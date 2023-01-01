陀羅尼雜集卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼雜集卷第四

未詳撰者今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未詳撰者今附梁錄

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼一首

發菩提心陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心陀羅尼一首

日藏菩薩陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏菩薩陀羅尼一首

護諸童子陀羅尼呪經(三藏菩提留支驛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護諸童子陀羅尼呪經(三藏菩提留支驛)

金剛祕密善門陀羅尼七首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛祕密善門陀羅尼七首

最勝燈王如來所遣陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝燈王如來所遣陀羅尼一首

阿逸多王菩薩說饒益善利色力名譽陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸多王菩薩說饒益善利色力名譽陀羅尼一首

文殊師利菩薩說饒益善利色力名譽陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩說饒益善利色力名譽陀羅尼一首

釋迦牟尼佛說大饒益陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛說大饒益陀羅尼一首

四天王說護持前呪者陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王說護持前呪者陀羅尼一首

救阿難伏魔陀羅尼一首(出大涅槃經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救阿難伏魔陀羅尼一首(出大涅槃經)

正語梵天說應現滿願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正語梵天說應現滿願陀羅尼一首

摩尼跋陀天王說稱願陀羅尼一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼跋陀天王說稱願陀羅尼一首

婆視羅仙人說救一切病種種方法陀羅尼 一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆視羅仙人說救一切病種種方法陀羅尼 一首

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在瞻波大城伽伽靈池，與大比丘眾五百人俱。爾時世尊告諸比丘：「今當為汝演說西方安樂世界，今現有佛號阿彌陀，若有四眾能正受持彼佛名號，以此功德臨欲終時，阿彌陀即與大眾往此人所令其得見。見已尋生慶悅倍增功德，以是因緣，所生之處永離胞胎穢欲之形，純處鮮妙寶蓮華中自然化生，具大神通光明赫奕。爾時十方恒沙諸佛，皆共讚彼安樂世界，所有佛法不可思議，神通現化種種方便不可思議。若有能信如是之事，當知是人不可思議，所得業報亦不可思議。阿彌陀佛與聲聞俱如來應正遍知，其國號曰清泰。聖王所住其城縱廣十千由旬，於中充滿剎利之種。阿彌陀佛如來應正遍知，父名月上轉輪聖王，其母名曰殊勝妙顏，子名月明，奉事弟子名無垢稱、智慧弟子名曰賢光、神足精懃名曰大化。爾時魔王名曰無勝，有提婆達多名曰寂靜。阿彌陀佛與大比丘六萬人俱，若有受持彼佛名號，堅固其心憶念不忘，十日十夜除捨散亂，精懃修集念佛三昧，知彼如來常恒住於安樂世界，憶念相續勿令斷絕。受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼，十日十夜六時專念，五體投地禮敬彼佛，堅固正念悉除散亂。若能令心念念不絕，十日之中必得見彼阿彌陀佛，并見十方世界如來及所住處，唯除重障鈍根之人，於今少時所不能覩。一切諸善皆悉迴向，願得往生安樂世界，垂終之日阿彌陀佛與諸大眾現其人前安慰稱善，是人即時甚生慶悅。以是因緣，如其所願尋得往生。」佛告諸比丘：「何等名為鼓音聲王大陀羅尼？吾今當說？汝等善聽。」「唯然受教。」於時世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在瞻波大城伽伽靈池，與大比丘眾五百人俱。爾時世尊告諸比丘：「今當為汝演說西方安樂世界，今現有佛號阿彌陀，若有四眾能正受持彼佛名號，以此功德臨欲終時，阿彌陀即與大眾往此人所令其得見。見已尋生慶悅倍增功德，以是因緣，所生之處永離胞胎穢欲之形，純處鮮妙寶蓮華中自然化生，具大神通光明赫奕。爾時十方恒沙諸佛，皆共讚彼安樂世界，所有佛法不可思議，神通現化種種方便不可思議。若有能信如是之事，當知是人不可思議，所得業報亦不可思議。阿彌陀佛與聲聞俱如來應正遍知，其國號曰清泰。聖王所住其城縱廣十千由旬，於中充滿剎利之種。阿彌陀佛如來應正遍知，父名月上轉輪聖王，其母名曰殊勝妙顏，子名月明，奉事弟子名無垢稱、智慧弟子名曰賢光、神足精懃名曰大化。爾時魔王名曰無勝，有提婆達多名曰寂靜。阿彌陀佛與大比丘六萬人俱，若有受持彼佛名號，堅固其心憶念不忘，十日十夜除捨散亂，精懃修集念佛三昧，知彼如來常恒住於安樂世界，憶念相續勿令斷絕。受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼，十日十夜六時專念，五體投地禮敬彼佛，堅固正念悉除散亂。若能令心念念不絕，十日之中必得見彼阿彌陀佛，并見十方世界如來及所住處，唯除重障鈍根之人，於今少時所不能覩。一切諸善皆悉迴向，願得往生安樂世界，垂終之日阿彌陀佛與諸大眾現其人前安慰稱善，是人即時甚生慶悅。以是因緣，如其所願尋得往生。」佛告諸比丘：「何等名為鼓音聲王大陀羅尼？吾今當說？汝等善聽。」「唯然受教。」於時世尊即說呪曰：

「多絰咃(一) 婆離(二) 阿婆離(三) 娑摩婆離(四) 尼地奢(五) 昵闍多禰(六) 昵茂邸(七) 昵茂爾(八) 闍羅婆羅車馱禰(九) 宿佉波啼昵地奢(十) 阿彌多由婆離(十一) 阿彌多蛇伽婆昵呵隷(十二) 阿彌多蛇波羅娑陀禰(十三) 涅浮提(十四) 阿迦舍昵浮陀(十五) 阿迦舍昵提奢(十六) 阿迦舍昵闍帝(十七) 阿迦舍久舍離(十八) 阿迦舍達奢尼(十九) 阿迦舍提咃禰(二十) 留波昵提奢(二十一) 遮埵唎達摩波羅娑陀禰(二十二) 遮埵唎阿利蛇(二十三) 娑帝蛇波羅娑陀禰(二十四) 遮埵唎末伽婆那波羅娑陀禰(二十五) 婆羅毘梨耶波羅娑陀禰(二十六) 達摩呻他禰(二十七) 久舍離(二十八) 久舍羅昵提奢(二十九) 久奢羅波羅啼咃禰(三十) 佛陀久奢離(三十一) 毘佛陀波羅波斯(三十二) 達摩迦羅禰(三十三) 昵專啼(三十四) 昵浮提(三十五) 毘摩離(三十六) 毘羅闍(三十七) 羅闍(三十八) 羅斯(三十九) 羅娑岐(四十) 羅娑伽羅婆離(四十一) 羅娑伽羅陀地咃禰(四十二) 久舍離(四十三) 波羅啼久舍離(四十四) 毘久舍離(四十五) 咃啼(四十六) 修陀多至啼(四十七) 修波羅舍多人啼(四十八) 修波羅啼癡啼(四十九) 修離(五十) 修目企(五十一) 達咩(五十二) 達達咩(五十三) 離婆(五十四) 遮婆離(五十五) 阿㝹舍婆離(五十六) 佛陀迦舍昵裘禰(五十七) 佛陀迦舍裘禰(五十八) 沙婆呵(五十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰咃(一) 婆離(二) 阿婆離(三) 娑摩婆離(四) 尼地奢(五) 昵闍多禰(六) 昵茂邸(七) 昵茂爾(八) 闍羅婆羅車馱禰(九) 宿佉波啼昵地奢(十) 阿彌多由婆離(十一) 阿彌多蛇伽婆昵呵隷(十二) 阿彌多蛇波羅娑陀禰(十三) 涅浮提(十四) 阿迦舍昵浮陀(十五) 阿迦舍昵提奢(十六) 阿迦舍昵闍帝(十七) 阿迦舍久舍離(十八) 阿迦舍達奢尼(十九) 阿迦舍提咃禰(二十) 留波昵提奢(二十一) 遮埵唎達摩波羅娑陀禰(二十二) 遮埵唎阿利蛇(二十三) 娑帝蛇波羅娑陀禰(二十四) 遮埵唎末伽婆那波羅娑陀禰(二十五) 婆羅毘梨耶波羅娑陀禰(二十六) 達摩呻他禰(二十七) 久舍離(二十八) 久舍羅昵提奢(二十九) 久奢羅波羅啼咃禰(三十) 佛陀久奢離(三十一) 毘佛陀波羅波斯(三十二) 達摩迦羅禰(三十三) 昵專啼(三十四) 昵浮提(三十五) 毘摩離(三十六) 毘羅闍(三十七) 羅闍(三十八) 羅斯(三十九) 羅娑岐(四十) 羅娑伽羅婆離(四十一) 羅娑伽羅陀地咃禰(四十二) 久舍離(四十三) 波羅啼久舍離(四十四) 毘久舍離(四十五) 咃啼(四十六) 修陀多至啼(四十七) 修波羅舍多人啼(四十八) 修波羅啼癡啼(四十九) 修離(五十) 修目企(五十一) 達咩(五十二) 達達咩(五十三) 離婆(五十四) 遮婆離(五十五) 阿㝹舍婆離(五十六) 佛陀迦舍昵裘禰(五十七) 佛陀迦舍裘禰(五十八) 沙婆呵(五十九)」

「此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼。若有比丘比丘尼、清信士女，常應至誠受持讀誦、如說修行。行此持法當處閑寂，洗浴其身著新淨衣，飲食白素不噉酒肉及以五辛，常修梵行，以好香華供養阿彌陀如來，及佛道場大菩薩眾。常應如是專心繫念，發願求生安樂世界，精懃不怠，如其所願必得往生於彼佛世界。時阿彌陀佛與諸大眾坐寶蓮華，其土叢林華菓鮮敷間錯嚴飾，復有樹王香風馥扇出和雅音，純說無上不思議法。復有妙香名曰光明，若干塗香亦是寶香。阿彌陀佛於大寶華結跏趺坐。有二菩薩，一名觀世音、二名大勢至，是二菩薩侍立左右，無數菩薩周匝圍遶。於此眾中若能深信無狐疑者，必得往生阿彌陀國。其地真金，七寶蓮華自然踊出。若有四眾受持讀誦彼佛名號，乃至無有水火毒藥刀杖之怖，亦復無有夜叉等怖，除有過去重罪業障，極至七生必果所願。」佛說是阿彌陀鼓音聲王陀羅尼時，無量眾生皆悉發願，志求生彼極樂世界。於時世尊讚言：「善哉善哉！如汝所願必得生彼。」聞佛說已，天龍八部歡喜踊躍，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼。若有比丘比丘尼、清信士女，常應至誠受持讀誦、如說修行。行此持法當處閑寂，洗浴其身著新淨衣，飲食白素不噉酒肉及以五辛，常修梵行，以好香華供養阿彌陀如來，及佛道場大菩薩眾。常應如是專心繫念，發願求生安樂世界，精懃不怠，如其所願必得往生於彼佛世界。時阿彌陀佛與諸大眾坐寶蓮華，其土叢林華菓鮮敷間錯嚴飾，復有樹王香風馥扇出和雅音，純說無上不思議法。復有妙香名曰光明，若干塗香亦是寶香。阿彌陀佛於大寶華結跏趺坐。有二菩薩，一名觀世音、二名大勢至，是二菩薩侍立左右，無數菩薩周匝圍遶。於此眾中若能深信無狐疑者，必得往生阿彌陀國。其地真金，七寶蓮華自然踊出。若有四眾受持讀誦彼佛名號，乃至無有水火毒藥刀杖之怖，亦復無有夜叉等怖，除有過去重罪業障，極至七生必果所願。」佛說是阿彌陀鼓音聲王陀羅尼時，無量眾生皆悉發願，志求生彼極樂世界。於時世尊讚言：「善哉善哉！如汝所願必得生彼。」聞佛說已，天龍八部歡喜踊躍，作禮奉行。

發菩提心陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心陀羅尼

呾那耶哆婆迦羅目呿(一) 阿迦羅目呿(二) 阿尼摩目呿(三) 阿婆羅闍目呿(四) 薩呾羅闍目呿(五) 阿那遊呵目呿(六) 婆婆埵闍目呿(七) 阿秕藪肥(八) 奢𠲎奢(九) 慕咃𠲎奢(十) 多𠲎阿那由呵貿 尼摩𠲎婆阿波羅憍 翅那末斗呵𠲎汦羅囊迦福 掘之舍那修娑呿 摩羅阿羅利哯坭梨𠺌掘囉𠾙娑呿𠲎 阿流那遮羅波呧𭊟浮阿那叉耶 那茶𭊕闍 摩利之婆羅居頭[口*致]叉𠲎菴蒲利𭊕闍 藪羅舍羅梨婆婆呿呾流之肥呿呾遮羅賒呧 梨勒那波婆 牟尼提耶 多婆迦破鬪羅𧾽𨀳(許月)脾闍摩尼那羅延那供波那羅延挐娑婆因陀半拏 𠲎迦目呿婆呧婆羅 摩尼肥攘目呿 牟尼三小小呵 𠲎婆迦摩沙羅尼攘摩訶摩訶 尼𠴏 阿射 利摩利 遮呵𠲎喉喉摩尼 阿迦闍曇摩 呵𭊦𦱆曇摩肥 利闍牟尼陀闍顯奢兜沙訶𠆵𠴏𠴏𡄣耶 闍波波摩𠴏肥闍耶貿貿𠲎羅那恩陀引也貿貿呵𠲎肥羅闍肥尼𠴏肥貿闍肥莎羅訶訶貿尼伏羅界娑何耶飯那娑何利沒闍娑何莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呾那耶哆婆迦羅目呿(一) 阿迦羅目呿(二) 阿尼摩目呿(三) 阿婆羅闍目呿(四) 薩呾羅闍目呿(五) 阿那遊呵目呿(六) 婆婆埵闍目呿(七) 阿秕藪肥(八) 奢𠲎奢(九) 慕咃𠲎奢(十) 多𠲎阿那由呵貿 尼摩𠲎婆阿波羅憍 翅那末斗呵𠲎汦羅囊迦福 掘之舍那修娑呿 摩羅阿羅利哯坭梨𠺌掘囉𠾙娑呿𠲎 阿流那遮羅波呧𭊟浮阿那叉耶 那茶𭊕闍 摩利之婆羅居頭[口*致]叉𠲎菴蒲利𭊕闍 藪羅舍羅梨婆婆呿呾流之肥呿呾遮羅賒呧 梨勒那波婆 牟尼提耶 多婆迦破鬪羅𧾽𨀳(許月)脾闍摩尼那羅延那供波那羅延挐娑婆因陀半拏 𠲎迦目呿婆呧婆羅 摩尼肥攘目呿 牟尼三小小呵 𠲎婆迦摩沙羅尼攘摩訶摩訶 尼𠴏 阿射 利摩利 遮呵𠲎喉喉摩尼 阿迦闍曇摩 呵𭊦𦱆曇摩肥 利闍牟尼陀闍顯奢兜沙訶𠆵𠴏𠴏𡄣耶 闍波波摩𠴏肥闍耶貿貿𠲎羅那恩陀引也貿貿呵𠲎肥羅闍肥尼𠴏肥貿闍肥莎羅訶訶貿尼伏羅界娑何耶飯那娑何利沒闍娑何莎呵

佛說此陀羅尼時，三千大千世界六種震動，天於空中作天伎樂，而雨種種香華珍寶，供養於佛菩薩大眾。於時九十那由他天人發菩提心。若出家在家善男子善女人欲發菩提心者。應當書寫讀誦此陀羅尼。十方諸佛即見此人，聞其讀誦發願迴向。遙見此人生歡欣心，即與授記必當作佛。若其四眾為佛道故，應淨洗浴著新淨衣，敷種種淨坐於阿練若處，離閙無貪瞋恚煩惱歇，又離憍慢嫉妬之心，一向繫念十方佛令如目前。晝夜三時懺悔諸罪，讀誦此陀羅尼，於七日善心淳志，當見十方佛。若其不見，復二七日三七日中專心不住，無量諸佛當見其前，而說法與其授記當得作佛，一切業障悉皆消滅。若造五逆重罪，犯重根本毀謗正法，不得現見諸佛者，若夢中見亦得滅除無量諸罪；復當更三七日懃加三七日懃加精進，必得見一切諸佛。此陀羅尼功德說不可盡，略說一麻矣。至心一心如法修行，如願必得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此陀羅尼時，三千大千世界六種震動，天於空中作天伎樂，而雨種種香華珍寶，供養於佛菩薩大眾。於時九十那由他天人發菩提心。若出家在家善男子善女人欲發菩提心者。應當書寫讀誦此陀羅尼。十方諸佛即見此人，聞其讀誦發願迴向。遙見此人生歡欣心，即與授記必當作佛。若其四眾為佛道故，應淨洗浴著新淨衣，敷種種淨坐於阿練若處，離閙無貪瞋恚煩惱歇，又離憍慢嫉妬之心，一向繫念十方佛令如目前。晝夜三時懺悔諸罪，讀誦此陀羅尼，於七日善心淳志，當見十方佛。若其不見，復二七日三七日中專心不住，無量諸佛當見其前，而說法與其授記當得作佛，一切業障悉皆消滅。若造五逆重罪，犯重根本毀謗正法，不得現見諸佛者，若夢中見亦得滅除無量諸罪；復當更三七日懃加三七日懃加精進，必得見一切諸佛。此陀羅尼功德說不可盡，略說一麻矣。至心一心如法修行，如願必得。

日藏菩薩陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日藏菩薩陀羅尼

多擲哆 尼羅那脾蛇蛇 式叉脾蛇蛇 彌力提脾蛇蛇 波羅呵那脾蛇蛇 栗提脾蛇蛇 因地利脾蛇蛇 婆羅脾蛇蛇 伽脾蛇蛇 三摩提脾蛇蛇 陀羅尼脾蛇蛇 叉提脾蛇蛇 蛇蛇那脾蛇蛇 阿由波脾蛇蛇 阿尼遮那脾蛇蛇 摩力伽脾蛇蛇 阿脾若脾蛇蛇 波羅提三祁芻蛇蛇 摩訶訶蜜多羅脾蛇蛇 摩訶迦留那脾蛇蛇卑栗癡 比脾蛇蛇 薩埵脾蛇蛇 曇摩脾蛇蛇 芻摩脾蛇蛇 阿路伽脾蛇蛇 波羅提波斯脾蛇蛇 波羅首六迦脾蛇蛇 伽伽那脾蛇蛇 摩留多脾蛇蛇 呴涅咃脾蛇蛇 布多脾蛇蛇 阿耨蜜多脾蛇蛇 憍沙脾蛇蛇 勒者那脾蛇 阿比娑婆 阿耨那阿奴那 阿波呵耆遮 耆遮羅 者比牟 者毘遮 閦者比羅比牟脾蛇比牟 叉蛇比牟阿三慕陀 者羅比牟 車陀比牟 阿加舍比牟 比功波含摩比牟 阿那婆婆比牟 阿呵呵比牟 阿羅波 羅比牟 優波摩波利比牟 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多擲哆 尼羅那脾蛇蛇 式叉脾蛇蛇 彌力提脾蛇蛇 波羅呵那脾蛇蛇 栗提脾蛇蛇 因地利脾蛇蛇 婆羅脾蛇蛇 伽脾蛇蛇 三摩提脾蛇蛇 陀羅尼脾蛇蛇 叉提脾蛇蛇 蛇蛇那脾蛇蛇 阿由波脾蛇蛇 阿尼遮那脾蛇蛇 摩力伽脾蛇蛇 阿脾若脾蛇蛇 波羅提三祁芻蛇蛇 摩訶訶蜜多羅脾蛇蛇 摩訶迦留那脾蛇蛇卑栗癡 比脾蛇蛇 薩埵脾蛇蛇 曇摩脾蛇蛇 芻摩脾蛇蛇 阿路伽脾蛇蛇 波羅提波斯脾蛇蛇 波羅首六迦脾蛇蛇 伽伽那脾蛇蛇 摩留多脾蛇蛇 呴涅咃脾蛇蛇 布多脾蛇蛇 阿耨蜜多脾蛇蛇 憍沙脾蛇蛇 勒者那脾蛇 阿比娑婆 阿耨那阿奴那 阿波呵耆遮 耆遮羅 者比牟 者毘遮 閦者比羅比牟脾蛇比牟 叉蛇比牟阿三慕陀 者羅比牟 車陀比牟 阿加舍比牟 比功波含摩比牟 阿那婆婆比牟 阿呵呵比牟 阿羅波 羅比牟 優波摩波利比牟 莎呵

若有四眾書寫讀誦、至心專志如法修行者，能滅恒河沙劫所作五逆十惡，一切重罪根本悉能除滅。若善男子善女人受持書寫至心讀誦七日七夜，或一月或一歲，晝三時夜三時，正衣服偏袒右肩，合掌向佛右膝著地，如是佛前誦此陀羅尼，滅一切諸罪、獲一切福。欲求何等所求何物，所欲求者如願必得。至心一念受持讀誦此陀羅尼者，為恒河沙世界一切諸佛之所歡欣護念，為一切諸大菩薩歡欣護念，為一切諸天神王之所擁護，為一切天龍鬼神之所護念，滅一切惡業，是人非人不能得便，能至命終一切諸佛菩薩競來迎接，與其受記今生往生，所欲求者無不如願。此陀羅尼功德說不可盡，略一麻牟。在人一心專志，願則從心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有四眾書寫讀誦、至心專志如法修行者，能滅恒河沙劫所作五逆十惡，一切重罪根本悉能除滅。若善男子善女人受持書寫至心讀誦七日七夜，或一月或一歲，晝三時夜三時，正衣服偏袒右肩，合掌向佛右膝著地，如是佛前誦此陀羅尼，滅一切諸罪、獲一切福。欲求何等所求何物，所欲求者如願必得。至心一念受持讀誦此陀羅尼者，為恒河沙世界一切諸佛之所歡欣護念，為一切諸大菩薩歡欣護念，為一切諸天神王之所擁護，為一切天龍鬼神之所護念，滅一切惡業，是人非人不能得便，能至命終一切諸佛菩薩競來迎接，與其受記今生往生，所欲求者無不如願。此陀羅尼功德說不可盡，略一麻牟。在人一心專志，願則從心。

佛說護諸童子陀羅尼呪經(三藏菩提流支譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說護諸童子陀羅尼呪經(三藏菩提流支譯)

爾時如來初成正覺，有一大梵天王來詣佛所，敬禮佛足而作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來初成正覺，有一大梵天王來詣佛所，敬禮佛足而作是言：

「南無佛陀耶， 南無達摩耶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶， 南無達摩耶，

南無僧伽耶。 我禮佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無僧伽耶。 我禮佛世尊，

照世大法王， 在於閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照世大法王， 在於閻浮提，

最初說神呪， 甘露淨勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初說神呪， 甘露淨勝法，

及禮無著僧。」 已禮牟尼足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及禮無著僧。」 已禮牟尼足，

即時說偈言： 「世尊諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時說偈言： 「世尊諸如來，

聲聞及辟支， 諸仙護世王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞及辟支， 諸仙護世王，

大力龍天神， 如是等諸眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力龍天神， 如是等諸眾，

皆於人中生。 有夜叉羅剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆於人中生。 有夜叉羅剎，

常喜噉人胎， 非人王境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常喜噉人胎， 非人王境界，

強力所不制， 能令人無子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 強力所不制， 能令人無子，

傷害於胞胎。 男女交會時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傷害於胞胎。 男女交會時，

使其意迷亂， 懷姙不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使其意迷亂， 懷姙不成就。

或歌羅安浮， 無子以傷胎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或歌羅安浮， 無子以傷胎，

及生時奪命， 皆是諸惡鬼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及生時奪命， 皆是諸惡鬼，

為其作嬈害。 我今說彼名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為其作嬈害。 我今說彼名，

願佛聽我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛聽我說。」

「第一名彌酬迦、第二名彌伽王、第三名騫陀、第四阿波悉魔羅、第五名牟致迦、第六名摩致迦、第七名闍彌迦、第八名迦彌尼、第九名梨婆坻、第十名富多那、第十一名曼多難提、第十二名舍究尼、第十三名乾吒波尼尼、第十四名目佉曼荼、第十五名藍婆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一名彌酬迦、第二名彌伽王、第三名騫陀、第四阿波悉魔羅、第五名牟致迦、第六名摩致迦、第七名闍彌迦、第八名迦彌尼、第九名梨婆坻、第十名富多那、第十一名曼多難提、第十二名舍究尼、第十三名乾吒波尼尼、第十四名目佉曼荼、第十五名藍婆。

「此十五鬼神，常遊行世間，為嬰孩小兒，而作於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形相，以此形相令諸小兒皆生驚畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十五鬼神，常遊行世間，為嬰孩小兒，而作於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形相，以此形相令諸小兒皆生驚畏。

「彌酬迦者其形如牛，彌加王者形如師子，騫陀者形如鳩摩羅天，阿波悉摩羅者形如野狐，牟致迦者形如獼猴，摩致迦者形如羅剎女，闍彌迦者其形如馬，迦彌尼者形如婦女，梨婆坻者其形如狗，富多那者其形如猪，曼多難提者形如猫兒，舍究尼者其形如烏，乾吒波尼者其形如雞，目佉曼荼者其形如蘍狐，藍婆者其形如蛇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌酬迦者其形如牛，彌加王者形如師子，騫陀者形如鳩摩羅天，阿波悉摩羅者形如野狐，牟致迦者形如獼猴，摩致迦者形如羅剎女，闍彌迦者其形如馬，迦彌尼者形如婦女，梨婆坻者其形如狗，富多那者其形如猪，曼多難提者形如猫兒，舍究尼者其形如烏，乾吒波尼者其形如雞，目佉曼荼者其形如蘍狐，藍婆者其形如蛇。

「此十五鬼神著諸小兒令其驚怖，我今當復說諸小兒怖畏之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十五鬼神著諸小兒令其驚怖，我今當復說諸小兒怖畏之相。

「彌酬迦鬼著者小兒眼精迴轉，彌伽王鬼著者小兒數數歐吐，騫陀鬼著者小兒其兩肩動，阿婆悉魔羅鬼著者小兒口中沫出，牟致迦鬼著者小兒把搼不展，摩致迦鬼著者小兒自嚙其舌，闍彌迦鬼著者小兒喜啼喜笑，迦彌尼鬼著者小兒樂著女人，梨婆坻鬼著者小兒現種種雜相，富多那鬼著者小兒眠中驚怖啼哭，曼多難提鬼著者小兒喜啼喜笑，舍究尼鬼著者小兒不肯飲乳，乾吒波尼鬼著者小兒咽喉聲塞，目佉曼荼鬼著者小兒時氣熱病下利，藍婆鬼著者小兒數噫數噦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌酬迦鬼著者小兒眼精迴轉，彌伽王鬼著者小兒數數歐吐，騫陀鬼著者小兒其兩肩動，阿婆悉魔羅鬼著者小兒口中沫出，牟致迦鬼著者小兒把搼不展，摩致迦鬼著者小兒自嚙其舌，闍彌迦鬼著者小兒喜啼喜笑，迦彌尼鬼著者小兒樂著女人，梨婆坻鬼著者小兒現種種雜相，富多那鬼著者小兒眠中驚怖啼哭，曼多難提鬼著者小兒喜啼喜笑，舍究尼鬼著者小兒不肯飲乳，乾吒波尼鬼著者小兒咽喉聲塞，目佉曼荼鬼著者小兒時氣熱病下利，藍婆鬼著者小兒數噫數噦。

「此十五鬼神，以如是等形怖諸小兒，及其小兒驚怖之相，我皆已說。復有大鬼神王名栴檀乾闥婆，於諸鬼神最為上首，當以五色綖誦此陀羅尼，一遍一結作一百八結，并書其鬼神名字，使人齎此書綖，語彼使言：『汝今疾去行速如風到於四方。』隨彼十五鬼神所住之處，與栴檀乾闥婆大鬼神王，令以五色線縛彼鬼神，兼以種種美味飲食、香華燈明及以乳粥供養神王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十五鬼神，以如是等形怖諸小兒，及其小兒驚怖之相，我皆已說。復有大鬼神王名栴檀乾闥婆，於諸鬼神最為上首，當以五色綖誦此陀羅尼，一遍一結作一百八結，并書其鬼神名字，使人齎此書綖，語彼使言：『汝今疾去行速如風到於四方。』隨彼十五鬼神所住之處，與栴檀乾闥婆大鬼神王，令以五色線縛彼鬼神，兼以種種美味飲食、香華燈明及以乳粥供養神王。」

爾時大梵天王復白佛言：「世尊！若有女人不生男女，或在胎中失壞墮落或生已奪命，此諸女等欲求子息保命長壽者，當常繫念修行善法。於月八日十五日受持八戒，清淨洗浴著新淨衣禮十方佛。至於中夜，以少芥子置已頂上誦我所說陀羅尼呪者，令此女人即得如願，所生童子安隱無患盡其形壽終不中夭。若有鬼神不順我呪者，我當令其頭破為七分如阿梨樹枝。」即說護諸童子陀羅尼呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大梵天王復白佛言：「世尊！若有女人不生男女，或在胎中失壞墮落或生已奪命，此諸女等欲求子息保命長壽者，當常繫念修行善法。於月八日十五日受持八戒，清淨洗浴著新淨衣禮十方佛。至於中夜，以少芥子置已頂上誦我所說陀羅尼呪者，令此女人即得如願，所生童子安隱無患盡其形壽終不中夭。若有鬼神不順我呪者，我當令其頭破為七分如阿梨樹枝。」即說護諸童子陀羅尼呪：

「噠姪他 阿伽羅伽泥 那伽伽泥 娑樓隷 祇隷 伽婆隷 鉢隷 不隷 羅收禰 修羅俾 遮羅俾 婆陀尼 波囉阿曷利 沙尼 那易 彌那易 蘇婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「噠姪他 阿伽羅伽泥 那伽伽泥 娑樓隷 祇隷 伽婆隷 鉢隷 不隷 羅收禰 修羅俾 遮羅俾 婆陀尼 波囉阿曷利 沙尼 那易 彌那易 蘇婆呵」

「世尊！我今說此陀羅尼呪護諸童子，令得安隱獲其長壽故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我今說此陀羅尼呪護諸童子，令得安隱獲其長壽故。」

爾時世尊一切種智即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊一切種智即說呪曰：

「噠姪他 菩陀菩陀菩陀 [菟-(色-巴)+(〦-一)]摩帝 菩提 菩提 摩隷 式叉夜 娑舍利 娑達禰 娑囉地 頭隷頭隷 波臘多頭隷 舍摩膩收鞞 收隷 波臘帝 收藍舍彌帝 槃陀 槃絺 婆呵膩 祇摩膩 陀波膩 蘇婆呵 膩婆囉膩 蘇婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「噠姪他 菩陀菩陀菩陀 [菟-(色-巴)+(〦-一)]摩帝 菩提 菩提 摩隷 式叉夜 娑舍利 娑達禰 娑囉地 頭隷頭隷 波臘多頭隷 舍摩膩收鞞 收隷 波臘帝 收藍舍彌帝 槃陀 槃絺 婆呵膩 祇摩膩 陀波膩 蘇婆呵 膩婆囉膩 蘇婆呵」

「此十五鬼神常食血肉，以此陀羅尼呪力故，悉皆遠離不生惡心，令諸童子離於恐怖、安隱無患，處胎初生無諸患難。誦此呪者，或於城邑聚落隨其住處，亦能令彼嬰孩小兒長得安隱、終保年壽。南無佛陀，成就此呪，護諸童子，不為諸惡鬼神之所嬈害，一切諸難一切恐怖悉皆遠離。蘇婆呵。」時此梵天聞說此呪，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十五鬼神常食血肉，以此陀羅尼呪力故，悉皆遠離不生惡心，令諸童子離於恐怖、安隱無患，處胎初生無諸患難。誦此呪者，或於城邑聚落隨其住處，亦能令彼嬰孩小兒長得安隱、終保年壽。南無佛陀，成就此呪，護諸童子，不為諸惡鬼神之所嬈害，一切諸難一切恐怖悉皆遠離。蘇婆呵。」時此梵天聞說此呪，歡喜奉行。

金剛祕密善門陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛祕密善門陀羅尼

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊安住菩提樹下，與大弟子舍利弗、目揵連等而為上首。復有無量諸大菩薩摩訶薩，其名曰：金剛幢菩薩、金剛藏菩薩、彌勒菩薩、賢劫大士亦為上首。爾時金剛密迹菩薩承佛威神發如是言：「唯願世尊分別演說善門陀羅尼，當為世間作大照明，除滅怨害惡友毒心。若天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶、人及非人諸大鬼神，噉人精氣、方道蠱毒、怨家詐諂、伺人短者，如是無有救護之處，如來大慈當為除滅怖畏等事，安止眾生於清淨地，行住坐臥乃至夢中常當守護不令憂惱。有是利故，我今勸請大悲調御當為說之，亦當救護大乘人心，令其堅固功德智慧不退之行，悉除怨害命不中夭。」爾時金剛密迹菩薩勸佛已，瞻仰尊顏心有顧念。爾時世尊大悲導師發大雷音聲遍世界，讚歎密迹菩薩：「善哉善哉！善男子！汝今真是菩薩之人，能為眾生得安樂故發如是問。我今亦為一切眾生，當說此善門陀羅尼。」爾時密迹喜未曾有：「唯願矜愍，善分別之。」於時世尊告大士：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝演暢其義。」密迹言：「唯然受教。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊安住菩提樹下，與大弟子舍利弗、目揵連等而為上首。復有無量諸大菩薩摩訶薩，其名曰：金剛幢菩薩、金剛藏菩薩、彌勒菩薩、賢劫大士亦為上首。爾時金剛密迹菩薩承佛威神發如是言：「唯願世尊分別演說善門陀羅尼，當為世間作大照明，除滅怨害惡友毒心。若天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶、人及非人諸大鬼神，噉人精氣、方道蠱毒、怨家詐諂、伺人短者，如是無有救護之處，如來大慈當為除滅怖畏等事，安止眾生於清淨地，行住坐臥乃至夢中常當守護不令憂惱。有是利故，我今勸請大悲調御當為說之，亦當救護大乘人心，令其堅固功德智慧不退之行，悉除怨害命不中夭。」爾時金剛密迹菩薩勸佛已，瞻仰尊顏心有顧念。爾時世尊大悲導師發大雷音聲遍世界，讚歎密迹菩薩：「善哉善哉！善男子！汝今真是菩薩之人，能為眾生得安樂故發如是問。我今亦為一切眾生，當說此善門陀羅尼。」爾時密迹喜未曾有：「唯願矜愍，善分別之。」於時世尊告大士：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝演暢其義。」密迹言：「唯然受教。」即說呪曰：

「多絰他 漚究 牟究 摩比尼 摩陀尼 槃囉遮 冷那休 休休利 跋多 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 漚究 牟究 摩比尼 摩陀尼 槃囉遮 冷那休 休休利 跋多 莎呵」

爾時世尊說此灌頂陀羅尼已，復更宣說陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此灌頂陀羅尼已，復更宣說陀羅尼句：

「多他跋闍跋闍 跋闍達梨跋闍 波汦 跋闍毘汦 跋闍大地 遮迦羅跋時 遮迦 羅達梨 達梨 達梨 跋梨 牟梨 遮隷 休休梨 波伽頻毘梨 梨梨尼 留留志 遮梨 周梨 牟梨 曼荼梨」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多他跋闍跋闍 跋闍達梨跋闍 波汦 跋闍毘汦 跋闍大地 遮迦羅跋時 遮迦 羅達梨 達梨 達梨 跋梨 牟梨 遮隷 休休梨 波伽頻毘梨 梨梨尼 留留志 遮梨 周梨 牟梨 曼荼梨」

「此持名善能除滅一切過惡，亦除一切四百諸疾，復能令人命不中夭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此持名善能除滅一切過惡，亦除一切四百諸疾，復能令人命不中夭。」

「多絰他 摩荼尼 伽伽羅尼 牟茶尼 僧波羅牟荼尼 那奢尼 那奢尼 婆陀尼 蚩真兜 蚩真兜毘梨 摩梨呵多尼 跋梨婆梨 婆地毘 地毘梨 留婆梨 奢羅濘羅和濘 羅和那茶蛇 跋羅摩遮梨 那伊他羅 婆汦 地地羅蛇尼 那無摩醯 奢婆羅 梨師婆摩 呼尼 坡波閻 摩呼尼 迦羅婆地 呼地婆地 蘇摩婆汦 蘇摩婆羅鞞 莎呼 多絰他 呵羅 呵羅 唏囉 伊大摩婆遮 婆伽婆 莎呵 迦緻多 阿㝹那 阿梨闍婆尼 迦伽大尼 阿多荼呵尼 朱伽毘 盧呵尼 休娑婆汦 呼婆婆汦 唏利唏利 蛇他時 蛇他利尼 蛇 他波囒遮 蛇他婆炎 蛇他婆嵐 蛇他 希利耽 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 摩荼尼 伽伽羅尼 牟茶尼 僧波羅牟荼尼 那奢尼 那奢尼 婆陀尼 蚩真兜 蚩真兜毘梨 摩梨呵多尼 跋梨婆梨 婆地毘 地毘梨 留婆梨 奢羅濘羅和濘 羅和那茶蛇 跋羅摩遮梨 那伊他羅 婆汦 地地羅蛇尼 那無摩醯 奢婆羅 梨師婆摩 呼尼 坡波閻 摩呼尼 迦羅婆地 呼地婆地 蘇摩婆汦 蘇摩婆羅鞞 莎呼 多絰他 呵羅 呵羅 唏囉 伊大摩婆遮 婆伽婆 莎呵 迦緻多 阿㝹那 阿梨闍婆尼 迦伽大尼 阿多荼呵尼 朱伽毘 盧呵尼 休娑婆汦 呼婆婆汦 唏利唏利 蛇他時 蛇他利尼 蛇 他波囒遮 蛇他婆炎 蛇他婆嵐 蛇他 希利耽 莎呵」

爾時世尊說此金剛祕密善門陀羅尼，欲令人天獲大饒益，永離苦難、常處安樂。「如是持者，過去諸佛已說教化，未來、今佛亦共宣說。」佛告金剛密迹菩薩：「善男子！大悲愍念一切眾生故，我今說之。」爾時世尊說此持時，於其肉髻無見頂上出大人相，光照明赫奕遍照十方無量世界。時諸佛土亦復自然踊出，光明艶色希有，殄滅一切所有幽冥。時十方人天異類咸覩是相，生希有心，皆作此念：「有何因緣而現是相光遍世界？」爾時諸佛告眾會曰：「善男子！諦聽。有佛世界名曰娑婆，佛號釋迦牟尼如來，大悲憐愍一切眾生，令安樂故說是善門陀羅尼。」是時眾會聞其佛說釋迦威德力，皆同發聲讚歎釋迦：「希有善哉！能於娑婆生大悲心，為安天人故說是持。此持希有，乃是無相真實智慧之所宣說。我等願樂懃修行之，得是持已亦當如是，出生大悲教化眾生。」諸佛讚言：「善哉善哉！善男子！欲行此善門陀羅尼者，常於晨朝嚙木澡漱、燒香散華，攝心讀誦不令馳騁於諸境界。所以者何？此持乃是三世諸佛持說教化，汝等應當憶念、如說修行，五辛酒肉所不經口，梵行居心除捨緣務，於寂靜處然後讀誦，能令行者得大功德無邊智慧。欲行善門陀羅尼者，當發誓願，乃至成佛莫令廢忘。恒於晨朝讀之一遍，若求現願，七日七夜懃而行之無不果遂，唯除過去有重罪者，於今少時不能令盡，其餘諸業無不除滅。修一切諸善，乃至涅槃，悉皆能得具足二十功德之利。何等二十？所謂長命盡壽、名稱、資生、色力、無病、勇猛精進、諸佛護念、其心調柔、諸天護助、願行善行、思其深義、精懃不怠、光顏怡悅、相好具足、辯才無畏、增滿善根。是故世尊說此金剛祕密深奧善門陀羅尼，汝應憶念至誠修行。所以者何？如此持者於諸持中最為吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此金剛祕密善門陀羅尼，欲令人天獲大饒益，永離苦難、常處安樂。「如是持者，過去諸佛已說教化，未來、今佛亦共宣說。」佛告金剛密迹菩薩：「善男子！大悲愍念一切眾生故，我今說之。」爾時世尊說此持時，於其肉髻無見頂上出大人相，光照明赫奕遍照十方無量世界。時諸佛土亦復自然踊出，光明艶色希有，殄滅一切所有幽冥。時十方人天異類咸覩是相，生希有心，皆作此念：「有何因緣而現是相光遍世界？」爾時諸佛告眾會曰：「善男子！諦聽。有佛世界名曰娑婆，佛號釋迦牟尼如來，大悲憐愍一切眾生，令安樂故說是善門陀羅尼。」是時眾會聞其佛說釋迦威德力，皆同發聲讚歎釋迦：「希有善哉！能於娑婆生大悲心，為安天人故說是持。此持希有，乃是無相真實智慧之所宣說。我等願樂懃修行之，得是持已亦當如是，出生大悲教化眾生。」諸佛讚言：「善哉善哉！善男子！欲行此善門陀羅尼者，常於晨朝嚙木澡漱、燒香散華，攝心讀誦不令馳騁於諸境界。所以者何？此持乃是三世諸佛持說教化，汝等應當憶念、如說修行，五辛酒肉所不經口，梵行居心除捨緣務，於寂靜處然後讀誦，能令行者得大功德無邊智慧。欲行善門陀羅尼者，當發誓願，乃至成佛莫令廢忘。恒於晨朝讀之一遍，若求現願，七日七夜懃而行之無不果遂，唯除過去有重罪者，於今少時不能令盡，其餘諸業無不除滅。修一切諸善，乃至涅槃，悉皆能得具足二十功德之利。何等二十？所謂長命盡壽、名稱、資生、色力、無病、勇猛精進、諸佛護念、其心調柔、諸天護助、願行善行、思其深義、精懃不怠、光顏怡悅、相好具足、辯才無畏、增滿善根。是故世尊說此金剛祕密深奧善門陀羅尼，汝應憶念至誠修行。所以者何？如此持者於諸持中最為吉祥。」

爾時金剛密迹菩薩白佛言：「世尊！我今愍念擁護一切眾生令得安樂，除諸哀惱不令諸惡得其便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛密迹菩薩白佛言：「世尊！我今愍念擁護一切眾生令得安樂，除諸哀惱不令諸惡得其便也。

「多絰他 尼企尼企 志志志志 𭒂𭒂𭒂𭒂 留留留留 時時時時 伽羅 伽羅 伽羅 伽羅 唏利唏利唏利唏利 破破破破 摩摩摩摩 呵那呵那呵那呵那 大呵大呵大呵大呵 婆㝹阿伽耶唏帝利 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 尼企尼企 志志志志 𭒂𭒂𭒂𭒂 留留留留 時時時時 伽羅 伽羅 伽羅 伽羅 唏利唏利唏利唏利 破破破破 摩摩摩摩 呵那呵那呵那呵那 大呵大呵大呵大呵 婆㝹阿伽耶唏帝利 莎呵」

爾時世尊讚金剛密迹言：「善哉善哉！大士乃能說此大威神呪，擁護一切皆得安隱、益其精氣，不令諸惡人非人奪其精氣者得其便也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚金剛密迹言：「善哉善哉！大士乃能說此大威神呪，擁護一切皆得安隱、益其精氣，不令諸惡人非人奪其精氣者得其便也。」

爾時大梵天王及諸眷屬即從坐起，偏袒右肩合掌白佛言：「世尊！我今亦欲隨喜佐助受持讀誦善門陀羅尼者，增長眾生壽命色力，除其衰患，使無伺求得其便者。唯願世尊加哀護助，得如所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大梵天王及諸眷屬即從坐起，偏袒右肩合掌白佛言：「世尊！我今亦欲隨喜佐助受持讀誦善門陀羅尼者，增長眾生壽命色力，除其衰患，使無伺求得其便者。唯願世尊加哀護助，得如所願。

「多絰他唏利彌利 汦利 莎呵 跋嵐呵 摩富梨 莎呵 跋嵐摩卑 婆羅羯捭 弗波僧多梨 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他唏利彌利 汦利 莎呵 跋嵐呵 摩富梨 莎呵 跋嵐摩卑 婆羅羯捭 弗波僧多梨 莎呵」

「若有善男子善女人欲行此持者，常於晨朝清淨澡漱已，至心讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人欲行此持者，常於晨朝清淨澡漱已，至心讀誦。」

爾時釋提桓因即從坐起，偏袒合掌白佛言：「世尊！我今亦欲擁護一切眾生，不令諸惡人非人奪精氣得其便也。」即說陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因即從坐起，偏袒合掌白佛言：「世尊！我今亦欲擁護一切眾生，不令諸惡人非人奪精氣得其便也。」即說陀羅尼句：

「多絰他 毘尼婆羅 婆大羅 摩陵持 挃致 置瞿梨乾陀梨 婆羅摩囉汦 呵那摩耽多羅尼 大羅摩利尼 遮迦羅婆翅 睒婆梨 啖婆梨 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 毘尼婆羅 婆大羅 摩陵持 挃致 置瞿梨乾陀梨 婆羅摩囉汦 呵那摩耽多羅尼 大羅摩利尼 遮迦羅婆翅 睒婆梨 啖婆梨 莎呵」

「行之法，常於晨朝清淨已，至心讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行之法，常於晨朝清淨已，至心讀誦。」

爾時四天王即從坐起，偏袒右肩合掌向佛而作是言：「我等亦欲擁護一切眾生，不令諸惡人及非人伺其惡者得其便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王即從坐起，偏袒右肩合掌向佛而作是言：「我等亦欲擁護一切眾生，不令諸惡人及非人伺其惡者得其便也。

「多絰他 弗羆修弗羆 頭摩波梨 呵離阿利夜波羅 汦羶 汦𮛲目汦 朱伽梨 兜汦兜 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 弗羆修弗羆 頭摩波梨 呵離阿利夜波羅 汦羶 汦𮛲目汦 朱伽梨 兜汦兜 莎呵」

「此呪常於晨朝清淨已至心讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪常於晨朝清淨已至心讀誦。」

爾時釋迦牟尼佛即舉右手，讚嘆梵、釋、四天王言：「善哉善哉！汝等善能宣說諸佛所持陀羅尼句。」爾時世尊告金剛密迹菩薩：「善男子！若有得聞善門陀羅尼，心無疑惑，能於晨朝清淨三業已至心讀誦，所得功德不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛即舉右手，讚嘆梵、釋、四天王言：「善哉善哉！汝等善能宣說諸佛所持陀羅尼句。」爾時世尊告金剛密迹菩薩：「善男子！若有得聞善門陀羅尼，心無疑惑，能於晨朝清淨三業已至心讀誦，所得功德不可稱計。」

佛說最勝燈王如來所遣陀羅尼句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說最勝燈王如來所遣陀羅尼句

此有兩本，前後翻譯不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有兩本，前後翻譯不同。

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人，大菩薩眾四萬人俱。娑婆世界主梵天王、釋提桓因、四大天王提頭賴吒天王、毘樓勒迦天王、毘樓博叉天王、毘沙門天王，將二十八部鬼神大將，如是等諸天八萬四千。呵利多將其子及眷屬悉來在會。爾時去此佛世界過十萬億佛土，有世界名眾華，佛號最勝燈王如來應供等正覺，今現在說法。遣二菩薩，一名大光、二名無量光，而告之言：「善男子！汝持此陀羅尼句，至娑婆世界與釋迦牟尼佛。此呪多所饒益，能令眾生長夜安隱，獲得善利色力名譽。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人，大菩薩眾四萬人俱。娑婆世界主梵天王、釋提桓因、四大天王提頭賴吒天王、毘樓勒迦天王、毘樓博叉天王、毘沙門天王，將二十八部鬼神大將，如是等諸天八萬四千。呵利多將其子及眷屬悉來在會。爾時去此佛世界過十萬億佛土，有世界名眾華，佛號最勝燈王如來應供等正覺，今現在說法。遣二菩薩，一名大光、二名無量光，而告之言：「善男子！汝持此陀羅尼句，至娑婆世界與釋迦牟尼佛。此呪多所饒益，能令眾生長夜安隱，獲得善利色力名譽。」即說呪曰：

「多絰他 闍婆呤 摩訶闍婆呤 闍婆利 呢 阿企摩企 三末汦摩呵三末汦 娑曼汦 摩呵娑曼汦 娑移沙羅咩 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 闍婆呤 摩訶闍婆呤 闍婆利 呢 阿企摩企 三末汦摩呵三末汦 娑曼汦 摩呵娑曼汦 娑移沙羅咩 莎呵」

時二菩薩從佛受持陀羅尼已，猶如壯士屈申臂頃，從眾華國沒，到舍衛國祇陀林中給孤獨精舍。時二菩薩前詣佛所，頭面禮足却住一面，白佛言：「世尊！去此世界過十萬億佛土，有世界名眾華，佛號最勝燈王如來應供等正覺，今現在說法。遣我等來問訊世尊無病少惱，諸弟子眾不為天、龍、夜叉、羅剎、浮多、鳩槃茶、富單那、毘舍遮、餓鬼、阿修羅、迦樓羅、斬人鬼、揵陀鬼、狂人鬼、亂人心方道鬼、起屍鬼，若一日發病若二日三日四日如是等諸患所惱亂。最勝燈王如來遣陀羅尼句來與世尊，亦欲令此娑婆世界眾生長夜安隱，獲大善利色力名譽。」說呪如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩從佛受持陀羅尼已，猶如壯士屈申臂頃，從眾華國沒，到舍衛國祇陀林中給孤獨精舍。時二菩薩前詣佛所，頭面禮足却住一面，白佛言：「世尊！去此世界過十萬億佛土，有世界名眾華，佛號最勝燈王如來應供等正覺，今現在說法。遣我等來問訊世尊無病少惱，諸弟子眾不為天、龍、夜叉、羅剎、浮多、鳩槃茶、富單那、毘舍遮、餓鬼、阿修羅、迦樓羅、斬人鬼、揵陀鬼、狂人鬼、亂人心方道鬼、起屍鬼，若一日發病若二日三日四日如是等諸患所惱亂。最勝燈王如來遣陀羅尼句來與世尊，亦欲令此娑婆世界眾生長夜安隱，獲大善利色力名譽。」說呪如上。

佛告阿難：「汝當受持讀誦通利、為他解說、書寫供養此持。所以者何？佛出世難，聞持此呪亦復甚難。阿難！若有受持讀誦通利、為他解說、書寫供養此陀羅尼者，火不能燒、水不能㵱、毒亦不入、怨不能害、王亦不殺、梵釋諸天不謙恚之，能自憶念七世生事。阿難！此持過去七十七億諸佛所說，若違犯此呪及持呪者，奪其精氣為作衰惱，則為侵毀違逆是諸佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝當受持讀誦通利、為他解說、書寫供養此持。所以者何？佛出世難，聞持此呪亦復甚難。阿難！若有受持讀誦通利、為他解說、書寫供養此陀羅尼者，火不能燒、水不能㵱、毒亦不入、怨不能害、王亦不殺、梵釋諸天不謙恚之，能自憶念七世生事。阿難！此持過去七十七億諸佛所說，若違犯此呪及持呪者，奪其精氣為作衰惱，則為侵毀違逆是諸佛也。」

爾時阿逸多菩薩從坐起，正衣服偏袒，合掌前白佛：「世尊！我今亦欲說陀羅尼句饒益眾生，令得善利色力名譽。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿逸多菩薩從坐起，正衣服偏袒，合掌前白佛：「世尊！我今亦欲說陀羅尼句饒益眾生，令得善利色力名譽。」即說呪曰：

「多姪他 阿致婆致 那致究那致 阿㝹婆汦 波羅帝婆汦 兜留咩 留留咩 阿那迦斯 坡那迦斯 迦斯 摩呵迦斯 阿㝹多 婆羅細多 佉岐摩呵佉岐 悉茶稗唏呤 多茶稗唏呤 帝呤尸呤哹地 摩訶哹地 哹哹禰 哹奢婆汦 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多姪他 阿致婆致 那致究那致 阿㝹婆汦 波羅帝婆汦 兜留咩 留留咩 阿那迦斯 坡那迦斯 迦斯 摩呵迦斯 阿㝹多 婆羅細多 佉岐摩呵佉岐 悉茶稗唏呤 多茶稗唏呤 帝呤尸呤哹地 摩訶哹地 哹哹禰 哹奢婆汦 莎呵」

佛告阿難：「汝當受持讀誦通利、為他解說、書寫供養此持。所以者何？佛出世難，聞持此呪亦復甚難。若有受持讀誦、為他解說、書寫供養此陀羅尼者，能自憶念十二生事。阿難！此呪過去八十二億諸佛所說，若違犯此呪及持呪者，奪其精氣為作衰惱，則為違逆是諸佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝當受持讀誦通利、為他解說、書寫供養此持。所以者何？佛出世難，聞持此呪亦復甚難。若有受持讀誦、為他解說、書寫供養此陀羅尼者，能自憶念十二生事。阿難！此呪過去八十二億諸佛所說，若違犯此呪及持呪者，奪其精氣為作衰惱，則為違逆是諸佛也。」

爾時文殊師利法王子從坐起，正衣服偏袒右肩，合掌叉手白佛言：「世尊！我今亦欲說陀羅尼句，用饒益眾生，令獲善利色力名譽。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子從坐起，正衣服偏袒右肩，合掌叉手白佛言：「世尊！我今亦欲說陀羅尼句，用饒益眾生，令獲善利色力名譽。」即說呪曰：

「多姪他 阿企摩企那企那祁尼 那伽娑 離婆那泥呤 闍唏呤 闍唏囉婆汦 闍提呤 闍提囉婆汦 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多姪他 阿企摩企那企那祁尼 那伽娑 離婆那泥呤 闍唏呤 闍唏囉婆汦 闍提呤 闍提囉婆汦 莎呵」

佛復告阿難：「汝當受持讀誦通利、為他解說、書寫供養此持。所以者何？佛出世難，聞持此呪亦復甚難。若有受持讀誦、為他解說此陀羅尼句者，自憶念十三生事。阿難！此持過去劫九十九億諸佛所說，若違犯此呪及持呪者，奪其精氣為作衰惱，則為侵毀是諸佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難：「汝當受持讀誦通利、為他解說、書寫供養此持。所以者何？佛出世難，聞持此呪亦復甚難。若有受持讀誦、為他解說此陀羅尼句者，自憶念十三生事。阿難！此持過去劫九十九億諸佛所說，若違犯此呪及持呪者，奪其精氣為作衰惱，則為侵毀是諸佛也。」

爾時釋迦牟尼佛告諸比丘：「我今亦當說陀羅尼句，用饒益眾生，令獲善利色力名譽。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛告諸比丘：「我今亦當說陀羅尼句，用饒益眾生，令獲善利色力名譽。」即說呪曰：

「多絰他 阿致 波致 那致 究那致 卓翅 卓茶翅 羅留咩 留留咩 莎呵 摩訶莎 離差咩 摩訶差咩 盧呤樓盧呤 唏呤彌呤汦呤尸利 祁利 阿茶婆緻究 那緻阿那波汦 坡那波汦 阿迦斯 摩迦斯 迦娑迦斯 破斯 破娑破斯 摩呵破娑破斯 伊利彌利多埵 多多埵 莎呵 多絰他 阿致婆致 卓翅 卓茶翅 卓翅 卓留 摩汦兜留末汦 修羅都離 修難婆唏利 彌利 帝利 莎呵 多絰他 阿婆移 婆蛇比 伽汦婆 蛇波梨輸 達尼 阿婆陀大地 尼留 波迦羅咩 阿那比呤 阿比攞比 守題 阿比伽 羅奚 阿比婆地 阿拘簁 阿𭈛汦 守婆汦 耆帝闍婆汦 摩訶汦祇 憂波舍咩 彌多羅婆汦 摩沙舍摩尼薩多夜大梨奢 阿比留 緹娑啼多梨梯 阿羅咃娑唏汦 阿勿多波羅鞞 莎離莎離婆汦 悉題 守題 守鞞 優婆娑婆汦 三摩波羅榆岐 三摩質汦 阿㝹多離 佛陀提癡汦 尸攞比守題 阿鞞地 阿叉移 阿闍汦波羅鞞 闍汦比守陀移 阿那帝迦 羅摩尼移 阿三呵梨移 尼伽利唏汦 薩婆末羅 跋嚂波羅視耽 薩婆汦梨他夜 波羅時羅利多 達摩尉囉迦 僧伽利 唏耽達摩大南 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 阿致 波致 那致 究那致 卓翅 卓茶翅 羅留咩 留留咩 莎呵 摩訶莎 離差咩 摩訶差咩 盧呤樓盧呤 唏呤彌呤汦呤尸利 祁利 阿茶婆緻究 那緻阿那波汦 坡那波汦 阿迦斯 摩迦斯 迦娑迦斯 破斯 破娑破斯 摩呵破娑破斯 伊利彌利多埵 多多埵 莎呵 多絰他 阿致婆致 卓翅 卓茶翅 卓翅 卓留 摩汦兜留末汦 修羅都離 修難婆唏利 彌利 帝利 莎呵 多絰他 阿婆移 婆蛇比 伽汦婆 蛇波梨輸 達尼 阿婆陀大地 尼留 波迦羅咩 阿那比呤 阿比攞比 守題 阿比伽 羅奚 阿比婆地 阿拘簁 阿𭈛汦 守婆汦 耆帝闍婆汦 摩訶汦祇 憂波舍咩 彌多羅婆汦 摩沙舍摩尼薩多夜大梨奢 阿比留 緹娑啼多梨梯 阿羅咃娑唏汦 阿勿多波羅鞞 莎離莎離婆汦 悉題 守題 守鞞 優婆娑婆汦 三摩波羅榆岐 三摩質汦 阿㝹多離 佛陀提癡汦 尸攞比守題 阿鞞地 阿叉移 阿闍汦波羅鞞 闍汦比守陀移 阿那帝迦 羅摩尼移 阿三呵梨移 尼伽利唏汦 薩婆末羅 跋嚂波羅視耽 薩婆汦梨他夜 波羅時羅利多 達摩尉囉迦 僧伽利 唏耽達摩大南 莎呵」

佛告阿難：「汝當受持讀誦通利、為他解說、書寫供養此陀羅尼。所以者何、佛出世難，聞持此呪亦復甚難。若有受持讀誦通利、為他解說、書寫供養者，能自憶念十四生事。阿難！此陀羅尼句，過去九十九億諸佛所說，若違犯此呪及持呪者，奪其精氣為作衰惱，則為侵毀是諸佛也。」佛告阿難：「若入賊中，當念此呪。若入水火欲入王宮，亦當念此呪。若有種種疾病怖畏之處，亦當念此呪。此呪神力，皆得解脫。阿難！若有讀誦通利、為他解說、書寫供養此陀羅尼句者，若王賊水火、若天龍夜叉、若浮多若究槃茶、若富單那若毘舍遮、若餓鬼若斬人鬼、若揵陀鬼若疫鬼、若使人狂鬼若亂人心鬼、若一日二日三日至四日發病鬼、若日月星宿若師子虎狼毒蛇𮕙蝠人若非人而來怖畏惱害者，無有是處。阿難，若有善男子善女人，受持讀誦通利、書寫供養歡喜信樂、廣令流布此陀羅尼者，火不能燒、不溺水死、刀刃不傷、毒不能害、不中方道。阿難！若以此呪繫枯樹上，求哀救護還生華葉，何況人也，唯除宿業已定果報。若求現願，七日七夜至心修行，無不果遂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝當受持讀誦通利、為他解說、書寫供養此陀羅尼。所以者何、佛出世難，聞持此呪亦復甚難。若有受持讀誦通利、為他解說、書寫供養者，能自憶念十四生事。阿難！此陀羅尼句，過去九十九億諸佛所說，若違犯此呪及持呪者，奪其精氣為作衰惱，則為侵毀是諸佛也。」佛告阿難：「若入賊中，當念此呪。若入水火欲入王宮，亦當念此呪。若有種種疾病怖畏之處，亦當念此呪。此呪神力，皆得解脫。阿難！若有讀誦通利、為他解說、書寫供養此陀羅尼句者，若王賊水火、若天龍夜叉、若浮多若究槃茶、若富單那若毘舍遮、若餓鬼若斬人鬼、若揵陀鬼若疫鬼、若使人狂鬼若亂人心鬼、若一日二日三日至四日發病鬼、若日月星宿若師子虎狼毒蛇𮕙蝠人若非人而來怖畏惱害者，無有是處。阿難，若有善男子善女人，受持讀誦通利、書寫供養歡喜信樂、廣令流布此陀羅尼者，火不能燒、不溺水死、刀刃不傷、毒不能害、不中方道。阿難！若以此呪繫枯樹上，求哀救護還生華葉，何況人也，唯除宿業已定果報。若求現願，七日七夜至心修行，無不果遂。」

爾時四天大王從坐起，正衣服偏袒右肩，右膝著地，合掌叉手白佛言：「世尊！若有受持讀誦為他解說者，我當守護是人。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天大王從坐起，正衣服偏袒右肩，右膝著地，合掌叉手白佛言：「世尊！若有受持讀誦為他解說者，我當守護是人。」即說呪曰：

「多絰他 大但持 大但持 鞞大持 多茶蛇婆濘吒致 吒吒致 吒吒吒吒吒吒禰 究吒禰 究吒禰 究吒禰 摩呵究吒禰 達摩呤 蚩摩呤 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 大但持 大但持 鞞大持 多茶蛇婆濘吒致 吒吒致 吒吒吒吒吒吒禰 究吒禰 究吒禰 究吒禰 摩呵究吒禰 達摩呤 蚩摩呤 莎呵」

佛說救阿難伏魔陀羅尼句(出大涅槃經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說救阿難伏魔陀羅尼句(出大涅槃經)

爾時佛在娑羅林中，告文殊師利法王子：「阿難比丘今去此會十二由旬，為六萬四千億魔之所惱亂。汝可往彼發大聲言：『一切諸魔諦聽諦聽，如來今說大陀羅尼句。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人、山神、樹神、河神、海神、舍宅等神，一切善聽。』」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在娑羅林中，告文殊師利法王子：「阿難比丘今去此會十二由旬，為六萬四千億魔之所惱亂。汝可往彼發大聲言：『一切諸魔諦聽諦聽，如來今說大陀羅尼句。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人、山神、樹神、河神、海神、舍宅等神，一切善聽。』」即說呪曰：

「多絰他 何末呤 毘末呤 涅末呤瞢伽呤 奚蘭若羅 多那伽俾 跋提呤 修跋㖷呤 迦稗三曼那 跋㖷呤 薩婆羅他 娑大尼 婆羅摩他 薩大尼 摩那斯摩訶摩那斯 阿哹汦 阿密汦 阿𣵛汦 阿多羅 遮𣵛汦 毘闍移 毘摩呤 婆嵐咩 摩訶婆嵐咩 波利不嘍拏 摩奴羅梯 比目汦 修比目汦 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 何末呤 毘末呤 涅末呤瞢伽呤 奚蘭若羅 多那伽俾 跋提呤 修跋㖷呤 迦稗三曼那 跋㖷呤 薩婆羅他 娑大尼 婆羅摩他 薩大尼 摩那斯摩訶摩那斯 阿哹汦 阿密汦 阿𣵛汦 阿多羅 遮𣵛汦 毘闍移 毘摩呤 婆嵐咩 摩訶婆嵐咩 波利不嘍拏 摩奴羅梯 比目汦 修比目汦 莎呵」

爾時文殊師利法王子從佛受此陀羅尼已，至阿難所在魔眾中作如是言：「諸魔眷屬諦聽我所說大陀羅尼句。」魔王聞已，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，捨於魔業，即放阿難。聞是持名無不恭敬受持之者，此持過去十恒河沙諸佛世尊所共宣說，能轉女身、自識宿命。當受持五事：一者梵行、二者斷肉、三者斷酒、四者斷五辛、五者樂在寂靜。至心信受書寫讀誦此陀羅尼者，當知是人則得超越七十七億弊惡之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子從佛受此陀羅尼已，至阿難所在魔眾中作如是言：「諸魔眷屬諦聽我所說大陀羅尼句。」魔王聞已，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，捨於魔業，即放阿難。聞是持名無不恭敬受持之者，此持過去十恒河沙諸佛世尊所共宣說，能轉女身、自識宿命。當受持五事：一者梵行、二者斷肉、三者斷酒、四者斷五辛、五者樂在寂靜。至心信受書寫讀誦此陀羅尼者，當知是人則得超越七十七億弊惡之身。

正語梵天所說陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正語梵天所說陀羅尼

正語梵天現女身，白佛言：「世尊！若四部弟子淨自洗浴著新淨衣，燒沈水香，三日斷食誦此呪者，我若不至其所滿其所願者，我為欺誑十方諸佛，亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。若有人惡心向此人者，心即乾燥，舉眼視者眼開脫出，若口道說者身生艾白瘡，若依水住者他方狂風吹至他方世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正語梵天現女身，白佛言：「世尊！若四部弟子淨自洗浴著新淨衣，燒沈水香，三日斷食誦此呪者，我若不至其所滿其所願者，我為欺誑十方諸佛，亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。若有人惡心向此人者，心即乾燥，舉眼視者眼開脫出，若口道說者身生艾白瘡，若依水住者他方狂風吹至他方世界。

「那無佛陀夜 那無達摩夜 那無僧伽夜 多絰他 盧遮那 盧遮那 波吒致 波吒致 休留休留 屯豆屯豆 呿吒吒吒毘 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那無佛陀夜 那無達摩夜 那無僧伽夜 多絰他 盧遮那 盧遮那 波吒致 波吒致 休留休留 屯豆屯豆 呿吒吒吒毘 莎呵」

「若有善男子善女人欲修行此持者，一如前法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人欲修行此持者，一如前法。」

摩尼跋陀天王陀羅尼句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼跋陀天王陀羅尼句

伊㕨摩夜 收盧多咩 迦悉汦 三摩夜 婆伽㕨 金羅婆悉鐱 兜呵羅汦悉摩 視多𭒂禰 阿那他比茶 達施羅咩 阿他佉 露摩嬭跋度盧 摩呵夜叉 斯那波汦 移那婆伽㕨 悉汦怒波 僧伽嚂多 憂波僧迦嚂多 婆伽婆大波導 失羅娑濘 槃地埵婆 伊迦汦 禰師大提迦多禰山拏 阿他佉樓 摩嬭妖度 度呵夜叉斯那 波汦婆伽㕨多咩咩多大菩哳 移翅支跋但多脾閦婆 脾閦尼婆 憂波娑居𭒂 憂波肆迦𭒂 阿呵囉 呵摩摩俟利提炎 地𭒂汦利使託 婆羅妬盧汦 利使託 埵婆蘇曼那 婆阿利沙 夜汦多拕含 薩汦那怒 㕹途婆兜沙夜咩薩婆羯摩 薩婆利貪遮拕 薩陀夷沙 夜咩波男菩闍男 跋悉耽奚囒𮞤 修波利男達 男陀𮞤遮拕 大寫咩 薩婆薩埵遮拕 跋尸迦禰沙夜咩 薩婆真帝擔漆拕 迦梨沙 夜咩 悉他 波夷 埵婆 迦謨波三奚擔娑跋淡 薩夜利癡啖 奚利摩嬭跋陀羅 奚利奚利摩 嬭跋陀羅 翅利摩嬭跋陀羅 翅利翅利摩嬭跋陀羅 咩利摩嬭跋陀羅 咩利咩利摩嬭跋陀羅 至利摩嬭跋陀羅 至利至利摩嬭跋陀羅 注路摩嬭跋陀羅 注路注路摩嬭跋陀羅 椐路摩嬭跋陀羅 椐路椐路摩嬭跋陀羅 薩婆梨他彌娑陀夜 不多禰修羅斯修摩禰 奚利咩利 娑不多 陀𥙁悉破呤 勿利啖 仳大達羅拕 真帝擔婆 阿迦羅摩㮈地 伊奚 居禰 使翅 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伊㕨摩夜 收盧多咩 迦悉汦 三摩夜 婆伽㕨 金羅婆悉鐱 兜呵羅汦悉摩 視多𭒂禰 阿那他比茶 達施羅咩 阿他佉 露摩嬭跋度盧 摩呵夜叉 斯那波汦 移那婆伽㕨 悉汦怒波 僧伽嚂多 憂波僧迦嚂多 婆伽婆大波導 失羅娑濘 槃地埵婆 伊迦汦 禰師大提迦多禰山拏 阿他佉樓 摩嬭妖度 度呵夜叉斯那 波汦婆伽㕨多咩咩多大菩哳 移翅支跋但多脾閦婆 脾閦尼婆 憂波娑居𭒂 憂波肆迦𭒂 阿呵囉 呵摩摩俟利提炎 地𭒂汦利使託 婆羅妬盧汦 利使託 埵婆蘇曼那 婆阿利沙 夜汦多拕含 薩汦那怒 㕹途婆兜沙夜咩薩婆羯摩 薩婆利貪遮拕 薩陀夷沙 夜咩波男菩闍男 跋悉耽奚囒𮞤 修波利男達 男陀𮞤遮拕 大寫咩 薩婆薩埵遮拕 跋尸迦禰沙夜咩 薩婆真帝擔漆拕 迦梨沙 夜咩 悉他 波夷 埵婆 迦謨波三奚擔娑跋淡 薩夜利癡啖 奚利摩嬭跋陀羅 奚利奚利摩 嬭跋陀羅 翅利摩嬭跋陀羅 翅利翅利摩嬭跋陀羅 咩利摩嬭跋陀羅 咩利咩利摩嬭跋陀羅 至利摩嬭跋陀羅 至利至利摩嬭跋陀羅 注路摩嬭跋陀羅 注路注路摩嬭跋陀羅 椐路摩嬭跋陀羅 椐路椐路摩嬭跋陀羅 薩婆梨他彌娑陀夜 不多禰修羅斯修摩禰 奚利咩利 娑不多 陀𥙁悉破呤 勿利啖 仳大達羅拕 真帝擔婆 阿迦羅摩㮈地 伊奚 居禰 使翅 莎呵

行此持法，要用白月十五日淨住夜，於佛像前燃二蘇燈，供養如來及天王，誠心誦此陀羅尼一百八遍，所求從心無願不果，天王亦自來語人善惡。一法晨朝清淨已誦三遍，暮夜時亦誦三遍，遮一切惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此持法，要用白月十五日淨住夜，於佛像前燃二蘇燈，供養如來及天王，誠心誦此陀羅尼一百八遍，所求從心無願不果，天王亦自來語人善惡。一法晨朝清淨已誦三遍，暮夜時亦誦三遍，遮一切惡。

婆視羅仙人大神呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆視羅仙人大神呪

那蒙阿利夜婆盧翅汦 奢婆羅夜 薩婆肇咩奢婆羅夜 那蒙薩婆喏夜 那蒙薩婆佛陀男不嘍沙沙婆男 那蒙薩娑盧迦波羅婆斯奢婆羅斯 摩呵夜叉斯那波汦 波羅 𭒂羅 𭒂羅陀 摩呵薩埵斯 阿那地尼陀 那斯摩呵大廁尼夜斯 薩婆菩地薩埵男 比帝利𭒂羅陀斯 𭒂梨使吒斯 薩婆薩埵 那蒙悉已利多 不是多斯 薩呵夜叉 斯那鉢汦 婆視羅斯 那斯 鞞路鞞路 步路步路 牟留牟路 注留注路 呼留呼路 婆視羅斯那也 莎呵 摩呵斯那也 莎呵 修斯那也 莎呵 薩婆羯摩大也 莎呵 薩婆修佉大也 莎呵 薩婆羅他 薩肇那也 莎呵 薩婆羯摩 𭒂羅羯摩 婆羅大也 莎呵 那蒙婆視羅斯那也 莎呵 薩婆羯摩大也 莎呵 薩婆修佉大也 莎呵 薩婆羅他薩肇那也 莎呵 薩步沙地 𭒂那 悉波多易 莎呵 毘利叉 牟羅收若伽羅提 婆多頤 莎呵羅闍迦沙拏 跋尸迦羅拏也 莎呵 波羅帝其利 拏摩羅叉摩 薩婆羯磨大薩婆羯磨彌不羅也 莎呵 伊啖遮𡄣 迦利究留 莎呵 陀呵陀呵波遮波遮阿鼻奢尼兜奢夜叉地鉢汦 那蒙修斗汦 莎呵 薩夜癡啖 至利至利 注路注路 据路究樓 据貯据貯 兜貯兜貯 莎呵 那蒙摩呵地毘也 悉纏兜 曼多羅波陀 莎呵 多絰他 奚利 毛利 燒利 摩登祇 旃茶利 佉吒傍祇 悉纏兜曼多羅波陀 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那蒙阿利夜婆盧翅汦 奢婆羅夜 薩婆肇咩奢婆羅夜 那蒙薩婆喏夜 那蒙薩婆佛陀男不嘍沙沙婆男 那蒙薩娑盧迦波羅婆斯奢婆羅斯 摩呵夜叉斯那波汦 波羅 𭒂羅 𭒂羅陀 摩呵薩埵斯 阿那地尼陀 那斯摩呵大廁尼夜斯 薩婆菩地薩埵男 比帝利𭒂羅陀斯 𭒂梨使吒斯 薩婆薩埵 那蒙悉已利多 不是多斯 薩呵夜叉 斯那鉢汦 婆視羅斯 那斯 鞞路鞞路 步路步路 牟留牟路 注留注路 呼留呼路 婆視羅斯那也 莎呵 摩呵斯那也 莎呵 修斯那也 莎呵 薩婆羯摩大也 莎呵 薩婆修佉大也 莎呵 薩婆羅他 薩肇那也 莎呵 薩婆羯摩 𭒂羅羯摩 婆羅大也 莎呵 那蒙婆視羅斯那也 莎呵 薩婆羯摩大也 莎呵 薩婆修佉大也 莎呵 薩婆羅他薩肇那也 莎呵 薩步沙地 𭒂那 悉波多易 莎呵 毘利叉 牟羅收若伽羅提 婆多頤 莎呵羅闍迦沙拏 跋尸迦羅拏也 莎呵 波羅帝其利 拏摩羅叉摩 薩婆羯磨大薩婆羯磨彌不羅也 莎呵 伊啖遮𡄣 迦利究留 莎呵 陀呵陀呵波遮波遮阿鼻奢尼兜奢夜叉地鉢汦 那蒙修斗汦 莎呵 薩夜癡啖 至利至利 注路注路 据路究樓 据貯据貯 兜貯兜貯 莎呵 那蒙摩呵地毘也 悉纏兜 曼多羅波陀 莎呵 多絰他 奚利 毛利 燒利 摩登祇 旃茶利 佉吒傍祇 悉纏兜曼多羅波陀 莎呵

行此呪法，要須清淨。於食前呪白縷二十一遍，作二十一結，自繫左臂，除滅一切毒害毒腫，毒虫所螫皆悉消滅。若龍毒若水火盜賊、惡鬼魍魎、熱病惡瘡，持此呪者無不消滅。若人消瘦長病，誦此呪三十遍，平復如本。若入王宮，以呪力故，王見恭敬奉迎。欲行呪法，當畫作金剛軍菩薩像，諸鬼神圍遶。須華香供養，其香安悉，胡苽子，陀羅他，大麥、迴香，香子百華、昌蒱根、樹提華根、舍多跋利，合五物等分搗末，純火上燒此和香。清淨佛塔所，若無塔但令處淨，任力設供養。若呪一切病時，以柳打之。早起誦呪三遍，燒香，華亦燒之，上至三十遍下三遍，一切所求悉得。若求多聞、若求眷屬、若求金銀七寶錢財穀帛，一切如意。極少福者不過七日，夢見色像，於諸眾中無礙自在，見者歡喜無不伏從，滅一切惡獲一切利，無願不果所求如意。此金剛軍菩薩威力略說如是，若廣說者則不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此呪法，要須清淨。於食前呪白縷二十一遍，作二十一結，自繫左臂，除滅一切毒害毒腫，毒虫所螫皆悉消滅。若龍毒若水火盜賊、惡鬼魍魎、熱病惡瘡，持此呪者無不消滅。若人消瘦長病，誦此呪三十遍，平復如本。若入王宮，以呪力故，王見恭敬奉迎。欲行呪法，當畫作金剛軍菩薩像，諸鬼神圍遶。須華香供養，其香安悉，胡苽子，陀羅他，大麥、迴香，香子百華、昌蒱根、樹提華根、舍多跋利，合五物等分搗末，純火上燒此和香。清淨佛塔所，若無塔但令處淨，任力設供養。若呪一切病時，以柳打之。早起誦呪三遍，燒香，華亦燒之，上至三十遍下三遍，一切所求悉得。若求多聞、若求眷屬、若求金銀七寶錢財穀帛，一切如意。極少福者不過七日，夢見色像，於諸眾中無礙自在，見者歡喜無不伏從，滅一切惡獲一切利，無願不果所求如意。此金剛軍菩薩威力略說如是，若廣說者則不可盡。