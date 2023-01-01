陀羅尼雜集卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼雜集卷第三

未詳撰者今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未詳撰者今附梁錄

摩醯首羅天王呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩醯首羅天王呪一首

八臂那羅延天呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八臂那羅延天呪一首

大功德天呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大功德天呪一首

八龍王呪八首(并諸菩薩天王龍王發願說偈) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八龍王呪八首(并諸菩薩天王龍王發願說偈)

摩醯首羅天王呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩醯首羅天王呪

我摩醯首羅天王今欲說神呪，愍念諸眾生為除苦本，除其我慢心，令修忍辱行。有呪名拘多吒呪，晉言慈悲忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我摩醯首羅天王今欲說神呪，愍念諸眾生為除苦本，除其我慢心，令修忍辱行。有呪名拘多吒呪，晉言慈悲忍辱。

殊呼多(一) 烏耆多(二) 句多吒(三) 烏蘇蜜多(四) 提梨帝吒(五) 若蜜殊吒(六) 句喻吒(七) 烏蘇蜜耆吒(八) 句那吒(九) 耶蜜耆吒(十) 烏蘇帝梨吒(十一) 莎呵(十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊呼多(一) 烏耆多(二) 句多吒(三) 烏蘇蜜多(四) 提梨帝吒(五) 若蜜殊吒(六) 句喻吒(七) 烏蘇蜜耆吒(八) 句那吒(九) 耶蜜耆吒(十) 烏蘇帝梨吒(十一) 莎呵(十二)

誦呪五遍，縷一色青結作十二結，繫兩手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，縷一色青結作十二結，繫兩手。

此大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說。又我過去從諸佛所得聞說此大神呪名，從是已來神通自在，遍領三千大千世界，一切鬼王皆悉屬我，我有神力悉能摧伏。我今說此陀羅尼呪，如王解髻明珠與人。譬如強力轉輪聖王，威勢自在無有前敵，未摧伏者力能摧伏，已調伏者增加守護，所須之物令無所乏。時轉輪王威伏百姓，復能養育增加守護，猶如慈父等無有異。我今大摩醯首羅天王，神力自在亦復如是。典領三千大千世界鬼神諸王，養育守護亦復如是。摧伏外道及諸邪見，悉令靡伏安住正法，復以神通遊騰十方，遊諸佛國佐佛揚化，守護正法亦復如是。我今以此大神呪力，六道化身度脫眾生，現作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見，內修菩薩清淨戒行，久以得處法流水中，八住齊限功勳成就，當知皆是大神呪力。其諸行人欲得現世離眾患難，欲護正法欲得安隱，欲得國土無諸災疫豐實安樂，其王應當懃心讀誦研精修習此陀羅尼，亦當勸厲后妃婇女諸王子等，懃心修習晝夜讀誦極令通利。於月八日十四日十五日，離常住處在空靖地，淨潔洗浴妙香塗身著新淨衣，於夜後分明星出時，燒香散五色妙華，三種名香供養十方佛已，然後三稱我名摩醯首羅大天王滿我所願，如是三說，令我所求皆得吉祥。作是願已默然而坐，我於爾時當往其所。王於爾時即當誦此陀羅尼呪二十一遍默然而坐，其王爾時若於夢中若惺悟心得見我身，在虛空中處白蓮華臺，放大光明照觸王身。王見光已即得清淨解脫無垢光三昧，得是三昧已心大歡喜，心歡喜故所願悉得。我時當遣八部鬼神守護國土，國界清夷無諸災橫。當知是此大神呪力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說。又我過去從諸佛所得聞說此大神呪名，從是已來神通自在，遍領三千大千世界，一切鬼王皆悉屬我，我有神力悉能摧伏。我今說此陀羅尼呪，如王解髻明珠與人。譬如強力轉輪聖王，威勢自在無有前敵，未摧伏者力能摧伏，已調伏者增加守護，所須之物令無所乏。時轉輪王威伏百姓，復能養育增加守護，猶如慈父等無有異。我今大摩醯首羅天王，神力自在亦復如是。典領三千大千世界鬼神諸王，養育守護亦復如是。摧伏外道及諸邪見，悉令靡伏安住正法，復以神通遊騰十方，遊諸佛國佐佛揚化，守護正法亦復如是。我今以此大神呪力，六道化身度脫眾生，現作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見，內修菩薩清淨戒行，久以得處法流水中，八住齊限功勳成就，當知皆是大神呪力。其諸行人欲得現世離眾患難，欲護正法欲得安隱，欲得國土無諸災疫豐實安樂，其王應當懃心讀誦研精修習此陀羅尼，亦當勸厲后妃婇女諸王子等，懃心修習晝夜讀誦極令通利。於月八日十四日十五日，離常住處在空靖地，淨潔洗浴妙香塗身著新淨衣，於夜後分明星出時，燒香散五色妙華，三種名香供養十方佛已，然後三稱我名摩醯首羅大天王滿我所願，如是三說，令我所求皆得吉祥。作是願已默然而坐，我於爾時當往其所。王於爾時即當誦此陀羅尼呪二十一遍默然而坐，其王爾時若於夢中若惺悟心得見我身，在虛空中處白蓮華臺，放大光明照觸王身。王見光已即得清淨解脫無垢光三昧，得是三昧已心大歡喜，心歡喜故所願悉得。我時當遣八部鬼神守護國土，國界清夷無諸災橫。當知是此大神呪力。

八臂那羅延今欲說神呪，名阿波盧耆兜帝梨置，晉言護助佛法消諸姦惡，摧滅邪見建立法幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八臂那羅延今欲說神呪，名阿波盧耆兜帝梨置，晉言護助佛法消諸姦惡，摧滅邪見建立法幢。

度呵兜(一) 支波兜(二) 若勿兜(三) 波羅帝兜(四) 度呵兜(五) 究吒兜(六) 阿若勿兜(七) 耶蜜兜(八) 究吒兜(九) 度呵兜(十) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度呵兜(一) 支波兜(二) 若勿兜(三) 波羅帝兜(四) 度呵兜(五) 究吒兜(六) 阿若勿兜(七) 耶蜜兜(八) 究吒兜(九) 度呵兜(十) 莎呵

誦呪五遍，縷青一色結作四結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，縷青一色結作四結，繫項。

此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所聞是神呪，是故今日得此奇特威猛德力神通無礙，三界奇挺人無等雙，移山住流、手轉日月，能接須彌擲置他方還置本處，令此四天王、帝釋諸天都不覺知。令此須彌入芥子中，四天王宮、忉利諸天，悉皆不知已之所入。令四天下洲合為一洲，各還本處如本無異，其中眾生不知往來。神通自在遊騰十方，歷事諸佛守護正法，當知皆是大陀羅尼力。若諸國土諸人王等，欲護己身及國土者，是王應當建立佛法當修十德。何等為十？一者以慈悲心養育民物；二者怨親平等心無憎愛；三者治國正法不抂民物；四者退惡任善識賢別愚；五者謙下自卑不輕賢士；六者有來求者不違其意，隨其所求悉皆給與；七者於三寶所其心純厚；八者拯濟貧窮愍諸孤老；九者國有賢士當徵召之；十者普慈人民捨恨念舊，猶如慈父愛念其子，溫潤清流。若諸人王能行是德，當知是王諸佛所護，我等諸天亦護是王，不令隣敵來侵是界，有諸善人福德賢士皆集其國，雨澤順時不被災霜，人民安樂，惡龍攝毒無病苦者。是王若能修十善德，復能兼誦此陀羅尼，專念在心而不廢忘，常於月八日十四日十五日，於正殿上若高樓上，香湯沐浴著新染衣正東而坐，日未出時燒香散華供養十方諸佛，然後禮我八臂那羅延天王，神力自在令我所求皆得如願。爾時即誦此陀羅尼二七遍已，默然而坐經一食頃。我於爾時當往其所住虛空中，身出光明照觸王身。其王爾時見光明已轉復精進，以精進故所求皆得，隨其所願無不剋獲。當知此皆是大神呪力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所聞是神呪，是故今日得此奇特威猛德力神通無礙，三界奇挺人無等雙，移山住流、手轉日月，能接須彌擲置他方還置本處，令此四天王、帝釋諸天都不覺知。令此須彌入芥子中，四天王宮、忉利諸天，悉皆不知已之所入。令四天下洲合為一洲，各還本處如本無異，其中眾生不知往來。神通自在遊騰十方，歷事諸佛守護正法，當知皆是大陀羅尼力。若諸國土諸人王等，欲護己身及國土者，是王應當建立佛法當修十德。何等為十？一者以慈悲心養育民物；二者怨親平等心無憎愛；三者治國正法不抂民物；四者退惡任善識賢別愚；五者謙下自卑不輕賢士；六者有來求者不違其意，隨其所求悉皆給與；七者於三寶所其心純厚；八者拯濟貧窮愍諸孤老；九者國有賢士當徵召之；十者普慈人民捨恨念舊，猶如慈父愛念其子，溫潤清流。若諸人王能行是德，當知是王諸佛所護，我等諸天亦護是王，不令隣敵來侵是界，有諸善人福德賢士皆集其國，雨澤順時不被災霜，人民安樂，惡龍攝毒無病苦者。是王若能修十善德，復能兼誦此陀羅尼，專念在心而不廢忘，常於月八日十四日十五日，於正殿上若高樓上，香湯沐浴著新染衣正東而坐，日未出時燒香散華供養十方諸佛，然後禮我八臂那羅延天王，神力自在令我所求皆得如願。爾時即誦此陀羅尼二七遍已，默然而坐經一食頃。我於爾時當往其所住虛空中，身出光明照觸王身。其王爾時見光明已轉復精進，以精進故所求皆得，隨其所願無不剋獲。當知此皆是大神呪力。

我大功德天王今欲說神呪，名兜樓呼帝盧，晉言護助正法愍苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我大功德天王今欲說神呪，名兜樓呼帝盧，晉言護助正法愍苦眾生。

耆摩羅呼帝盧 烏晝呼帝盧 句呼那呼帝盧 若蜜耆帝盧 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆摩羅呼帝盧 烏晝呼帝盧 句呼那呼帝盧 若蜜耆帝盧 莎呵

誦呪三遍，縷六色結作六結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷六色結作六結，繫項。

是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得此神呪，令得此身端政殊妙，光明照曜諸天中勝，神智通達靡所不知，得他心智，來今往古如在目前；得宿命通、具足三明，八解脫事亦悉備足，功德備舉如初住菩薩等無有異。為度眾生現作天女，見諸眾生迴波六趣，沒溺苦海無能覺者，我今愍此諸眾生故，以此神呪欲擁護之。若諸行人欲求所願，病者求差、貧者求富、賤者求貴，若諸國王惡賊侵境、雨澤不時所種不收、疫病流行，爾時應當勤心讀誦修行此陀羅尼，七日七夜六時不廢，燒香散華供養十方諸佛。供養佛已，為我大功德天敷好妙坐，以三種妙華莊嚴此坐，赤白紫色三種妙漿，蒲桃、石蜜、安石榴漿以待於我。若在塔中若於靜室，於一一時中勤心讀誦此大神呪七遍乃止，默然而坐。我時當與天眾龍眾，往是人所受其供養，受供養已與其所願。是人爾時若於夢中若惺悟心即得見我大功德天，威顏相貌光明挺特。見已歡喜轉復精進，已精進故所求皆得。當知是此大神呪力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得此神呪，令得此身端政殊妙，光明照曜諸天中勝，神智通達靡所不知，得他心智，來今往古如在目前；得宿命通、具足三明，八解脫事亦悉備足，功德備舉如初住菩薩等無有異。為度眾生現作天女，見諸眾生迴波六趣，沒溺苦海無能覺者，我今愍此諸眾生故，以此神呪欲擁護之。若諸行人欲求所願，病者求差、貧者求富、賤者求貴，若諸國王惡賊侵境、雨澤不時所種不收、疫病流行，爾時應當勤心讀誦修行此陀羅尼，七日七夜六時不廢，燒香散華供養十方諸佛。供養佛已，為我大功德天敷好妙坐，以三種妙華莊嚴此坐，赤白紫色三種妙漿，蒲桃、石蜜、安石榴漿以待於我。若在塔中若於靜室，於一一時中勤心讀誦此大神呪七遍乃止，默然而坐。我時當與天眾龍眾，往是人所受其供養，受供養已與其所願。是人爾時若於夢中若惺悟心即得見我大功德天，威顏相貌光明挺特。見已歡喜轉復精進，已精進故所求皆得。當知是此大神呪力。

我難陀龍王欲說一頭陀羅尼，名耆那膩置，晉言護諸眾生拔其四毒箭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我難陀龍王欲說一頭陀羅尼，名耆那膩置，晉言護諸眾生拔其四毒箭。

若不帝梨那 伊帝帝梨那 伊無帝梨那 若晝令帝梨那 伊不帝梨那 耆呼吒帝那 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不帝梨那 伊帝帝梨那 伊無帝梨那 若晝令帝梨那 伊不帝梨那 耆呼吒帝那 莎呵

誦呪五遍，黃色縷結作六結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，黃色縷結作六結，繫項。

此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說。我難陀龍王已得大神呪力故，常遊諸國十方佛前，神通自在無有罣礙，諸佛所說悉能總持，為眾生說如聞而行，拔其毒足補智慧膏，以薩婆若水洗除垢穢，拂拭摩搓令心調淨。我難陀龍王常遊諸國，觀察眾生有病苦者，隨其偏發療治救濟令得脫難。乃至於王後宮變為女身，為諸女人演說法要。女人姿態多諸過惡，皆使令發菩提之心厭惡女身，皆因此大神呪力得階十地。六道和光現龍王身，雖示龍身不同其塵，當知悉是大神呪力。日誦七遍，煩惱結使悉得消除，現在病苦悉得消滅。欲得如上所說大智慧方便、自利利人，勤修讀誦此大神呪，誠諦不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說。我難陀龍王已得大神呪力故，常遊諸國十方佛前，神通自在無有罣礙，諸佛所說悉能總持，為眾生說如聞而行，拔其毒足補智慧膏，以薩婆若水洗除垢穢，拂拭摩搓令心調淨。我難陀龍王常遊諸國，觀察眾生有病苦者，隨其偏發療治救濟令得脫難。乃至於王後宮變為女身，為諸女人演說法要。女人姿態多諸過惡，皆使令發菩提之心厭惡女身，皆因此大神呪力得階十地。六道和光現龍王身，雖示龍身不同其塵，當知悉是大神呪力。日誦七遍，煩惱結使悉得消除，現在病苦悉得消滅。欲得如上所說大智慧方便、自利利人，勤修讀誦此大神呪，誠諦不虛。

我婆難陀龍王欲說一頭陀羅尼，名陀摩羅提，晉言守護國土滿眾生願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我婆難陀龍王欲說一頭陀羅尼，名陀摩羅提，晉言守護國土滿眾生願。

阿支不陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提 破殊呵陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提 若蜜耆陀摩羅提 烏蘇呵陀摩羅提 置耆呼奴陀摩羅提 支兜梨那陀摩羅提 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿支不陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提 破殊呵陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提 若蜜耆陀摩羅提 烏蘇呵陀摩羅提 置耆呼奴陀摩羅提 支兜梨那陀摩羅提 莎呵

誦呪五遍，縷七色結作十四結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，縷七色結作十四結，繫項。

此大神呪乃是過去九十九億諸佛所說。我於過去值遇諸佛，從諸佛所得此陀羅尼，有大神力神通自在，常遊諸國度脫眾生。在所國土若諸國王，欲以正法治國土者，以天位治世不抂人物，欲得國家無諸災禍，欲得隣敵不生惡念，國王爾時應當深心敬重三寶，恩慧貧窮謙敬仁義，恩德普覆尊聖敬德，退惡任善謙敬理信。其如國王行此德者，十方諸佛常隨護念，釋梵四天王等、龍王當隨護助，為消災害滿其所願，求願與願不違其意。是王爾時欲滿願故，應當讀誦此陀羅尼，於宮殿內若正殿上，於月八日十四日十五日，日未出時正南而坐，香湯澡浴著淨潔衣，於其國內諸人民等及諸隣敵，起慈悲心憐愍之心。爾時應當誦此陀羅尼二十一遍，燒殊妙香栴檀、沈水及薰陸香，散七色華，先當供養十方諸佛、釋迦如來應正遍知、諸大菩薩、天龍八部，然後三稱我名婆難陀龍王，燒香供養滿我所願，如是三說。我時當與天龍八部，隨其所願即得當與之。是王爾時即滿所願。云何當知得果其願？若於夢中若惺悟時，見白龍象及白蓮華在虛空中當前而住，當知爾時即得所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去九十九億諸佛所說。我於過去值遇諸佛，從諸佛所得此陀羅尼，有大神力神通自在，常遊諸國度脫眾生。在所國土若諸國王，欲以正法治國土者，以天位治世不抂人物，欲得國家無諸災禍，欲得隣敵不生惡念，國王爾時應當深心敬重三寶，恩慧貧窮謙敬仁義，恩德普覆尊聖敬德，退惡任善謙敬理信。其如國王行此德者，十方諸佛常隨護念，釋梵四天王等、龍王當隨護助，為消災害滿其所願，求願與願不違其意。是王爾時欲滿願故，應當讀誦此陀羅尼，於宮殿內若正殿上，於月八日十四日十五日，日未出時正南而坐，香湯澡浴著淨潔衣，於其國內諸人民等及諸隣敵，起慈悲心憐愍之心。爾時應當誦此陀羅尼二十一遍，燒殊妙香栴檀、沈水及薰陸香，散七色華，先當供養十方諸佛、釋迦如來應正遍知、諸大菩薩、天龍八部，然後三稱我名婆難陀龍王，燒香供養滿我所願，如是三說。我時當與天龍八部，隨其所願即得當與之。是王爾時即滿所願。云何當知得果其願？若於夢中若惺悟時，見白龍象及白蓮華在虛空中當前而住，當知爾時即得所願。

我娑伽羅龍王今欲說神呪，名阿那耆置盧，晉言普雨法雨，於四天下中無不蒙潤，除諸眾生欝蒸熱惱，諸渴乏者令得豐足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我娑伽羅龍王今欲說神呪，名阿那耆置盧，晉言普雨法雨，於四天下中無不蒙潤，除諸眾生欝蒸熱惱，諸渴乏者令得豐足。

烏奢都波梨那 奢摩都呼那 蘇耆蜜都呼那 阿支不奴都呼那 烏啄呵都呼那 卑梨帝那都呼那 溫耆不都呼那 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏奢都波梨那 奢摩都呼那 蘇耆蜜都呼那 阿支不奴都呼那 烏啄呵都呼那 卑梨帝那都呼那 溫耆不都呼那 莎呵

誦呪三遍，駝毛縷結作八結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，駝毛縷結作八結，繫項。

是大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說。我娑伽羅龍王於七百阿僧祇劫已來，常修行此陀羅尼，以是之故於諸龍王最上最勝，端正殊妙神通自在，能以神力聲振三千，極佛境界無不蒙益。一四天下小千世界，四天下中三千大千世界無不蒙潤，慈悲普覆等雨法雨，能令眾生增長鞠育菩提根牙。若諸眾生處在三惡三垢覆蔽，為開慧眼令覩光明。若諸國王渴乏須雨，我能給足令其豐實，四天下中普皆令等。而其國王欲得豐實，無他怨賊欲來侵境，於其國內熾然正法恩惠普覆，斷理怨抂賑諸貧窮，有孤老者生憐愍心。若其國王能行是德，十方諸佛、諸大菩薩、釋梵四天王、天龍鬼神常隨護助，求願與願無不獲果。王於爾時應當修行此陀羅尼，於淨潔處離大憒鬧，於七日中不食酒肉五辛，白淨素食，蘇酪聽食，香湯洗浴著白淨衣，七日七夜受持八戒，燒眾名香栴檀、沈水及薰陸香，散五色華，供養十方諸佛，我釋迦如來應正遍知。爾時應當三稱我名娑伽羅龍王，即便誦呪二七遍，於六時中從初一日，國王爾時心轉淳厚。一日二日乃至七日，便見我身在其前住，若白龍象像，若轉輪聖王像，隨其所求能滿其願，為除宿罪令得道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說。我娑伽羅龍王於七百阿僧祇劫已來，常修行此陀羅尼，以是之故於諸龍王最上最勝，端正殊妙神通自在，能以神力聲振三千，極佛境界無不蒙益。一四天下小千世界，四天下中三千大千世界無不蒙潤，慈悲普覆等雨法雨，能令眾生增長鞠育菩提根牙。若諸眾生處在三惡三垢覆蔽，為開慧眼令覩光明。若諸國王渴乏須雨，我能給足令其豐實，四天下中普皆令等。而其國王欲得豐實，無他怨賊欲來侵境，於其國內熾然正法恩惠普覆，斷理怨抂賑諸貧窮，有孤老者生憐愍心。若其國王能行是德，十方諸佛、諸大菩薩、釋梵四天王、天龍鬼神常隨護助，求願與願無不獲果。王於爾時應當修行此陀羅尼，於淨潔處離大憒鬧，於七日中不食酒肉五辛，白淨素食，蘇酪聽食，香湯洗浴著白淨衣，七日七夜受持八戒，燒眾名香栴檀、沈水及薰陸香，散五色華，供養十方諸佛，我釋迦如來應正遍知。爾時應當三稱我名娑伽羅龍王，即便誦呪二七遍，於六時中從初一日，國王爾時心轉淳厚。一日二日乃至七日，便見我身在其前住，若白龍象像，若轉輪聖王像，隨其所求能滿其願，為除宿罪令得道果。

我和修吉龍王今欲說神呪，名支富提梨那，晉言愍苦眾生令出三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我和修吉龍王今欲說神呪，名支富提梨那，晉言愍苦眾生令出三界。

憂波支兜那 如波帝支兜那 蜜若兜支兜那 提梨帝那支兜那 烏蘇欽帝支兜那 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂波支兜那 如波帝支兜那 蜜若兜支兜那 提梨帝那支兜那 烏蘇欽帝支兜那 莎呵

誦呪三遍，羖歷毛縷結作十四結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，羖歷毛縷結作十四結，繫項。

此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得此陀羅尼句，不與諸龍同其事業，常遊諸國修菩薩行，面覩諸佛諮受教誨，愍念眾生佐佛化愚，常以正法攝持守護，於生死海拔濟令出，身為大船、口為法橋、心為大海，出慈悲水溉灌眾生枯槁福田，悉令生長菩提根牙。我所饒益其喻如是。若諸國王欲求所願，欲令其國豐實安樂，欲令無有他方怨賊，欲使國土無諸疫病，怨家讎對自然殄滅，眾官承法不復惱人。其王爾時於其國內熾然正法，率諸群臣以正法教，溫良恭儉孝養父母，慈悲憐愍孤窮眾生，躬自迴駕供養三寶，於三寶所不生疑悔，生父母師長想、朋友知識想，於身命財生不堅想，我及國土如幻如化，愍傷眾生如視赤子。若其國王能修是德，復能讀誦此陀羅尼，於月八日十四日十五日，淨潔洗浴著新淨衣，於正殿上若高樓上正東而坐，日未出時散三色華，三種名香栴檀、沈水、薰陸香等供養十方佛已。應當為我和修吉龍王，敷置法坐正南而坐，以青㲲覆我座上，三種華，三種漿蒲桃、石蜜、安石榴漿，燒黑沈水以待於我。其王爾時正東而坐，叉手合掌誦此陀羅尼二十一遍。誦呪已訖其王即出，與諸群臣默然而坐。我和修吉龍王當與諸天龍神八部八萬四千到是王所，於虛空中默然而受其王供養。王於爾時若於夢中惺悟心得見我身，如轉輪聖王七寶侍從，見已歡喜轉更精進，以精進故我及天龍八部鬼神便當勤心守其國土，求願與願不違其意。真誠如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得此陀羅尼句，不與諸龍同其事業，常遊諸國修菩薩行，面覩諸佛諮受教誨，愍念眾生佐佛化愚，常以正法攝持守護，於生死海拔濟令出，身為大船、口為法橋、心為大海，出慈悲水溉灌眾生枯槁福田，悉令生長菩提根牙。我所饒益其喻如是。若諸國王欲求所願，欲令其國豐實安樂，欲令無有他方怨賊，欲使國土無諸疫病，怨家讎對自然殄滅，眾官承法不復惱人。其王爾時於其國內熾然正法，率諸群臣以正法教，溫良恭儉孝養父母，慈悲憐愍孤窮眾生，躬自迴駕供養三寶，於三寶所不生疑悔，生父母師長想、朋友知識想，於身命財生不堅想，我及國土如幻如化，愍傷眾生如視赤子。若其國王能修是德，復能讀誦此陀羅尼，於月八日十四日十五日，淨潔洗浴著新淨衣，於正殿上若高樓上正東而坐，日未出時散三色華，三種名香栴檀、沈水、薰陸香等供養十方佛已。應當為我和修吉龍王，敷置法坐正南而坐，以青㲲覆我座上，三種華，三種漿蒲桃、石蜜、安石榴漿，燒黑沈水以待於我。其王爾時正東而坐，叉手合掌誦此陀羅尼二十一遍。誦呪已訖其王即出，與諸群臣默然而坐。我和修吉龍王當與諸天龍神八部八萬四千到是王所，於虛空中默然而受其王供養。王於爾時若於夢中惺悟心得見我身，如轉輪聖王七寶侍從，見已歡喜轉更精進，以精進故我及天龍八部鬼神便當勤心守其國土，求願與願不違其意。真誠如是。

我德叉伽龍王我欲說神呪度脫諸眾生，有呪名蘇富羅，秦言度脫眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我德叉伽龍王我欲說神呪度脫諸眾生，有呪名蘇富羅，秦言度脫眾生。

阿低帝耆晝 支富屠蘇羅若蜜耆晝 烏脯都呵晝 卑梨那耆毘若蜜烏都晝 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿低帝耆晝 支富屠蘇羅若蜜耆晝 烏脯都呵晝 卑梨那耆毘若蜜烏都晝 莎呵

誦呪五遍，縷紫白二色結作十二結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，縷紫白二色結作十二結，繫項。

是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說，是呪能令諸失心者還得正念、度五逆津，獲諸神通、具足三明，超出三界獨步無畏。我於往古從諸佛所得聞讀誦此大神呪，雖現龍身而無龍業，遊諸佛國修菩薩行，遊騰十方度脫眾生出生死海，迴波六趣悉能救接，扶持携將到涅槃岸。又我過去於閻浮提作國王女，王於爾時國土褊狹人民單索，恒畏怨敵來侵其境。又復薄福水旱不調，穀米勇貴人民飢饉。我於爾時在宮殿內，父王爾時愁憂不樂，語諸群臣：「當設何計，令國豐實人民還復？」群臣爾時默無答者。我時見父愁憂如是，我念過去曾從諸佛受持讀誦此大神呪，是神呪力譬如大蓋，能覆三千況此一國，普雨法雨無不蒙益，枯木石山皆能生華，強者能伏、弱者能佐。作是念已即詣王所，禮覲問訊問王所憂。王時答我：「非汝所知。」我時答王：「有智慧者不問男女，行之則是。」王時歡喜言說之。我時答王：「我念過去九十九億諸佛所說大神呪王。設其功力如上所說，王於爾時躬自讀誦，精誠剋厲七日七夜，受持八戒六時不廢，於一一時中懺悔十方，散七色華、燒三種名香，一一時二七遍誦。」王於爾時悔過自責，薄福不肖謬得為王，孤負天下慚愧自責。以慚愧故，十方諸佛、大菩薩眾、釋梵四天王、八部鬼神、諸大龍王、風伯雨師皆悉來集，至其國界雨大法雨，枯木石山、枯泉河井悉皆盈滿，先逃人民還其本土。他國人民聞國豐實亦來投歸。爾時隣敵悉來歸伏拜為大王，八方靡伏遂致太平。我念往古大神呪力，神通自在乃致如是。若諸人王欲求所願，皆應如是修行此德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說，是呪能令諸失心者還得正念、度五逆津，獲諸神通、具足三明，超出三界獨步無畏。我於往古從諸佛所得聞讀誦此大神呪，雖現龍身而無龍業，遊諸佛國修菩薩行，遊騰十方度脫眾生出生死海，迴波六趣悉能救接，扶持携將到涅槃岸。又我過去於閻浮提作國王女，王於爾時國土褊狹人民單索，恒畏怨敵來侵其境。又復薄福水旱不調，穀米勇貴人民飢饉。我於爾時在宮殿內，父王爾時愁憂不樂，語諸群臣：「當設何計，令國豐實人民還復？」群臣爾時默無答者。我時見父愁憂如是，我念過去曾從諸佛受持讀誦此大神呪，是神呪力譬如大蓋，能覆三千況此一國，普雨法雨無不蒙益，枯木石山皆能生華，強者能伏、弱者能佐。作是念已即詣王所，禮覲問訊問王所憂。王時答我：「非汝所知。」我時答王：「有智慧者不問男女，行之則是。」王時歡喜言說之。我時答王：「我念過去九十九億諸佛所說大神呪王。設其功力如上所說，王於爾時躬自讀誦，精誠剋厲七日七夜，受持八戒六時不廢，於一一時中懺悔十方，散七色華、燒三種名香，一一時二七遍誦。」王於爾時悔過自責，薄福不肖謬得為王，孤負天下慚愧自責。以慚愧故，十方諸佛、大菩薩眾、釋梵四天王、八部鬼神、諸大龍王、風伯雨師皆悉來集，至其國界雨大法雨，枯木石山、枯泉河井悉皆盈滿，先逃人民還其本土。他國人民聞國豐實亦來投歸。爾時隣敵悉來歸伏拜為大王，八方靡伏遂致太平。我念往古大神呪力，神通自在乃致如是。若諸人王欲求所願，皆應如是修行此德。

阿那婆達多龍王今欲說神呪，名婆差盧晉言美音，讚嘆三寶長眾生信，擁護正法震大法雷，生長眾生菩提根牙，鞠育我成就令得成辦，悉皆令得無上佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那婆達多龍王今欲說神呪，名婆差盧晉言美音，讚嘆三寶長眾生信，擁護正法震大法雷，生長眾生菩提根牙，鞠育我成就令得成辦，悉皆令得無上佛果。

支波晝提梨那 阿若盧波晝提梨那 和婆盧波晝提梨那 阿那盧波晝提梨那 阿支不提梨耶 若蜜耆耶 兜提梨那 胡蘇波吒兜提梨那 蘇副蜜耆阿支副烏奢支 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支波晝提梨那 阿若盧波晝提梨那 和婆盧波晝提梨那 阿那盧波晝提梨那 阿支不提梨耶 若蜜耆耶 兜提梨那 胡蘇波吒兜提梨那 蘇副蜜耆阿支副烏奢支 莎呵

誦呪三遍，縷青黃二色結作六結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷青黃二色結作六結，繫項。

此大神呪乃是過去七十七億諸佛所說，是呪能令諸失心者還得正念，無智慧者令得智慧，無辯才者令得辯才，無陀羅尼者令得陀羅尼，狂者得正，瘂者呪其舌根乃至七日還得能語，盲瞎者呪其眼根三七二十一日，日初出時病者東向坐心念口言：「令我眼根隨日而生。」呪師爾時日日呪之，一日三呪，日初出時、日正中時、日欲入時，乃至三七二十一日，眼根還生遂還得眼。若諸眾生手脚𮜭癖，呪已還復如本無異。有諸比丘懈怠不勤，觸事滯礙闇鈍𧄼瞢，為諸罪垢之所覆蔽。當知是人曾於過去，或殺父母、或殺和上阿闍梨，或殺發心於菩薩真人阿羅漢，或殺時君國政、破塔壞僧。此人或曾於大眾中，作大妄語輕毀眾僧，或時在俗輕秤小斗欺劫百姓，見孤窮者輕毀凌蔑，為子不孝、為臣不忠，見人行善輕毀憎嫉，見諸惡人防護佐助。造此眾惡自纏其身，其人命終入阿鼻獄動經劫數，罪畢乃出還得為人，諸根闇鈍示同人類。如是罪人，若得值遇善知識者，得聞說此陀羅尼一經耳者，復能讀誦修行通利慚愧自責，悔先罪咎謙敬自卑，敬諸比丘、孝順父母、恭敬師長耆舊宿長，生謙敬心愛語和順，鄙掉自卑慚愧低頭。或時諸人施與飲食，當持此食色香美味施與諸佛和上阿闍梨：「我之鄙惡不消此食，餘殊滓惡我能敢受。」施衣裳湯藥亦復如是。不自高身卑下他人，恒自改悔無數劫罪，勤心讀誦此陀羅尼，於四十八日在空閑處六時行道，供養禮拜十方諸佛。於一一時中七遍誦此陀羅尼，精誠改悔莫生疲厭，散五色華，三種名香栴檀、沈水及薰陸香。滿四十八日已，罪垢滅盡無有遺餘。隨其前世根有利鈍，其利根者即得道果第二第三，終不能得阿羅漢果。其根鈍者正得滅罪，不墮地獄。我今所說饒益眾生分別罪福，令其惺悟善惡報應，是名護法美妙功德。今已說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去七十七億諸佛所說，是呪能令諸失心者還得正念，無智慧者令得智慧，無辯才者令得辯才，無陀羅尼者令得陀羅尼，狂者得正，瘂者呪其舌根乃至七日還得能語，盲瞎者呪其眼根三七二十一日，日初出時病者東向坐心念口言：「令我眼根隨日而生。」呪師爾時日日呪之，一日三呪，日初出時、日正中時、日欲入時，乃至三七二十一日，眼根還生遂還得眼。若諸眾生手脚𮜭癖，呪已還復如本無異。有諸比丘懈怠不勤，觸事滯礙闇鈍𧄼瞢，為諸罪垢之所覆蔽。當知是人曾於過去，或殺父母、或殺和上阿闍梨，或殺發心於菩薩真人阿羅漢，或殺時君國政、破塔壞僧。此人或曾於大眾中，作大妄語輕毀眾僧，或時在俗輕秤小斗欺劫百姓，見孤窮者輕毀凌蔑，為子不孝、為臣不忠，見人行善輕毀憎嫉，見諸惡人防護佐助。造此眾惡自纏其身，其人命終入阿鼻獄動經劫數，罪畢乃出還得為人，諸根闇鈍示同人類。如是罪人，若得值遇善知識者，得聞說此陀羅尼一經耳者，復能讀誦修行通利慚愧自責，悔先罪咎謙敬自卑，敬諸比丘、孝順父母、恭敬師長耆舊宿長，生謙敬心愛語和順，鄙掉自卑慚愧低頭。或時諸人施與飲食，當持此食色香美味施與諸佛和上阿闍梨：「我之鄙惡不消此食，餘殊滓惡我能敢受。」施衣裳湯藥亦復如是。不自高身卑下他人，恒自改悔無數劫罪，勤心讀誦此陀羅尼，於四十八日在空閑處六時行道，供養禮拜十方諸佛。於一一時中七遍誦此陀羅尼，精誠改悔莫生疲厭，散五色華，三種名香栴檀、沈水及薰陸香。滿四十八日已，罪垢滅盡無有遺餘。隨其前世根有利鈍，其利根者即得道果第二第三，終不能得阿羅漢果。其根鈍者正得滅罪，不墮地獄。我今所說饒益眾生分別罪福，令其惺悟善惡報應，是名護法美妙功德。今已說竟。

摩那斯龍王今欲說呪，名陀摩叉帝，晉言為護法故拯濟群萌，拔生死苦令得脫難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩那斯龍王今欲說呪，名陀摩叉帝，晉言為護法故拯濟群萌，拔生死苦令得脫難。

陀無梨陀尼帝 阿支晝尼梨帝 毘梨帝那尼梨帝 烏支晝尼梨帝 胡梨帝那 尼梨帝 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀無梨陀尼帝 阿支晝尼梨帝 毘梨帝那尼梨帝 烏支晝尼梨帝 胡梨帝那 尼梨帝 莎呵

誦呪三遍，白疊縷結作七結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，白疊縷結作七結，繫項。

是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說。我於往昔在閻浮提作大國王，十六小國皆悉屬我，我有威猛大策謀力，降伏諸國，三十六國悉來屬我。我時得病命垂欲終，薄福少男正有三子，最大太子闇鈍少智，中者尫弱，其最小子聰明勇哲、博學多聞策謀威勇。見我欲終悉皆來集，一萬大臣亦悉來集，一萬夫人亦悉來集。王時欲終語諸群臣言：「我三子中誰中為王？」諸群臣言：「任大王意。」王時答言：「不應任我。我去之後，治國之法、霸王之事，汝等當知。云何任我？」諸臣咸言：「善哉大王！慈悲臨覆心無憎愛。」一萬大臣同聲唱言：「第三王子堪任為王。」一萬大臣言已辭退。時王正殿身體疲懈，語諸子言：「我今欲臥。」第三王子抱父王頭，中者捉脚，第一王子捉父王手。時王仰臥即便命終，群臣聞之號哭來集，一萬夫人亦悉號哭舉身投地。第三王子見父背喪呼號懊惱，自投於地良久乃蘇。第一太子默然而坐，第二王子坐啼脚頭。諸群臣言：「諸王子等相貌有異。」有一大臣是王叔父，大王在時恒以國事付此大臣。宰相念言：「大王在時恒以國事付囑於我。今此王子意志有異，我宜問之。」即前問言：「今王背喪，諸群臣等皆悉已集。父子之情不應如是，默然而坐而不涕泣。」王子答言：「我與父王都無因緣。第三王子獨是王子，我等二人猶如賓客暫來相過。」大臣答言：「不應如是。國是汝有，非兄則弟。」第三王子㘁咷惋轉前抱兄足：「我小幼稚，不應為王。願兄臨顧紹父王位。」兄時答言：「父王臨終告勅於汝，我徒先生不見告勅，是父王過非汝愆咎。我等二人且當入山，精誠剋厲求神仙道。」言已即去，精誠不久獲得五通，移山住流、手𢱍日月。第三王子葬送父訖，得紹王位，統領諸國四十八年。其後漸漸貪濁心起，人民厭賤。諸小國王及諸群臣，咸皆思念山中神仙：「無貪之性乃得為仙。我等往昔咸皆愚癡，聰聖王子以為愚癡，貪濁王子以為賢聖。」作是念已咸相謂言：「我等諸人當共入山，勸請神仙以為大王，兼有神化威伏諸國。」作是念已，一萬大臣皆共入山推覓求索。會遇見之，一萬大臣拜覲問訊：「神仙尊者！我等頑愚不識正真，為此貪王之所惱亂，人民逃迸國將空虛。唯願尊仙垂顧留眄，慈悲普覆令國還復。」仙人答言：「我無是事。」諸臣答言：「實不得止。」仙人答言：「我寧此死，終不戀國還為人王。」一萬大臣咸相謂言：「我若返國亦皆當死，貪王所殺。不如住此求道神仙。」飲水食菓清閑寂漠，精誠不久皆獲五通，飛騰清虛靡不周遍。爾時貪王心生慚愧，即捨王位出家學道，開父王藏欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說。我於往昔在閻浮提作大國王，十六小國皆悉屬我，我有威猛大策謀力，降伏諸國，三十六國悉來屬我。我時得病命垂欲終，薄福少男正有三子，最大太子闇鈍少智，中者尫弱，其最小子聰明勇哲、博學多聞策謀威勇。見我欲終悉皆來集，一萬大臣亦悉來集，一萬夫人亦悉來集。王時欲終語諸群臣言：「我三子中誰中為王？」諸群臣言：「任大王意。」王時答言：「不應任我。我去之後，治國之法、霸王之事，汝等當知。云何任我？」諸臣咸言：「善哉大王！慈悲臨覆心無憎愛。」一萬大臣同聲唱言：「第三王子堪任為王。」一萬大臣言已辭退。時王正殿身體疲懈，語諸子言：「我今欲臥。」第三王子抱父王頭，中者捉脚，第一王子捉父王手。時王仰臥即便命終，群臣聞之號哭來集，一萬夫人亦悉號哭舉身投地。第三王子見父背喪呼號懊惱，自投於地良久乃蘇。第一太子默然而坐，第二王子坐啼脚頭。諸群臣言：「諸王子等相貌有異。」有一大臣是王叔父，大王在時恒以國事付此大臣。宰相念言：「大王在時恒以國事付囑於我。今此王子意志有異，我宜問之。」即前問言：「今王背喪，諸群臣等皆悉已集。父子之情不應如是，默然而坐而不涕泣。」王子答言：「我與父王都無因緣。第三王子獨是王子，我等二人猶如賓客暫來相過。」大臣答言：「不應如是。國是汝有，非兄則弟。」第三王子㘁咷惋轉前抱兄足：「我小幼稚，不應為王。願兄臨顧紹父王位。」兄時答言：「父王臨終告勅於汝，我徒先生不見告勅，是父王過非汝愆咎。我等二人且當入山，精誠剋厲求神仙道。」言已即去，精誠不久獲得五通，移山住流、手𢱍日月。第三王子葬送父訖，得紹王位，統領諸國四十八年。其後漸漸貪濁心起，人民厭賤。諸小國王及諸群臣，咸皆思念山中神仙：「無貪之性乃得為仙。我等往昔咸皆愚癡，聰聖王子以為愚癡，貪濁王子以為賢聖。」作是念已咸相謂言：「我等諸人當共入山，勸請神仙以為大王，兼有神化威伏諸國。」作是念已，一萬大臣皆共入山推覓求索。會遇見之，一萬大臣拜覲問訊：「神仙尊者！我等頑愚不識正真，為此貪王之所惱亂，人民逃迸國將空虛。唯願尊仙垂顧留眄，慈悲普覆令國還復。」仙人答言：「我無是事。」諸臣答言：「實不得止。」仙人答言：「我寧此死，終不戀國還為人王。」一萬大臣咸相謂言：「我若返國亦皆當死，貪王所殺。不如住此求道神仙。」飲水食菓清閑寂漠，精誠不久皆獲五通，飛騰清虛靡不周遍。爾時貪王心生慚愧，即捨王位出家學道，開父王藏欲

大布施。見一金樻七處印印之，以手開樻得陀羅尼，是過去諸佛所說如前無異。得陀羅尼已，開父王藏著四衢道頭，恣其人民擔負而去。我於爾時得此陀羅尼已，即入靜室七日七夜精勤修習，漏盡意解即獲五通。爾時國王福德少故，隣國侵境、風雨不時、人民飢餓。是時國王即請比丘以為國師，共我治化。比丘是時即受其請，愍眾生故為作國師，教其國王治化正法，不貪為本慈悲為性，賞善罰惡尊敬道德，慈愍人民如視赤子，爾時教王此陀羅尼句。王於爾時精誠至故，七日七夜精進不懈。已精進故，十方諸佛、諸大菩薩、釋梵四天王、二十八部諸大鬼神、諸大龍王，擁護國土集其國界，雨澤時節、穀米豐熟、人民安樂。已安樂故，諸小國土皆悉歸屬。當知皆是大神呪力威神乃爾。若諸國王於釋迦牟尼佛千載末頭欲求所願，亦應如是古者國王等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大布施。見一金樻七處印印之，以手開樻得陀羅尼，是過去諸佛所說如前無異。得陀羅尼已，開父王藏著四衢道頭，恣其人民擔負而去。我於爾時得此陀羅尼已，即入靜室七日七夜精勤修習，漏盡意解即獲五通。爾時國王福德少故，隣國侵境、風雨不時、人民飢餓。是時國王即請比丘以為國師，共我治化。比丘是時即受其請，愍眾生故為作國師，教其國王治化正法，不貪為本慈悲為性，賞善罰惡尊敬道德，慈愍人民如視赤子，爾時教王此陀羅尼句。王於爾時精誠至故，七日七夜精進不懈。已精進故，十方諸佛、諸大菩薩、釋梵四天王、二十八部諸大鬼神、諸大龍王，擁護國土集其國界，雨澤時節、穀米豐熟、人民安樂。已安樂故，諸小國土皆悉歸屬。當知皆是大神呪力威神乃爾。若諸國王於釋迦牟尼佛千載末頭欲求所願，亦應如是古者國王等無有異。

我漚波羅龍王今欲說神呪，名伊提姤摩，晉言稱眾生心不違其意，譬如大海七珍具足取者皆得，其不取者非龍王咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我漚波羅龍王今欲說神呪，名伊提姤摩，晉言稱眾生心不違其意，譬如大海七珍具足取者皆得，其不取者非龍王咎。

烏都胡盧都 支波都 宿佉都 耆摩都 烏吒都 若蜜耆都 畢梨帝那都 烏蘇都 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏都胡盧都 支波都 宿佉都 耆摩都 烏吒都 若蜜耆都 畢梨帝那都 烏蘇都 莎呵

誦呪三遍，縷紅白二色結作八結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷紅白二色結作八結，繫項。

此大神呪乃是過去二十恒河沙諸佛所說。我從諸佛得此陀羅尼，從是已來百阿僧祇劫有大神力神通自在，遊騰十方歷事諸佛，常以愛語軟語、利益同事調伏眾生。於諸眾生猶如慈父，心意寬弘猶如大海，含受眾生無所不苞，堪任荷負無量重擔，愍苦眾生施其安隱。若諸眾生來求索者，隨其所願不逆其意，求官職者令得職爵，求大富者施其寶藏，疾病者施其安隱。若諸國王欲求所願，我悉與之不違其意，求長壽與長壽，欲令國土無災害、雨澤時節不旱不澇、正得其中無諸災霜、穀米豐熟人民安樂、疫毒不行，滿其所願終不違意。是王爾時復能讀誦上來所說陀羅尼句，兼以十善化諸人民。如我上說所修功德，其王亦應如是修行。修行得已兼復讀誦此陀羅尼，曩劫所作極重惡業皆悉消滅無有遺餘。是王爾時罪垢滅已，其心泰然無眾惱患，怨憎平等無有親愛。常以月八日十四日十五日沐浴受齋，於清旦時日王未出，若正殿上若高樓上正東而坐，七遍誦此陀羅尼呪，燒白栴檀及沈水香，散七色華供養十方佛已。爾時應當三稱我名漚波羅龍王滿我所願，如是三說，即尋誦此陀羅尼句七遍乃止。是王爾時已精誠故，十方諸佛、諸大菩薩、釋梵四天王、八大龍王、我漚波羅龍王，以慈悲蓋覆其國土，以甘露水灑其國界，令其疾病疾毒惡氣悉得消滅。是名大神呪力滿願不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去二十恒河沙諸佛所說。我從諸佛得此陀羅尼，從是已來百阿僧祇劫有大神力神通自在，遊騰十方歷事諸佛，常以愛語軟語、利益同事調伏眾生。於諸眾生猶如慈父，心意寬弘猶如大海，含受眾生無所不苞，堪任荷負無量重擔，愍苦眾生施其安隱。若諸眾生來求索者，隨其所願不逆其意，求官職者令得職爵，求大富者施其寶藏，疾病者施其安隱。若諸國王欲求所願，我悉與之不違其意，求長壽與長壽，欲令國土無災害、雨澤時節不旱不澇、正得其中無諸災霜、穀米豐熟人民安樂、疫毒不行，滿其所願終不違意。是王爾時復能讀誦上來所說陀羅尼句，兼以十善化諸人民。如我上說所修功德，其王亦應如是修行。修行得已兼復讀誦此陀羅尼，曩劫所作極重惡業皆悉消滅無有遺餘。是王爾時罪垢滅已，其心泰然無眾惱患，怨憎平等無有親愛。常以月八日十四日十五日沐浴受齋，於清旦時日王未出，若正殿上若高樓上正東而坐，七遍誦此陀羅尼呪，燒白栴檀及沈水香，散七色華供養十方佛已。爾時應當三稱我名漚波羅龍王滿我所願，如是三說，即尋誦此陀羅尼句七遍乃止。是王爾時已精誠故，十方諸佛、諸大菩薩、釋梵四天王、八大龍王、我漚波羅龍王，以慈悲蓋覆其國土，以甘露水灑其國界，令其疾病疾毒惡氣悉得消滅。是名大神呪力滿願不虛。

文殊師利菩薩我欲說有四弘誓。何等為四？一者覆育一切眾生，猶如橋船度人無惓；二者苞含萬物猶如大虛；三者願使我身猶如藥樹，其有聞者患苦悉除；四者願我當來得成佛時，所度眾生如恒河沙。是為菩薩曠濟之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩我欲說有四弘誓。何等為四？一者覆育一切眾生，猶如橋船度人無惓；二者苞含萬物猶如大虛；三者願使我身猶如藥樹，其有聞者患苦悉除；四者願我當來得成佛時，所度眾生如恒河沙。是為菩薩曠濟之心。

虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩修行淨土清淨妙行有四事。何等為四？一者損已利人拯濟群生；二者利衰毀譽不生憂慼；三者貞潔不婬戒行清淨如白蓮華；四者我當來世得作佛時，國土所有一切眾生，妙行成就人天無別。是為菩薩莊嚴淨土清淨妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩修行淨土清淨妙行有四事。何等為四？一者損已利人拯濟群生；二者利衰毀譽不生憂慼；三者貞潔不婬戒行清淨如白蓮華；四者我當來世得作佛時，國土所有一切眾生，妙行成就人天無別。是為菩薩莊嚴淨土清淨妙行。

觀世音菩薩復欲樂說菩薩有四攝法。何等為四？一者菩薩修行六波羅蜜，兼以化人拯濟一切；二者生慈悲心育養群生；三者自利利人彼我兼利；四者病苦者其心憐愍如視赤子。是為菩薩四攝法攝取眾生。菩薩廣利眾生、攝取淨土妙善功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩復欲樂說菩薩有四攝法。何等為四？一者菩薩修行六波羅蜜，兼以化人拯濟一切；二者生慈悲心育養群生；三者自利利人彼我兼利；四者病苦者其心憐愍如視赤子。是為菩薩四攝法攝取眾生。菩薩廣利眾生、攝取淨土妙善功德。

救脫菩薩復欲樂說有四弘誓，不與聲聞辟支佛共。何等為四？一者願使我心猶如大地，一切草木叢林萌牙因之增長，地無憎愛；二者願使我心猶如橋船，運度眾生無有疲厭；三者願使我心猶如大海容受一切，百川眾流投之不溢；四者願使我身猶如虛空，苞含萬物猶如法性。是為菩薩四大弘誓，不與聲聞辟支佛共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩復欲樂說有四弘誓，不與聲聞辟支佛共。何等為四？一者願使我心猶如大地，一切草木叢林萌牙因之增長，地無憎愛；二者願使我心猶如橋船，運度眾生無有疲厭；三者願使我心猶如大海容受一切，百川眾流投之不溢；四者願使我身猶如虛空，苞含萬物猶如法性。是為菩薩四大弘誓，不與聲聞辟支佛共。

跋陀和菩薩我欲樂說菩薩妙行有八事。何等為八？一者菩薩處於五滓世界，拔濟眾生不生疲厭；二者見諸眾生興起福事，營護佐助不生穢心；三者見人為惡敦喻訶諫令得捨離；四者有犯難者拯濟憐愍如母愛子；五者有來求者不惜身命；六者有犯難處扶侍携接令得脫難；七者見邪見人憐愍敦喻令得正見；八者鞠育眾生猶如赤子，所有功德悉持施與，共用迴向無上菩提。是為菩薩八事利益無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀和菩薩我欲樂說菩薩妙行有八事。何等為八？一者菩薩處於五滓世界，拔濟眾生不生疲厭；二者見諸眾生興起福事，營護佐助不生穢心；三者見人為惡敦喻訶諫令得捨離；四者有犯難者拯濟憐愍如母愛子；五者有來求者不惜身命；六者有犯難處扶侍携接令得脫難；七者見邪見人憐愍敦喻令得正見；八者鞠育眾生猶如赤子，所有功德悉持施與，共用迴向無上菩提。是為菩薩八事利益無量眾生。

大勢至菩薩復欲樂說菩薩有四事，利益眾生心無疲惓。何等為四？一者菩薩摩訶薩自捨已樂施與眾生，見他受苦如已無異，慈心流惻痛徹骨髓；二者菩薩摩訶薩於沒溺處設大橋船，運度眾生無有疲厭；三者菩薩摩訶薩於生死海中眾生迴覆，自手牢捉令達彼岸；四者知諸眾生往古來今猶如幻化，雖達此理度人無厭。是為菩薩四事，利益拯濟群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大勢至菩薩復欲樂說菩薩有四事，利益眾生心無疲惓。何等為四？一者菩薩摩訶薩自捨已樂施與眾生，見他受苦如已無異，慈心流惻痛徹骨髓；二者菩薩摩訶薩於沒溺處設大橋船，運度眾生無有疲厭；三者菩薩摩訶薩於生死海中眾生迴覆，自手牢捉令達彼岸；四者知諸眾生往古來今猶如幻化，雖達此理度人無厭。是為菩薩四事，利益拯濟群生。

得大勢菩薩復欲樂說，誰能於釋迦牟尼佛遺法中作佛事者，我等八人常當擁護。略說有四事。何等為四？一者億無量苦，見眾生苦如我無異；二者我等所持戒功德，悉捨施與眾生，共用迴向無上菩提；三者能忍苦事，荷負一切眾生到於彼岸；四者發舉一切眾生心，猶如慈父念子無異。是為菩薩自利利人清淨妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大勢菩薩復欲樂說，誰能於釋迦牟尼佛遺法中作佛事者，我等八人常當擁護。略說有四事。何等為四？一者億無量苦，見眾生苦如我無異；二者我等所持戒功德，悉捨施與眾生，共用迴向無上菩提；三者能忍苦事，荷負一切眾生到於彼岸；四者發舉一切眾生心，猶如慈父念子無異。是為菩薩自利利人清淨妙行。

堅勇菩薩復欲樂說菩薩妙行有四事。何等為四？一者願我常生無佛世界，喻如日月行閻浮提為其除冥；二者如以金錍決其眼膜令覩光明；三者作大藥樹，一切眾生得聞香者病苦消除；四者常演說法，如澍法雨，萌芽生長成就果實，悉發無上菩提之心。是為菩薩四大弘誓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅勇菩薩復欲樂說菩薩妙行有四事。何等為四？一者願我常生無佛世界，喻如日月行閻浮提為其除冥；二者如以金錍決其眼膜令覩光明；三者作大藥樹，一切眾生得聞香者病苦消除；四者常演說法，如澍法雨，萌芽生長成就果實，悉發無上菩提之心。是為菩薩四大弘誓。

我文殊師利， 今欲說妙偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我文殊師利， 今欲說妙偈，

令此經流布， 眾生無疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令此經流布， 眾生無疑心。

七佛菩薩眾， 所說深妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛菩薩眾， 所說深妙法，

諸天龍王神， 言辭甚奇特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍王神， 言辭甚奇特。

純說妙行呪， 護國及行人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 純說妙行呪， 護國及行人，

書寫讀誦者， 必共千佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書寫讀誦者， 必共千佛會。

虛空藏菩薩， 今欲說半偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩， 今欲說半偈，

美嘆書寫者。 書寫讀誦者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美嘆書寫者。 書寫讀誦者，

上來賢聖教， 稱揚轉教人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來賢聖教， 稱揚轉教人，

言辭惋約美， 妙好無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言辭惋約美， 妙好無窮盡。

猶如大海水， 深廣叵窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大海水， 深廣叵窮盡，

此人之功德， 億倍過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人之功德， 億倍過於彼。

我文殊師利今欲說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我文殊師利今欲說偈：

一切眾生類， 迴波婬鬼界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 迴波婬鬼界，

無能覺之者， 唯我能救拔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能覺之者， 唯我能救拔，

永斷生死本， 普處寂滅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷生死本， 普處寂滅樂。

梵天王所說二偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天王所說二偈：

今來至此聞妙言， 我常修行四無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今來至此聞妙言， 我常修行四無量，

今來至此聞妙言， 濟拔眾生生死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今來至此聞妙言， 濟拔眾生生死苦，

永以無復憂惱患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永以無復憂惱患。

兜率天王今欲說三偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率天王今欲說三偈：

我於往昔值諸佛， 得昇兜率為天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於往昔值諸佛， 得昇兜率為天王，

今以得聽一妙言， 決了心膜開慧眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以得聽一妙言， 決了心膜開慧眼，

其有眾生一經耳， 不墮三塗昇梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有眾生一經耳， 不墮三塗昇梵天。

他化自在天王欲說一偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在天王欲說一偈半：

聞此閻浮提， 諸大菩薩等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此閻浮提， 諸大菩薩等，

演說微妙義， 我心大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說微妙義， 我心大歡喜，

永拔生死種， 得昇泥洹堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永拔生死種， 得昇泥洹堂。

化樂天王所說二偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化樂天王所說二偈半：

我聞閻浮提， 菩薩大士等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞閻浮提， 菩薩大士等，

各各說妙行， 四攝及弘誓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各說妙行， 四攝及弘誓。

我聞此句已， 心眼矐然開， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞此句已， 心眼矐然開，

願使諸天眾， 得此淨眼根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願使諸天眾， 得此淨眼根，

永斷生死流， 普得昇泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷生死流， 普得昇泥洹。

炎摩天王欲說兩偈如意珠： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炎摩天王欲說兩偈如意珠：

我等久處於天宮， 厭離三界生死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等久處於天宮， 厭離三界生死苦，

何時如蛇脫故皮， 永得寂滅涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何時如蛇脫故皮， 永得寂滅涅槃樂。

忉利天王欲說一偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忉利天王欲說一偈半：

久處於生死， 厭離欲淤泥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久處於生死， 厭離欲淤泥，

興起大慈悲， 濟拔生死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興起大慈悲， 濟拔生死苦，

永脫生死苦， 得入涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永脫生死苦， 得入涅槃城。

提頭賴吒天王欲說四偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提頭賴吒天王欲說四偈：

四大天王中， 我最為第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大天王中， 我最為第一，

我雖作天王， 不脫鬼神苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我雖作天王， 不脫鬼神苦。

我作鬼神王， 已經五百歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我作鬼神王， 已經五百歲，

東西常馳騁， 濟度諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東西常馳騁， 濟度諸群生。

哀哉過去世， 曾作人中王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀哉過去世， 曾作人中王，

治化不以理， 今作鬼神王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治化不以理， 今作鬼神王。

有願諸國王， 正治於國事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有願諸國王， 正治於國事，

莫作貪濁行， 復受鬼神身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫作貪濁行， 復受鬼神身。

毘樓博叉天王欲說一偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘樓博叉天王欲說一偈半：

我念過去世， 生於閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念過去世， 生於閻浮提，

豪富得自在， 諂曲不端直； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豪富得自在， 諂曲不端直；

今雖作鬼王， 猶受鬼神苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今雖作鬼王， 猶受鬼神苦。

毘樓勒叉天王欲說三偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘樓勒叉天王欲說三偈：

我今作鬼王， 得離三塗苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今作鬼王， 得離三塗苦，

涉歷四天下， 救諸病苦者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涉歷四天下， 救諸病苦者。

憶念過去世， 曾作天中王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念過去世， 曾作天中王，

放逸著五欲， 今受鬼王身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸著五欲， 今受鬼王身。

又願人中王， 謹慎不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願人中王， 謹慎不放逸，

度脫諸眾生， 普得涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫諸眾生， 普得涅槃樂。

毘沙門天王欲說三偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門天王欲說三偈：

我於往昔修菩提， 為眾生故作鬼王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於往昔修菩提， 為眾生故作鬼王，

眾生久處無明闇， 我以金錍開其眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生久處無明闇， 我以金錍開其眼，

慧眼既開度生死， 生死既脫昇泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼既開度生死， 生死既脫昇泥洹。

難陀龍王欲說二偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難陀龍王欲說二偈半：

我現處龍宮， 欲度諸龍眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我現處龍宮， 欲度諸龍眾，

聞諸菩薩眾， 各各說妙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞諸菩薩眾， 各各說妙行，

諸天龍神等， 咸皆側耳聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍神等， 咸皆側耳聽。

天眾及龍眾， 歡喜不自勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眾及龍眾， 歡喜不自勝，

我及諸營從， 得脫諸龍身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及諸營從， 得脫諸龍身。

婆難陀龍王今欲說一偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆難陀龍王今欲說一偈半：

我處於龍宮， 猶如蠶處繭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我處於龍宮， 猶如蠶處繭，

願得智慧力， 壞此無明闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得智慧力， 壞此無明闇，

濟拔眾厄難， 超度生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟拔眾厄難， 超度生死海。

娑伽羅龍王欲說二偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑伽羅龍王欲說二偈：

我念過去世， 曾作人中王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念過去世， 曾作人中王，

慳悋於寶藏， 今受龍王身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳悋於寶藏， 今受龍王身。

又願諸國王， 慈惠普拯濟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願諸國王， 慈惠普拯濟，

治化以正法， 莫復受龍身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治化以正法， 莫復受龍身。

和修吉龍王欲說二偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和修吉龍王欲說二偈半：

我雖受龍身， 不受熱沙苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我雖受龍身， 不受熱沙苦，

又於過去世， 曾作人中王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於過去世， 曾作人中王，

貪濁著世樂， 今受龍王身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪濁著世樂， 今受龍王身。

又願諸國王， 厭離於世樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願諸國王， 厭離於世樂，

如囚厭於獄， 超出三界門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如囚厭於獄， 超出三界門。

德叉迦龍王欲說二偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德叉迦龍王欲說二偈半：

又我於過去， 曾作人中王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又我於過去， 曾作人中王，

妻子及奴婢， 悉皆用布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子及奴婢， 悉皆用布施，

坐以一瞋故， 今受龍王身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐以一瞋故， 今受龍王身。

又願諸國王， 謙敬以仁義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願諸國王， 謙敬以仁義，

莫復自豪貴， 後受龍王身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫復自豪貴， 後受龍王身。

阿那婆達多龍王欲說四偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那婆達多龍王欲說四偈：

我念過去世， 曾於閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念過去世， 曾於閻浮提，

曾作國王女， 端政無等雙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾作國王女， 端政無等雙。

父王甚愛重， 名曰白蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王甚愛重， 名曰白蓮華，

嫁與隣國王， 不得適其意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嫁與隣國王， 不得適其意，

瞋恚自害死， 經歷三塗苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚自害死， 經歷三塗苦，

今受龍王身。 又願諸女人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今受龍王身。 又願諸女人，

厭惡女姿態， 莫復懷妬忌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭惡女姿態， 莫復懷妬忌，

後受毒龍苦， 難得脫苦時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後受毒龍苦， 難得脫苦時。

摩那斯龍王今欲說二偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩那斯龍王今欲說二偈半：

久處於龍宮， 厭患諸龍臭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久處於龍宮， 厭患諸龍臭，

腥臊如溷猪， 處廁不覺苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腥臊如溷猪， 處廁不覺苦。

三界諸人天， 皆亦復如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界諸人天， 皆亦復如是，

樂在三界獄， 如猪不厭廁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂在三界獄， 如猪不厭廁，

哀哉甚可傷， 不知求解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀哉甚可傷， 不知求解脫。

漚波羅龍王今欲說五偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漚波羅龍王今欲說五偈半：

我於過去世， 曾於閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於過去世， 曾於閻浮提，

婆羅門家子， 聰明甚黠慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門家子， 聰明甚黠慧。

時有隣國王， 女來娉我妻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有隣國王， 女來娉我妻，

此女不貞良， 私外共人通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此女不貞良， 私外共人通。

我時伺捕得， 斬之於都市， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時伺捕得， 斬之於都市，

我時惡賊彼， 送之歸本國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時惡賊彼， 送之歸本國。

思惟欲穢惡， 出家行正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟欲穢惡， 出家行正道，

復遇惡知識， 不值好同學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復遇惡知識， 不值好同學，

引置諸婬人。 時我惋嘆恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引置諸婬人。 時我惋嘆恨，

持刀自刎死， 經歷三塗苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持刀自刎死， 經歷三塗苦，

從是受龍身， 甚苦不可言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是受龍身， 甚苦不可言。

胡蘇低羅龍王今欲白一事： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡蘇低羅龍王今欲白一事：

我於閻浮提， 典主十六國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於閻浮提， 典主十六國，

餘國皆易化， 惟此國難教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘國皆易化， 惟此國難教。

群臣皆諂偽， 貪濁多姦詭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 群臣皆諂偽， 貪濁多姦詭，

旱澇不均平， 莫不由此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旱澇不均平， 莫不由此事。