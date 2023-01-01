七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經

七佛所說神呪經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛所說神呪經卷第二

晉代譯失三藏名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉代譯失三藏名今附東晉錄

佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經，除眾生苦患諸疾。爾時鬼神即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經，除眾生苦患諸疾。爾時鬼神即說呪曰：

「頭留彌頭留彌 陀咩多陀咩 頭留咩 頭留咩 頭留咩 吟尼利尼利那羅那羅尼利尼利尼利尼利那羅㝹富尼利豆茶濘摩訶豆茶濘豆茶濘究吒濘摩訶究吒濘摩訶究吒濘 究吒濘多吒濘 摩訶多吒濘多吒濘 吒吒吒吒吒吒摩訶吒吒 阿毘阿毘摩訶阿毘 阿毘利 阿毘利 摩訶阿毘利 阿毘阿婆阿毘阿婆阿毘阿婆 阿毘 阿婆阿徙阿徙 摩訶阿徙阿徙利尼利尼 摩訶利尼利尼首婁首婁 摩訶首婁首婁仇婁 摩訶仇婁仇婁 茂留仇牟優仇牟 婁仇牟仇摩仇摩仇摩 希利希利希利希利 伊持伊持伊持伊持 比持比持比持比持 呵囉呵囉呵囉呵囉 希尼希尼希尼希尼 休尼休尼休尼休尼 訶那訶那訶那訶那 牟尼牟尼牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼婆羅 婆蘭尼利師知路迦遮利耶 時那時那時那時那 賴沙婆時那時那時那時那 賴沙婆 那暮蛇 修竭多牟尼那暮蛇 修竭多牟尼迦羅 摩闍竭提多蛇 舍摩陀摩 舍摩陀摩 舍摩陀摩目多咩提 那比時多彌羅 留師多彌牟尼那比闍那彌修竭都多摩牟尼那比闍那彌」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頭留彌頭留彌 陀咩多陀咩 頭留咩 頭留咩 頭留咩 吟尼利尼利那羅那羅尼利尼利尼利尼利那羅㝹富尼利豆茶濘摩訶豆茶濘豆茶濘究吒濘摩訶究吒濘摩訶究吒濘 究吒濘多吒濘 摩訶多吒濘多吒濘 吒吒吒吒吒吒摩訶吒吒 阿毘阿毘摩訶阿毘 阿毘利 阿毘利 摩訶阿毘利 阿毘阿婆阿毘阿婆阿毘阿婆 阿毘 阿婆阿徙阿徙 摩訶阿徙阿徙利尼利尼 摩訶利尼利尼首婁首婁 摩訶首婁首婁仇婁 摩訶仇婁仇婁 茂留仇牟優仇牟 婁仇牟仇摩仇摩仇摩 希利希利希利希利 伊持伊持伊持伊持 比持比持比持比持 呵囉呵囉呵囉呵囉 希尼希尼希尼希尼 休尼休尼休尼休尼 訶那訶那訶那訶那 牟尼牟尼牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼婆羅 婆蘭尼利師知路迦遮利耶 時那時那時那時那 賴沙婆時那時那時那時那 賴沙婆 那暮蛇 修竭多牟尼那暮蛇 修竭多牟尼迦羅 摩闍竭提多蛇 舍摩陀摩 舍摩陀摩 舍摩陀摩目多咩提 那比時多彌羅 留師多彌牟尼那比闍那彌修竭都多摩牟尼那比闍那彌」

「世尊！此陀羅尼句，為四部眾令得安隱、離諸惱患，眾魔惡鬼、盜賊水火、旋嵐惡風、羅剎惡鬼、熱病冷病風病等分諸病、家業衰耗所向不利、惡獸卒暴，急誦此呪，一切解脫。今當重說陀羅尼呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此陀羅尼句，為四部眾令得安隱、離諸惱患，眾魔惡鬼、盜賊水火、旋嵐惡風、羅剎惡鬼、熱病冷病風病等分諸病、家業衰耗所向不利、惡獸卒暴，急誦此呪，一切解脫。今當重說陀羅尼呪：

「阿車阿眵牟尼 摩訶牟尼牟尼 奧尼休休 摩那力迦休休 閻迦那吒阿吒阿迦那吒阿多那 知阿多波吒阿吒那吒那吒流豆流豆休休豆 希尼希尼希尼希尼 烏仇摩烏仇摩烏仇摩烏仇摩 希利希利 尼利尼利 摩訶尼利 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿車阿眵牟尼 摩訶牟尼牟尼 奧尼休休 摩那力迦休休 閻迦那吒阿吒阿迦那吒阿多那 知阿多波吒阿吒那吒那吒流豆流豆休休豆 希尼希尼希尼希尼 烏仇摩烏仇摩烏仇摩烏仇摩 希利希利 尼利尼利 摩訶尼利 莎訶」

「『今為某甲等在所作護。若有諸鬼食人精氣者、若損人資產者耗人財物者，如是一切諸怖畏等，悉為某甲等作無量救護。』即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今為某甲等在所作護。若有諸鬼食人精氣者、若損人資產者耗人財物者，如是一切諸怖畏等，悉為某甲等作無量救護。』即說呪曰：

「流摩流摩流摩流摩 希利希利希利希利 仇那仇那仇那仇那 仇㝹仇㝹仇㝹仇㝹 仇留仇留仇留仇留 休婁休婁休婁休婁 希利希利 暮休暮休暮休暮休 暮希利暮希利暮希利暮希利 休休休牟休摩休咩泯摩咩思 摩訶提尼羅咩吼莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「流摩流摩流摩流摩 希利希利希利希利 仇那仇那仇那仇那 仇㝹仇㝹仇㝹仇㝹 仇留仇留仇留仇留 休婁休婁休婁休婁 希利希利 暮休暮休暮休暮休 暮希利暮希利暮希利暮希利 休休休牟休摩休咩泯摩咩思 摩訶提尼羅咩吼莎呵」

「如上所說，莫令某甲有王賊、水火風、日月星辰、鬼神等畏。或有餘惡知識心懷惡害者，令其自遇災禍苦惱。不越此界、不犯此呪，一切阿修羅、夜叉、羅剎、諸龍等惡人非人等不能為害。」爾時四眾聞說此呪，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說，莫令某甲有王賊、水火風、日月星辰、鬼神等畏。或有餘惡知識心懷惡害者，令其自遇災禍苦惱。不越此界、不犯此呪，一切阿修羅、夜叉、羅剎、諸龍等惡人非人等不能為害。」爾時四眾聞說此呪，歡喜奉行。

(宋本此中有虛空藏菩薩真言十二行，撿之即上第一卷二十二幅所出，今此中除之) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (宋本此中有虛空藏菩薩真言十二行，撿之即上第一卷二十二幅所出，今此中除之)

集法悅捨苦陀羅尼經(此呪丹本中無) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集法悅捨苦陀羅尼經(此呪丹本中無)

「南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 南無毘首陀遮蛇 南無阿伽竭浮遮蛇 南無摩呵薩婆婆伽利蛇多擲(輕)哆(勅賀)林彌利 婆簸婆彌 留遮呵檀摩陀那闍那唏(希)知泯(底)利婆居婆 遮蛇那蛇波羅薩婆(摩訶)唏知泯(底)利殃求知利 默求知利比婆薩婆蛇那 比林婆闍呵 陀舍蛇 輸薩婆娑羅 三曼(無律)鉢泯波波利 摩訶阿那 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇 南無毘首陀遮蛇 南無阿伽竭浮遮蛇 南無摩呵薩婆婆伽利蛇多擲(輕)哆(勅賀)林彌利 婆簸婆彌 留遮呵檀摩陀那闍那唏(希)知泯(底)利婆居婆 遮蛇那蛇波羅薩婆(摩訶)唏知泯(底)利殃求知利 默求知利比婆薩婆蛇那 比林婆闍呵 陀舍蛇 輸薩婆娑羅 三曼(無律)鉢泯波波利 摩訶阿那 莎呵」

爾時佛告諸大眾言：「吾本無數劫中處於凡夫時，字遮他陀，在加偷邏國，作於商客販賣治業。虛妄無實，造諸惡行不可稱計，婬荒無道不可具說。是時愚癡害父愛母，經數年中舉國人民一皆知之，稱聲唱言：『是遮他陀害父愛母經今數年。』吾時思念與六畜無異更無人事，時於加偷邏國跳城奔走趣於深澤。時此國王名毘闍，告令國中人民：『此遮他陀婬荒無道致為此事。其有能得此人者，當重賜寶物。』時此國人各各愛慕欲捕吾身。是時驚怖，即出國作沙門，在於他國修行十善、坐禪學道，晝夜泣淚，經三十七年。以五逆罪障故心不定，憂悲叵處。以三十七年中在於山窟，常舉聲泣：『苦哉苦哉。當以何心去此苦也？』悲歎下窟乞食時，道中地得一大鉢，中有一匣經，更無餘經，唯有集法悅捨苦陀羅尼。說過去恒河沙諸佛泥洹時，常在毘悅羅國說此陀羅尼付諸大菩薩。後有人得聞此陀羅尼者，此人過去世時修持五戒十善當令得聞。有人雖聞，而不在心不修集者，是名無緣。此陀羅尼能除去百億劫生死五逆大罪，若有人受持讀誦者，終不墮於三塗地獄、餓鬼、畜生。何以故？過去諸佛以欲泥洹時會當說之，尊重歎仰，稱其功德不可計量，付諸菩薩。後有眾生得聞此陀羅尼者，修習著心，福報難計。猶如須彌寶海，凡夫不能得量。若有人作諸惡行，竊聞此陀羅尼名不及修習，一用在懷墮於地獄，一切地獄中蒙此人恩，苦痛不行。有人能行現身精勤修習得者，覩見百千萬佛剎土，得福無量不可具說。唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡，聲聞二乘人者不能得知。何以故？此陀羅尼非一佛二佛所說，過去恒河沙諸佛所說。是時吾得此經，即不乞食，歡喜向窟，到於窟中燒香禮拜悲淚讚仰。於窟中修習讚誦經一年始得，以罪業障故不能得入心懷。是時吾即以秋月夜，洗浴修行，經一七日，如童子初學憒憒者不少，便更行於七日，亦如是憒憒無異。心中愁惱不知云何，意中恬思此陀羅尼字，經於數反心中忽定。我時欣悅如人地得百千斤金，人無知者內欣不止，吾時亦然。修行數年飛行無礙，覩見十方三世諸佛。後有行者，如法行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸大眾言：「吾本無數劫中處於凡夫時，字遮他陀，在加偷邏國，作於商客販賣治業。虛妄無實，造諸惡行不可稱計，婬荒無道不可具說。是時愚癡害父愛母，經數年中舉國人民一皆知之，稱聲唱言：『是遮他陀害父愛母經今數年。』吾時思念與六畜無異更無人事，時於加偷邏國跳城奔走趣於深澤。時此國王名毘闍，告令國中人民：『此遮他陀婬荒無道致為此事。其有能得此人者，當重賜寶物。』時此國人各各愛慕欲捕吾身。是時驚怖，即出國作沙門，在於他國修行十善、坐禪學道，晝夜泣淚，經三十七年。以五逆罪障故心不定，憂悲叵處。以三十七年中在於山窟，常舉聲泣：『苦哉苦哉。當以何心去此苦也？』悲歎下窟乞食時，道中地得一大鉢，中有一匣經，更無餘經，唯有集法悅捨苦陀羅尼。說過去恒河沙諸佛泥洹時，常在毘悅羅國說此陀羅尼付諸大菩薩。後有人得聞此陀羅尼者，此人過去世時修持五戒十善當令得聞。有人雖聞，而不在心不修集者，是名無緣。此陀羅尼能除去百億劫生死五逆大罪，若有人受持讀誦者，終不墮於三塗地獄、餓鬼、畜生。何以故？過去諸佛以欲泥洹時會當說之，尊重歎仰，稱其功德不可計量，付諸菩薩。後有眾生得聞此陀羅尼者，修習著心，福報難計。猶如須彌寶海，凡夫不能得量。若有人作諸惡行，竊聞此陀羅尼名不及修習，一用在懷墮於地獄，一切地獄中蒙此人恩，苦痛不行。有人能行現身精勤修習得者，覩見百千萬佛剎土，得福無量不可具說。唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡，聲聞二乘人者不能得知。何以故？此陀羅尼非一佛二佛所說，過去恒河沙諸佛所說。是時吾得此經，即不乞食，歡喜向窟，到於窟中燒香禮拜悲淚讚仰。於窟中修習讚誦經一年始得，以罪業障故不能得入心懷。是時吾即以秋月夜，洗浴修行，經一七日，如童子初學憒憒者不少，便更行於七日，亦如是憒憒無異。心中愁惱不知云何，意中恬思此陀羅尼字，經於數反心中忽定。我時欣悅如人地得百千斤金，人無知者內欣不止，吾時亦然。修行數年飛行無礙，覩見十方三世諸佛。後有行者，如法行之。」

我文殊師利今欲說神呪，拔濟諸眾生，除其婬欲本。有呪名烏穌吒(晉言)除婬欲却我慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我文殊師利今欲說神呪，拔濟諸眾生，除其婬欲本。有呪名烏穌吒(晉言)除婬欲却我慢。

「句梨句梨帝那 憂拙憂拙帝那 度呼度呼帝那 究吒究吒帝那 若蜜都若蜜都帝那 究吒呼究吒呼帝那憂守憂守帝那 耶蜜若耶蜜若帝那 度呼吒究吒多莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「句梨句梨帝那 憂拙憂拙帝那 度呼度呼帝那 究吒究吒帝那 若蜜都若蜜都帝那 究吒呼究吒呼帝那憂守憂守帝那 耶蜜若耶蜜若帝那 度呼吒究吒多莎呵」

「誦呪三遍，結縷作七結，繫脚。是呪能令諸失心者還得正念，滅婬欲火、心得清涼，除其我慢、滅結使火，三毒垢障悉得消除。若諸女人及善男子，精神處在無明重淵下，久處於生死不能得出要，洄波生死流沒溺婬欲海，莫能覺之者、莫知求出要。嗚呼甚可傷。若善男子善女人，心得惺悟還厭婬欲，應當與此陀羅尼呪令其讀誦，婬欲之火漸漸消滅，婬欲滅已慢心自滅，慢心滅已其心則定，其心定已結使都滅，結使滅已心得解脫，心解脫已即得道果。是則名為大神呪力。誠諦不虛，神力如是。斷酒五辛七七四十九日，諸不淨肉悉不得食。若男子行者九九八十一日，若女人行者七七四十九日。復晝夜六時勤心讀誦，燒黑沈水、白旃檀香，散華供養十方諸佛，六時讀誦曾不廢忘，日數足已結使即滅，其心泰然無復婬欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，結縷作七結，繫脚。是呪能令諸失心者還得正念，滅婬欲火、心得清涼，除其我慢、滅結使火，三毒垢障悉得消除。若諸女人及善男子，精神處在無明重淵下，久處於生死不能得出要，洄波生死流沒溺婬欲海，莫能覺之者、莫知求出要。嗚呼甚可傷。若善男子善女人，心得惺悟還厭婬欲，應當與此陀羅尼呪令其讀誦，婬欲之火漸漸消滅，婬欲滅已慢心自滅，慢心滅已其心則定，其心定已結使都滅，結使滅已心得解脫，心解脫已即得道果。是則名為大神呪力。誠諦不虛，神力如是。斷酒五辛七七四十九日，諸不淨肉悉不得食。若男子行者九九八十一日，若女人行者七七四十九日。復晝夜六時勤心讀誦，燒黑沈水、白旃檀香，散華供養十方諸佛，六時讀誦曾不廢忘，日數足已結使即滅，其心泰然無復婬欲。」

我文殊師利菩薩今欲說大神呪名，消諸精魅鬼并及妖邪蠱道。有呪名漚帝兜囊(晉言)，消眾生病，淨其五藏六府三焦，以禪定水洗澤令淨(澤丹濯)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我文殊師利菩薩今欲說大神呪名，消諸精魅鬼并及妖邪蠱道。有呪名漚帝兜囊(晉言)，消眾生病，淨其五藏六府三焦，以禪定水洗澤令淨(澤丹濯)。

「胡摩若帝晝 胡穌摩帝晝 烏殊卑梨帝晝 具殊蜜帝晝 烏舍彌帝晝 闍毘若帝晝 烏睒彌帝晝 蜜闍都帝晝 具若烏穌多帝晝 唯染蜜闍都烏穌多帝晝 毘梨帝囊帝晝 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「胡摩若帝晝 胡穌摩帝晝 烏殊卑梨帝晝 具殊蜜帝晝 烏舍彌帝晝 闍毘若帝晝 烏睒彌帝晝 蜜闍都帝晝 具若烏穌多帝晝 唯染蜜闍都烏穌多帝晝 毘梨帝囊帝晝 莎呵」

「誦呪七遍，縷作七結，繫脚(丹作膝)。此大神呪，能令行人心得清淨、離諸疾病，心得解脫、慧得解脫，消眾毒藥、無眾惱患，眾邪妖魅悉皆消滅。如為一人，眾多亦然。應當讀誦極令通利，在在處處我為閻浮提諸眾生故結此神呪，治諸蠱魅消眾毒藥，當令流布遍閻浮提。末法眾生薄福所致，莫不為此眾邪所惱，勤教讀誦普使令知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪七遍，縷作七結，繫脚(丹作膝)。此大神呪，能令行人心得清淨、離諸疾病，心得解脫、慧得解脫，消眾毒藥、無眾惱患，眾邪妖魅悉皆消滅。如為一人，眾多亦然。應當讀誦極令通利，在在處處我為閻浮提諸眾生故結此神呪，治諸蠱魅消眾毒藥，當令流布遍閻浮提。末法眾生薄福所致，莫不為此眾邪所惱，勤教讀誦普使令知。」

我定自在王菩薩，今從妙樂世界來為此娑婆世界，五濁眾生故，為除禪定障，拔其無明闇，開其慧眼，賜其禪定水，蕩滌心垢障，種以菩提芽，漸漸欝茂長，開闡三乘門，示其果實相。有呪名求稚兜(晉言名招明却黑闇罪除慧眼垢)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我定自在王菩薩，今從妙樂世界來為此娑婆世界，五濁眾生故，為除禪定障，拔其無明闇，開其慧眼，賜其禪定水，蕩滌心垢障，種以菩提芽，漸漸欝茂長，開闡三乘門，示其果實相。有呪名求稚兜(晉言名招明却黑闇罪除慧眼垢)。

「若蜜帝都 烏殊那帝都 具若帝都 故摩樓帝都 烏葉彌帝都 胡穌富多帝都 烏耆彌帝都 胡耆那帝都 烏輸求提帝都 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若蜜帝都 烏殊那帝都 具若帝都 故摩樓帝都 烏葉彌帝都 胡穌富多帝都 烏耆彌帝都 胡耆那帝都 烏輸求提帝都 莎呵」

「誦呪三遍，縷五色結作三結，繫脚。此大神呪勢分所及遍閻浮提。若諸行人欲修禪定，或為天魔眾邪蠱魅之所惱者，以魔惱故眾緣事起，外惡知識競來侵嬈，以侵嬈故內惡復起，求名利養諂曲嫉妬，憍慢貢高來集其心。行人爾時應當自責『我為不善，為魔所縛。』慚愧自責，低頭愧恥諸佛及眾賢聖。『我於往劫墮大地獄畜生餓鬼，洄波六趣數受生死，今得人身鈍根少智，欲修禪定而不能得，為諸結使之所覆蔽。我今寧當碎身如塵，終不為此結使所蔽。』作是誓已，五體投地歸命十方現在諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀『赦我愆咎、滅除我罪，洗我慧眼令得明淨，以慈悲水蕩滌心垢，明照我心內外清徹。』作是悔已，復更投地。如是三返，復起叩頭。悔已却坐淨身口已，誦此神呪二十一遍。爾時當三稱我名定自在王菩薩悔過愆咎，如是三說。一心禪思，於一一時悔過自責，隨根利鈍，億百姟劫重惡之業障道黑闇、眾邪蠱魅天魔罪垢，悉皆消滅無有遺餘。我時當與大菩薩眾往是人所，隨根利鈍示其證相。我定自在王菩薩所說神呪誠諦不虛，神力如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷五色結作三結，繫脚。此大神呪勢分所及遍閻浮提。若諸行人欲修禪定，或為天魔眾邪蠱魅之所惱者，以魔惱故眾緣事起，外惡知識競來侵嬈，以侵嬈故內惡復起，求名利養諂曲嫉妬，憍慢貢高來集其心。行人爾時應當自責『我為不善，為魔所縛。』慚愧自責，低頭愧恥諸佛及眾賢聖。『我於往劫墮大地獄畜生餓鬼，洄波六趣數受生死，今得人身鈍根少智，欲修禪定而不能得，為諸結使之所覆蔽。我今寧當碎身如塵，終不為此結使所蔽。』作是誓已，五體投地歸命十方現在諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀『赦我愆咎、滅除我罪，洗我慧眼令得明淨，以慈悲水蕩滌心垢，明照我心內外清徹。』作是悔已，復更投地。如是三返，復起叩頭。悔已却坐淨身口已，誦此神呪二十一遍。爾時當三稱我名定自在王菩薩悔過愆咎，如是三說。一心禪思，於一一時悔過自責，隨根利鈍，億百姟劫重惡之業障道黑闇、眾邪蠱魅天魔罪垢，悉皆消滅無有遺餘。我時當與大菩薩眾往是人所，隨根利鈍示其證相。我定自在王菩薩所說神呪誠諦不虛，神力如是。」

我妙眼菩薩，今從日月燈明王佛國來到此娑婆世界，為大阿羅漢欲得初禪三明六通。今欲說神呪，令其速成辦。除其習結垢并及微薄障，淨其天眼通、宿命智習氣，他心智明了，未來一切事，國土之名號及以弟子眾壽命劫多少，及諸神通事，耳根通徹聽，百佛世界事，身通能飛行，石山無罣礙。以滅受想行，漏盡今說竟。有神呪名漚闇波置盧(晉言)眾累都盡具足三明及六神通八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我妙眼菩薩，今從日月燈明王佛國來到此娑婆世界，為大阿羅漢欲得初禪三明六通。今欲說神呪，令其速成辦。除其習結垢并及微薄障，淨其天眼通、宿命智習氣，他心智明了，未來一切事，國土之名號及以弟子眾壽命劫多少，及諸神通事，耳根通徹聽，百佛世界事，身通能飛行，石山無罣礙。以滅受想行，漏盡今說竟。有神呪名漚闇波置盧(晉言)眾累都盡具足三明及六神通八解脫。

「民若婆呵啼盧 烏穌吒帝盧 耶蜜帝盧烏晝帝盧 波支呵帝盧 波穌呵帝盧究晝帝盧 烏若蜜帝盧 究晝帝盧 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「民若婆呵啼盧 烏穌吒帝盧 耶蜜帝盧烏晝帝盧 波支呵帝盧 波穌呵帝盧究晝帝盧 烏若蜜帝盧 究晝帝盧 莎呵」

「誦呪三遍，縷三色作六結，繫項。此大神呪，能令行人斷除習氣及障道垢，洗濯三明六通令淨，應當諷誦極令通利。我功德相嚴菩薩今從阿彌陀佛國來，今欲勸助遂成菩薩，教以巧妙方便百福德，令速得初住具諸相好故，以美妙方便教令行之。何等美妙？一者其福弘廣普慈眾生；二者蔭覆一切如母愛子不見其過；三者積德行善不計其勞；四者精勤修習捨慧精進轉以化人；五者行十善行轉教眾生；六者持戒淨潔猶如明珠，內外明徹無有瑕塵；七者身口意業所出言教以慈悲為本；八者所作事業拯濟為先；九者常以微妙方便為眾說法，和顏悅色不違其意；十者常遊諸國為大國師，荷負眾生包含一切心無疲倦。是名菩薩欲登初住始發心時十大妙行。如是十十是名百福，成一相好，我今略說。今欲說呪令速成辦，有呪名陀摩盧具低(晉言)成就相好莊嚴功德斷除習氣滅障道罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷三色作六結，繫項。此大神呪，能令行人斷除習氣及障道垢，洗濯三明六通令淨，應當諷誦極令通利。我功德相嚴菩薩今從阿彌陀佛國來，今欲勸助遂成菩薩，教以巧妙方便百福德，令速得初住具諸相好故，以美妙方便教令行之。何等美妙？一者其福弘廣普慈眾生；二者蔭覆一切如母愛子不見其過；三者積德行善不計其勞；四者精勤修習捨慧精進轉以化人；五者行十善行轉教眾生；六者持戒淨潔猶如明珠，內外明徹無有瑕塵；七者身口意業所出言教以慈悲為本；八者所作事業拯濟為先；九者常以微妙方便為眾說法，和顏悅色不違其意；十者常遊諸國為大國師，荷負眾生包含一切心無疲倦。是名菩薩欲登初住始發心時十大妙行。如是十十是名百福，成一相好，我今略說。今欲說呪令速成辦，有呪名陀摩盧具低(晉言)成就相好莊嚴功德斷除習氣滅障道罪。

「阿提陀摩盧 具多陀摩盧 支富陀摩盧 波晝陀摩盧 烏奢陀摩盧 闍蜜陀摩盧 烏吒陀摩盧 若彌陀摩盧 烏晝陀摩盧 胡闍彌佉陀摩盧 波守波守帝陀摩盧 漚周漚周帝帝陀摩盧 波瘦波瘦帝陀摩盧 余染比余染比呵陀摩盧 闍毘兜闍毘兜陀摩盧 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿提陀摩盧 具多陀摩盧 支富陀摩盧 波晝陀摩盧 烏奢陀摩盧 闍蜜陀摩盧 烏吒陀摩盧 若彌陀摩盧 烏晝陀摩盧 胡闍彌佉陀摩盧 波守波守帝陀摩盧 漚周漚周帝帝陀摩盧 波瘦波瘦帝陀摩盧 余染比余染比呵陀摩盧 闍毘兜闍毘兜陀摩盧 莎呵」

「誦呪五遍，縷青緣二色結作三結，繫腰。是呪能令行人莊嚴功德，具諸相好，必登初住。勤心讀誦極令通利，晝夜諷誦心莫暫捨，轉教行人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪五遍，縷青緣二色結作三結，繫腰。是呪能令行人莊嚴功德，具諸相好，必登初住。勤心讀誦極令通利，晝夜諷誦心莫暫捨，轉教行人。」

我善名稱菩薩今從北方善寂月音王佛國來，此娑婆世界佛法欲滅人多造惡、貪著利養更相是非，無有君臣父子之義，亦無師徒弟子之禮，五濁鼎沸、三毒熾盛，皆是前世不修德行積習眾惡，今得此身雖受人身，心似畜生羅剎鬼心，人身畜心示同人類。哀哉大苦千載欲末，其中或有若一若兩行錯眾生墮在下流，為當愍此諸眾生耳。今欲說呪以救接之，令其本行還得如初。有呪名雲若蜜兜(晉言)拔諸行人罪垢根本摩洗拂拭令得鮮白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我善名稱菩薩今從北方善寂月音王佛國來，此娑婆世界佛法欲滅人多造惡、貪著利養更相是非，無有君臣父子之義，亦無師徒弟子之禮，五濁鼎沸、三毒熾盛，皆是前世不修德行積習眾惡，今得此身雖受人身，心似畜生羅剎鬼心，人身畜心示同人類。哀哉大苦千載欲末，其中或有若一若兩行錯眾生墮在下流，為當愍此諸眾生耳。今欲說呪以救接之，令其本行還得如初。有呪名雲若蜜兜(晉言)拔諸行人罪垢根本摩洗拂拭令得鮮白。

「烏富波羅帝那 殊求波羅帝那 喻若蜜波羅帝那 烏瘦都 支波都 耶蜜都 具若都 究吒都 究吒都 舒波都 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「烏富波羅帝那 殊求波羅帝那 喻若蜜波羅帝那 烏瘦都 支波都 耶蜜都 具若都 究吒都 究吒都 舒波都 莎呵」

「誦呪三遍，縷黃白二色結作三結，繫項。此大神呪猶如大蓋蔭覆一切，亦如大雨潤澤一切，亦如橋船運度一切，三界群萌無不蒙賴，道俗殊異稟味是一，蒼生萬品會歸一空。菩薩所以權方適化，為諸群品度脫之耳。今說此呪為行人故，救濟拯拔令其速得三乘聖果。勅諸行人勤心讀誦，誠諦不虛必當得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷黃白二色結作三結，繫項。此大神呪猶如大蓋蔭覆一切，亦如大雨潤澤一切，亦如橋船運度一切，三界群萌無不蒙賴，道俗殊異稟味是一，蒼生萬品會歸一空。菩薩所以權方適化，為諸群品度脫之耳。今說此呪為行人故，救濟拯拔令其速得三乘聖果。勅諸行人勤心讀誦，誠諦不虛必當得道。」

寶月光明菩薩今欲說神呪除諸禪定罪及去諸垢障，五陰四大病一切皆除却。眾生無量劫不得修禪定，是故久流轉沒在生死海，洄波生死流莫能覺之者。我愍此等，故今欲說神呪除其三毒垢、拔其愚癡足，照以智慧鏡、賜其禪定水，生長菩提芽，令到涅槃岸。有呪名烏闍(晉言)除禪定垢却障道罪諸魔邪鬼悉能滅之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶月光明菩薩今欲說神呪除諸禪定罪及去諸垢障，五陰四大病一切皆除却。眾生無量劫不得修禪定，是故久流轉沒在生死海，洄波生死流莫能覺之者。我愍此等，故今欲說神呪除其三毒垢、拔其愚癡足，照以智慧鏡、賜其禪定水，生長菩提芽，令到涅槃岸。有呪名烏闍(晉言)除禪定垢却障道罪諸魔邪鬼悉能滅之。

「闍摩帝晝 烏帝晝 具若帝晝 奢帝晝 邪蜜帝晝 烏囊帝晝 具闍帝晝 呼帝晝 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「闍摩帝晝 烏帝晝 具若帝晝 奢帝晝 邪蜜帝晝 烏囊帝晝 具闍帝晝 呼帝晝 莎呵」

「誦呪三遍，縷黃紫二色結作八結，繫痛處。是呪能令諸失心者還得正念，億百姟劫所有重罪悉能摧滅，無有遺餘。若有眾生欲修禪定，心亂黑闇不見境界，煩惱數起睡眠所覆。是人爾時應作是念：『我為宿罪陰蓋所覆。』應當慚愧懺悔自責，然燈續明，燒香散華供養諸佛。供養佛已，別復供養我寶月光明菩薩，然七枝燈、燒沈水香，七日七夜減省睡眠，晝夜六時深自剋責說悔先罪：『多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀知人見人，明見弟子所犯罪相。及十方佛諸大菩薩、釋梵四天王悉皆證知，明見我所犯罪相。我今懺悔亦悉證知，願滅我罪令無遺餘。』於一一時中懺悔已竟，誦此神呪七遍乃止。誦七遍已默然而坐，一心禪思，如是罪垢漸漸當除，其心轉定境界明了。其根利者三日四日乃至七日，即得見我寶月光明菩薩，除障滅罪授果與之。其根鈍者二七三七，極鈍根者七七四十九日，有得心定、有得果者，終不虛過。此大神呪其力如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷黃紫二色結作八結，繫痛處。是呪能令諸失心者還得正念，億百姟劫所有重罪悉能摧滅，無有遺餘。若有眾生欲修禪定，心亂黑闇不見境界，煩惱數起睡眠所覆。是人爾時應作是念：『我為宿罪陰蓋所覆。』應當慚愧懺悔自責，然燈續明，燒香散華供養諸佛。供養佛已，別復供養我寶月光明菩薩，然七枝燈、燒沈水香，七日七夜減省睡眠，晝夜六時深自剋責說悔先罪：『多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀知人見人，明見弟子所犯罪相。及十方佛諸大菩薩、釋梵四天王悉皆證知，明見我所犯罪相。我今懺悔亦悉證知，願滅我罪令無遺餘。』於一一時中懺悔已竟，誦此神呪七遍乃止。誦七遍已默然而坐，一心禪思，如是罪垢漸漸當除，其心轉定境界明了。其根利者三日四日乃至七日，即得見我寶月光明菩薩，除障滅罪授果與之。其根鈍者二七三七，極鈍根者七七四十九日，有得心定、有得果者，終不虛過。此大神呪其力如是。」

我北辰菩薩名曰妙見，今欲說神呪擁護諸國土，所作甚奇特，故名曰妙見。處於閻浮提，眾星中最勝，神仙中之仙、菩薩之大將，光目諸菩薩，曠濟諸群生。有大神呪名故奈波(晉言)擁護國土佐諸國王消災却敵莫不由之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我北辰菩薩名曰妙見，今欲說神呪擁護諸國土，所作甚奇特，故名曰妙見。處於閻浮提，眾星中最勝，神仙中之仙、菩薩之大將，光目諸菩薩，曠濟諸群生。有大神呪名故奈波(晉言)擁護國土佐諸國王消災却敵莫不由之。

「具低帝屠穌吒 阿若蜜吒 烏都吒 具闍吒 波賴帝吒 耶彌若吒 烏都吒 拘羅帝吒 闍摩吒 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具低帝屠穌吒 阿若蜜吒 烏都吒 具闍吒 波賴帝吒 耶彌若吒 烏都吒 拘羅帝吒 闍摩吒 莎呵」

「誦呪五遍，七色縷結作三結，痛處繫。此大神呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得聞說此大神呪力，從是已來經七百劫住閻浮提為大國師，領四天下眾星中王，得最自在，四天下中一切國事我悉當之。若諸人王不以正法任用臣下，心無慚愧暴虛濁亂，縱諸群臣酷虐百姓，我能退之，徵召賢能代其王位。若能慚愧改惡修善，若能任善退諸惡人，其心弘廣普慈一切，容受拯濟猶如橋船，包含民物猶如父母，國有賢能當徵召之，敬賢尊聖如視父母，王自躬身臨朝斷事，不枉民物猶如明鏡。若其國王能修是德，改往修來悔先作罪，慚愧自責鄙悼愆咎。自悔責已當修三德：一者恭敬三尊；二者憐愍貧窮國有孤老當撫恤之；三者於怨親中心常平等，斷理怨枉不枉民物。若能修行上來諸德，我時當率諸大天王、諸天帝釋、伺命都尉、天曹都尉，除死定生減罪增福益算延壽，白諸天曹差諸善神一千七百，邏衛國界守護國土，除其災患滅其姦惡，風雨順時穀米豐熟，疫氣消除無諸強敵，人民安樂稱王之德。是王若能兼行讀誦此陀羅尼，譬如轉輪聖王得如意寶珠，是珠神氣消伏災禍。我今以此大神呪力，上來諸德悉能辦之，滅消災惡亦復如是。當知是此大神呪力如王明珠亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪五遍，七色縷結作三結，痛處繫。此大神呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得聞說此大神呪力，從是已來經七百劫住閻浮提為大國師，領四天下眾星中王，得最自在，四天下中一切國事我悉當之。若諸人王不以正法任用臣下，心無慚愧暴虛濁亂，縱諸群臣酷虐百姓，我能退之，徵召賢能代其王位。若能慚愧改惡修善，若能任善退諸惡人，其心弘廣普慈一切，容受拯濟猶如橋船，包含民物猶如父母，國有賢能當徵召之，敬賢尊聖如視父母，王自躬身臨朝斷事，不枉民物猶如明鏡。若其國王能修是德，改往修來悔先作罪，慚愧自責鄙悼愆咎。自悔責已當修三德：一者恭敬三尊；二者憐愍貧窮國有孤老當撫恤之；三者於怨親中心常平等，斷理怨枉不枉民物。若能修行上來諸德，我時當率諸大天王、諸天帝釋、伺命都尉、天曹都尉，除死定生減罪增福益算延壽，白諸天曹差諸善神一千七百，邏衛國界守護國土，除其災患滅其姦惡，風雨順時穀米豐熟，疫氣消除無諸強敵，人民安樂稱王之德。是王若能兼行讀誦此陀羅尼，譬如轉輪聖王得如意寶珠，是珠神氣消伏災禍。我今以此大神呪力，上來諸德悉能辦之，滅消災惡亦復如是。當知是此大神呪力如王明珠亦復如是。」

我太白仙人今欲說神呪。我是五通仙人修菩薩行，五星中最勝。我於神仙中，神通光明勝，統領四天下及諸人天事，國土災害變、壽命延縮短、陰陽及運變、圖書讖記等，姦偽質直事、穰災消姦惡，所應盈縮者，悉是我所知。我愍諸眾生，今欲說神呪并護其國土。有呪名阿那呼吒盧(晉言)欲護國土及閻浮提一方眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我太白仙人今欲說神呪。我是五通仙人修菩薩行，五星中最勝。我於神仙中，神通光明勝，統領四天下及諸人天事，國土災害變、壽命延縮短、陰陽及運變、圖書讖記等，姦偽質直事、穰災消姦惡，所應盈縮者，悉是我所知。我愍諸眾生，今欲說神呪并護其國土。有呪名阿那呼吒盧(晉言)欲護國土及閻浮提一方眾生故。

「波吒呼婆盧 閻摩呼婆盧 焰摩兜呼婆盧 烏闍那呼婆盧 焰彌呼婆盧 烏晝呼婆盧 具闍呵 呼婆盧 胡若兜呼婆盧 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波吒呼婆盧 閻摩呼婆盧 焰摩兜呼婆盧 烏闍那呼婆盧 焰彌呼婆盧 烏晝呼婆盧 具闍呵 呼婆盧 胡若兜呼婆盧 莎呵」

「誦呪三遍，縷二色黃白結作二結，繫項。此大神呪乃是過去三恒河沙諸佛所說，我於過去從諸佛所得聞是呪，從是以來已經百劫，所修功德於神仙中無能及者，內祕菩薩大乘戒行、外現神仙，清淨法身菩薩六度諸波羅蜜具足修竟，外現方便處神仙中，雖共和光不同其塵，是名菩薩烏和拘舍羅方便處身。若閻浮提諸國王等，前身薄福處在末法，微末善根得為人王，身無福力心闇少智，復值五滓鈍濁眾生。譬如癡人破車遲牛，欲過險道甚難可過。我見此已，慈心憐愍，為度沒溺勤苦眾生，為欲携將令得出難，并濟其王遲牛之厄，故我今日說此神呪。若其國王聞此語已，心生慚愧自知薄福，改往修來發弘廣心，慈悲臨覆愍苦眾生，忍惡修善不枉民物，建護正法任賢用智，徵善退惡與民更始。其王若能修是諸德，復能讀誦此陀羅尼，晝夜專念心不廢忘。王心爾時轉當聰辯，志性和柔不念諸惡，諸天善神漸來親附，增其智慧益其神力。以天護故轉當精進，以精進故我等諸天日月五星二十八宿咸來擁護，求願與願，遣諸龍王給其雨澤，穀米豐熟、疫氣消除、諸災消滅、善徵日生，當知悉是大神呪力。我熒惑仙人，今欲說神呪，擁護諸國土，拔濟諸群生，除其我慢心，消滅諸非姦，𥜒鎮諸毒藥，一切諸非法，無不消伏者。我是五通仙，消伏諸姦鬼，一切國土事，世間之災祥，兵刀及疫氣、飢饉豐儉等，隣國惡心生、大臣欲謀反，如是諸災禍，我皆悉知之。天子衰忌事，隱沒及覆蓋，減算及增壽，悉是我所知。欲得消災者，我亦能辦之。却敵及姦非，我亦能𥜒之。除却災祥變，一切皆由我。我於五星中，聰明利智勝，捷疾機關辯，神通猛利勝。於四天下中，神通捷疾勝。我於四天下，無能及我者。是故我今日欲說大神呪，名具吒呼盧兜(晉言)擁護國土濟拔諸王難，消伏諸姦非，療治眾生病，厭禱及毒氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷二色黃白結作二結，繫項。此大神呪乃是過去三恒河沙諸佛所說，我於過去從諸佛所得聞是呪，從是以來已經百劫，所修功德於神仙中無能及者，內祕菩薩大乘戒行、外現神仙，清淨法身菩薩六度諸波羅蜜具足修竟，外現方便處神仙中，雖共和光不同其塵，是名菩薩烏和拘舍羅方便處身。若閻浮提諸國王等，前身薄福處在末法，微末善根得為人王，身無福力心闇少智，復值五滓鈍濁眾生。譬如癡人破車遲牛，欲過險道甚難可過。我見此已，慈心憐愍，為度沒溺勤苦眾生，為欲携將令得出難，并濟其王遲牛之厄，故我今日說此神呪。若其國王聞此語已，心生慚愧自知薄福，改往修來發弘廣心，慈悲臨覆愍苦眾生，忍惡修善不枉民物，建護正法任賢用智，徵善退惡與民更始。其王若能修是諸德，復能讀誦此陀羅尼，晝夜專念心不廢忘。王心爾時轉當聰辯，志性和柔不念諸惡，諸天善神漸來親附，增其智慧益其神力。以天護故轉當精進，以精進故我等諸天日月五星二十八宿咸來擁護，求願與願，遣諸龍王給其雨澤，穀米豐熟、疫氣消除、諸災消滅、善徵日生，當知悉是大神呪力。我熒惑仙人，今欲說神呪，擁護諸國土，拔濟諸群生，除其我慢心，消滅諸非姦，𥜒鎮諸毒藥，一切諸非法，無不消伏者。我是五通仙，消伏諸姦鬼，一切國土事，世間之災祥，兵刀及疫氣、飢饉豐儉等，隣國惡心生、大臣欲謀反，如是諸災禍，我皆悉知之。天子衰忌事，隱沒及覆蓋，減算及增壽，悉是我所知。欲得消災者，我亦能辦之。却敵及姦非，我亦能𥜒之。除却災祥變，一切皆由我。我於五星中，聰明利智勝，捷疾機關辯，神通猛利勝。於四天下中，神通捷疾勝。我於四天下，無能及我者。是故我今日欲說大神呪，名具吒呼盧兜(晉言)擁護國土濟拔諸王難，消伏諸姦非，療治眾生病，厭禱及毒氣。

「呼都帝晝盧 阿支不帝晝盧 閻摩帝晝盧 不梨帝囊帝晝盧 烏穌兜帝晝盧 具帝帝晝盧 耶摩蜜闍帝晝盧 烏奢不利帝帝晝盧 究守波帝晝盧 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呼都帝晝盧 阿支不帝晝盧 閻摩帝晝盧 不梨帝囊帝晝盧 烏穌兜帝晝盧 具帝帝晝盧 耶摩蜜闍帝晝盧 烏奢不利帝帝晝盧 究守波帝晝盧 莎呵」

「誦呪三遍，縷一色緋結作七結，痛處繫。此大神呪，能令諸國王并及諸國土悉皆安隱、消災穰禍，莫不由是。一切行人及疾病者，悉應讀誦皆令通利。若欲修行此陀羅尼者，一者斷酒、二者斷肉、三者斷辛，於三七日中香湯澡浴著新淨衣，若於塔中若空靜處安置佛像，燒香散花離眾憒鬧，於六時中勤心讀誦，懺悔十方慚愧自責，淨身口已應當讀誦。於一一時中三七二十一遍，誦已默然專心念我熒惑仙人五住菩薩。『我今歸依。』如是三說。如是說已，默然而坐。我於爾時當往其所，令其所求皆得成辦，亦當授與如意寶珠，滅結使火，國土災祥、豐儉疫氣悉皆穰之。當知是此大神呪力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷一色緋結作七結，痛處繫。此大神呪，能令諸國王并及諸國土悉皆安隱、消災穰禍，莫不由是。一切行人及疾病者，悉應讀誦皆令通利。若欲修行此陀羅尼者，一者斷酒、二者斷肉、三者斷辛，於三七日中香湯澡浴著新淨衣，若於塔中若空靜處安置佛像，燒香散花離眾憒鬧，於六時中勤心讀誦，懺悔十方慚愧自責，淨身口已應當讀誦。於一一時中三七二十一遍，誦已默然專心念我熒惑仙人五住菩薩。『我今歸依。』如是三說。如是說已，默然而坐。我於爾時當往其所，令其所求皆得成辦，亦當授與如意寶珠，滅結使火，國土災祥、豐儉疫氣悉皆穰之。當知是此大神呪力。」

我大梵天王欲說大陀羅尼以護眾生。有陀羅尼名呼盧鉢都(晉言)治眾生病覆育三界濟諸貧窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我大梵天王欲說大陀羅尼以護眾生。有陀羅尼名呼盧鉢都(晉言)治眾生病覆育三界濟諸貧窮。

「閻無呼穌都 伊波都 閻摩呼穌都 闍摩蜜呼穌都 憂波帝那呼穌都 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻無呼穌都 伊波都 閻摩呼穌都 闍摩蜜呼穌都 憂波帝那呼穌都 莎呵」

「誦呪三遍，縷二色青綠作七結，繫兩乳。此大神呪乃是過去諸佛所說。我今愍念諸眾生故，為令解脫拔濟三界勤苦本故，為欲弘廣佛正法故，普慈眾生猶如慈父。此陀羅尼神力，盡一日月所照之處，四天下中無不賴。此陀羅尼力，能使四海涌沸、須彌山崩碎如微塵，及十寶山、四大海水、江河淮濟入一毛孔，四天下中悉能為之。若諸國土疫病劫起，其王爾時應當精進，七日七夜受持八戒，應當淨心六時行道，為萬民故調伏其心。勅其境內一切人民，以慈悲心勸令行善。其王爾時於宮殿內，然百千燈以救民命，請召十方諸大菩薩、梵釋四天王，三自歸依叩頭求哀。『十方諸佛、大菩薩眾、釋梵四天王諸來大士，救我民命。』如是三說。如是說已，當誦此陀羅尼三七二十一遍。誦此陀羅尼已，王與群臣夫人婇女默然而坐，禪思一心。我大梵天王爾時當與梵眾釋眾、四天大王、諸大龍王、八部鬼神，飲其毒氣悉得消除。王於爾時於禪思中，得見我身大梵天王、釋提桓因、四天大王。以見我故倍復精進，以精進故其國土境舊住鬼神惱人民者，我又當遣四天大王驅令出界。以我大梵天王慈悲力故，其國土境悉得安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷二色青綠作七結，繫兩乳。此大神呪乃是過去諸佛所說。我今愍念諸眾生故，為令解脫拔濟三界勤苦本故，為欲弘廣佛正法故，普慈眾生猶如慈父。此陀羅尼神力，盡一日月所照之處，四天下中無不賴。此陀羅尼力，能使四海涌沸、須彌山崩碎如微塵，及十寶山、四大海水、江河淮濟入一毛孔，四天下中悉能為之。若諸國土疫病劫起，其王爾時應當精進，七日七夜受持八戒，應當淨心六時行道，為萬民故調伏其心。勅其境內一切人民，以慈悲心勸令行善。其王爾時於宮殿內，然百千燈以救民命，請召十方諸大菩薩、梵釋四天王，三自歸依叩頭求哀。『十方諸佛、大菩薩眾、釋梵四天王諸來大士，救我民命。』如是三說。如是說已，當誦此陀羅尼三七二十一遍。誦此陀羅尼已，王與群臣夫人婇女默然而坐，禪思一心。我大梵天王爾時當與梵眾釋眾、四天大王、諸大龍王、八部鬼神，飲其毒氣悉得消除。王於爾時於禪思中，得見我身大梵天王、釋提桓因、四天大王。以見我故倍復精進，以精進故其國土境舊住鬼神惱人民者，我又當遣四天大王驅令出界。以我大梵天王慈悲力故，其國土境悉得安隱。」

我大自在天王今欲說神呪。有陀羅尼名呵梨樓(晉言)拔眾生苦濟眾厄難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我大自在天王今欲說神呪。有陀羅尼名呵梨樓(晉言)拔眾生苦濟眾厄難。

「阿若娑梨樓 毘梨帝那娑梨樓 遮波晝娑梨樓 彌梨帝那娑梨樓 殊呵兜支波晝 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿若娑梨樓 毘梨帝那娑梨樓 遮波晝娑梨樓 彌梨帝那娑梨樓 殊呵兜支波晝 莎呵」

「誦呪三遍，一色線綠結作四結，繫項。是呪乃是過去十萬億諸佛所說。此陀羅尼威神力故，四天下中盡一日月所照之處能為光明，貧窮者能施寶藏，盲冥眾生施其慧眼，病苦之者與法藥療治。若諸眾生欲求三乘聖果者，我能佐助，令得成辦。若在幽隱受三塗苦，以此陀羅尼力，三塗命終生忉利天。若諸行人書寫讀誦此陀羅尼者，得宿命智，憶十四生事，來今往古如現目前。欲修禪定者，陰蓋所覆者，當誦此陀羅尼，其心則定，睡眠遣除。欲修學問者，其心散亂不能專一，觸事滯礙不得義味，當修行此陀羅尼。欲得聞持者，當修行此陀羅尼。欲得十方諸佛所說、諸大菩薩所說、諸大天王所說，一聞歷耳總持不忘即得義理，百千義理自然現前持而不忘，應當讀誦此陀羅尼。晝夜六時恒不廢忘，精勤修習助佛道法。是人爾時當於夢中，即得見我大自在天王坐白蓮華臺往是人所，其人以見我故心大歡喜，我時授與如意寶珠，以珠力故所願自在，百千諸佛常隨護助。此大陀羅尼神力如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，一色線綠結作四結，繫項。是呪乃是過去十萬億諸佛所說。此陀羅尼威神力故，四天下中盡一日月所照之處能為光明，貧窮者能施寶藏，盲冥眾生施其慧眼，病苦之者與法藥療治。若諸眾生欲求三乘聖果者，我能佐助，令得成辦。若在幽隱受三塗苦，以此陀羅尼力，三塗命終生忉利天。若諸行人書寫讀誦此陀羅尼者，得宿命智，憶十四生事，來今往古如現目前。欲修禪定者，陰蓋所覆者，當誦此陀羅尼，其心則定，睡眠遣除。欲修學問者，其心散亂不能專一，觸事滯礙不得義味，當修行此陀羅尼。欲得聞持者，當修行此陀羅尼。欲得十方諸佛所說、諸大菩薩所說、諸大天王所說，一聞歷耳總持不忘即得義理，百千義理自然現前持而不忘，應當讀誦此陀羅尼。晝夜六時恒不廢忘，精勤修習助佛道法。是人爾時當於夢中，即得見我大自在天王坐白蓮華臺往是人所，其人以見我故心大歡喜，我時授與如意寶珠，以珠力故所願自在，百千諸佛常隨護助。此大陀羅尼神力如是。」

我化樂天王欲說大陀羅尼，名阿那闍富盧(晉言)法忍柔順法忍堪任荷負三界。眾生譬如大海其量難知，我天王心亦復如是，悉能救接漂流眾生出三界海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我化樂天王欲說大陀羅尼，名阿那闍富盧(晉言)法忍柔順法忍堪任荷負三界。眾生譬如大海其量難知，我天王心亦復如是，悉能救接漂流眾生出三界海。

「那闍富盧 憂多羅富盧 龍若呼富盧 憂禆叉富盧 陀摩闍富盧 毘梨帝那富盧 烏殊知富盧 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那闍富盧 憂多羅富盧 龍若呼富盧 憂禆叉富盧 陀摩闍富盧 毘梨帝那富盧 烏殊知富盧 莎呵」

「誦呪三遍，五色縷結作一結，繫項。此大神呪乃是過去百千萬億諸佛所說。愍念眾生故，今欲說之。此大神呪勢分所及，三天下中唯欝單越獨不得聞，力所至處，其中眾生三種毒箭自然拔出，得音響忍，法音光明入毛孔中，所有欝蒸三垢重罪自然湧出。此諸眾生命終已後，悉得往生忉利天上。若諸行人三垢覆蔽，久處生死纏綿難解，為業垢河之所漂流。我時當乘大乘法舡撈接救拔，以智慧火燒其結使，以禪定水洗濯令淨，以漚和拘舍羅拂拭搓摩，教以六度、布以四禪，令出三界。若諸行人欲得今身欲得音響忍、欲得柔順忍、欲得無生忍，當修行此陀羅尼，淨持戒地、減省睡眠，忍辱柔和、少諸緣務、心意質直，見修功德者讚歎其德，見貧窮者及疾病者慈心憐愍如己無異。如是修行調其心已，復欲增上果所願者，當於三七二十一日，遭中一食，白食酥酪得食。若鮮潔處若在塔中，六時行道，於一一時中禮十方佛懺悔宿罪，燒眾名香散花供養，栴檀熏陸、諸雜花香，三稱我名化樂天王我是五住菩薩，爾時於一一時中誦此陀羅尼二十一遍。從初一日乃至七日，極鈍根者三七二十一日，我於爾時往是人所，隨根利鈍授與法忍，應得音響忍者授與音響忍、應得柔順忍者授與柔順忍、應得無生法忍者授與無生法忍，悉授與之真實不虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，五色縷結作一結，繫項。此大神呪乃是過去百千萬億諸佛所說。愍念眾生故，今欲說之。此大神呪勢分所及，三天下中唯欝單越獨不得聞，力所至處，其中眾生三種毒箭自然拔出，得音響忍，法音光明入毛孔中，所有欝蒸三垢重罪自然湧出。此諸眾生命終已後，悉得往生忉利天上。若諸行人三垢覆蔽，久處生死纏綿難解，為業垢河之所漂流。我時當乘大乘法舡撈接救拔，以智慧火燒其結使，以禪定水洗濯令淨，以漚和拘舍羅拂拭搓摩，教以六度、布以四禪，令出三界。若諸行人欲得今身欲得音響忍、欲得柔順忍、欲得無生忍，當修行此陀羅尼，淨持戒地、減省睡眠，忍辱柔和、少諸緣務、心意質直，見修功德者讚歎其德，見貧窮者及疾病者慈心憐愍如己無異。如是修行調其心已，復欲增上果所願者，當於三七二十一日，遭中一食，白食酥酪得食。若鮮潔處若在塔中，六時行道，於一一時中禮十方佛懺悔宿罪，燒眾名香散花供養，栴檀熏陸、諸雜花香，三稱我名化樂天王我是五住菩薩，爾時於一一時中誦此陀羅尼二十一遍。從初一日乃至七日，極鈍根者三七二十一日，我於爾時往是人所，隨根利鈍授與法忍，應得音響忍者授與音響忍、應得柔順忍者授與柔順忍、應得無生法忍者授與無生法忍，悉授與之真實不虛。」

兜率陀天王我欲說大陀羅尼，名者蜜穌兜(晉言)救諸病苦賑給貧窮，令諸行人速得三乘聖果，如天降雨令諸農夫多收果實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率陀天王我欲說大陀羅尼，名者蜜穌兜(晉言)救諸病苦賑給貧窮，令諸行人速得三乘聖果，如天降雨令諸農夫多收果實。

「支畢度穌兜 民若度穌兜 畢梨帝那度穌兜 阿支都那度穌兜 究吒呼奴度穌兜 若富那度穌兜 烏兜莎呼 兜度穌兜 蜜若無度穌兜 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「支畢度穌兜 民若度穌兜 畢梨帝那度穌兜 阿支都那度穌兜 究吒呼奴度穌兜 若富那度穌兜 烏兜莎呼 兜度穌兜 蜜若無度穌兜 莎呵」

「誦呪六遍，五色縷結作三結，繫兩手。此大神呪力。能令此閻浮提所有地種碎如微塵，弗婆提瞿耶尼悉能為之，海水枯涸、須彌山崩令如微塵，復能還復如本無異。令諸行人諸結重罪塵勞垢習，為渴愛河之所漂流沒溺生死無能覺者，我今以此大神呪力，撈接救拔令出三界，以大乘河滅結使火，以禪定膏油潤漬令濕，種植無上菩提根芽，令諸眾生收諸果實。此陀羅尼力亦復如是。若諸眾生現身欲修此陀羅尼得宿命智，齊四百生，未來世事亦四百生，悉能知之。現在世事，知他人心所緣境界，天文地理圖書讖記，知諸眾生死此生彼，至四百生悉能知之。應當受持讀誦此陀羅尼，應當精進淨持戒地，少欲知足修質直心，晝夜六時少其睡眠，精進修之節食少語，乃至六年畢得剋果。先得宿命智，次得無生智，後得他心智，來今往古未然之事靡不通達。得此宿命智已，陀羅尼力故，所得智慧如五住菩薩等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪六遍，五色縷結作三結，繫兩手。此大神呪力。能令此閻浮提所有地種碎如微塵，弗婆提瞿耶尼悉能為之，海水枯涸、須彌山崩令如微塵，復能還復如本無異。令諸行人諸結重罪塵勞垢習，為渴愛河之所漂流沒溺生死無能覺者，我今以此大神呪力，撈接救拔令出三界，以大乘河滅結使火，以禪定膏油潤漬令濕，種植無上菩提根芽，令諸眾生收諸果實。此陀羅尼力亦復如是。若諸眾生現身欲修此陀羅尼得宿命智，齊四百生，未來世事亦四百生，悉能知之。現在世事，知他人心所緣境界，天文地理圖書讖記，知諸眾生死此生彼，至四百生悉能知之。應當受持讀誦此陀羅尼，應當精進淨持戒地，少欲知足修質直心，晝夜六時少其睡眠，精進修之節食少語，乃至六年畢得剋果。先得宿命智，次得無生智，後得他心智，來今往古未然之事靡不通達。得此宿命智已，陀羅尼力故，所得智慧如五住菩薩等無有異。」

我焰摩天王今欲說大神呪，名求低胡穌多(晉言)美妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我焰摩天王今欲說大神呪，名求低胡穌多(晉言)美妙音聲。

「波置呼盧多 烏吒句呼盧多 那無呼盧多 不梨帝那呼盧多 烏奢副呼盧多 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波置呼盧多 烏吒句呼盧多 那無呼盧多 不梨帝那呼盧多 烏奢副呼盧多 莎呵」

「誦呪三遍，縷五色結作五結，繫項。是名畢法性海美妙音聲。此大神呪乃是過去十恒河沙等諸佛所說。是呪能令小千世界悉皆震動，其中眾生以大神呪威神力故，三毒病惱纏勞垢習自然湧出，法音光明從毛孔入，欝蒸熱惱自然清涼。小千世界其中眾生，聞此陀羅尼美妙音聲和雅柔軟，有得音響忍者、有得柔順忍者、有得大無生法忍者、有能堪任久住度眾生者、有得畢法性海四辯無礙者，有得大總持神通自在常遊諸國，以美妙音聲而為眾生演說法要。悉是大神呪威神力故，能辦此事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷五色結作五結，繫項。是名畢法性海美妙音聲。此大神呪乃是過去十恒河沙等諸佛所說。是呪能令小千世界悉皆震動，其中眾生以大神呪威神力故，三毒病惱纏勞垢習自然湧出，法音光明從毛孔入，欝蒸熱惱自然清涼。小千世界其中眾生，聞此陀羅尼美妙音聲和雅柔軟，有得音響忍者、有得柔順忍者、有得大無生法忍者、有能堪任久住度眾生者、有得畢法性海四辯無礙者，有得大總持神通自在常遊諸國，以美妙音聲而為眾生演說法要。悉是大神呪威神力故，能辦此事。」

我忉利天王愍念眾生故，欲說大神呪，名胡穌兜那(晉言)去除垢穢，慈悲拯濟，拔眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我忉利天王愍念眾生故，欲說大神呪，名胡穌兜那(晉言)去除垢穢，慈悲拯濟，拔眾生苦。

「支不帝梨那 阿支不帝梨那 彌闍帝梨那 烏穌帝梨那 若副多帝梨那 驅穌帝梨那 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「支不帝梨那 阿支不帝梨那 彌闍帝梨那 烏穌帝梨那 若副多帝梨那 驅穌帝梨那 莎呵」

「誦呪三遍，白縷結作六結，繫項。此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說。我忉利天王以此大神呪力，於四天下中得大神力，觸事無礙。盡一日月所照之處，悉能為之。眾生壽命、帝王暴虐、兵刀寇賊、飢饉疾疫、大臣宰相佞諂不忠、國家衰忌、星宿失度、雨澤不時晚雨早霜、比丘懈怠三業不勤，故使世界三災並起。若其國王放逸著樂，縱諸群臣貪濁自恣，多取民物枉殺無辜，民怨天怒故使國界兵刀競起，有諍奪之心行此惡行，欲求長生終不可得。若其國王心生慚愧，悔過自責虛負萬民，空頑不及謙下自卑，惠下利民退惡任善，尊聖敬德拯濟貧窮。如其國王改往修來，遵修此德，可得長生延年益壽。復能讀誦此陀羅尼，修行信順，上來所說諸惡災怪，悉得消滅無有遺餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，白縷結作六結，繫項。此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說。我忉利天王以此大神呪力，於四天下中得大神力，觸事無礙。盡一日月所照之處，悉能為之。眾生壽命、帝王暴虐、兵刀寇賊、飢饉疾疫、大臣宰相佞諂不忠、國家衰忌、星宿失度、雨澤不時晚雨早霜、比丘懈怠三業不勤，故使世界三災並起。若其國王放逸著樂，縱諸群臣貪濁自恣，多取民物枉殺無辜，民怨天怒故使國界兵刀競起，有諍奪之心行此惡行，欲求長生終不可得。若其國王心生慚愧，悔過自責虛負萬民，空頑不及謙下自卑，惠下利民退惡任善，尊聖敬德拯濟貧窮。如其國王改往修來，遵修此德，可得長生延年益壽。復能讀誦此陀羅尼，修行信順，上來所說諸惡災怪，悉得消滅無有遺餘。」