留 秀留 兜流 兜流希利 希彌利 思利 思利 思提梨 闍梨闍梨 闍利濘 郁䩭利 目䩭利 庭迦斯 具利 乾陀梨 陀羅邲哋 摩蹬祇 福迦羅斯 豆離 豆豆離 曇彌 曇彌曇彌濘 羶坻羶多 摩那斯 目偙 比目偙 折移 肥折移 𭀂利佲 彌力彌 希利 富且濘 蘇慕坭 修賴斯 闍彌律坻 闍彌律多 婆但坭 難提 難提目企 栴陀利 栴陀羅 目企鉢陀哆 半陀莽目企 修陀迦絺 修利蛇 波羅婆脾 修利蛇 賴世彌 娑迦律施 娑羅唅𠱷 婆羅摩莎攡 目陀羅 目陀邏 伽羅佲 婆移 阿賴祇 闇彌坻 摩訶波臘脾 屯豆脾莎離 摩豆莎離 薩婆薩埵蛇 葂劍波蛇 沙陀蛇 娑陀蛇 佛馱摩葂沫羅 𭀂曇摩摩褥 沫羅希 僧伽摩褥沫羅希 佛陀蛇 佛陀蛇 希釐 提蛇 摩葂沫羅蛇 菩提蛇 菩提蛇 菩提薩埵蛇 薩婆羯摩彌 婆陀婆羅陀蛇 莎呵 阿婆羅陀蛇 莎呵 迦留尼迦蛇 莎呵 羯磨𠱷 莎陀蛇 莎呵 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 悉纏兜 慕陀羅 鉢陀蛇 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 南無摩訶留尼迦 南無薩婆薩埵蛇 布多葂劍畢濘 南無薩婆薩埵囊 彌多羅質多蛇 南無薩婆脾蛇散那 木叉迦羅蛇 南無薩婆槃但侈陀那迦羅蛇 南無薩婆婆蛇 睒摩囊迦羅蛇 南無薩婆比蛇 地肥木叉迦羅蛇 南無薩婆薩埵涅槃 波羅肥舍迦羅 南無摩訶菩提薩埵蛇 帶鴈那摩吉埵囊 伊𥌋 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 希力提蛇 摩拔提霜 薩婆羯摩力陀莎陀尼 薩婆比蛇地 波羅慕羼尼 多擲哆 秀留 秀留 兜流 兜流希利 希彌利 思利 思利 思提梨 闍梨闍梨 闍利濘 郁䩭利 目䩭利 庭迦斯 具利 乾陀梨 陀羅邲哋 摩蹬祇 福迦羅斯 豆離 豆豆離 曇彌 曇彌曇彌濘 羶坻羶多 摩那斯 目偙 比目偙 折移 肥折移 𭀂利佲 彌力彌 希利 富且濘 蘇慕坭 修賴斯 闍彌律坻 闍彌律多 婆但坭 難提 難提目企 栴陀利 栴陀羅 目企鉢陀哆 半陀莽目企 修陀迦絺 修利蛇 波羅婆脾 修利蛇 賴世彌 娑迦律施 娑羅唅𠱷 婆羅摩莎攡 目陀羅 目陀邏 伽羅佲 婆移 阿賴祇 闇彌坻 摩訶波臘脾 屯豆脾莎離 摩豆莎離 薩婆薩埵蛇 葂劍波蛇 沙陀蛇 娑陀蛇 佛馱摩葂沫羅 𭀂曇摩摩褥 沫羅希 僧伽摩褥沫羅希 佛陀蛇 佛陀蛇 希釐 提蛇 摩葂沫羅蛇 菩提蛇 菩提蛇 菩提薩埵蛇 薩婆羯摩彌 婆陀婆羅陀蛇 莎呵 阿婆羅陀蛇 莎呵 迦留尼迦蛇 莎呵 羯磨𠱷 莎陀蛇 莎呵 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 悉纏兜 慕陀羅 鉢陀蛇 莎呵

行此呪法，於白月八日至十五日，以牛屎塗地，以瓦器新好者盛香汁，一瓦器盛乳，須一燈，須極好香花貫鬘。三日斷食，一日三時澡浴。應布草於地，於七日中誦八百遍。應於觀世音像前，應著新淨衣，燒黑堅沈水香，三時誦此呪，必吉祥，隨心所願必得。若呪水、若呪土、若結縷、若呪芥子燒之。若呪草，隨心所便。用治身病，要於食前呪之，眾病除差。此隨心所願呪，應七夜中行之，亦使上來一切呪得行吉。此呪是隨心呪，是觀世音菩薩所說，諸欲所求悉得如意，能滅一切怖畏，能除一切病苦，能解一切繫縛，能除一切怨害，能除一切蠱毒，能除一切熱病，能降伏一切怨賊，能除顛狂鬼病。若欲遠行，誦呪自結衣角，能除一切眾惡。若繫染色縷繫病人身，無不除差。若以水噴灑、若以黑縷結之，亦能自護并護他人，能至墮地獄亦蒙解脫。此觀世音菩薩本所誓願，拔度一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此呪法，於白月八日至十五日，以牛屎塗地，以瓦器新好者盛香汁，一瓦器盛乳，須一燈，須極好香花貫鬘。三日斷食，一日三時澡浴。應布草於地，於七日中誦八百遍。應於觀世音像前，應著新淨衣，燒黑堅沈水香，三時誦此呪，必吉祥，隨心所願必得。若呪水、若呪土、若結縷、若呪芥子燒之。若呪草，隨心所便。用治身病，要於食前呪之，眾病除差。此隨心所願呪，應七夜中行之，亦使上來一切呪得行吉。此呪是隨心呪，是觀世音菩薩所說，諸欲所求悉得如意，能滅一切怖畏，能除一切病苦，能解一切繫縛，能除一切怨害，能除一切蠱毒，能除一切熱病，能降伏一切怨賊，能除顛狂鬼病。若欲遠行，誦呪自結衣角，能除一切眾惡。若繫染色縷繫病人身，無不除差。若以水噴灑、若以黑縷結之，亦能自護并護他人，能至墮地獄亦蒙解脫。此觀世音菩薩本所誓願，拔度一切眾生。