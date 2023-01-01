如來方便善巧呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來方便善巧呪經

隋三藏法師闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋三藏法師闍那崛多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在雞羅娑山頂諸天所居仙人住處，與大比丘眾五百人俱，復有五百諸大菩薩摩訶薩眾俱，其名曰：彌勒菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、無邊華菩薩、普華菩薩等，此諸菩薩皆悉住於一生補處紹尊位者。爾時世尊於彼林中，與諸大眾前後圍繞。時一比丘為鬼所持，形體裸露不自覺知，舉手叫喚言語麁獷。更一比丘著邪背佛，在虛空中嗚呼出聲不得自在。時虛空藏菩薩見聞是已，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！是虛空中作是聲者，誰之所為？復何因緣此一比丘形體裸露、舉手唱叫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在雞羅娑山頂諸天所居仙人住處，與大比丘眾五百人俱，復有五百諸大菩薩摩訶薩眾俱，其名曰：彌勒菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、無邊華菩薩、普華菩薩等，此諸菩薩皆悉住於一生補處紹尊位者。爾時世尊於彼林中，與諸大眾前後圍繞。時一比丘為鬼所持，形體裸露不自覺知，舉手叫喚言語麁獷。更一比丘著邪背佛，在虛空中嗚呼出聲不得自在。時虛空藏菩薩見聞是已，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！是虛空中作是聲者，誰之所為？復何因緣此一比丘形體裸露、舉手唱叫？」

爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善男子！是一比丘惡鬼所捉，復一比丘著於邪魅。」時虛空藏菩薩白佛言：「世尊！如來今日憐愍一切諸眾生故、除滅一切諸病苦故，應說神呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善男子！是一比丘惡鬼所捉，復一比丘著於邪魅。」時虛空藏菩薩白佛言：「世尊！如來今日憐愍一切諸眾生故、除滅一切諸病苦故，應說神呪。」

爾時世尊以神通力，令虛空中有六如來忽然而現，各各說呪，一名毘婆尸佛、二名尸棄佛、三名毘舍浮佛、四名拘婁孫佛、五名拘那含牟尼佛、六名迦葉佛。時毘婆尸佛住在虛空，為護一切諸眾生故、除滅一切惡邪鬼故而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以神通力，令虛空中有六如來忽然而現，各各說呪，一名毘婆尸佛、二名尸棄佛、三名毘舍浮佛、四名拘婁孫佛、五名拘那含牟尼佛、六名迦葉佛。時毘婆尸佛住在虛空，為護一切諸眾生故、除滅一切惡邪鬼故而說呪曰：

「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 唵(四) 呵羅呵羅(五) 醯隷醯隷醯羅耶(六) 南莫結隷結羅耶(七) 闍健模柘那耶(八) 南無那摩蘇婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 唵(四) 呵羅呵羅(五) 醯隷醯隷醯羅耶(六) 南莫結隷結羅耶(七) 闍健模柘那耶(八) 南無那摩蘇婆訶」

爾時毘婆尸佛說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！若清信士及清信女有能受持讀誦於是陀羅尼者，一切刀杖不能加損，一切水火所不能害，非人惡鬼不能侵惱，終不橫死。若中毒藥，變成美食，易消無病。若欲食時先取一匙七遍呪之然後乃食，能除一切呪詛厭魅，一切諸病皆得除愈，壽命延長，耳所聞事憶持不忘，於睡眠中夢見諸佛。若復有人被厭魅者，於其耳邊誦呪七遍，是人聞已即便除愈。若復有人著於癲病及白癲者，應以蘇摩那華，熏胡麻為油，取青木香、青蓮華、懷香草、東門東皆悉等分令使作末，和油煎之呪一百八遍，塗其身上即便除愈，一切諸病皆能破之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘婆尸佛說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！若清信士及清信女有能受持讀誦於是陀羅尼者，一切刀杖不能加損，一切水火所不能害，非人惡鬼不能侵惱，終不橫死。若中毒藥，變成美食，易消無病。若欲食時先取一匙七遍呪之然後乃食，能除一切呪詛厭魅，一切諸病皆得除愈，壽命延長，耳所聞事憶持不忘，於睡眠中夢見諸佛。若復有人被厭魅者，於其耳邊誦呪七遍，是人聞已即便除愈。若復有人著於癲病及白癲者，應以蘇摩那華，熏胡麻為油，取青木香、青蓮華、懷香草、東門東皆悉等分令使作末，和油煎之呪一百八遍，塗其身上即便除愈，一切諸病皆能破之。」

爾時尸棄佛住在虛空，為護一切眾生、除一切病斷一切鬼邪故，說是神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尸棄佛住在虛空，為護一切眾生、除一切病斷一切鬼邪故，說是神呪：

「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 南無尸棄泥多他伽多耶(四) 唵(五) 鉢柘鉢柘(六) 波柘耶(七) 薩婆菩多男(八) 闡大邏耶(九) 鉢邏毘甜(十) 薩婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 南無尸棄泥多他伽多耶(四) 唵(五) 鉢柘鉢柘(六) 波柘耶(七) 薩婆菩多男(八) 闡大邏耶(九) 鉢邏毘甜(十) 薩婆呵」

爾時尸棄如來說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！是陀羅尼，無量百千億那由他諸佛所說，我今亦說，為欲憐愍一切眾生、除一切病却一切鬼，及諸惡夢枉橫死等。虛空藏！若善男子及善女人有能晝夜憶念誦持是神呪者，終不為於惡病所惱，及諸惡人之所𥜒魅，於睡眠中夢見諸佛；若捨身時得值彼佛，於其佛所剋獲道證。虛空藏！是陀羅尼威力無量，我今為汝更略說之。若有善男子善女人欲斷一切病，當取五色縷結其呪索。若有疫病，取蘇摩那華油呪一百八遍，塗其身上即得除愈。若護自身令安隱者，呪水一百八遍，散於四方結其界場，取五色縷結呪索帶行。小兒著邪者，取青色縷結為呪索。若值惡邪之所嬈亂悶無省者，於其耳邊誦是陀羅尼，乃至七遍即得除愈。如是等一切事中隨意所用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尸棄如來說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！是陀羅尼，無量百千億那由他諸佛所說，我今亦說，為欲憐愍一切眾生、除一切病却一切鬼，及諸惡夢枉橫死等。虛空藏！若善男子及善女人有能晝夜憶念誦持是神呪者，終不為於惡病所惱，及諸惡人之所𥜒魅，於睡眠中夢見諸佛；若捨身時得值彼佛，於其佛所剋獲道證。虛空藏！是陀羅尼威力無量，我今為汝更略說之。若有善男子善女人欲斷一切病，當取五色縷結其呪索。若有疫病，取蘇摩那華油呪一百八遍，塗其身上即得除愈。若護自身令安隱者，呪水一百八遍，散於四方結其界場，取五色縷結呪索帶行。小兒著邪者，取青色縷結為呪索。若值惡邪之所嬈亂悶無省者，於其耳邊誦是陀羅尼，乃至七遍即得除愈。如是等一切事中隨意所用。」

爾時毘舍浮佛住在虛空，為護一切除諸眾生一切病苦、斷一切惡鬼故，說是陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘舍浮佛住在虛空，為護一切除諸眾生一切病苦、斷一切惡鬼故，說是陀羅尼：

「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 南無毘舍浮誓多他伽多耶(四) 唵(五) 迦羅迦羅迦羅(六) 居路居路(七) 居盧蹉大男(八) 居嚧薩婆伽羅拏(九) 蘇婆呵(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 南無毘舍浮誓多他伽多耶(四) 唵(五) 迦羅迦羅迦羅(六) 居路居路(七) 居盧蹉大男(八) 居嚧薩婆伽羅拏(九) 蘇婆呵(十)」

爾時毘舍浮佛說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！是陀羅尼，賢劫之中所有諸佛及三世諸佛皆悉說之，我今亦說。虛空藏！汝應護持。若有善男子善女人受持讀誦是陀羅尼，一切刀杖所不能害，一切惡毒亦不能傷，諸瘧熱病皆得遠離，水不能漂、火不能燒，終不橫死，一切惡病亦不能侵，唯除宿業定報。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於晨朝時應淨澡浴著淨潔衣，在佛像前燒好妙香，誦持是呪足一百八遍，一切厭魅呪詛等事悉不能害，一切病苦皆能遠離，捨除諸障、壽命延長，所有錢財什物隨心所樂莫不稱遂。若有惡人惡賊、縣官帝主，先意慰喻，一切眾生無不同意。若有恐怖鬪諍縣官所對者，取白色縷誦呪一百八遍結呪索帶行者，於諸事中皆悉得勝。若欲長壽者，取酪、蜜、稻穀華和之，以匙抄，呪一遍擲火中，乃至一千八遍即便如意。若欲除自他諸障、念一切錢財珍寶等，離一切惡，成就一切功巧、受持一切呪，降諸怨敵者，取懷香、草香、末香、尸利沙華、多伽羅香、石上華、恭居摩香、香附子、帝釋手草香、樹枝出白汁者，取等分作末和之，呪一千八遍塗身上，即得如意。若欲見縣官大臣等，取樹枝出白汁者然火，呪胡麻，一撮呪一遍，擲著火中燒之，乃至一千八遍即得如意。若欲治毒藥者，於佛像前用泥塗地，取紫剛木枝長二寸截一百八枚，內酥蜜中，一一稱彼人名字擲著火中呪之，即得如意。若欲除一切惡鬼者，取燒死屍殘火頭一百八枚，各呪一遍擲火中燒之，即便除愈。如是等一切處中用悉皆得，唯除損害眾生身命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘舍浮佛說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！是陀羅尼，賢劫之中所有諸佛及三世諸佛皆悉說之，我今亦說。虛空藏！汝應護持。若有善男子善女人受持讀誦是陀羅尼，一切刀杖所不能害，一切惡毒亦不能傷，諸瘧熱病皆得遠離，水不能漂、火不能燒，終不橫死，一切惡病亦不能侵，唯除宿業定報。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於晨朝時應淨澡浴著淨潔衣，在佛像前燒好妙香，誦持是呪足一百八遍，一切厭魅呪詛等事悉不能害，一切病苦皆能遠離，捨除諸障、壽命延長，所有錢財什物隨心所樂莫不稱遂。若有惡人惡賊、縣官帝主，先意慰喻，一切眾生無不同意。若有恐怖鬪諍縣官所對者，取白色縷誦呪一百八遍結呪索帶行者，於諸事中皆悉得勝。若欲長壽者，取酪、蜜、稻穀華和之，以匙抄，呪一遍擲火中，乃至一千八遍即便如意。若欲除自他諸障、念一切錢財珍寶等，離一切惡，成就一切功巧、受持一切呪，降諸怨敵者，取懷香、草香、末香、尸利沙華、多伽羅香、石上華、恭居摩香、香附子、帝釋手草香、樹枝出白汁者，取等分作末和之，呪一千八遍塗身上，即得如意。若欲見縣官大臣等，取樹枝出白汁者然火，呪胡麻，一撮呪一遍，擲著火中燒之，乃至一千八遍即得如意。若欲治毒藥者，於佛像前用泥塗地，取紫剛木枝長二寸截一百八枚，內酥蜜中，一一稱彼人名字擲著火中呪之，即得如意。若欲除一切惡鬼者，取燒死屍殘火頭一百八枚，各呪一遍擲火中燒之，即便除愈。如是等一切處中用悉皆得，唯除損害眾生身命。」

爾時拘婁孫佛住在虛空，為護一切眾生除一切病、斷一切惡及鬼魅故，說是呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時拘婁孫佛住在虛空，為護一切眾生除一切病、斷一切惡及鬼魅故，說是呪曰：

「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 那莫迦囉脚村大耶(四) 多他伽多耶(五) 阿囉漢坻(六) 三藐迦三佛陀耶(七) 唵(八) 迦吒迦吒迦吒迦吒(九) 翅致翅致翅致迦耶(十) 那莫薩婆多他伽坻馥(十一) 阿囉呵大地耶(十二) 三藐三菩提毘(脾咩反)邪蘇婆呵(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 那莫迦囉脚村大耶(四) 多他伽多耶(五) 阿囉漢坻(六) 三藐迦三佛陀耶(七) 唵(八) 迦吒迦吒迦吒迦吒(九) 翅致翅致翅致迦耶(十) 那莫薩婆多他伽坻馥(十一) 阿囉呵大地耶(十二) 三藐三菩提毘(脾咩反)邪蘇婆呵(十三)」

爾時拘婁孫佛說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！是陀羅尼，乃至恒河沙等同名拘婁孫佛并及三世諸佛所說、讚歎隨喜。若人受持是神呪者，於未來世末劫之中建立三寶能生正信。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於晨朝時淨潔洗浴著新淨衣，辦具種種妙好香華，供養於佛，誦念是呪一百八遍，彼人則能知於七世宿命之事，若生天上為天中尊，若在人間得作人主。若能如法盡命受持，捨壽之時生安樂國。若能如是常誦持者，於現身中離於一切種種病苦，得陀羅尼聞持不忘。若欲飲食，未入口時先呪七遍然後食之，如是則離一切毒病。若欲為他除災患者，呪於淨水一千八遍，用澡浴身然後行之。若呪惡瘡，用赤銅刀子。如是等諸事，誦呪七遍即便如意。若能常誦持者，錢財自然、破一切毒，一切障礙惡鬼魔邪皆悉遠離。若欲得見於佛身者，至清淨處，若在道場或在塔前，牛糞泥地，燒沈水香，誦於此呪一千八遍，頭東向臥，夢見諸佛，隨心所願無不稱遂。彼佛如來即便開示，是汝命長、是汝命短，或有缺少，如是等事悉皆示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時拘婁孫佛說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！是陀羅尼，乃至恒河沙等同名拘婁孫佛并及三世諸佛所說、讚歎隨喜。若人受持是神呪者，於未來世末劫之中建立三寶能生正信。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於晨朝時淨潔洗浴著新淨衣，辦具種種妙好香華，供養於佛，誦念是呪一百八遍，彼人則能知於七世宿命之事，若生天上為天中尊，若在人間得作人主。若能如法盡命受持，捨壽之時生安樂國。若能如是常誦持者，於現身中離於一切種種病苦，得陀羅尼聞持不忘。若欲飲食，未入口時先呪七遍然後食之，如是則離一切毒病。若欲為他除災患者，呪於淨水一千八遍，用澡浴身然後行之。若呪惡瘡，用赤銅刀子。如是等諸事，誦呪七遍即便如意。若能常誦持者，錢財自然、破一切毒，一切障礙惡鬼魔邪皆悉遠離。若欲得見於佛身者，至清淨處，若在道場或在塔前，牛糞泥地，燒沈水香，誦於此呪一千八遍，頭東向臥，夢見諸佛，隨心所願無不稱遂。彼佛如來即便開示，是汝命長、是汝命短，或有缺少，如是等事悉皆示現。」

爾時拘那含牟尼佛住在虛空，為護一切眾生迷荒、除一切病、斷一切惡諸鬼魅故，而說是呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時拘那含牟尼佛住在虛空，為護一切眾生迷荒、除一切病、斷一切惡諸鬼魅故，而說是呪：

「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 那莫迦那迦謨那頤(四) 多他伽多耶(五) 阿囉漢坻(六) 三藐迦三佛陀耶(七) 唵(八) 薩囉薩囉薩囉薩囉(九) 賜囉波耶(十) 達摩達摩達摩達摩(十一) 度無度無度摩耶(十二) 那莫迦那無那頤(十三) 多他伽多耶(十四) 阿囉漢坻(十五) 三藐迦三佛陀耶(十六) 悉淀妬漫多囉鉢大(十七) 蘇婆呵(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 那莫迦那迦謨那頤(四) 多他伽多耶(五) 阿囉漢坻(六) 三藐迦三佛陀耶(七) 唵(八) 薩囉薩囉薩囉薩囉(九) 賜囉波耶(十) 達摩達摩達摩達摩(十一) 度無度無度摩耶(十二) 那莫迦那無那頤(十三) 多他伽多耶(十四) 阿囉漢坻(十五) 三藐迦三佛陀耶(十六) 悉淀妬漫多囉鉢大(十七) 蘇婆呵(十八)」

爾時拘那含牟尼佛說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！是陀羅尼，若有善男子善女人常能讀誦受持之者，是人永得離於怖畏及諸怨敵，水不能漂、火不能燒，一切毒藥若誤食者，變成甘美資身益壽，無有橫病橫死等難，壽命延長、增加官位，常為一切諸佛護念。若有先業諸障起時，日三誦之悉得除愈。若欲治他疾病苦者，隨所有力辦於食飲及雜香華，若沈水香若熏陸香，作淨好湯，呪千八遍洗浴於身，爾乃行呪，是諸病苦及惡邪鬼所附著者皆得除愈。若治癩病、身體腫癖、風冷病等，取菖蒲末以白蜜和，佛前誦呪一千八遍，空腹服之即便除愈。若有四日三二一日諸瘧病者，亦於佛前用牛糞泥塗道場地，取蘇摩那華以用作鬘，著於頭上即便遠離。若被厭魅乃至悶絕不覺知者，於其耳邊為誦此呪一百八遍即便除愈。若有羊癲及諸狂病，或為迦吒富單那、毘舍遮鬼等之所著者，於佛像前以牛糞泥塗地，如上燒好妙香，取所供養佛前萎華，呪一千八遍火中燒之，熏其鼻孔即得除愈。如是等一切病中隨其事用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時拘那含牟尼佛說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！是陀羅尼，若有善男子善女人常能讀誦受持之者，是人永得離於怖畏及諸怨敵，水不能漂、火不能燒，一切毒藥若誤食者，變成甘美資身益壽，無有橫病橫死等難，壽命延長、增加官位，常為一切諸佛護念。若有先業諸障起時，日三誦之悉得除愈。若欲治他疾病苦者，隨所有力辦於食飲及雜香華，若沈水香若熏陸香，作淨好湯，呪千八遍洗浴於身，爾乃行呪，是諸病苦及惡邪鬼所附著者皆得除愈。若治癩病、身體腫癖、風冷病等，取菖蒲末以白蜜和，佛前誦呪一千八遍，空腹服之即便除愈。若有四日三二一日諸瘧病者，亦於佛前用牛糞泥塗道場地，取蘇摩那華以用作鬘，著於頭上即便遠離。若被厭魅乃至悶絕不覺知者，於其耳邊為誦此呪一百八遍即便除愈。若有羊癲及諸狂病，或為迦吒富單那、毘舍遮鬼等之所著者，於佛像前以牛糞泥塗地，如上燒好妙香，取所供養佛前萎華，呪一千八遍火中燒之，熏其鼻孔即得除愈。如是等一切病中隨其事用。」

爾時迦葉佛住在虛空，為護一切無量眾生、除一切病、斷一切惡諸邪魅故，說是神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉佛住在虛空，為護一切無量眾生、除一切病、斷一切惡諸邪魅故，說是神呪：

「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 南無迦葉波多他伽多耶(四) 唵(五) 呵囉呵囉呵囉呵囉(六) 呵呵呵(七) 南無迦葉波耶(八) 阿囉漢坻(九) 三藐三佛陀耶(十) 悉著呵妬(十一) 摩多囉鉢陀(十二) 蘇婆呵(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 南無迦葉波多他伽多耶(四) 唵(五) 呵囉呵囉呵囉呵囉(六) 呵呵呵(七) 南無迦葉波耶(八) 阿囉漢坻(九) 三藐三佛陀耶(十) 悉著呵妬(十一) 摩多囉鉢陀(十二) 蘇婆呵(十三)」

爾時迦葉佛說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！是陀羅尼，三十三恒河沙等諸佛所說，汝當受持讀誦修行。虛空藏！若有善男子善女人晝夜三時誦是呪者，即得現前夢見諸佛，離諸業障，唯除宿世決定報耳，於一切事隨意所欲。若有癩病及白癩等，於佛像前牛糞泥地，燒好妙香，取供養佛所有萎華呪一千八遍，擣末水和佛前服之即得除愈。若有長病及諸疫疾，治法亦然。若病頭痛，亦用華末塗其額上。女人難產，用此華末和油煎之塗其女根。有如是等，隨其事用無不蒙益。若疥濕瘡，亦用萎華細末酥和，火上煎之，呪千八遍塗上即愈。若欲止雨，亦取萎華呪千八遍露地燒之，令其作煙，即時便晴；若大風起雷電震雹亦得除止。若著瘧病一日二日乃至四日，亦取萎華呪千八遍，細擣作末酒和服之，即時除愈。著羊癲者，呪華如前，若燒若服皆得除愈。若被𥜒魅或毘舍遮諸鬼神等之所捉持，或風冷病月食病等，和水服之。諸如是等一切疾病，悉於佛前牛糞泥地，呪於萎華一千八遍，或燒或服皆悉除愈，各受安樂。勿生疑惑，應決定信隨心用之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉佛說是呪已，告虛空藏菩薩言：「善男子！是陀羅尼，三十三恒河沙等諸佛所說，汝當受持讀誦修行。虛空藏！若有善男子善女人晝夜三時誦是呪者，即得現前夢見諸佛，離諸業障，唯除宿世決定報耳，於一切事隨意所欲。若有癩病及白癩等，於佛像前牛糞泥地，燒好妙香，取供養佛所有萎華呪一千八遍，擣末水和佛前服之即得除愈。若有長病及諸疫疾，治法亦然。若病頭痛，亦用華末塗其額上。女人難產，用此華末和油煎之塗其女根。有如是等，隨其事用無不蒙益。若疥濕瘡，亦用萎華細末酥和，火上煎之，呪千八遍塗上即愈。若欲止雨，亦取萎華呪千八遍露地燒之，令其作煙，即時便晴；若大風起雷電震雹亦得除止。若著瘧病一日二日乃至四日，亦取萎華呪千八遍，細擣作末酒和服之，即時除愈。著羊癲者，呪華如前，若燒若服皆得除愈。若被𥜒魅或毘舍遮諸鬼神等之所捉持，或風冷病月食病等，和水服之。諸如是等一切疾病，悉於佛前牛糞泥地，呪於萎華一千八遍，或燒或服皆悉除愈，各受安樂。勿生疑惑，應決定信隨心用之。」

爾時釋迦如來亦在虛空，為護一切無量眾生、除一切病、斷一切惡諸邪鬼故，說是神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦如來亦在虛空，為護一切無量眾生、除一切病、斷一切惡諸邪鬼故，說是神呪：

「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 南無貰迦牟尼夷(四) 多他伽多耶(五) 阿囉漢坻(六) 三藐三佛陀耶(七) 多地他懼迷懼迷(八) 摩呵懼迷(九) 多梨多梨(十) 摩訶多梨(十一) 柘梨柘梨(十二) 摩呵柘梨(十三) 大𠼝大𠼝(十四) 摩呵大梨(十五) 帝𠼝帝𠼝(十六) 摩呵帝梨(十七) 呵呵翅隷翅隷(十八) 摩呵翅隷(十九) 諸嚧諸嚧(二十) 摩呵諸嚧(二十一) 覓隷覓隷(二十二) 摩呵覓隷(二十三) 帝隷帝隷(二十四) 摩呵帝隷(二十五) 度迷度迷(二十六) 摩呵度迷(二十七) 柘梨柘梨(二十八) 摩呵柘梨(二十九) 詰唎詰唎(三十) 摩呵詰唎(三十一) 折隷折隷(三十二) 摩呵折隷(三十三) 蘇婆呵(三十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 南無貰迦牟尼夷(四) 多他伽多耶(五) 阿囉漢坻(六) 三藐三佛陀耶(七) 多地他懼迷懼迷(八) 摩呵懼迷(九) 多梨多梨(十) 摩訶多梨(十一) 柘梨柘梨(十二) 摩呵柘梨(十三) 大𠼝大𠼝(十四) 摩呵大梨(十五) 帝𠼝帝𠼝(十六) 摩呵帝梨(十七) 呵呵翅隷翅隷(十八) 摩呵翅隷(十九) 諸嚧諸嚧(二十) 摩呵諸嚧(二十一) 覓隷覓隷(二十二) 摩呵覓隷(二十三) 帝隷帝隷(二十四) 摩呵帝隷(二十五) 度迷度迷(二十六) 摩呵度迷(二十七) 柘梨柘梨(二十八) 摩呵柘梨(二十九) 詰唎詰唎(三十) 摩呵詰唎(三十一) 折隷折隷(三十二) 摩呵折隷(三十三) 蘇婆呵(三十四)」

爾時釋迦如來說是呪已，告虛空藏菩薩言：「虛空藏！若善男子善女人受持讀誦是陀羅尼者，一切刀杖所不能加、一切水火亦不能害、一切惡病所不能惱，終不橫死，如前六佛所說神呪等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦如來說是呪已，告虛空藏菩薩言：「虛空藏！若善男子善女人受持讀誦是陀羅尼者，一切刀杖所不能加、一切水火亦不能害、一切惡病所不能惱，終不橫死，如前六佛所說神呪等無有異。」

爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如上諸佛所說神呪，我當護持。我今亦說護持一切無量眾生、除一切障、斷一切業、滅一切罪、消一切殃、去一切鬼、却一切邪、愈一切病，以如是故說此神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如上諸佛所說神呪，我當護持。我今亦說護持一切無量眾生、除一切障、斷一切業、滅一切罪、消一切殃、去一切鬼、却一切邪、愈一切病，以如是故說此神呪：

「阿他佉羅利(一) 迦伽囉(二) 菩提薩埵(三) 摩呵薩埵(四) 婆伽婆梨多(五) 迷多大符柘多(六) 阿呵摩[鏍-糸+廾](七) 婆伽婆(八) 喻婆煩塞(九) 薩鞞衫鉢唎波簸(十) 遲耶南(十一) 尼婆囉膩(十二) 薩婆浮休多(十三) 尼婆囉膩(十四) 薩婆嚧伽(十五) 尼婆囉膩(十六) 哆地夜他(十七) 至詈至詈(十八) 摩訶至詈(十九) 妬漏妬漏(二十) 摩訶妬漏(二十一) 夕和隷夕和隷(二十二) 摩訶夕和隷(二十三) 𭈇(馨翅反)詈𭈇詈(二十四) 摩訶𭈇詈(二十五) 蘇婆呵(二十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿他佉羅利(一) 迦伽囉(二) 菩提薩埵(三) 摩呵薩埵(四) 婆伽婆梨多(五) 迷多大符柘多(六) 阿呵摩[鏍-糸+廾](七) 婆伽婆(八) 喻婆煩塞(九) 薩鞞衫鉢唎波簸(十) 遲耶南(十一) 尼婆囉膩(十二) 薩婆浮休多(十三) 尼婆囉膩(十四) 薩婆嚧伽(十五) 尼婆囉膩(十六) 哆地夜他(十七) 至詈至詈(十八) 摩訶至詈(十九) 妬漏妬漏(二十) 摩訶妬漏(二十一) 夕和隷夕和隷(二十二) 摩訶夕和隷(二十三) 𭈇(馨翅反)詈𭈇詈(二十四) 摩訶𭈇詈(二十五) 蘇婆呵(二十六)」

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說是呪已，白佛言：「世尊！如是神呪，無量神力不可思議。若有善男子善女人惡鬼所持，以諸縷綖作於呪索，一百八遍帶行坐者，是諸惡鬼即便捨離。復更取蘇摩那華、好淨牛酥、白芥子等，和置一處誦呪一遍一擲火中，如是乃至一百八遍，一百八擲即得除愈。若有惡人欲來害已，取鑌鐵刀子呪一百八遍，斫彼惡人所行道徑，便不能害。或復呪水散於四方，結四方界，止住其中，一切諸惡則不能加。欲護自身令無損者，以五色縷索作於繩，呪百八遍坐起帶行。若欲除毒，手把藥草以呪呪之。若為除病，應當呪油一百八遍，塗之即愈。若患耳者，取青木香細擣作末，油內煎之，著於耳中。若患腹者，呪於薑水一百八遍服之即愈。若患牙齒蟲風齲者，取蘇摩那木枝呪一百八遍，以口嚼之并揩牙齒，即便除愈。小兒患者，當結白縷以為呪索，令其帶行。若患頭者，或用刀子或用於手，呪百八遍即得除愈。若被𥜒魅，當呪刀子以用解之。若斷惡風雹雨，呪石榴枝以用擬之。斷惡毒藥，呪水用之。諸如是等一切事中隨意所用。於一切處在佛像前泥地，散華燒香如法受持。」如是諸佛所說此呪經已，虛空藏菩薩并及一切諸大菩薩阿羅漢等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空藏菩薩摩訶薩說是呪已，白佛言：「世尊！如是神呪，無量神力不可思議。若有善男子善女人惡鬼所持，以諸縷綖作於呪索，一百八遍帶行坐者，是諸惡鬼即便捨離。復更取蘇摩那華、好淨牛酥、白芥子等，和置一處誦呪一遍一擲火中，如是乃至一百八遍，一百八擲即得除愈。若有惡人欲來害已，取鑌鐵刀子呪一百八遍，斫彼惡人所行道徑，便不能害。或復呪水散於四方，結四方界，止住其中，一切諸惡則不能加。欲護自身令無損者，以五色縷索作於繩，呪百八遍坐起帶行。若欲除毒，手把藥草以呪呪之。若為除病，應當呪油一百八遍，塗之即愈。若患耳者，取青木香細擣作末，油內煎之，著於耳中。若患腹者，呪於薑水一百八遍服之即愈。若患牙齒蟲風齲者，取蘇摩那木枝呪一百八遍，以口嚼之并揩牙齒，即便除愈。小兒患者，當結白縷以為呪索，令其帶行。若患頭者，或用刀子或用於手，呪百八遍即得除愈。若被𥜒魅，當呪刀子以用解之。若斷惡風雹雨，呪石榴枝以用擬之。斷惡毒藥，呪水用之。諸如是等一切事中隨意所用。於一切處在佛像前泥地，散華燒香如法受持。」如是諸佛所說此呪經已，虛空藏菩薩并及一切諸大菩薩阿羅漢等，聞佛所說，歡喜奉行。