一時薄伽梵住室羅伐城逝多林給孤長者園，與大苾芻眾千二百五十人俱，眾多諸大菩薩摩訶薩。爾時世尊告阿難陀言：「阿難陀！有陀羅尼，能除世間一切疾病。汝當受持讀誦通利，如理作意。」即說密言曰：

一時薄伽梵住室羅伐城逝多林給孤長者園，與大苾芻眾千二百五十人俱，眾多諸大菩薩摩訶薩。爾時世尊告阿難陀言：「阿難陀！有陀羅尼，能除世間一切疾病。汝當受持讀誦通利，如理作意。」即說密言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 尾摩黎尾摩黎(二) 嚩曩俱枳黎(三) 室唎(二合)末底(丁以反)(四) 軍拏黎(五) 嫩奴鼻(六) 印捺囉(二合)儗𩕳(二合)(七) 母隷娑嚩(二合)訶」

「怛儞也(二合)他(一) 尾摩黎尾摩黎(二) 嚩曩俱枳黎(三) 室唎(二合)末底(丁以反)(四) 軍拏黎(五) 嫩奴鼻(六) 印捺囉(二合)儗𩕳(二合)(七) 母隷娑嚩(二合)訶」

佛告阿難陀：「此陀羅尼若誦持者，宿食不消、癨亂風黃痰癊、患痔瘻淋、上氣嗽虐、寒熱頭痛半痛、著鬼魅者，悉得除差。我以佛眼觀見彼人，諸天魔梵、沙門婆羅門能作障難，除非決定業報盡者，餘無能違越作其障難。如來應供正遍知說，一切有情中如來為尊勝，一切法中離欲法尊，一切眾中僧伽為尊。以此誠實言，願我及一切有情，食飲喫啖入腹消化得正安樂。娑嚩(二合引)訶(引)。」