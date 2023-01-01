能淨一切眼疾病陀羅尼經

「阿難陀！此陀羅尼明王，眼垢風垢、黃病痰病三集病，我及某甲眼勿令痛、勿令流淚。以羅漢實語、禁戒實語，以苦行實語，以諸仙實語，以緣生實語，苦實語、集實語、滅實語、道實語、辟支佛實語，我某甲願令眼清淨。七佛等覺已說，我釋迦牟尼應供正遍知今說，四大天王亦說、天帝釋亦說、娑訶世界主梵王亦說。阿難陀！我不見天世魔世沙門婆羅門趣持此淨眼陀羅尼者，患眼翳瞙浮暈，所謂令眼天作、龍作、藥叉作、羅剎作、羅剎女作、必舍支女作、鳩槃荼作、鳩槃荼女作、起屍鬼作、人厭禱作、梵志厭禱作，無敢違越，無不應効。具壽阿難陀！汝今受此陀羅尼，將往釋種聚落，授與乞曬麼迦。傳我語，令晝三時夜三時誦持此陀羅尼。」其阿難陀至彼授與乞曬麼迦，乞曬麼迦纔聞此陀羅尼已，其眼脈已淨，眼目得見，離一切諸垢。

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