佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經

佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷

唐于闐三藏實叉難陀譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐于闐三藏實叉難陀譯

爾時，世尊在迦毘羅城尼俱律那僧伽藍所，與諸比丘，并諸菩薩、無數眾生周匝圍繞，而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在迦毘羅城尼俱律那僧伽藍所，與諸比丘，并諸菩薩、無數眾生周匝圍繞，而為說法。

爾時，阿難獨居淨處，一心計念。即於其夜三更之後，見一餓鬼，名曰「面然」，住阿難前，白阿難言：「却後三日，汝命將盡，即便生此餓鬼之中。」是時，阿難聞此語已，心生惶怖，問餓鬼言：「我此災禍，作何方計，得免斯苦？」爾時，餓鬼報阿難言：「汝於晨朝，若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼，并百千婆羅門及仙人等，以摩伽陀國斗，各施一斗飲食，并及為我供養三寶，汝得增壽，令我離於餓鬼之苦、得生天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難獨居淨處，一心計念。即於其夜三更之後，見一餓鬼，名曰「面然」，住阿難前，白阿難言：「却後三日，汝命將盡，即便生此餓鬼之中。」是時，阿難聞此語已，心生惶怖，問餓鬼言：「我此災禍，作何方計，得免斯苦？」爾時，餓鬼報阿難言：「汝於晨朝，若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼，并百千婆羅門及仙人等，以摩伽陀國斗，各施一斗飲食，并及為我供養三寶，汝得增壽，令我離於餓鬼之苦、得生天上。」

阿難見此面然餓鬼，身形羸瘦、枯燋極醜、面上火然、其咽如針、頭髮蓬亂、毛爪長利，身如負重，又聞如是不順之語，甚大驚怖，身毛皆竪。即從座起，疾至佛所，五體投地，頂禮佛足，身心戰慄，而白佛言：「救我！世尊！救我！善逝！過此三日，命將終盡。昨夜見一面然餓鬼，而語我言：『汝於三日，必當命盡，生餓鬼中。』我即問言：『以何方計，得免斯苦？』餓鬼答言：『汝若施於百千那由他恒河沙數餓鬼，及百千婆羅門并諸仙等飲食，汝得增壽。』世尊！我今云何得免此苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難見此面然餓鬼，身形羸瘦、枯燋極醜、面上火然、其咽如針、頭髮蓬亂、毛爪長利，身如負重，又聞如是不順之語，甚大驚怖，身毛皆竪。即從座起，疾至佛所，五體投地，頂禮佛足，身心戰慄，而白佛言：「救我！世尊！救我！善逝！過此三日，命將終盡。昨夜見一面然餓鬼，而語我言：『汝於三日，必當命盡，生餓鬼中。』我即問言：『以何方計，得免斯苦？』餓鬼答言：『汝若施於百千那由他恒河沙數餓鬼，及百千婆羅門并諸仙等飲食，汝得增壽。』世尊！我今云何得免此苦？」

爾時，世尊告阿難言：「汝今勿怖！有異方便，令汝得施如是餓鬼、諸婆羅門及仙等食，勿生憂惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「汝今勿怖！有異方便，令汝得施如是餓鬼、諸婆羅門及仙等食，勿生憂惱。」

佛告阿難：「有陀羅尼，名曰『一切德光無量威力』。若有誦此陀羅尼者，即成已施俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼，及六十八俱胝那由他百千婆羅門并諸仙等前，各有摩伽陀斗四斛九斗飲食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有陀羅尼，名曰『一切德光無量威力』。若有誦此陀羅尼者，即成已施俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼，及六十八俱胝那由他百千婆羅門并諸仙等前，各有摩伽陀斗四斛九斗飲食。」

佛告阿難：「我於前世曾為婆羅門時，於觀世音菩薩及世間自在德力如來所，受此陀羅尼。我當以此陀羅尼力，便得具足施於無量無數餓鬼及婆羅門并仙等食，以我施諸餓鬼食故，捨離此身，得生天上。阿難！汝今受持此陀羅尼，當自護身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我於前世曾為婆羅門時，於觀世音菩薩及世間自在德力如來所，受此陀羅尼。我當以此陀羅尼力，便得具足施於無量無數餓鬼及婆羅門并仙等食，以我施諸餓鬼食故，捨離此身，得生天上。阿難！汝今受持此陀羅尼，當自護身。」

即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說呪曰：

「那麼 薩縛(無可反，下同) 怛他揭多(去聲呼之) 縛路枳帝(一) 三(上聲，下同)跋(鞞楬反，下同)囉 三跋囉(二) 虎吽(二合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那麼 薩縛(無可反，下同) 怛他揭多(去聲呼之) 縛路枳帝(一) 三(上聲，下同)跋(鞞楬反，下同)囉 三跋囉(二) 虎吽(二合)(三)」

佛言：「阿難！若欲作此施食法者，先取飲食，安置淨盤器中，誦此陀羅尼呪，呪食七遍，於門內立，展臂戶外，置槃淨地，彈指七下。作此施已，於其四方，有百千俱胝那由他恒河沙數餓鬼，於一一餓鬼前，各有摩伽陀斗四斛九斗飲食。如是鬼等，遍皆飽滿。是諸餓鬼，喫此食已，悉捨虛身，盡得生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若欲作此施食法者，先取飲食，安置淨盤器中，誦此陀羅尼呪，呪食七遍，於門內立，展臂戶外，置槃淨地，彈指七下。作此施已，於其四方，有百千俱胝那由他恒河沙數餓鬼，於一一餓鬼前，各有摩伽陀斗四斛九斗飲食。如是鬼等，遍皆飽滿。是諸餓鬼，喫此食已，悉捨虛身，盡得生天。」

復言：「阿難！若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若能常誦此陀羅尼并奉飲食，即為具足無量功德，命得延長；即成供養百千俱胝如來功德，顏色鮮潔、威德強記；一切非人、步多鬼等，夜叉、羅剎，并諸餓鬼，皆畏是人，心不忍見。是人即為成就具足大力勤進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「阿難！若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若能常誦此陀羅尼并奉飲食，即為具足無量功德，命得延長；即成供養百千俱胝如來功德，顏色鮮潔、威德強記；一切非人、步多鬼等，夜叉、羅剎，并諸餓鬼，皆畏是人，心不忍見。是人即為成就具足大力勤進。」

復言：「阿難！若欲施婆羅門及仙食者，當取飲食，滿置鉢中，誦此陀羅尼呪，呪食七遍，瀉流水中。具足奉獻無量俱胝百千恒河沙數婆羅門及諸仙等，如天飲食。其婆羅門并仙人等，喫此食已，諸根具足、圓滿吉祥，各發其願，讚歎施人：『其施食人，心得清淨，而便疾證梵天威德，常修淨行，具足成就供養百千俱胝恒河沙數如來功德，於諸怨敵而常得勝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「阿難！若欲施婆羅門及仙食者，當取飲食，滿置鉢中，誦此陀羅尼呪，呪食七遍，瀉流水中。具足奉獻無量俱胝百千恒河沙數婆羅門及諸仙等，如天飲食。其婆羅門并仙人等，喫此食已，諸根具足、圓滿吉祥，各發其願，讚歎施人：『其施食人，心得清淨，而便疾證梵天威德，常修淨行，具足成就供養百千俱胝恒河沙數如來功德，於諸怨敵而常得勝。』

「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若欲供養一切三寶，應當具辦香、華、飲食，誦此陀羅尼呪，呪所施食及香、華等二十一遍，供養三寶。此善男子、善女人等，具足成就諸天妙供及無上供，尊重、讚歎一切如來剎土三寶，諸佛憶念、稱揚讚歎，諸天擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若欲供養一切三寶，應當具辦香、華、飲食，誦此陀羅尼呪，呪所施食及香、華等二十一遍，供養三寶。此善男子、善女人等，具足成就諸天妙供及無上供，尊重、讚歎一切如來剎土三寶，諸佛憶念、稱揚讚歎，諸天擁護。」

佛言：「汝去，阿難！當自護身。并及廣為諸眾生說，令諸眾生成就具足無量功德，所生之世常值百千俱胝諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝去，阿難！當自護身。并及廣為諸眾生說，令諸眾生成就具足無量功德，所生之世常值百千俱胝諸佛。」