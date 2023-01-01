佛說呪小兒經
東晉 曇無蘭譯1卷CBETA T1329少于一千字 1 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說呪小兒經
佛說呪小兒經
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「羅那多羅 摩羅提離 耽波羅提利 吼樓壽 無樓壽 聞闍 輂叉輂差」
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「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無過去七佛，南無諸佛，南無諸佛弟子，令我所呪即從如願。」
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若小兒頭痛、腹痛，當說七過即愈。
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