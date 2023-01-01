七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經

七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第一

晉代譯失三藏名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉代譯失三藏名今附東晉錄

第一維衛佛說，有一萬八千病，以一呪悉已治之，此陀羅尼名穌盧都呵(晉言梵音決定)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一維衛佛說，有一萬八千病，以一呪悉已治之，此陀羅尼名穌盧都呵(晉言梵音決定)。

「支波晝支波晝 呼奴波晝呼奴波晝 浮流波晝浮流波晝 支波晝支波晝 阿若波晝阿若波晝 都呼那波晝 奢摩奴波晝 胡修波晝 蜜耆呼那波晝 伊呼帝那帝那波晝 彌梨耆帝那波晝 沙若帝帝那波晝 蜜若奴帝那波晝 欝遮兜帝那波晝莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「支波晝支波晝 呼奴波晝呼奴波晝 浮流波晝浮流波晝 支波晝支波晝 阿若波晝阿若波晝 都呼那波晝 奢摩奴波晝 胡修波晝 蜜耆呼那波晝 伊呼帝那帝那波晝 彌梨耆帝那波晝 沙若帝帝那波晝 蜜若奴帝那波晝 欝遮兜帝那波晝莎呵」

「誦呪三遍，黃色縷結作十四結，一遍一結繫項。此陀羅尼力悉能摧伏，移山斷流、乾竭大海，摧碎諸山猶如微塵，若日月失度能使正行，悉能穰災，風雨失時能使時節，穀米不登能使豐熟，隣國侵境悉能穰却，大臣謀反惡心即滅，疾病劫起悉能穰之，疫鬼入國能驅遣之，刀兵劫起能摧滅之。此陀羅尼力穰災消怪無量無邊，若廣說者窮劫不盡。此陀羅尼句，七十二億諸佛所說神呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，黃色縷結作十四結，一遍一結繫項。此陀羅尼力悉能摧伏，移山斷流、乾竭大海，摧碎諸山猶如微塵，若日月失度能使正行，悉能穰災，風雨失時能使時節，穀米不登能使豐熟，隣國侵境悉能穰却，大臣謀反惡心即滅，疾病劫起悉能穰之，疫鬼入國能驅遣之，刀兵劫起能摧滅之。此陀羅尼力穰災消怪無量無邊，若廣說者窮劫不盡。此陀羅尼句，七十二億諸佛所說神呪。」

第二式佛所說陀羅尼名胡穌多(晉言除一切欝蒸熱惱)。此陀羅尼句，七十二億諸佛所說神呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二式佛所說陀羅尼名胡穌多(晉言除一切欝蒸熱惱)。此陀羅尼句，七十二億諸佛所說神呪。

「陀摩帝那 遮波兜帝那 奢副奢副帝那 烏穌多烏穌多帝那 浮浮奢浮浮奢帝那 阿輸帝阿踰帝帝那 尼梨遮尼梨遮帝那 支波晝支波晝帝那 穌呵兜穌呵兜帝那 耶無奢耶無奢帝那 奢波不帝那 漚奢不帝那 穌奢不帝那 奢破不帝那 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀摩帝那 遮波兜帝那 奢副奢副帝那 烏穌多烏穌多帝那 浮浮奢浮浮奢帝那 阿輸帝阿踰帝帝那 尼梨遮尼梨遮帝那 支波晝支波晝帝那 穌呵兜穌呵兜帝那 耶無奢耶無奢帝那 奢波不帝那 漚奢不帝那 穌奢不帝那 奢破不帝那 莎呵」

「誦呪三遍，縷黃色結作三結，繫項。此陀羅尼神力，能使三千大千世界六種震動，山河石壁頗峨涌沒，其中眾生悉發無上菩提之心，能除七千億劫生死重罪，眾生一切病苦消滅無餘。其中眾生書寫誦讀此陀羅尼一句名者，百千萬億恒河沙世重罪業障摧滅無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷黃色結作三結，繫項。此陀羅尼神力，能使三千大千世界六種震動，山河石壁頗峨涌沒，其中眾生悉發無上菩提之心，能除七千億劫生死重罪，眾生一切病苦消滅無餘。其中眾生書寫誦讀此陀羅尼一句名者，百千萬億恒河沙世重罪業障摧滅無餘。」

第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜(晉言金鼓)。眾生所有業障、報障、垢重煩惱障，悉能摧滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜(晉言金鼓)。眾生所有業障、報障、垢重煩惱障，悉能摧滅無餘。

「浮律帝那 若無兜醯那 安耆兜醯那 若無兜醯那 遮浮浮醯那 若無兜醯那 烏奢浮浮醯那 若無兜醯那 睒波咻咻醯那 究梨吒咻咻醯那 支波都醯那 若無晝那醯那 烏奢咻醯那 遮兜梨那 醯那莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「浮律帝那 若無兜醯那 安耆兜醯那 若無兜醯那 遮浮浮醯那 若無兜醯那 烏奢浮浮醯那 若無兜醯那 睒波咻咻醯那 究梨吒咻咻醯那 支波都醯那 若無晝那醯那 烏奢咻醯那 遮兜梨那 醯那莎訶」

「誦呪七遍，黃色縷結作四結，繫項。此陀羅尼句，恒河沙等諸佛所說。其有書寫讀誦此陀羅尼者，此人恒河沙等劫所有重惡極重報障，及與五逆一闡提罪悉滅無餘，及餘眾生所有重罪、障道罪垢及以業垢，聞其所說悉滅無餘。其有書寫讀誦之者，所至到處國邑聚落山林丘墓，其中眾生得聞此陀羅尼名一經耳者，命終已後皆得往生阿閦佛國，乃至成佛不墮三塗。行此呪法，於四月十六日在東向塔內，一日遶塔八十匝，於塔西壁下東向立，誦呪二十四遍，乃至七日七夜，不得眠睡。須胡麻油燈七枚安置四角頭，淨潔洗浴著新淨衣，不食酒肉五辛，一日一夜，我於爾時當現在其人前放大光明，以金色手摩其頂上即與授決，此人所有業障罪垢悉滅無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪七遍，黃色縷結作四結，繫項。此陀羅尼句，恒河沙等諸佛所說。其有書寫讀誦此陀羅尼者，此人恒河沙等劫所有重惡極重報障，及與五逆一闡提罪悉滅無餘，及餘眾生所有重罪、障道罪垢及以業垢，聞其所說悉滅無餘。其有書寫讀誦之者，所至到處國邑聚落山林丘墓，其中眾生得聞此陀羅尼名一經耳者，命終已後皆得往生阿閦佛國，乃至成佛不墮三塗。行此呪法，於四月十六日在東向塔內，一日遶塔八十匝，於塔西壁下東向立，誦呪二十四遍，乃至七日七夜，不得眠睡。須胡麻油燈七枚安置四角頭，淨潔洗浴著新淨衣，不食酒肉五辛，一日一夜，我於爾時當現在其人前放大光明，以金色手摩其頂上即與授決，此人所有業障罪垢悉滅無餘。」

第四拘留秦佛所說大陀羅尼名金剛幢三昧，并能療治三界五濁眾生諸惡煩惱瘡疣重病，一切業障及以報障、諸垢煩惱障悉能除滅，禪那兜醯吒(晉言收眾生苦)，令出愛欲淤泥。聞者脫三垢貪欲瞋恚慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四拘留秦佛所說大陀羅尼名金剛幢三昧，并能療治三界五濁眾生諸惡煩惱瘡疣重病，一切業障及以報障、諸垢煩惱障悉能除滅，禪那兜醯吒(晉言收眾生苦)，令出愛欲淤泥。聞者脫三垢貪欲瞋恚慢。

「阿若那醯晝 伊那波梨帝那醯晝 耆菩阿若帝那醯晝 波奢醯晝 遮富磨醯晝 阿若那醯晝 若無不醯晝 烏耆飲磨醯晝 耆浮磨醯晝 遮兜梨那醯晝 浮梨那醯晝 阿呼呼若醯晝 浮梨帝那醯晝 莎呵 禪吒牟梨帝(晉言大豐飽滿)耆浮牟尼咻 拘吒牟尼咻 牟梨㝹浮浮咻 娑若兜浮浮咻 支不波浮浮咻 鴦耆奴浮浮咻 不梨帝那浮浮咻 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿若那醯晝 伊那波梨帝那醯晝 耆菩阿若帝那醯晝 波奢醯晝 遮富磨醯晝 阿若那醯晝 若無不醯晝 烏耆飲磨醯晝 耆浮磨醯晝 遮兜梨那醯晝 浮梨那醯晝 阿呼呼若醯晝 浮梨帝那醯晝 莎呵 禪吒牟梨帝(晉言大豐飽滿)耆浮牟尼咻 拘吒牟尼咻 牟梨㝹浮浮咻 娑若兜浮浮咻 支不波浮浮咻 鴦耆奴浮浮咻 不梨帝那浮浮咻 莎呵」

「誦呪一遍，黃色線結作十三結，繫項。上來所說陀羅尼句及我所說，悉是過去九十九億諸佛所說。其有讀誦書寫之者，現身當得金剛幢三昧，所有結使摧滅無餘，拔眾生苦。如上所說神力自在不可限量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪一遍，黃色線結作十三結，繫項。上來所說陀羅尼句及我所說，悉是過去九十九億諸佛所說。其有讀誦書寫之者，現身當得金剛幢三昧，所有結使摧滅無餘，拔眾生苦。如上所說神力自在不可限量。」

第五拘那含牟尼佛欲說大陀羅尼名畢者阿㝹(晉言聲振十方)，莫不歸伏，覺悟眾生猶如雷震，無明眾生令得慧眼。此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說，我今說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五拘那含牟尼佛欲說大陀羅尼名畢者阿㝹(晉言聲振十方)，莫不歸伏，覺悟眾生猶如雷震，無明眾生令得慧眼。此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說，我今說之。

「禪那羅帝那 阿囊耆阿囊 烏奢耆阿囊 陀無耆阿囊 不利帝耆阿囊叉耶囊耆阿囊 欽婆羅帝囊耆阿囊 蜜耆帝囊耆阿囊 阿蘭耆帝囊毘阿囊 呼婆帝囊耆蘭囊 密耆兜帝囊 若無阿帝囊 烏烏烏烏訶帝囊 支不波破帝囊 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禪那羅帝那 阿囊耆阿囊 烏奢耆阿囊 陀無耆阿囊 不利帝耆阿囊叉耶囊耆阿囊 欽婆羅帝囊耆阿囊 蜜耆帝囊耆阿囊 阿蘭耆帝囊毘阿囊 呼婆帝囊耆蘭囊 密耆兜帝囊 若無阿帝囊 烏烏烏烏訶帝囊 支不波破帝囊 莎呵」

「誦呪三遍，黃色縷結作三結，痛處繫。此陀羅尼力，能令三千大千世界六反震動。其中所有一切眾生，得聞說此陀羅尼句一經耳者，百千萬億姟劫所有重罪誹謗五逆悉滅無餘。其有眾生修行讀誦，七日七夜減省睡眠，其人現身得師子王定三昧，百千諸佛現前授記。又其國土隣國強敵欲來侵陵，國王爾時與諸群臣，淨潔洗浴著新淨衣，於高樓上隨其方面先禮十方諸佛，然後禮我拘那含牟尼佛，三稱我名燒香散花，爾時即說陀羅尼句。以此陀羅尼威神力故，大梵天王、帝釋、四天大王於虛空中悉雨刀劍，四面大黑風起，令其兵眾皆悉不得見日月光，諸夜叉眾吸其精氣應無免者，自然退散。大陀羅尼威神之力能如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，黃色縷結作三結，痛處繫。此陀羅尼力，能令三千大千世界六反震動。其中所有一切眾生，得聞說此陀羅尼句一經耳者，百千萬億姟劫所有重罪誹謗五逆悉滅無餘。其有眾生修行讀誦，七日七夜減省睡眠，其人現身得師子王定三昧，百千諸佛現前授記。又其國土隣國強敵欲來侵陵，國王爾時與諸群臣，淨潔洗浴著新淨衣，於高樓上隨其方面先禮十方諸佛，然後禮我拘那含牟尼佛，三稱我名燒香散花，爾時即說陀羅尼句。以此陀羅尼威神力故，大梵天王、帝釋、四天大王於虛空中悉雨刀劍，四面大黑風起，令其兵眾皆悉不得見日月光，諸夜叉眾吸其精氣應無免者，自然退散。大陀羅尼威神之力能如是。」

第六迦葉佛欲說大陀羅尼名初摩梨帝(晉言拯濟群生)，出生死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六迦葉佛欲說大陀羅尼名初摩梨帝(晉言拯濟群生)，出生死苦。

「阿若提婆梨帝 遮富摩提婆梨帝 烏奢那提婆梨帝 沙丘羅帝提婆梨帝 呼沙都婆羅帝 提婆梨帝 那呼波羅帝提婆梨帝 那支富羅波羅帝提婆梨帝 那呼多羅帝提婆梨帝 波若婆羅帝提婆梨帝 那波都羅帝提婆梨帝 奢若蜜都那帝提婆梨帝 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿若提婆梨帝 遮富摩提婆梨帝 烏奢那提婆梨帝 沙丘羅帝提婆梨帝 呼沙都婆羅帝 提婆梨帝 那呼波羅帝提婆梨帝 那支富羅波羅帝提婆梨帝 那呼多羅帝提婆梨帝 波若婆羅帝提婆梨帝 那波都羅帝提婆梨帝 奢若蜜都那帝提婆梨帝 莎呵」

「誦呪七遍，黃色線結作六結，痛處繫。此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說。此陀羅尼力，能令百億佛世界六種震動，所有山河石壁皆悉摧碎猶如微塵，通為一佛世界，其中所有一切萬物皆作金色，浩汗滉瀁悉不復現，唯見金色更無餘色。此陀羅尼力故，能令百佛世界眾生宿業重罪及三塗苦悉滅無餘。其中眾生修行讀誦此陀羅尼者，未發無上菩提心者，皆使發心至不退轉；先已發心者修行此陀羅尼者，超過七住乃至十住。此陀羅尼金剛三昧大空解脫門，菩薩從初發心修行此三昧，直至道場菩提樹下入金剛定，莫不由是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪七遍，黃色線結作六結，痛處繫。此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說。此陀羅尼力，能令百億佛世界六種震動，所有山河石壁皆悉摧碎猶如微塵，通為一佛世界，其中所有一切萬物皆作金色，浩汗滉瀁悉不復現，唯見金色更無餘色。此陀羅尼力故，能令百佛世界眾生宿業重罪及三塗苦悉滅無餘。其中眾生修行讀誦此陀羅尼者，未發無上菩提心者，皆使發心至不退轉；先已發心者修行此陀羅尼者，超過七住乃至十住。此陀羅尼金剛三昧大空解脫門，菩薩從初發心修行此三昧，直至道場菩提樹下入金剛定，莫不由是。」

第七釋迦牟尼佛欲說大陀羅尼名烏穌耆晝膩多(晉言金光照曜)，消除三界眾生幽冥隱滯，拔其危難。此陀羅尼句，乃是過去九十九億諸佛所說，我今說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋迦牟尼佛欲說大陀羅尼名烏穌耆晝膩多(晉言金光照曜)，消除三界眾生幽冥隱滯，拔其危難。此陀羅尼句，乃是過去九十九億諸佛所說，我今說之。

「耆路不帝那置 畢耆帝那置 烏穌呼帝那置 耆牟多帝那置 若不都帝那置 阿若波兜帝那置 若波都帝那置 耆牟波若帝那置 烏奢副帝那置 蜜耆穌帝那置 耶蜜耆帝那置 破奴彌帝那置 畢利帝吒帝那置 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「耆路不帝那置 畢耆帝那置 烏穌呼帝那置 耆牟多帝那置 若不都帝那置 阿若波兜帝那置 若波都帝那置 耆牟波若帝那置 烏奢副帝那置 蜜耆穌帝那置 耶蜜耆帝那置 破奴彌帝那置 畢利帝吒帝那置 莎訶」

「誦此呪十四遍，黃色縷結作十四結，痛處繫。此陀羅尼力，能令三千大千世界六種震動，其中眾生宿命罪垢纏裹縛束處在幽隱，聞此陀羅尼一音經耳，悉得往生忉利天上。有諸行人受持讀誦書寫此陀羅尼者，未發心者咸使發心到堅固地，先發心者入法流水中，八住齊階疾至佛地。以此陀羅尼力故，一踴超過菩提樹下，乃至佛地坐於道場。此三昧名金光明王定，覺悟群生踴出三界，拔眾厄難超眾群聖疾成佛道。若有眾生欲修行此陀羅尼者，欲得現身四沙門果，欲除過去億百千劫障道五逆犯四重禁，現世除滅令無遺餘，應當修行此陀羅尼。三七二十一日護持禁戒猶如明珠，一日一夜六時行道懺悔十方，淨潔洗浴著新淨衣，用七色華三種名香供養奉散釋迦牟尼佛，於舍利塔前五體投地悔過自責。爾時當誦此陀羅尼句八十一遍，日日常爾，乃至七日；一七日不得，復至二七日乃至三七日，億百姟劫所有重罪悉滅無餘，十方諸佛放大光明來觸其身。是人爾時心意熙怡，猶如比丘得第三禪。爾時當有大梵天王、釋提桓因、四天大王即時授與四沙門果。大集中云莊嚴大乘瓔珞有四：戒、定、慧、無上陀羅尼。是故當好持戒，戒能生定，定能生慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪十四遍，黃色縷結作十四結，痛處繫。此陀羅尼力，能令三千大千世界六種震動，其中眾生宿命罪垢纏裹縛束處在幽隱，聞此陀羅尼一音經耳，悉得往生忉利天上。有諸行人受持讀誦書寫此陀羅尼者，未發心者咸使發心到堅固地，先發心者入法流水中，八住齊階疾至佛地。以此陀羅尼力故，一踴超過菩提樹下，乃至佛地坐於道場。此三昧名金光明王定，覺悟群生踴出三界，拔眾厄難超眾群聖疾成佛道。若有眾生欲修行此陀羅尼者，欲得現身四沙門果，欲除過去億百千劫障道五逆犯四重禁，現世除滅令無遺餘，應當修行此陀羅尼。三七二十一日護持禁戒猶如明珠，一日一夜六時行道懺悔十方，淨潔洗浴著新淨衣，用七色華三種名香供養奉散釋迦牟尼佛，於舍利塔前五體投地悔過自責。爾時當誦此陀羅尼句八十一遍，日日常爾，乃至七日；一七日不得，復至二七日乃至三七日，億百姟劫所有重罪悉滅無餘，十方諸佛放大光明來觸其身。是人爾時心意熙怡，猶如比丘得第三禪。爾時當有大梵天王、釋提桓因、四天大王即時授與四沙門果。大集中云莊嚴大乘瓔珞有四：戒、定、慧、無上陀羅尼。是故當好持戒，戒能生定，定能生慧。」

第一文殊師利菩薩所說陀羅尼名閻浮摩兜(晉言解眾生縛)。現在病苦悉得消除，能却障道拔三毒箭，九十八使漸漸消滅，度三有流現身得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一文殊師利菩薩所說陀羅尼名閻浮摩兜(晉言解眾生縛)。現在病苦悉得消除，能却障道拔三毒箭，九十八使漸漸消滅，度三有流現身得道。

「支富多奈帝 閻浮支奈帝 穌車不支奈帝 祝耆不支奈帝 烏穌多支奈帝 婆遮不支奈帝 闍摩賴長支奈帝 阿恕波賴長支奈帝 如波帝支奈帝 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「支富多奈帝 閻浮支奈帝 穌車不支奈帝 祝耆不支奈帝 烏穌多支奈帝 婆遮不支奈帝 闍摩賴長支奈帝 阿恕波賴長支奈帝 如波帝支奈帝 莎呵」

「誦呪三遍，縷五色結作二結，繫項。此陀羅尼四十二億諸佛所說。若諸行人有能書寫讀誦此陀羅尼者，現世當為千佛所護，此人命終以後不墮惡道，當生兜率天上面覩彌勒。又有眾生能修行此陀羅尼者，斷食七日純服牛乳，中時一食更無雜食，一日一夜六時懺悔，禮十方佛悔所作罪，億千姟劫所有重罪一時都盡，分部破戒亦悉都盡，五逆殃惡及一闡提殷重悔過悉亦滅除。於六時中一時十遍，空閑靜室若在塔中，此人心若淳厚，我於爾時當往其所。此人以見我故心轉淳厚，心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記，宿罪殃惡永滅無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷五色結作二結，繫項。此陀羅尼四十二億諸佛所說。若諸行人有能書寫讀誦此陀羅尼者，現世當為千佛所護，此人命終以後不墮惡道，當生兜率天上面覩彌勒。又有眾生能修行此陀羅尼者，斷食七日純服牛乳，中時一食更無雜食，一日一夜六時懺悔，禮十方佛悔所作罪，億千姟劫所有重罪一時都盡，分部破戒亦悉都盡，五逆殃惡及一闡提殷重悔過悉亦滅除。於六時中一時十遍，空閑靜室若在塔中，此人心若淳厚，我於爾時當往其所。此人以見我故心轉淳厚，心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記，宿罪殃惡永滅無餘。」

第二我虛空藏菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆晝寧(晉言拔眾生苦)，三界特達無比。若有眾生迴波六趣無能救者，我以救之，令得脫難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二我虛空藏菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆晝寧(晉言拔眾生苦)，三界特達無比。若有眾生迴波六趣無能救者，我以救之，令得脫難。

「阿那耆晝穌 不利帝那耆晝穌 若波晝耆晝穌 卑利帝那耆晝穌 破奴波㝹耆晝穌 烏奢帝那耆晝穌 若波晝耆晝穌 阿若浮婆耆晝穌 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿那耆晝穌 不利帝那耆晝穌 若波晝耆晝穌 卑利帝那耆晝穌 破奴波㝹耆晝穌 烏奢帝那耆晝穌 若波晝耆晝穌 阿若浮婆耆晝穌 莎呵」

「誦呪五遍，縷五色結作十四結，繫兩手。此陀羅尼句乃是過去七十二億諸佛所說，我今已說，欲護正法故、度眾生故、成諸行人得從萬行故、諸聲聞人未證果者令得果故、令緣覺人度十二因緣大河拯濟群生故、令諸菩薩從初發心乃至十地願果成故，說此陀羅尼。又此陀羅尼力，能令三千大千世界其中眾生，處在幽隱及三塗苦，聞此陀羅尼一經耳處得宿命智，乃至十四生悉得解脫。若有善男子善女人欲修行此陀羅尼者，應當三七日淨自洗浴著新淨衣，若於剎中若清淨地，於夜後分明星出時語此大明星：『為我語虛空藏菩薩。』如是三說。『除我根本罪。』如是三說。『除我障道罪。』如是三說。『與我四沙門果。』如是三說。我於爾時即往其所，住其人前授與四沙門果。『我誓當與。』如是三說，燒沈水香，若夢得阿摩勒果、若得呵梨勒果、若得頻婆勒果、若得毘醯勒果若杏等，爾時當勤精進。若雞子等若拳等，爾時即於明星出時誦呪七遍，若心好時復誦七遍。虛空藏菩薩常遊諸國，為諸行人得從萬行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪五遍，縷五色結作十四結，繫兩手。此陀羅尼句乃是過去七十二億諸佛所說，我今已說，欲護正法故、度眾生故、成諸行人得從萬行故、諸聲聞人未證果者令得果故、令緣覺人度十二因緣大河拯濟群生故、令諸菩薩從初發心乃至十地願果成故，說此陀羅尼。又此陀羅尼力，能令三千大千世界其中眾生，處在幽隱及三塗苦，聞此陀羅尼一經耳處得宿命智，乃至十四生悉得解脫。若有善男子善女人欲修行此陀羅尼者，應當三七日淨自洗浴著新淨衣，若於剎中若清淨地，於夜後分明星出時語此大明星：『為我語虛空藏菩薩。』如是三說。『除我根本罪。』如是三說。『除我障道罪。』如是三說。『與我四沙門果。』如是三說。我於爾時即往其所，住其人前授與四沙門果。『我誓當與。』如是三說，燒沈水香，若夢得阿摩勒果、若得呵梨勒果、若得頻婆勒果、若得毘醯勒果若杏等，爾時當勤精進。若雞子等若拳等，爾時即於明星出時誦呪七遍，若心好時復誦七遍。虛空藏菩薩常遊諸國，為諸行人得從萬行。」

第三我觀世音菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆不智究梨智那(晉言大拯濟)，普及十方無邊眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三我觀世音菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆不智究梨智那(晉言大拯濟)，普及十方無邊眾生。

「烏奢帝那 耆那智帝那 不迦兜帝那 那殊不梨帝那 阿摩殊不梨帝那 烏奢那吒帝那 耆浮浮帝那 耆都晝帝那 若波暮那賴帝那 漚究那賴帝那 支波富那賴帝那 閻浮浮賴帝那 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「烏奢帝那 耆那智帝那 不迦兜帝那 那殊不梨帝那 阿摩殊不梨帝那 烏奢那吒帝那 耆浮浮帝那 耆都晝帝那 若波暮那賴帝那 漚究那賴帝那 支波富那賴帝那 閻浮浮賴帝那 莎呵」

「誦呪五遍，縷五色結作二十四結，繫項。此陀羅尼句，乃是過去九十九億諸佛所說。諸佛為諸行人修行六度者未發心者、若諸聲聞人未證果者、若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者，皆使發心。有諸凡夫未得信心，我以種子令生法芽。以此陀羅尼威神力故及我方便力故，令其所修悉得成辦。及三千大千世界內，幽隱黑暗滯礙及三塗眾生，又聞我此陀羅尼者皆得拔苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪五遍，縷五色結作二十四結，繫項。此陀羅尼句，乃是過去九十九億諸佛所說。諸佛為諸行人修行六度者未發心者、若諸聲聞人未證果者、若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者，皆使發心。有諸凡夫未得信心，我以種子令生法芽。以此陀羅尼威神力故及我方便力故，令其所修悉得成辦。及三千大千世界內，幽隱黑暗滯礙及三塗眾生，又聞我此陀羅尼者皆得拔苦。

「又諸菩薩未階初住者令得初住，次第令得乃至十住。已得階級十住地者，已得此陀羅尼勢力故，於一念頃直至佛地，三十二相八十種好自然成熟。若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者，讀誦書寫修行此陀羅尼，以質直心如法而住，四沙門果不求而得。以此陀羅尼力故，三千大千世界山河石壁四大海水能令涌沸，須彌山及鐵圍山令如微塵，其中眾生悉發無上菩提之心。有諸菩薩聲聞修行之者，障道滯礙患苦嬰身，我悉救之令得脫難，令其所修悉得成辦。若有眾生現世求所願者，修行陀羅尼者，於三七二十一日淨持戒地，一日一夜六時行道，燒眾名香散五色華，懺悔十方自責罪咎，從生死際至生死際自責慚愧。爾時三稱我觀世音菩薩，燒香散花，叩頭求哀悔過自責，億百千劫所有重罪，於一念頃皆得消滅，淨身口意。爾時當誦此陀羅尼三七二十一遍，日夜六時，從初一日乃至七日乃至三七二十一日。其鈍根者未得初果者，我於爾時授與初果第二第三乃至第四果，隨其利鈍階差所應。若諸菩薩欲趣證地滯礙不進，如法行者即得證地如前法網。我今說此陀羅尼句，三千大千世界內，其中諸佛諸菩薩、釋、梵、四天王、諸仙人及諸龍王，皆悉證知大誓成就、願果不虛，真實如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩未階初住者令得初住，次第令得乃至十住。已得階級十住地者，已得此陀羅尼勢力故，於一念頃直至佛地，三十二相八十種好自然成熟。若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者，讀誦書寫修行此陀羅尼，以質直心如法而住，四沙門果不求而得。以此陀羅尼力故，三千大千世界山河石壁四大海水能令涌沸，須彌山及鐵圍山令如微塵，其中眾生悉發無上菩提之心。有諸菩薩聲聞修行之者，障道滯礙患苦嬰身，我悉救之令得脫難，令其所修悉得成辦。若有眾生現世求所願者，修行陀羅尼者，於三七二十一日淨持戒地，一日一夜六時行道，燒眾名香散五色華，懺悔十方自責罪咎，從生死際至生死際自責慚愧。爾時三稱我觀世音菩薩，燒香散花，叩頭求哀悔過自責，億百千劫所有重罪，於一念頃皆得消滅，淨身口意。爾時當誦此陀羅尼三七二十一遍，日夜六時，從初一日乃至七日乃至三七二十一日。其鈍根者未得初果者，我於爾時授與初果第二第三乃至第四果，隨其利鈍階差所應。若諸菩薩欲趣證地滯礙不進，如法行者即得證地如前法網。我今說此陀羅尼句，三千大千世界內，其中諸佛諸菩薩、釋、梵、四天王、諸仙人及諸龍王，皆悉證知大誓成就、願果不虛，真實如是。」

第四我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆知羅(晉言救諸病苦)，消眾毒藥，拔濟眾生出於生死，未度者度、未安者安，未得涅槃者令得涅槃。此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說，我欲說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆知羅(晉言救諸病苦)，消眾毒藥，拔濟眾生出於生死，未度者度、未安者安，未得涅槃者令得涅槃。此陀羅尼句，乃是過去七十七億諸佛所說，我欲說之。

「阿摩賴帝 阿那婆賴帝 究支那帝 耆摩那帝 究吒婆賴多帝 阿耆摩梨難帝 婆若不梨那帝 烏奢鉤帝 婆吒羅耆帝 烏穌那賴帝 陀摩賴帝 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿摩賴帝 阿那婆賴帝 究支那帝 耆摩那帝 究吒婆賴多帝 阿耆摩梨難帝 婆若不梨那帝 烏奢鉤帝 婆吒羅耆帝 烏穌那賴帝 陀摩賴帝 莎呵」

「誦呪三遍，五色縷結作六結，繫兩肩。我今說此陀羅尼句時，三千大千世界其中所有一切眾生，所有罪垢殃惡重病，以我法音聲震三千，散入一切眾生毛孔六情諸根，現在病苦欝蒸毒氣及過去業諸結惱熱，一切消盡令無遺餘。又諸行人厭離三界，欲求出要而不能得，我當為設無量方便，令其所求各得成辦。如其國土有諸隣敵欲來侵陵，我當救之令得脫難。爾時國王應當慚愧，悔過自責歸謝萬民，淨潔洗浴著新淨衣，若高樓上若宮殿中，燒香散花禮十方佛。爾時當三稱我名救脫菩薩『我今歸依。』如是三說。爾時即當誦此陀羅尼三七二十一遍，隨其方面有賊來處，爾時當有八部鬼神，雨沙礫石、放大黑風、雷震霹靂，猶如天崩震動天地，爾時怨賊自然退散。我救脫菩薩拔濟眾生，神力如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，五色縷結作六結，繫兩肩。我今說此陀羅尼句時，三千大千世界其中所有一切眾生，所有罪垢殃惡重病，以我法音聲震三千，散入一切眾生毛孔六情諸根，現在病苦欝蒸毒氣及過去業諸結惱熱，一切消盡令無遺餘。又諸行人厭離三界，欲求出要而不能得，我當為設無量方便，令其所求各得成辦。如其國土有諸隣敵欲來侵陵，我當救之令得脫難。爾時國王應當慚愧，悔過自責歸謝萬民，淨潔洗浴著新淨衣，若高樓上若宮殿中，燒香散花禮十方佛。爾時當三稱我名救脫菩薩『我今歸依。』如是三說。爾時即當誦此陀羅尼三七二十一遍，隨其方面有賊來處，爾時當有八部鬼神，雨沙礫石、放大黑風、雷震霹靂，猶如天崩震動天地，爾時怨賊自然退散。我救脫菩薩拔濟眾生，神力如是。」

第五我跋陀和菩薩欲說大陀羅尼。此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說，我今欲說。有陀羅尼名阿那耆置盧(晉言度脫眾生)，老病死苦及三塗苦，眾生現在病苦悉皆拯濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五我跋陀和菩薩欲說大陀羅尼。此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說，我今欲說。有陀羅尼名阿那耆置盧(晉言度脫眾生)，老病死苦及三塗苦，眾生現在病苦悉皆拯濟。

「阿那支波晝 求守羅波晝 支富盧波晝 阿那穌呵兜波晝 烏奢欽波羅迦波晝 耆復那波晝 呵若呼帝奴婆晝 耆摩浮梨帝那波晝 烏穌帝樓波晝 耆波瞢波晝 阿婆羅帝那波晝 呼娑都波晝 耆摩梨帝那波晝 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿那支波晝 求守羅波晝 支富盧波晝 阿那穌呵兜波晝 烏奢欽波羅迦波晝 耆復那波晝 呵若呼帝奴婆晝 耆摩浮梨帝那波晝 烏穌帝樓波晝 耆波瞢波晝 阿婆羅帝那波晝 呼娑都波晝 耆摩梨帝那波晝 莎呵」

「誦呪五遍，六色縷結作五結，痛處繫。此呪能令地作水相、水作地相、風作火相、火作風相，三千世界作微塵相、色作虛空相、虛空作色相，下至金剛際、上至淨居天變為非色相。若三千大千世界內有諸行人四大不調，行道滯礙互不調適。我以金色手摩其頂上，授與湯藥，令其所患消滅無餘，行道得進四大輕便。有諸眾生為宿業罪垢纏裹縛束，在三界獄無復出要。我時當以智慧火及禪定水，燒燃洗淨令出三界，以薩婆若膏漬潤令濕，令生法芽、拔其毒鏃，咸使令發無上菩提道心。若諸眾生於今現身欲求所願者，欲求尊貴、欲求聰明、欲求總持、欲求智慧、欲求見十方諸佛面對共語得受記別、欲見我跋陀和菩薩授與四沙門果、欲得命終生兜率天上見彌勒、欲生他方淨佛國土現在佛前，當書寫讀誦修行此陀羅尼，當少欲知足淨持戒地，常當慚愧修質直行，於一日一夜六時之中精進不闕，五辛酒肉不得過口。如是精進一百一十四日，內外明徹，面對十方諸佛面覩受記：『善男子！汝過如是若干劫數當得作佛，國土如是，弟子眾數、壽命如是。』若聲聞人欲求四果者，亦當如是修行此陀羅尼，功用正等無異，隨根利鈍所證差別。我跋陀和菩薩所說陀羅尼句，神力如是，誠諦不虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪五遍，六色縷結作五結，痛處繫。此呪能令地作水相、水作地相、風作火相、火作風相，三千世界作微塵相、色作虛空相、虛空作色相，下至金剛際、上至淨居天變為非色相。若三千大千世界內有諸行人四大不調，行道滯礙互不調適。我以金色手摩其頂上，授與湯藥，令其所患消滅無餘，行道得進四大輕便。有諸眾生為宿業罪垢纏裹縛束，在三界獄無復出要。我時當以智慧火及禪定水，燒燃洗淨令出三界，以薩婆若膏漬潤令濕，令生法芽、拔其毒鏃，咸使令發無上菩提道心。若諸眾生於今現身欲求所願者，欲求尊貴、欲求聰明、欲求總持、欲求智慧、欲求見十方諸佛面對共語得受記別、欲見我跋陀和菩薩授與四沙門果、欲得命終生兜率天上見彌勒、欲生他方淨佛國土現在佛前，當書寫讀誦修行此陀羅尼，當少欲知足淨持戒地，常當慚愧修質直行，於一日一夜六時之中精進不闕，五辛酒肉不得過口。如是精進一百一十四日，內外明徹，面對十方諸佛面覩受記：『善男子！汝過如是若干劫數當得作佛，國土如是，弟子眾數、壽命如是。』若聲聞人欲求四果者，亦當如是修行此陀羅尼，功用正等無異，隨根利鈍所證差別。我跋陀和菩薩所說陀羅尼句，神力如是，誠諦不虛。」

第六我大勢至菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置盧(晉言救諸病苦)，斷諸疑網拔、四倒毒箭，令出三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六我大勢至菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置盧(晉言救諸病苦)，斷諸疑網拔、四倒毒箭，令出三界。

「耆富咤那帝 阿輸波羅帝 耆晝盧波羅帝 阿輸多波羅帝 烏那呼波羅帝 若牟耶波羅帝 圖故晝波羅帝 若牟耶波羅帝 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「耆富咤那帝 阿輸波羅帝 耆晝盧波羅帝 阿輸多波羅帝 烏那呼波羅帝 若牟耶波羅帝 圖故晝波羅帝 若牟耶波羅帝 莎呵」

「誦呪三遍，縷三色結作三結，繫項。此陀羅尼呪七十七億諸佛所說，我今說竟。此陀羅尼力，能令三千大千世界地皆震裂，其中眾生自然踴出。我時即以智慧力，一時接取安置一處，即以禪定清涼法水洗濯塵垢，摩抆拂拭安慰其心，譬如比丘入第三禪。然後我當隨根利鈍，應得阿耨多羅三藐三菩提者，隨其階次悉皆給與。若聲聞人應得四沙門果者，次第給與令滿其願。有諸行人書寫讀誦此陀羅尼句，現在身中四百四病、破戒五逆及障道罪、宿世微殃，悉皆消滅無有遺餘。我大勢至菩薩威神力故，令此行人所修轉勝悉得成辦。有諸行人在所生處得宿命智，百生千生百千萬億生通達無礙，如觀掌中阿摩勒果。欲得聞持旋持總持、欲得四辯說法無礙、欲得佛十力四無所畏、欲得修佛三十二相八十種好，速得成辦。欲得金剛三昧超過十地入佛正位，應當書寫讀誦修行此陀羅尼，晝夜六時曾不廢忘，淨持戒地，五辛酒肉悉不食之，少欲知足修質直行。修行此陀羅尼故，無有非人能觸惱者。我時當與釋梵四天王往詣是人所住之處，安慰其心，令其所修日日增廣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷三色結作三結，繫項。此陀羅尼呪七十七億諸佛所說，我今說竟。此陀羅尼力，能令三千大千世界地皆震裂，其中眾生自然踴出。我時即以智慧力，一時接取安置一處，即以禪定清涼法水洗濯塵垢，摩抆拂拭安慰其心，譬如比丘入第三禪。然後我當隨根利鈍，應得阿耨多羅三藐三菩提者，隨其階次悉皆給與。若聲聞人應得四沙門果者，次第給與令滿其願。有諸行人書寫讀誦此陀羅尼句，現在身中四百四病、破戒五逆及障道罪、宿世微殃，悉皆消滅無有遺餘。我大勢至菩薩威神力故，令此行人所修轉勝悉得成辦。有諸行人在所生處得宿命智，百生千生百千萬億生通達無礙，如觀掌中阿摩勒果。欲得聞持旋持總持、欲得四辯說法無礙、欲得佛十力四無所畏、欲得修佛三十二相八十種好，速得成辦。欲得金剛三昧超過十地入佛正位，應當書寫讀誦修行此陀羅尼，晝夜六時曾不廢忘，淨持戒地，五辛酒肉悉不食之，少欲知足修質直行。修行此陀羅尼故，無有非人能觸惱者。我時當與釋梵四天王往詣是人所住之處，安慰其心，令其所修日日增廣。」

第七我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名烏穌波置樓(晉言救諸病苦)，拯濟群生出於三界，令諸行人得從萬行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名烏穌波置樓(晉言救諸病苦)，拯濟群生出於三界，令諸行人得從萬行。

「阿那耆置樓 波羅帝那耆置樓 若摩陀羅耆置樓 阿輸陀羅尼耆置樓烏穌波置那奢置樓 胡盧波置那耆置樓 遮波副波置樓 若無梨置波置樓 浮浮呼梨置波置樓 若無阿遮不梨帝樓 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿那耆置樓 波羅帝那耆置樓 若摩陀羅耆置樓 阿輸陀羅尼耆置樓烏穌波置那奢置樓 胡盧波置那耆置樓 遮波副波置樓 若無梨置波置樓 浮浮呼梨置波置樓 若無阿遮不梨帝樓 莎呵」

「誦呪五遍，縷三色結作三結，繫咽。此陀羅尼句乃是過去四十億恒河沙等諸佛所說，我今已說。此陀羅尼力能令十佛世界六種震動，其中所有一切眾生以此陀羅尼法音光明入其毛孔，塵勞垢習一時消除。以我得大勢威神力故，及此陀羅尼威神力故，此諸眾生命終已後，悉得往生兜率天上面見彌勒。若諸行人欲求解脫，而為業障之所滯礙，懈怠懶惰三業不勤，我時即以智慧火禪定水燒燃洗濯業垢障道令其惺悟，皆使令發菩提之心。有諸行人四大不調病苦嬰身，有能讀誦此陀羅尼者，我時當與八部鬼神、四天大王往是人所，即時授與阿伽陀藥、如意寶珠令無所乏。是善男子善女人以我神力及陀羅尼力，轉倍精進故即得大果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪五遍，縷三色結作三結，繫咽。此陀羅尼句乃是過去四十億恒河沙等諸佛所說，我今已說。此陀羅尼力能令十佛世界六種震動，其中所有一切眾生以此陀羅尼法音光明入其毛孔，塵勞垢習一時消除。以我得大勢威神力故，及此陀羅尼威神力故，此諸眾生命終已後，悉得往生兜率天上面見彌勒。若諸行人欲求解脫，而為業障之所滯礙，懈怠懶惰三業不勤，我時即以智慧火禪定水燒燃洗濯業垢障道令其惺悟，皆使令發菩提之心。有諸行人四大不調病苦嬰身，有能讀誦此陀羅尼者，我時當與八部鬼神、四天大王往是人所，即時授與阿伽陀藥、如意寶珠令無所乏。是善男子善女人以我神力及陀羅尼力，轉倍精進故即得大果。」

第八我堅勇菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置樓(晉言救濟眾生)，出生死苦，拯濟三界貧窮眾生，如寶掌菩薩；亦如國王解髻中明珠施與貧窮，猶如慈父示子寶藏，此陀羅尼力亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八我堅勇菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置樓(晉言救濟眾生)，出生死苦，拯濟三界貧窮眾生，如寶掌菩薩；亦如國王解髻中明珠施與貧窮，猶如慈父示子寶藏，此陀羅尼力亦復如是。

「若無呼波置樓 烏穌多置樓 若無耆置樓 烏酥呼那耆置樓 若物殊置樓 毘利帝那置樓 烏奢欽置樓 遮不呼酥多置樓若無蜜多置樓 阿支不置樓 毘梨帝那置樓 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無呼波置樓 烏穌多置樓 若無耆置樓 烏酥呼那耆置樓 若物殊置樓 毘利帝那置樓 烏奢欽置樓 遮不呼酥多置樓若無蜜多置樓 阿支不置樓 毘梨帝那置樓 莎呵」

「誦呪三遍，縷三色結作七結，痛處繫。此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說，我今說之。有諸國王，其國土境水旱不調、穀米不登，爾時應當誦此陀羅尼七十七遍，三稱我名堅勇菩薩。我時當勅阿耨大龍、娑伽羅龍，使諸小龍給足其水，令國豐實。若其國內疫病流行，有諸眾生病苦殃身，我時當往詣是人所，隨其偏發療治救濟。有諸眾生乏於財物，我當給施令無所乏。若諸國王欲求所願，應當修行此陀羅尼，若在塔中若空閑地，淨潔洗浴著新淨衣，七日七夜受持八戒，六時行道，於一一時中七遍誦此陀羅尼。若其國王心淳厚者，三日三夜即得如願，極到七日無不剋果。燒黑沈水、白栴檀香，散五色花、燃胡麻油燈，於月八日十四日十五日、是時三稱我名堅勇菩薩、我時當與天龍八部往是人所、與其所願。是人若於夢中若惺悟心，或得珍寶、或見白象、或得果實，爾時當知即得所願。」(此中本有文殊師利鳥穌吒呪二十九行，丹本即無，此呪諸本皆於廣野鬼呪後有之，二本錯誤重安於此，故今此中除之) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷三色結作七結，痛處繫。此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說，我今說之。有諸國王，其國土境水旱不調、穀米不登，爾時應當誦此陀羅尼七十七遍，三稱我名堅勇菩薩。我時當勅阿耨大龍、娑伽羅龍，使諸小龍給足其水，令國豐實。若其國內疫病流行，有諸眾生病苦殃身，我時當往詣是人所，隨其偏發療治救濟。有諸眾生乏於財物，我當給施令無所乏。若諸國王欲求所願，應當修行此陀羅尼，若在塔中若空閑地，淨潔洗浴著新淨衣，七日七夜受持八戒，六時行道，於一一時中七遍誦此陀羅尼。若其國王心淳厚者，三日三夜即得如願，極到七日無不剋果。燒黑沈水、白栴檀香，散五色花、燃胡麻油燈，於月八日十四日十五日、是時三稱我名堅勇菩薩、我時當與天龍八部往是人所、與其所願。是人若於夢中若惺悟心，或得珍寶、或見白象、或得果實，爾時當知即得所願。」(此中本有文殊師利鳥穌吒呪二十九行，丹本即無，此呪諸本皆於廣野鬼呪後有之，二本錯誤重安於此，故今此中除之)

(自名支波晝至下虛空藏菩薩陀羅尼後二紙十五行經，二本獨有，丹藏皆無) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (自名支波晝至下虛空藏菩薩陀羅尼後二紙十五行經，二本獨有，丹藏皆無)

「名支波晝 毘尼波晝 烏穌波晝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名支波晝 毘尼波晝 烏穌波晝」

「此呪有能正東向坐誦此普賢菩薩呪，若利根者即見普賢菩薩，若鈍根者即得消一切障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪有能正東向坐誦此普賢菩薩呪，若利根者即見普賢菩薩，若鈍根者即得消一切障。

「南無阿梨蛇婆路翅堤舍波羅蛇菩提薩埵婆摩訶薩埵婆 多擲他 闍婆毘時 賓頭毘時彌樓毘時 薩婆迦摩叉陀 毘時識叉娑婆呵 多擲他 阿摩智婆羅摩智 涅摩智 婆羅智 散波羅卑反智 伊未尼 至未尼 饑利尼 阿盧阿尼 盧呵尼 陀羅尼 叹波尼 阿婆羅尼 散婆羅尼 散婆羅尼 尼婆羅尼 尼婆羅尼 阿婆羅尼 散婆羅尼 利婆尼 阿利波尼 那那叵那叵那叵尼 囊茶 囊那茶茶茶尼 散蜜擲 兜他羅囊 莎呵 南無阿利也 婆路翅提 舍婆羅寫菩提薩埵寫也摩訶薩埵寫」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿梨蛇婆路翅堤舍波羅蛇菩提薩埵婆摩訶薩埵婆 多擲他 闍婆毘時 賓頭毘時彌樓毘時 薩婆迦摩叉陀 毘時識叉娑婆呵 多擲他 阿摩智婆羅摩智 涅摩智 婆羅智 散波羅卑反智 伊未尼 至未尼 饑利尼 阿盧阿尼 盧呵尼 陀羅尼 叹波尼 阿婆羅尼 散婆羅尼 散婆羅尼 尼婆羅尼 尼婆羅尼 阿婆羅尼 散婆羅尼 利婆尼 阿利波尼 那那叵那叵那叵尼 囊茶 囊那茶茶茶尼 散蜜擲 兜他羅囊 莎呵 南無阿利也 婆路翅提 舍婆羅寫菩提薩埵寫也摩訶薩埵寫」

「行此之法，於閑靜處若阿練若處，於觀世音像前經行誦之一日一夜，即見觀世音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行此之法，於閑靜處若阿練若處，於觀世音像前經行誦之一日一夜，即見觀世音。

「『南無觀世音菩薩救護世間者，我某甲今誠歸依，欲求所願悉得當與我。』若欲坐禪讀誦欲多聞義，欲為人說法教化邪見，欲求衣食供養，一切所願必得。若能一日一夜不食，淨洗浴著淨衣，獨處經行誦此陀羅尼，所願必得。」即說陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無觀世音菩薩救護世間者，我某甲今誠歸依，欲求所願悉得當與我。』若欲坐禪讀誦欲多聞義，欲為人說法教化邪見，欲求衣食供養，一切所願必得。若能一日一夜不食，淨洗浴著淨衣，獨處經行誦此陀羅尼，所願必得。」即說陀羅尼句：

「南無觀世音、師子無畏音、大慈柔軟音、大梵清淨音、大光普照音、天人丈夫音，能施眾生樂，濟度生死岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無觀世音、師子無畏音、大慈柔軟音、大梵清淨音、大光普照音、天人丈夫音，能施眾生樂，濟度生死岸。」

觀世音菩薩陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩陀羅尼

「南無觀世音菩薩 多擲哆丘梨丘梨頭吒頭吒 婆度斯摩彌 婆羅呵囉哆 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無觀世音菩薩 多擲哆丘梨丘梨頭吒頭吒 婆度斯摩彌 婆羅呵囉哆 莎呵」

此陀羅尼晨朝三遍誦之，一切吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼晨朝三遍誦之，一切吉祥。

樂虛空藏陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂虛空藏陀羅尼

「南無佛兜佛多摩訶目健連莎多擲哆 倚利吉利彌和𮍑利 薩婆伽倚彌利薩婆伽彌利莎呵」(此呪十二行，第二卷第三幅亦有之，丹本彼中亦無，今以重沓，彼中除之) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛兜佛多摩訶目健連莎多擲哆 倚利吉利彌和𮍑利 薩婆伽倚彌利薩婆伽彌利莎呵」(此呪十二行，第二卷第三幅亦有之，丹本彼中亦無，今以重沓，彼中除之)

此陀羅尼要月十四十五日明星出時，誦之八百遍，燒好沈水香香烟不絕，要用黃花八百枚，令人得福。若善男子現身安隱，求心中所願，無不獲得。若是女人，化成男子。能至心一日一夜六時行道誦持之者，却三刧之罪永不入惡趣。要用春秋涼時三月八月、四月九月，餘時不如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼要月十四十五日明星出時，誦之八百遍，燒好沈水香香烟不絕，要用黃花八百枚，令人得福。若善男子現身安隱，求心中所願，無不獲得。若是女人，化成男子。能至心一日一夜六時行道誦持之者，却三刧之罪永不入惡趣。要用春秋涼時三月八月、四月九月，餘時不如。

虛空藏菩薩陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩陀羅尼

「多擲哆 阿彌闍 阿彌闍 迦留尼迦 遮羅遮羅 散遮羅 毘遮羅 迦留尼迦 囉茂羅茂羅 毘迦陀疑 摩摩去復奢摩那 迦留尼迦 真多摩尼 富羅移 迦留尼迦 薩堆舍摩多婆陀阿若陀梨破窮留提毘脾迦窮 持栗踴毘脾迦迦窮迦留尼迦 迦留尼迦 富梨陀兜摩阿舍 薩埵波利波遮阿軻迦提 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多擲哆 阿彌闍 阿彌闍 迦留尼迦 遮羅遮羅 散遮羅 毘遮羅 迦留尼迦 囉茂羅茂羅 毘迦陀疑 摩摩去復奢摩那 迦留尼迦 真多摩尼 富羅移 迦留尼迦 薩堆舍摩多婆陀阿若陀梨破窮留提毘脾迦窮 持栗踴毘脾迦迦窮迦留尼迦 迦留尼迦 富梨陀兜摩阿舍 薩埵波利波遮阿軻迦提 莎呵」

若有眾生種種諸病逼切其身其心散亂，聾盲瘖瘂諸根不具，支節各異將有死相。如是等事一向稱虛空藏菩薩陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生種種諸病逼切其身其心散亂，聾盲瘖瘂諸根不具，支節各異將有死相。如是等事一向稱虛空藏菩薩陀羅尼。

我釋摩男菩薩今欲說大神呪擁護諸眾生，國土虛弱事、刀兵及寇賊疫病悉皆消滅。所說大神呪功力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我釋摩男菩薩今欲說大神呪擁護諸眾生，國土虛弱事、刀兵及寇賊疫病悉皆消滅。所說大神呪功力如是。

「曇無呼穌兜流 曇蜜耆兜流 曇蜜畢梨兜流 奢副都兜流 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無呼穌兜流 曇蜜耆兜流 曇蜜畢梨兜流 奢副都兜流 莎呵」

「誦呪三遍，縷八色結作四結，繫兩脚。此神呪力能令百閻浮提千閻浮提萬閻浮提六返震動，一佛境界悉能為之。其中諸王統理民物不以節度，故使隣國刀兵競起，天龍恚怒水旱不調。國王爾時責己修德，慈惠天下寬縱民物，徵善捨惡寬餘眾生，懺悔慚愧與民更始。從此日夜萬惡都息、眾善普集，天龍歡喜雨澤以時，五穀熟成疫氣消滅。王於爾時日日三時應當讀誦此陀羅尼，所願成就真實不虛。我釋摩男菩薩所說如是，勸囑諸國王事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷八色結作四結，繫兩脚。此神呪力能令百閻浮提千閻浮提萬閻浮提六返震動，一佛境界悉能為之。其中諸王統理民物不以節度，故使隣國刀兵競起，天龍恚怒水旱不調。國王爾時責己修德，慈惠天下寬縱民物，徵善捨惡寬餘眾生，懺悔慚愧與民更始。從此日夜萬惡都息、眾善普集，天龍歡喜雨澤以時，五穀熟成疫氣消滅。王於爾時日日三時應當讀誦此陀羅尼，所願成就真實不虛。我釋摩男菩薩所說如是，勸囑諸國王事。」

阿難比丘所說神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難比丘所說神呪：

名支富敷胡(晉言生死長眠令得惺悟) 烏啄支富敷胡(晉言眾生五欲淤泥中臥提拔令出) 畢梨帝囊支富敷胡(晉言眾生為無明貪欲瞋恚所中我今拔出) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名支富敷胡(晉言生死長眠令得惺悟) 烏啄支富敷胡(晉言眾生五欲淤泥中臥提拔令出) 畢梨帝囊支富敷胡(晉言眾生為無明貪欲瞋恚所中我今拔出)

此陀羅尼力，能令眾生心得解脫，畢竟一乘不墮小乘，畢竟清淨圓滿具足。有諸眾生迷於大乘，以呪力故還得決定。猶如濁水置諸神珠，以珠力故水則湛清。此陀羅尼勢分所及，眾生蒙祐悉得解脫。此陀羅尼呪，三千世界須彌山王皆悉動搖不安其所，帝釋天王驚怖出宮，是誰神變乃至如是。諸龍王宮皆悉震動，懍懍不安如動花樹，諸龍驚走逃竄孔穴。諸神仙人心迷腦轉，山山相博不安其所。四大海水為之踴沸，魚鼈黿鼉藏竄孔穴。此大神呪神力如是。其有讀誦書寫竹帛，此人現得佛光三昧，能除七百七十億劫生死重罪悉滅無餘。阿難比丘說此陀羅尼呪竟真實如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼力，能令眾生心得解脫，畢竟一乘不墮小乘，畢竟清淨圓滿具足。有諸眾生迷於大乘，以呪力故還得決定。猶如濁水置諸神珠，以珠力故水則湛清。此陀羅尼勢分所及，眾生蒙祐悉得解脫。此陀羅尼呪，三千世界須彌山王皆悉動搖不安其所，帝釋天王驚怖出宮，是誰神變乃至如是。諸龍王宮皆悉震動，懍懍不安如動花樹，諸龍驚走逃竄孔穴。諸神仙人心迷腦轉，山山相博不安其所。四大海水為之踴沸，魚鼈黿鼉藏竄孔穴。此大神呪神力如是。其有讀誦書寫竹帛，此人現得佛光三昧，能除七百七十億劫生死重罪悉滅無餘。阿難比丘說此陀羅尼呪竟真實如是。

普賢菩薩所說大陀羅尼神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩所說大陀羅尼神呪經

名支波啄(晉言決定) 毘尼波啄(晉言斷結) 烏穌波啄(晉言生盡) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名支波啄(晉言決定) 毘尼波啄(晉言斷結) 烏穌波啄(晉言生盡)

此呪能令眾生心得解脫，滅三毒病、却障道罪，他方怨賊悉皆摧滅，境內所有怨家盜賊悉能穰之。若行曠野惡獸毒蟲，聞此陀羅尼神呪，口則閉塞不能為害。此陀羅尼呪乃是過去四十億諸佛所說，我今說之。其有修行此陀羅尼者，願果不虛，今故略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪能令眾生心得解脫，滅三毒病、却障道罪，他方怨賊悉皆摧滅，境內所有怨家盜賊悉能穰之。若行曠野惡獸毒蟲，聞此陀羅尼神呪，口則閉塞不能為害。此陀羅尼呪乃是過去四十億諸佛所說，我今說之。其有修行此陀羅尼者，願果不虛，今故略說。

大悲觀世音菩薩摩訶薩說大陀羅尼神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲觀世音菩薩摩訶薩說大陀羅尼神呪：

「南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉抵舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 伊𥌋多崩 婆羅婆叉彌 佛婆禪摩 北至窒士耽薩埵 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉抵舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆修目𬽾 毘目𬽾 伏流修目流毘修目流 輸那濘 比輪那濘 摩訶思多婆兜 摩首羅兜 摩富抵婆婆抵多 婆首沙兜 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉抵舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 伊𥌋多崩 婆羅婆叉彌 佛婆禪摩 北至窒士耽薩埵 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉抵舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆修目𬽾 毘目𬽾 伏流修目流毘修目流 輸那濘 比輪那濘 摩訶思多婆兜 摩首羅兜 摩富抵婆婆抵多 婆首沙兜 莎呵」

此陀羅尼，若人癩病、若白癩、若赤癩、若黃癩病，若狂狗嚙、若身惡瘡，若被箭射刀槍傷破，以此陀羅尼呪呪土三七二十一遍以塗瘡上，即得差愈，真實如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，若人癩病、若白癩、若赤癩、若黃癩病，若狂狗嚙、若身惡瘡，若被箭射刀槍傷破，以此陀羅尼呪呪土三七二十一遍以塗瘡上，即得差愈，真實如是。

十五觀世音菩薩願果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五觀世音菩薩願果

「南無勤囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉抵舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 南無摩訶迦留尼迦 南無薩婆薩埵 布多㝹劍卑濘 南無薩婆薩埵囊 彌多羅質多多蛇 南無薩婆脾蛇 散那木叉迦羅蛇 南無薩婆槃怛跢陀迦羅迦羅 南無薩婆婆蛇 睒摩囊迦羅蛇 南無薩婆比蛇 耶木叉迦羅蛇 南無薩婆薩埵 涅槃波羅耶舍迦羅蛇 南無摩訶菩提薩埵摩吉埵囊伊𥌋呵利蛇 婆路吉抵舍伏羅蛇希力提蛇 摩拔提霜彌 薩婆羯磨力陀莎陀羅尼 薩婆比蛇蛇 波羅慕羼尼多擲哆秀留秀留秀留 兜流兜流兜流 希利希利彌利彌利思利思利 提利提利闍梨闍梨闍梨闍梨 濘郁勒利目勤利 摩訶迦斯具利 乾陀犁陀羅邲地。摩登祈福迦羅斯 豆離豆離 豆離 曇彌曇彌曇彌濘 羶坻羶多 摩耶斯目帝 毘目偙折移肥折移肥 湖利 佲躎力彌 希利彌富旦濘 穌慕抵修賴斯闍彌律抵闍彌 律多婆多婆但坭難提難提目𬽾 旃陀離旋陀羅目𬽾鉢陀哆半陀莽目儉修陀迦絺修利蛇 波羅沙脾修利蛇賴世 彌婆迦婆律 𭠹婆羅喻哆婆羅嬾因羅因坻羅伽羅侈 婆移阿賴振闍彌坻摩訶波臘脾屯豆𮑎莎離 摩豆沙離摩豆沙離 薩婆薩埵 阿㝹劍婆陀蛇 婆陀蛇婆陀蛇 佛馱摩㝹沫羅 𭀂曇摩摩 耨沫羅希 僧伽摩耨沫羅希 佛陀蛇佛陀蛇 希釐提蛇 摩耨沫羅希菩提蛇菩提薩埵 薩婆羯摩 莎呵 阿婆羅陀蛇 莎呵 迦留尼迦蛇 莎呵 羯摩哆莎呵 莎陀蛇 莎呵 南無阿利蛇 婆路吉抵舍伏羅蛇 悉纏兜墓陀羅鉢陀 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無勤囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉抵舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 南無摩訶迦留尼迦 南無薩婆薩埵 布多㝹劍卑濘 南無薩婆薩埵囊 彌多羅質多多蛇 南無薩婆脾蛇 散那木叉迦羅蛇 南無薩婆槃怛跢陀迦羅迦羅 南無薩婆婆蛇 睒摩囊迦羅蛇 南無薩婆比蛇 耶木叉迦羅蛇 南無薩婆薩埵 涅槃波羅耶舍迦羅蛇 南無摩訶菩提薩埵摩吉埵囊伊𥌋呵利蛇 婆路吉抵舍伏羅蛇希力提蛇 摩拔提霜彌 薩婆羯磨力陀莎陀羅尼 薩婆比蛇蛇 波羅慕羼尼多擲哆秀留秀留秀留 兜流兜流兜流 希利希利彌利彌利思利思利 提利提利闍梨闍梨闍梨闍梨 濘郁勒利目勤利 摩訶迦斯具利 乾陀犁陀羅邲地。摩登祈福迦羅斯 豆離豆離 豆離 曇彌曇彌曇彌濘 羶坻羶多 摩耶斯目帝 毘目偙折移肥折移肥 湖利 佲躎力彌 希利彌富旦濘 穌慕抵修賴斯闍彌律抵闍彌 律多婆多婆但坭難提難提目𬽾 旃陀離旋陀羅目𬽾鉢陀哆半陀莽目儉修陀迦絺修利蛇 波羅沙脾修利蛇賴世 彌婆迦婆律 𭠹婆羅喻哆婆羅嬾因羅因坻羅伽羅侈 婆移阿賴振闍彌坻摩訶波臘脾屯豆𮑎莎離 摩豆沙離摩豆沙離 薩婆薩埵 阿㝹劍婆陀蛇 婆陀蛇婆陀蛇 佛馱摩㝹沫羅 𭀂曇摩摩 耨沫羅希 僧伽摩耨沫羅希 佛陀蛇佛陀蛇 希釐提蛇 摩耨沫羅希菩提蛇菩提薩埵 薩婆羯摩 莎呵 阿婆羅陀蛇 莎呵 迦留尼迦蛇 莎呵 羯摩哆莎呵 莎陀蛇 莎呵 南無阿利蛇 婆路吉抵舍伏羅蛇 悉纏兜墓陀羅鉢陀 莎呵」

行此呪法，於二月十五日以牛屎塗地，以瓦器新好者盛香，十一瓦器盛乳，須一燈，須燒好香、華貫鬘。三日斷食，一日三時澡浴，應布草於地。於七日中誦呪八百遍。應觀世音像前，應著新淨衣，燒黑堅沈水香，三時誦此呪必得吉祥，隨心所願必得不虛。若呪水、若呪土、若結縷、若呪芥子燒之、若呪草，隨意所便用治身病。要於食前呪之，眾病除愈。此呪隨心所願，應七日七夜中行之。亦使上來所說，能得行之吉。是呪是隨心自在呪，是觀世音菩薩摩訶薩大悲故，說諸欲所求悉得如願。是呪能滅一切怖畏，能除一切病痛，能解一切繫縛，能除一切怨害，能除一切蠱道毒藥，能滅一切熱病，能降伏一切魔怨，能除一切顛狂鬼病。若欲遠行，當誦此呪自結衣角，能除一切眾惡。若結染色縷繫病人身，無不除愈。若以水漬灑、若以黑縷結之，能自護身并護他人，能令至墮地獄悉蒙解脫。此觀世音菩薩摩訶薩本所誓願，拔度一切廣救眾生，真實如是誠諦不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此呪法，於二月十五日以牛屎塗地，以瓦器新好者盛香，十一瓦器盛乳，須一燈，須燒好香、華貫鬘。三日斷食，一日三時澡浴，應布草於地。於七日中誦呪八百遍。應觀世音像前，應著新淨衣，燒黑堅沈水香，三時誦此呪必得吉祥，隨心所願必得不虛。若呪水、若呪土、若結縷、若呪芥子燒之、若呪草，隨意所便用治身病。要於食前呪之，眾病除愈。此呪隨心所願，應七日七夜中行之。亦使上來所說，能得行之吉。是呪是隨心自在呪，是觀世音菩薩摩訶薩大悲故，說諸欲所求悉得如願。是呪能滅一切怖畏，能除一切病痛，能解一切繫縛，能除一切怨害，能除一切蠱道毒藥，能滅一切熱病，能降伏一切魔怨，能除一切顛狂鬼病。若欲遠行，當誦此呪自結衣角，能除一切眾惡。若結染色縷繫病人身，無不除愈。若以水漬灑、若以黑縷結之，能自護身并護他人，能令至墮地獄悉蒙解脫。此觀世音菩薩摩訶薩本所誓願，拔度一切廣救眾生，真實如是誠諦不虛。

七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第一

文殊師利菩薩所說經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩所說經

我文殊師利欲說神呪，拔濟諸眾生除其婬欲本。有呪名烏蘇吒(晉言除婬)欲却我慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我文殊師利欲說神呪，拔濟諸眾生除其婬欲本。有呪名烏蘇吒(晉言除婬)欲却我慢。

「拘利拘利帝那 憂拙憂拙帝那 度呼度呼帝那 究吒究吒帝那 若蜜都若蜜帝那 究咤呼咤呼帝那 憂守憂守帝那 耶蜜若耶蜜帝那 摩呼咤究吒多 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拘利拘利帝那 憂拙憂拙帝那 度呼度呼帝那 究吒究吒帝那 若蜜都若蜜帝那 究咤呼咤呼帝那 憂守憂守帝那 耶蜜若耶蜜帝那 摩呼咤究吒多 莎訶」

「誦呪三遍，縷三色結作七結，繫脚。是呪能令失心者還得正念，滅婬欲火、心得清涼，除其我慢滅結使火，三毒垢障悉得清淨。若善男子及善女人，精神處在無明重淵，久處生死不能得出，洄波四流溺婬欲海，莫能覺之莫知求出。嗚呼可傷。若善男子善女人，心得醒悟還厭婬欲，應當與此陀羅尼令其讀誦，婬欲之火漸漸消滅，婬欲滅已慢心自滅，慢心滅已其心則定，其心定已結使都滅，結使滅已心得解脫，心得解脫已即得道果。是則名為火神呪力，誠諦不虛功力如是。斷酒肉五辛四十九日，諸不淨肉悉不得食。四十九日晝夜六時勤心讀誦，燒黑沈水香、白栴檀香，散花供養十方諸佛，六時讀誦曾不廢忘，日數足已結使即滅，其心泰然無復婬欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪三遍，縷三色結作七結，繫脚。是呪能令失心者還得正念，滅婬欲火、心得清涼，除其我慢滅結使火，三毒垢障悉得清淨。若善男子及善女人，精神處在無明重淵，久處生死不能得出，洄波四流溺婬欲海，莫能覺之莫知求出。嗚呼可傷。若善男子善女人，心得醒悟還厭婬欲，應當與此陀羅尼令其讀誦，婬欲之火漸漸消滅，婬欲滅已慢心自滅，慢心滅已其心則定，其心定已結使都滅，結使滅已心得解脫，心得解脫已即得道果。是則名為火神呪力，誠諦不虛功力如是。斷酒肉五辛四十九日，諸不淨肉悉不得食。四十九日晝夜六時勤心讀誦，燒黑沈水香、白栴檀香，散花供養十方諸佛，六時讀誦曾不廢忘，日數足已結使即滅，其心泰然無復婬欲。

「多(上)絰他(一) 阿㝹暮大那(上)(二) 菩提三摩陀波那多(三) 伏哆(四) 紆伏哆(五) 怛怛羅伏哆(六) 尼興(蜎蠅反)伽磨(七) 波羅破(八) 多羅破(九) 哆嚧(十) 哆隆(洛中反)(十一) 伽磨伽磨那(十二) 毘唎磨(十三) 摩素磨(十四) 系(上)履婆伽磨(十五) 毘達囉磨(十六) 大囉麴磨(十七) 阿邏彌邏(十八) 伊迦叉邏那喻(十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多(上)絰他(一) 阿㝹暮大那(上)(二) 菩提三摩陀波那多(三) 伏哆(四) 紆伏哆(五) 怛怛羅伏哆(六) 尼興(蜎蠅反)伽磨(七) 波羅破(八) 多羅破(九) 哆嚧(十) 哆隆(洛中反)(十一) 伽磨伽磨那(十二) 毘唎磨(十三) 摩素磨(十四) 系(上)履婆伽磨(十五) 毘達囉磨(十六) 大囉麴磨(十七) 阿邏彌邏(十八) 伊迦叉邏那喻(十九)」

「婆羅門！此陀羅尼是過去未來現在諸佛世尊同說此破魔眾會修多羅。婆羅門！說此破魔眾會修多羅持，一切魔宮皆悉震動大動搖大搖，一切諸魔各各從彼本坐顛倒墮落不能語言。所以者何？彼等常為多人作不利益、常為多人作苦惱事，令失利益。以是事故，現得如是恐怖果報。如佛世尊常與一切眾生樂故，乃至慈悲喜捨，是故令彼諸波旬等皆生恐怖。婆羅門！若復有人當能轉此發菩提修多羅者，於彼人所無有障礙，若諸天龍夜叉、若人非人、若魔魔子若魔眷屬、若水火刀杖、若惡行者、若諸惡獸、若身所苦若意所苦，而有受者無有是處。何以故？彼善男子善女人，常為多人作利益事安樂故、常為多人作憐愍故、為諸天人等作覆護故、彼等諸善男子善女人慈行力故，應如是知。婆羅門！彼善男子善女人，不作身惡行、不作口惡行、不作意惡行故，彼等諸苦事不逼其身亦不逼心。婆羅門！此因緣故能滅一切苦。」爾時世尊重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門！此陀羅尼是過去未來現在諸佛世尊同說此破魔眾會修多羅。婆羅門！說此破魔眾會修多羅持，一切魔宮皆悉震動大動搖大搖，一切諸魔各各從彼本坐顛倒墮落不能語言。所以者何？彼等常為多人作不利益、常為多人作苦惱事，令失利益。以是事故，現得如是恐怖果報。如佛世尊常與一切眾生樂故，乃至慈悲喜捨，是故令彼諸波旬等皆生恐怖。婆羅門！若復有人當能轉此發菩提修多羅者，於彼人所無有障礙，若諸天龍夜叉、若人非人、若魔魔子若魔眷屬、若水火刀杖、若惡行者、若諸惡獸、若身所苦若意所苦，而有受者無有是處。何以故？彼善男子善女人，常為多人作利益事安樂故、常為多人作憐愍故、為諸天人等作覆護故、彼等諸善男子善女人慈行力故，應如是知。婆羅門！彼善男子善女人，不作身惡行、不作口惡行、不作意惡行故，彼等諸苦事不逼其身亦不逼心。婆羅門！此因緣故能滅一切苦。」爾時世尊重宣此義而說偈言：

「魔勤於此經， 當欲壞滅之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔勤於此經， 當欲壞滅之，

是故此經典， 調御今為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此經典， 調御今為說。

令魔悉迷亂， 叢聚坐顫慄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令魔悉迷亂， 叢聚坐顫慄，

相視不能言。 此惡行果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相視不能言。 此惡行果報，

恐怖眾生故， 常懷作惡心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐怖眾生故， 常懷作惡心，