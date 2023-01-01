南無佛、南無法、南無比丘僧，南無過去七佛、南無現在諸佛、南無未來諸佛、南無諸佛弟子，令我所呪即從如願。

南無佛、南無法、南無比丘僧，南無過去七佛、南無現在諸佛、南無未來諸佛、南無諸佛弟子，令我所呪即從如願。

南無佛、南無法、南無比丘僧，南無過去七佛、南無現在諸佛、南無未來諸佛、南無諸佛弟子，南無諸師，南無諸師弟子，令我所呪即從如願。若人得時氣病，結縷七過呪之，并書此上鬼神名字若紙、槐皮上，繫著縷頭。讀是呪時，當齋戒、清淨澡漱、燒香、正心乃說之。