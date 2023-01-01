陀羅尼雜集卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼雜集卷第二

未詳撰者今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未詳撰者今附梁錄

釋摩男呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋摩男呪一首

阿難比丘呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難比丘呪一首

普賢菩薩呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩呪一首

文殊師利菩薩呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩呪一首

定自在王菩薩呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定自在王菩薩呪一首

妙眼菩薩呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙眼菩薩呪一首

功德相嚴菩薩呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德相嚴菩薩呪一首

善名稱菩薩呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善名稱菩薩呪一首

寶月光明菩薩呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶月光明菩薩呪一首

北辰菩薩妙見呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北辰菩薩妙見呪一首

太白仙人呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太白仙人呪一首

熒惑仙人呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熒惑仙人呪一首

大梵天王呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵天王呪一首

大自在天王呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在天王呪一首

化樂天王呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化樂天王呪一首

兜率陀天王呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率陀天王呪一首

炎摩天王呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炎摩天王呪一首

忉利天王呪一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忉利天王呪一首

釋摩男呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋摩男呪

釋摩男今欲說神呪，擁護諸眾生，國土虛弱事、刀兵及寇賊，疫病悉皆消滅。所說大神呪，功用力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋摩男今欲說神呪，擁護諸眾生，國土虛弱事、刀兵及寇賊，疫病悉皆消滅。所說大神呪，功用力如是。

曇無呼蘇兜流 曇蜜耆兜流 曇蜜卑梨兜奢副都兜流 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇無呼蘇兜流 曇蜜耆兜流 曇蜜卑梨兜奢副都兜流 莎呵

誦呪一遍，八色縷結作四結，繫兩脚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪一遍，八色縷結作四結，繫兩脚。

此呪力能令百閻浮提、千閻浮提、萬閻浮提六反振動，一佛境界悉能為之。其中諸王統理民物不以節度，故使隣國兵刀競起，天龍恚怒水旱不調。國王爾時㥽己修德，慈慧天下寬縱民物，徵善捨惡寬饒眾生，懺悔慚愧與民更始。從今日夜萬惡都息、眾善普集，天龍歡喜雨澤以時，五穀熟成疫氣消滅，王於爾時日日三時，應當讀誦此陀羅尼，所願成熟真實不虛。我釋摩男菩薩勸勵諸王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪力能令百閻浮提、千閻浮提、萬閻浮提六反振動，一佛境界悉能為之。其中諸王統理民物不以節度，故使隣國兵刀競起，天龍恚怒水旱不調。國王爾時㥽己修德，慈慧天下寬縱民物，徵善捨惡寬饒眾生，懺悔慚愧與民更始。從今日夜萬惡都息、眾善普集，天龍歡喜雨澤以時，五穀熟成疫氣消滅，王於爾時日日三時，應當讀誦此陀羅尼，所願成熟真實不虛。我釋摩男菩薩勸勵諸王。

阿難比丘所說神呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難比丘所說神呪

名支富敷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名支富敷

梵語，晉言生死長眠，今得惺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵語，晉言生死長眠，今得惺悟。

烏啄支富敷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏啄支富敷

梵語，晉言眾生五欲淤泥中臥，提拔令出三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵語，晉言眾生五欲淤泥中臥，提拔令出三界。

卑梨帝囊支富敷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卑梨帝囊支富敷

梵語，晉言眾生為無明貪欲瞋恚所中，我今拔出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵語，晉言眾生為無明貪欲瞋恚所中，我今拔出。

此呪能令眾生心得解脫，畢竟一乘不墮小乘，畢竟清淨圓滿具足。有諸眾生迷於大乘，以呪力故還得決定，猶如濁水置諸神珠，以珠力故水則湛然。此陀羅尼，世分所及眾生蒙祐悉得解脫。此陀羅尼呪，三千世界須彌山王皆悉動搖不安其所，帝釋天王驚怖出宮，是誰神變？乃至如是諸龍王宮皆悉震動，懍懍不安如動花樹，諸龍驚走逃竄孔穴。諸神仙人心悉腦轉，山山相搏不安其所。四大海水為之踊沸，魚鼈黿鼉藏竄孔穴。此大神呪神力如是。其有讀誦書寫竹帛，此人現身得佛光三昧，能除七百七千億劫生死重罪，悉滅無餘。阿難比丘說此陀羅尼竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪能令眾生心得解脫，畢竟一乘不墮小乘，畢竟清淨圓滿具足。有諸眾生迷於大乘，以呪力故還得決定，猶如濁水置諸神珠，以珠力故水則湛然。此陀羅尼，世分所及眾生蒙祐悉得解脫。此陀羅尼呪，三千世界須彌山王皆悉動搖不安其所，帝釋天王驚怖出宮，是誰神變？乃至如是諸龍王宮皆悉震動，懍懍不安如動花樹，諸龍驚走逃竄孔穴。諸神仙人心悉腦轉，山山相搏不安其所。四大海水為之踊沸，魚鼈黿鼉藏竄孔穴。此大神呪神力如是。其有讀誦書寫竹帛，此人現身得佛光三昧，能除七百七千億劫生死重罪，悉滅無餘。阿難比丘說此陀羅尼竟。

普賢菩薩所說大神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩所說大神呪經

名支波啄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名支波啄

晉言決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉言決定。

毘尼波啄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘尼波啄

晉言斷結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉言斷結。

烏蘇波啄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏蘇波啄

晉言生盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉言生盡。

此呪能令眾生心得解脫，滅三病、却障道罪，他方怨賊悉皆摧滅，境內所有怨家盜賊悉能攘之。若行曠野惡狩毒虫，聞此陀羅尼句，口噤不開。今此神呪乃是過去四十億諸佛所說，我今說之。其有行此陀羅尼者，願果不虛，今故略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪能令眾生心得解脫，滅三病、却障道罪，他方怨賊悉皆摧滅，境內所有怨家盜賊悉能攘之。若行曠野惡狩毒虫，聞此陀羅尼句，口噤不開。今此神呪乃是過去四十億諸佛所說，我今說之。其有行此陀羅尼者，願果不虛，今故略說。

我文殊師利今欲說神呪，拔濟眾生除其婬欲本。有呪名烏蘇吒，晉言除婬欲却我慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我文殊師利今欲說神呪，拔濟眾生除其婬欲本。有呪名烏蘇吒，晉言除婬欲却我慢。

句利句梨帝那(一) 憂拙憂拙帝那(二) 度吁度吁帝那(三) 究吒究吒帝那(四) 若蜜都若蜜都帝那(五) 究吒吁究吒帝那(六) 憂守憂守帝那(七) 耶蜜若耶蜜若帝那(八) 度吁吒究吒多(九) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句利句梨帝那(一) 憂拙憂拙帝那(二) 度吁度吁帝那(三) 究吒究吒帝那(四) 若蜜都若蜜都帝那(五) 究吒吁究吒帝那(六) 憂守憂守帝那(七) 耶蜜若耶蜜若帝那(八) 度吁吒究吒多(九) 莎呵

誦呪三遍，結縷作七結，繫脚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，結縷作七結，繫脚。

是呪能令諸失心者還得正念，滅婬欲火心得清涼，除其我慢滅結使火，三毒垢障悉得消除。若諸女人及善男子，精神處在無明重淵下，久處於生死不能得出要，迴波生死流沒溺婬欲海，莫能覺之者、莫知求出要。嗚呼！甚可傷。若善男子善女人，心得惺悟還厭婬欲，應當與此陀羅尼令其讀誦，婬欲之火漸漸消滅，婬欲滅已慢心自滅，慢心滅已其心則定，其心定已結使都滅，結使滅已心得解脫，心解脫已即得道果。是則名為大神呪力。誠諦不虛，神力如是。斷酒、五辛，七七四十九日諸不淨肉悉不得食。若善男子行者九九八十一日，若女人行者七七四十九日，復晝夜六時懃心讀誦，燒沈水、白栴檀香，散華供養十方諸佛，六時讀誦曾不廢忘。日數足已結使即滅，其心泰然無復婬欲。我文殊師利菩薩今欲說大神呪，消諸精魅鬼并及妖邪蠱道。有呪名漚帝兜橐，晉言消眾生病。淨其五藏六府三燋，以禪定水洗濯令淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是呪能令諸失心者還得正念，滅婬欲火心得清涼，除其我慢滅結使火，三毒垢障悉得消除。若諸女人及善男子，精神處在無明重淵下，久處於生死不能得出要，迴波生死流沒溺婬欲海，莫能覺之者、莫知求出要。嗚呼！甚可傷。若善男子善女人，心得惺悟還厭婬欲，應當與此陀羅尼令其讀誦，婬欲之火漸漸消滅，婬欲滅已慢心自滅，慢心滅已其心則定，其心定已結使都滅，結使滅已心得解脫，心解脫已即得道果。是則名為大神呪力。誠諦不虛，神力如是。斷酒、五辛，七七四十九日諸不淨肉悉不得食。若善男子行者九九八十一日，若女人行者七七四十九日，復晝夜六時懃心讀誦，燒沈水、白栴檀香，散華供養十方諸佛，六時讀誦曾不廢忘。日數足已結使即滅，其心泰然無復婬欲。我文殊師利菩薩今欲說大神呪，消諸精魅鬼并及妖邪蠱道。有呪名漚帝兜橐，晉言消眾生病。淨其五藏六府三燋，以禪定水洗濯令淨。

胡摩若帝晝(一) 胡蘚摩帝晝(二) 烏殊卑梨帝晝(三) 具殊蜜帝晝(四) 烏舍彌帝晝(五) 耆毘若帝晝(六) 烏睒殊帝晝(七) 蜜耆都帝晝(八) 具若烏蘇多帝晝(九) 維染蜜耆都烏蘇多帝晝(十) 毘梨帝橐帝晝(十一) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡摩若帝晝(一) 胡蘚摩帝晝(二) 烏殊卑梨帝晝(三) 具殊蜜帝晝(四) 烏舍彌帝晝(五) 耆毘若帝晝(六) 烏睒殊帝晝(七) 蜜耆都帝晝(八) 具若烏蘇多帝晝(九) 維染蜜耆都烏蘇多帝晝(十) 毘梨帝橐帝晝(十一) 莎呵

誦呪三遍，結縷作七結，繫脚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，結縷作七結，繫脚。

此大神呪，能令行人心得清淨、離諸疾病，心得解脫、慧得解脫，消眾毒藥無眾惱患，眾邪妖魅悉皆消滅。如為一人，眾多亦然。應當讀誦極令通利，在在處處我為閻浮提諸眾生故，結此神呪，治諸蠱魅消眾毒藥，當令流布遍閻浮提。末法眾生薄福所致，莫不為此眾邪所惱，懃教讀誦普使令知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪，能令行人心得清淨、離諸疾病，心得解脫、慧得解脫，消眾毒藥無眾惱患，眾邪妖魅悉皆消滅。如為一人，眾多亦然。應當讀誦極令通利，在在處處我為閻浮提諸眾生故，結此神呪，治諸蠱魅消眾毒藥，當令流布遍閻浮提。末法眾生薄福所致，莫不為此眾邪所惱，懃教讀誦普使令知。

我定自在王菩薩，今從妙樂世界來，為此娑婆世界五滓眾生故，為除禪定障，拔其無明闇，開其慧眼目，賜其禪定水，蕩滌心垢障，種以菩提牙，漸漸欝茂長，開三乘門，示其果實相。有呪名求稚兜，晉言名照明却黑闇罪除慧眼垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我定自在王菩薩，今從妙樂世界來，為此娑婆世界五滓眾生故，為除禪定障，拔其無明闇，開其慧眼目，賜其禪定水，蕩滌心垢障，種以菩提牙，漸漸欝茂長，開三乘門，示其果實相。有呪名求稚兜，晉言名照明却黑闇罪除慧眼垢。

若蜜帝都(一) 烏殊那帝都(二) 具若帝都(三) 胡摩樓帝都(四) 胡摩樓帝都(五) 烏葉彌帝都(六) 胡蘇富多帝都(七) 烏耆彌帝都(八) 胡耆那帝都(九) 烏輸求提帝都(十) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若蜜帝都(一) 烏殊那帝都(二) 具若帝都(三) 胡摩樓帝都(四) 胡摩樓帝都(五) 烏葉彌帝都(六) 胡蘇富多帝都(七) 烏耆彌帝都(八) 胡耆那帝都(九) 烏輸求提帝都(十) 莎呵

誦呪三遍，縷五色結作三結，繫脚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷五色結作三結，繫脚。

此大神呪，勢分所及遍閻浮提，若諸行人欲修禪定，或為天魔眾邪蠱魅之所惱者，以魔惱故眾緣事起，外惡知識競來侵嬈，以侵嬈故內惡復起，求名利養諂曲妬嫉，憍慢貢高來集其心。行人爾時應當自責，我為不善為魔所縛。慚愧自責，低頭愧恥。諸佛及眾聖，我於往劫墮大地獄、畜生、餓鬼，迴波六趣數受生死。今得人身鈍根少智，欲修禪定而不能得，為諸結使之所覆蔽。我今寧當破身如塵，終不為此結使所蔽。作是誓已，五體投地，歸命十方現在諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。捨我過咎，滅除我罪，洗我慧眼令得明淨，以慈悲水蕩滌心垢，照明我身內外清徹。作是悔已，復更投地。如是三返，復起叩頭。悔已却坐，淨身口已，誦此神呪二十一遍。爾時當三稱我名定自在王菩薩，悔過愆咎，如是三說。一心禪思，於一一時悔過自責，隨其根利鈍，億百姟劫重惡之業、障道黑闇、眾邪蠱魅、天魔罪垢，悉皆消滅無有遺餘。我時當與大菩薩眾往是人所，隨根利鈍示其證相。我定自在王菩薩所說神呪，誠諦不虛神力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪，勢分所及遍閻浮提，若諸行人欲修禪定，或為天魔眾邪蠱魅之所惱者，以魔惱故眾緣事起，外惡知識競來侵嬈，以侵嬈故內惡復起，求名利養諂曲妬嫉，憍慢貢高來集其心。行人爾時應當自責，我為不善為魔所縛。慚愧自責，低頭愧恥。諸佛及眾聖，我於往劫墮大地獄、畜生、餓鬼，迴波六趣數受生死。今得人身鈍根少智，欲修禪定而不能得，為諸結使之所覆蔽。我今寧當破身如塵，終不為此結使所蔽。作是誓已，五體投地，歸命十方現在諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。捨我過咎，滅除我罪，洗我慧眼令得明淨，以慈悲水蕩滌心垢，照明我身內外清徹。作是悔已，復更投地。如是三返，復起叩頭。悔已却坐，淨身口已，誦此神呪二十一遍。爾時當三稱我名定自在王菩薩，悔過愆咎，如是三說。一心禪思，於一一時悔過自責，隨其根利鈍，億百姟劫重惡之業、障道黑闇、眾邪蠱魅、天魔罪垢，悉皆消滅無有遺餘。我時當與大菩薩眾往是人所，隨根利鈍示其證相。我定自在王菩薩所說神呪，誠諦不虛神力如是。

我妙眼菩薩，今從日月燈明王佛國來，至此娑婆世界，為大阿羅漢欲得初禪三明六通，今欲說神呪令其速成辦。除其習結垢，并及微薄障，淨其天眼通，宿命智習氣，他心智明了。未來一切事，國土之名號，及以弟子眾，壽命劫多少，及諸神通事。耳根通徹聽，百佛世界事。身能通飛行，石山無罣礙。以滅度受想行，漏盡今說竟。有神呪名漚耆波置盧，晉言眾累都盡具足三明及六神通及八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我妙眼菩薩，今從日月燈明王佛國來，至此娑婆世界，為大阿羅漢欲得初禪三明六通，今欲說神呪令其速成辦。除其習結垢，并及微薄障，淨其天眼通，宿命智習氣，他心智明了。未來一切事，國土之名號，及以弟子眾，壽命劫多少，及諸神通事。耳根通徹聽，百佛世界事。身能通飛行，石山無罣礙。以滅度受想行，漏盡今說竟。有神呪名漚耆波置盧，晉言眾累都盡具足三明及六神通及八解脫。

民若婆呵帝盧(一) 烏蘇吒帝盧(二) 耶蜜帝盧(三) 烏蘇帝盧(四) 波支呵帝盧(五) 波蘇呵帝盧(六) 烏若蜜帝盧(七) 究晝帝盧(八) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 民若婆呵帝盧(一) 烏蘇吒帝盧(二) 耶蜜帝盧(三) 烏蘇帝盧(四) 波支呵帝盧(五) 波蘇呵帝盧(六) 烏若蜜帝盧(七) 究晝帝盧(八) 莎呵

誦呪三遍，縷三色結作六結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷三色結作六結，繫項。

此大神呪，能令行人斷除習氣及障道垢，洗澤三明六通令淨，應當諷誦極令通利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪，能令行人斷除習氣及障道垢，洗澤三明六通令淨，應當諷誦極令通利。

我功德相嚴菩薩，今從阿彌陀佛國來，今說勸助，遂成菩薩教。以巧妙方便遂成福德，令速得初住，具諸相好故。以美方便，教令行之。何等美妙？一者其德弘廣，普慈眾生；二者蔭覆一切，如母愛子不見其過；三者積德行善，不計其勞；四者精勤修習捨慧精進，轉以化人；五者行十善行，轉教眾生；六者持戒淨潔，猶如明珠，內外明徹無有瑕塵；七者身口意業所出言教，以慈悲為本；八者所作事業，拯濟為先；九者當以微妙方便為眾說法，和顏悅色不違其意；十者當遊諸國為大國師，荷負眾生苞含一切，心無疲惓。是名菩薩欲登初住，始發心時十大妙行。如是十十，是名百福，成一相好。我今略說。今欲說呪，令速成辦。有呪名陀摩盧具低，晉言成就相好莊嚴功德斷除習結滅障道垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我功德相嚴菩薩，今從阿彌陀佛國來，今說勸助，遂成菩薩教。以巧妙方便遂成福德，令速得初住，具諸相好故。以美方便，教令行之。何等美妙？一者其德弘廣，普慈眾生；二者蔭覆一切，如母愛子不見其過；三者積德行善，不計其勞；四者精勤修習捨慧精進，轉以化人；五者行十善行，轉教眾生；六者持戒淨潔，猶如明珠，內外明徹無有瑕塵；七者身口意業所出言教，以慈悲為本；八者所作事業，拯濟為先；九者當以微妙方便為眾說法，和顏悅色不違其意；十者當遊諸國為大國師，荷負眾生苞含一切，心無疲惓。是名菩薩欲登初住，始發心時十大妙行。如是十十，是名百福，成一相好。我今略說。今欲說呪，令速成辦。有呪名陀摩盧具低，晉言成就相好莊嚴功德斷除習結滅障道垢。

阿提陀摩盧(一) 具多陀摩盧(二) 支富陀摩盧(三) 波晝陀摩盧(四) 烏奢陀摩盧(五) 耆蜜陀摩盧(六) 烏吒陀摩盧(七) 若彌陀摩盧(八) 烏晝陀摩盧(九) 胡蘇彌佉陀摩盧(十) 波守波守陀摩盧(十一) 漚周漚周帝陀摩盧(十二) 波瘦波瘦帝陀摩盧(十三) 今染比今染比呵摩盧(十四) 耆毘兜耆毘兜陀摩盧(十五) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿提陀摩盧(一) 具多陀摩盧(二) 支富陀摩盧(三) 波晝陀摩盧(四) 烏奢陀摩盧(五) 耆蜜陀摩盧(六) 烏吒陀摩盧(七) 若彌陀摩盧(八) 烏晝陀摩盧(九) 胡蘇彌佉陀摩盧(十) 波守波守陀摩盧(十一) 漚周漚周帝陀摩盧(十二) 波瘦波瘦帝陀摩盧(十三) 今染比今染比呵摩盧(十四) 耆毘兜耆毘兜陀摩盧(十五) 莎呵

誦呪五遍，結青綠二色縷結作三結，繫腰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，結青綠二色縷結作三結，繫腰。

是呪能令行人莊嚴功德，具諸相好，必登初住。懃令讀誦極令通利，晝夜諷誦心莫暫捨，轉教他人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是呪能令行人莊嚴功德，具諸相好，必登初住。懃令讀誦極令通利，晝夜諷誦心莫暫捨，轉教他人。

我善名稱菩薩，今從北方善寂月音王佛國來，到此娑婆世界。佛法欲滅人多造惡，貪著利養更相是非，無有君臣父子之義，亦無師徒弟子之禮，五濁鼎沸三災熾盛，皆是前世不修德行，積習眾惡今得此身。雖受人身，心似畜生羅剎鬼心，人身畜心示同人類。哀哉大苦千載欲末，其中或有若一若兩行跡眾生耳，今欲說呪以救接之，令其本行還得如初。有呪名雲若蜜兜，晉言拔諸行人罪垢根本摩洗拂拭令得鮮白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我善名稱菩薩，今從北方善寂月音王佛國來，到此娑婆世界。佛法欲滅人多造惡，貪著利養更相是非，無有君臣父子之義，亦無師徒弟子之禮，五濁鼎沸三災熾盛，皆是前世不修德行，積習眾惡今得此身。雖受人身，心似畜生羅剎鬼心，人身畜心示同人類。哀哉大苦千載欲末，其中或有若一若兩行跡眾生耳，今欲說呪以救接之，令其本行還得如初。有呪名雲若蜜兜，晉言拔諸行人罪垢根本摩洗拂拭令得鮮白。

烏富波羅帝那(一) 殊求波羅帝那(二) 喻若蜜波羅帝(三) 烏瘦都(四) 支波都(五) 具若都(六) 耶蜜都(七) 究吒都(八) 舒波都(九) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏富波羅帝那(一) 殊求波羅帝那(二) 喻若蜜波羅帝(三) 烏瘦都(四) 支波都(五) 具若都(六) 耶蜜都(七) 究吒都(八) 舒波都(九) 莎呵

誦呪三遍，縷黃白二色結作三結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷黃白二色結作三結，繫項。

此大神呪，猶如大蓋蔭覆一切，亦如天雨潤澤一切，亦如橋船運度一切，三界群萌無不蒙賴，道俗殊異稟味是一，蒼生萬品會歸一空。菩薩所以權方適化，為於群品度脫之耳。今說此呪，為行人故救濟拯拔，令其速得三乘聖果。勅諸行人懃心讀誦，誠諦不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪，猶如大蓋蔭覆一切，亦如天雨潤澤一切，亦如橋船運度一切，三界群萌無不蒙賴，道俗殊異稟味是一，蒼生萬品會歸一空。菩薩所以權方適化，為於群品度脫之耳。今說此呪，為行人故救濟拯拔，令其速得三乘聖果。勅諸行人懃心讀誦，誠諦不虛。

寶月光明菩薩，今欲說神呪，除諸禪定罪。及去諸垢障，五陰四大病，一切皆除却。眾生無量劫，不得修禪定，是故久流轉，沒在生死海。迴波生死流，莫能覺之者，我愍此等故，今欲說神呪，除其三毒垢，拔其愚癡足，照以智慧鏡，賜其禪定水，生長菩提牙，令到涅槃岸。有呪名烏耆，晉言除禪定垢却障道罪諸魔邪鬼悉能滅之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶月光明菩薩，今欲說神呪，除諸禪定罪。及去諸垢障，五陰四大病，一切皆除却。眾生無量劫，不得修禪定，是故久流轉，沒在生死海。迴波生死流，莫能覺之者，我愍此等故，今欲說神呪，除其三毒垢，拔其愚癡足，照以智慧鏡，賜其禪定水，生長菩提牙，令到涅槃岸。有呪名烏耆，晉言除禪定垢却障道罪諸魔邪鬼悉能滅之。

耆摩帝晝(一) 烏帝晝(二) 具若帝晝(三) 奢帝晝(四) 耶蜜帝晝(五) 烏橐帝晝(六) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆摩帝晝(一) 烏帝晝(二) 具若帝晝(三) 奢帝晝(四) 耶蜜帝晝(五) 烏橐帝晝(六) 莎呵

誦呪三遍，縷黃紫二色結作八結，繫痛處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷黃紫二色結作八結，繫痛處。

是呪能令諸失心者還得正念，億百姟劫所有重罪悉能摧滅無有遺餘。若有眾生欲修禪定，心亂黑闇不見境界，煩惱數起睡眠所覆。是人爾時應作是念：我宿罪蔭蓋所覆。應當慚愧懺悔自責，燃燈續明、燒香散華供養諸佛。供養佛已，別復供養我寶月光明菩薩，燃七支燈、燒沈水香，七日七夜減省睡眠，晝夜六時深自剋責說悔先罪，多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀知人見人，明見弟子所犯罪相。及十方諸大菩薩釋梵四天王，悉皆證知，明見我所犯罪相。我今懺悔，亦悉證知，願滅我罪令無遺餘。於一一時中懺悔已竟，誦此神呪七遍乃止。誦七遍已，默然而坐，一心禪思。如是罪垢漸漸當除，其心轉定境界明了。其利根者，三日四日乃至七日，即得見我寶月光明菩薩，除障滅罪授果與之。其鈍根者二七三七，極鈍根者七七四十九日，乃得心定有得果者，終不虛過。此大神呪其力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是呪能令諸失心者還得正念，億百姟劫所有重罪悉能摧滅無有遺餘。若有眾生欲修禪定，心亂黑闇不見境界，煩惱數起睡眠所覆。是人爾時應作是念：我宿罪蔭蓋所覆。應當慚愧懺悔自責，燃燈續明、燒香散華供養諸佛。供養佛已，別復供養我寶月光明菩薩，燃七支燈、燒沈水香，七日七夜減省睡眠，晝夜六時深自剋責說悔先罪，多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀知人見人，明見弟子所犯罪相。及十方諸大菩薩釋梵四天王，悉皆證知，明見我所犯罪相。我今懺悔，亦悉證知，願滅我罪令無遺餘。於一一時中懺悔已竟，誦此神呪七遍乃止。誦七遍已，默然而坐，一心禪思。如是罪垢漸漸當除，其心轉定境界明了。其利根者，三日四日乃至七日，即得見我寶月光明菩薩，除障滅罪授果與之。其鈍根者二七三七，極鈍根者七七四十九日，乃得心定有得果者，終不虛過。此大神呪其力如是。

我北辰菩薩名曰妙見，今欲說神呪，擁護諸國土，所作甚奇特，故名妙見。處於閻浮提，眾星中最勝，神仙中之仙，菩薩之大將，光目諸菩薩，廣濟諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我北辰菩薩名曰妙見，今欲說神呪，擁護諸國土，所作甚奇特，故名妙見。處於閻浮提，眾星中最勝，神仙中之仙，菩薩之大將，光目諸菩薩，廣濟諸群生。

有大神呪名胡熒波，晉言擁護國土作諸國王消災却敵莫不由之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大神呪名胡熒波，晉言擁護國土作諸國王消災却敵莫不由之。

具低帝屠蘇吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具低帝屠蘇吒

阿若蜜吒(二) 烏都吒(三) 具耆吒(四) 波賴帝吒(五) 耶彌若吒(六) 烏都吒(七) 拘囉帝吒(八) 耆摩吒(九) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿若蜜吒(二) 烏都吒(三) 具耆吒(四) 波賴帝吒(五) 耶彌若吒(六) 烏都吒(七) 拘囉帝吒(八) 耆摩吒(九) 莎呵

誦呪五遍，縷七色結，痛處繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，縷七色結，痛處繫。

此大神呪，乃是過去四十恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得聞說此大神呪力，從是以來逕七百劫，住閻浮提為大國師領四天下，眾星中王得最自在，四天下中一切國事我悉當之。若諸人王不以正法任用臣下，心無慚愧暴虐濁亂，縱諸群臣酷虐百姓，我能退之，徵召賢能代其王位。若能慚愧改惡修善，若能任善退諸惡人，其心弘廣普慈一切，容受拯濟猶如橋船，苞含民物猶如父母，國有賢能當徵召之，敬賢尊聖如視父母，王自躬身臨朝斷事，不抂民物猶如明鏡。若其國王能修是德，改往修來悔先所作，慚愧自責鄙悼愆咎，自悔責已當修三德：一者恭敬三尊；二者憐愍貧窮，國土孤老當撫恤之；三者於怨親中心常平等，稱理怨枉不枉民物。若能修行上來諸德，我時當率諸大天王、諸天帝釋、伺命都尉、天曹都尉，除死定生、滅罪增福、益算延壽，白諸天曹，差諸善神一千七百邏衛國界，守護國土、除其災患、滅其姦惡，風雨順時、穀米豐熟，疫氣消除、無諸強敵，人民安樂稱王之德。是王若能兼行讀誦此陀羅尼，譬如轉輪聖王得如意寶珍，是珠神氣消伏災禍。我今以此大神呪力，上來諸德悉能辦之，消災滅惡亦復如是。當知是大神呪力，如王寶珠亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪，乃是過去四十恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得聞說此大神呪力，從是以來逕七百劫，住閻浮提為大國師領四天下，眾星中王得最自在，四天下中一切國事我悉當之。若諸人王不以正法任用臣下，心無慚愧暴虐濁亂，縱諸群臣酷虐百姓，我能退之，徵召賢能代其王位。若能慚愧改惡修善，若能任善退諸惡人，其心弘廣普慈一切，容受拯濟猶如橋船，苞含民物猶如父母，國有賢能當徵召之，敬賢尊聖如視父母，王自躬身臨朝斷事，不抂民物猶如明鏡。若其國王能修是德，改往修來悔先所作，慚愧自責鄙悼愆咎，自悔責已當修三德：一者恭敬三尊；二者憐愍貧窮，國土孤老當撫恤之；三者於怨親中心常平等，稱理怨枉不枉民物。若能修行上來諸德，我時當率諸大天王、諸天帝釋、伺命都尉、天曹都尉，除死定生、滅罪增福、益算延壽，白諸天曹，差諸善神一千七百邏衛國界，守護國土、除其災患、滅其姦惡，風雨順時、穀米豐熟，疫氣消除、無諸強敵，人民安樂稱王之德。是王若能兼行讀誦此陀羅尼，譬如轉輪聖王得如意寶珍，是珠神氣消伏災禍。我今以此大神呪力，上來諸德悉能辦之，消災滅惡亦復如是。當知是大神呪力，如王寶珠亦復如是。

我太白仙人今欲說神呪。我是五通仙，本修菩薩行，五星中最勝。我於神仙中，神通光明勝，統領四天下，及諸人天事，國土災害變，壽命延縮短，陰陽及運變，圖書讖記等，姦偽質直事，攘災消姦惡，其所盈縮者，悉是我所知。我愍諸眾生，今欲說神呪，并護其國土。有呪名阿那呼吒盧，晉言欲護國土及閻浮提十方眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我太白仙人今欲說神呪。我是五通仙，本修菩薩行，五星中最勝。我於神仙中，神通光明勝，統領四天下，及諸人天事，國土災害變，壽命延縮短，陰陽及運變，圖書讖記等，姦偽質直事，攘災消姦惡，其所盈縮者，悉是我所知。我愍諸眾生，今欲說神呪，并護其國土。有呪名阿那呼吒盧，晉言欲護國土及閻浮提十方眾生故。

波吒呼娑盧(一) 閻摩呼娑盧(二) 火摩兜呼娑盧(三) 烏耆那呼娑盧(四) 火彌呼娑盧(五) 烏晝呼娑盧(六) 具耆呵浮娑盧(七) 胡若兜呼娑盧(八) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波吒呼娑盧(一) 閻摩呼娑盧(二) 火摩兜呼娑盧(三) 烏耆那呼娑盧(四) 火彌呼娑盧(五) 烏晝呼娑盧(六) 具耆呵浮娑盧(七) 胡若兜呼娑盧(八) 莎呵

誦呪三遍，縷二色黃白結作二結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷二色黃白結作二結，繫項。

此大神呪乃是過去三恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得聞是呪，從是以來已逕百劫，所修功德於神仙中無能及者，內祕菩薩大乘戒行、外現神仙清妙法身，菩薩六度諸波羅蜜具足修竟，外現方便處神仙中，雖共和光不同其塵，是名菩薩烏和拘舍羅方便處身。若閻浮提諸國王等，前身薄福處在末法，微末善根得為人王，身無福力心闇少智，復值五滓鈍濁眾生，譬如癡人破車遲牛，欲過嶮道甚難可過。我見此已慈心憐愍，為度沒溺難苦眾生，為欲携持令得出難，并濟其王遲牛之厄故，我今日說此神呪。若其國王聞此語已，心生慚愧自知薄福，改往修來發弘廣心，慈悲臨覆愍苦眾生，忍惡修善不抂民物，建護正法任賢用智，徵善退惡與民更始，其王若能修是諸德，復能讀誦此陀羅尼，晝夜專念恒不廢忘，心王爾時轉當聰辯，志性和柔不念諸惡。諸天善神漸來親附，增其智慧益其神力。以天護故轉當精進，以精進故我等諸天、日月五星、二十八宿，咸來擁護求願與願。遣諸龍王給其雨澤，穀米豐熟疫氣消除，諸災消滅善徵日生。當知悉是大神呪力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去三恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得聞是呪，從是以來已逕百劫，所修功德於神仙中無能及者，內祕菩薩大乘戒行、外現神仙清妙法身，菩薩六度諸波羅蜜具足修竟，外現方便處神仙中，雖共和光不同其塵，是名菩薩烏和拘舍羅方便處身。若閻浮提諸國王等，前身薄福處在末法，微末善根得為人王，身無福力心闇少智，復值五滓鈍濁眾生，譬如癡人破車遲牛，欲過嶮道甚難可過。我見此已慈心憐愍，為度沒溺難苦眾生，為欲携持令得出難，并濟其王遲牛之厄故，我今日說此神呪。若其國王聞此語已，心生慚愧自知薄福，改往修來發弘廣心，慈悲臨覆愍苦眾生，忍惡修善不抂民物，建護正法任賢用智，徵善退惡與民更始，其王若能修是諸德，復能讀誦此陀羅尼，晝夜專念恒不廢忘，心王爾時轉當聰辯，志性和柔不念諸惡。諸天善神漸來親附，增其智慧益其神力。以天護故轉當精進，以精進故我等諸天、日月五星、二十八宿，咸來擁護求願與願。遣諸龍王給其雨澤，穀米豐熟疫氣消除，諸災消滅善徵日生。當知悉是大神呪力。

我熒惑仙人，今欲說神呪，擁護諸國土，拔濟群生，除其我慢心，消滅諸非姦，𥜒鎮諸毒藥，一切諸非法，無不消伏者。我是五通仙，消伏諸姦鬼，一切國土事，世間之災祥，兵刀及疫氣，飢饉豐儉等，隣國惡心生，大臣欲謀反，如是諸災禍，我皆悉知之。天子衰忌事，隱沒及覆蓋，減算及增壽，悉是我所知。欲得消災者，我亦能辦之，却敵及姦非，我亦能𥜒之。除却災祥變，一切皆由我。我於五星中，聰明利智勝，捷疾機關辯，神通猛利勝。於四天下中，神通捷疾勝。於我四天下，無能及我者。是故我今日，欲說大神呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我熒惑仙人，今欲說神呪，擁護諸國土，拔濟群生，除其我慢心，消滅諸非姦，𥜒鎮諸毒藥，一切諸非法，無不消伏者。我是五通仙，消伏諸姦鬼，一切國土事，世間之災祥，兵刀及疫氣，飢饉豐儉等，隣國惡心生，大臣欲謀反，如是諸災禍，我皆悉知之。天子衰忌事，隱沒及覆蓋，減算及增壽，悉是我所知。欲得消災者，我亦能辦之，却敵及姦非，我亦能𥜒之。除却災祥變，一切皆由我。我於五星中，聰明利智勝，捷疾機關辯，神通猛利勝。於四天下中，神通捷疾勝。於我四天下，無能及我者。是故我今日，欲說大神呪。

名具吒呼盧兜，晉言擁護國土，濟拔諸王難，消伏諸姦非，療治眾生病，𥜒禱及毒氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名具吒呼盧兜，晉言擁護國土，濟拔諸王難，消伏諸姦非，療治眾生病，𥜒禱及毒氣。

呼都帝晝盧(一) 阿支不晝盧(二) 閻浮摩帝晝盧(三) 不梨帝橐帝晝盧(四) 烏蘇兜帝晝盧(五) 具帝帝晝盧(六) 耶摩蜜耆帝晝盧(七) 烏奢不梨帝晝盧(八) 究守波帝晝盧(九) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呼都帝晝盧(一) 阿支不晝盧(二) 閻浮摩帝晝盧(三) 不梨帝橐帝晝盧(四) 烏蘇兜帝晝盧(五) 具帝帝晝盧(六) 耶摩蜜耆帝晝盧(七) 烏奢不梨帝晝盧(八) 究守波帝晝盧(九) 莎呵

誦呪三遍，縷一色緋結作七結，痛處繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷一色緋結作七結，痛處繫。

此大神呪，能令諸國王等及諸國土悉皆安隱，消災攘禍莫不由是。一切行人及疾病者，悉應讀誦皆令通利。若欲修行陀羅尼者，一者斷酒、二者斷肉、三者斷辛，於三七日中香湯澡浴著新淨衣，若於塔中若空靜處，安置佛像，燒香散華，離眾憒閙，於六時中懃心讀誦，懺悔十方慚愧自責。淨身口已，應當讀誦，於一一時中三七二十一遍。誦已默然，專心念我熒惑仙人：五住菩薩，我今歸依。如是三說。如是說已默然而坐。我於爾時當往其所，令其所求皆得成辦，亦當授與如意寶珠，滅結使火。國土災祥、豐儉疫氣皆悉攘之。當知是此大神呪力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪，能令諸國王等及諸國土悉皆安隱，消災攘禍莫不由是。一切行人及疾病者，悉應讀誦皆令通利。若欲修行陀羅尼者，一者斷酒、二者斷肉、三者斷辛，於三七日中香湯澡浴著新淨衣，若於塔中若空靜處，安置佛像，燒香散華，離眾憒閙，於六時中懃心讀誦，懺悔十方慚愧自責。淨身口已，應當讀誦，於一一時中三七二十一遍。誦已默然，專心念我熒惑仙人：五住菩薩，我今歸依。如是三說。如是說已默然而坐。我於爾時當往其所，令其所求皆得成辦，亦當授與如意寶珠，滅結使火。國土災祥、豐儉疫氣皆悉攘之。當知是此大神呪力。

我大梵天王，欲說大陀羅尼以護眾生。有陀羅尼呼盧鉢都，晉言治眾生病，覆育三界濟諸貧窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我大梵天王，欲說大陀羅尼以護眾生。有陀羅尼呼盧鉢都，晉言治眾生病，覆育三界濟諸貧窮。

閻摩吁蘇都(一) 伊波都(二) 閻摩吁蘇都(三) 摩闍蜜呼蘇都(四) 優波帝那呼蘇都(五) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻摩吁蘇都(一) 伊波都(二) 閻摩吁蘇都(三) 摩闍蜜呼蘇都(四) 優波帝那呼蘇都(五) 莎呵

誦呪三遍，縷二色綪綠結作七結，繫兩乳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷二色綪綠結作七結，繫兩乳。

此大神呪乃是過去諸佛所說，我今愍念諸眾生故，為令解脫拔濟三界勤苦本故，為欲弘廣佛正法故，慈念眾生猶如慈父。此陀羅尼神力，盡一日月所照之處，四天下中無不蒙賴。此陀羅尼力，能使四海踊沸，須彌山碎如微塵，及七寶山四大海水江河淮濟入一毛孔，四天下中悉能為之。若諸國土疫病劫起，其王爾時應當精進，七日七夜受持八戒，應當淨心六時行道，為萬民故調伏其心，勅其境內一切人民，以慈悲勸令行十善。其王爾時於宮殿內，燃百千燈以救民命。請召十方諸大菩薩、梵釋四天，三自歸依叩頭求哀十方諸佛、大菩薩眾、釋梵四天王、諸來大士救我民命。如是三說。如是說已，當誦此陀羅尼三七二十一遍。誦此陀羅尼已，王與群臣夫人婇女默然而坐，禪思一心。我大梵天王爾時當與梵眾釋眾四天大王、諸大龍王八部鬼神，飲其毒氣悉得消除。王於爾時於禪思中，得見我身大梵天王、釋提桓因、四天大王。已見我故倍復精進，已精進故其國土境舊住鬼神惱人民者，我又當遣四天大王驅令出界。以我大梵天王慈悲力故，其國土境悉得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去諸佛所說，我今愍念諸眾生故，為令解脫拔濟三界勤苦本故，為欲弘廣佛正法故，慈念眾生猶如慈父。此陀羅尼神力，盡一日月所照之處，四天下中無不蒙賴。此陀羅尼力，能使四海踊沸，須彌山碎如微塵，及七寶山四大海水江河淮濟入一毛孔，四天下中悉能為之。若諸國土疫病劫起，其王爾時應當精進，七日七夜受持八戒，應當淨心六時行道，為萬民故調伏其心，勅其境內一切人民，以慈悲勸令行十善。其王爾時於宮殿內，燃百千燈以救民命。請召十方諸大菩薩、梵釋四天，三自歸依叩頭求哀十方諸佛、大菩薩眾、釋梵四天王、諸來大士救我民命。如是三說。如是說已，當誦此陀羅尼三七二十一遍。誦此陀羅尼已，王與群臣夫人婇女默然而坐，禪思一心。我大梵天王爾時當與梵眾釋眾四天大王、諸大龍王八部鬼神，飲其毒氣悉得消除。王於爾時於禪思中，得見我身大梵天王、釋提桓因、四天大王。已見我故倍復精進，已精進故其國土境舊住鬼神惱人民者，我又當遣四天大王驅令出界。以我大梵天王慈悲力故，其國土境悉得安隱。

我大自在天王今欲說神呪。有陀羅尼名呵利樓，晉言拔眾生苦濟眾厄難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我大自在天王今欲說神呪。有陀羅尼名呵利樓，晉言拔眾生苦濟眾厄難。

阿若娑梨樓(一) 毘梨帝那娑梨樓(二) 遮婆晝娑梨樓(三) 彌梨帝那娑梨樓(四) 殊訶兜(五) 支波晝(六) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿若娑梨樓(一) 毘梨帝那娑梨樓(二) 遮婆晝娑梨樓(三) 彌梨帝那娑梨樓(四) 殊訶兜(五) 支波晝(六) 莎呵

誦呪三遍，一綖綠色結作四結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，一綖綠色結作四結，繫項。

是呪乃是過去十萬億諸佛所說。此陀羅尼威神力故，四天下中盡一日月所照之處能為光明，貧窮者能施寶藏，盲冥眾生施其慧眼，病苦之者與法藥療治。若諸眾生欲求三乘聖果者，我能佐助令得成辦。若在幽隱受三塗苦，以此陀羅尼力，三塗命終生忉利天。若諸行人書寫讀誦此陀羅尼者，得宿命智慧憶十四生事，來今往古如現目前。欲修禪定者，陰蓋所覆者，當誦此陀羅尼，其心則定、睡眠運除。欲修學問者，其心散亂不能專一，觸事滯礙不得義味，當修行此陀羅尼。欲得聞持者，當修行陀羅尼。欲得十方諸佛所說、大菩薩所說、大天王所說，一聞歷耳恒持不忘即得義理，百千義理自然現前持而不忘。應當讀誦此陀羅尼，晝夜六時恒不廢忘，精勤修習助佛道法。是人爾時當於夢中，即得見我大自在天王坐白蓮華臺往是人所。其人已見我故，心大歡喜。我時授與如意寶珠，以珠力故所願自在，百千諸佛當隨護助。此大陀羅尼神力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是呪乃是過去十萬億諸佛所說。此陀羅尼威神力故，四天下中盡一日月所照之處能為光明，貧窮者能施寶藏，盲冥眾生施其慧眼，病苦之者與法藥療治。若諸眾生欲求三乘聖果者，我能佐助令得成辦。若在幽隱受三塗苦，以此陀羅尼力，三塗命終生忉利天。若諸行人書寫讀誦此陀羅尼者，得宿命智慧憶十四生事，來今往古如現目前。欲修禪定者，陰蓋所覆者，當誦此陀羅尼，其心則定、睡眠運除。欲修學問者，其心散亂不能專一，觸事滯礙不得義味，當修行此陀羅尼。欲得聞持者，當修行陀羅尼。欲得十方諸佛所說、大菩薩所說、大天王所說，一聞歷耳恒持不忘即得義理，百千義理自然現前持而不忘。應當讀誦此陀羅尼，晝夜六時恒不廢忘，精勤修習助佛道法。是人爾時當於夢中，即得見我大自在天王坐白蓮華臺往是人所。其人已見我故，心大歡喜。我時授與如意寶珠，以珠力故所願自在，百千諸佛當隨護助。此大陀羅尼神力如是。

我化樂天王欲說大陀羅尼，名阿那耆富盧，晉言法忍、柔順法忍，堪任荷負三界眾生，譬如大海其量難知。我天王心亦復如是，悉能救接漂流眾生度三界海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我化樂天王欲說大陀羅尼，名阿那耆富盧，晉言法忍、柔順法忍，堪任荷負三界眾生，譬如大海其量難知。我天王心亦復如是，悉能救接漂流眾生度三界海。

那耆富盧(一) 憂多羅富盧(二) 龍若呼娑富盧(三) 憂稗入富盧(四) 達摩耆富盧(五) 毘梨帝那富盧(六) 憂殊智富盧(七) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那耆富盧(一) 憂多羅富盧(二) 龍若呼娑富盧(三) 憂稗入富盧(四) 達摩耆富盧(五) 毘梨帝那富盧(六) 憂殊智富盧(七) 莎呵

誦呪三遍，五色縷結作一結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，五色縷結作一結，繫項。

此大神呪乃是過去百千萬億諸佛所說。愍念眾生故，今欲說之。此大神呪勢分所及，三天下中唯欝單越獨不得聞，力所至處其中眾生三種毒箭自然拔出，得音響忍，法音悉明，入毛孔中所有欝蒸三垢重罪自然踊出。此諸眾生命絕已後，悉得往生忉利天上。若諸行人三垢覆蔽，久處生死纏綿難解，為業垢河之所漂流。我時當乘大乘法船牢接救拔，以智慧火燒其結使，以禪定水洗澤令淨，以烏和句舍羅拂拭摩搓，教以六度、布以四禪，令出三界。若諸行人欲得今身欲得音響忍、欲得柔順忍、欲得無生忍，當修行此陀羅尼。淨持戒地減省睡眠，忍辱柔和少諸緣務，心意質直見修功德者讚歎其得，見貧窮者及疾病者慈心憐愍如已無異。如是修行調其心已，復欲增上果所願者，當於三七二十一日遭中一食白食，蘇酪得食。若鮮潔處，在塔中六時行道，於一一時中禮十方佛懺悔宿罪，燒眾名香散華供養，栴檀、薰陸、諸雜華香，三稱我名化樂天王。我是五住菩薩。爾時於一一時中誦此陀羅尼二十一遍，從初一日乃至七日，極鈍根者三七二十一日。我於爾時住是人所，隨根利鈍授與法忍，應得音響忍者授與諸音響忍，應得柔順忍者授與柔順忍，應得無生法忍者授與無生法忍，悉授與之真實不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去百千萬億諸佛所說。愍念眾生故，今欲說之。此大神呪勢分所及，三天下中唯欝單越獨不得聞，力所至處其中眾生三種毒箭自然拔出，得音響忍，法音悉明，入毛孔中所有欝蒸三垢重罪自然踊出。此諸眾生命絕已後，悉得往生忉利天上。若諸行人三垢覆蔽，久處生死纏綿難解，為業垢河之所漂流。我時當乘大乘法船牢接救拔，以智慧火燒其結使，以禪定水洗澤令淨，以烏和句舍羅拂拭摩搓，教以六度、布以四禪，令出三界。若諸行人欲得今身欲得音響忍、欲得柔順忍、欲得無生忍，當修行此陀羅尼。淨持戒地減省睡眠，忍辱柔和少諸緣務，心意質直見修功德者讚歎其得，見貧窮者及疾病者慈心憐愍如已無異。如是修行調其心已，復欲增上果所願者，當於三七二十一日遭中一食白食，蘇酪得食。若鮮潔處，在塔中六時行道，於一一時中禮十方佛懺悔宿罪，燒眾名香散華供養，栴檀、薰陸、諸雜華香，三稱我名化樂天王。我是五住菩薩。爾時於一一時中誦此陀羅尼二十一遍，從初一日乃至七日，極鈍根者三七二十一日。我於爾時住是人所，隨根利鈍授與法忍，應得音響忍者授與諸音響忍，應得柔順忍者授與柔順忍，應得無生法忍者授與無生法忍，悉授與之真實不虛。

我兜率陀天王欲說大陀羅尼，名耆蜜屠蘇兜，晉言救諸病苦賑給貧窮，令諸行人速得二乘聖果，如天降雨令諸農夫多收菓實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我兜率陀天王欲說大陀羅尼，名耆蜜屠蘇兜，晉言救諸病苦賑給貧窮，令諸行人速得二乘聖果，如天降雨令諸農夫多收菓實。

支畢度蘇兜(一) 民若度蘇兜(二) 畢梨帝那蘇兜(三) 阿支都鄙那度蘇兜(四) 那度蘇兜(五) 究吒呼度蘇兜(六) 若富那度蘇兜(七) 烏兜莎呵兜度蘇兜(八) 蜜若無度蘇兜(九) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支畢度蘇兜(一) 民若度蘇兜(二) 畢梨帝那蘇兜(三) 阿支都鄙那度蘇兜(四) 那度蘇兜(五) 究吒呼度蘇兜(六) 若富那度蘇兜(七) 烏兜莎呵兜度蘇兜(八) 蜜若無度蘇兜(九) 莎呵

誦呪六遍，縷五色結作三結，繫兩手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪六遍，縷五色結作三結，繫兩手。

此大神呪力，能令此閻浮提所有地種碎如微塵，弗婆提瞿耶尼悉能為之。海水枯涸、須彌山崩令如微塵，復能還復如本無異。令諸行人諸結重病塵勞垢習，為渴愛河之所漂流，沒溺生死無能覺者，我今神呪力，牢接救拔令出三界，以大乘河滅結使火，禪定膏油潤漬令濕，種殖無上菩提根牙，令諸眾生收諸菓實。此陀羅尼力亦復如是。若諸眾生。現身欲修此陀羅尼得宿命智，濟四百生未來世事，亦四百生悉能知之現在世事，知他人心所緣識境界，天文地理圖書讖記，知諸眾生死此生彼，至四百生悉能知之。應當受持讀誦此陀羅尼，應當精進淨持戒地，少欲知足修質直心，晝夜六時少其睡眠，精進修之節食少語，乃至六年畢得剋果，先得宿命智，次得無生智，後得他心智心，來今往古未然之事靡不通達。得此智已，陀羅尼力故，得智慧如五住菩薩無有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪力，能令此閻浮提所有地種碎如微塵，弗婆提瞿耶尼悉能為之。海水枯涸、須彌山崩令如微塵，復能還復如本無異。令諸行人諸結重病塵勞垢習，為渴愛河之所漂流，沒溺生死無能覺者，我今神呪力，牢接救拔令出三界，以大乘河滅結使火，禪定膏油潤漬令濕，種殖無上菩提根牙，令諸眾生收諸菓實。此陀羅尼力亦復如是。若諸眾生。現身欲修此陀羅尼得宿命智，濟四百生未來世事，亦四百生悉能知之現在世事，知他人心所緣識境界，天文地理圖書讖記，知諸眾生死此生彼，至四百生悉能知之。應當受持讀誦此陀羅尼，應當精進淨持戒地，少欲知足修質直心，晝夜六時少其睡眠，精進修之節食少語，乃至六年畢得剋果，先得宿命智，次得無生智，後得他心智心，來今往古未然之事靡不通達。得此智已，陀羅尼力故，得智慧如五住菩薩無有異也。

我炎摩天王今欲說大神呪，名求低𦙶蘇多，晉言美妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我炎摩天王今欲說大神呪，名求低𦙶蘇多，晉言美妙音聲。

波置呼盧多(一) 烏吒句呼盧多(二) 耶無呼盧多(三) 不梨帝那呼盧多(四) 烏奢副呼盧多(五) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波置呼盧多(一) 烏吒句呼盧多(二) 耶無呼盧多(三) 不梨帝那呼盧多(四) 烏奢副呼盧多(五) 莎呵

誦呪三遍，縷五色結作五結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷五色結作五結，繫項。

是名異法性海美妙音聲。此大神呪乃是過去十恒河沙等諸佛所說。是呪能令小千世界悉皆振動，其中眾生以大神呪威神力故，三毒病惱纏勞垢習自然踊出，法音光明從毛孔入，欝蒸之熱自然清涼。小千世界其中眾生，聞此陀羅尼美妙音聲，和雅柔軟有得音響忍者、有得柔順忍者、有得大無生法忍者、有能堪任久住度眾生者、有得畢法性海四辯無礙者、有得大總持神通自在常遊諸國，以美好音聲而為眾生演說法要，悉是大神呪威神力故能辦此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名異法性海美妙音聲。此大神呪乃是過去十恒河沙等諸佛所說。是呪能令小千世界悉皆振動，其中眾生以大神呪威神力故，三毒病惱纏勞垢習自然踊出，法音光明從毛孔入，欝蒸之熱自然清涼。小千世界其中眾生，聞此陀羅尼美妙音聲，和雅柔軟有得音響忍者、有得柔順忍者、有得大無生法忍者、有能堪任久住度眾生者、有得畢法性海四辯無礙者、有得大總持神通自在常遊諸國，以美好音聲而為眾生演說法要，悉是大神呪威神力故能辦此事。

我忉利天王，愍念眾生故，欲說大神呪，名胡蘇兜那，晉言去除垢穢慈悲拯濟拔眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我忉利天王，愍念眾生故，欲說大神呪，名胡蘇兜那，晉言去除垢穢慈悲拯濟拔眾生苦。

支不帝梨那(一) 阿支不帝梨那(二) 彌耆帝梨那(三) 烏蘇帝梨那(四) 若副多帝梨那(五) 驅蘇帝梨那(六) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支不帝梨那(一) 阿支不帝梨那(二) 彌耆帝梨那(三) 烏蘇帝梨那(四) 若副多帝梨那(五) 驅蘇帝梨那(六) 莎呵

誦呪三遍，白色縷結作六結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，白色縷結作六結，繫項。

此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說。我忉利天王以大神呪力，於四天下中得大神力觸事無礙，盡日月所照之處悉能為之。眾生等壽命、帝王暴虐、兵刀寇賊、飢餓疾疫、大臣宰相佞諂不忠、國家衰忌、星宿失度、雨澤不時、晚雨早霜、比丘懈怠三業不懃，故使世界三災並起。若其國王放逸著樂，縱諸群臣貪濁自恣，多取民物抂殺無辜，民怨天怒，故使國界兵刀競起，有諍奪之心。行此惡行，欲求長生終不可得。若其國王心生慚愧、悔過自責，虛負萬民空頑不及，謙下自卑惠下利民，退惡任善尊聖敬德，拯濟貧窮。如其國王改往修來遵修此德，可得長生延年益壽。復能讀誦此陀羅尼修行信順，上來所說諸惡災怪，悉得消滅無有遺餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說。我忉利天王以大神呪力，於四天下中得大神力觸事無礙，盡日月所照之處悉能為之。眾生等壽命、帝王暴虐、兵刀寇賊、飢餓疾疫、大臣宰相佞諂不忠、國家衰忌、星宿失度、雨澤不時、晚雨早霜、比丘懈怠三業不懃，故使世界三災並起。若其國王放逸著樂，縱諸群臣貪濁自恣，多取民物抂殺無辜，民怨天怒，故使國界兵刀競起，有諍奪之心。行此惡行，欲求長生終不可得。若其國王心生慚愧、悔過自責，虛負萬民空頑不及，謙下自卑惠下利民，退惡任善尊聖敬德，拯濟貧窮。如其國王改往修來遵修此德，可得長生延年益壽。復能讀誦此陀羅尼修行信順，上來所說諸惡災怪，悉得消滅無有遺餘。