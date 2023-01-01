佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

佛說救拔熖口餓鬼陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說救拔熖口餓鬼陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時，世尊在迦毘羅城尼俱律那僧伽藍所，與諸比丘，并諸菩薩，無數眾會，前後圍遶，而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在迦毘羅城尼俱律那僧伽藍所，與諸比丘，并諸菩薩，無數眾會，前後圍遶，而為說法。

爾時，阿難獨居靜處，念所受法。即於其夜三更已後，見一餓鬼，名曰「焰口」，其形醜陋、身體枯瘦、口中火然、咽如針鋒、頭髮蓬亂、爪牙長利，甚可怖畏，住阿難前，白阿難言：「却後三日，汝命將盡，即便生於餓鬼之中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難獨居靜處，念所受法。即於其夜三更已後，見一餓鬼，名曰「焰口」，其形醜陋、身體枯瘦、口中火然、咽如針鋒、頭髮蓬亂、爪牙長利，甚可怖畏，住阿難前，白阿難言：「却後三日，汝命將盡，即便生於餓鬼之中。」

是時，阿難聞此語已，心生惶怖，問餓鬼言：「若我死後，生餓鬼者，行何方便，得免斯苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿難聞此語已，心生惶怖，問餓鬼言：「若我死後，生餓鬼者，行何方便，得免斯苦？」

爾時，餓鬼白阿難言：「汝於明日，若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼，并百千婆羅門仙等，以摩伽陀國所用之斛，各施一斛飲食，并及為我供養三寶，汝得增壽，令我離於餓鬼之苦、得生天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，餓鬼白阿難言：「汝於明日，若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼，并百千婆羅門仙等，以摩伽陀國所用之斛，各施一斛飲食，并及為我供養三寶，汝得增壽，令我離於餓鬼之苦、得生天上。」

阿難見此焰口餓鬼，身形羸瘦、枯燋極醜、口中火然、咽如針鋒、頭髮蓬亂、毛爪長利，又聞如是不順之語，甚大驚怖，身毛皆竪。即從座起，疾至佛所，五體投地，頂禮佛足，身體戰慄，而白佛言：「願救我苦！所以者何？我住靜處，念所授法，見焰口餓鬼，而語我言：『汝過三日，必當命盡，生餓鬼中。』我即問言：『云何令我得免斯苦？』餓鬼答言：『汝今若能施於百千那由他恒河沙數餓鬼，及百千婆羅門仙等種種飲食，汝得增壽。』世尊！我今云何能辦若干餓鬼、仙人等食？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難見此焰口餓鬼，身形羸瘦、枯燋極醜、口中火然、咽如針鋒、頭髮蓬亂、毛爪長利，又聞如是不順之語，甚大驚怖，身毛皆竪。即從座起，疾至佛所，五體投地，頂禮佛足，身體戰慄，而白佛言：「願救我苦！所以者何？我住靜處，念所授法，見焰口餓鬼，而語我言：『汝過三日，必當命盡，生餓鬼中。』我即問言：『云何令我得免斯苦？』餓鬼答言：『汝今若能施於百千那由他恒河沙數餓鬼，及百千婆羅門仙等種種飲食，汝得增壽。』世尊！我今云何能辦若干餓鬼、仙人等食？」

爾時，世尊告阿難言：「汝今勿怖！我有方便，令汝能施若干百千恒河沙餓鬼，及諸婆羅門仙等，種種飲食，勿生憂惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「汝今勿怖！我有方便，令汝能施若干百千恒河沙餓鬼，及諸婆羅門仙等，種種飲食，勿生憂惱。」

佛告阿難：「有陀羅尼，名曰『無量威德自在光明殊勝妙力』。若有誦此陀羅尼者，即能充足俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼，及婆羅門仙等，上妙飲食。如是等眾，乃至一一，皆得摩伽陀國所用之斛七七斛食。阿難！我於前世作婆羅門，於觀世音菩薩所，及世間自在威德如來所，受此陀羅尼故，能散施與無量餓鬼及諸仙等種種飲食，令諸餓鬼解脫苦身、得生天上。阿難！汝今受持，福德、壽命皆得增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有陀羅尼，名曰『無量威德自在光明殊勝妙力』。若有誦此陀羅尼者，即能充足俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼，及婆羅門仙等，上妙飲食。如是等眾，乃至一一，皆得摩伽陀國所用之斛七七斛食。阿難！我於前世作婆羅門，於觀世音菩薩所，及世間自在威德如來所，受此陀羅尼故，能散施與無量餓鬼及諸仙等種種飲食，令諸餓鬼解脫苦身、得生天上。阿難！汝今受持，福德、壽命皆得增長。」

爾時，世尊即為阿難說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即為阿難說陀羅尼曰：

「那謨 薩嚩 怛他蘖多(引) 嚩盧枳帝 唵 參婆囉 參婆囉 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 薩嚩 怛他蘖多(引) 嚩盧枳帝 唵 參婆囉 參婆囉 吽」

佛告阿難：「若有善男子、善女人，欲求長壽、福德增榮，速能滿足檀波羅蜜，每於晨朝、及一切時，悉無障礙，取一淨器，盛以淨水，置少飯麨及諸餅食等，以右手加器，誦前陀羅尼滿七遍，然後稱四如來名號： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有善男子、善女人，欲求長壽、福德增榮，速能滿足檀波羅蜜，每於晨朝、及一切時，悉無障礙，取一淨器，盛以淨水，置少飯麨及諸餅食等，以右手加器，誦前陀羅尼滿七遍，然後稱四如來名號：

「曩謨 婆誐嚩帝 鉢囉(二合)枳孃(二合)部(引)多囉怛曩(二合) 怛他孽多也(此云多寶如來) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨 婆誐嚩帝 鉢囉(二合)枳孃(二合)部(引)多囉怛曩(二合) 怛他孽多也(此云多寶如來)

「由稱多寶如來名號加持故，能破一切諸鬼多生已來慳悋惡業，即得福德圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由稱多寶如來名號加持故，能破一切諸鬼多生已來慳悋惡業，即得福德圓滿。

「那謨 婆誐嚩帝 素嚕波(引)耶 怛他誐哆野(此云南無妙色身如來) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 婆誐嚩帝 素嚕波(引)耶 怛他誐哆野(此云南無妙色身如來)

「由稱妙色身如來名號加持故，能破諸鬼醜陋惡形，即得色相具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由稱妙色身如來名號加持故，能破諸鬼醜陋惡形，即得色相具足。

「曩謨 婆誐嚩帝 尾鉢囉(二合)誐攞孽多怛囉(二合)也 怛他孽多也(此云廣博身如來) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨 婆誐嚩帝 尾鉢囉(二合)誐攞孽多怛囉(二合)也 怛他孽多也(此云廣博身如來)

「由稱廣博身如來名號加持故，能令諸鬼咽喉寬大，所施之食，恣意充飽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由稱廣博身如來名號加持故，能令諸鬼咽喉寬大，所施之食，恣意充飽。

「曩謨 婆誐嚩帝 阿(上)婆(去)孕迦囉也 怛他蘖多也(此云離怖畏如來) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨 婆誐嚩帝 阿(上)婆(去)孕迦囉也 怛他蘖多也(此云離怖畏如來)

「由稱離怖畏如來名號加持故，能令諸鬼一切恐怖悉皆除滅，離餓鬼趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由稱離怖畏如來名號加持故，能令諸鬼一切恐怖悉皆除滅，離餓鬼趣。」

佛告阿難：「若族姓善男子等，既稱四如來名號加持已，彈指七遍，取於食器，於淨地上，展臂瀉之。作此施已，於其四方，有百千那由他恒河沙數餓鬼，前各有摩伽陀國七七斛食。受此食已，悉皆飽滿，是諸鬼等，悉捨鬼身，生於天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若族姓善男子等，既稱四如來名號加持已，彈指七遍，取於食器，於淨地上，展臂瀉之。作此施已，於其四方，有百千那由他恒河沙數餓鬼，前各有摩伽陀國七七斛食。受此食已，悉皆飽滿，是諸鬼等，悉捨鬼身，生於天上。

「阿難！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，常以此密言及四如來名號加持食施鬼，便能具足無量福德，則同供養百千俱胝如來功德等無差別，壽命延長、增益色力、善根具足，一切非人、夜叉、羅剎、諸惡鬼神不敢侵害，又能成就無量福德壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，常以此密言及四如來名號加持食施鬼，便能具足無量福德，則同供養百千俱胝如來功德等無差別，壽命延長、增益色力、善根具足，一切非人、夜叉、羅剎、諸惡鬼神不敢侵害，又能成就無量福德壽命。

「若欲施諸婆羅門仙等，以淨飲食滿盛一器，即以前密言加持二七遍，投於淨流水中。如是作已，即為以天仙美妙之食，供養百千俱胝恒河沙數婆羅門仙。彼諸仙人得加持食故，以密言威德，各各成就根本所願、諸善功德，各各同時發誓願言：『願是食人，令壽延長、色力安樂；又令其人，心所見聞，正解清淨，具足成就梵天威德、行梵天行。又同供養百千恒河沙如來功德，一切冤讎不能侵害。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲施諸婆羅門仙等，以淨飲食滿盛一器，即以前密言加持二七遍，投於淨流水中。如是作已，即為以天仙美妙之食，供養百千俱胝恒河沙數婆羅門仙。彼諸仙人得加持食故，以密言威德，各各成就根本所願、諸善功德，各各同時發誓願言：『願是食人，令壽延長、色力安樂；又令其人，心所見聞，正解清淨，具足成就梵天威德、行梵天行。又同供養百千恒河沙如來功德，一切冤讎不能侵害。』

「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若欲供養佛、法、僧寶，應以香、華及淨飲食，以前密言加持二十一遍，奉獻三寶。是善男子、善女人，則成以天餚饍上味，奉獻供養滿十方界佛、法、僧寶，亦為讚歎、勸請、隨喜功德，恒為諸佛憶念稱讚，諸天善神恒來擁護，即為滿足檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若欲供養佛、法、僧寶，應以香、華及淨飲食，以前密言加持二十一遍，奉獻三寶。是善男子、善女人，則成以天餚饍上味，奉獻供養滿十方界佛、法、僧寶，亦為讚歎、勸請、隨喜功德，恒為諸佛憶念稱讚，諸天善神恒來擁護，即為滿足檀波羅蜜。

「阿難！汝隨我語，如法修行，廣宣流布，令諸眾生普得見聞，獲無量福。是名『救焰口餓鬼及苦眾生陀羅尼經』，以是名字，汝當奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝隨我語，如法修行，廣宣流布，令諸眾生普得見聞，獲無量福。是名『救焰口餓鬼及苦眾生陀羅尼經』，以是名字，汝當奉持。」

一切大眾及阿難等，聞佛說已，一心信受，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大眾及阿難等，聞佛說已，一心信受，歡喜奉行。