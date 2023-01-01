新集浴像儀軌一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新集浴像儀軌一卷

慧琳述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧琳述

西國五印度僧眾住持稍加嚴麗，或居伽藍寺宇、蘭若僧園，每日浴像焚香，採眾名華布散供養，禮拜讚佛，虔誠恭敬旋遶，日日如是精勤畢命為期無替。每日清晨若不修此供養，誓不自食。遠近諸國共同，無有不作之處。蓋是眾僧修持常敬奉者也。其像唯除土木彩畫不可浴之，若是金銀寶玉、銅鑞鍮石如是等像，悉堪常浴。凡擬明旦所用浴像香水，今夕各別浸香，細擣絹包經宵水浸。但是諸香皆堪浴像，一味香水各別一瓶，亦不以多香和雜一處。其瓶可用不受觸者為佳，所謂金銀諸寶、鐵銅鉛鑞、白淨瓷瓶無破損者是也。皆須磨洗令其光淨，上題香水名號，次第輪用。如貧無者，可取未曾經用新淨石瓦木瓶以充其事，更不得雜用，即成穢觸，受得用盛浴像已了香水。行此法者，於淨觸行護威儀，最須精細作意，諸供養器物準此應知。至灌浴之時，灑掃堂殿，於寬淨之處以淨牛糞塗一大壇，徑可一丈。置一宣臺於壇中，上安一大器物，中施一臺子，上安尊像，傍置一床，油單覆上，諸香水瓶次第行列。五種法供養物、百索長線、新淨軟帛墼等物羅列於上。眾既集已，共請明法阿闍梨或舉眾中最尊上座，為眾稱誦浴像經中啟白發願大乘妙偈，句句眾人普皆隨誦。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西國五印度僧眾住持稍加嚴麗，或居伽藍寺宇、蘭若僧園，每日浴像焚香，採眾名華布散供養，禮拜讚佛，虔誠恭敬旋遶，日日如是精勤畢命為期無替。每日清晨若不修此供養，誓不自食。遠近諸國共同，無有不作之處。蓋是眾僧修持常敬奉者也。其像唯除土木彩畫不可浴之，若是金銀寶玉、銅鑞鍮石如是等像，悉堪常浴。凡擬明旦所用浴像香水，今夕各別浸香，細擣絹包經宵水浸。但是諸香皆堪浴像，一味香水各別一瓶，亦不以多香和雜一處。其瓶可用不受觸者為佳，所謂金銀諸寶、鐵銅鉛鑞、白淨瓷瓶無破損者是也。皆須磨洗令其光淨，上題香水名號，次第輪用。如貧無者，可取未曾經用新淨石瓦木瓶以充其事，更不得雜用，即成穢觸，受得用盛浴像已了香水。行此法者，於淨觸行護威儀，最須精細作意，諸供養器物準此應知。至灌浴之時，灑掃堂殿，於寬淨之處以淨牛糞塗一大壇，徑可一丈。置一宣臺於壇中，上安一大器物，中施一臺子，上安尊像，傍置一床，油單覆上，諸香水瓶次第行列。五種法供養物、百索長線、新淨軟帛墼等物羅列於上。眾既集已，共請明法阿闍梨或舉眾中最尊上座，為眾稱誦浴像經中啟白發願大乘妙偈，句句眾人普皆隨誦。偈曰：

我今灌沐諸如來， 淨智功德莊嚴聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今灌沐諸如來， 淨智功德莊嚴聚，

願彼五濁群生類， 速證如來淨法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願彼五濁群生類， 速證如來淨法身。

戒定慧解知見香， 遍十方剎常芬馥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒定慧解知見香， 遍十方剎常芬馥，

願彼香煙亦如是， 無量無邊作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願彼香煙亦如是， 無量無邊作佛事。

亦願三途苦輪息， 普令除熱得清涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦願三途苦輪息， 普令除熱得清涼，

皆發無上菩提心， 亦出愛河登彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆發無上菩提心， 亦出愛河登彼岸。

又令一人手執香爐，虔恭䠒跪，梵音稱誦三歸依讚，每句眾人作禮一拜。讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又令一人手執香爐，虔恭䠒跪，梵音稱誦三歸依讚，每句眾人作禮一拜。讚曰：

曩謨母馱(引)野虞囉吠(引)(一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨母馱(引)野虞囉吠(引)(一)

曩謨達麼(鼻音引)野多(去)以寧(二禮) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨達麼(鼻音引)野多(去)以寧(二禮)

娜莫僧(去)伽(去引)野摩賀帝(三禮) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫僧(去)伽(去引)野摩賀帝(三禮)

底哩(二合)毘喻(二合引)比娑(去)多(上)單娜莫(四禮) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底哩(二合)毘喻(二合引)比娑(去)多(上)單娜莫(四禮)

又令二人吹螺、二人誦讚，種種雅樂絲竹絃歌一時俱作。阿闍梨親捧水瓶灌沐佛像。取彼長線一頭繫瓶垂下，眾中人人捧線合掌當心，專注虔誠稱念諸佛。若有不及捧其線者，可取執前人身長衣，意如各各躬親自浴佛像之像也。乃至香水瓶次第傾盡一遍，即須替換。浴了佛像更安未浴遍者，又更各添本類香水如前灌沐。其吹螺誦讚及以樂音，直至浴遍所有尊像方暫停息。既灌洗了，便以淨帛揩拭令乾，安於床上依位行列。即取塗香，人人各以無名指頭搵取，翹指當心。阿闍梨稱誦獻塗香真言，句句眾人齊聲誦。乃至末句，一時向佛遙彈奉獻，作一拜。獻塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又令二人吹螺、二人誦讚，種種雅樂絲竹絃歌一時俱作。阿闍梨親捧水瓶灌沐佛像。取彼長線一頭繫瓶垂下，眾中人人捧線合掌當心，專注虔誠稱念諸佛。若有不及捧其線者，可取執前人身長衣，意如各各躬親自浴佛像之像也。乃至香水瓶次第傾盡一遍，即須替換。浴了佛像更安未浴遍者，又更各添本類香水如前灌沐。其吹螺誦讚及以樂音，直至浴遍所有尊像方暫停息。既灌洗了，便以淨帛揩拭令乾，安於床上依位行列。即取塗香，人人各以無名指頭搵取，翹指當心。阿闍梨稱誦獻塗香真言，句句眾人齊聲誦。乃至末句，一時向佛遙彈奉獻，作一拜。獻塗香真言曰：

唵薩嚩怛佗(去引)誐多(一) 巘馱(引)布惹(引)(二) 謎伽(去)娑(上)母捺囉(二合)(三) 娑頗(二合)羅拏(鼻去引)(四) 三摩(鼻)曳(平)吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薩嚩怛佗(去引)誐多(一) 巘馱(引)布惹(引)(二) 謎伽(去)娑(上)母捺囉(二合)(三) 娑頗(二合)羅拏(鼻去引)(四) 三摩(鼻)曳(平)吽(引)

又取華盤，行者與眾人各捧一華，如前齊誦獻華真言，向佛遙散。奉華真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又取華盤，行者與眾人各捧一華，如前齊誦獻華真言，向佛遙散。奉華真言曰：

唵薩嚩怛佗(引去)誐多(一) 補澁跛(二合)布惹(二) 謎伽(去)三(去)母捺囉(二合)(三) 娑頗(二合)囉拏三(去)麼(鼻)曳(平)吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薩嚩怛佗(引去)誐多(一) 補澁跛(二合)布惹(二) 謎伽(去)三(去)母捺囉(二合)(三) 娑頗(二合)囉拏三(去)麼(鼻)曳(平)吽(引)

阿闍梨次執香鑪，令其左右及以眾人互執身衣，齊誦焚香真言，普心奉獻。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍梨次執香鑪，令其左右及以眾人互執身衣，齊誦焚香真言，普心奉獻。真言曰：

唵薩嚩怛佗(引去)誐多(一) 度(引)波布(引)惹(引)(二) 謎伽(去)三母捺囉(三合)娑頗(二合)囉拏(鼻)三(去)麼(鼻)曳(平)吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薩嚩怛佗(引去)誐多(一) 度(引)波布(引)惹(引)(二) 謎伽(去)三母捺囉(三合)娑頗(二合)囉拏(鼻)三(去)麼(鼻)曳(平)吽(引)

阿闍梨又捧甜脆餅盤，如前稱誦獻食真言，誠心奉獻。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍梨又捧甜脆餅盤，如前稱誦獻食真言，誠心奉獻。真言曰：

唵薩嚩怛佗(去引)誐多(一) 沫(莫可切)里布(引)惹(引)(二) 謎伽(去)三(去)母捺囉(二合)娑頗(二合)囉拏(鼻)三(去)麼曳(平)吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薩嚩怛佗(去引)誐多(一) 沫(莫可切)里布(引)惹(引)(二) 謎伽(去)三(去)母捺囉(二合)娑頗(二合)囉拏(鼻)三(去)麼曳(平)吽(引)

次捧燭臺，誦奉燈真言一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次捧燭臺，誦奉燈真言一遍。真言曰：

唵薩嚩怛佗(去引)誐多(一) 儞(泥一切)比野(二合)布惹(引)(二) 謎(引)伽(去)三(去)母捺囉(二合)娑頗(二合)羅拏(鼻)三(去)麼曳(平)吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薩嚩怛佗(去引)誐多(一) 儞(泥一切)比野(二合)布惹(引)(二) 謎(引)伽(去)三(去)母捺囉(二合)娑頗(二合)羅拏(鼻)三(去)麼曳(平)吽(引)

又令誦讚人人手執香爐，高聲誦浴像妙讚。讚曰(其文廣不能具載)，并誦五讚(文多故不載)。各各虔跪一偈一禮。灌浴供養既已周備，阿闍梨取彼浴佛香水瀝自頂上及灑大眾人人頭上。此是洗浴眾聖萬德莊嚴吉祥福水，霑灑身上并飲少多，能令身中煩惱消薄，漸次成就無上菩提。大眾一時虔誠作禮，然更吹螺并誦行願吉祥等讚。音聲絲竹引眾先行，隨日左轉尊卑倫次，旋行道三匝七匝，隨意所宜，各誦大乘經中讚佛妙偈。法事既畢禮拜辭佛，人擎一尊送本處。此則西方浴像常法。然後眾僧上堂，方受其食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又令誦讚人人手執香爐，高聲誦浴像妙讚。讚曰(其文廣不能具載)，并誦五讚(文多故不載)。各各虔跪一偈一禮。灌浴供養既已周備，阿闍梨取彼浴佛香水瀝自頂上及灑大眾人人頭上。此是洗浴眾聖萬德莊嚴吉祥福水，霑灑身上并飲少多，能令身中煩惱消薄，漸次成就無上菩提。大眾一時虔誠作禮，然更吹螺并誦行願吉祥等讚。音聲絲竹引眾先行，隨日左轉尊卑倫次，旋行道三匝七匝，隨意所宜，各誦大乘經中讚佛妙偈。法事既畢禮拜辭佛，人擎一尊送本處。此則西方浴像常法。然後眾僧上堂，方受其食。