瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經

唐三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏沙門不空奉 詔譯

爾時世尊在迦羅城尼俱律那僧伽藍所，與諸比丘并諸菩薩無數眾會，前後圍遶而為說法。爾時阿難獨居靜處念所受法，即於其夜三更已後，見一餓鬼名曰焰口，其形醜陋身體枯瘦，口中火然咽如針鋒，頭髮髼亂牙爪長利，甚可怖畏。住阿難前，白阿難言：「汝却後三日命將欲盡，即便生於餓鬼之中。」是時阿難聞此語已，心生惶怖，問餓鬼言：「大士！若我死後生餓鬼者，我今行何方便得免斯苦？」爾時餓鬼白阿難言：「汝於來日晨朝，若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食，并餘無量婆羅門仙、閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等所食飲食，如摩伽陀國所用之斛各施七七斛飲食，并為我等供養三寶，汝得增壽，令我等輩離餓鬼苦、得生天上。」阿難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯燋極醜，口中火然其咽如針，頭髮髼亂毛爪長利，又聞苦語，甚大驚怖身毛皆竪，即至晨朝從座而起往至佛所，右遶三匝，頂禮佛足，身體戰慄而白佛言：「大悲世尊！願救我苦。所以者何？昨夜三更經行靜處念所受法，見焰口鬼而語我言：『汝過三日必當命盡，生餓鬼中。』我問鬼言：『云何令我得免斯苦？』餓鬼答言：『汝若能施百千萬億那由他恒河沙數無量餓鬼、婆羅門仙、閻羅所司業道冥官，及諸鬼神侍從眷屬、先亡久遠，平等普施餓鬼飲食，汝等增壽。』」白言：「世尊！云何能辦無量飲食充足？」佛告阿難：「汝今勿怖。我念過去無量劫中曾作婆羅門時，於觀世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼，名曰無量威德自在光明如來陀羅尼法。」佛告阿難：「汝若善能作此陀羅尼法加持七遍，能令一食變成種種甘露飲食，即能充足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼、婆羅門仙、異類鬼神，上妙飲食皆得飽滿。如是等眾，一一各得摩伽陀國所用之斛。此食此水量同法界，食之無盡，皆獲聖果，解脫苦身。」佛告阿難：「汝今受持此陀羅尼法，令汝福德壽命增長，餓鬼生天及生淨土，受人天身，能令施主轉障消災、延年益壽，現招勝福當證菩提，發廣大心普為有情。積劫已來多生父母、列宿天曹、幽司地府、焰摩鬼界、蜫微蠢動一切含靈，普設無遮廣大供養，悉來赴會。乘佛威光洗滌身田，獲斯勝利受人天樂。唯願諸佛般若菩薩金剛天等，及諸業道無量聖賢，以無緣慈證我所行。是故我等為欲滿足弘誓願故，欲為弘護令濟有情無退失故，為摧諸業令清淨故，為欲精進求無上道速成就故，為欲拔濟惡道眾生永拋苦海登彼岸故，如經所說無邊世界六道四生，其中所有為於主宰統領上首之者，皆是住不可思議解脫菩薩慈悲誓願，分形布影示現化身，在六道中同類受苦，設 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在迦羅城尼俱律那僧伽藍所，與諸比丘并諸菩薩無數眾會，前後圍遶而為說法。爾時阿難獨居靜處念所受法，即於其夜三更已後，見一餓鬼名曰焰口，其形醜陋身體枯瘦，口中火然咽如針鋒，頭髮髼亂牙爪長利，甚可怖畏。住阿難前，白阿難言：「汝却後三日命將欲盡，即便生於餓鬼之中。」是時阿難聞此語已，心生惶怖，問餓鬼言：「大士！若我死後生餓鬼者，我今行何方便得免斯苦？」爾時餓鬼白阿難言：「汝於來日晨朝，若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食，并餘無量婆羅門仙、閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等所食飲食，如摩伽陀國所用之斛各施七七斛飲食，并為我等供養三寶，汝得增壽，令我等輩離餓鬼苦、得生天上。」阿難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯燋極醜，口中火然其咽如針，頭髮髼亂毛爪長利，又聞苦語，甚大驚怖身毛皆竪，即至晨朝從座而起往至佛所，右遶三匝，頂禮佛足，身體戰慄而白佛言：「大悲世尊！願救我苦。所以者何？昨夜三更經行靜處念所受法，見焰口鬼而語我言：『汝過三日必當命盡，生餓鬼中。』我問鬼言：『云何令我得免斯苦？』餓鬼答言：『汝若能施百千萬億那由他恒河沙數無量餓鬼、婆羅門仙、閻羅所司業道冥官，及諸鬼神侍從眷屬、先亡久遠，平等普施餓鬼飲食，汝等增壽。』」白言：「世尊！云何能辦無量飲食充足？」佛告阿難：「汝今勿怖。我念過去無量劫中曾作婆羅門時，於觀世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼，名曰無量威德自在光明如來陀羅尼法。」佛告阿難：「汝若善能作此陀羅尼法加持七遍，能令一食變成種種甘露飲食，即能充足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼、婆羅門仙、異類鬼神，上妙飲食皆得飽滿。如是等眾，一一各得摩伽陀國所用之斛。此食此水量同法界，食之無盡，皆獲聖果，解脫苦身。」佛告阿難：「汝今受持此陀羅尼法，令汝福德壽命增長，餓鬼生天及生淨土，受人天身，能令施主轉障消災、延年益壽，現招勝福當證菩提，發廣大心普為有情。積劫已來多生父母、列宿天曹、幽司地府、焰摩鬼界、蜫微蠢動一切含靈，普設無遮廣大供養，悉來赴會。乘佛威光洗滌身田，獲斯勝利受人天樂。唯願諸佛般若菩薩金剛天等，及諸業道無量聖賢，以無緣慈證我所行。是故我等為欲滿足弘誓願故，欲為弘護令濟有情無退失故，為摧諸業令清淨故，為欲精進求無上道速成就故，為欲拔濟惡道眾生永拋苦海登彼岸故，如經所說無邊世界六道四生，其中所有為於主宰統領上首之者，皆是住不可思議解脫菩薩慈悲誓願，分形布影示現化身，在六道中同類受苦，設

於方便不被煩惱隨煩惱壞，分別諸業令發道意。常自剋責悔身造作，調伏教化一切眾生，為大導師摧滅三塗，淨諸業道斷截愛流，不捨行願處於苦海為善知識，成熟利樂一切有情證大涅槃。若有施主深信大乘、渴仰瑜伽，願樂見聞陀羅尼藏甘露法門，為諸有情興拔濟心，殷勤稱讚捨大財寶，三請於師方許檀法。平等一如離怨憎想，常行布施無有悔恨，親近善友勇猛精進，無有怯弱至求大道，稱讚三寶撫育生命，方便拔濟皆令解脫，不以惡求而養身命，常自利他。彼善男子是真善友、行菩薩行，普為三塗諸惡趣中一切餓鬼、焰魔王等、婆羅門仙、虛空諸天、釋梵四王、列宿天曹、龍神八部、日月、須彌、修羅、外道、六欲魔眾、水火風空、山林窟穴、舍宅宮殿、伽藍、大地江河流泉浴池、廟宇吉凶遊行神眾、抄錄善惡神通無礙、毛羽飛空水族游鱗、披毛角類蠢動含靈、曠野遊魂鞭屍苦澁、多生冤恨相繫未免、歷劫怨魂負於財命、亡過僧尼未證果者、多生父母眷屬親戚，乘如來教得出三塗，無量地獄發菩提心，各願放捨解脫冤結，遞相讚念如父母想，到此道場證知護念心懷踊躍，如優曇花甚難可值。由自造作處於人間，識情難定多隨妄起，積為苦源，未獲聖果旋生過患。又復依王水土、住佛慈光，常思曩緣猶懷今果，日夜剋責何報殊私。或為眷屬親戚父母，幾曾翻覆顛倒攀緣，改形換面豈將便識？唯願今日承斯佛力，駕逈飛空到此道場，慈光拂體，各隨形類懺滌塵尤，發菩提心納斯供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於方便不被煩惱隨煩惱壞，分別諸業令發道意。常自剋責悔身造作，調伏教化一切眾生，為大導師摧滅三塗，淨諸業道斷截愛流，不捨行願處於苦海為善知識，成熟利樂一切有情證大涅槃。若有施主深信大乘、渴仰瑜伽，願樂見聞陀羅尼藏甘露法門，為諸有情興拔濟心，殷勤稱讚捨大財寶，三請於師方許檀法。平等一如離怨憎想，常行布施無有悔恨，親近善友勇猛精進，無有怯弱至求大道，稱讚三寶撫育生命，方便拔濟皆令解脫，不以惡求而養身命，常自利他。彼善男子是真善友、行菩薩行，普為三塗諸惡趣中一切餓鬼、焰魔王等、婆羅門仙、虛空諸天、釋梵四王、列宿天曹、龍神八部、日月、須彌、修羅、外道、六欲魔眾、水火風空、山林窟穴、舍宅宮殿、伽藍、大地江河流泉浴池、廟宇吉凶遊行神眾、抄錄善惡神通無礙、毛羽飛空水族游鱗、披毛角類蠢動含靈、曠野遊魂鞭屍苦澁、多生冤恨相繫未免、歷劫怨魂負於財命、亡過僧尼未證果者、多生父母眷屬親戚，乘如來教得出三塗，無量地獄發菩提心，各願放捨解脫冤結，遞相讚念如父母想，到此道場證知護念心懷踊躍，如優曇花甚難可值。由自造作處於人間，識情難定多隨妄起，積為苦源，未獲聖果旋生過患。又復依王水土、住佛慈光，常思曩緣猶懷今果，日夜剋責何報殊私。或為眷屬親戚父母，幾曾翻覆顛倒攀緣，改形換面豈將便識？唯願今日承斯佛力，駕逈飛空到此道場，慈光拂體，各隨形類懺滌塵尤，發菩提心納斯供養。」

佛告阿難：「若欲受持施食之法，須依瑜伽甚深三昧阿闍梨法。若樂修行者，應從瑜伽阿闍梨學發無上大菩提心，受三昧戒，入大曼拏羅得灌頂者，然許受之。受大毘盧遮那如來五智灌頂，紹阿闍梨位，方可傳教也。若不爾者，遞不相許。設爾修行，自招殃咎，成盜法罪，終無功効。若受灌頂，依於師教，修習瑜伽威儀法式，善能分別了達法相，故名三藏阿闍梨，方得傳斯教也。若欲作法，先自護持，弟子亦爾。定知日已，選擇淨地，精華大舍、間靜園林、鬼神愛樂流泉浴池、江河山澤福德之地，堂舍亦得，如法塗摩，用香水泥，隨施主力方圓大小，四角竪幖，如法莊嚴，用五色綵。安火焰珠，又於珠內安置佛頂大悲隨求尊勝，東北佛頂，東南大悲，西南隨求，西北尊勝。又於四柱如法莊嚴殊特妙好名吉祥幢，令百由旬無諸衰患，即成結界。風吹影拂、土散水霑，罪障消亡獲大福利，眼見耳聞普皆利濟。次復周圍懸繒旛蓋，寶扇白拂布列位。次其於(壇法聖眾位次別在教文，從師稟受)阿伽香水、妙花、燈塗、飲食湯藥、種種果味及餘物等，以法淨除，勿令觸穢。莊嚴若了，手執香爐右遶道場遍以觀照，不周備處重添安排。莊嚴事畢，與諸弟子香湯洗浴、著新淨衣，出外中庭如法掃灑，香泥塗地如法莊嚴，名三昧耶壇(是與弟子及鬼神受戒壇也)。於道場外敷淨薦褥，嚴整威儀作禮三拜，面東胡跪手執香爐，作啟請法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若欲受持施食之法，須依瑜伽甚深三昧阿闍梨法。若樂修行者，應從瑜伽阿闍梨學發無上大菩提心，受三昧戒，入大曼拏羅得灌頂者，然許受之。受大毘盧遮那如來五智灌頂，紹阿闍梨位，方可傳教也。若不爾者，遞不相許。設爾修行，自招殃咎，成盜法罪，終無功効。若受灌頂，依於師教，修習瑜伽威儀法式，善能分別了達法相，故名三藏阿闍梨，方得傳斯教也。若欲作法，先自護持，弟子亦爾。定知日已，選擇淨地，精華大舍、間靜園林、鬼神愛樂流泉浴池、江河山澤福德之地，堂舍亦得，如法塗摩，用香水泥，隨施主力方圓大小，四角竪幖，如法莊嚴，用五色綵。安火焰珠，又於珠內安置佛頂大悲隨求尊勝，東北佛頂，東南大悲，西南隨求，西北尊勝。又於四柱如法莊嚴殊特妙好名吉祥幢，令百由旬無諸衰患，即成結界。風吹影拂、土散水霑，罪障消亡獲大福利，眼見耳聞普皆利濟。次復周圍懸繒旛蓋，寶扇白拂布列位。次其於(壇法聖眾位次別在教文，從師稟受)阿伽香水、妙花、燈塗、飲食湯藥、種種果味及餘物等，以法淨除，勿令觸穢。莊嚴若了，手執香爐右遶道場遍以觀照，不周備處重添安排。莊嚴事畢，與諸弟子香湯洗浴、著新淨衣，出外中庭如法掃灑，香泥塗地如法莊嚴，名三昧耶壇(是與弟子及鬼神受戒壇也)。於道場外敷淨薦褥，嚴整威儀作禮三拜，面東胡跪手執香爐，作啟請法。

「啟告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等，及諸業道無量聖賢。我今以大慈悲、乘佛神力，召請十方盡虛空界三塗地獄諸惡趣中曠劫飢虛一切餓鬼，閻羅諸司、天曹地府、業道冥官、婆羅門仙、久遠先亡、曠野冥靈、虛空諸天及諸眷屬異類鬼神。唯願諸佛、般若菩薩、金剛天等無量聖賢及諸業道，願賜威光悲增護念。普願十方盡虛空界天曹地府、業道冥官、無量餓鬼、多生父母、先亡久遠、婆羅門仙、一切冤結負於財命、種種類族異類鬼神各及眷屬，乘如來力，於晨朝時(日沒時亥時諸天眾歡喜降臨，作法驗爾)決定降臨，得受如來上妙法味清淨甘露，飲食充足滋潤身田，福德智慧發菩□□，永離邪行歸依三寶，行大慈心利益有情，求無上道不受輪迴諸惡苦果，常生善家離諸怖畏，身常清淨證無上道。如是三白啟告已竟，即以香華燈塗運心供養諸佛、般若菩薩、金剛天等無量聖賢及諸業道，唯願慈悲降臨攝受微分供養。禮三拜已，承迎聖眾入於壇內，右遶三帀，還復面東作禮聖眾，即以香華燈塗種種法事供養。次即發露己身所有罪咎，懺悔已竟，還禮聖眾，即以塗香戒度塗掌(運心入觀)方可作法。次結破地獄印。二羽金剛拳，檀慧而相鉤，進力竪側合，心想開地獄。三誦三掣開。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「啟告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等，及諸業道無量聖賢。我今以大慈悲、乘佛神力，召請十方盡虛空界三塗地獄諸惡趣中曠劫飢虛一切餓鬼，閻羅諸司、天曹地府、業道冥官、婆羅門仙、久遠先亡、曠野冥靈、虛空諸天及諸眷屬異類鬼神。唯願諸佛、般若菩薩、金剛天等無量聖賢及諸業道，願賜威光悲增護念。普願十方盡虛空界天曹地府、業道冥官、無量餓鬼、多生父母、先亡久遠、婆羅門仙、一切冤結負於財命、種種類族異類鬼神各及眷屬，乘如來力，於晨朝時(日沒時亥時諸天眾歡喜降臨，作法驗爾)決定降臨，得受如來上妙法味清淨甘露，飲食充足滋潤身田，福德智慧發菩□□，永離邪行歸依三寶，行大慈心利益有情，求無上道不受輪迴諸惡苦果，常生善家離諸怖畏，身常清淨證無上道。如是三白啟告已竟，即以香華燈塗運心供養諸佛、般若菩薩、金剛天等無量聖賢及諸業道，唯願慈悲降臨攝受微分供養。禮三拜已，承迎聖眾入於壇內，右遶三帀，還復面東作禮聖眾，即以香華燈塗種種法事供養。次即發露己身所有罪咎，懺悔已竟，還禮聖眾，即以塗香戒度塗掌(運心入觀)方可作法。次結破地獄印。二羽金剛拳，檀慧而相鉤，進力竪側合，心想開地獄。三誦三掣開。真言曰：

「娜謨阿瑟吒(二合)試帝南三弭也(二合)三沒馱俱胝南唵(引)惹𭔞(二合)曩嚩婆細地哩地哩吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨阿瑟吒(二合)試帝南三弭也(二合)三沒馱俱胝南唵(引)惹𭔞(二合)曩嚩婆細地哩地哩吽」

「由此印呪威力故，所有諸趣地獄之門隨此印呪豁然自開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此印呪威力故，所有諸趣地獄之門隨此印呪豁然自開。

「次結召請餓鬼印。左羽作無畏相，右羽向前竪，四度微曲進度鉤召。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結召請餓鬼印。左羽作無畏相，右羽向前竪，四度微曲進度鉤召。真言曰：

「唵(引)𡁠曩𡁠迦曀呬曳(二合)呬娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)𡁠曩𡁠迦曀呬曳(二合)呬娑嚩(二合)賀」

「既召請已，普皆雲集。以愍念心讚歎慰喻，令歡喜已，渴仰於法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既召請已，普皆雲集。以愍念心讚歎慰喻，令歡喜已，渴仰於法。

「次結召罪印。二羽金剛縛，忍願伸如針，進力曲如鉤。召罪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結召罪印。二羽金剛縛，忍願伸如針，進力曲如鉤。召罪真言曰：

「唵(引)薩嚩播跛羯哩灑(二合)拏尾戍馱曩嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩耶吽弱(入聲)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩嚩播跛羯哩灑(二合)拏尾戍馱曩嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩耶吽弱(入聲)」

「次結摧罪印。八度內相叉，忍願如前竪。摧罪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結摧罪印。八度內相叉，忍願如前竪。摧罪真言曰：

「唵嚩日囉(二合)播抳尾娑普(二合)吒耶(一) 薩嚩播野滿馱曩𭔞(二) 鉢囉(二合)謨乞叉(二合)耶(三) 薩嚩播耶誐底毘藥(二合)(四) 薩嚩薩怛嚩(二合)(五) 薩嚩怛他誐多(六) 嚩日囉(二合)三摩耶(七) 吽(八) 怛囉(二合)吒(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)播抳尾娑普(二合)吒耶(一) 薩嚩播野滿馱曩𭔞(二) 鉢囉(二合)謨乞叉(二合)耶(三) 薩嚩播耶誐底毘藥(二合)(四) 薩嚩薩怛嚩(二合)(五) 薩嚩怛他誐多(六) 嚩日囉(二合)三摩耶(七) 吽(八) 怛囉(二合)吒(九)」

「次結定業印。二羽金剛掌，進力屈二節，禪智押二度。淨業真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結定業印。二羽金剛掌，進力屈二節，禪智押二度。淨業真言曰：

「唵嚩日囉(二合)羯麼(一) 尾戍馱野(二) 薩嚩嚩囉拏儞(三) 母馱薩底曳(二合)曩(四) 三摩耶吽(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)羯麼(一) 尾戍馱野(二) 薩嚩嚩囉拏儞(三) 母馱薩底曳(二合)曩(四) 三摩耶吽(五)」

「次結懺悔滅罪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結懺悔滅罪印。

「二羽金剛縛，進力屈二節，禪智押二度。懺悔真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二羽金剛縛，進力屈二節，禪智押二度。懺悔真言曰：

「唵薩嚩播跛(一) 尾娑普(二合)吒(二) 那賀曩(三) 嚩日囉(二合)野(四) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩播跛(一) 尾娑普(二合)吒(二) 那賀曩(三) 嚩日囉(二合)野(四) 娑嚩(二合)賀」

「諸佛子等既懺悔已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子等既懺悔已。

「百劫積集罪，一念頓蕩除，如火焚枯草，滅盡無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百劫積集罪，一念頓蕩除，如火焚枯草，滅盡無有餘。

「次結妙色身如來施甘露印。即以左羽轉腕向前，力智作聲。施甘露真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結妙色身如來施甘露印。即以左羽轉腕向前，力智作聲。施甘露真言曰：

「曩謨素嚕播耶(一) 怛他誐哆野(二) 怛儞也(二合)他唵(引)(四) 素嚕素嚕(五) 鉢囉(二合)素嚕(六) 鉢囉(二合)素嚕(七) 娑嚩(二合)賀(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨素嚕播耶(一) 怛他誐哆野(二) 怛儞也(二合)他唵(引)(四) 素嚕素嚕(五) 鉢囉(二合)素嚕(六) 鉢囉(二合)素嚕(七) 娑嚩(二合)賀(八)」

「誦真言時，想於忍願上有一鑁字，流出般若甘露法水，彈洒空中，一切餓鬼異類鬼神普得清涼，猛火息滅、身田潤澤，離飢渴想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言時，想於忍願上有一鑁字，流出般若甘露法水，彈洒空中，一切餓鬼異類鬼神普得清涼，猛火息滅、身田潤澤，離飢渴想。

「次結開咽喉印。左羽想持蓮花，右羽忍禪彈作聲，隨誦而彈之。開咽喉真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結開咽喉印。左羽想持蓮花，右羽忍禪彈作聲，隨誦而彈之。開咽喉真言曰：

「曩謨婆誐嚩帝(一) 尾補攞誐怛囉(二合)野(二) 怛他誐多野(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨婆誐嚩帝(一) 尾補攞誐怛囉(二合)野(二) 怛他誐多野(三)」

「語諸佛子：『今與汝等作印呪已，咽喉自開，通達無礙，離諸障難。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「語諸佛子：『今與汝等作印呪已，咽喉自開，通達無礙，離諸障難。』

「『諸佛子等！我今為汝稱讚如來吉祥名號，能令汝等永離三塗八難之苦，常為如來真淨弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！我今為汝稱讚如來吉祥名號，能令汝等永離三塗八難之苦，常為如來真淨弟子。

「『南無寶勝如來(若有大眾，一時為稱)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無寶勝如來(若有大眾，一時為稱)。

「『諸佛子等！若聞寶勝如來名號，能令汝等塵勞業火悉皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！若聞寶勝如來名號，能令汝等塵勞業火悉皆消滅。

「『南無離怖畏如來(准前為稱，下皆例此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無離怖畏如來(准前為稱，下皆例此)。

「『諸佛子等！若聞離怖畏如來名號，能令汝等常得安樂，永離驚怖，清淨快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！若聞離怖畏如來名號，能令汝等常得安樂，永離驚怖，清淨快樂。

「『南無廣博身如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無廣博身如來。

「『諸佛子等！若聞廣博身如來名號，能令汝等餓鬼針咽業火停燒，清涼通達，所受飲食得甘露味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！若聞廣博身如來名號，能令汝等餓鬼針咽業火停燒，清涼通達，所受飲食得甘露味。

「『南無妙色身如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無妙色身如來。

「『諸佛子等！若聞妙色身如來名號，能令汝等不受醜陋，諸根具足，相好圓滿，殊勝端嚴，天上人間最為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！若聞妙色身如來名號，能令汝等不受醜陋，諸根具足，相好圓滿，殊勝端嚴，天上人間最為第一。

「『南無多寶如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無多寶如來。

「『諸佛子等！若聞多寶如來名號，能令汝等具足財寶，稱意所須受用無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！若聞多寶如來名號，能令汝等具足財寶，稱意所須受用無盡。

「『南無阿彌陀如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無阿彌陀如來。

「『諸佛子等！若聞阿彌陀如來名號，能令汝等往生西方極樂世界，蓮花化生入不退地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！若聞阿彌陀如來名號，能令汝等往生西方極樂世界，蓮花化生入不退地。

「『南無世間廣大威德自在光明如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無世間廣大威德自在光明如來。

「『諸佛子等！若聞世間廣大威德自在光明如來名號，能令汝等獲得五種功德。一者於諸世間最為第一；二者得菩薩目端嚴殊勝；三者威德廣大超過一切外道天魔，如日照世，顯於大海，功德巍巍；四者得大自在所向如意，似鳥飛空而無阻礙；五者得大堅固智慧光明，身心明徹如瑠璃珠。諸佛子等！此七如來以誓願力，拔濟眾生永離煩惱，脫三塗苦安隱常樂。一稱其名，千生離苦，證無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！若聞世間廣大威德自在光明如來名號，能令汝等獲得五種功德。一者於諸世間最為第一；二者得菩薩目端嚴殊勝；三者威德廣大超過一切外道天魔，如日照世，顯於大海，功德巍巍；四者得大自在所向如意，似鳥飛空而無阻礙；五者得大堅固智慧光明，身心明徹如瑠璃珠。諸佛子等！此七如來以誓願力，拔濟眾生永離煩惱，脫三塗苦安隱常樂。一稱其名，千生離苦，證無上道。

「『次與汝等歸命三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『次與汝等歸命三寶。

「『歸依佛，兩足尊；歸依法，離欲尊；歸依僧；眾中尊(三說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸依佛，兩足尊；歸依法，離欲尊；歸依僧；眾中尊(三說)。

「『汝等佛子歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟(三說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等佛子歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟(三說)。

「『汝依三寶故，如法堅護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝依三寶故，如法堅護持。

「『次為汝等發菩提心。汝等諦聽。』作金剛掌忍願如蓮葉，以印心上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『次為汝等發菩提心。汝等諦聽。』作金剛掌忍願如蓮葉，以印心上。真言曰：

「唵(引)冐地唧多(一) 母怛跛(二合)(二) 娜野弭(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)冐地唧多(一) 母怛跛(二合)(二) 娜野弭(三)」

「『今為汝等發菩提心竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今為汝等發菩提心竟。

「『諸佛子等！當知菩提心者從大悲起，成佛正因、智慧根本，能破無明煩惱惡業，不被染壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！當知菩提心者從大悲起，成佛正因、智慧根本，能破無明煩惱惡業，不被染壞。

「『次為汝等受三昧耶戒印。』以二羽縛忍願申如針。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『次為汝等受三昧耶戒印。』以二羽縛忍願申如針。真言曰：

「唵(引)三昧耶薩怛鑁(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)三昧耶薩怛鑁(二合)」

「『今為汝等受三昧耶戒竟。從今已去，能令汝等入如來位。是真佛子，從法化生，得佛法分。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今為汝等受三昧耶戒竟。從今已去，能令汝等入如來位。是真佛子，從法化生，得佛法分。』

「次結無量威德自在光明如來印。左羽想持器，右羽彈忍禪。想於左羽掌中有一鑁字，流出種種無量甘露法食，即誦施食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結無量威德自在光明如來印。左羽想持器，右羽彈忍禪。想於左羽掌中有一鑁字，流出種種無量甘露法食，即誦施食真言曰：

「唵(引)薩嚩怛他誐多(一) 嚩路枳帝鑁(二) 婆囉婆囉(三) 三婆囉三婆囉(四) 吽(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩嚩怛他誐多(一) 嚩路枳帝鑁(二) 婆囉婆囉(三) 三婆囉三婆囉(四) 吽(五)」

「語諸佛子：『今與汝等作印呪已，變此一食為無量食，大如須彌、量同法界，終無能盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「語諸佛子：『今與汝等作印呪已，變此一食為無量食，大如須彌、量同法界，終無能盡。』

「復以前印誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以前印誦此真言曰：

「曩謨三滿多沒馱喃鑁(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱喃鑁(一)」

「語諸佛子：『今與汝等作印呪已。由此印呪加持威力，想於印中流出甘露成於乳海，流注法界，普濟汝等一切有情充足飽滿。』是時行者即以右羽持甘露器，面向東立，瀉於壇前(或淨地上、或大石上、或所淨瓦盆亦名盂蘭盆，生臺亦得)或泉池江海長流水中。不得瀉於石榴、桃樹之下，鬼神懼怕，不得食之。若聖眾壇中明王諸天，若施飲食(置生臺上是本法也)、若供養諸佛聖眾，於上五更晨朝日出是供養時。若鬼神法，當於人定，子時亦得(人定最上)。本阿闍梨法，若於齋時盡於一日，但加持飲食水等布施飛空鳥獸水族之類，不揀時節但用施之。若作餓鬼施食之法，當於亥時，是施食時。若於齋時施餓鬼食者，徒設功勞，終無効也。不是時節，妄生虛誑，鬼神不得食也。不從師受，自招殃咎，成盜法罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「語諸佛子：『今與汝等作印呪已。由此印呪加持威力，想於印中流出甘露成於乳海，流注法界，普濟汝等一切有情充足飽滿。』是時行者即以右羽持甘露器，面向東立，瀉於壇前(或淨地上、或大石上、或所淨瓦盆亦名盂蘭盆，生臺亦得)或泉池江海長流水中。不得瀉於石榴、桃樹之下，鬼神懼怕，不得食之。若聖眾壇中明王諸天，若施飲食(置生臺上是本法也)、若供養諸佛聖眾，於上五更晨朝日出是供養時。若鬼神法，當於人定，子時亦得(人定最上)。本阿闍梨法，若於齋時盡於一日，但加持飲食水等布施飛空鳥獸水族之類，不揀時節但用施之。若作餓鬼施食之法，當於亥時，是施食時。若於齋時施餓鬼食者，徒設功勞，終無効也。不是時節，妄生虛誑，鬼神不得食也。不從師受，自招殃咎，成盜法罪。

「『諸佛子等！雖復方以類聚，勿以嗔恨。然我所施一切無礙，無高無下、平等普遍、不擇冤親。今日勿得以貴輕賤、倚強凌弱，擁遏孤幼令不得食、使不均平、越佛慈濟。必須互相愛念、猶如父母一子之想。』語諸佛子：『汝等各有父母、兄弟姊妹、妻子眷屬、善友親戚，或有事緣來不得者，汝等佛子慈悲愛念，各各賫持飲食錢財物等，遞相布施充足飽滿、無有乏少，令發道意，永離三塗、長越四流，當捨此身速超道果。又為汝等將此淨食分為三分：一施水族，令獲人空；二施毛群，令獲法寂；三施他方稟識陶形悉令充足，獲無生忍。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！雖復方以類聚，勿以嗔恨。然我所施一切無礙，無高無下、平等普遍、不擇冤親。今日勿得以貴輕賤、倚強凌弱，擁遏孤幼令不得食、使不均平、越佛慈濟。必須互相愛念、猶如父母一子之想。』語諸佛子：『汝等各有父母、兄弟姊妹、妻子眷屬、善友親戚，或有事緣來不得者，汝等佛子慈悲愛念，各各賫持飲食錢財物等，遞相布施充足飽滿、無有乏少，令發道意，永離三塗、長越四流，當捨此身速超道果。又為汝等將此淨食分為三分：一施水族，令獲人空；二施毛群，令獲法寂；三施他方稟識陶形悉令充足，獲無生忍。』

「次結普供養印。作金剛合掌，置印當心。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結普供養印。作金剛合掌，置印當心。真言：

「唵(引)誐誐曩三婆嚩嚩日囉(二合)斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)誐誐曩三婆嚩嚩日囉(二合)斛」

「『諸佛子等！從來所受飲食，皆是人間販鬻生命酒脯錢財、血肉腥膻葷辛臭穢。雖復受得如是飲食，譬如毒藥損壞於身，但增苦本，沈淪苦海無解脫時。我某甲依如來教，精誠罄捨，設此無遮廣大法會。汝等今日遇茲勝善，戒品霑身，於過去世廣事諸佛，親近善友供養三寶。由此因緣，值善知識發菩提心，誓願成佛不求餘果。先得道者遞相度脫。又願汝等晝夜恒常擁護於我，滿成所願。以此施食所生功德，普將迴施法界有情，共諸有情同將此福盡皆迴施無上菩提一切智智，勿招餘果，願速成佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛子等！從來所受飲食，皆是人間販鬻生命酒脯錢財、血肉腥膻葷辛臭穢。雖復受得如是飲食，譬如毒藥損壞於身，但增苦本，沈淪苦海無解脫時。我某甲依如來教，精誠罄捨，設此無遮廣大法會。汝等今日遇茲勝善，戒品霑身，於過去世廣事諸佛，親近善友供養三寶。由此因緣，值善知識發菩提心，誓願成佛不求餘果。先得道者遞相度脫。又願汝等晝夜恒常擁護於我，滿成所願。以此施食所生功德，普將迴施法界有情，共諸有情同將此福盡皆迴施無上菩提一切智智，勿招餘果，願速成佛。』

「次結奉送印。二羽金剛拳，進力二相鉤，隨誦而掣開。金剛解脫真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結奉送印。二羽金剛拳，進力二相鉤，隨誦而掣開。金剛解脫真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)穆乞叉(二合)穆」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)穆乞叉(二合)穆」

佛告阿難：「若當來世苾芻、苾芻尼、烏波索迦、烏波斯迦，每於晨朝或於齋時及一切時，常以此法及諸真言、七如來名，加持飲食施諸餓鬼等，修行行者當於齋時及一切時，為諸餓鬼及餘鬼神出於飲食，盛淨器內，候於人定，加持布施無量餓鬼及餘鬼神(一切時者，但有淨食未曾受用留取布施)便能具足無量福德，則同供養百千俱胝如來功德等無差別，壽命延長、增益色力、善根具足，一切非人夜叉、羅剎、諸惡鬼神不敢侵害，又能成就無量威德。若欲能施諸餓鬼等、婆羅門仙、閻羅所司業道冥官，及諸鬼神、先亡久遠等，以淨飲食滿盛一器，作前印呪投於淨流水中。如是作已，即為天仙美妙飲食。供養俱胝恒河沙數餓鬼、婆羅門仙、閻羅所司業道冥官及諸鬼神、先亡久遠等，得加持食印呪威力，各成就根本所願諸善功德，各各同時發誓願言，呪願施主壽命延長、福德安樂，又令其人心所見聞正解清淨、具足善根，速證無上正等菩提。又同供養百千恒河沙如來功德等無有異，一切冤讎不能侵害。若苾芻、苾芻尼、烏波索迦、烏波斯迦，若欲供養佛法僧寶，應以香花燈塗、上妙飲食，以前印呪加持奉獻，諸佛菩薩一切賢聖歡喜讚歎種種功德，恒為諸佛憶念稱讚，諸天善神常來擁護，是人即為滿足檀波羅蜜。」佛告阿難：「汝隨我語如法修行、廣宣流布，令諸短命薄福眾生普得見聞常修此法，壽命延長、福德增長。」是時佛說：「為阿難及救拔焰口餓鬼一切眾生陀羅尼經，以是名字，汝當奉持。」一切大眾及阿難等，聞佛所說，一心信受，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若當來世苾芻、苾芻尼、烏波索迦、烏波斯迦，每於晨朝或於齋時及一切時，常以此法及諸真言、七如來名，加持飲食施諸餓鬼等，修行行者當於齋時及一切時，為諸餓鬼及餘鬼神出於飲食，盛淨器內，候於人定，加持布施無量餓鬼及餘鬼神(一切時者，但有淨食未曾受用留取布施)便能具足無量福德，則同供養百千俱胝如來功德等無差別，壽命延長、增益色力、善根具足，一切非人夜叉、羅剎、諸惡鬼神不敢侵害，又能成就無量威德。若欲能施諸餓鬼等、婆羅門仙、閻羅所司業道冥官，及諸鬼神、先亡久遠等，以淨飲食滿盛一器，作前印呪投於淨流水中。如是作已，即為天仙美妙飲食。供養俱胝恒河沙數餓鬼、婆羅門仙、閻羅所司業道冥官及諸鬼神、先亡久遠等，得加持食印呪威力，各成就根本所願諸善功德，各各同時發誓願言，呪願施主壽命延長、福德安樂，又令其人心所見聞正解清淨、具足善根，速證無上正等菩提。又同供養百千恒河沙如來功德等無有異，一切冤讎不能侵害。若苾芻、苾芻尼、烏波索迦、烏波斯迦，若欲供養佛法僧寶，應以香花燈塗、上妙飲食，以前印呪加持奉獻，諸佛菩薩一切賢聖歡喜讚歎種種功德，恒為諸佛憶念稱讚，諸天善神常來擁護，是人即為滿足檀波羅蜜。」佛告阿難：「汝隨我語如法修行、廣宣流布，令諸短命薄福眾生普得見聞常修此法，壽命延長、福德增長。」是時佛說：「為阿難及救拔焰口餓鬼一切眾生陀羅尼經，以是名字，汝當奉持。」一切大眾及阿難等，聞佛所說，一心信受，歡喜奉行。