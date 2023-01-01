大吉義神呪經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大吉義神呪經卷第四

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

時娑伽羅龍王與九十一子及諸龍圍繞往詣佛所，頭面禮足，瞻仰尊顏，一心合掌以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時娑伽羅龍王與九十一子及諸龍圍繞往詣佛所，頭面禮足，瞻仰尊顏，一心合掌以偈讚曰：

「歸命世所讚， 最上無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命世所讚， 最上無與等，

三界大導師， 能示正道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界大導師， 能示正道者。

成就大威德， 永滅煩惱結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就大威德， 永滅煩惱結，

人中之勝龍， 一切眾生父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中之勝龍， 一切眾生父。

於無量劫中， 具真實功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量劫中， 具真實功德，

力能摧眾魔， 魔軍悉退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力能摧眾魔， 魔軍悉退散。

所證無上道， 難可得思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所證無上道， 難可得思議，

能轉妙法輪， 顯現四真諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能轉妙法輪， 顯現四真諦。

演斯真要法， 解脫眾苦縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演斯真要法， 解脫眾苦縛，

說大結界經， 利益諸天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說大結界經， 利益諸天人。

諸惡鬼神等， 聞佛說呪經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡鬼神等， 聞佛說呪經，

悉皆遠逃避， 至百由旬外。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆遠逃避， 至百由旬外。」

說是偈已復白佛言：「世尊！我今亦欲助佛說呪，摧伏鬼神除諸災患。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已復白佛言：「世尊！我今亦欲助佛說呪，摧伏鬼神除諸災患。」即說呪曰：

「那地 那地 那地婆隷 波羅羅地 質多羅賜 鼻多羅賜 毘那栖隷 栴陀隷 闍駛 摩登祇瞿利 乾陀利 婆尸利 摩訶婆尸利 婆尸羅陀 陀羅婆尸 陀那狸隷 阿帝 阿吃帝 吒吒吒吒 妬妬妬妬 智智智智 毘知智叱掘彌 彌掘彌 彌智彌智 羽黎羽黎 毘羽黎 那羅那雉 那陀陀隷 陀陀隷」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那地 那地 那地婆隷 波羅羅地 質多羅賜 鼻多羅賜 毘那栖隷 栴陀隷 闍駛 摩登祇瞿利 乾陀利 婆尸利 摩訶婆尸利 婆尸羅陀 陀羅婆尸 陀那狸隷 阿帝 阿吃帝 吒吒吒吒 妬妬妬妬 智智智智 毘知智叱掘彌 彌掘彌 彌智彌智 羽黎羽黎 毘羽黎 那羅那雉 那陀陀隷 陀陀隷」

說是呪已，大地諸山、三千世界六種震動，一切諸天皆悉歡喜。「三佛陀顯現此經，城邑聚落官府諸處，此經所在百由旬內不得中住。如此猛呪，過去諸佛之所顯現，使為帝主作大擁護，無諸災害，作一切吉祥，一切眾患悉皆消除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪已，大地諸山、三千世界六種震動，一切諸天皆悉歡喜。「三佛陀顯現此經，城邑聚落官府諸處，此經所在百由旬內不得中住。如此猛呪，過去諸佛之所顯現，使為帝主作大擁護，無諸災害，作一切吉祥，一切眾患悉皆消除。」

爾時地神往至佛所，頂禮佛足，說偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時地神往至佛所，頂禮佛足，說偈讚曰：

「我今歸命大悲愍， 能盡一切諸苦際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今歸命大悲愍， 能盡一切諸苦際，

能救眾生令解脫， 能與一切諸安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能救眾生令解脫， 能與一切諸安樂。

誰得聞此善妙說， 而當不生歡喜心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰得聞此善妙說， 而當不生歡喜心？」

「是深妙說，為天、阿修羅之所供養。我今亦當助佛，說是明呪，勇猛必行。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是深妙說，為天、阿修羅之所供養。我今亦當助佛，說是明呪，勇猛必行。」即說呪曰：

「度彌度彌 度度彌 度彌 護彌護彌 呼呼呼呼彌 呵羅娑隷 呵達茶 呵呵邏娑陀那娑邏 支陀陀隷 質埵婆羅泥 婆涕婆他婆帝 婆泥 婆婆婆泥呵羅婆帝 遮鉢羅賜 鉢羅卑賜 奴羅 㝹婁賜毘陀婆帝 陀婆尼迦婁卑尼 摩陀泥 摩訶摩陀尼 斯斯細奇細」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度彌度彌 度度彌 度彌 護彌護彌 呼呼呼呼彌 呵羅娑隷 呵達茶 呵呵邏娑陀那娑邏 支陀陀隷 質埵婆羅泥 婆涕婆他婆帝 婆泥 婆婆婆泥呵羅婆帝 遮鉢羅賜 鉢羅卑賜 奴羅 㝹婁賜毘陀婆帝 陀婆尼迦婁卑尼 摩陀泥 摩訶摩陀尼 斯斯細奇細」

說是呪已，大地諸山并及大海悉皆震動，夜叉鬼神眾號呼失聲，唱言：「嗚呼嗚呼！怪哉怪哉！」羅剎亦爾。「此經所在國邑聚落官府諸處百由旬內，我等不得住在其中，結呪界周匝千由旬內。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪已，大地諸山并及大海悉皆震動，夜叉鬼神眾號呼失聲，唱言：「嗚呼嗚呼！怪哉怪哉！」羅剎亦爾。「此經所在國邑聚落官府諸處百由旬內，我等不得住在其中，結呪界周匝千由旬內。」

爾時佛放眉間光明，光名感悟，大光遍照三千大千世界，一切眾生覩斯光者，盡皆感悟如來所說。諸園苑神、諸井泉潢池神、根神果神、地神龍神、阿修羅神，放逸天、持華鬘天、曲脚天，乘空夜叉、乾闥婆、羅剎、鬼神、究槃茶、毘舍闍、富單那、餓鬼、緊那羅、陸生龍、曠野神、揵陀神、顛鬼狂鬼癎鬼、日月星辰、護世四天王、三十三天、焰摩天、兜率天、化樂天、他化自在天、魔天魔眷屬天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、遍淨天、無量淨天、不廣身天、不熱天、善現天、色究竟天、摩醯首羅天，此等諸天遇斯光已，皆自見身盡被五縛。以佛神力，令諸天眾一切同時飛來向佛，禮世尊足在一面坐。如來爾時即變大地化成金剛，一切世間無能壞者，復化十方悉皆火起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛放眉間光明，光名感悟，大光遍照三千大千世界，一切眾生覩斯光者，盡皆感悟如來所說。諸園苑神、諸井泉潢池神、根神果神、地神龍神、阿修羅神，放逸天、持華鬘天、曲脚天，乘空夜叉、乾闥婆、羅剎、鬼神、究槃茶、毘舍闍、富單那、餓鬼、緊那羅、陸生龍、曠野神、揵陀神、顛鬼狂鬼癎鬼、日月星辰、護世四天王、三十三天、焰摩天、兜率天、化樂天、他化自在天、魔天魔眷屬天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、遍淨天、無量淨天、不廣身天、不熱天、善現天、色究竟天、摩醯首羅天，此等諸天遇斯光已，皆自見身盡被五縛。以佛神力，令諸天眾一切同時飛來向佛，禮世尊足在一面坐。如來爾時即變大地化成金剛，一切世間無能壞者，復化十方悉皆火起。

爾時世尊即以佛眼觀此三千大千世界誰有不來集在會者，諦觀察已，見此世界無有一人而不來者，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即以佛眼觀此三千大千世界誰有不來集在會者，諦觀察已，見此世界無有一人而不來者，即說呪曰：

「闍隷 摩隷 闍羅摩隷 摩隷泥 伊隷 𭌲隷 呵𭌲 摩𭌲 那𭌲 那羅那𭌲 那𭌲隷 𭌲婆隷 敷羅鞞隷 鞞鞞隷 鞞黎 渒那 俾泥 俾那娑伽隷 娑伽隷 卑泥頗栖 頗羅頗栖 頗求迷 頗羅頗羅頗求迷求渒隷 頗隷鞞 頗羅地 賀羅羅地蘇羅帝毘 蘇羅地優浮地 涅浮地 浮黎浮地 娑羅泥隷 泥黎羅彌隷 摩訶羅隷 摩訶那隷 喝羅闍泥隷 泥泥羅隷 牟隷目帝 阿羅羅憊 毘羅憊 羅羅憊 羅闍羅憊 羅闍頗隷」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「闍隷 摩隷 闍羅摩隷 摩隷泥 伊隷 𭌲隷 呵𭌲 摩𭌲 那𭌲 那羅那𭌲 那𭌲隷 𭌲婆隷 敷羅鞞隷 鞞鞞隷 鞞黎 渒那 俾泥 俾那娑伽隷 娑伽隷 卑泥頗栖 頗羅頗栖 頗求迷 頗羅頗羅頗求迷求渒隷 頗隷鞞 頗羅地 賀羅羅地蘇羅帝毘 蘇羅地優浮地 涅浮地 浮黎浮地 娑羅泥隷 泥黎羅彌隷 摩訶羅隷 摩訶那隷 喝羅闍泥隷 泥泥羅隷 牟隷目帝 阿羅羅憊 毘羅憊 羅羅憊 羅闍羅憊 羅闍頗隷」

說此呪已，天、龍、阿修羅、夜叉、羅剎皆大驚怖，生於厭患，身毛皆竪，不樂聽是結大呪界，欲陷形去，地如金剛不得陷入，周匝火然猶如地獄。此諸天眾皆住空中一心聽呪，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，天、龍、阿修羅、夜叉、羅剎皆大驚怖，生於厭患，身毛皆竪，不樂聽是結大呪界，欲陷形去，地如金剛不得陷入，周匝火然猶如地獄。此諸天眾皆住空中一心聽呪，即說呪曰：

「郁去 目去 那去那去 去那去那佉去 驅彌隷 驅彌細 驅驅彌細 驅步 驅步路 步佉 步佉步 佉那佉步 佉雷 驅羅細 丘摩摩泥 驅驅摩泥跂跂摩隷 歧歧隷 佉羅佉 跂隷 佉那佉泥隷 佉婆婆佉梨泥 毘佉地佉陀婆憊 婆婆嗘 婆那佉膩 嗘泥隷 嗘栖隷 嗘嗘栖隷 脾嗘嗘栖隷」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「郁去 目去 那去那去 去那去那佉去 驅彌隷 驅彌細 驅驅彌細 驅步 驅步路 步佉 步佉步 佉那佉步 佉雷 驅羅細 丘摩摩泥 驅驅摩泥跂跂摩隷 歧歧隷 佉羅佉 跂隷 佉那佉泥隷 佉婆婆佉梨泥 毘佉地佉陀婆憊 婆婆嗘 婆那佉膩 嗘泥隷 嗘栖隷 嗘嗘栖隷 脾嗘嗘栖隷」

說是呪已，而此大地動、遍動、等遍動，搖、遍搖、等遍搖，六返震動。諸鬼神等見是事已，皆失聲大喚，唱言：「嗚呼怪哉。」自相謂言：「是等天王共說此呪，我等今者無有生路，斷絕一切諸鬼神等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪已，而此大地動、遍動、等遍動，搖、遍搖、等遍搖，六返震動。諸鬼神等見是事已，皆失聲大喚，唱言：「嗚呼怪哉。」自相謂言：「是等天王共說此呪，我等今者無有生路，斷絕一切諸鬼神等。」

爾時摩醯首羅白佛言：「世尊！如來所說結呪界經，若自能持、若教人持，若有讀者，一切皆應離於婬欲修於梵行，不食五物：一黑石蜜、二油、三蜜、四魚、五肉，終身不食。若誦是呪，諸夜叉、羅剎，恒伺其便為作惱害。或時輕蔑為遮鬼故，於五種味斷而不食。若有外道邪見之人，不信此呪詐偽誦讀者，必損其壽。如來為欲護四眾故，說是呪經。我今亦欲助佛說呪。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩醯首羅白佛言：「世尊！如來所說結呪界經，若自能持、若教人持，若有讀者，一切皆應離於婬欲修於梵行，不食五物：一黑石蜜、二油、三蜜、四魚、五肉，終身不食。若誦是呪，諸夜叉、羅剎，恒伺其便為作惱害。或時輕蔑為遮鬼故，於五種味斷而不食。若有外道邪見之人，不信此呪詐偽誦讀者，必損其壽。如來為欲護四眾故，說是呪經。我今亦欲助佛說呪。」即說呪曰：

「盧頭娑細 盧頭娑帝 盧呵隷 羅婆婆羅泥 盧遮隷 盧陀遮隷 嗚呵羅地 盧細 盧栖泥 盧盧栖泥 盧陀羅呵泥 盧陀羅呵隷 盧盧呵泥 盧盧呵隷 盧多郅 住盧 注路注路 牟那注路 牟賀呵郅 牟陀遮隷 遮遮隷 餘利 餘利 遮遮隷 毘遮帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盧頭娑細 盧頭娑帝 盧呵隷 羅婆婆羅泥 盧遮隷 盧陀遮隷 嗚呵羅地 盧細 盧栖泥 盧盧栖泥 盧陀羅呵泥 盧陀羅呵隷 盧盧呵泥 盧盧呵隷 盧多郅 住盧 注路注路 牟那注路 牟賀呵郅 牟陀遮隷 遮遮隷 餘利 餘利 遮遮隷 毘遮帝」

說是呪已，空中諸天其心調伏，還下在地寂然聽法。爾時世尊為諸天眾說諸法要示教利喜。聞是經時，無量那由他眾生，遠塵離垢得法眼淨。諸有夜叉、羅剎、究槃茶、毘舍闍，於佛法中不生信者，為驚動故，如來爾時即出右臂示大地獄，見地獄中燒炙煮爛而命不絕，諸此罪人惡業未盡命則不斷。佛告大眾：「如斯地獄楚毒無量，是以汝等不應作惡。」諸鬼神等見大地獄，心生驚怖身毛皆竪，五體投地而白佛言：「世尊！我等從今已往當受五戒。」復白佛言：「佛涅槃後正法滅時，若持如此結呪界經，夜叉羅剎來輕蔑者，當使其心劈裂七分，有大沸血從面門出，命終當墮無間地獄不可救濟。」佛告阿難：「汝當受持誦讀是結呪界經，恭敬禮拜。汝等天人當知過去諸佛亦說是呪，未來諸佛亦說是呪，現在十方諸佛亦說是呪界經，我今復說是大結界神呪之經。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪已，空中諸天其心調伏，還下在地寂然聽法。爾時世尊為諸天眾說諸法要示教利喜。聞是經時，無量那由他眾生，遠塵離垢得法眼淨。諸有夜叉、羅剎、究槃茶、毘舍闍，於佛法中不生信者，為驚動故，如來爾時即出右臂示大地獄，見地獄中燒炙煮爛而命不絕，諸此罪人惡業未盡命則不斷。佛告大眾：「如斯地獄楚毒無量，是以汝等不應作惡。」諸鬼神等見大地獄，心生驚怖身毛皆竪，五體投地而白佛言：「世尊！我等從今已往當受五戒。」復白佛言：「佛涅槃後正法滅時，若持如此結呪界經，夜叉羅剎來輕蔑者，當使其心劈裂七分，有大沸血從面門出，命終當墮無間地獄不可救濟。」佛告阿難：「汝當受持誦讀是結呪界經，恭敬禮拜。汝等天人當知過去諸佛亦說是呪，未來諸佛亦說是呪，現在十方諸佛亦說是呪界經，我今復說是大結界神呪之經。」即說呪曰：

「奚奚迷 奚奚迷 彌梨迷 彌梨迷 摩訶彌梨迷呵羅隷呵羅隷呵羅隷 槃遮炎 隷波遮羅遮 囉囉 奚羅遮 遮羅遮羅摩遮吒羅 摩吒羅那 摩訶因陀羅牟羅那牟羅那邏 遮陀娑邏 娑邏那 闍大囉馱阿迦細 那迦細 那細 那羅那 細毘娑 那細 奚𪏭速隷 毘陀隷」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奚奚迷 奚奚迷 彌梨迷 彌梨迷 摩訶彌梨迷呵羅隷呵羅隷呵羅隷 槃遮炎 隷波遮羅遮 囉囉 奚羅遮 遮羅遮羅摩遮吒羅 摩吒羅那 摩訶因陀羅牟羅那牟羅那邏 遮陀娑邏 娑邏那 闍大囉馱阿迦細 那迦細 那細 那羅那 細毘娑 那細 奚𪏭速隷 毘陀隷」

說是呪已，十方火焰悉皆變滅，一切大地還伏如故。諸天大眾皆悉右繞禮佛而退。佛說經已，諸比丘、比丘尼，及大菩薩、阿難等，歡喜頂受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪已，十方火焰悉皆變滅，一切大地還伏如故。諸天大眾皆悉右繞禮佛而退。佛說經已，諸比丘、比丘尼，及大菩薩、阿難等，歡喜頂受。

佛告阿難：「若有讀誦此經者，當常食乳，淨自洗浴著鮮潔衣，於一切人不生嫌心，於諸眾生當生慈心。於佛像前作諸天龍王像，及餘鬼神皆圖形像，以牛糞塗地作七重界。界場中央著諸華鬘，燒百一種香。為佛燒蘇合香，薩闍賴闍香與摩醯首羅天，咄迦香與梵天，遮迦香與魔王，多迦羅香與化樂天，阿具婁香與他化自在天，婆羅娑香與兜率陀天，修富婁香與焰摩天，牛王香與帝釋，膠香與四天王，零陵香與伽羅龍王，熏陸香與毘摩質多阿修羅王，那賴娑香與毘浮沙羅剎王，多利娑香與地神，甲香與地夜叉神，毘羅貳香與放逸天，那賴陀香與十方鬼神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有讀誦此經者，當常食乳，淨自洗浴著鮮潔衣，於一切人不生嫌心，於諸眾生當生慈心。於佛像前作諸天龍王像，及餘鬼神皆圖形像，以牛糞塗地作七重界。界場中央著諸華鬘，燒百一種香。為佛燒蘇合香，薩闍賴闍香與摩醯首羅天，咄迦香與梵天，遮迦香與魔王，多迦羅香與化樂天，阿具婁香與他化自在天，婆羅娑香與兜率陀天，修富婁香與焰摩天，牛王香與帝釋，膠香與四天王，零陵香與伽羅龍王，熏陸香與毘摩質多阿修羅王，那賴娑香與毘浮沙羅剎王，多利娑香與地神，甲香與地夜叉神，毘羅貳香與放逸天，那賴陀香與十方鬼神。

「如是等燒百一種香，各各於彼天像前燒。誦此呪者右膝著地，一百八遍燒香於天前。各塗地作七處呪場，在此場上發大誓願，捨自己身與三世佛。有夜叉羅剎不信於佛，欲害呪者、滅結界經，為遮惡故應當捨身與佛，願諸如來憶念於我。當令呪者身如金剛，一切世間無能壞者。五體投地頂禮佛已，應誦是呪，應向四方散胡麻子，當誦此呪一百八遍。當誦呪時，淨居善現天當現身在其人前，身真金色，彼天安慰誦呪之人。彼誦呪人應當驚悚。彼諸天等各入已形像之中，慰喻呪人而告之言：『善哉善哉！汝之所誦結呪界經，今得吉成。我等為汝隨汝所作，汝於我前不應驚怖。』以金色身立呪者前，安慰之言：『善哉善哉！能誦此呪。我等今者為汝僕使，為汝所役。』此是結界勸成就相。誦此呪時，應以月十五日及月滿時，夜誦令利，隨意所樂，若園苑若宮殿、若大池若河邊、若有飲食若乘騎、衣服華鬘諸香等物，皆毘首羯摩天之所化作在誦呪人前。若求雨時，燒藿香供養娑伽羅龍王，呪四枚石，有龍住處呪石擲中，天即降雨。若族姓子族姓女，隨其所須雨之時節，久近能稱其意。若有欲得如意寶珠，應於佛前向娑伽羅龍王像，應詣生藕華池河所，燒香供養龍王，七遍誦是結呪界經。應於池所呪場之中佛形像前，作五種音樂而為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等燒百一種香，各各於彼天像前燒。誦此呪者右膝著地，一百八遍燒香於天前。各塗地作七處呪場，在此場上發大誓願，捨自己身與三世佛。有夜叉羅剎不信於佛，欲害呪者、滅結界經，為遮惡故應當捨身與佛，願諸如來憶念於我。當令呪者身如金剛，一切世間無能壞者。五體投地頂禮佛已，應誦是呪，應向四方散胡麻子，當誦此呪一百八遍。當誦呪時，淨居善現天當現身在其人前，身真金色，彼天安慰誦呪之人。彼誦呪人應當驚悚。彼諸天等各入已形像之中，慰喻呪人而告之言：『善哉善哉！汝之所誦結呪界經，今得吉成。我等為汝隨汝所作，汝於我前不應驚怖。』以金色身立呪者前，安慰之言：『善哉善哉！能誦此呪。我等今者為汝僕使，為汝所役。』此是結界勸成就相。誦此呪時，應以月十五日及月滿時，夜誦令利，隨意所樂，若園苑若宮殿、若大池若河邊、若有飲食若乘騎、衣服華鬘諸香等物，皆毘首羯摩天之所化作在誦呪人前。若求雨時，燒藿香供養娑伽羅龍王，呪四枚石，有龍住處呪石擲中，天即降雨。若族姓子族姓女，隨其所須雨之時節，久近能稱其意。若有欲得如意寶珠，應於佛前向娑伽羅龍王像，應詣生藕華池河所，燒香供養龍王，七遍誦是結呪界經。應於池所呪場之中佛形像前，作五種音樂而為莊嚴。

「爾時娑伽羅王即於佛前與如意珠。得此珠已能雨珍寶。爾時四方應有火起，爾時應以蘇和娑利沙子置於火中，應誦魔王呪。若欲鬪戰求勝敵者，應七遍燒香，以七色綖結為七結，七遍誦呪，當應以此結繫幢頭。設有刀箭欲來向身，自然墮落終不傷害。欲結界者，諸天王所燒香供養，在香煙上七遍誦呪，復燒香以十色綖結作七結，以娑利沙擲置火中，諸夜叉羅剎咸自見身自然火然。界內有樹，以此呪線繫於樹上。若復欲使日月住者，此呪神力亦能住之，終不能得越此呪界。若欲得象乘馬乘駱駝乘，應於塚間作諸呪具，應以膠香供養毘沙門，誦此呪經，爾時便得種種隨意所乘。若欲使夜叉、羅剎，於月二十九日，在塚間著白淨衣，以香煙供養四大天王。若欲動地，應著白淨衣，不嫌恨意，於一切眾生心生平等，應上車輪上，以多利婆香供養地神，誦此呪經，大地震動。若欲使火不橫起，把箭誦呪。誦呪已竟，即以此箭向四方所射，火即不起。若為毒箭所中，應誦此呪呪水，以所呪水飲之洗浴，毒即消除。若欲隱形，應以香供養摩醯首羅天王，以七色線繫作七結，七遍誦呪，以結繫頭置之頂上，即得隱形。若欲飛行，應百遍誦此結呪界經，呪娑羅幾子以置頂上，燒香供養念佛地功德『若此神呪實是恒沙諸佛之所說者，願我飛行。』即能飛行，諸佛憶念護持力故。若欲使諸王大臣、沙門婆羅門歡喜憶念得自在者，應燒香供養四大天王，當呪於油，以此油塗四王像口，一切見者皆生歡喜而得自在。若欲見一切鬼神夜叉提婆利沙，油塗已眼，燒香供養四大天王，日日誦念此結界經，以四色線結作四結，繫著頂上，得如意見。若往到處處天所，與諸天等相娛樂者，應自洗浴，以香塗身，著白淨衣，上車輪上，於諸眾生無嫌恨意，燒一切香讀誦此經，欲界天王自來現身在其人前，即將其人詣諸天前，以天莊嚴之具而莊嚴之，以天音樂而娛樂之。若為一切鬼神所著所捉者、噏人精氣者，應以十色線七過，燒種種香七遍，誦經繫線作七結，摩醯首羅天王梵眾之主、釋提桓因、四大天王還益其精氣，除造逆罪及謗正法、謗毀賢聖者。若彼惡鬼毀誦呪者，當墮無間泥犁，受苦一劫不可救濟。若欲入火火不燒者，應七遍燒香燒一切香，七遍誦此呪經，以五色線繫作百結，以此呪縷繫著咽下，入大火中火不能燒。欲得斷除厭道魅蠱及毘陀羅呪，應以香供養魔王，誦此呪經，以酥娑利沙燒擲火中，誦魔王呪，一切厭蠱蠱道毘陀羅呪消滅如灰，令彼諸惡無有力勢，呪咀之患自然不行。欲止惡風暴雨者，當驅烏令去，燒烏巢窟，以香供養毘浮沙羅剎王，誦此呪經止 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時娑伽羅王即於佛前與如意珠。得此珠已能雨珍寶。爾時四方應有火起，爾時應以蘇和娑利沙子置於火中，應誦魔王呪。若欲鬪戰求勝敵者，應七遍燒香，以七色綖結為七結，七遍誦呪，當應以此結繫幢頭。設有刀箭欲來向身，自然墮落終不傷害。欲結界者，諸天王所燒香供養，在香煙上七遍誦呪，復燒香以十色綖結作七結，以娑利沙擲置火中，諸夜叉羅剎咸自見身自然火然。界內有樹，以此呪線繫於樹上。若復欲使日月住者，此呪神力亦能住之，終不能得越此呪界。若欲得象乘馬乘駱駝乘，應於塚間作諸呪具，應以膠香供養毘沙門，誦此呪經，爾時便得種種隨意所乘。若欲使夜叉、羅剎，於月二十九日，在塚間著白淨衣，以香煙供養四大天王。若欲動地，應著白淨衣，不嫌恨意，於一切眾生心生平等，應上車輪上，以多利婆香供養地神，誦此呪經，大地震動。若欲使火不橫起，把箭誦呪。誦呪已竟，即以此箭向四方所射，火即不起。若為毒箭所中，應誦此呪呪水，以所呪水飲之洗浴，毒即消除。若欲隱形，應以香供養摩醯首羅天王，以七色線繫作七結，七遍誦呪，以結繫頭置之頂上，即得隱形。若欲飛行，應百遍誦此結呪界經，呪娑羅幾子以置頂上，燒香供養念佛地功德『若此神呪實是恒沙諸佛之所說者，願我飛行。』即能飛行，諸佛憶念護持力故。若欲使諸王大臣、沙門婆羅門歡喜憶念得自在者，應燒香供養四大天王，當呪於油，以此油塗四王像口，一切見者皆生歡喜而得自在。若欲見一切鬼神夜叉提婆利沙，油塗已眼，燒香供養四大天王，日日誦念此結界經，以四色線結作四結，繫著頂上，得如意見。若往到處處天所，與諸天等相娛樂者，應自洗浴，以香塗身，著白淨衣，上車輪上，於諸眾生無嫌恨意，燒一切香讀誦此經，欲界天王自來現身在其人前，即將其人詣諸天前，以天莊嚴之具而莊嚴之，以天音樂而娛樂之。若為一切鬼神所著所捉者、噏人精氣者，應以十色線七過，燒種種香七遍，誦經繫線作七結，摩醯首羅天王梵眾之主、釋提桓因、四大天王還益其精氣，除造逆罪及謗正法、謗毀賢聖者。若彼惡鬼毀誦呪者，當墮無間泥犁，受苦一劫不可救濟。若欲入火火不燒者，應七遍燒香燒一切香，七遍誦此呪經，以五色線繫作百結，以此呪縷繫著咽下，入大火中火不能燒。欲得斷除厭道魅蠱及毘陀羅呪，應以香供養魔王，誦此呪經，以酥娑利沙燒擲火中，誦魔王呪，一切厭蠱蠱道毘陀羅呪消滅如灰，令彼諸惡無有力勢，呪咀之患自然不行。欲止惡風暴雨者，當驅烏令去，燒烏巢窟，以香供養毘浮沙羅剎王，誦此呪經止

惡風雨。一切鬼神、夜叉、羅剎、究槃茶、金翅鳥、毘舍闍，若欲禁制，遮一切惡、立一切善，當誦讀是大結呪界經，以赤線繫作百結，以香供養諸天，諸天等當集在一處為其說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡風雨。一切鬼神、夜叉、羅剎、究槃茶、金翅鳥、毘舍闍，若欲禁制，遮一切惡、立一切善，當誦讀是大結呪界經，以赤線繫作百結，以香供養諸天，諸天等當集在一處為其說法。」

佛言：「我涅槃後，諸天集會誦此呪，能使鬼神皆受五戒。若誦持此經者，於諸眾生應慈心平等不害一切，恒修實語終不虛誑。見此結呪界經，一切諸天世間皆應恭敬禮拜，不生疑惑歸依供養。」佛告阿難：「汝於此經呪界不應生疑，此經如實終無虛妄。若懷疑者，當墮無間地獄，受苦一劫不可救濟。所以者何？此結呪界經，是一切諸佛之所宣說。阿難！若有受持讀誦此經者，以曾供養諸佛殖諸善根，諸佛護故，此經自然來在手中，此人即是受經真器。持此經者，天人世間皆應禮拜供養恭敬，此持經者即是天人世間塔寺。阿難！若為菩提族姓男女，於此經中能讀一四句偈，受持讀誦若教他說，如彈指頃心生隨喜，當知此人必定當得菩提之道。若求辟支佛、若求聲聞乘能信解者，於現在世得止諸漏。若在家，於三乘未有決定，得此經者得於決定。若有能持是經典者，當知供養過去諸佛深種善根，無量世中當作轉輪聖王。若求帝釋，無量世中當得帝釋；若求梵王，無量世中當得梵王。我以決定記上四種人。若有讀誦經人所，於彈指頃生惡念者，此愚癡人名為遠離一切諸佛，於三乘中即無種子，此人當墮地獄。阿難！若有善男子善女人，信解是呪界經，使他讀誦作此經器者，此人即成就梵福。若不信此經者，諸天即隱此經。何以故？此人必生不信疑惑之心，當生惡道墮地獄中。首陀會天當奪此經，禮拜香華供養。若能供養此經，即為供養恒沙諸佛。阿難！汝以是故，應當受持此經，為於安樂利益擁護四眾。」阿難及諸弟子聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我涅槃後，諸天集會誦此呪，能使鬼神皆受五戒。若誦持此經者，於諸眾生應慈心平等不害一切，恒修實語終不虛誑。見此結呪界經，一切諸天世間皆應恭敬禮拜，不生疑惑歸依供養。」佛告阿難：「汝於此經呪界不應生疑，此經如實終無虛妄。若懷疑者，當墮無間地獄，受苦一劫不可救濟。所以者何？此結呪界經，是一切諸佛之所宣說。阿難！若有受持讀誦此經者，以曾供養諸佛殖諸善根，諸佛護故，此經自然來在手中，此人即是受經真器。持此經者，天人世間皆應禮拜供養恭敬，此持經者即是天人世間塔寺。阿難！若為菩提族姓男女，於此經中能讀一四句偈，受持讀誦若教他說，如彈指頃心生隨喜，當知此人必定當得菩提之道。若求辟支佛、若求聲聞乘能信解者，於現在世得止諸漏。若在家，於三乘未有決定，得此經者得於決定。若有能持是經典者，當知供養過去諸佛深種善根，無量世中當作轉輪聖王。若求帝釋，無量世中當得帝釋；若求梵王，無量世中當得梵王。我以決定記上四種人。若有讀誦經人所，於彈指頃生惡念者，此愚癡人名為遠離一切諸佛，於三乘中即無種子，此人當墮地獄。阿難！若有善男子善女人，信解是呪界經，使他讀誦作此經器者，此人即成就梵福。若不信此經者，諸天即隱此經。何以故？此人必生不信疑惑之心，當生惡道墮地獄中。首陀會天當奪此經，禮拜香華供養。若能供養此經，即為供養恒沙諸佛。阿難！汝以是故，應當受持此經，為於安樂利益擁護四眾。」阿難及諸弟子聞佛所說，歡喜奉行。