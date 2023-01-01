陀羅尼雜集卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼雜集卷第五

未詳撰者今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未詳撰者今附梁錄

佛說除一切恐畏毒害伏惡魔陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除一切恐畏毒害伏惡魔陀羅尼一首

佛說止女人患血至困陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說止女人患血至困陀羅尼一首

佛說除產難陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除產難陀羅尼一首

佛說除災患諸惱毒陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除災患諸惱毒陀羅尼一首

佛說多聞陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說多聞陀羅尼一首

佛說治瘧病陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說治瘧病陀羅尼一首

觀世音說除熱病邪不忤陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說除熱病邪不忤陀羅尼一首

四天王說呪昌蒲含之令他人歡喜陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王說呪昌蒲含之令他人歡喜陀羅尼一首

觀世音菩薩心陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩心陀羅尼一首

請觀世音自護護他陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請觀世音自護護他陀羅尼一首

觀世音說求願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說求願陀羅尼一首

佛說乞雨陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說乞雨陀羅尼一首

那羅延天說治瘧病陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延天說治瘧病陀羅尼一首

佛說滅除十惡陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說滅除十惡陀羅尼一首

觀世音說治五舌喉塞呪土塗之陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說治五舌喉塞呪土塗之陀羅尼一首

佛說小兒中人惡眼陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說小兒中人惡眼陀羅尼一首

佛說滅罪得入初地陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說滅罪得入初地陀羅尼一首

佛說若欲誦讀一切經典先誦此陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說若欲誦讀一切經典先誦此陀羅尼一首

結帶禁兵賊陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結帶禁兵賊陀羅尼一首

呪牙齒痛陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪牙齒痛陀羅尼一首

降雨并繫龍陀羅尼二首(出大雲經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降雨并繫龍陀羅尼二首(出大雲經)

觀世音說諸根不具呪草摩之陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說諸根不具呪草摩之陀羅尼一首

佛說呪土陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪土陀羅尼一首

尼乾天說令人易產陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼乾天說令人易產陀羅尼一首

呪穀子種之令無災蟥陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪穀子種之令無災蟥陀羅尼一首

呪蛇蝎毒陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪蛇蝎毒陀羅尼一首

呪卒得重病悶絕者陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪卒得重病悶絕者陀羅尼一首

除一切恐畏毒害伏惡魔陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除一切恐畏毒害伏惡魔陀羅尼

那磨薩 利婆喏也 伏陀𡄣帝利 那磨 拕咩 娑無多波禰 摩訶婆易迦羅奚 婆陀禰𠶜婆舍兜嘍 𠲸遮 尼婆羅呢 多姪夜他 [仁-二+(尼-尸+ㄕ)]咩[仁-二+(尼-尸+ㄕ)]咩 [仁-二+(尼-尸+ㄕ)]民陀呤 帝利盧 迦盧 迦[仁-二+(尼-尸+ㄕ)] 奚翅[仁-二+(尼-尸+ㄕ)] 薩利婆浮多侽 地婆嚂 薩利婆伏陀侽 摩囉多侽遮 夜地婆嚂 薩肇利摩拕遮 坻祇那 薩利鞞闍婆咩波跛迦 莎婆呵 行此呪法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那磨薩 利婆喏也 伏陀𡄣帝利 那磨 拕咩 娑無多波禰 摩訶婆易迦羅奚 婆陀禰𠶜婆舍兜嘍 𠲸遮 尼婆羅呢 多姪夜他 [仁-二+(尼-尸+ㄕ)]咩[仁-二+(尼-尸+ㄕ)]咩 [仁-二+(尼-尸+ㄕ)]民陀呤 帝利盧 迦盧 迦[仁-二+(尼-尸+ㄕ)] 奚翅[仁-二+(尼-尸+ㄕ)] 薩利婆浮多侽 地婆嚂 薩利婆伏陀侽 摩囉多侽遮 夜地婆嚂 薩肇利摩拕遮 坻祇那 薩利鞞闍婆咩波跛迦 莎婆呵 行此呪法

以白綖為繩，誦呪二十一遍，為二十一結，自繫左臂，皆吉稱願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以白綖為繩，誦呪二十一遍，為二十一結，自繫左臂，皆吉稱願。

佛說止女人患血至困陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說止女人患血至困陀羅尼

那摸薩利婆 伏陀男 鼻悉侈𠼝拏哆地夜他 至利𡄣 注路𡄣 禰㒧跛禰㒧 莎婆呵 帝使侘兜 𡀔地嚂 婆帝鐱 稗帝鐱絁㒧沙咩鐱 娑禰波帝鐱 薩利婆伏陀侽 坻祇那 帝使吒兜 𡀔地嚂 磨娑羅婆兜 朱伽羅兜 摩婆呵兜 莎婆呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那摸薩利婆 伏陀男 鼻悉侈𠼝拏哆地夜他 至利𡄣 注路𡄣 禰㒧跛禰㒧 莎婆呵 帝使侘兜 𡀔地嚂 婆帝鐱 稗帝鐱絁㒧沙咩鐱 娑禰波帝鐱 薩利婆伏陀侽 坻祇那 帝使吒兜 𡀔地嚂 磨娑羅婆兜 朱伽羅兜 摩婆呵兜 莎婆呵

行此呪法，用緋綖為繩，呪七遍作七結繫腰，血即止，治宣下血。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此呪法，用緋綖為繩，呪七遍作七結繫腰，血即止，治宣下血。

佛說婦人產難陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說婦人產難陀羅尼

目多修利夜 赦尸伽羅 悉侈 囉候失 栴陀羅 波羅目至也兜 目多薩婆婆婆婆 佛圖那梨 伽羅婆 波羅目遮也兜 多絰他 阿吒莎呵 婆吒毘 莎呵 阿吒婆 婆吒毘 莎呵 慕遮因地利夜 伽多嬭 毘舍厲夜 婆婆兜 伽鞞尼莎呵 移遮陀 露摩夜 舍利夜 移遮舍 阿餘摩夜 伊咩遮 摩怒沙 舍盧夜 薩鞞舍盧 波羅目遮兜 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目多修利夜 赦尸伽羅 悉侈 囉候失 栴陀羅 波羅目至也兜 目多薩婆婆婆婆 佛圖那梨 伽羅婆 波羅目遮也兜 多絰他 阿吒莎呵 婆吒毘 莎呵 阿吒婆 婆吒毘 莎呵 慕遮因地利夜 伽多嬭 毘舍厲夜 婆婆兜 伽鞞尼莎呵 移遮陀 露摩夜 舍利夜 移遮舍 阿餘摩夜 伊咩遮 摩怒沙 舍盧夜 薩鞞舍盧 波羅目遮兜 莎呵

行此呪法者，呪油七遍塗產所，即易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此呪法者，呪油七遍塗產所，即易。

佛說除災患諸惱毒神呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除災患諸惱毒神呪

㖶㕨摩夜 輸盧多咩 迦悉民 三摩夜 婆伽㕨 舍羅婆悉鐱 兜呵囉 坻悉摩 祇多婆禰 阿那伽比茶 達拖囉咩 多多羅婆伽㕨 仳閦𠲸 曼多羅坻悉摩 污其𭌆奚拏多婆 摩難大伊㗄沙 茶叉梨鐱仳淡陀羅夜 婆遮夜 伽羅呵夜 鉢梨夜不那 鉢梨於遮仳悉侈梨拏 三婆羅迦舍耶 多地夜他 睒鞞㒧啖鞞㒧吒吒支 吒吒支 莎婆呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 㖶㕨摩夜 輸盧多咩 迦悉民 三摩夜 婆伽㕨 舍羅婆悉鐱 兜呵囉 坻悉摩 祇多婆禰 阿那伽比茶 達拖囉咩 多多羅婆伽㕨 仳閦𠲸 曼多羅坻悉摩 污其𭌆奚拏多婆 摩難大伊㗄沙 茶叉梨鐱仳淡陀羅夜 婆遮夜 伽羅呵夜 鉢梨夜不那 鉢梨於遮仳悉侈梨拏 三婆羅迦舍耶 多地夜他 睒鞞㒧啖鞞㒧吒吒支 吒吒支 莎婆呵

行此法，用黑羊毛繩呪七遍繫左臂；若無羊毛用皂綖。若熱病三四日，呪黑綖繫左臂。若頭痛，誦呪七遍摩之。眼痛，呪白綖繫耳。若患耳，呪土七遍塞之。牙痛，呪楊枝七遍嚼之。腹痛，呪鹽湯七遍服之。產難，呪黑綖七遍繫其咽則易。若宿食不消，以手呪，摩即便吐下，亦能護身，不畏水火刀兵毒狩，一切悉不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此法，用黑羊毛繩呪七遍繫左臂；若無羊毛用皂綖。若熱病三四日，呪黑綖繫左臂。若頭痛，誦呪七遍摩之。眼痛，呪白綖繫耳。若患耳，呪土七遍塞之。牙痛，呪楊枝七遍嚼之。腹痛，呪鹽湯七遍服之。產難，呪黑綖七遍繫其咽則易。若宿食不消，以手呪，摩即便吐下，亦能護身，不畏水火刀兵毒狩，一切悉不能害。

佛說多聞陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說多聞陀羅尼

浮多弗𭒂 摩難肇 頞帝收盧 那摩似 扶達羅囉闍 𭒂浮𭒂娑伊楞 仳扶波羅 頭使迦 梨使 哆地夜他 悉地 那薩坻 頞三坻 迦致鼻迦致 不祚捭 夜囉坻 阿伽坻 三摩奚坻 悉地三摩比坻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮多弗𭒂 摩難肇 頞帝收盧 那摩似 扶達羅囉闍 𭒂浮𭒂娑伊楞 仳扶波羅 頭使迦 梨使 哆地夜他 悉地 那薩坻 頞三坻 迦致鼻迦致 不祚捭 夜囉坻 阿伽坻 三摩奚坻 悉地三摩比坻

佛告阿難：「汝取婆囉彌、支多翅(白呵梨勒)、畢鉢利三物合，清晨呪一千遍，以蘇蜜和服，即得一聞受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝取婆囉彌、支多翅(白呵梨勒)、畢鉢利三物合，清晨呪一千遍，以蘇蜜和服，即得一聞受持。」

佛說瘧病陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說瘧病陀羅尼

那蒙佛陀斯 那蒙達摩斯 那蒙僧伽斯 那蒙薩多南 三藐三菩陀南 薩奢羅婆迦 波羅汦迦佛陀南 帝衫 那摩訖利迦埵 伊曼毘絰夜 波羅俞 闍咩 阿闍咩兜 陀三咩達兜 寫絰他曇 迦羅目企 安陀迦離阿遮地 阿遮囉伽離 佉奢跋汦 佉奢跋汦毘囉尼鐵多 毘囉尼 鐵兜牟 囉尼 羅伽利羅伽羅跋汦 夜那薩汦夜 薩汦婆遮尼佛 阿瞿嚧佛陀 阿瞿嚧達摩 阿伽羅僧伽汦那薩汦夜那 薩汦婆遮尼囊 阿呼伊槃那末斯 毘沙摩闍婆嵐 求羅汦蓰 達夜咩 牟遮兜伊 槃那末斯毘沙摩闍婆羅 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那蒙佛陀斯 那蒙達摩斯 那蒙僧伽斯 那蒙薩多南 三藐三菩陀南 薩奢羅婆迦 波羅汦迦佛陀南 帝衫 那摩訖利迦埵 伊曼毘絰夜 波羅俞 闍咩 阿闍咩兜 陀三咩達兜 寫絰他曇 迦羅目企 安陀迦離阿遮地 阿遮囉伽離 佉奢跋汦 佉奢跋汦毘囉尼鐵多 毘囉尼 鐵兜牟 囉尼 羅伽利羅伽羅跋汦 夜那薩汦夜 薩汦婆遮尼佛 阿瞿嚧佛陀 阿瞿嚧達摩 阿伽羅僧伽汦那薩汦夜那 薩汦婆遮尼囊 阿呼伊槃那末斯 毘沙摩闍婆嵐 求羅汦蓰 達夜咩 牟遮兜伊 槃那末斯毘沙摩闍婆羅 莎呵

觀世音菩薩說消除熱病諸邪所不能忤大神呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩說消除熱病諸邪所不能忤大神呪

那摩羅多那 多羅耶夜 那摩阿利夜 婆嚧吉汦 奢婆羅夜 菩地薩埵夜 摩呵薩埵夜摩呵迦留 尼迦夜 伊𠼦薩利婆羅他 薩陀尼 仳絰波羅榆闍 咩伊閻彌仳扶三咩陀 兜多地夜他阿 囉𭒂羅𭒂 阿那斯 郁那斯 婆嵐奚咩 婆嵐奚磨莎呤 不利尼 不利拏摩奴羅梯 阿末呤 毘末呤 尼末呤 奚囒喏伽 利鞞 波羅摩他薩陀禰夜迦失至地摩 摩利夜婆盧吉汦 奢漢羅婆使耽 仳淡陀 羅夷沙夜帝 多拕耶𭒂祇㕨 闍婆嵐迦移 那迦羅咩沙夜汦 那浮多鼻迦嵐 那伽羅呵 鼻迦嵐 那佉區利陀鼻迦嵐 薩婆婆夜 多羅斯婆 波羅無叉汦 汦 那摩阿利夜 婆盧支汦 奢婆羅夜 菩地薩埵夜 摩呵薩埵夜 悉纏兜 曼多羅波陀 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那摩羅多那 多羅耶夜 那摩阿利夜 婆嚧吉汦 奢婆羅夜 菩地薩埵夜 摩呵薩埵夜摩呵迦留 尼迦夜 伊𠼦薩利婆羅他 薩陀尼 仳絰波羅榆闍 咩伊閻彌仳扶三咩陀 兜多地夜他阿 囉𭒂羅𭒂 阿那斯 郁那斯 婆嵐奚咩 婆嵐奚磨莎呤 不利尼 不利拏摩奴羅梯 阿末呤 毘末呤 尼末呤 奚囒喏伽 利鞞 波羅摩他薩陀禰夜迦失至地摩 摩利夜婆盧吉汦 奢漢羅婆使耽 仳淡陀 羅夷沙夜帝 多拕耶𭒂祇㕨 闍婆嵐迦移 那迦羅咩沙夜汦 那浮多鼻迦嵐 那伽羅呵 鼻迦嵐 那佉區利陀鼻迦嵐 薩婆婆夜 多羅斯婆 波羅無叉汦 汦 那摩阿利夜 婆盧支汦 奢婆羅夜 菩地薩埵夜 摩呵薩埵夜 悉纏兜 曼多羅波陀 莎呵

四天王所說呪以昌蒲含之入門無不歡喜者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王所說呪以昌蒲含之入門無不歡喜者

跋羅遮 兜沙陀 絁利使吒也 跋羅遮 薩利婆多羅薩陀尼 羅闍豆婆囉 波羅比使吒拕 尼盧陀曼多羅 波羅合摩尼 夜地婆嚂 夜地婆嚂 鼻嘍𠻬迦拕 夜地婆嚂 摩嬭跋陀羅拕夜地婆嚂 不利拏跋陀羅拕 夜地婆嚂 咺伽羅婆羅拕 夜地婆嚂 旃茶渠波羅拕 闍夜移 莎波呵 闍夜闍夜移 莎波呵 闍夜迦嘍拏移莎呵 尸婆移 莎婆呵 尼婆不多羅移 莎婆呵 那呵伽 伽車車 莎破尉癡鞞多𠸤 肆陀曼多羅多羅帝仳狄 哆婆嵐奚摩怒 摩爾易 莎婆呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋羅遮 兜沙陀 絁利使吒也 跋羅遮 薩利婆多羅薩陀尼 羅闍豆婆囉 波羅比使吒拕 尼盧陀曼多羅 波羅合摩尼 夜地婆嚂 夜地婆嚂 鼻嘍𠻬迦拕 夜地婆嚂 摩嬭跋陀羅拕夜地婆嚂 不利拏跋陀羅拕 夜地婆嚂 咺伽羅婆羅拕 夜地婆嚂 旃茶渠波羅拕 闍夜移 莎波呵 闍夜闍夜移 莎波呵 闍夜迦嘍拏移莎呵 尸婆移 莎婆呵 尼婆不多羅移 莎婆呵 那呵伽 伽車車 莎破尉癡鞞多𠸤 肆陀曼多羅多羅帝仳狄 哆婆嵐奚摩怒 摩爾易 莎婆呵

行此持法，取昌蒲根呪七遍含之，若持之甚吉良。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此持法，取昌蒲根呪七遍含之，若持之甚吉良。

觀世音菩薩心陀羅尼句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩心陀羅尼句

那無佛陀寫 那蒙達摩斯 那蒙僧伽斯 那蒙阿利夜𭒂盧吉汦 奢婆羅斯 菩地薩埵 斯摩呵薩埵斯 多拕那摩 悉已利兜㕨 阿利夜婆盧翅汦奢婆羅斯 菩地薩埵斯 摩呵薩埵斯 摩呵迦嬭迦斯 伊𠼦阿利夜 婆盧吉汦 奢婆羅斯 菩地薩埵斯奚肇也 摩跋侈夷沙夜咩 多絰他 何羅何羅達羅達羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那無佛陀寫 那蒙達摩斯 那蒙僧伽斯 那蒙阿利夜𭒂盧吉汦 奢婆羅斯 菩地薩埵 斯摩呵薩埵斯 多拕那摩 悉已利兜㕨 阿利夜婆盧翅汦奢婆羅斯 菩地薩埵斯 摩呵薩埵斯 摩呵迦嬭迦斯 伊𠼦阿利夜 婆盧吉汦 奢婆羅斯 菩地薩埵斯奚肇也 摩跋侈夷沙夜咩 多絰他 何羅何羅達羅達羅

遮羅遮羅 娑羅娑羅 豆留豆嘍 周留周㽞 牟路無路煙𠿿奚婆伽㕨 婆羅帝利 何拏奚 伊曼不闍 夜他舍多 伊鞞陀也 陀波陀波 遮利遮 遮利遮 達摩達摩 婆羅婆羅 陀汦陀汦 遮汦遮汦 留路途修修伽羅波羅菩 薩地薩菩三摩羅 三摩夜 婆伽𭒂 多波肇 收羅牟陀奚利侈兜㕨 奚利肇炎 薩婆薩埵 耨鐱波夜 毘多那 摩波夜 波羅陀 舍羅𠲸 波羅波大咩 舍帝迦嚂 布使致迦嚂槃陀 那無遮迦嚂 薩婆視婆 摩真侈迦 薩婆佛陀 婆羅娑那質侈㖶𠿿奚薩多夜𭒂地 兜留兜路 磨仳嚂婆御衍拕 羅叉究留 鉢梨多羅 鉢梨伽羅浛 舍帝薩婆悉多夜𠲸究嘍 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮羅遮羅 娑羅娑羅 豆留豆嘍 周留周㽞 牟路無路煙𠿿奚婆伽㕨 婆羅帝利 何拏奚 伊曼不闍 夜他舍多 伊鞞陀也 陀波陀波 遮利遮 遮利遮 達摩達摩 婆羅婆羅 陀汦陀汦 遮汦遮汦 留路途修修伽羅波羅菩 薩地薩菩三摩羅 三摩夜 婆伽𭒂 多波肇 收羅牟陀奚利侈兜㕨 奚利肇炎 薩婆薩埵 耨鐱波夜 毘多那 摩波夜 波羅陀 舍羅𠲸 波羅波大咩 舍帝迦嚂 布使致迦嚂槃陀 那無遮迦嚂 薩婆視婆 摩真侈迦 薩婆佛陀 婆羅娑那質侈㖶𠿿奚薩多夜𭒂地 兜留兜路 磨仳嚂婆御衍拕 羅叉究留 鉢梨多羅 鉢梨伽羅浛 舍帝薩婆悉多夜𠲸究嘍 莎呵

若有善男子善女人欲行此持者，斷酒肉五辛，齋潔滿七日已，淨自洗浴、著新淨衣，起慈悲心，於像前燒沈水香若栴檀、薰陸香，誦一百八遍，一心專念觀世音菩薩，三稱名，滿我所願。利根者，觀世音菩薩於其夢中以所求，如願必得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善男子善女人欲行此持者，斷酒肉五辛，齋潔滿七日已，淨自洗浴、著新淨衣，起慈悲心，於像前燒沈水香若栴檀、薰陸香，誦一百八遍，一心專念觀世音菩薩，三稱名，滿我所願。利根者，觀世音菩薩於其夢中以所求，如願必得。

請觀世音菩薩陀羅尼句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請觀世音菩薩陀羅尼句

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶 婆盧翅汦 奢婆囉耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦留 摩訶迦留 尼迦耶 多絰他 烏呵尼 無呵尼 閻婆尼 耽婆尼 安茶利 般茶利 尸鞞汦 般茶羅 婆私尼 佉衍削乾連剃 陀大彌 薩婆豆使剃閻婆耶𡄣 躬婆耶咩 烏呵耶咩無呵耶咩耶婆乾連剃 那闇 遮汦 南無阿利耶 婆盧翅汦 奢婆羅耶 多絰他醯利彌呤汦呤守隷 摩隷 呿波隷 呿吒傍祇 呵勒叉 呵勒叉波移 呵勒叉兜摩 薩婆舍利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶 婆盧翅汦 奢婆囉耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦留 摩訶迦留 尼迦耶 多絰他 烏呵尼 無呵尼 閻婆尼 耽婆尼 安茶利 般茶利 尸鞞汦 般茶羅 婆私尼 佉衍削乾連剃 陀大彌 薩婆豆使剃閻婆耶𡄣 躬婆耶咩 烏呵耶咩無呵耶咩耶婆乾連剃 那闇 遮汦 南無阿利耶 婆盧翅汦 奢婆羅耶 多絰他醯利彌呤汦呤守隷 摩隷 呿波隷 呿吒傍祇 呵勒叉 呵勒叉波移 呵勒叉兜摩 薩婆舍利

此呪於晨朝清淨已，誦三遍呪一切病，自護護他呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪於晨朝清淨已，誦三遍呪一切病，自護護他呪。

觀世音菩薩行道求願陀羅尼句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩行道求願陀羅尼句

南無羅多那 哆羅耶耶 南無阿利耶 婆盧吉汦 奢婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦留尼迦 多絰他 烏蘇咩沙陀耶 蘇彌婆 帝婆陀耶 守吉利娑陀耶 守鞞娑陀耶 伊斯 彌斯 悉纏呢 波羅耶咺 悉婆呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無羅多那 哆羅耶耶 南無阿利耶 婆盧吉汦 奢婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦留尼迦 多絰他 烏蘇咩沙陀耶 蘇彌婆 帝婆陀耶 守吉利娑陀耶 守鞞娑陀耶 伊斯 彌斯 悉纏呢 波羅耶咺 悉婆呵

行之法，觀世音像前香泥塗地，香華供養，日夜六時誦，一時中誦百二十遍，隨其所求，觀世音以行人應見身令其得見，所求皆得如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行之法，觀世音像前香泥塗地，香華供養，日夜六時誦，一時中誦百二十遍，隨其所求，觀世音以行人應見身令其得見，所求皆得如願。

佛說乞雨呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說乞雨呪

那無屯豆脾 膩瞿沙夜 多他伽多夜 那無彌伽汦那夜 那無彌伽究柱多夜 那無彌伽三大利奢迦夜 那無彌伽羅囉夜 那無彌伽比怖吒迦夜 那無彌伽伽 那夜那無伽薩陀利奢婆多波利波多夜 那無摩訶彌伽 婆悉汦盧呵迦夜 那無彌伽婆梨移 那無彌伽鞞翅羅迦夜 那無彌伽奢婆羅夜 那無彌伽大多夜 那無彌伽比摩大迦夜 那無彌伽那羅夜 那無彌伽鉢視迦夜 那無彌伽尼那地尼 那無彌伽比迦摩夜 那無薩婆跛多 比茶比騰薩奈那 摩提夜奈 多他伽多男 那摩薩婆佛陀 菩提薩埵男薩汦薩婆薩埵男悉汦薩婆浮多男 阿婆炎薩婆汦梨夜男 奢面都薩婆突伽多夜 那無薩婆尼 婆羅尼 比鐱比尼薩提薩埵夜 悉陀夜汦炎 多他伽多地 薩婆佛陀 婆盧翅多 比地 多絰他 破吒 破吒破吒 破吒 破吒 破吒 破吒 破吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那無屯豆脾 膩瞿沙夜 多他伽多夜 那無彌伽汦那夜 那無彌伽究柱多夜 那無彌伽三大利奢迦夜 那無彌伽羅囉夜 那無彌伽比怖吒迦夜 那無彌伽伽 那夜那無伽薩陀利奢婆多波利波多夜 那無摩訶彌伽 婆悉汦盧呵迦夜 那無彌伽婆梨移 那無彌伽鞞翅羅迦夜 那無彌伽奢婆羅夜 那無彌伽大多夜 那無彌伽比摩大迦夜 那無彌伽那羅夜 那無彌伽鉢視迦夜 那無彌伽尼那地尼 那無彌伽比迦摩夜 那無薩婆跛多 比茶比騰薩奈那 摩提夜奈 多他伽多男 那摩薩婆佛陀 菩提薩埵男薩汦薩婆薩埵男悉汦薩婆浮多男 阿婆炎薩婆汦梨夜男 奢面都薩婆突伽多夜 那無薩婆尼 婆羅尼 比鐱比尼薩提薩埵夜 悉陀夜汦炎 多他伽多地 薩婆佛陀 婆盧翅多 比地 多絰他 破吒 破吒破吒 破吒 破吒 破吒 破吒 破吒

行之法，須青幡二十八枚，置四箱七枚，大幡一枚竪中央。四葙各七青坐，設七槃餅、飯，菓、蒲桃、石蜜、安石榴漿、蘇、酪、蜜供養。淨洗浴、著新淨青衣靴帽，燒沈水、白栴檀、薰陸香、多伽留香、婆利伽香、龍腦香，散青華，斷食三日。中央敷青褥，座上東面讀誦一百八遍，乃至千八十遍，必得雨。專心請求，以得為限。若備供具力所不及者，任意設供，香得一二種亦可，但專精誦呪。若力不及，葙立一幡，槃亦一，必須青衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行之法，須青幡二十八枚，置四箱七枚，大幡一枚竪中央。四葙各七青坐，設七槃餅、飯，菓、蒲桃、石蜜、安石榴漿、蘇、酪、蜜供養。淨洗浴、著新淨青衣靴帽，燒沈水、白栴檀、薰陸香、多伽留香、婆利伽香、龍腦香，散青華，斷食三日。中央敷青褥，座上東面讀誦一百八遍，乃至千八十遍，必得雨。專心請求，以得為限。若備供具力所不及者，任意設供，香得一二種亦可，但專精誦呪。若力不及，葙立一幡，槃亦一，必須青衣。

那羅延天王除滅瘧病神呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延天王除滅瘧病神呪

那無訖師拏 留陀羅夜 那無陀鞞多留陀羅夜 那無尸 摩奢那 留陀羅夜 那摩薩婆留陀羅夜 汦於 那摩訖利埵 闍婆羅比淡 波羅婆匍叉彌 因陀那摩 寫利他夜呪病人名 多絰他伊迦俟鐱闍婆嵐呵那咩 地婆地夜鐱闍婆嵐 呵那咩 汦致夜鐱 闍婆嵐 呵那咩 左突他鐱 闍婆嵐 呵那咩 婆汦鐱 闍婆嵐 呵那咩 閈汦鐱 闍婆嵐 呵那咩 闍婆嵐 呵那咩 三尼婆地鐱 闍婆嵐 呵那咩漚伽羅 但地那 呵那咩 漚伽羅呵汦那 呵那咩 多絰他 漚伽羅 漚伽羅 漚伽羅 漚伽羅 波汦 莎呵 跋視羅 跋視羅 跋視羅 跋視羅 波汦 莎呵 俟呤 俟呤 俟呤 俟呤 波汦 莎呵 彌呤 彌呤 彌呤 彌呤 波汦 莎呵 汦呤 汦呤 汦呤 汦呤 波汦 莎呵 那無訖師拏 留陀羅夜 那無拕鞞多留陀羅夜 那無尸摩 奢那留陀羅夜 那無薩婆 留陀羅夜 悉纏兜 曼陀羅波陀 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那無訖師拏 留陀羅夜 那無陀鞞多留陀羅夜 那無尸 摩奢那 留陀羅夜 那摩薩婆留陀羅夜 汦於 那摩訖利埵 闍婆羅比淡 波羅婆匍叉彌 因陀那摩 寫利他夜呪病人名 多絰他伊迦俟鐱闍婆嵐呵那咩 地婆地夜鐱闍婆嵐 呵那咩 汦致夜鐱 闍婆嵐 呵那咩 左突他鐱 闍婆嵐 呵那咩 婆汦鐱 闍婆嵐 呵那咩 閈汦鐱 闍婆嵐 呵那咩 闍婆嵐 呵那咩 三尼婆地鐱 闍婆嵐 呵那咩漚伽羅 但地那 呵那咩 漚伽羅呵汦那 呵那咩 多絰他 漚伽羅 漚伽羅 漚伽羅 漚伽羅 波汦 莎呵 跋視羅 跋視羅 跋視羅 跋視羅 波汦 莎呵 俟呤 俟呤 俟呤 俟呤 波汦 莎呵 彌呤 彌呤 彌呤 彌呤 波汦 莎呵 汦呤 汦呤 汦呤 汦呤 波汦 莎呵 那無訖師拏 留陀羅夜 那無拕鞞多留陀羅夜 那無尸摩 奢那留陀羅夜 那無薩婆 留陀羅夜 悉纏兜 曼陀羅波陀 莎呵

佛說滅除十惡神呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說滅除十惡神呪

尉多梨 悉彌地奢婆祇 婆羅拏 波羅斯陀迦摩那摩羅叉斯那 尼比舍男 波利叉婆三汦多汦利 婆比那 揄脾大 婆羅迦伽 伽瞿婆悉咋羶地盧𭒂羅多他㖶汦三摩 其利娑已汦薩婆浮埵 摩訶利師 大舍迦摩 迦利比大 阿閻比大 波羅無挃多 薩利夜𪢧 曇𭌃祇哹 𮃋祇哹 𭌃祇𮃋祇浮 汦呤哹 摩汦呤哹汦羅摩 汦呤哹 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尉多梨 悉彌地奢婆祇 婆羅拏 波羅斯陀迦摩那摩羅叉斯那 尼比舍男 波利叉婆三汦多汦利 婆比那 揄脾大 婆羅迦伽 伽瞿婆悉咋羶地盧𭒂羅多他㖶汦三摩 其利娑已汦薩婆浮埵 摩訶利師 大舍迦摩 迦利比大 阿閻比大 波羅無挃多 薩利夜𪢧 曇𭌃祇哹 𮃋祇哹 𭌃祇𮃋祇浮 汦呤哹 摩汦呤哹汦羅摩 汦呤哹 莎呵

若頭痛，呪麻油二七遍塗上。眼痛，呪黑綖二七遍作十四結，繫頭項。耳痛，呪樺皮節塞。齒痛，呪水二七遍唅。心腹痛，呪鹽水二七遍服。婦人產運展髮，呪二七遍還結。男子小便患白如粉汁者，呪其脚跡下土二七遍塗坌身。若共他諍訟事相言移，呪呵梨勒一枚二七遍持行。若遭厄難繫閉牢獄者，呪白綖三七作二十一結塞耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若頭痛，呪麻油二七遍塗上。眼痛，呪黑綖二七遍作十四結，繫頭項。耳痛，呪樺皮節塞。齒痛，呪水二七遍唅。心腹痛，呪鹽水二七遍服。婦人產運展髮，呪二七遍還結。男子小便患白如粉汁者，呪其脚跡下土二七遍塗坌身。若共他諍訟事相言移，呪呵梨勒一枚二七遍持行。若遭厄難繫閉牢獄者，呪白綖三七作二十一結塞耳。

觀世音說治五舌塞喉陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音說治五舌塞喉陀羅尼

南無勒囊利蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 利蜜梨 梨蜜梨 伽羅梨蜜梨乾陀梨彌 毘至梨 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒囊利蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 利蜜梨 梨蜜梨 伽羅梨蜜梨乾陀梨彌 毘至梨 莎呵

此陀羅尼，若人五舌、咽喉閉塞、舌[口*宿]，呪土三遍，塗痛上即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，若人五舌、咽喉閉塞、舌[口*宿]，呪土三遍，塗痛上即愈。

佛說小兒中人惡眼者呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說小兒中人惡眼者呪經

南無佛、南無法、南無比丘僧。南無諸佛、諸佛弟子。南無諸七佛、諸七佛弟子。南無諸師、諸師弟子。令我所呪即從如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛、南無法、南無比丘僧。南無諸佛、諸佛弟子。南無諸七佛、諸七佛弟子。南無諸師、諸師弟子。令我所呪即從如願。

羅那多羅 摩羅提離 耽波羅 提利吼 牟樓壽 冬闍舉叉 冬闍舉叉(更歸依一一如前) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅那多羅 摩羅提離 耽波羅 提利吼 牟樓壽 冬闍舉叉 冬闍舉叉(更歸依一一如前)

滅罪得入初地陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅罪得入初地陀羅尼

多噠咃 牟留羅 牟留羅 阿婆破 牟留羅毘祇叉夜 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多噠咃 牟留羅 牟留羅 阿婆破 牟留羅毘祇叉夜 莎呵

於三七日捨諸緣務，於佛像前晝夜六時五體投地誦此陀羅尼。過二十一日已，無始以來重罪業障悉皆消滅無有遺除，得入初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三七日捨諸緣務，於佛像前晝夜六時五體投地誦此陀羅尼。過二十一日已，無始以來重罪業障悉皆消滅無有遺除，得入初地。

佛說若欲讀誦一切經典先誦此陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說若欲讀誦一切經典先誦此陀羅尼

多噠他 牟尼但彌 僧迦羅呵祖彌 阿㝹迦邏呵但彌 毘目多但彌 薩陀阿㝹伽羅呵但彌 肥尸邏幕囊但彌 三慕多阿㝹波梨伐律多但彌 仇囊伽羅呵僧伽羅呵但彌 薩伐囉㝹竭多但彌 薩婆伽邏波梨波羅奢囊但彌 思滅律𠽮阿那波暮沙但彌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多噠他 牟尼但彌 僧迦羅呵祖彌 阿㝹迦邏呵但彌 毘目多但彌 薩陀阿㝹伽羅呵但彌 肥尸邏幕囊但彌 三慕多阿㝹波梨伐律多但彌 仇囊伽羅呵僧伽羅呵但彌 薩伐囉㝹竭多但彌 薩婆伽邏波梨波羅奢囊但彌 思滅律𠽮阿那波暮沙但彌

若欲讀誦一切經典，當先誦此陀羅尼，然後讀誦，憶念不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲讀誦一切經典，當先誦此陀羅尼，然後讀誦，憶念不忘。

結帶禁兵賊陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結帶禁兵賊陀羅尼

優呵 蕪呵 摩利 赤車 舟沙和羅 伊揥 蕪揥 遮呵 和羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優呵 蕪呵 摩利 赤車 舟沙和羅 伊揥 蕪揥 遮呵 和羅

須我結解，乃令後兵及我。若逢縣官所捕、為賊所追，傍呪二七結衣帶，結已傍呪。傍將趣得安隱，乃解衣帶。此呪大驗，常清淨一心讀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須我結解，乃令後兵及我。若逢縣官所捕、為賊所追，傍呪二七結衣帶，結已傍呪。傍將趣得安隱，乃解衣帶。此呪大驗，常清淨一心讀之。

呪齒痛陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪齒痛陀羅尼

南無佛、南無法南、無比丘僧。南無舍利弗兜樓、摩訶目連比丘。南無賢者覺意，名聞遍十方。北方揵陀摩訶衍山，彼有虫王名羞休無得，在其牙止。彼當遣使者，莫敢食其牙齒及牙根、牙中、牙邊。虫不即下器中，頭當破作七分，如如鳩羅勒繕 梵天勸助是呪。南無佛，令我所呪即從如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛、南無法南、無比丘僧。南無舍利弗兜樓、摩訶目連比丘。南無賢者覺意，名聞遍十方。北方揵陀摩訶衍山，彼有虫王名羞休無得，在其牙止。彼當遣使者，莫敢食其牙齒及牙根、牙中、牙邊。虫不即下器中，頭當破作七分，如如鳩羅勒繕 梵天勸助是呪。南無佛，令我所呪即從如願。

淨水唅呪一遍，吐水器中，呪七遍止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨水唅呪一遍，吐水器中，呪七遍止。

降雨陀羅尼(出大雲經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降雨陀羅尼(出大雲經)

爾時世尊神通力故，起四黑雲甘雨俱遍，興三種雲謂下中上，發甘雨聲如天伎樂，一切眾生之所樂聞。爾時世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊神通力故，起四黑雲甘雨俱遍，興三種雲謂下中上，發甘雨聲如天伎樂，一切眾生之所樂聞。爾時世尊即說呪曰：

「羯帝 波利羯帝 僧羯帝 波羅僧羯帝 波羅卑 羅延帝 三波羅卑羅延坻 娑羅娑羅 波娑羅 婆娑羅 摩閔闍摩閔闍遮羅坻 遮羅坻 波遮羅坻波遮羅坻 三波羅遮羅坻 比提嘻梨嘻梨 薩隷醯 薩隷醯 富嚧囉嚧 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羯帝 波利羯帝 僧羯帝 波羅僧羯帝 波羅卑 羅延帝 三波羅卑羅延坻 娑羅娑羅 波娑羅 婆娑羅 摩閔闍摩閔闍遮羅坻 遮羅坻 波遮羅坻波遮羅坻 三波羅遮羅坻 比提嘻梨嘻梨 薩隷醯 薩隷醯 富嚧囉嚧 莎呵」

「若有諸龍聞是呪已，不降甘雨者，頭破作七分。」爾時十萬億佛那由他阿僧祇劫等諸佛世界六種震動。爾時眾生因是地動，各各相見，展轉相動乃至淨居。淨居動已，龍雲俱動。龍雲動時降注大雨，時閻浮提所有九萬八千大河七寶盈滿，一切眾池俱上藥味。雨雖七日無所復損，眾生快樂如服甘露。諸河盈滿八功德水，所謂美、冷、輕、軟、清、淨、香、潔，飲時調適飲已無患。一切水虫出微妙聲。時王舍城耆闍崛山，七寶遍地無空缺處。虛空復雨七寶所成優鉢羅華、波頭摩華、拘勿頭華、分陀利華，水性之屬悉發阿耨多羅三藐三菩提心，畜生眾生含樂大乘渴仰大乘，慈心相向猶如一子。比丘同心供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸龍聞是呪已，不降甘雨者，頭破作七分。」爾時十萬億佛那由他阿僧祇劫等諸佛世界六種震動。爾時眾生因是地動，各各相見，展轉相動乃至淨居。淨居動已，龍雲俱動。龍雲動時降注大雨，時閻浮提所有九萬八千大河七寶盈滿，一切眾池俱上藥味。雨雖七日無所復損，眾生快樂如服甘露。諸河盈滿八功德水，所謂美、冷、輕、軟、清、淨、香、潔，飲時調適飲已無患。一切水虫出微妙聲。時王舍城耆闍崛山，七寶遍地無空缺處。虛空復雨七寶所成優鉢羅華、波頭摩華、拘勿頭華、分陀利華，水性之屬悉發阿耨多羅三藐三菩提心，畜生眾生含樂大乘渴仰大乘，慈心相向猶如一子。比丘同心供養於佛。

次說繫龍王陀羅尼(出大雲經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說繫龍王陀羅尼(出大雲經)

多擲哆沙汦 部部呤陀羅 陀羅婆 婆呵波羅失沙呵𧰃 伽荼伽伽茶 帝吒婆羅𧯞茂羅伽羅摩伽 羅摩陀羅 陀羅婆羅 婆羅比婆羅 斫迦羅尼吒 波吒波吒 具陀蛇 婆具陀蛇帝置帝置留埵泥 畔陀泥 婆婆那 三脾茶 泥奢持泥薩卑泥 梨迦羅 畔薩毘 壂𧯞郁羅伽莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆沙汦 部部呤陀羅 陀羅婆 婆呵波羅失沙呵𧰃 伽荼伽伽茶 帝吒婆羅𧯞茂羅伽羅摩伽 羅摩陀羅 陀羅婆羅 婆羅比婆羅 斫迦羅尼吒 波吒波吒 具陀蛇 婆具陀蛇帝置帝置留埵泥 畔陀泥 婆婆那 三脾茶 泥奢持泥薩卑泥 梨迦羅 畔薩毘 壂𧯞郁羅伽莎呵

應疾疾繫，用四枚長十二詣呿陀羅尼𣐍，以此持呪五色縷四枚，一一縷呪二十一遍，縷作二十一結。以此四縷繫四𣐍已，釘著四方，即是繫一切龍竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應疾疾繫，用四枚長十二詣呿陀羅尼𣐍，以此持呪五色縷四枚，一一縷呪二十一遍，縷作二十一結。以此四縷繫四𣐍已，釘著四方，即是繫一切龍竟。

觀世音菩薩所說諸根具足陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩所說諸根具足陀羅尼

南無陀利蛇 婆路踦汦舍波羅蛇 菩提薩埵蛇 利擲哆 秀彌秀彌乞利乞利 富力濘三富力濘富羅尼藍 阿恒鉗 希男多夢鉗 婆利富囊羅 毘沙提遮陀 婆思尼 比利比利蛇 婆藍 鉗菩提 菩提薩埵婆藍 婆利富力囊 摩奴羅癡三波利富囊摩 俞婆拔提 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無陀利蛇 婆路踦汦舍波羅蛇 菩提薩埵蛇 利擲哆 秀彌秀彌乞利乞利 富力濘三富力濘富羅尼藍 阿恒鉗 希男多夢鉗 婆利富囊羅 毘沙提遮陀 婆思尼 比利比利蛇 婆藍 鉗菩提 菩提薩埵婆藍 婆利富力囊 摩奴羅癡三波利富囊摩 俞婆拔提 莎呵

此陀羅尼法，須燒沈水香。若有諸相不具，以草呪一百八遍，諸根即具。若脚若手若耳眼若鼻有闕少處，以草摩之，此呪力故悉能護之令差，能得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼法，須燒沈水香。若有諸相不具，以草呪一百八遍，諸根即具。若脚若手若耳眼若鼻有闕少處，以草摩之，此呪力故悉能護之令差，能得滿足。

佛說呪土經(是偽經，集呪者不知，妄集在此。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呪土經(是偽經，集呪者不知，妄集在此。)

佛言：「若有疾病土氣、安宅立舍，先三遍讀呪，燒香供養，便當掘土，無有忌諱。」佛言：「十方天地諸神鬼王、日月五星、二十八宿，皆各明聽。」佛言：「今日為某甲監吟安宅立室及治門戶井竈、碓磑磨倉庫、東廂西廂南雅北堂、六畜作蘭圈。今為某甲勅曰：遊月殺五土神府將軍，四季諸神青龍、白虎、朱雀、玄武，歲殺月殺六甲禁忌、十二諸神、土府伏龍，各安所在莫忘東西。若有動靜，燒香稽白：『佛有要言，不得妄相干。頭破作七分，身不完全。』不得水漿去離本官。急呪如律令。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有疾病土氣、安宅立舍，先三遍讀呪，燒香供養，便當掘土，無有忌諱。」佛言：「十方天地諸神鬼王、日月五星、二十八宿，皆各明聽。」佛言：「今日為某甲監吟安宅立室及治門戶井竈、碓磑磨倉庫、東廂西廂南雅北堂、六畜作蘭圈。今為某甲勅曰：遊月殺五土神府將軍，四季諸神青龍、白虎、朱雀、玄武，歲殺月殺六甲禁忌、十二諸神、土府伏龍，各安所在莫忘東西。若有動靜，燒香稽白：『佛有要言，不得妄相干。頭破作七分，身不完全。』不得水漿去離本官。急呪如律令。」

起功之後，令人堂舍永安、宅舍以成，富貴吉遷行來從軍，士官宜官、治生得利，人無疾病、門戶富熾。日饒百子千孫。二十五神營衛家門，縣官盜賊非禍不前，災怪消滅怨憎不生。父慈子孝祖賢孫順，男忠女貞兄良弟崇，義讓卑謙夫和妻柔，恩義篤親得心所願所向輒成。當使鑒身百病消滅，行如菩薩得道如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起功之後，令人堂舍永安、宅舍以成，富貴吉遷行來從軍，士官宜官、治生得利，人無疾病、門戶富熾。日饒百子千孫。二十五神營衛家門，縣官盜賊非禍不前，災怪消滅怨憎不生。父慈子孝祖賢孫順，男忠女貞兄良弟崇，義讓卑謙夫和妻柔，恩義篤親得心所願所向輒成。當使鑒身百病消滅，行如菩薩得道如佛。

尼乾天所說產生難陀羅尼呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼乾天所說產生難陀羅尼呪

南無乾陀天，使我呪句如意成吉。即說此呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無乾陀天，使我呪句如意成吉。即說此呪：

耆梨耆梨 耆羅鉢陀 耆羅鉢陀悉波呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆梨耆梨 耆羅鉢陀 耆羅鉢陀悉波呵

呪曰書樺皮若紙上書，呪文燒作灰，使婦人水中服之，即得分身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪曰書樺皮若紙上書，呪文燒作灰，使婦人水中服之，即得分身。

呪穀子種之令無災蟥陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪穀子種之令無災蟥陀羅尼

多擲咃 婆羅跋題 那蛇婆提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲咃 婆羅跋題 那蛇婆提

此陀羅尼，若欲種時，取種子一斗呪二十一遍，以投著大種子中種之，終不虫食，無有災蟥。若不好者，以此陀羅尼呪土一斛二十一遍，以灑散穀上，并諸惡鬼不得吸此穀精，食此穀者頭破作七分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，若欲種時，取種子一斗呪二十一遍，以投著大種子中種之，終不虫食，無有災蟥。若不好者，以此陀羅尼呪土一斛二十一遍，以灑散穀上，并諸惡鬼不得吸此穀精，食此穀者頭破作七分。

南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 南無彌留竭脾菩提薩埵坦提咃 耽婆佛者 比律吒佛耆 具其梨 比律吒 佛耆 彌樓闍婆竭𠾇波佛耆 呼夢阿泥婆佛耆 摩羅阿拔多佛耆 尼夢浮佛耆 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 南無彌留竭脾菩提薩埵坦提咃 耽婆佛者 比律吒佛耆 具其梨 比律吒 佛耆 彌樓闍婆竭𠾇波佛耆 呼夢阿泥婆佛耆 摩羅阿拔多佛耆 尼夢浮佛耆 莎呵

此陀羅尼應二十一遍，呪土以散穀上，能除一切災蝗諸虫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼應二十一遍，呪土以散穀上，能除一切災蝗諸虫。

呪蝎中毒陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪蝎中毒陀羅尼

南無勒那奄婆羅等拏 多擲咃 伏婁浮泥婁浮 呵梨呵梨呵梨莎呵 南無居力拏移奄勒那 多擲咃因縷利頻縷利浮 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勒那奄婆羅等拏 多擲咃 伏婁浮泥婁浮 呵梨呵梨呵梨莎呵 南無居力拏移奄勒那 多擲咃因縷利頻縷利浮 莎呵

以此陀羅尼呪之三七，呪一七遍與水一口，呪三七與水三口即愈。欲知人被毒不，使溺銅器中看，若罐有膩者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此陀羅尼呪之三七，呪一七遍與水一口，呪三七與水三口即愈。欲知人被毒不，使溺銅器中看，若罐有膩者是也。

呪卒得重病悶絕者陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪卒得重病悶絕者陀羅尼

那慕勒囊 梨蛇蛇那慕阿利蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲咃 尼蜜尼 梨蜜梨薩婆其力呵 尼蜜梨 木叉尼 慕耆尼那舍尼毘那舍尼 思提伽梨 思伽梨 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那慕勒囊 梨蛇蛇那慕阿利蛇 婆路䩭提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲咃 尼蜜尼 梨蜜梨薩婆其力呵 尼蜜梨 木叉尼 慕耆尼那舍尼毘那舍尼 思提伽梨 思伽梨 莎呵

此呪卒得重病、悶絕不自覺。以羅差染縷，燒黑堅沈水香，誦呪百八遍結一縷，結繫病人身，還得惺寤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪卒得重病、悶絕不自覺。以羅差染縷，燒黑堅沈水香，誦呪百八遍結一縷，結繫病人身，還得惺寤。