囉嚩拏說救療小兒疾病經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉嚩拏說救療小兒疾病經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時囉嚩拏觀於世間一切小兒，從其初生至十二歲，並在幼稚癡騃之位，神氣未足，鬼魅得便。有十二曜母鬼遊行世間，於晝夜分常伺其便，或因眠睡或獨行坐，於此之際現作種種差異之相，驚怖小兒令其失常，噏取精氣，因成疾病遂至殤夭。「我見是事，深所哀愍。我今為說十二曜母鬼執魅小兒年月時分所患疾狀，及說大明救療之法，乃至作法出生祭祀儀則。若復有人聞我所說，有疾患者，時持明人依於我法而作救療，發至誠者定獲輕𭙬安樂吉祥。十二曜母鬼名者，所謂摩怛哩難那(一) 蘇難那(二) 哩嚩帝(三) 目佉曼尼迦(四) 尾拏隷(五) 設俱儞(六) 布多曩(七) 輸瑟迦(八) 阿哩也迦(九) 染婆迦(十) 必隷氷砌迦(十一) 塞健馱(十二) 。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時囉嚩拏觀於世間一切小兒，從其初生至十二歲，並在幼稚癡騃之位，神氣未足，鬼魅得便。有十二曜母鬼遊行世間，於晝夜分常伺其便，或因眠睡或獨行坐，於此之際現作種種差異之相，驚怖小兒令其失常，噏取精氣，因成疾病遂至殤夭。「我見是事，深所哀愍。我今為說十二曜母鬼執魅小兒年月時分所患疾狀，及說大明救療之法，乃至作法出生祭祀儀則。若復有人聞我所說，有疾患者，時持明人依於我法而作救療，發至誠者定獲輕𭙬安樂吉祥。十二曜母鬼名者，所謂摩怛哩難那(一) 蘇難那(二) 哩嚩帝(三) 目佉曼尼迦(四) 尾拏隷(五) 設俱儞(六) 布多曩(七) 輸瑟迦(八) 阿哩也迦(九) 染婆迦(十) 必隷氷砌迦(十一) 塞健馱(十二) 。

「如是等十二曜母鬼，執魅小兒為求祭祀。我今各各說其執魅相狀。若復小兒於初生日初生月初生年被執魅者，是摩怛哩難那母鬼所執。其小兒先患寒熱，身體瘦弱漸漸乾枯，心神荒亂、身常顫掉、啼哭不食者，持明人於二河岸取土，作患小兒像，於四方曼拏羅內，面西安小兒像。復於曼拏羅設種種香華，及白色飲食乃至酒肉等。復設七座幢、燃七盞燈。復用白芥子、野狐糞、猫兒糞、安悉香、蛇皮，以如是等藥用黃牛酥同和為香，燒薰小兒。復用𦱔麻、油麻、荊子或用葉，及蓽茇羅樹葉、嚩囉迦藥，如是五藥以水煎之沐浴小兒。即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等十二曜母鬼，執魅小兒為求祭祀。我今各各說其執魅相狀。若復小兒於初生日初生月初生年被執魅者，是摩怛哩難那母鬼所執。其小兒先患寒熱，身體瘦弱漸漸乾枯，心神荒亂、身常顫掉、啼哭不食者，持明人於二河岸取土，作患小兒像，於四方曼拏羅內，面西安小兒像。復於曼拏羅設種種香華，及白色飲食乃至酒肉等。復設七座幢、燃七盞燈。復用白芥子、野狐糞、猫兒糞、安悉香、蛇皮，以如是等藥用黃牛酥同和為香，燒薰小兒。復用𦱔麻、油麻、荊子或用葉，及蓽茇羅樹葉、嚩囉迦藥，如是五藥以水煎之沐浴小兒。即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。誦大明曰：

「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 怛賴(二合)路枳也(二合)尾捺囉(二合引)鉢拏(引)野(二) 賀曩嚩日哩(二合引)拏(三) 沒囉(二合)憾摩(二合)難儞曩(四) 摩(引)哩迦(二合)嚕閉拏(五) 摩(引)怛哩(二合)難那(引)(六) 嚩囉嚩囉(七) 輸瑟迦(二合)輸瑟迦(二合)(八) 捫左捫左(九) 俱摩(引)囉崗娑嚩(二合引)賀(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 怛賴(二合)路枳也(二合)尾捺囉(二合引)鉢拏(引)野(二) 賀曩嚩日哩(二合引)拏(三) 沒囉(二合)憾摩(二合)難儞曩(四) 摩(引)哩迦(二合)嚕閉拏(五) 摩(引)怛哩(二合)難那(引)(六) 嚩囉嚩囉(七) 輸瑟迦(二合)輸瑟迦(二合)(八) 捫左捫左(九) 俱摩(引)囉崗娑嚩(二合引)賀(引)(十)」

「如是誦大明加持已，出於城外，以日中時面東祭摩怛哩難那母鬼。所有祭食香華等物隨處棄擲，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，以日中時面東祭摩怛哩難那母鬼。所有祭食香華等物隨處棄擲，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒於初生後第二日第二月第二年得患者，是蘇難那母鬼所執。其小兒先患寒熱作荒亂相，合眼不食、手足畜搦、腹內疼痛、吐逆喘息者，持明人當用米粉一斗，作病小兒像，面西安曼拏羅中。復於曼拏羅設種種上妙香華飲食及酒肉等。復用白色幢四座、燃燈四盞。復用安悉香、蒜、蛇皮、白芥子、猫兒糞、酥同和為香，燒薰小兒。又同前用五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒於初生後第二日第二月第二年得患者，是蘇難那母鬼所執。其小兒先患寒熱作荒亂相，合眼不食、手足畜搦、腹內疼痛、吐逆喘息者，持明人當用米粉一斗，作病小兒像，面西安曼拏羅中。復於曼拏羅設種種上妙香華飲食及酒肉等。復用白色幢四座、燃燈四盞。復用安悉香、蒜、蛇皮、白芥子、猫兒糞、酥同和為香，燒薰小兒。又同前用五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 怛賴(二合)路枳也(二合)尾捺囉(二合引)波拏(引)野(二) 贊捺囉(二合)賀(引)娑馱哩尼(三) 入嚩(二合)㘑多賀娑多(二合引)野(四) 賀曩賀曩(五) 那賀那賀(六) 怛哩(二合)輸隷曩努瑟吒(二合)屹囉(二合)賀(引)(七) 儞訖哩(二合)多野儞訖哩多野(八) 祖沙野祖沙野(九) 賀曩賀曩(十) 蘇難那捫左捫左(十一) 俱摩(引)囉崗娑嚩(二合引)賀(引)(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 怛賴(二合)路枳也(二合)尾捺囉(二合引)波拏(引)野(二) 贊捺囉(二合)賀(引)娑馱哩尼(三) 入嚩(二合)㘑多賀娑多(二合引)野(四) 賀曩賀曩(五) 那賀那賀(六) 怛哩(二合)輸隷曩努瑟吒(二合)屹囉(二合)賀(引)(七) 儞訖哩(二合)多野儞訖哩多野(八) 祖沙野祖沙野(九) 賀曩賀曩(十) 蘇難那捫左捫左(十一) 俱摩(引)囉崗娑嚩(二合引)賀(引)(十二)」

「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面西祭蘇難那母鬼。所有祭食香華等物隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面西祭蘇難那母鬼。所有祭食香華等物隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒於初生後第三日第三月第三年得患者，是哩嚩帝母鬼所執。其小兒忽然驚悸、叫呼啼哭、身體疼痛、寒熱無恒、頭面顫動、顧視自身漸漸羸弱、不思飲食以至枯瘦者，持明人當用種種上味肉食及生肉、生魚、酒等，設紅色憧八座、燃燈八盞。復用尾螺樹葉、安息香、蛇皮、蒜、猫兒糞、白芥子等，用酥同和，燒薰小兒。及同前五藥煎以水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒於初生後第三日第三月第三年得患者，是哩嚩帝母鬼所執。其小兒忽然驚悸、叫呼啼哭、身體疼痛、寒熱無恒、頭面顫動、顧視自身漸漸羸弱、不思飲食以至枯瘦者，持明人當用種種上味肉食及生肉、生魚、酒等，設紅色憧八座、燃燈八盞。復用尾螺樹葉、安息香、蛇皮、蒜、猫兒糞、白芥子等，用酥同和，燒薰小兒。及同前五藥煎以水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 捺舍嚩那曩(二) 贊捺囉(二合)賀(引)娑(引)野(三) 鉢囉(二合)入嚩(二合)㘑多賀娑多(二合引)野(四) 賀曩賀曩(五) 那賀那賀(六) 摩哩那(二合)野摩哩那(二合)野(七) 努瑟吒(二合)屹囉(二合)㰠(八) 謨吒野謨吒野娑嚩(二合引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 捺舍嚩那曩(二) 贊捺囉(二合)賀(引)娑(引)野(三) 鉢囉(二合)入嚩(二合)㘑多賀娑多(二合引)野(四) 賀曩賀曩(五) 那賀那賀(六) 摩哩那(二合)野摩哩那(二合)野(七) 努瑟吒(二合)屹囉(二合)㰠(八) 謨吒野謨吒野娑嚩(二合引)賀(引)(九)」

「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面向北祭哩嚩帝母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面向北祭哩嚩帝母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒於初生後第四日第四月第四年得患者，是目佉曼尼迦母鬼所執。其小兒先患寒熱、欬瘶吐逆、身顫垂頭、啼哭手搔、兩目顧視人面、不思飲食、饒大小便者，持明人當於河兩岸取土，作病小兒像，面西安曼拏羅內。復設種種香華，及生熟肉食并酒果等。又用紅色幢四座、燃四盞燈。復用兜羅子、蛇皮、猫兒糞、牛角、虎爪、白芥子等同和為香，燒薰小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒於初生後第四日第四月第四年得患者，是目佉曼尼迦母鬼所執。其小兒先患寒熱、欬瘶吐逆、身顫垂頭、啼哭手搔、兩目顧視人面、不思飲食、饒大小便者，持明人當於河兩岸取土，作病小兒像，面西安曼拏羅內。復設種種香華，及生熟肉食并酒果等。又用紅色幢四座、燃四盞燈。復用兜羅子、蛇皮、猫兒糞、牛角、虎爪、白芥子等同和為香，燒薰小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨(一) 沒囉(二合)憾摩(二合引)尾鉢努(二合)摩呬濕嚩(二合)囉(二) 塞剛(二合)那虎多(引)設曩(三) 目佉曼尼迦(引)(四) 賀曩賀曩(五) 摩哩那(二合)野摩哩那(二合)野(六) 儞訖哩(二合)多野(七) 儞訖哩(二合)多野(八) 佉(引)呬佉(引)呬(九) 婆誐嚩帝(十) 目佉曼尼迦(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨(一) 沒囉(二合)憾摩(二合引)尾鉢努(二合)摩呬濕嚩(二合)囉(二) 塞剛(二合)那虎多(引)設曩(三) 目佉曼尼迦(引)(四) 賀曩賀曩(五) 摩哩那(二合)野摩哩那(二合)野(六) 儞訖哩(二合)多野(七) 儞訖哩(二合)多野(八) 佉(引)呬佉(引)呬(九) 婆誐嚩帝(十) 目佉曼尼迦(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十一)」

「如是誦大明加持已，出於城外，用戌時面向南祭目佉曼尼迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，用戌時面向南祭目佉曼尼迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒初生後第五日第五月第五年得患者，是尾拏㘑迦母鬼所執。其小兒先患心神恍惚、多發瞋怒、寒熱不恒、欬瘶吐逆、身忽生瘡如水泡相、眼視虛空不思飲食、漸漸羸瘦腹陷不現者，持明之人當造白色飲食及酒肉等，設白色幢五座、燃燈五盞并種種香華等。復用安息香、蒜、蛇皮、猫兒糞、白芥子等，用酥同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒初生後第五日第五月第五年得患者，是尾拏㘑迦母鬼所執。其小兒先患心神恍惚、多發瞋怒、寒熱不恒、欬瘶吐逆、身忽生瘡如水泡相、眼視虛空不思飲食、漸漸羸瘦腹陷不現者，持明之人當造白色飲食及酒肉等，設白色幢五座、燃燈五盞并種種香華等。復用安息香、蒜、蛇皮、猫兒糞、白芥子等，用酥同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 怛賴(二合)路迦也(二合)尾捺囉(二合引)波拏(引)野(二) 尾拏(引)㘑迦(引)尾拏(引)㘑迦(引)謨乞叉(二合)野(三) 謨乞叉(二合)野(四) 賀曩賀曩(五) 贊捺囉(二合)賀(引)細曩(六) 捫左捫左(七) 尾拏(引)㘑迦(引)娑嚩(二合引)賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 怛賴(二合)路迦也(二合)尾捺囉(二合引)波拏(引)野(二) 尾拏(引)㘑迦(引)尾拏(引)㘑迦(引)謨乞叉(二合)野(三) 謨乞叉(二合)野(四) 賀曩賀曩(五) 贊捺囉(二合)賀(引)細曩(六) 捫左捫左(七) 尾拏(引)㘑迦(引)娑嚩(二合引)賀(引)(八)」

「如是誦大明加持已，出城外，於日中時面西祭尾拏㘑迦母鬼。所有祭食種種等物隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出城外，於日中時面西祭尾拏㘑迦母鬼。所有祭食種種等物隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒初生後第六日第六月第六年得患者，是設俱儞母鬼所執。其小兒先患寒熱或笑或啼、身體顫動而有穢氣、不思飲食漸漸羸瘦者，持明人用米粉一斗，作病小兒像，面西安曼拏羅中。復設種種香華、飲食、酒肉及乳粥等。復設白色幢四座、燃燈四盞。復用安息香、蒜、蛇皮、猫兒糞、白芥子、酥同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒初生後第六日第六月第六年得患者，是設俱儞母鬼所執。其小兒先患寒熱或笑或啼、身體顫動而有穢氣、不思飲食漸漸羸瘦者，持明人用米粉一斗，作病小兒像，面西安曼拏羅中。復設種種香華、飲食、酒肉及乳粥等。復設白色幢四座、燃燈四盞。復用安息香、蒜、蛇皮、猫兒糞、白芥子、酥同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一) 囉(引)嚩拏(引)野(二) 朗俱濕嚩(二合)囉(引)野(三) 必哩(二合)多尾捺囉(二合)鉢拏野(四) 嚩日哩(二合)拏賀曩賀曩(五) 設俱儞捫左捫左(六) 俱摩(引)囉崗娑嚩(二合引)賀(引)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一) 囉(引)嚩拏(引)野(二) 朗俱濕嚩(二合)囉(引)野(三) 必哩(二合)多尾捺囉(二合)鉢拏野(四) 嚩日哩(二合)拏賀曩賀曩(五) 設俱儞捫左捫左(六) 俱摩(引)囉崗娑嚩(二合引)賀(引)(七)」

「如是誦大明加持已，出於城外，於戌時面向南祭設俱儞母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，於戌時面向南祭設俱儞母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒初生後第七日第七月第七年得患者，是布多那母鬼所執。其小兒先患寒熱身體疼痛、多大小便、常拳二手、不思飲食漸漸羸瘦者，持明人用吉祥草作病小兒像，面西安曼拏羅中。復用種種紅色華及造紅色飲食酒肉等。復設白色幢八座、燃燈八盞。復用安息香、蛇皮、屍髮、虎爪、𩕳摩樹葉、猫兒、糞白芥子、酥同和為香，燒熏小兒。復同前用五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒初生後第七日第七月第七年得患者，是布多那母鬼所執。其小兒先患寒熱身體疼痛、多大小便、常拳二手、不思飲食漸漸羸瘦者，持明人用吉祥草作病小兒像，面西安曼拏羅中。復用種種紅色華及造紅色飲食酒肉等。復設白色幢八座、燃燈八盞。復用安息香、蛇皮、屍髮、虎爪、𩕳摩樹葉、猫兒、糞白芥子、酥同和為香，燒熏小兒。復同前用五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一) 囉(引)嚩拏(引)野(二) 朗俱濕嚩(二合)囉(引)野(三) 必哩(二合)多尾捺囉(二合引)鉢拏(引)野(四) 俱摩(引)囉屹囉(二合)賀(五) 儞訖哩(二合)覩(六) 賀曩賀曩(七) 祖蘭拏(二合)祖蘭拏(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一) 囉(引)嚩拏(引)野(二) 朗俱濕嚩(二合)囉(引)野(三) 必哩(二合)多尾捺囉(二合引)鉢拏(引)野(四) 俱摩(引)囉屹囉(二合)賀(五) 儞訖哩(二合)覩(六) 賀曩賀曩(七) 祖蘭拏(二合)祖蘭拏(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(八)」

「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面向西方祭布多那母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面向西方祭布多那母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒初生後第八日第八月第八年得患者，是輸瑟迦母鬼所執。其小兒先患寒熱作荒亂相、身體疼痛、眼不見物、垂頭無力、身出穢氣、不思飲食者，時持明人用米粉一斗，作黑羖羊一頭，以頭向西安曼拏羅內。復用香華、乳粥、上味飲食及酒肉等。復設白色幢五座、燃燈五盞。復用安息香、娑惹囉娑、蛇皮、蒜、白芥子、猫兒糞、酥等同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒初生後第八日第八月第八年得患者，是輸瑟迦母鬼所執。其小兒先患寒熱作荒亂相、身體疼痛、眼不見物、垂頭無力、身出穢氣、不思飲食者，時持明人用米粉一斗，作黑羖羊一頭，以頭向西安曼拏羅內。復用香華、乳粥、上味飲食及酒肉等。復設白色幢五座、燃燈五盞。復用安息香、娑惹囉娑、蛇皮、蒜、白芥子、猫兒糞、酥等同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 怛賴(二合)路迦也(二合)尾捺囉(二合引)鉢拏(引)野(二) 入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(三) 鉢囉(二合)入囉(二合)羅鉢囉(二合)入嚩(二合)羅(四) 賀曩賀曩(五) 吽癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 怛賴(二合)路迦也(二合)尾捺囉(二合引)鉢拏(引)野(二) 入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(三) 鉢囉(二合)入囉(二合)羅鉢囉(二合)入嚩(二合)羅(四) 賀曩賀曩(五) 吽癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(六)」

「如是誦大明加持已，出於城外，於戌時面向南方祭輸瑟迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，於戌時面向南方祭輸瑟迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒初生後第九日第九月第九年得患者，是阿哩也迦母鬼所執。其小兒先患寒熱、身顫啼哭遍身疼痛、口吐涎沫吐逆不止、或垂頭頸或目返視、不思飲食者，持明人用米粉一斗，作白色羖羊一頭，用白色香塗羊，以頭向西安曼拏羅內。復設種種香華、上味飲食、酒肉等。復設白色幢四座、燃燈四盞。復用蛇皮為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒初生後第九日第九月第九年得患者，是阿哩也迦母鬼所執。其小兒先患寒熱、身顫啼哭遍身疼痛、口吐涎沫吐逆不止、或垂頭頸或目返視、不思飲食者，持明人用米粉一斗，作白色羖羊一頭，用白色香塗羊，以頭向西安曼拏羅內。復設種種香華、上味飲食、酒肉等。復設白色幢四座、燃燈四盞。復用蛇皮為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨朗迦(引)地鉢多曳(一) 朗罽濕嚩(二合)囉(引)野(二) 賀曩賀曩(三) 鉢左鉢左(四) 吽吽(五) 癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨朗迦(引)地鉢多曳(一) 朗罽濕嚩(二合)囉(引)野(二) 賀曩賀曩(三) 鉢左鉢左(四) 吽吽(五) 癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(六)」

「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面向北方祭阿哩也迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面向北方祭阿哩也迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒初生後第十日第十月第十年得患者，是染婆迦母鬼所執。其小兒先患寒熱、忽作惡聲吐逆不止、多大小便、饒患眼目及患牙齒、不思飲食者，時持明人取河兩岸土作小兒像，用牛黃塗像，面西安曼拏羅中。復設種種香華及上味飲食、酒肉等。復用安息香、雞翅、牛角、蛇皮、人骨、猫兒糞、白芥子、酥同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒初生後第十日第十月第十年得患者，是染婆迦母鬼所執。其小兒先患寒熱、忽作惡聲吐逆不止、多大小便、饒患眼目及患牙齒、不思飲食者，時持明人取河兩岸土作小兒像，用牛黃塗像，面西安曼拏羅中。復設種種香華及上味飲食、酒肉等。復用安息香、雞翅、牛角、蛇皮、人骨、猫兒糞、白芥子、酥同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一) 嚩酥儞嚩(引)野(二) 囉摩拏毘摩嚕播野(三) 賀曩賀曩(四) 牛癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一) 嚩酥儞嚩(引)野(二) 囉摩拏毘摩嚕播野(三) 賀曩賀曩(四) 牛癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面向南方祭染婆迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面向南方祭染婆迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒初生後第十一日第十一月第十一年得患者，是氷砌迦母鬼所執。其小兒先患寒熱、身體顫動、指節疼痛、啼哭吐逆不思飲食、仰視虛空漸漸羸瘦者，時持明人當用黑豆粉一斗作患小兒像，用赤檀香塗已，面西安曼拏羅內。復以種種香華、飲食及酒肉等布作二十五分，設二十五幢、燒二十五燈。復用鴿糞、鴿鴒翅、人髮、羖羊角、猫兒糞、白芥子以酥同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒初生後第十一日第十一月第十一年得患者，是氷砌迦母鬼所執。其小兒先患寒熱、身體顫動、指節疼痛、啼哭吐逆不思飲食、仰視虛空漸漸羸瘦者，時持明人當用黑豆粉一斗作患小兒像，用赤檀香塗已，面西安曼拏羅內。復以種種香華、飲食及酒肉等布作二十五分，設二十五幢、燒二十五燈。復用鴿糞、鴿鴒翅、人髮、羖羊角、猫兒糞、白芥子以酥同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一) 囉嚩拏(引)野(二) 贊捺囉(二合)賀(引)娑(三) 嚩也(二合)屹囉(二合)賀娑多(二合)野(四) 入嚩(一合)羅入嚩(二合)羅(五) 鉢囉(二合)入嚩(二合)羅鉢囉(二合)入嚩(二合)羅(六) 賀曩賀曩(七) 努瑟吒(二合)屹哩(二合)賀娑嚩(二合引)賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一) 囉嚩拏(引)野(二) 贊捺囉(二合)賀(引)娑(三) 嚩也(二合)屹囉(二合)賀娑多(二合)野(四) 入嚩(一合)羅入嚩(二合)羅(五) 鉢囉(二合)入嚩(二合)羅鉢囉(二合)入嚩(二合)羅(六) 賀曩賀曩(七) 努瑟吒(二合)屹哩(二合)賀娑嚩(二合引)賀(引)(八)」

「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面向西方祭氷砌迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時面向西方祭氷砌迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

「復次小兒初生後第十二日第十二月第十二年得患者，是塞健馱母鬼所執。其小兒先患寒熱、瞋目視人又如期剋人相、畜搦手足及畜腹肚、漸漸羸瘦、不思飲食者，持明人用大麥麫作小兒像，面西安曼拏羅內。復以種種香華及上味飲食、酒肉等，并設紅色幢八座、燃燈四盞。復用牛角、白芥子、安息香、蒜、蛇皮、猫兒糞、酥等同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次小兒初生後第十二日第十二月第十二年得患者，是塞健馱母鬼所執。其小兒先患寒熱、瞋目視人又如期剋人相、畜搦手足及畜腹肚、漸漸羸瘦、不思飲食者，持明人用大麥麫作小兒像，面西安曼拏羅內。復以種種香華及上味飲食、酒肉等，并設紅色幢八座、燃燈四盞。復用牛角、白芥子、安息香、蒜、蛇皮、猫兒糞、酥等同和為香，燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒，即誦大明，加持如上曼拏羅中祭食及種種物。」即說大明曰：

「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 怛哩(二合)布囉(二) 尾曩(引)舍曩(引)野(三) 能瑟吒囉(三合引)怛迦(二合)囉羅(四) 婆(引)酥囉(引)野(五) 贊捺囉(二合)賀細曩(六) 賀曩賀曩(七) 摩哩那(二合)摩哩那(二合)(八) 難尼曩(九) 尾捺囉(二合引)鉢野(十) 尾捺囉(二合)鉢野(十一) 塞健(二合)馱(十二) 捫左捫左(十三) 俱摩囉崗(十四) 吽吽(十五) 癹吒(半音)癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一) 怛哩(二合)布囉(二) 尾曩(引)舍曩(引)野(三) 能瑟吒囉(三合引)怛迦(二合)囉羅(四) 婆(引)酥囉(引)野(五) 贊捺囉(二合)賀細曩(六) 賀曩賀曩(七) 摩哩那(二合)摩哩那(二合)(八) 難尼曩(九) 尾捺囉(二合引)鉢野(十) 尾捺囉(二合)鉢野(十一) 塞健(二合)馱(十二) 捫左捫左(十三) 俱摩囉崗(十四) 吽吽(十五) 癹吒(半音)癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(十六)」

「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時從於東方旋轉四方祭塞健馱母鬼。所有祭食及種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明加持已，出於城外，以戌時從於東方旋轉四方祭塞健馱母鬼。所有祭食及種種物等隨處棄之，所患小兒速得除瘥。」

爾時羅嚩拏說是救療小兒疾病經已，歡喜而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時羅嚩拏說是救療小兒疾病經已，歡喜而退。