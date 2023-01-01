施諸餓鬼飲食及水法(并手印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施諸餓鬼飲食及水法(并手印)

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

先出眾生食，事須如法。周匝種種皆著並須淨好，或一分或少許或一器，皆須安淨銅器中如法。如無銅器，白瓷亦得。如無瓷器，可用漆器。其飲食須和清水。面向東立，坐亦得作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先出眾生食，事須如法。周匝種種皆著並須淨好，或一分或少許或一器，皆須安淨銅器中如法。如無銅器，白瓷亦得。如無瓷器，可用漆器。其飲食須和清水。面向東立，坐亦得作法。

夫欲施一切餓鬼飲食者，先須發廣大心普請餓鬼。先誦此偈至心一遍，然後作召請法，所獲福利果報不可校量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲施一切餓鬼飲食者，先須發廣大心普請餓鬼。先誦此偈至心一遍，然後作召請法，所獲福利果報不可校量。

比丘比丘尼(某甲)發心奉持， 一器淨食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘比丘尼(某甲)發心奉持， 一器淨食，

普施十方， 窮盡虛空， 周遍法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普施十方， 窮盡虛空， 周遍法界，

微塵剎中， 所有國土， 一切餓鬼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵剎中， 所有國土， 一切餓鬼，

先亡久遠， 山川地主， 乃至曠野， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先亡久遠， 山川地主， 乃至曠野，

諸鬼神等， 請來集此。 我今悲愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸鬼神等， 請來集此。 我今悲愍，

普施汝食， 願汝各各， 受我此食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普施汝食， 願汝各各， 受我此食。

轉將供養， 盡虛空界， 以佛及聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉將供養， 盡虛空界， 以佛及聖，

一切有情。 汝與有情， 普皆飽滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情。 汝與有情， 普皆飽滿，

亦願汝身， 乘此呪食， 離苦解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦願汝身， 乘此呪食， 離苦解脫，

生天受樂， 十方淨土， 隨意遊往， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生天受樂， 十方淨土， 隨意遊往，

發菩提心， 行菩提道， 當來作佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心， 行菩提道， 當來作佛，

永莫退轉。 前得道者， 誓相度脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永莫退轉。 前得道者， 誓相度脫。

又願汝等， 晝夜恒常， 擁護於我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願汝等， 晝夜恒常， 擁護於我，

滿我所願。 願施此食， 所生功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿我所願。 願施此食， 所生功德，

普將廻施， 法界有情， 與諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普將廻施， 法界有情， 與諸有情，

平等共有， 共諸有情， 同將此福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等共有， 共諸有情， 同將此福，

盡將迴向， 真如法界， 無上菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡將迴向， 真如法界， 無上菩提，

一切智智， 願速成佛， 勿招餘果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智智， 願速成佛， 勿招餘果，

願乘此法， 疾得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願乘此法， 疾得成佛。

合掌當心誦此偈，以印作召請。開喉印：以右手大指與中指面相捻，餘三指相去微作曲勢即是，名普集印。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌當心誦此偈，以印作召請。開喉印：以右手大指與中指面相捻，餘三指相去微作曲勢即是，名普集印。呪曰：

na mo bhū pu ri ka ri ta ri ta thā ga tā ya◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na mo bhū pu ri ka ri ta ri ta thā ga tā ya◇

作此印誦此呪一七遍，廣運悲心，願令法界微塵剎中一切餓鬼悉皆雲集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此印誦此呪一七遍，廣運悲心，願令法界微塵剎中一切餓鬼悉皆雲集。

又誦開地獄門及咽喉呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又誦開地獄門及咽喉呪曰：

oṃ bhū pu te ri ka ta ri ta thā ga tā ya◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ bhū pu te ri ka ta ri ta thā ga tā ya◇

誦此呪時，以左手執持食器，以右手作前召請印，唯改一誦呪一彈指，以大指與中指頭相捻彈指作聲即是。餘三指開稍微曲，此名破地獄門及開咽喉印。爾時如來即說無量威德自在光明勝妙之力加持飲食陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此呪時，以左手執持食器，以右手作前召請印，唯改一誦呪一彈指，以大指與中指頭相捻彈指作聲即是。餘三指開稍微曲，此名破地獄門及開咽喉印。爾時如來即說無量威德自在光明勝妙之力加持飲食陀羅尼曰：

na maḥ sa rva ta thā ga tā va lo ki te oṃ saṃ bha ra saṃ bha ra hūṃ◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa rva ta thā ga tā va lo ki te oṃ saṃ bha ra saṃ bha ra hūṃ◇

誦此呪一七遍，一切餓鬼各皆得摩伽陀國所用之斗七七斛之食，食已皆得生天或生淨土。能令行者業障消除、增益壽命，現世獲無量無邊福，況當來世。即作手印誦此真言加持飲食。以右手大指摩中指甲三兩遍，三指直立之。又以大指捻頭指彈指作聲，一誦呪一彈指即是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此呪一七遍，一切餓鬼各皆得摩伽陀國所用之斗七七斛之食，食已皆得生天或生淨土。能令行者業障消除、增益壽命，現世獲無量無邊福，況當來世。即作手印誦此真言加持飲食。以右手大指摩中指甲三兩遍，三指直立之。又以大指捻頭指彈指作聲，一誦呪一彈指即是。

又誦蒙甘露法味真言，作施無畏印。以右手竪臂，展五指直上即是。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又誦蒙甘露法味真言，作施無畏印。以右手竪臂，展五指直上即是。真言曰：

na maḥ su rū pa ya ta thā ga tā ya ta dya thā oṃ srū srū pra srū pra srū svā hā◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ su rū pa ya ta thā ga tā ya ta dya thā oṃ srū srū pra srū pra srū svā hā◇

作前施無畏印，誦此呪施甘露真言一七遍，能令飲食及水變成無量乳及甘露，能開一切餓鬼咽喉，能令飲食廣得增多平等得喫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作前施無畏印，誦此呪施甘露真言一七遍，能令飲食及水變成無量乳及甘露，能開一切餓鬼咽喉，能令飲食廣得增多平等得喫也。

次作毘盧遮那一字心水輪觀真言印。先想此vaṃ鑁字於右手心中猶如乳色，變為八功德海，流出一切甘露醍醐。即引手臨食器上呪曰。誦此vaṃ鑁字一七遍，即展開五指向下臨食器中，觀想乳等從字中流出猶如日月乳海，一切鬼等皆得飽滿無有乏少。此名普施一切餓鬼印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作毘盧遮那一字心水輪觀真言印。先想此vaṃ鑁字於右手心中猶如乳色，變為八功德海，流出一切甘露醍醐。即引手臨食器上呪曰。誦此vaṃ鑁字一七遍，即展開五指向下臨食器中，觀想乳等從字中流出猶如日月乳海，一切鬼等皆得飽滿無有乏少。此名普施一切餓鬼印。真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vaṃ◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vaṃ◇

觀想誦此呪一七遍已，寫於淨地無人行處，或水池邊樹下，唯不得寫於桃樹、柳樹、石榴樹下。寫訖更為至心稱五如來名號三遍，功德無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想誦此呪一七遍已，寫於淨地無人行處，或水池邊樹下，唯不得寫於桃樹、柳樹、石榴樹下。寫訖更為至心稱五如來名號三遍，功德無量。

na mo bha ga va te pra bhū ta ra tnā ya ta thā ga tā ya◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na mo bha ga va te pra bhū ta ra tnā ya ta thā ga tā ya◇

曩謨寶勝如來，除慳貪業，福德圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨寶勝如來，除慳貪業，福德圓滿。

na mo bha ga va te su rū yā ya ta thā ga tā ya◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na mo bha ga va te su rū yā ya ta thā ga tā ya◇

曩謨妙色身如來，破醜陋形，相好圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨妙色身如來，破醜陋形，相好圓滿。

na mo bha ga va te a mṛ te rā ja ya ta thā ga tā ya◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na mo bha ga va te a mṛ te rā ja ya ta thā ga tā ya◇

曩謨甘露王如來，灌法身心，令受快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨甘露王如來，灌法身心，令受快樂。

na mo bha ga va te vi pu la ga trā ya ta thā ga tā ya◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na mo bha ga va te vi pu la ga trā ya ta thā ga tā ya◇

曩謨廣博身如來，咽喉寬大受妙味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨廣博身如來，咽喉寬大受妙味。

na mo bha ga va te a bha yaṃ ka rā ya ta thā ga tā ya◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na mo bha ga va te a bha yaṃ ka rā ya ta thā ga tā ya◇

曩謨離怖畏如來，恐怖悉除，離餓鬼趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨離怖畏如來，恐怖悉除，離餓鬼趣。

行者若能如此為稱五如來名者，以佛威光加被彼故，能令一切餓鬼等無量罪滅、無量福生，得妙色廣博、得無怖畏，所得飲食變成甘露美妙之食，速離苦身生天淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者若能如此為稱五如來名者，以佛威光加被彼故，能令一切餓鬼等無量罪滅、無量福生，得妙色廣博、得無怖畏，所得飲食變成甘露美妙之食，速離苦身生天淨土。

若施食已，行者當更為諸鬼神等誦受菩薩三昧耶戒陀羅尼。每誦三遍。真言曰(印合掌也)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若施食已，行者當更為諸鬼神等誦受菩薩三昧耶戒陀羅尼。每誦三遍。真言曰(印合掌也)：

oṃ sa ma ya stvaṃ◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ sa ma ya stvaṃ◇

誦三遍已，一切鬼神皆得堪聞甚深祕法，盡得具足三昧耶戒，獲無量福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三遍已，一切鬼神皆得堪聞甚深祕法，盡得具足三昧耶戒，獲無量福。

已施諸餓鬼悉皆飽滿訖，當須以陀羅尼法發遣，方得歸於本所。發遣解脫真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已施諸餓鬼悉皆飽滿訖，當須以陀羅尼法發遣，方得歸於本所。發遣解脫真言曰：

oṃ va jra mu kṣa muḥ◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra mu kṣa muḥ◇

若誦發遣呪，先作呪印。以右手作拳，以大指捻頭指，仰掌彈指作聲。是名發遣啟。每寫食了，誦一七遍彈指，能令一切鬼神得此食已當得去也。若不發遣，不得去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若誦發遣呪，先作呪印。以右手作拳，以大指捻頭指，仰掌彈指作聲。是名發遣啟。每寫食了，誦一七遍彈指，能令一切鬼神得此食已當得去也。若不發遣，不得去也。

若不具足如是法者，施諸餓鬼皆不得周匝，或有得者或有不得者，虛用功力深可愍哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不具足如是法者，施諸餓鬼皆不得周匝，或有得者或有不得者，虛用功力深可愍哉。

若有行者發菩提心能如是修行者，具足此法施諸餓鬼者，一切餓鬼皆得飽滿無有乏少。持法之人悉應知之。若以加持飲食陀羅尼，持一器淨食寫淨流水中，能令一切婆羅門仙皆得此食，食已異口同音呪願，此人於現世中即得延壽，其人具足梵天威德、行梵天行。若以此呪呪一切供養佛物，若水若香花飲食，皆呪二十一遍而然供養佛，即如是種種以供養十方一切諸佛無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有行者發菩提心能如是修行者，具足此法施諸餓鬼者，一切餓鬼皆得飽滿無有乏少。持法之人悉應知之。若以加持飲食陀羅尼，持一器淨食寫淨流水中，能令一切婆羅門仙皆得此食，食已異口同音呪願，此人於現世中即得延壽，其人具足梵天威德、行梵天行。若以此呪呪一切供養佛物，若水若香花飲食，皆呪二十一遍而然供養佛，即如是種種以供養十方一切諸佛無異。

施燋面餓鬼一切鬼神陀羅尼經要決 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施燋面餓鬼一切鬼神陀羅尼經要決

別有救面然餓鬼陀羅尼經，唐實叉難陀譯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別有救面然餓鬼陀羅尼經，唐實叉難陀譯。

貞享四年中春二十日一校了 淨嚴(四十九載) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞享四年中春二十日一校了 淨嚴(四十九載)

元祿十六年二月十七日 以淨嚴和上本再校了 尊教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元祿十六年二月十七日 以淨嚴和上本再校了 尊教