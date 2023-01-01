佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經

大德跋馱木阿譯出 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德跋馱木阿譯出

如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是：

一時，釋迦牟尼如來在海會說法，住孤陀山金剛輪峯嚧鷄舍婆羅道場中，與阿僧祇不可說四眾圍繞，安處金剛八楞師子之座，為諸菩薩說方廣法垂欲竟時，爾時世尊愍念惡趣諸眾生類，將欲演說「嚫那畢利哆摩陀羅(二合)般遮陀羅尼」(唐云「施餓鬼甘露味大道場會陀羅尼」)勝大悲曰祕密善門故，於其心中，密放月精摩尼色光，名「曰月愛慈光」——上至有頂，下至阿鼻地獄，其中所有，悉皆明徹，如頗梨鏡，照見而像，乃至十方，靡不周遍——告諸大眾言：「善男子！汝等且觀六趣受身，種種苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，釋迦牟尼如來在海會說法，住孤陀山金剛輪峯嚧鷄舍婆羅道場中，與阿僧祇不可說四眾圍繞，安處金剛八楞師子之座，為諸菩薩說方廣法垂欲竟時，爾時世尊愍念惡趣諸眾生類，將欲演說「嚫那畢利哆摩陀羅(二合)般遮陀羅尼」(唐云「施餓鬼甘露味大道場會陀羅尼」)勝大悲曰祕密善門故，於其心中，密放月精摩尼色光，名「曰月愛慈光」——上至有頂，下至阿鼻地獄，其中所有，悉皆明徹，如頗梨鏡，照見而像，乃至十方，靡不周遍——告諸大眾言：「善男子！汝等且觀六趣受身，種種苦惱。」

於是，大眾承佛威神，見是事已，俱發聲言：「唯然！已見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，大眾承佛威神，見是事已，俱發聲言：「唯然！已見！」

佛言：「世間八苦，蓋不足言。六趣諸殃，甚可怖畏。所以然者，其世間人不信罪福、謗無因果、顛倒無知、慳貪嫉妬。命終之後，殃墜無間，具足受眾苦，不可思議。從地獄出，生餓鬼中，具諸惡業，受報差別。以惡業故，受三十六種餓鬼之身，所謂：薜荔多鬼(唐云餓鬼)、車耶鬼(唐云影鬼)、健馱鬼(唐云食香鬼)、布瑟波鬼(唐云食花餓鬼)、偈婆耶鬼(云食胎藏鬼)、阿輸遮鬼(食不淨鬼)、婆哆鬼(云食風鬼)、烏馱訶羅鬼(食精氣鬼)、馱羅質多鬼(嗔惡心鬼)、質多鬼(惡心鬼)、皤嚕耶鬼(食祭祀鬼)、視尾哆鬼(食人壽命鬼)、𦬊莎鷄馱鬼(食肉食脂等鬼)、蛇底鬼(云食初產子鬼)、羯吒布單那鬼(云奇臭鬼，其身如燒骨臭)、鳩盤荼鬼(守宮鬼)、畢舍遮鬼(廁神，云守廁，伺人不淨食)。如是，乃至輕重孔穴等，以深惡業故，飢渴盛火，嫉妬熾然，常貪飲食，但念漿水，餘無所知，種種苦切，不可言說。感得此身，如大火聚，狀釐里羸瘦枯槁、脚臂細弱、足如覆盆。皮肉乾燥、血脈燋竭，猶如𦢊脯。腹大[(尪-尢+瓦)-王+壬]脹，其狀如鼓。咽如針鋒，不通氣息，常有猛火燒燃其中。頭顱縱橫五彌樓山，猛火赫焰，不曾暫廢。動身之時，洞燃火起，常為飢渴、大火逼切，燒惱身心。東西馳走，鳴鳴叫喚，求索飲食。設見美食，欲往趣之，以惱貪力，上妙美味變成膿血，臭惡流溢。雖見大河、清涼泉水，欲往取飲，為諸水神以鐵杖打之。設無守者，清涼冷水變為火焰。復為鵰、鷲、烏、鵄、𮭙、鶚……鐵嘴諸禽，留啄其眼。毒惡猛獸，飢虎、餓狼、莽蛇、銅狗，爬攫搏撮，苦不可言。身體窊䆘，毛髮𣮲𣭱上答，於一毛端有萬八千毒惡小蟲之所唼食。諸餓鬼飢大逼故，瞋心轉盛，更相殘害，破腦出髓，互共噉食。五百劫中，尚不聞有漿水之名，何況得見？如是苦惱，不可為喻，非算數所知。以要而言，百千億劫，具足受身，黑業薄劣，爾乃得脫。離彼已，又作種種虫獸，常處囿廁，或伏下流身諸惡臭處不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「世間八苦，蓋不足言。六趣諸殃，甚可怖畏。所以然者，其世間人不信罪福、謗無因果、顛倒無知、慳貪嫉妬。命終之後，殃墜無間，具足受眾苦，不可思議。從地獄出，生餓鬼中，具諸惡業，受報差別。以惡業故，受三十六種餓鬼之身，所謂：薜荔多鬼(唐云餓鬼)、車耶鬼(唐云影鬼)、健馱鬼(唐云食香鬼)、布瑟波鬼(唐云食花餓鬼)、偈婆耶鬼(云食胎藏鬼)、阿輸遮鬼(食不淨鬼)、婆哆鬼(云食風鬼)、烏馱訶羅鬼(食精氣鬼)、馱羅質多鬼(嗔惡心鬼)、質多鬼(惡心鬼)、皤嚕耶鬼(食祭祀鬼)、視尾哆鬼(食人壽命鬼)、𦬊莎鷄馱鬼(食肉食脂等鬼)、蛇底鬼(云食初產子鬼)、羯吒布單那鬼(云奇臭鬼，其身如燒骨臭)、鳩盤荼鬼(守宮鬼)、畢舍遮鬼(廁神，云守廁，伺人不淨食)。如是，乃至輕重孔穴等，以深惡業故，飢渴盛火，嫉妬熾然，常貪飲食，但念漿水，餘無所知，種種苦切，不可言說。感得此身，如大火聚，狀釐里羸瘦枯槁、脚臂細弱、足如覆盆。皮肉乾燥、血脈燋竭，猶如𦢊脯。腹大[(尪-尢+瓦)-王+壬]脹，其狀如鼓。咽如針鋒，不通氣息，常有猛火燒燃其中。頭顱縱橫五彌樓山，猛火赫焰，不曾暫廢。動身之時，洞燃火起，常為飢渴、大火逼切，燒惱身心。東西馳走，鳴鳴叫喚，求索飲食。設見美食，欲往趣之，以惱貪力，上妙美味變成膿血，臭惡流溢。雖見大河、清涼泉水，欲往取飲，為諸水神以鐵杖打之。設無守者，清涼冷水變為火焰。復為鵰、鷲、烏、鵄、𮭙、鶚……鐵嘴諸禽，留啄其眼。毒惡猛獸，飢虎、餓狼、莽蛇、銅狗，爬攫搏撮，苦不可言。身體窊䆘，毛髮𣮲𣭱上答，於一毛端有萬八千毒惡小蟲之所唼食。諸餓鬼飢大逼故，瞋心轉盛，更相殘害，破腦出髓，互共噉食。五百劫中，尚不聞有漿水之名，何況得見？如是苦惱，不可為喻，非算數所知。以要而言，百千億劫，具足受身，黑業薄劣，爾乃得脫。離彼已，又作種種虫獸，常處囿廁，或伏下流身諸惡臭處不淨。

「諸善男子！是諸餓鬼，皆由前世愚癡顛覆、惱貪縛著、心剛如鐵，但樂規求、剝削他人，不知厭足。父母、妻、子，悉不給與。師長教誨，視如糞穢。婢親友不施。如是慳人，不慮無常，護惜財物，言作百年，加復教他，貪求藏積；不知無常，老、病相逐，身遇惡病，自知不久，常默念：『我在生時，勤苦求財。我若死後，是諸惡人，食我財物，如吞猛火，居我屋宅，如處闇室。』作是念時，以惡業故，羅剎、獄卒變為惱人，收其資生，至罪人所，以火焚之，罪人歡喜。以此因緣，惡業道中，中陰相現。風大先動，失熅煖相，黃冷諸風，因便發動。惡風動故，筋脈痑𭤿(痑音他但反)，口中乾燥，面目狐齒，遍體萎黃，腹脹麁錆，青黃脈現，飲食不消，身體羸瘦，口苦尿黃，目視脫精，唯見光焰，喉痺腫急，逆氣噫滿，心頭惡臭，上衡其咽，聲噤短氣，遍身瘡癩，膿血臭爛，受大苦楚。臨欲終時，復作此念：『得一鐵丸，爍開咽喉；得大火聚，入中而坐；又得一黑闇處，令離光焰，及除冷病。不亦快乎！』是時，獄卒化作良醫，幻提鐵丸，如大藥丸，著其口中，令急含口。又化大車，作金蓮花，上有童子，執拂鼓舞。病人見已，心生愛著：『此化熱煖，必除我冷。』即前往趣，氣絕命終，生鐵丸窟無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！是諸餓鬼，皆由前世愚癡顛覆、惱貪縛著、心剛如鐵，但樂規求、剝削他人，不知厭足。父母、妻、子，悉不給與。師長教誨，視如糞穢。婢親友不施。如是慳人，不慮無常，護惜財物，言作百年，加復教他，貪求藏積；不知無常，老、病相逐，身遇惡病，自知不久，常默念：『我在生時，勤苦求財。我若死後，是諸惡人，食我財物，如吞猛火，居我屋宅，如處闇室。』作是念時，以惡業故，羅剎、獄卒變為惱人，收其資生，至罪人所，以火焚之，罪人歡喜。以此因緣，惡業道中，中陰相現。風大先動，失熅煖相，黃冷諸風，因便發動。惡風動故，筋脈痑𭤿(痑音他但反)，口中乾燥，面目狐齒，遍體萎黃，腹脹麁錆，青黃脈現，飲食不消，身體羸瘦，口苦尿黃，目視脫精，唯見光焰，喉痺腫急，逆氣噫滿，心頭惡臭，上衡其咽，聲噤短氣，遍身瘡癩，膿血臭爛，受大苦楚。臨欲終時，復作此念：『得一鐵丸，爍開咽喉；得大火聚，入中而坐；又得一黑闇處，令離光焰，及除冷病。不亦快乎！』是時，獄卒化作良醫，幻提鐵丸，如大藥丸，著其口中，令急含口。又化大車，作金蓮花，上有童子，執拂鼓舞。病人見已，心生愛著：『此化熱煖，必除我冷。』即前往趣，氣絕命終，生鐵丸窟無間。

「此地獄中，是餓鬼道極苦惱處。有一鐵山，縱廣正等二十五由旬。彼山東向有一小孔，如摩伽陀斗，但出黑煙。既入彼中，釰虫、刀虫唼食其身，煙動其眼，不見火焰。周障馳走，頭打鐵山，腦碎髓出，如破酪瓶，鐵丸頂入，從足而出，乃至略說，一念頃死，一念頃生。罪畢，食涕唾鬼中、食膿血鬼中，從是展轉，生廁神中，伺求不淨，取而飲食。是中罪畢，生畜生中，多受諸狗等身。從是畢已，復生貧窮，孤露、疽癩、惡瘡、哆病消癁，一切諸衰，以為嚴飾。人所惡見，寒餓而死。如是相貌，受報好醜，聞說之時，身毛皆竪，而況眼見！是故，汝等當起大悲，救其苦難。所以爾者？諸餓鬼等，皆是過去，汝等父母、兄弟、姊妹，以顛倒愚癡，不肯求出世之樂，戀著三界，具造眾罪。業力所感，生餓鬼中，苦惱交煎，無時出離，永失人身。以失人身，遠離善友。遠善友故，重翳疑網，永不得阿耨多羅三藐三菩提。是故當知，甚可愍傷，拔苦厄爾得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此地獄中，是餓鬼道極苦惱處。有一鐵山，縱廣正等二十五由旬。彼山東向有一小孔，如摩伽陀斗，但出黑煙。既入彼中，釰虫、刀虫唼食其身，煙動其眼，不見火焰。周障馳走，頭打鐵山，腦碎髓出，如破酪瓶，鐵丸頂入，從足而出，乃至略說，一念頃死，一念頃生。罪畢，食涕唾鬼中、食膿血鬼中，從是展轉，生廁神中，伺求不淨，取而飲食。是中罪畢，生畜生中，多受諸狗等身。從是畢已，復生貧窮，孤露、疽癩、惡瘡、哆病消癁，一切諸衰，以為嚴飾。人所惡見，寒餓而死。如是相貌，受報好醜，聞說之時，身毛皆竪，而況眼見！是故，汝等當起大悲，救其苦難。所以爾者？諸餓鬼等，皆是過去，汝等父母、兄弟、姊妹，以顛倒愚癡，不肯求出世之樂，戀著三界，具造眾罪。業力所感，生餓鬼中，苦惱交煎，無時出離，永失人身。以失人身，遠離善友。遠善友故，重翳疑網，永不得阿耨多羅三藐三菩提。是故當知，甚可愍傷，拔苦厄爾得解脫。」

爾時，會中有一菩薩，名曰月愛，曾已薰一習大悲行海。見是事已，身體捍動、筋脈抽切、悲感勢惱，從坐而趣，頭面作禮，悲淚滿目，前白佛言：「嗚呼！婆伽婆！願教我等救護之法，多所安穩！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩，名曰月愛，曾已薰一習大悲行海。見是事已，身體捍動、筋脈抽切、悲感勢惱，從坐而趣，頭面作禮，悲淚滿目，前白佛言：「嗚呼！婆伽婆！願教我等救護之法，多所安穩！」

爾時，世尊告月愛菩薩：「善哉！大士！真是大悲，修大悲者。愍傷一切故，問我此事。汝當善聽。善男子！我有勝大悲曰陀羅尼門，名曰『嚫那畢唎多大道場會甘露味法』，不可思議，具大慈悲，有大威勢，能碎地獄、畜生、餓鬼廣大業山，亦能令菩薩速得如來一子之地，復得成就一百一十種大慈悲心，能令持者現身證得大悲輪頂王陀羅尼大悲不壞藏三昧門。善男子！此大神呪，能滅餓鬼餓渴劇火，施與清涼甘露美味，畢定速得阿耨多羅三藐三菩提。譬如夜月，能除欝蒸，此陀羅尼亦復如是。汝當繫念，一心諦聽，勿令忘失。我今說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告月愛菩薩：「善哉！大士！真是大悲，修大悲者。愍傷一切故，問我此事。汝當善聽。善男子！我有勝大悲曰陀羅尼門，名曰『嚫那畢唎多大道場會甘露味法』，不可思議，具大慈悲，有大威勢，能碎地獄、畜生、餓鬼廣大業山，亦能令菩薩速得如來一子之地，復得成就一百一十種大慈悲心，能令持者現身證得大悲輪頂王陀羅尼大悲不壞藏三昧門。善男子！此大神呪，能滅餓鬼餓渴劇火，施與清涼甘露美味，畢定速得阿耨多羅三藐三菩提。譬如夜月，能除欝蒸，此陀羅尼亦復如是。汝當繫念，一心諦聽，勿令忘失。我今說之。

「善男子！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男、童女及諸人天，意欲受持此方便法者，應須召請盡十方界一切六趣諸餓鬼神眾。當作是念：『南無佛陀耶！南無達摩耶！南無僧伽耶！南無本尊釋迦牟尼如來！南無安住大地菩薩眾！南無一切龍天善神！願以威神加哀護助。我今召請十方剎土盡虛空界一切六趣餓鬼有情類，以三寶威神力故，悉至我所。』作是說已，面向東方，即誦召請神呪七遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男、童女及諸人天，意欲受持此方便法者，應須召請盡十方界一切六趣諸餓鬼神眾。當作是念：『南無佛陀耶！南無達摩耶！南無僧伽耶！南無本尊釋迦牟尼如來！南無安住大地菩薩眾！南無一切龍天善神！願以威神加哀護助。我今召請十方剎土盡虛空界一切六趣餓鬼有情類，以三寶威神力故，悉至我所。』作是說已，面向東方，即誦召請神呪七遍。」

爾時，世尊即為月愛宣說召請陀羅尼呪。即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即為月愛宣說召請陀羅尼呪。即說呪曰：

「那謨 菩布哩(一) 怛他伽哆耶(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 菩布哩(一) 怛他伽哆耶(二)」

佛告月愛：「召請彼已，爾時十方一切六趣餓鬼鬼神悉赴集，瞻仰行者，如見父母。行者爾時應當起大悲心，而語之言：『汝當善聽！我今以此陀羅尼開汝咽喉，施汝清涼、柔軟快樂，欲令汝等，自恣飲食甘露美味。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告月愛：「召請彼已，爾時十方一切六趣餓鬼鬼神悉赴集，瞻仰行者，如見父母。行者爾時應當起大悲心，而語之言：『汝當善聽！我今以此陀羅尼開汝咽喉，施汝清涼、柔軟快樂，欲令汝等，自恣飲食甘露美味。』」

爾時，世尊說開咽喉陀羅尼呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說開咽喉陀羅尼呪曰：

「唵(一) 菩布哩(二) 迦怛哩(三) 怛哆伽哆(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 菩布哩(二) 迦怛哩(三) 怛哆伽哆(四)

「誦此陀羅尼神呪滿七遍已，是諸鬼等，以此呪力，咽喉通息、猛火息滅，無復痛惱、身心泰然。爾時，行者當先施水。欲施水者，每於晨朝或日中時，取一掬淨水，面向東方，呪之七遍，向東散灑，著於空中。其水以此陀羅尼力，一渧墮地，變成十斛天甘露漿。諸鬼神等，充足飽滿、歡喜無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此陀羅尼神呪滿七遍已，是諸鬼等，以此呪力，咽喉通息、猛火息滅，無復痛惱、身心泰然。爾時，行者當先施水。欲施水者，每於晨朝或日中時，取一掬淨水，面向東方，呪之七遍，向東散灑，著於空中。其水以此陀羅尼力，一渧墮地，變成十斛天甘露漿。諸鬼神等，充足飽滿、歡喜無量。」

爾時，世尊為月愛故即說呪水陀羅尼呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為月愛故即說呪水陀羅尼呪曰：

「那謨 蘇盧婆曳(一) 怛伽他哆耶(二) 怛鐵他(三) 蘇嚧蘇嚧(四) 波囉蘇嚕 莎婆呵(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 蘇盧婆曳(一) 怛伽他哆耶(二) 怛鐵他(三) 蘇嚧蘇嚧(四) 波囉蘇嚕 莎婆呵(五)」

佛告月愛菩薩言：「善男子！是名『施甘露漿陀羅尼神呪』。復次，若諸人天，欲施其食者，每日要於齋前時，以好最勝器鉢，或金銀器，或銅器、鐵器、鍮、石、鉛、錫，或琉璃、頗梨、貝、玉等器，若無上者，但得木、石、瓦器，實清淨者，或瓢瓠亦得用，盛滿乳酪。若無乳酪，淨水亦得。取所有飲食，或乳飯，若粳米、大麥飯，若餅、麴、粥等，著於器中，勿著菜茹。於一陰涼樹下，先誦召請呪，次誦開咽呪，如向所說；呪器中食七遍已，瀉著樹下。是時，十方一切餓鬼，以陀羅尼威德力故，皆得食喫，亦不變化作膿血，亦無遮禁，自恣啖食，充足飽滿，滅飢湯火、身體安樂、無諸痛惱。復有清涼柔軟微風，來觸其身，慳垢除滅，身無熱苦、泰然快樂。身諸長毛、惡虫墮落，亦無一切毒惡禽獸來相殘毀，心意勇悅。以此因緣，罪畢得出，生人天中，受天尊勝微妙快樂，殊勝自在。當知是人，唯佛與佛乃能稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告月愛菩薩言：「善男子！是名『施甘露漿陀羅尼神呪』。復次，若諸人天，欲施其食者，每日要於齋前時，以好最勝器鉢，或金銀器，或銅器、鐵器、鍮、石、鉛、錫，或琉璃、頗梨、貝、玉等器，若無上者，但得木、石、瓦器，實清淨者，或瓢瓠亦得用，盛滿乳酪。若無乳酪，淨水亦得。取所有飲食，或乳飯，若粳米、大麥飯，若餅、麴、粥等，著於器中，勿著菜茹。於一陰涼樹下，先誦召請呪，次誦開咽呪，如向所說；呪器中食七遍已，瀉著樹下。是時，十方一切餓鬼，以陀羅尼威德力故，皆得食喫，亦不變化作膿血，亦無遮禁，自恣啖食，充足飽滿，滅飢湯火、身體安樂、無諸痛惱。復有清涼柔軟微風，來觸其身，慳垢除滅，身無熱苦、泰然快樂。身諸長毛、惡虫墮落，亦無一切毒惡禽獸來相殘毀，心意勇悅。以此因緣，罪畢得出，生人天中，受天尊勝微妙快樂，殊勝自在。當知是人，唯佛與佛乃能稱讚。」

爾時，世尊即便宣說施甘露食陀羅尼呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便宣說施甘露食陀羅尼呪曰：

「那謨 娑婆 怛他伽哆(一) 南嚩揭帝(二) 三沫羅 三沫羅(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 娑婆 怛他伽哆(一) 南嚩揭帝(二) 三沫羅 三沫羅(三)」

爾時，釋迦牟尼佛說是勝大悲曰陀羅尼神呪已，是時，天地六種震動。於此三千大千世界，皆悉光明，雨天寶花，紛雲而下，及天寶香、瓔珞、伎樂，如雨亂墜。即時，六趣一切無間，治罪苦具，更相堂觸，其音演暢無常、苦、空、解脫之音。鑊湯、爐炭，摧折破壞。一切罪人，自識宿命，釋然快樂，如入三禪。於此會中，有得初果乃至阿羅漢果，無量人天發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛說是勝大悲曰陀羅尼神呪已，是時，天地六種震動。於此三千大千世界，皆悉光明，雨天寶花，紛雲而下，及天寶香、瓔珞、伎樂，如雨亂墜。即時，六趣一切無間，治罪苦具，更相堂觸，其音演暢無常、苦、空、解脫之音。鑊湯、爐炭，摧折破壞。一切罪人，自識宿命，釋然快樂，如入三禪。於此會中，有得初果乃至阿羅漢果，無量人天發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，世尊告月愛菩薩及諸大眾：「此陀羅尼難可得聞，而況得見！過去、未來俱胝如來皆共宣說，我今釋迦牟尼亦復為汝開示宣說。善男子！若諸天人如法受持，若為諸鬼神及飢渴所逼、非分橫死者，則不得名為『勝大悲曰陀羅尼』也。何以故？此陀羅尼譬如摩尼寶王，能滿有一切意願，亦明月，能令優曇鉢花映媚開敷。善男子！若有菩薩，不著己樂，救於彼苦，薰修大悲，一切利安，如法施行，此人真是大悲菩薩。是人已為行觀音行，一切諸佛授手摩頂，諸尊菩薩所苦愛護，一切賢聖視之如子，諸天龍神隨侍衛護。月愛！當知此人功德與彌勒菩薩等。所以者何？是善男子，若能振發丈夫之人日日修行，一日施食，一天下餓鬼皆得食喫，多日施食，十方六趣一切餓鬼盡得飽滿。如是菩薩所得福聚，不可思議、難可測量，不覺不知自然而得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！此陀羅尼若但讚、誦、寫、書，是人超越世間六十億劫微細生死，何況如法修行、無時間斷者。善男子！我今分明語汝：是持呪者，於彌勒佛前，若不得授決定阿耨多羅三藐三菩提記，於此賢劫次第成佛者，我則墮於欺誑眾生，成道已來所說經法，一無是處。是故，月愛！當知末後諸人等，聞此呪已，深心信解，彼人轉身得轉輪王位，百千萬劫常攝梵福；值佛出世，作無量供養；修於梵行，遠到一切神通之岸；所可受生，身體堅固，如那羅延，壽命長遠，彼身金色，以三十二大丈夫相，而自莊嚴；得梵音聲，一切世間威德自在。善男子！誰有智者，見如是利而不受持，當知此人失大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告月愛菩薩及諸大眾：「此陀羅尼難可得聞，而況得見！過去、未來俱胝如來皆共宣說，我今釋迦牟尼亦復為汝開示宣說。善男子！若諸天人如法受持，若為諸鬼神及飢渴所逼、非分橫死者，則不得名為『勝大悲曰陀羅尼』也。何以故？此陀羅尼譬如摩尼寶王，能滿有一切意願，亦明月，能令優曇鉢花映媚開敷。善男子！若有菩薩，不著己樂，救於彼苦，薰修大悲，一切利安，如法施行，此人真是大悲菩薩。是人已為行觀音行，一切諸佛授手摩頂，諸尊菩薩所苦愛護，一切賢聖視之如子，諸天龍神隨侍衛護。月愛！當知此人功德與彌勒菩薩等。所以者何？是善男子，若能振發丈夫之人日日修行，一日施食，一天下餓鬼皆得食喫，多日施食，十方六趣一切餓鬼盡得飽滿。如是菩薩所得福聚，不可思議、難可測量，不覺不知自然而得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！此陀羅尼若但讚、誦、寫、書，是人超越世間六十億劫微細生死，何況如法修行、無時間斷者。善男子！我今分明語汝：是持呪者，於彌勒佛前，若不得授決定阿耨多羅三藐三菩提記，於此賢劫次第成佛者，我則墮於欺誑眾生，成道已來所說經法，一無是處。是故，月愛！當知末後諸人等，聞此呪已，深心信解，彼人轉身得轉輪王位，百千萬劫常攝梵福；值佛出世，作無量供養；修於梵行，遠到一切神通之岸；所可受生，身體堅固，如那羅延，壽命長遠，彼身金色，以三十二大丈夫相，而自莊嚴；得梵音聲，一切世間威德自在。善男子！誰有智者，見如是利而不受持，當知此人失大利益。」

爾時，月愛菩薩聞佛說已，歡喜無量，重白佛言：「善哉！世尊！願賜閑靜，聽我更問此陀羅尼大悲祕藏，云何方法？云何受持？唯願說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月愛菩薩聞佛說已，歡喜無量，重白佛言：「善哉！世尊！願賜閑靜，聽我更問此陀羅尼大悲祕藏，云何方法？云何受持？唯願說之。」

爾時，世尊觀察大眾，舒顏含笑，讚月愛言：「善哉！大士！能問此事。一心諦受，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊觀察大眾，舒顏含笑，讚月愛言：「善哉！大士！能問此事。一心諦受，當為汝說。」

佛告月愛：「若有人天，意樂受行我大悲法門者，彼人應當於白月八日或十五日，香湯沐浴、塗諸妙香，著白淨衣、食三白食(謂乳、酪、粳米食，或云大麥)，起悲傷心，於諸眾生，願誓安樂。於東方日出時，或夜月圓滿時，於清淨處，或月夜露地，當作三肘香水曼荼羅(云壇地也)，以香泥塗地，除去惡磠。壇開四門(若用日初出肘，當作四方壇。若以月夜盛時，當作滿月形)，須四鉢乳，安其四角。又須四瓶，盛滿香水，亦著四門，以隨時五色草、木、花，安其瓶口。須五鑪香，四角布列，一爐安中心。又以一燈，其燈用蘇，安著中座。復取四鉢，盛花、水及粳米飯。於壇中心，作一蓮花座，雜色綩綖，敷其臺上，安置佛形或觀世音像。此門安置閻羅等，東門安置天主等，略說。以種種幡蓋，交映嚴飾。燒香唯得用阿迦嚕香(唐云沈水香)。如法結已，行者向西門，面向南，於座前置一火爐，燒竪勒炭。先取蘇、酪、蜜，和著器中。行者先請十方佛及住大地菩薩、金剛、天龍鬼神已，繫心不亂，想六趣眾生種種苦惱，如向所說。既見此已，悲泣盛徹欲救護。復想己身乘寶花臺，飛到其所，調身按摩，流淚如雨，欲滅其火，陪復悲哽，痛徹骨髓(若心不相應者，當想一切餓鬼如己所愛父、妻、子)。如是作觀十四遍已，即於定中，得如來極愛一子之地。想了出觀，面對東方，召請十方一切餓鬼。誦此召請呪滿十四遍已，復想諸鬼遍滿閻浮，次為開咽，令得解脫。即呪壇中香水、乳飯、香、花等，用食呪，還著本處。行者爾時，即取一撮乳酪，誦施食呪，呪三遍，一擲火中。如是滿足千遍已，爾時，此處有無量百千那由他十方餓鬼，一切集聚，間無空缺，歡喜飲食。即現其身，與行者語，隨行者意，一切施與不違逆。行者即為示教利喜，令得解脫。當爾之時。十方剎土現在諸佛遙讚行者，復與遙授菩提之記，一切菩薩歡喜愛念，一切天龍各各將香、花、瓔珞、種種妓樂遙施行者。行者由行威神力故，不起于座，即得百千那由他陀羅尼門、百千俱胝三昧門。善男子！舉要而言，是人現身火不能燒、水不能溺、毒不能害、刀不能傷，轉坐受身，即十住成如來地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告月愛：「若有人天，意樂受行我大悲法門者，彼人應當於白月八日或十五日，香湯沐浴、塗諸妙香，著白淨衣、食三白食(謂乳、酪、粳米食，或云大麥)，起悲傷心，於諸眾生，願誓安樂。於東方日出時，或夜月圓滿時，於清淨處，或月夜露地，當作三肘香水曼荼羅(云壇地也)，以香泥塗地，除去惡磠。壇開四門(若用日初出肘，當作四方壇。若以月夜盛時，當作滿月形)，須四鉢乳，安其四角。又須四瓶，盛滿香水，亦著四門，以隨時五色草、木、花，安其瓶口。須五鑪香，四角布列，一爐安中心。又以一燈，其燈用蘇，安著中座。復取四鉢，盛花、水及粳米飯。於壇中心，作一蓮花座，雜色綩綖，敷其臺上，安置佛形或觀世音像。此門安置閻羅等，東門安置天主等，略說。以種種幡蓋，交映嚴飾。燒香唯得用阿迦嚕香(唐云沈水香)。如法結已，行者向西門，面向南，於座前置一火爐，燒竪勒炭。先取蘇、酪、蜜，和著器中。行者先請十方佛及住大地菩薩、金剛、天龍鬼神已，繫心不亂，想六趣眾生種種苦惱，如向所說。既見此已，悲泣盛徹欲救護。復想己身乘寶花臺，飛到其所，調身按摩，流淚如雨，欲滅其火，陪復悲哽，痛徹骨髓(若心不相應者，當想一切餓鬼如己所愛父、妻、子)。如是作觀十四遍已，即於定中，得如來極愛一子之地。想了出觀，面對東方，召請十方一切餓鬼。誦此召請呪滿十四遍已，復想諸鬼遍滿閻浮，次為開咽，令得解脫。即呪壇中香水、乳飯、香、花等，用食呪，還著本處。行者爾時，即取一撮乳酪，誦施食呪，呪三遍，一擲火中。如是滿足千遍已，爾時，此處有無量百千那由他十方餓鬼，一切集聚，間無空缺，歡喜飲食。即現其身，與行者語，隨行者意，一切施與不違逆。行者即為示教利喜，令得解脫。當爾之時。十方剎土現在諸佛遙讚行者，復與遙授菩提之記，一切菩薩歡喜愛念，一切天龍各各將香、花、瓔珞、種種妓樂遙施行者。行者由行威神力故，不起于座，即得百千那由他陀羅尼門、百千俱胝三昧門。善男子！舉要而言，是人現身火不能燒、水不能溺、毒不能害、刀不能傷，轉坐受身，即十住成如來地。」

佛告月愛言：「是名『施甘露味大壇場法』。若欲速疾一子地、三昧陀羅尼等及阿耨菩提者，要須入大曼荼羅。若為事弊，不能成辦者，但如上所說，依法受行，一切成驗也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告月愛言：「是名『施甘露味大壇場法』。若欲速疾一子地、三昧陀羅尼等及阿耨菩提者，要須入大曼荼羅。若為事弊，不能成辦者，但如上所說，依法受行，一切成驗也。」

爾時，世尊即為月愛菩薩摩訶薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即為月愛菩薩摩訶薩而說偈言：

「是陀羅尼門， 諸佛先已說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是陀羅尼門， 諸佛先已說，

我今亦演說， 饒益人天故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今亦演說， 饒益人天故。

若人信樂者， 聞持如此呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人信樂者， 聞持如此呪，

汝聽其功德， 我今當略說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝聽其功德， 我今當略說：

若於千億劫， 廣造不善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於千億劫， 廣造不善業，

誦持此呪故， 七日能令淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此呪故， 七日能令淨；

菩薩於億劫， 積集諸福德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於億劫， 積集諸福德，

誦持此呪故， 七日能令勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此呪故， 七日能令勝。

當知諸佛法， 方便不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知諸佛法， 方便不思議，

得者乃能知， 佛言無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得者乃能知， 佛言無有二。」

爾時，世尊復告月愛菩薩言：「善男子！當知此人，說其功德，不可窮盡。汝應憶念，如法受持。何以故？我於處處經中，說世間、出世間由，偏說悲田最為第一。復次月愛！我於一時，為諸比丘說：『若人以深敬心，施我飲食，未授我，中間迴以施狗，我讚此人得福無量。』是故，月愛！雖施阿羅漢、辟支佛，現受其報，有限有量，但得五百劫人天果報。善施餓鬼一揣之食，是人福德即是菩提，菩提者不可限量，是故福壽不可限量。汝今諦聽，我復為汝說此陀羅尼功能所作之事： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告月愛菩薩言：「善男子！當知此人，說其功德，不可窮盡。汝應憶念，如法受持。何以故？我於處處經中，說世間、出世間由，偏說悲田最為第一。復次月愛！我於一時，為諸比丘說：『若人以深敬心，施我飲食，未授我，中間迴以施狗，我讚此人得福無量。』是故，月愛！雖施阿羅漢、辟支佛，現受其報，有限有量，但得五百劫人天果報。善施餓鬼一揣之食，是人福德即是菩提，菩提者不可限量，是故福壽不可限量。汝今諦聽，我復為汝說此陀羅尼功能所作之事：

「若復有重罪、惡業、累障，難可除斷者，每日呪乳粥，以施餓鬼，滿足七日，一切罪障悉滅無餘。又復一法，若人遇大重病及諸鬼病等，當作麵粥三器，呪之七遍，於曠野中施諸餓鬼，如是二七日，所遇病痛即得除癒。又復國土中，惡業毒流行，人民疾疫、畜生夭橫者，當作火爐，取薩利殺波子(唐云白芥子)和蘇蜜等，呼諸畢利哆等，然後取一撮一呪一投火中，如是日日各一百八遍，七日已，惡鬼歡喜，收攝惡毒，疾患除滅。又復若人橫遭口舌者，當作蜜漿，呪之七遍，灑著四方，一切口舌自然殄滅。又復若有怨家讐心，欲相謀害者，當於晨朝，為諸鬼等設美飲食，稱前怨名，是諸餓鬼便令彼人預遭衰禍。又復有法，若飢儉劫時，當呪五穀、乳、酪等一百八遍，投著湫池中，即得國土人民豐樂。又復有法，若欲悉底唎摩耶者，取牛蘇、乳、酪等，面向此方，呪之千遍，施諸餓鬼，呼舍提馱藍婆等：『為我取彼。』彼即得來，若欲令去，呼令將去便將去。又復有法，若欲使取種種財寶者，如上設食，呪滿萬遍，呼名語之，即得金銀七寶來施行者。又復一法，取胡粳米、蘇、蜜等，指撮呪之，一遍一燒，滿一千八遍，必得大財物，一切所求，皆得如意。又復有法，若欲滿足檀那，行者每日施餓鬼飲食，滿其百日，即得具足。又法，若欲求壽命延長者，如上作法，滿其百日，即得長壽。又法，若欲現身色力美感、見者歡喜者，當施餓鬼，滿足百日，必得如意。如是略說，但有一切求事、種種衰患、舉意對治，一切皆得。是故，我今略說少耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有重罪、惡業、累障，難可除斷者，每日呪乳粥，以施餓鬼，滿足七日，一切罪障悉滅無餘。又復一法，若人遇大重病及諸鬼病等，當作麵粥三器，呪之七遍，於曠野中施諸餓鬼，如是二七日，所遇病痛即得除癒。又復國土中，惡業毒流行，人民疾疫、畜生夭橫者，當作火爐，取薩利殺波子(唐云白芥子)和蘇蜜等，呼諸畢利哆等，然後取一撮一呪一投火中，如是日日各一百八遍，七日已，惡鬼歡喜，收攝惡毒，疾患除滅。又復若人橫遭口舌者，當作蜜漿，呪之七遍，灑著四方，一切口舌自然殄滅。又復若有怨家讐心，欲相謀害者，當於晨朝，為諸鬼等設美飲食，稱前怨名，是諸餓鬼便令彼人預遭衰禍。又復有法，若飢儉劫時，當呪五穀、乳、酪等一百八遍，投著湫池中，即得國土人民豐樂。又復有法，若欲悉底唎摩耶者，取牛蘇、乳、酪等，面向此方，呪之千遍，施諸餓鬼，呼舍提馱藍婆等：『為我取彼。』彼即得來，若欲令去，呼令將去便將去。又復有法，若欲使取種種財寶者，如上設食，呪滿萬遍，呼名語之，即得金銀七寶來施行者。又復一法，取胡粳米、蘇、蜜等，指撮呪之，一遍一燒，滿一千八遍，必得大財物，一切所求，皆得如意。又復有法，若欲滿足檀那，行者每日施餓鬼飲食，滿其百日，即得具足。又法，若欲求壽命延長者，如上作法，滿其百日，即得長壽。又法，若欲現身色力美感、見者歡喜者，當施餓鬼，滿足百日，必得如意。如是略說，但有一切求事、種種衰患、舉意對治，一切皆得。是故，我今略說少耳。」

爾時，世尊復告月愛菩薩摩訶薩言：「此陀羅尼經不可思議，說其功德，若復一劫，若減一劫，亦不能盡。若當來世，能持此經，當知是人已為便攝二十種大福德聚。何謂二十？一者，現在不為飢渴、窮厄、疾病、衰禍，惱嬈身心；二者，人有所食噉若美不，皆成上味；三者，其人所入野道，虫、毒、和合草藥終不能傷；四者，其人鬼神、羅剎、精魅、魍魎觀之如佛；五者，其人諸佛菩薩、天仙、龍神護如眼精；六者，其人所有疫病，若業若模不能近身；七者，其人壽命增進、臥安覺妄、觸事吉祥；八者，其人隘曠野，乏少水草，自然稱適；九者，其人頭貌怡悅、膚體光澤、無有惡色；十者，其人常逢善友，乃至菩薩現為侶；復次一者，其人未來常生剎利王家；二者，其人具足色力、壽樂、辭辯；三者，其人常生諸佛菩薩前；四者，其人所在之處，伏藏自現；五者，其人恒得他人恭敬侍接；六者，其人所有財寶，無能奪者；七者，其人意欲所願，悉得稱遂；八者，其人不隨飢儉劫難生；九者，常生天上，受尊勝樂；十者，常以法喜、禪悅，無飢渴。是為二十種大福德聚。善男子！此陀羅尼威德自在。若視飢渴人，面誦之，即得飽滿；若呪枯樹，尚得生枝；何呪有情，不蒙其福？是故，我今慇懃三說，囑累於汝。汝當憶持，為眾生說，勿便忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告月愛菩薩摩訶薩言：「此陀羅尼經不可思議，說其功德，若復一劫，若減一劫，亦不能盡。若當來世，能持此經，當知是人已為便攝二十種大福德聚。何謂二十？一者，現在不為飢渴、窮厄、疾病、衰禍，惱嬈身心；二者，人有所食噉若美不，皆成上味；三者，其人所入野道，虫、毒、和合草藥終不能傷；四者，其人鬼神、羅剎、精魅、魍魎觀之如佛；五者，其人諸佛菩薩、天仙、龍神護如眼精；六者，其人所有疫病，若業若模不能近身；七者，其人壽命增進、臥安覺妄、觸事吉祥；八者，其人隘曠野，乏少水草，自然稱適；九者，其人頭貌怡悅、膚體光澤、無有惡色；十者，其人常逢善友，乃至菩薩現為侶；復次一者，其人未來常生剎利王家；二者，其人具足色力、壽樂、辭辯；三者，其人常生諸佛菩薩前；四者，其人所在之處，伏藏自現；五者，其人恒得他人恭敬侍接；六者，其人所有財寶，無能奪者；七者，其人意欲所願，悉得稱遂；八者，其人不隨飢儉劫難生；九者，常生天上，受尊勝樂；十者，常以法喜、禪悅，無飢渴。是為二十種大福德聚。善男子！此陀羅尼威德自在。若視飢渴人，面誦之，即得飽滿；若呪枯樹，尚得生枝；何呪有情，不蒙其福？是故，我今慇懃三說，囑累於汝。汝當憶持，為眾生說，勿便忘失。」

爾時，月愛菩薩從佛得聞此方便法，歡喜踊躍，即以毘楞伽摩尼珠、瓔珞，及諸花、香，而散佛上。即於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月愛菩薩從佛得聞此方便法，歡喜踊躍，即以毘楞伽摩尼珠、瓔珞，及諸花、香，而散佛上。即於佛前以偈讚曰：

「大悲觀世音， 迦陵頻伽音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大悲觀世音， 迦陵頻伽音，

以眾巧言辭， 開示甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以眾巧言辭， 開示甘露法。

為欲悉摧伏， 廣大業山故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲悉摧伏， 廣大業山故，

以此方便門， 慇懃付屬我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此方便門， 慇懃付屬我。

我依佛嚴教， 堪能廣流布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依佛嚴教， 堪能廣流布，

唯願法中生， 草復以為盧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願法中生， 草復以為盧。」

佛說此經已，一切眾菩薩摩訶薩、金剛力士、釋梵四鎮、天龍鬼神，聞佛如來讚說此「親那畢利多甘露味法陀羅尼」，皆悉歡喜，奉教修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，一切眾菩薩摩訶薩、金剛力士、釋梵四鎮、天龍鬼神，聞佛如來讚說此「親那畢利多甘露味法陀羅尼」，皆悉歡喜，奉教修行。

施餓鬼甘露味陀羅尼神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施餓鬼甘露味陀羅尼神呪經

南無 步補利(一) 怛他羯哆耶(二) 唵(三) 薩婆辟唎多羯羅耶(四) 阿伽叉(五) 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無 步補利(一) 怛他羯哆耶(二) 唵(三) 薩婆辟唎多羯羅耶(四) 阿伽叉(五) 莎訶

其契法：起立以兩脚作十字立。先以左手仰垂於膝間，作施無畏相。次，右手大母指屬入掌中，四指把舉於右耳璫著，以莫頭相來去。即誦念妙言三遍。時，觀一切餓鬼等三十六部鬼神，悉集誦呪人邊，合掌瞻仰觀者行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契法：起立以兩脚作十字立。先以左手仰垂於膝間，作施無畏相。次，右手大母指屬入掌中，四指把舉於右耳璫著，以莫頭相來去。即誦念妙言三遍。時，觀一切餓鬼等三十六部鬼神，悉集誦呪人邊，合掌瞻仰觀者行者。

此[女*赤]羅尼妙言，若有善男子、女人、童男、童女受持讀誦者，現身行十種福聚。何等為十？一毒藥不能中，二毒蛇不敢螫，三刀仗不能害，四王官不敢嗔，五眾人皆愛敬，六天龍常隨護，七衣食悉豐足，八者顏貌端正，九永離毛竪畏，十不受三塗身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此[女*赤]羅尼妙言，若有善男子、女人、童男、童女受持讀誦者，現身行十種福聚。何等為十？一毒藥不能中，二毒蛇不敢螫，三刀仗不能害，四王官不敢嗔，五眾人皆愛敬，六天龍常隨護，七衣食悉豐足，八者顏貌端正，九永離毛竪畏，十不受三塗身。

唵 步補唎(一) 伽怛唎(二) 怛他羯哆耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 步補唎(一) 伽怛唎(二) 怛他羯哆耶

其契相法：准上召喚契法。並足立，以十指合掌，頭各相著，其間令相去一寸，開腕當心上著。此名「大悲心輪[女*赤]羅尼法」。結此契時，誦念妙言七遍。時，觀想契上有一水精摩尼寶珠，放水精光，照觸諸鬼，一切猛火皆悉不燃；此水精光明，入諸鬼口，諸鬼烟喉皆得通息，離諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相法：准上召喚契法。並足立，以十指合掌，頭各相著，其間令相去一寸，開腕當心上著。此名「大悲心輪[女*赤]羅尼法」。結此契時，誦念妙言七遍。時，觀想契上有一水精摩尼寶珠，放水精光，照觸諸鬼，一切猛火皆悉不燃；此水精光明，入諸鬼口，諸鬼烟喉皆得通息，離諸苦惱。

南無 素嚕波曳 怛他羯哆耶(三) 怛姪他(二) 蘇嚕蘇嚕波羅蘇嚕(四) 莎婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無 素嚕波曳 怛他羯哆耶(三) 怛姪他(二) 蘇嚕蘇嚕波羅蘇嚕(四) 莎婆訶

其契相法：半跏坐，如轉輪王坐法。先以右手如托頸狀，去頸一寸許，以肘安右膝上。次以右仰側舒五指垂右膝上，作施乳狀。作此契時，誦念妙言七遍，想觀左手十指端出白色乳潼，色踰白銀，流出不絕。是諸鬼等，皆張口承乳，皆得飽滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相法：半跏坐，如轉輪王坐法。先以右手如托頸狀，去頸一寸許，以肘安右膝上。次以右仰側舒五指垂右膝上，作施乳狀。作此契時，誦念妙言七遍，想觀左手十指端出白色乳潼，色踰白銀，流出不絕。是諸鬼等，皆張口承乳，皆得飽滿。