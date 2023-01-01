瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由
唐 不空譯1卷CBETA T1319少于一万字 19 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
瑜伽集要熖口施食起教阿難陀緣由
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唐三藏沙門不空奉 詔譯
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爾時世尊在迦毘羅城尼俱律那僧伽藍所，與諸比丘并諸菩薩無數眾會，前後圍遶而為說法。爾時阿難獨居靜處念所受法，即於其夜三更已後，見一餓鬼名曰焰口，其形醜陋身體枯瘦，口中火然咽如針鋒，頭髮髼亂牙爪長利，甚可怖畏。住阿難前，白阿難言：「汝却後三日命將欲盡，即便生於餓鬼之中。」是時阿難聞此語已，心生惶怖，問餓鬼言：「大士！若我死後生餓鬼者，我今行何方便得免斯苦？」爾時餓鬼白阿難言：「汝於來日晨朝，若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食，并餘無量婆羅門仙、閻羅所司業道冥官，及諸鬼神、先亡久遠等所食飲食，如摩伽陀國所用之斛，各施七七斛飲食，并為我等供養三寶，汝得增壽，令我等輩離餓鬼苦，得生天上。」阿難見此焰口餓鬼，身形羸瘦枯燋極醜，口中火然其咽如針，頭髮髼亂毛爪長利，又聞是語，甚大驚怖身毛皆竪。即至晨朝，從座而起往詣佛所，右遶三匝頂禮佛足，身體戰慄而白佛言：「大悲世尊！願救我苦。所以者何？昨夜三更經行靜處念所受法，見焰口鬼而語我言：『汝過三日必當命盡，生餓鬼中。』我問鬼言：『云何令我得免斯苦？』餓鬼答言：『汝若能施百千那由他恒河沙數無量餓鬼、婆羅門仙、閻羅所司業道冥官，及諸鬼神侍從眷屬、先亡久達，平等普施餓鬼飲食，汝得增壽。』」白言世尊：「云何能辦無量飲食充足？」佛告阿難：「汝今勿怖。我念過去無量劫中曾作婆羅門時，於觀世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼，名曰無量威德自在光明如來陀羅尼法。」佛告阿難：「汝若善能作此陀羅尼法加持七遍，能令一食變成種種甘露飲食，即能充足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼、婆羅門仙、異類鬼神上妙飲食，皆得飽滿。如是等眾，一一各得摩伽陀國所用之斛。此食此水量同法界，食之無盡，皆獲聖果，解脫苦身。」佛告阿難：「汝今受持此陀羅尼法，令汝福德壽命增長，餓鬼生天及生淨土受人天身。能令施主轉障消災、延年益壽，現招勝福，當證菩提，發廣大心普為有情，積劫已來多生父母、列宿天曹、幽司地府、焰魔鬼界、蜫微蠢動一切含靈，普設無遮廣大供養，悉來赴會。承佛威光洗滌身田，獲斯勝利，受人天樂。唯願諸佛般若菩薩金剛天等，及諸業道無量聖賢，以無緣慈證我所行。是故我等為欲滿足宏誓願故，為欲宏護令濟有情無退失故，為摧諸業令清淨故，為欲精進求無上道速成就故，為欲拔濟惡道眾生永拋苦海登彼岸故，如經所說無邊世界六道四生，其中所有為於主宰統領上首之者，皆是住不思議解脫菩薩，慈悲誓願分形布影示現化身，在六道中同類受苦
爾時世尊在迦毘羅城尼俱律那僧伽藍所，與諸比丘并諸菩薩無數眾會，前後圍遶而為說法。爾時阿難獨居靜處念所受法，即於其夜三更已後，見一餓鬼名曰焰口，其形醜陋身體枯瘦，口中火然咽如針鋒，頭髮髼亂牙爪長利，甚可怖畏。住阿難前，白阿難言：「汝却後三日命將欲盡，即便生於餓鬼之中。」是時阿難聞此語已，心生惶怖，問餓鬼言：「大士！若我死後生餓鬼者，我今行何方便得免斯苦？」爾時餓鬼白阿難言：「汝於來日晨朝，若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食，并餘無量婆羅門仙、閻羅所司業道冥官，及諸鬼神、先亡久遠等所食飲食，如摩伽陀國所用之斛，各施七七斛飲食，并為我等供養三寶，汝得增壽，令我等輩離餓鬼苦，得生天上。」阿難見此焰口餓鬼，身形羸瘦枯燋極醜，口中火然其咽如針，頭髮髼亂毛爪長利，又聞是語，甚大驚怖身毛皆竪。即至晨朝，從座而起往詣佛所，右遶三匝頂禮佛足，身體戰慄而白佛言：「大悲世尊！願救我苦。所以者何？昨夜三更經行靜處念所受法，見焰口鬼而語我言：『汝過三日必當命盡，生餓鬼中。』我問鬼言：『云何令我得免斯苦？』餓鬼答言：『汝若能施百千那由他恒河沙數無量餓鬼、婆羅門仙、閻羅所司業道冥官，及諸鬼神侍從眷屬、先亡久達，平等普施餓鬼飲食，汝得增壽。』」白言世尊：「云何能辦無量飲食充足？」佛告阿難：「汝今勿怖。我念過去無量劫中曾作婆羅門時，於觀世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼，名曰無量威德自在光明如來陀羅尼法。」佛告阿難：「汝若善能作此陀羅尼法加持七遍，能令一食變成種種甘露飲食，即能充足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼、婆羅門仙、異類鬼神上妙飲食，皆得飽滿。如是等眾，一一各得摩伽陀國所用之斛。此食此水量同法界，食之無盡，皆獲聖果，解脫苦身。」佛告阿難：「汝今受持此陀羅尼法，令汝福德壽命增長，餓鬼生天及生淨土受人天身。能令施主轉障消災、延年益壽，現招勝福，當證菩提，發廣大心普為有情，積劫已來多生父母、列宿天曹、幽司地府、焰魔鬼界、蜫微蠢動一切含靈，普設無遮廣大供養，悉來赴會。承佛威光洗滌身田，獲斯勝利，受人天樂。唯願諸佛般若菩薩金剛天等，及諸業道無量聖賢，以無緣慈證我所行。是故我等為欲滿足宏誓願故，為欲宏護令濟有情無退失故，為摧諸業令清淨故，為欲精進求無上道速成就故，為欲拔濟惡道眾生永拋苦海登彼岸故，如經所說無邊世界六道四生，其中所有為於主宰統領上首之者，皆是住不思議解脫菩薩，慈悲誓願分形布影示現化身，在六道中同類受苦
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，設於方便不被煩惱隨煩惱壞，分別諸業令發道意，常自克責悔身造作，調伏教化一切眾生為大導師，摧滅三塗淨諸業道，斷截愛流不捨行願，處於苦海為善知識，成熟利樂一切有情證大涅槃。若有施主深信大乘渴仰瑜伽，願樂見聞陀羅尼藏甘露法門，為諸有情興拔濟心，慇懃稱讚捨大財寶，三請於師方許壇法。平等一如離怨憎想，常行布施無有悔恨，親近善友勇猛精進無有怯弱，至求大道稱讚三寶，撫育生命方便拔濟皆令解脫，不以惡求而養身命，常自利他。彼善男子是真善友，行菩薩行，普為三塗諸惡趣中一切餓鬼、焰魔王等、婆羅門仙、虛空諸天、釋梵四王、列宿天曹、龍神八部、日月須彌、修羅外道、六欲魔眾、水火風空、山林窟穴舍宅宮殿伽藍、大地江河流泉浴池、廟宇吉凶遊行神眾、抄錄善惡神通無礙、毛羽飛空水族遊鱗、披毛角類蠢動含靈、曝野遊魂鞭尸苦澁、多生冤恨相繫未免、歷劫冤魂負於財命、亡過僧尼未證果者、多生父母眷屬親戚，承如來教得出三塗，無量地獄發菩提心，各願放捨解脫冤結，遞相讚念如父母想，到此道場證知護念。心懷踊躍如優曇花，甚難可值由自造作，處於人間識情難定，多隨妄起積為苦源，未獲聖果旋生過患。又復依王水土住佛慈光，常思曩緣猶懷今果，日夜克責何報如斯？或為眷屬親戚父母，幾曾翻覆顛倒攀緣，改形換面豈將辯識？惟願今日承斯佛力，駕逈飛空到此道場，慈光拂體各隨形類，懺滌塵尤發菩提心，納斯供養。」
，設於方便不被煩惱隨煩惱壞，分別諸業令發道意，常自克責悔身造作，調伏教化一切眾生為大導師，摧滅三塗淨諸業道，斷截愛流不捨行願，處於苦海為善知識，成熟利樂一切有情證大涅槃。若有施主深信大乘渴仰瑜伽，願樂見聞陀羅尼藏甘露法門，為諸有情興拔濟心，慇懃稱讚捨大財寶，三請於師方許壇法。平等一如離怨憎想，常行布施無有悔恨，親近善友勇猛精進無有怯弱，至求大道稱讚三寶，撫育生命方便拔濟皆令解脫，不以惡求而養身命，常自利他。彼善男子是真善友，行菩薩行，普為三塗諸惡趣中一切餓鬼、焰魔王等、婆羅門仙、虛空諸天、釋梵四王、列宿天曹、龍神八部、日月須彌、修羅外道、六欲魔眾、水火風空、山林窟穴舍宅宮殿伽藍、大地江河流泉浴池、廟宇吉凶遊行神眾、抄錄善惡神通無礙、毛羽飛空水族遊鱗、披毛角類蠢動含靈、曝野遊魂鞭尸苦澁、多生冤恨相繫未免、歷劫冤魂負於財命、亡過僧尼未證果者、多生父母眷屬親戚，承如來教得出三塗，無量地獄發菩提心，各願放捨解脫冤結，遞相讚念如父母想，到此道場證知護念。心懷踊躍如優曇花，甚難可值由自造作，處於人間識情難定，多隨妄起積為苦源，未獲聖果旋生過患。又復依王水土住佛慈光，常思曩緣猶懷今果，日夜克責何報如斯？或為眷屬親戚父母，幾曾翻覆顛倒攀緣，改形換面豈將辯識？惟願今日承斯佛力，駕逈飛空到此道場，慈光拂體各隨形類，懺滌塵尤發菩提心，納斯供養。」
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佛告阿難：「若欲受持施食之法，須依瑜伽甚深三昧阿闍梨法。若樂修行者，應從瑜伽阿闍梨學，發無上大菩提心，受三昧戒，入大曼拏囉得灌頂者，然許受之。受大毘盧遮那如來五智灌頂，紹阿闍梨位，方可傳教也。若不爾者，遞不相許。設爾修行，自招殃咎，成盜法罪，終無功效。若受灌頂，依於師教，修習瑜伽威儀法式，善能分別了達法相，故名三藏阿闍梨，方得傳斯教也。若欲作法，先自護持，弟子亦爾。定知日已，選擇淨地，精華大舍、閑靜園林、鬼神愛樂流泉浴池江海山澤、福德之地、堂舍亦得。如法塗摩，用香水泥，隨施主力方圓大小。四角竪幖，如法莊嚴，用五色綵。安火焰珠，又於珠內安置佛頂、大悲、隨求、尊勝：東北佛頂，東南大悲，西南隨求，西北尊勝。又於四柱如法莊嚴殊特妙好名吉祥幢，令百由旬無諸衰患，即成結界。風吹影拂土撒水霑，罪障消亡獲大福利，眼見耳聞普皆利濟。次復周圍懸繒幡蓋，寶扇白拂布列位次，阿伽香水、妙花燈塗、飲食湯藥、種種果味及餘物等，以法淨除勿令觸穢。莊嚴若了，手執香爐右遶道場遍以觀照，不周備處重要安排。莊嚴事畢，與諸弟子香湯洗浴、著新淨衣，出外中庭如法洒掃，香泥塗地如法莊嚴，名三昧耶壇。於道場外敷淨薦褥嚴整威儀，作禮三拜，面東胡跪，手執香爐，作啟請法。」
佛告阿難：「若欲受持施食之法，須依瑜伽甚深三昧阿闍梨法。若樂修行者，應從瑜伽阿闍梨學，發無上大菩提心，受三昧戒，入大曼拏囉得灌頂者，然許受之。受大毘盧遮那如來五智灌頂，紹阿闍梨位，方可傳教也。若不爾者，遞不相許。設爾修行，自招殃咎，成盜法罪，終無功效。若受灌頂，依於師教，修習瑜伽威儀法式，善能分別了達法相，故名三藏阿闍梨，方得傳斯教也。若欲作法，先自護持，弟子亦爾。定知日已，選擇淨地，精華大舍、閑靜園林、鬼神愛樂流泉浴池江海山澤、福德之地、堂舍亦得。如法塗摩，用香水泥，隨施主力方圓大小。四角竪幖，如法莊嚴，用五色綵。安火焰珠，又於珠內安置佛頂、大悲、隨求、尊勝：東北佛頂，東南大悲，西南隨求，西北尊勝。又於四柱如法莊嚴殊特妙好名吉祥幢，令百由旬無諸衰患，即成結界。風吹影拂土撒水霑，罪障消亡獲大福利，眼見耳聞普皆利濟。次復周圍懸繒幡蓋，寶扇白拂布列位次，阿伽香水、妙花燈塗、飲食湯藥、種種果味及餘物等，以法淨除勿令觸穢。莊嚴若了，手執香爐右遶道場遍以觀照，不周備處重要安排。莊嚴事畢，與諸弟子香湯洗浴、著新淨衣，出外中庭如法洒掃，香泥塗地如法莊嚴，名三昧耶壇。於道場外敷淨薦褥嚴整威儀，作禮三拜，面東胡跪，手執香爐，作啟請法。」
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瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由竟
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