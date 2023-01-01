甘露陀羅尼呪
唐 實叉難陀譯1卷CBETA T1317少于一千字 2 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
甘露陀羅尼呪
甘露陀羅尼呪
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于闐三藏實叉難陀佛授記寺譯
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那謨皤哦嚩帝(一) 阿彌哆婆耶(二) 怛他羯哆耶(三) 阿羅訶帝(四) 三𦵧三勃陀耶(五) 怛儞也他(六) 唵(七) 阿彌哩帝(八) 阿彌哩覩皤吠(九) 阿彌哩哆參皤吠(十) 阿彌哩哆羯陛(十一) 阿彌哩哆徙悌(十二) 阿彌哩哆帝藝(十三) 阿彌哩哆尾羯囕帝(十四) 阿彌哩哆尾迦哆哦彌泥(十五) 阿彌哩哆伽哦曩(十六) 枳栗底迦隷(十七) 阿彌哩哆訥努吠(十八) 薩嚩隷(十九) 薩婆怛他(二十) 薩陀彌(二十一) 薩婆枳隷捨羯叉炎迦隷薩嚩訶(二十二)
那謨皤哦嚩帝(一) 阿彌哆婆耶(二) 怛他羯哆耶(三) 阿羅訶帝(四) 三𦵧三勃陀耶(五) 怛儞也他(六) 唵(七) 阿彌哩帝(八) 阿彌哩覩皤吠(九) 阿彌哩哆參皤吠(十) 阿彌哩哆羯陛(十一) 阿彌哩哆徙悌(十二) 阿彌哩哆帝藝(十三) 阿彌哩哆尾羯囕帝(十四) 阿彌哩哆尾迦哆哦彌泥(十五) 阿彌哩哆伽哦曩(十六) 枳栗底迦隷(十七) 阿彌哩哆訥努吠(十八) 薩嚩隷(十九) 薩婆怛他(二十) 薩陀彌(二十一) 薩婆枳隷捨羯叉炎迦隷薩嚩訶(二十二)
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佛說甘露陀羅尼經
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