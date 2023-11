hā ma ti ma ma ti sa ma ti ta thā tā bhū ta ko dhi pa ri śu ddhe bi spha ṭa bu ddhi śu ddhe he he ja ya ja ya vi ja ya vi ja ya sma ra sma ra śva ra śva ra śva ra ya śca ra ya sa rva bu svā dhi ṣṭā na dhi ṣṭi ta śu te śu ddhā śu ddhā bu ddhe bu ddhe va jre va jre ma hā va jre sa va jre va jre ga rvi ja ya ga rvi vi ja ya ga rvi va jra sa la ga rvi va jro tva vī va jra saṃ va vi va jrī va jra ṇi va jrāṃ mbhā va tu ma ma va ri raṃ sa rva sa tvā nāṃ ca kā ya pa ri śa ti pa va ta sa tvā me sa rva ta sa rva ga ti pa ri śu ddhe śca sa rva ta thā ga tā cca maṃ sa ma sva sa ga nta bu ddhe bu ddhe si ddhe si ddhe bo dha ya do dha ya vi bo dha ya vi bo dha ya bu ddhya ya bu ddhya ya vi bu ddhya ya vi bu ddhya ya śu ddha ya śu ddha ya vi śu ddha ya vi śu ddha ya sa rva ta bu ddhya ya bu ddhya ya sa rva ta ra smi pa ri śu ddhe sa rva ta thā ga tā hrī da yā dhi ṣṭa na dhi ṣṭa te ma ntra ma ntra ma hā ma ntre ma hā ma ntra va ntra pa dai svā hā

oṃ va jra sa tva su sa ma ya na nu pā la ya va jra sa tva tte nā pa ti ṣṭa dṛ pho me bha va su tu ṣye me bha va a nu ra kto me bha va su pa ṣye me bha va sa rva si ddhiṃ me pra ya ccha sa rva ka rma su ca me ci tta gri yaḥ ku ru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bha ga vaṃ sa rva ta thā ga ta va jra mā me mu ca va jrī bha va ma hā sa ma ya sa tvā a (十五) bhūḥ