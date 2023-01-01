佛說呪時氣病經
東晉 曇無蘭譯1卷CBETA T1326少于一千字 2 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說呪時氣病經
佛說呪時氣病經
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南無佛、南無法、南無比丘僧，南無過去七佛、南無現在諸佛、南無未來諸佛、南無諸佛弟子，令我所呪即從如願。
南無佛、南無法、南無比丘僧，南無過去七佛、南無現在諸佛、南無未來諸佛、南無諸佛弟子，令我所呪即從如願。
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阿佉尼尼佉尼阿佉耶尼佉尼阿毘羅慢多利波池尼波提梨
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南無佛、南無法、南無比丘僧，南無過去七佛、南無現在諸佛、南無未來諸佛、南無諸佛弟子，南無諸師，南無諸師弟子，令我所呪即從如願。若人得時氣病，結縷七過呪之，并書此上鬼神名字若紙、槐皮上，繫著縷頭。讀是呪時，當齋戒、清淨澡漱、燒香、正心乃說之。
南無佛、南無法、南無比丘僧，南無過去七佛、南無現在諸佛、南無未來諸佛、南無諸佛弟子，南無諸師，南無諸師弟子，令我所呪即從如願。若人得時氣病，結縷七過呪之，并書此上鬼神名字若紙、槐皮上，繫著縷頭。讀是呪時，當齋戒、清淨澡漱、燒香、正心乃說之。
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