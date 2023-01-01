陀羅尼雜集卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼雜集卷第一

未詳撰者今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未詳撰者今附梁錄

七佛所說大陀羅尼神呪(并八菩薩所說神呪合十五首) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛所說大陀羅尼神呪(并八菩薩所說神呪合十五首)

第一惟越佛說，有一萬八千病，以一呪悉已治之，此陀羅尼名蘇盧都呵，晉言梵音決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一惟越佛說，有一萬八千病，以一呪悉已治之，此陀羅尼名蘇盧都呵，晉言梵音決定。

支波晝支波晝 呼奴波晝呼奴波晝 阿若波晝 阿若波晝 都呼那波晝 奢摩奴波晝 胡修帝那波晝 蜜耆呼那波晝 伊呼帝那波晝 彌梨耆帝帝那波晝 娑若帝帝那波晝 蜜若奴帝那波晝 欝遮兜帝那波晝 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支波晝支波晝 呼奴波晝呼奴波晝 阿若波晝 阿若波晝 都呼那波晝 奢摩奴波晝 胡修帝那波晝 蜜耆呼那波晝 伊呼帝那波晝 彌梨耆帝帝那波晝 娑若帝帝那波晝 蜜若奴帝那波晝 欝遮兜帝那波晝 莎呵

誦呪三遍，黃色縷結作十四結，一句一結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，黃色縷結作十四結，一句一結，繫項。

此陀羅尼力悉能摧伏，移山斷流、乾竭大海、摧碎諸山猶如微塵。若日月失度，能使正行，悉能攘災。風雨失時，能使時節。穀米不登，能使豐熟。隣國侵境，悉能攘却。大臣謀反，惡心即滅。疫病刧起，悉能攘之。疫鬼入國，能驅遣之。刀兵刧起，能摧滅之。此陀羅尼力，攘災消怪，無量無邊。若廣說者，窮劫不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼力悉能摧伏，移山斷流、乾竭大海、摧碎諸山猶如微塵。若日月失度，能使正行，悉能攘災。風雨失時，能使時節。穀米不登，能使豐熟。隣國侵境，悉能攘却。大臣謀反，惡心即滅。疫病刧起，悉能攘之。疫鬼入國，能驅遣之。刀兵刧起，能摧滅之。此陀羅尼力，攘災消怪，無量無邊。若廣說者，窮劫不盡。

第二式佛所說陀羅尼名胡蘇多，晉言除一切欝蒸熱惱。此陀羅尼句，七十二億諸佛所說神呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二式佛所說陀羅尼名胡蘇多，晉言除一切欝蒸熱惱。此陀羅尼句，七十二億諸佛所說神呪。

陀魔帝那 遮波兜帝那 奢副奢副帝那 烏蘇多烏蘇多帝那 浮浮奢浮浮奢帝那 阿輸帝阿輸帝帝那 尼梨遮尼梨遮帝那 支波畫支波晝帝那 蘇呵兜蘇呵兜帝那 耶無奢耶無奢帝那 奢破不帝那 漚耆不帝那 蘇奢不帝那 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀魔帝那 遮波兜帝那 奢副奢副帝那 烏蘇多烏蘇多帝那 浮浮奢浮浮奢帝那 阿輸帝阿輸帝帝那 尼梨遮尼梨遮帝那 支波畫支波晝帝那 蘇呵兜蘇呵兜帝那 耶無奢耶無奢帝那 奢破不帝那 漚耆不帝那 蘇奢不帝那 莎呵

誦呪三遍，黃色縷結作三結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，黃色縷結作三結，繫項。

此陀羅尼神力，能使三千大千世界六種震動，山河石壁跛𨁟踊沒，其中眾生悉發無上菩提之心。能除七十七億劫生死重罪，眾生一切病苦悉皆消滅，無有遺餘。其中眾生書寫讀誦此陀羅尼一句名者，百千萬億恒河沙世重惡罪業摧滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼神力，能使三千大千世界六種震動，山河石壁跛𨁟踊沒，其中眾生悉發無上菩提之心。能除七十七億劫生死重罪，眾生一切病苦悉皆消滅，無有遺餘。其中眾生書寫讀誦此陀羅尼一句名者，百千萬億恒河沙世重惡罪業摧滅無餘。

第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜，晉言金鼓，眾生所有業障報障垢重煩惱，悉能摧滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜，晉言金鼓，眾生所有業障報障垢重煩惱，悉能摧滅無餘。

浮律帝那 若無兜醯那 安耆兜醯那 若無兜醯那 遮浮浮醯那 若無兜醯那 烏奢呼呼醯那 若無兜醯那 睒婆咻咻醯那 究梨吒咻咻醯那 遮波都醯那 若晝那醯那 烏奢咻醯那 遮兜梨那醯那 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮律帝那 若無兜醯那 安耆兜醯那 若無兜醯那 遮浮浮醯那 若無兜醯那 烏奢呼呼醯那 若無兜醯那 睒婆咻咻醯那 究梨吒咻咻醯那 遮波都醯那 若晝那醯那 烏奢咻醯那 遮兜梨那醯那 莎呵

誦呪七遍，黃色縷結作四結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪七遍，黃色縷結作四結，繫項。

此陀羅尼句，恒河沙等諸佛所說。其有書寫讀誦此陀羅尼者，此人恒河沙等劫所有重惡慇重報障業障，及以五逆一闡提罪，悉滅無餘。眾生所有重病、障道罪垢及以業垢，聞其所說，悉滅無餘。其有書寫讀誦之者，所至到處國邑聚落山林丘塚，其中眾生得聞說此陀羅尼名一經耳者，命終已後悉得往生阿閦佛國，乃至成佛不墮三塗。行此呪法，於四月十六日在東向塔內，一日遶塔八十匝，於塔西壁下東向立，誦呪二十四遍，乃至七日七夜不得睡眠。須胡麻油燈若麻油燈七枚，安置塔四角頭。淨潔洗浴著新淨衣，不食酒肉五辛，遭中一食。我於爾時當現其人前，放大光明，以金色手摩其頂上，即與授決，此人所有業障罪垢悉滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼句，恒河沙等諸佛所說。其有書寫讀誦此陀羅尼者，此人恒河沙等劫所有重惡慇重報障業障，及以五逆一闡提罪，悉滅無餘。眾生所有重病、障道罪垢及以業垢，聞其所說，悉滅無餘。其有書寫讀誦之者，所至到處國邑聚落山林丘塚，其中眾生得聞說此陀羅尼名一經耳者，命終已後悉得往生阿閦佛國，乃至成佛不墮三塗。行此呪法，於四月十六日在東向塔內，一日遶塔八十匝，於塔西壁下東向立，誦呪二十四遍，乃至七日七夜不得睡眠。須胡麻油燈若麻油燈七枚，安置塔四角頭。淨潔洗浴著新淨衣，不食酒肉五辛，遭中一食。我於爾時當現其人前，放大光明，以金色手摩其頂上，即與授決，此人所有業障罪垢悉滅無餘。

第四拘留秦佛欲說大陀羅尼名金剛幢，并能療治三界五滓眾生諸惡煩惱瘡疣重病，一切業障及以報障諸垢煩惱悉能消除，禪那兜醯吒，晉言拔眾生苦令出欲淤泥，聞者脫三垢貪欲瞋恚慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四拘留秦佛欲說大陀羅尼名金剛幢，并能療治三界五滓眾生諸惡煩惱瘡疣重病，一切業障及以報障諸垢煩惱悉能消除，禪那兜醯吒，晉言拔眾生苦令出欲淤泥，聞者脫三垢貪欲瞋恚慢。

阿若那晝婆若醯晝 伊那波梨帝 那醯晝 耆菩阿若帝那醯晝 奢富磨醯晝 若無不醯晝 烏奢欽磨醯晝 耆浮磨醯晝 遮兜梨那醯晝 浮梨帝那醯晝 阿呼呼若醯晝 浮梨帝醯晝 禪那牟梨帝(晉言大豐飽滿) 耆浮牟牟咻 抱吒牟牟咻牟梨㝹浮浮咻 娑若兜浮浮咻 支不破浮浮咻 鴦耆奴浮浮浮咻 不梨帝已浮浮咻 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿若那晝婆若醯晝 伊那波梨帝 那醯晝 耆菩阿若帝那醯晝 奢富磨醯晝 若無不醯晝 烏奢欽磨醯晝 耆浮磨醯晝 遮兜梨那醯晝 浮梨帝那醯晝 阿呼呼若醯晝 浮梨帝醯晝 禪那牟梨帝(晉言大豐飽滿) 耆浮牟牟咻 抱吒牟牟咻牟梨㝹浮浮咻 娑若兜浮浮咻 支不破浮浮咻 鴦耆奴浮浮浮咻 不梨帝已浮浮咻 莎呵

誦呪一遍，縷黃色結，作十三結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪一遍，縷黃色結，作十三結，繫項。

上來所說陀羅尼句及我所說，悉是過去九十九億諸佛所說。其有讀誦書寫之者，現身當得金剛幢三昧，所有結使摧滅無餘。濟拔眾生苦，如上所說，神力自在不可限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來所說陀羅尼句及我所說，悉是過去九十九億諸佛所說。其有讀誦書寫之者，現身當得金剛幢三昧，所有結使摧滅無餘。濟拔眾生苦，如上所說，神力自在不可限量。

第五拘那含牟尼佛欲說大陀羅尼名畢多耆呵㝹，晉言聲震十方莫不歸伏，覺悟眾生猶如雷震，無明眾生令得慧眼。此陀羅尼句，乃是過去七十二億諸佛所說，我今說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五拘那含牟尼佛欲說大陀羅尼名畢多耆呵㝹，晉言聲震十方莫不歸伏，覺悟眾生猶如雷震，無明眾生令得慧眼。此陀羅尼句，乃是過去七十二億諸佛所說，我今說之。

禪那波羅帝囊 阿那囊耆呵囊 烏奢耆呵囊 陀無耆呵囊 不梨帝耆呵囊 叉耶囊耆呵囊 欽波羅帝囊耆呵囊 蜜耆帝囊耆呵囊 阿蘭耆帝囊毘呵囊 呼婆帝囊耆蘭囊 蜜耆兜帝囊若無呵帝囊 烏烏烏烏呵帝囊 支不破帝囊 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪那波羅帝囊 阿那囊耆呵囊 烏奢耆呵囊 陀無耆呵囊 不梨帝耆呵囊 叉耶囊耆呵囊 欽波羅帝囊耆呵囊 蜜耆帝囊耆呵囊 阿蘭耆帝囊毘呵囊 呼婆帝囊耆蘭囊 蜜耆兜帝囊若無呵帝囊 烏烏烏烏呵帝囊 支不破帝囊 莎呵

誦呪三遍，黃色縷結作三結，痛處繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，黃色縷結作三結，痛處繫。

此陀羅尼力，能令三千大千世界六反震動，其中所有一切眾生得聞說此陀羅尼句一經耳者，百千萬億巨億姟劫所有重罪誹謗五逆悉滅無餘。其有眾生修行讀誦，七日七夜減省睡眠，其人現身得師子王定三昧，百千諸佛現前授記。又其國土隣國強敵欲來侵嬈，國王爾時與諸群臣淨潔洗浴著新淨衣，於高樓上隨其方面，先禮十方佛，然後禮我拘那含牟尼佛，三稱我名燒香散華，爾時即說陀羅尼句。以此陀羅尼威神力故，大梵天王、帝釋、四天大王於虛空中悉雨刀劍，四面大黑風起，令其兵眾皆悉不得見日月之光，諸夜叉眾吸其精氣，應死者死，自然退散。大陀羅尼威神之力乃至如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼力，能令三千大千世界六反震動，其中所有一切眾生得聞說此陀羅尼句一經耳者，百千萬億巨億姟劫所有重罪誹謗五逆悉滅無餘。其有眾生修行讀誦，七日七夜減省睡眠，其人現身得師子王定三昧，百千諸佛現前授記。又其國土隣國強敵欲來侵嬈，國王爾時與諸群臣淨潔洗浴著新淨衣，於高樓上隨其方面，先禮十方佛，然後禮我拘那含牟尼佛，三稱我名燒香散華，爾時即說陀羅尼句。以此陀羅尼威神力故，大梵天王、帝釋、四天大王於虛空中悉雨刀劍，四面大黑風起，令其兵眾皆悉不得見日月之光，諸夜叉眾吸其精氣，應死者死，自然退散。大陀羅尼威神之力乃至如是。

第六迦葉佛欲說大陀羅尼名初磨梨帝，晉言拯濟群生出生死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六迦葉佛欲說大陀羅尼名初磨梨帝，晉言拯濟群生出生死苦。

阿若提婆梨帝 遮富魔提婆梨帝 烏奢那提婆梨帝 娑丘波羅帝提婆梨帝 呼娑都波羅帝提婆梨帝 那呼波羅帝提婆梨帝 那支富波羅帝提婆梨帝 那呼多羅帝提婆梨帝 婆若不羅帝提婆梨帝 那波都羅帝提婆梨帝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿若提婆梨帝 遮富魔提婆梨帝 烏奢那提婆梨帝 娑丘波羅帝提婆梨帝 呼娑都波羅帝提婆梨帝 那呼波羅帝提婆梨帝 那支富波羅帝提婆梨帝 那呼多羅帝提婆梨帝 婆若不羅帝提婆梨帝 那波都羅帝提婆梨帝

奢若蜜都羅帝提婆梨帝 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢若蜜都羅帝提婆梨帝 莎呵

誦呪七遍，黃色縷結作六結，痛處繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪七遍，黃色縷結作六結，痛處繫。

此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說。此陀羅尼力，能令百佛世界六種震動，所有山河石壁皆悉摧碎猶如微塵，通為一佛世界，其中所有一切萬物皆作金色，浩𣵡滉瀼悉不復現，唯見金色更無餘色。此陀羅尼力故，能令百佛世界眾生宿業重罪及三塗苦悉皆消滅無有遺餘。其中眾生修行讀誦此陀羅尼者，未發無上菩提之心者，皆使發心至不退轉。先已發心者，修行此陀羅尼者，超過七住乃至十住。此陀羅尼金剛三昧大空解脫門，菩薩從初發心修行此三昧，直至道場菩提樹下入金剛定，莫不由是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說。此陀羅尼力，能令百佛世界六種震動，所有山河石壁皆悉摧碎猶如微塵，通為一佛世界，其中所有一切萬物皆作金色，浩𣵡滉瀼悉不復現，唯見金色更無餘色。此陀羅尼力故，能令百佛世界眾生宿業重罪及三塗苦悉皆消滅無有遺餘。其中眾生修行讀誦此陀羅尼者，未發無上菩提之心者，皆使發心至不退轉。先已發心者，修行此陀羅尼者，超過七住乃至十住。此陀羅尼金剛三昧大空解脫門，菩薩從初發心修行此三昧，直至道場菩提樹下入金剛定，莫不由是。

第七釋迦牟尼佛欲說大陀羅尼名烏蘇耆晝膩多，晉言金光照曜，除三界眾生幽冥隱滯拔其厄難。此陀羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說，我今說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋迦牟尼佛欲說大陀羅尼名烏蘇耆晝膩多，晉言金光照曜，除三界眾生幽冥隱滯拔其厄難。此陀羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說，我今說之。

耆路不帝那置 畢耆帝那置 烏蘇多帝那置 耆牟多帝那置 若不都帝那置 阿若娑若兜帝那置 若波都帝那置 耆牟波若帝那置 烏耆副帝那置 蜜耆蘇帝那置 耶蜜耆帝那置 破知彌帝那置 畢梨帝吒帝那置 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆路不帝那置 畢耆帝那置 烏蘇多帝那置 耆牟多帝那置 若不都帝那置 阿若娑若兜帝那置 若波都帝那置 耆牟波若帝那置 烏耆副帝那置 蜜耆蘇帝那置 耶蜜耆帝那置 破知彌帝那置 畢梨帝吒帝那置 莎呵

誦呪十四遍，黃色縷結作十四結，痛處繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪十四遍，黃色縷結作十四結，痛處繫。

此陀羅尼力，能令三千大千世界六種震動，其中眾生宿命罪垢纏裹縛束處在幽隱，聞此陀羅尼一音逕耳，悉得往生忉利天上。有諸行人受持讀誦書寫此陀羅尼者，未發心者咸使發心到堅固地，先發心者入法流水中，八住齊階疾至佛地。以此陀羅尼力故，一踊超過菩提樹下，乃至佛地坐於道場。此三昧名金光明王定，覺悟群生踊出三界拔眾厄難，超眾群聖疾成佛道。若有眾生欲修行此陀羅尼者，欲得現身四沙門果，欲除過去億百千劫障道五逆犯四重禁，現世除滅令無遺餘，應當修行此陀羅尼。三七二十一日護持禁戒猶如明珠，一日一夜六時行道懺悔十方，淨潔洗浴著新淨衣，用七色華三種名香供養奉敬釋迦牟尼佛，於舍利塔前五體投地悔過自㥽。爾時當誦此陀羅尼句八十遍，日日常爾，乃至七日。一七日不得，復至七日乃至三七日，億百姟劫所有重罪悉滅無餘，十方諸佛放大光明來觸其身。是人爾時心意熙怡，猶如比丘得第三禪。爾時當有大梵天王、釋提桓因、四天大王，即時授與四沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼力，能令三千大千世界六種震動，其中眾生宿命罪垢纏裹縛束處在幽隱，聞此陀羅尼一音逕耳，悉得往生忉利天上。有諸行人受持讀誦書寫此陀羅尼者，未發心者咸使發心到堅固地，先發心者入法流水中，八住齊階疾至佛地。以此陀羅尼力故，一踊超過菩提樹下，乃至佛地坐於道場。此三昧名金光明王定，覺悟群生踊出三界拔眾厄難，超眾群聖疾成佛道。若有眾生欲修行此陀羅尼者，欲得現身四沙門果，欲除過去億百千劫障道五逆犯四重禁，現世除滅令無遺餘，應當修行此陀羅尼。三七二十一日護持禁戒猶如明珠，一日一夜六時行道懺悔十方，淨潔洗浴著新淨衣，用七色華三種名香供養奉敬釋迦牟尼佛，於舍利塔前五體投地悔過自㥽。爾時當誦此陀羅尼句八十遍，日日常爾，乃至七日。一七日不得，復至七日乃至三七日，億百姟劫所有重罪悉滅無餘，十方諸佛放大光明來觸其身。是人爾時心意熙怡，猶如比丘得第三禪。爾時當有大梵天王、釋提桓因、四天大王，即時授與四沙門果。

文殊師利菩薩所說陀羅尼名閻摩兜，晉言解眾生縛，現在病苦悉得消除，能却障道拔三毒箭，九十八使漸漸消滅，度三有流現身得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩所說陀羅尼名閻摩兜，晉言解眾生縛，現在病苦悉得消除，能却障道拔三毒箭，九十八使漸漸消滅，度三有流現身得道。

支不多捺帝 閻浮支捺帝 蘇車不支捺帝 祝耆不支捺帝烏蘇多支捺帝 娑遮不支捺帝 閻摩賴長支捺帝 阿恕波賴長支捺帝 恕波帝捺帝 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支不多捺帝 閻浮支捺帝 蘇車不支捺帝 祝耆不支捺帝烏蘇多支捺帝 娑遮不支捺帝 閻摩賴長支捺帝 阿恕波賴長支捺帝 恕波帝捺帝 莎呵

誦呪三遍，結五色縷作二結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，結五色縷作二結，繫項。

此陀羅尼，四十二億諸佛所說。若諸行人有能書寫讀誦此陀羅尼者，現世當為千佛所護，此人命終不墮惡道，當生兜率天上面覩彌勒。又有眾生能修行此陀羅尼者，斷食七日，純服牛乳，中時一食更無雜食，一日一夜六時懺悔。十方佛前悔先所作，億千姟劫所有重罪一時都盡，分部、破戒亦悉都盡。五逆殃惡及一闡提，殷重悔過悉得滅除。於六時中一時十遍，空閑淨室若在塔中，此人心若淳厚，我於爾時當往其所。此人以見我故心轉淳厚，心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記，宿世殃惡永滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，四十二億諸佛所說。若諸行人有能書寫讀誦此陀羅尼者，現世當為千佛所護，此人命終不墮惡道，當生兜率天上面覩彌勒。又有眾生能修行此陀羅尼者，斷食七日，純服牛乳，中時一食更無雜食，一日一夜六時懺悔。十方佛前悔先所作，億千姟劫所有重罪一時都盡，分部、破戒亦悉都盡。五逆殃惡及一闡提，殷重悔過悉得滅除。於六時中一時十遍，空閑淨室若在塔中，此人心若淳厚，我於爾時當往其所。此人以見我故心轉淳厚，心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記，宿世殃惡永滅無餘。

我虛空藏菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆晝寧，晉言拔眾生苦三界挺特無比。若有眾生迴波六趣無能救者，我以救之令得脫難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我虛空藏菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆晝寧，晉言拔眾生苦三界挺特無比。若有眾生迴波六趣無能救者，我以救之令得脫難。

阿那耆晝蘇 不梨帝耆晝蘇 若波晝耆晝蘇 畢梨帝那耆晝蘇 如波葂耆晝蘇 烏奢帝那奢晝蘇 若波晝耆晝蘇 阿若呼婆耆晝蘇 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那耆晝蘇 不梨帝耆晝蘇 若波晝耆晝蘇 畢梨帝那耆晝蘇 如波葂耆晝蘇 烏奢帝那奢晝蘇 若波晝耆晝蘇 阿若呼婆耆晝蘇 莎呵

誦呪五遍，縷五色結作十四結，繫兩手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，縷五色結作十四結，繫兩手。

此陀羅尼乃是過去七十二億諸佛所說，我今已說，欲護正法故、度眾生故、成諸行人德從萬行故、諸聲聞人未證果者令得果故、令緣覺人度十二因緣大河拯濟群萌故、令諸菩薩從初發心乃至十地願果成故，說此陀羅尼。又此陀羅尼力，能令三千大千世界其中眾生，處在幽隱及三塗，普聞此陀羅尼一逕耳處得宿命智，乃至十四生悉得解脫。若有善男子善女人欲修行此陀羅尼者，應當三七二十一日，淨自洗浴著新淨衣，若於制剎中若清淨地，於夜後分明星出時，語此大時明星：「為我語虛空藏菩薩。」如是三說。「除我根本罪。」如是三說。「除我障道罪。」如是三說。「與我四沙門果。」如是三說。我於爾時即往其所，住其人前受與四沙門果。「我誓當與。」如是三說。燒沈水香，若夢得阿摩勒果、若得訶梨勒果、若得頻婆果、若毘醯勒果、若杏等，爾時當懃精進。若雞子等、若捲等，爾時即得明星出時誦呪七遍，若心好時誦七十遍。虛空藏菩薩常遊諸國，為諸行人得從萬行，是為得從萬行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼乃是過去七十二億諸佛所說，我今已說，欲護正法故、度眾生故、成諸行人德從萬行故、諸聲聞人未證果者令得果故、令緣覺人度十二因緣大河拯濟群萌故、令諸菩薩從初發心乃至十地願果成故，說此陀羅尼。又此陀羅尼力，能令三千大千世界其中眾生，處在幽隱及三塗，普聞此陀羅尼一逕耳處得宿命智，乃至十四生悉得解脫。若有善男子善女人欲修行此陀羅尼者，應當三七二十一日，淨自洗浴著新淨衣，若於制剎中若清淨地，於夜後分明星出時，語此大時明星：「為我語虛空藏菩薩。」如是三說。「除我根本罪。」如是三說。「除我障道罪。」如是三說。「與我四沙門果。」如是三說。我於爾時即往其所，住其人前受與四沙門果。「我誓當與。」如是三說。燒沈水香，若夢得阿摩勒果、若得訶梨勒果、若得頻婆果、若毘醯勒果、若杏等，爾時當懃精進。若雞子等、若捲等，爾時即得明星出時誦呪七遍，若心好時誦七十遍。虛空藏菩薩常遊諸國，為諸行人得從萬行，是為得從萬行。

我觀世音菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆不知究梨知那，晉言大證濟普及十方無邊眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀世音菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆不知究梨知那，晉言大證濟普及十方無邊眾生。

烏奢帝那 耆那知帝那 不迦兜帝那 那殊不梨帝那 阿摩殊不梨帝那 烏奢呼呼吒帝那 耆浮浮帝那 羞都晝帝那 若浮慕那賴帝那 漚究那賴帝那 支波副那賴帝那 閻浮浮賴帝那 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏奢帝那 耆那知帝那 不迦兜帝那 那殊不梨帝那 阿摩殊不梨帝那 烏奢呼呼吒帝那 耆浮浮帝那 羞都晝帝那 若浮慕那賴帝那 漚究那賴帝那 支波副那賴帝那 閻浮浮賴帝那 莎呵

誦呪五遍，五色縷結作二十四結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，五色縷結作二十四結，繫項。

此陀羅尼句，乃是過去九十九億諸佛所說。九十九億諸佛為諸行人修行六度者未發心者、若諸聲聞人未證果者、若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者，皆使發心。有諸凡夫未得信心，我以種子令生法牙，以此陀羅尼威神力故及我方便威神力故，令其所修悉得成辦。及三千大千世界內，幽隱黑暗滯礙及三塗眾生，又聞我此陀羅尼者皆得拔苦。又諸菩薩未皆初住者令得初住，次第令得乃至十住。已得皆初十住地者，已得此陀羅尼勢力故，於一念頃直至佛地，三十二相八十種好自然成就。若聲聞人聞此陀羅尼一逕耳者，讀誦書寫修行此陀羅尼，以質直心如法而住，四沙門果不求而得。以此陀羅尼力故，三千大千世界山河石壁、四大海水能令涌沸，須彌山及鐵圍山令如微塵。其中眾生有諸菩薩聲聞修行之者，障道滯礙患苦嬰身，我悉救之令得脫難，令其所修悉得成辦。若有眾生現世求所願者，修行陀羅尼者，於三七二十一日淨持戒地，一日一夜六時行道，燒眾名香散五色華，懺悔十方自嘖罪咎，從生死際至生死際，自㥽慚愧。爾時三稱我觀世音菩薩，燒香散華、叩頭求哀、悔過自㥽，億百千劫所有重罪於一念頃悉得消滅，淨身口意。爾時當誦此陀羅尼三七二十一遍，日日六時，從初一日乃至七日乃至三七二十一日。其鈍根者未得初果者，我於爾時授與初果第二第三乃至第四果，隨其利鈍階差所應。若諸菩薩欲趣證地滯礙不進，如法行者即得證地，如前法同。我今說此陀羅尼句，三千大千世界內其中諸佛、諸大菩薩、釋梵四天王、諸神仙人及諸龍王皆悉證知大誓成就，願果不虛真實如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼句，乃是過去九十九億諸佛所說。九十九億諸佛為諸行人修行六度者未發心者、若諸聲聞人未證果者、若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者，皆使發心。有諸凡夫未得信心，我以種子令生法牙，以此陀羅尼威神力故及我方便威神力故，令其所修悉得成辦。及三千大千世界內，幽隱黑暗滯礙及三塗眾生，又聞我此陀羅尼者皆得拔苦。又諸菩薩未皆初住者令得初住，次第令得乃至十住。已得皆初十住地者，已得此陀羅尼勢力故，於一念頃直至佛地，三十二相八十種好自然成就。若聲聞人聞此陀羅尼一逕耳者，讀誦書寫修行此陀羅尼，以質直心如法而住，四沙門果不求而得。以此陀羅尼力故，三千大千世界山河石壁、四大海水能令涌沸，須彌山及鐵圍山令如微塵。其中眾生有諸菩薩聲聞修行之者，障道滯礙患苦嬰身，我悉救之令得脫難，令其所修悉得成辦。若有眾生現世求所願者，修行陀羅尼者，於三七二十一日淨持戒地，一日一夜六時行道，燒眾名香散五色華，懺悔十方自嘖罪咎，從生死際至生死際，自㥽慚愧。爾時三稱我觀世音菩薩，燒香散華、叩頭求哀、悔過自㥽，億百千劫所有重罪於一念頃悉得消滅，淨身口意。爾時當誦此陀羅尼三七二十一遍，日日六時，從初一日乃至七日乃至三七二十一日。其鈍根者未得初果者，我於爾時授與初果第二第三乃至第四果，隨其利鈍階差所應。若諸菩薩欲趣證地滯礙不進，如法行者即得證地，如前法同。我今說此陀羅尼句，三千大千世界內其中諸佛、諸大菩薩、釋梵四天王、諸神仙人及諸龍王皆悉證知大誓成就，願果不虛真實如是。

我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆知羅，晉言救諸病苦消眾毒藥，拔濟眾生出於生死，未度者度、未安者安、未得涅槃者令得涅槃。此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說，我欲說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆知羅，晉言救諸病苦消眾毒藥，拔濟眾生出於生死，未度者度、未安者安、未得涅槃者令得涅槃。此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說，我欲說之。

陀摩賴帝 阿那婆賴帝 究支那帝 耆摩那帝 究吒婆賴多帝 阿奢摩梨難帝 婆若不梨那烏奢欽帝 婆吒羅奢帝 烏蘇那婆賴帝 陀摩賴帝 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀摩賴帝 阿那婆賴帝 究支那帝 耆摩那帝 究吒婆賴多帝 阿奢摩梨難帝 婆若不梨那烏奢欽帝 婆吒羅奢帝 烏蘇那婆賴帝 陀摩賴帝 莎呵

誦呪三遍，縷五色結作六結，繫兩肩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷五色結作六結，繫兩肩。

我今說此陀羅尼句，時三千大千世界其中所有一切眾生所有罪垢殃惡重病，以我法音聲震三千，散入一切眾生毛孔六情諸根，現在病苦欝蒸毒氣及過去業諸結惱熱，一切消盡令無遺餘。又諸行人厭離三界，欲求出要而不能得，我當為設無量方便，令其所求各得成辦。如其國土有諸隣敵欲來侵陵，我當救之令得脫難。爾時國王應當慚愧，悔過自責歸謝萬民，淨潔洗浴著新淨衣，若高樓上若宮殿中，燒香散華禮十方佛。爾時當三稱我名「救脫菩薩，我今歸依。」如是三說。爾時即當誦此陀羅尼三七二十一遍。隨其方面有賊來處，爾時當有八部鬼神，雨沙礫石、放大黑風、雷震礔礰、猶如天崩震動天地、爾時怨賊自然退散。我救脫菩薩拔濟眾生神力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說此陀羅尼句，時三千大千世界其中所有一切眾生所有罪垢殃惡重病，以我法音聲震三千，散入一切眾生毛孔六情諸根，現在病苦欝蒸毒氣及過去業諸結惱熱，一切消盡令無遺餘。又諸行人厭離三界，欲求出要而不能得，我當為設無量方便，令其所求各得成辦。如其國土有諸隣敵欲來侵陵，我當救之令得脫難。爾時國王應當慚愧，悔過自責歸謝萬民，淨潔洗浴著新淨衣，若高樓上若宮殿中，燒香散華禮十方佛。爾時當三稱我名「救脫菩薩，我今歸依。」如是三說。爾時即當誦此陀羅尼三七二十一遍。隨其方面有賊來處，爾時當有八部鬼神，雨沙礫石、放大黑風、雷震礔礰、猶如天崩震動天地、爾時怨賊自然退散。我救脫菩薩拔濟眾生神力如是。

我拔陀和菩薩欲說大陀羅尼。此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說，我今欲說。有陀羅尼名阿那耆置盧，晉言度脫眾生，老病死苦及三塗苦，眾生現在病苦悉皆拯濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我拔陀和菩薩欲說大陀羅尼。此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說，我今欲說。有陀羅尼名阿那耆置盧，晉言度脫眾生，老病死苦及三塗苦，眾生現在病苦悉皆拯濟。

阿那支波晝 求守羅波晝 支富盧波晝 阿那蘇呵兜波晝 烏奢欽波羅加波晝 耆復那波晝 呵若呼帝奴波晝 耆摩浮梨帝那波晝 烏蘇帝樓波晝 奢波矒波晝 阿娑婆羅帝那波晝 呼娑都波晝 耆摩梨帝波晝 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那支波晝 求守羅波晝 支富盧波晝 阿那蘇呵兜波晝 烏奢欽波羅加波晝 耆復那波晝 呵若呼帝奴波晝 耆摩浮梨帝那波晝 烏蘇帝樓波晝 奢波矒波晝 阿娑婆羅帝那波晝 呼娑都波晝 耆摩梨帝波晝 莎呵

誦呪五遍，縷六色結作五結，痛處繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，縷六色結作五結，痛處繫。

此呪能令地作水相、水作地相、風作火相、火作風相，三千世界作微塵相，色作空相、空作色相，下至金剛際上至淨居天變為非色相。若三千世界內有諸行人四大不調，行道滯礙互不調適，我以金手摩其頂上授與湯藥，令其所患消滅無餘，行道進德四大輕便。有諸眾生為宿業垢纏裹縛束，在三界獄無復出要，我時當以智慧火及禪定水燒燃洗澤令出三界，以薩婆若膏漬潤令濕令生法牙，拔其毒足，咸各使發無上菩提道心。若諸眾生於今現身欲求所願者，欲求尊貴欲求聰明、欲求總持欲求智慧、欲求見十方諸佛面對共語得受記莂、欲見我跋陀和菩薩授與四沙門果、欲得命終生兜率天上面見彌勒、欲生他方淨佛國土，現在佛前當書寫讀誦修行此陀羅尼，當少欲知足淨持戒地，常當慚愧修質直行，於一日一夜六時之中精進不闕，五辛酒肉不得過口。如是精進一百一十四日，內外明徹，面對十方諸佛面對授記：「善男子！汝過如是若干劫數，當得作佛，國土如是、弟子眾數壽命如是。」若聲聞人欲求四果者，亦當如是修行。此陀羅尼功用正等無異，隨根利鈍所證差別。我跋陀和菩薩所說陀羅尼句，神力如是誠諦不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪能令地作水相、水作地相、風作火相、火作風相，三千世界作微塵相，色作空相、空作色相，下至金剛際上至淨居天變為非色相。若三千世界內有諸行人四大不調，行道滯礙互不調適，我以金手摩其頂上授與湯藥，令其所患消滅無餘，行道進德四大輕便。有諸眾生為宿業垢纏裹縛束，在三界獄無復出要，我時當以智慧火及禪定水燒燃洗澤令出三界，以薩婆若膏漬潤令濕令生法牙，拔其毒足，咸各使發無上菩提道心。若諸眾生於今現身欲求所願者，欲求尊貴欲求聰明、欲求總持欲求智慧、欲求見十方諸佛面對共語得受記莂、欲見我跋陀和菩薩授與四沙門果、欲得命終生兜率天上面見彌勒、欲生他方淨佛國土，現在佛前當書寫讀誦修行此陀羅尼，當少欲知足淨持戒地，常當慚愧修質直行，於一日一夜六時之中精進不闕，五辛酒肉不得過口。如是精進一百一十四日，內外明徹，面對十方諸佛面對授記：「善男子！汝過如是若干劫數，當得作佛，國土如是、弟子眾數壽命如是。」若聲聞人欲求四果者，亦當如是修行。此陀羅尼功用正等無異，隨根利鈍所證差別。我跋陀和菩薩所說陀羅尼句，神力如是誠諦不虛。

我大勢至菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置盧，晉言救諸病苦斷疑網，拔四毒箭令出三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我大勢至菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置盧，晉言救諸病苦斷疑網，拔四毒箭令出三界。

耆富吒那帝 阿輸波羅帝 耆晝盧波羅帝 阿輸多波羅帝 烏那呼波羅帝 若牟耶波羅帝 圖故晝波羅帝 若牟耶波羅帝 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆富吒那帝 阿輸波羅帝 耆晝盧波羅帝 阿輸多波羅帝 烏那呼波羅帝 若牟耶波羅帝 圖故晝波羅帝 若牟耶波羅帝 莎呵

誦呪三遍，縷三色結作三結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷三色結作三結，繫項。

此陀羅尼呪，七十七億諸佛所說，我今說竟。此陀羅尼力，能令三千大千世界地皆振裂，其中眾生自然踊出，我時即以大智力一時接取安置一處，即以禪定清涼法水洗澤塵垢，摩抆拂拭安慰其心，譬如比丘入第三禪。然後我當隨根利鈍，應得阿耨多羅三藐三菩提者，隨其階次悉皆給與；若聲聞人應得四沙門果者，次第給與令滿其願。有諸行人書寫讀誦此陀羅尼句，現在身中四百四病、破戒五逆及障道罪宿世微殃，悉皆消滅無有遺餘。我大勢至菩薩威神力故，令此行人所修轉勝悉得成辦。有諸行人在所生處得宿命智，百生千生百千萬億生通達無礙，如視掌中阿摩勒果，欲得聞持旋持總持，欲得四辯說法無礙，欲得佛十力四無所畏，欲得修佛三十二相八十種好，速得成辦。欲得金剛三昧超過十地入佛正位，應當書寫讀誦修行此陀羅尼，晝夜六時曾不廢忘，淨持戒地五辛酒肉悉不食之，少欲知足修質直行。此陀羅尼故，無有非人能觸惱者。我時當與釋梵四天王往詣是人所住之處，安慰其心令其所修日日增廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼呪，七十七億諸佛所說，我今說竟。此陀羅尼力，能令三千大千世界地皆振裂，其中眾生自然踊出，我時即以大智力一時接取安置一處，即以禪定清涼法水洗澤塵垢，摩抆拂拭安慰其心，譬如比丘入第三禪。然後我當隨根利鈍，應得阿耨多羅三藐三菩提者，隨其階次悉皆給與；若聲聞人應得四沙門果者，次第給與令滿其願。有諸行人書寫讀誦此陀羅尼句，現在身中四百四病、破戒五逆及障道罪宿世微殃，悉皆消滅無有遺餘。我大勢至菩薩威神力故，令此行人所修轉勝悉得成辦。有諸行人在所生處得宿命智，百生千生百千萬億生通達無礙，如視掌中阿摩勒果，欲得聞持旋持總持，欲得四辯說法無礙，欲得佛十力四無所畏，欲得修佛三十二相八十種好，速得成辦。欲得金剛三昧超過十地入佛正位，應當書寫讀誦修行此陀羅尼，晝夜六時曾不廢忘，淨持戒地五辛酒肉悉不食之，少欲知足修質直行。此陀羅尼故，無有非人能觸惱者。我時當與釋梵四天王往詣是人所住之處，安慰其心令其所修日日增廣。

我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名烏蘇波置樓，晉言救諸病苦，拔濟群生出於三界，令諸行人得從萬行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名烏蘇波置樓，晉言救諸病苦，拔濟群生出於三界，令諸行人得從萬行。

阿那耆置樓 波羅帝那耆置樓 若摩陀羅置耆置樓 阿輸陀羅尼耆置樓 烏蘇波置那耆置樓 胡盧波置那波置樓 遮波副波置樓 若無梨置波置樓 耆浮呼梨那波置樓 若無阿遮不梨帝那 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那耆置樓 波羅帝那耆置樓 若摩陀羅置耆置樓 阿輸陀羅尼耆置樓 烏蘇波置那耆置樓 胡盧波置那波置樓 遮波副波置樓 若無梨置波置樓 耆浮呼梨那波置樓 若無阿遮不梨帝那 莎呵

誦呪五遍，縷三色結作三結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪五遍，縷三色結作三結，繫項。

此陀羅尼句，乃是過去四十億恒河沙等諸佛所說，我今已說。此陀羅尼力，能令十佛世界六種震動，其中所有一切眾生以此陀羅尼法音光明入其毛孔，塵勞垢集一切消除。以我得大勢威神力故，及此陀羅尼威神力故。此諸眾生命終已後，悉得往生兜率天上面覩彌勒。若諸行人欲求解脫，而為業障之所滯礙，懈怠懶墮三業不懃。我時即以智慧火禪定水燒燃洗澤業垢障道，令其惺悟，皆使令發菩提之心。有諸行人四大不調病苦殃身，有能讀誦此陀羅尼者，我時當與八部鬼神、四大天王往是人所，即時授與阿伽陀藥、如意寶珠令無所乏。是善男子善女人以我神力及陀羅尼力轉倍精進，已精進故即得大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼句，乃是過去四十億恒河沙等諸佛所說，我今已說。此陀羅尼力，能令十佛世界六種震動，其中所有一切眾生以此陀羅尼法音光明入其毛孔，塵勞垢集一切消除。以我得大勢威神力故，及此陀羅尼威神力故。此諸眾生命終已後，悉得往生兜率天上面覩彌勒。若諸行人欲求解脫，而為業障之所滯礙，懈怠懶墮三業不懃。我時即以智慧火禪定水燒燃洗澤業垢障道，令其惺悟，皆使令發菩提之心。有諸行人四大不調病苦殃身，有能讀誦此陀羅尼者，我時當與八部鬼神、四大天王往是人所，即時授與阿伽陀藥、如意寶珠令無所乏。是善男子善女人以我神力及陀羅尼力轉倍精進，已精進故即得大果。

我堅勇菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置樓，晉言拔濟眾生出生死苦。拯濟三界貧窮眾生如寶掌菩薩，亦如國王解髻中明珠施與貧人，猶如慈父視子寶藏。此陀羅尼力亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我堅勇菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置樓，晉言拔濟眾生出生死苦。拯濟三界貧窮眾生如寶掌菩薩，亦如國王解髻中明珠施與貧人，猶如慈父視子寶藏。此陀羅尼力亦復如是。

若無呼娑置樓 烏蘇多置 若無耆置樓 烏蘇呼那置樓 若物珠置樓 毘梨帝那置樓 烏奢欽置樓 遮不呼蘇多置樓 若無蜜多置樓 阿支不置樓 毘梨帝那置樓 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無呼娑置樓 烏蘇多置 若無耆置樓 烏蘇呼那置樓 若物珠置樓 毘梨帝那置樓 烏奢欽置樓 遮不呼蘇多置樓 若無蜜多置樓 阿支不置樓 毘梨帝那置樓 莎呵

誦呪三遍，縷三色結作七結，痛處繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦呪三遍，縷三色結作七結，痛處繫。

此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說，我今說之。有諸國王，其國土境水旱不調、穀米不登，爾時應當誦此陀羅尼七十七遍，三稱我名堅勇菩薩。我時當勅阿耨大龍娑伽羅龍，使諸小龍給足其水，令國豐實。若其國內疫病流行，有諸眾生病苦殃身，我時當往詣是人所，隨其偏發療治救濟。有諸眾生乏於財物，我當給施令無所乏。若諸國王欲求所願，應當修行此陀羅尼，若在塔中若空閑地，淨潔洗浴著新淨衣，七日七夜受持八戒，六時行道，於一一時中七遍誦此陀羅尼。若其國王心淳厚者，三日三夜即得如願，極到七日無不剋果。燒黑沈水香、白栴檀香，散五色花、燃胡麻油燈，於月八日十四日十五日是時三稱我名堅勇菩薩。我時當與天龍八部往是人所，與其所願。是人若於夢中、若惺悟心，或得珍寶、或見白象、或得果實，爾時當知即得所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說，我今說之。有諸國王，其國土境水旱不調、穀米不登，爾時應當誦此陀羅尼七十七遍，三稱我名堅勇菩薩。我時當勅阿耨大龍娑伽羅龍，使諸小龍給足其水，令國豐實。若其國內疫病流行，有諸眾生病苦殃身，我時當往詣是人所，隨其偏發療治救濟。有諸眾生乏於財物，我當給施令無所乏。若諸國王欲求所願，應當修行此陀羅尼，若在塔中若空閑地，淨潔洗浴著新淨衣，七日七夜受持八戒，六時行道，於一一時中七遍誦此陀羅尼。若其國王心淳厚者，三日三夜即得如願，極到七日無不剋果。燒黑沈水香、白栴檀香，散五色花、燃胡麻油燈，於月八日十四日十五日是時三稱我名堅勇菩薩。我時當與天龍八部往是人所，與其所願。是人若於夢中、若惺悟心，或得珍寶、或見白象、或得果實，爾時當知即得所願。