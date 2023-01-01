佛說療痔病經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說療痔病經

大唐三藏義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏義淨奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在王舍大城竹林園中，與大苾芻眾五百人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在王舍大城竹林園中，與大苾芻眾五百人俱。

時，有眾多苾芻身患痔病，形體羸瘦、痛苦縈纏，於日夜中，極受憂惱。時，具壽阿難陀見是事已，詣世尊所，頂禮雙足，在一面立，白言：「世尊！今王舍城多有苾芻身患痔病，形體羸瘦、痛苦縈纏，於日夜中，極受憂惱。世尊！此諸痔病，云何救療？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有眾多苾芻身患痔病，形體羸瘦、痛苦縈纏，於日夜中，極受憂惱。時，具壽阿難陀見是事已，詣世尊所，頂禮雙足，在一面立，白言：「世尊！今王舍城多有苾芻身患痔病，形體羸瘦、痛苦縈纏，於日夜中，極受憂惱。世尊！此諸痔病，云何救療？」

佛告阿難陀：「汝可聽此《療痔病經》，讀誦受持、繫心勿忘，亦於他人，廣為宣說，此諸痔病，悉得除差。所謂：風痔、熱痔、癊痔、三合痔、血痔、腹中痔、鼻內痔、齒痔、舌痔、眼痔、耳痔、頂痔、手足痔、脊背痔、屎痔……遍身支節所生諸痔，如是痔瘻，悉皆乾燥、墮落、消滅，畢差無疑。皆應誦持如是神呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「汝可聽此《療痔病經》，讀誦受持、繫心勿忘，亦於他人，廣為宣說，此諸痔病，悉得除差。所謂：風痔、熱痔、癊痔、三合痔、血痔、腹中痔、鼻內痔、齒痔、舌痔、眼痔、耳痔、頂痔、手足痔、脊背痔、屎痔……遍身支節所生諸痔，如是痔瘻，悉皆乾燥、墮落、消滅，畢差無疑。皆應誦持如是神呪。」

即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說呪曰：

「怛姪他 揭賴米 室利 室利 魔揭室至 三磨𮧔都 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 揭賴米 室利 室利 魔揭室至 三磨𮧔都 莎訶

「此呪(丹藏云)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪(丹藏云)：

「怛姪他 頞闌帝 頞藍謎 室利鞞 室里室里 磨羯失質 三婆跋覩 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 頞闌帝 頞藍謎 室利鞞 室里室里 磨羯失質 三婆跋覩 莎訶

「阿難陀！於此北方，有大雪山王。中有大莎羅樹，名曰『難勝』。有三種華：一者初生、二者圓滿、三者乾枯。猶如彼華，乾燥落時，我諸痔病亦復如是，勿復血出，亦勿膿流，永除苦痛，悉皆乾燥。又復若常誦此經者，得宿住智，能憶過去七生之事。呪法成就，莎訶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！於此北方，有大雪山王。中有大莎羅樹，名曰『難勝』。有三種華：一者初生、二者圓滿、三者乾枯。猶如彼華，乾燥落時，我諸痔病亦復如是，勿復血出，亦勿膿流，永除苦痛，悉皆乾燥。又復若常誦此經者，得宿住智，能憶過去七生之事。呪法成就，莎訶。」

又說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說呪曰：

「怛姪他 占米 占米 捨占米 占沒儞 捨占泥 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 占米 占米 捨占米 占沒儞 捨占泥 莎訶」

佛說是經已，時，具壽阿難陀及諸大眾，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，時，具壽阿難陀及諸大眾，皆大歡喜，信受奉行。