瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由

爾時世尊在迦毘羅城尼俱律那僧伽藍所，與諸比丘并諸菩薩無數眾會，前後圍遶而為說法。爾時阿難獨居靜處念所受法，即於其夜三更已後，見一餓鬼名曰焰口，其形醜陋身體枯瘦，口中火然咽如針鋒，頭髮髼亂牙爪長利，甚可怖畏。住阿難前，白阿難言：「汝却後三日命將欲盡，即便生於餓鬼之中。」是時阿難聞此語已，心生惶怖，問餓鬼言：「大士！若我死後生餓鬼者，我今行何方便得免斯苦？」爾時餓鬼白阿難言：「汝於來日晨朝，若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食，并餘無量婆羅門仙、閻羅所司業道冥官，及諸鬼神、先亡久遠等所食飲食，如摩伽陀國所用之斛，各施七七斛飲食，并為我等供養三寶，汝得增壽，令我等輩離餓鬼苦，得生天上。」阿難見此焰口餓鬼，身形羸瘦枯燋極醜，口中火然其咽如針，頭髮髼亂毛爪長利，又聞是語，甚大驚怖身毛皆竪。即至晨朝，從座而起往詣佛所，右遶三匝頂禮佛足，身體戰慄而白佛言：「大悲世尊！願救我苦。所以者何？昨夜三更經行靜處念所受法，見焰口鬼而語我言：『汝過三日必當命盡，生餓鬼中。』我問鬼言：『云何令我得免斯苦？』餓鬼答言：『汝若能施百千那由他恒河沙數無量餓鬼、婆羅門仙、閻羅所司業道冥官，及諸鬼神侍從眷屬、先亡久達，平等普施餓鬼飲食，汝得增壽。』」白言世尊：「云何能辦無量飲食充足？」佛告阿難：「汝今勿怖。我念過去無量劫中曾作婆羅門時，於觀世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼，名曰無量威德自在光明如來陀羅尼法。」佛告阿難：「汝若善能作此陀羅尼法加持七遍，能令一食變成種種甘露飲食，即能充足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼、婆羅門仙、異類鬼神上妙飲食，皆得飽滿。如是等眾，一一各得摩伽陀國所用之斛。此食此水量同法界，食之無盡，皆獲聖果，解脫苦身。」佛告阿難：「汝今受持此陀羅尼法，令汝福德壽命增長，餓鬼生天及生淨土受人天身。能令施主轉障消災、延年益壽，現招勝福，當證菩提，發廣大心普為有情，積劫已來多生父母、列宿天曹、幽司地府、焰魔鬼界、蜫微蠢動一切含靈，普設無遮廣大供養，悉來赴會。承佛威光洗滌身田，獲斯勝利，受人天樂。唯願諸佛般若菩薩金剛天等，及諸業道無量聖賢，以無緣慈證我所行。是故我等為欲滿足宏誓願故，為欲宏護令濟有情無退失故，為摧諸業令清淨故，為欲精進求無上道速成就故，為欲拔濟惡道眾生永拋苦海登彼岸故，如經所說無邊世界六道四生，其中所有為於主宰統領上首之者，皆是住不思議解脫菩薩，慈悲誓願分形布影示現化身，在六道中同類受苦

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