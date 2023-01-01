南無佛、南無法、南無比丘僧，南無舍利弗、大目乾連比丘，南無覺意名聞邊。北方健陀摩呵衍山，彼有虫王名差吼無，在某牙齒中止。今當遣使者，無敢食某牙及牙根中。牙根中、牙邊虫，不即下器中，頭破作七分，如鳩羅勤蟮。梵天勸是呪。南無佛，令我所呪皆從如願。

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛、南無法、南無比丘僧，南無舍利弗、大目乾連比丘，南無覺意名聞邊。北方健陀摩呵衍山，彼有虫王名差吼無，在某牙齒中止。今當遣使者，無敢食某牙及牙根中。牙根中、牙邊虫，不即下器中，頭破作七分，如鳩羅勤蟮。梵天勸是呪。南無佛，令我所呪皆從如願。