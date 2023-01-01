難儞計濕嚩囉天說支輪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難儞計濕嚩囉天說支輪經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時難儞計濕嚩囉天普觀世間一切男女，因於生時值諸宮宿所感善惡，至壽命盡，於其中間或貴或賤、或富或貧、有孝有忠、好文好武，至於端嚴醜陋、愚鈍聰慧、疾病夭枉、鱞寡孤惸、猛惡剛強、溫柔恭順、言正行直、識愧知慚、曉達天文、明察世事，或重佛法樂修善事，或慕妖魔信邪造惡，又或好遊山水遂性全真，又或樂作商估貿易寶貨，或好布施或即慳貪，並乃表於相狀顯著身胑，為幢為螺作文作黶，一切美惡並稟一身，亦乃宿有因緣今值星曜。恐其未曉，略為宣揚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時難儞計濕嚩囉天普觀世間一切男女，因於生時值諸宮宿所感善惡，至壽命盡，於其中間或貴或賤、或富或貧、有孝有忠、好文好武，至於端嚴醜陋、愚鈍聰慧、疾病夭枉、鱞寡孤惸、猛惡剛強、溫柔恭順、言正行直、識愧知慚、曉達天文、明察世事，或重佛法樂修善事，或慕妖魔信邪造惡，又或好遊山水遂性全真，又或樂作商估貿易寶貨，或好布施或即慳貪，並乃表於相狀顯著身胑，為幢為螺作文作黶，一切美惡並稟一身，亦乃宿有因緣今值星曜。恐其未曉，略為宣揚：

「復次天羊宮，當火曜直在婁宿胃宿全分、昴宿一分。其日生者，相貌端嚴、身胑細妙，孝於父母、敬事尊長，多眷屬、饒僕從，具勇猛、有精神、有大福德，不奈飢寒，樂於法、知慚愧、好布施、心堅固，言行真實、見解明了，合得君王愛重、眾人欽仰，眼儍貪色、多好遊歷，一生多饒齒疾及有癀病，壽或中夭。於生後第四年合有火難，至年十八亦合中夭，至年二十五合有虎狼之難，亦主海中死。當夭難時，若遇吉曜臨照，即延壽命至一百歲。於八月內值火曜及昴星直日，夜半時命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次天羊宮，當火曜直在婁宿胃宿全分、昴宿一分。其日生者，相貌端嚴、身胑細妙，孝於父母、敬事尊長，多眷屬、饒僕從，具勇猛、有精神、有大福德，不奈飢寒，樂於法、知慚愧、好布施、心堅固，言行真實、見解明了，合得君王愛重、眾人欽仰，眼儍貪色、多好遊歷，一生多饒齒疾及有癀病，壽或中夭。於生後第四年合有火難，至年十八亦合中夭，至年二十五合有虎狼之難，亦主海中死。當夭難時，若遇吉曜臨照，即延壽命至一百歲。於八月內值火曜及昴星直日，夜半時命終。

「復次金牛宮，當金曜直在昴宿三分、畢宿參宿各二分。其日男女生者，相貌端嚴、身分長細、面有星黶，合主大富、常受快樂，多饒眷屬亦多奴僕，氣性剛強，不宜妻妾。少小辛苦，晚年之後復得父母資財即受快樂，有精神、善工巧、見識明了、所作堅固，好樂布施，貪愛食味饒患喉病。至二十五歲，命合中夭。若於是時復得吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至於百歲。後患風狂病，於九月中當水曜及畢宿直日，終於聖跡之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金牛宮，當金曜直在昴宿三分、畢宿參宿各二分。其日男女生者，相貌端嚴、身分長細、面有星黶，合主大富、常受快樂，多饒眷屬亦多奴僕，氣性剛強，不宜妻妾。少小辛苦，晚年之後復得父母資財即受快樂，有精神、善工巧、見識明了、所作堅固，好樂布施，貪愛食味饒患喉病。至二十五歲，命合中夭。若於是時復得吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至於百歲。後患風狂病，於九月中當水曜及畢宿直日，終於聖跡之地。

「復次陰陽宮，當水曜直在參宿二分、嘴宿井宿各三分。其日男女生者，稟性柔善、身相端正，所言真實、談對辯捷，於其交友分義長遠。偏好香華、貪愛食味，稟性滑稽、厚於女色，目覩美麗神魂如失。於諸幻術見者愛樂，於成就法修習必得。若學禁龍及呪水法，於此二法最得精妙。少小辛苦，至中年後方有名譽，見者愛重。初生之後至第五年有中夭難。於夭難時，若遇吉曜臨照變惡為善，得延壽命至八十歲。於十月內遇水曜及參宿直日，於日中時因疾命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次陰陽宮，當水曜直在參宿二分、嘴宿井宿各三分。其日男女生者，稟性柔善、身相端正，所言真實、談對辯捷，於其交友分義長遠。偏好香華、貪愛食味，稟性滑稽、厚於女色，目覩美麗神魂如失。於諸幻術見者愛樂，於成就法修習必得。若學禁龍及呪水法，於此二法最得精妙。少小辛苦，至中年後方有名譽，見者愛重。初生之後至第五年有中夭難。於夭難時，若遇吉曜臨照變惡為善，得延壽命至八十歲。於十月內遇水曜及參宿直日，於日中時因疾命終。

「復次於巨蟹宮，當太陰直在井宿鬼宿柳宿全分。其日男女生者，身分長細、稟性柔善，有智慧、能忍事，孝順父母，最得父母憐愛。於手中足下合有蓮華紋、螺紋、輪紋及吉祥果紋相，多有妻妾眷屬又多奴僕。少年微賤，晚歲豐富。樂法勇猛、好於布施，供養賢聖及諸師長。性好遠遊。初生後至二十歲合於樹上落下，因此傷夭。當此之時若遇吉曜臨照，變惡為善得，延壽命至八十歲。於十一月當參宿及金曜直日，夜半時命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於巨蟹宮，當太陰直在井宿鬼宿柳宿全分。其日男女生者，身分長細、稟性柔善，有智慧、能忍事，孝順父母，最得父母憐愛。於手中足下合有蓮華紋、螺紋、輪紋及吉祥果紋相，多有妻妾眷屬又多奴僕。少年微賤，晚歲豐富。樂法勇猛、好於布施，供養賢聖及諸師長。性好遠遊。初生後至二十歲合於樹上落下，因此傷夭。當此之時若遇吉曜臨照，變惡為善得，延壽命至八十歲。於十一月當參宿及金曜直日，夜半時命終。

「復次於師子宮，當太陽直在星宿張宿翼宿各一分。此日男女生者，為性急躁、舉措多瞋，生二三子，每所憐愛過於己命。雖豐財寶心常知足，好樂供養一切賢聖。為人不拘，散誕自足，偏好食肉亦好食魚，或往他國亦不受飢寒。恒怖疾病，不懼大水。年至十五有中夭難，若遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至於百歲。於十二月內當土曜及星宿直日，於殑伽河北岸而趣命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於師子宮，當太陽直在星宿張宿翼宿各一分。此日男女生者，為性急躁、舉措多瞋，生二三子，每所憐愛過於己命。雖豐財寶心常知足，好樂供養一切賢聖。為人不拘，散誕自足，偏好食肉亦好食魚，或往他國亦不受飢寒。恒怖疾病，不懼大水。年至十五有中夭難，若遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至於百歲。於十二月內當土曜及星宿直日，於殑伽河北岸而趣命終。

「復次雙女宮，當水曜直在翼宿三分、軫宿角宿各二分。其日男女生者，猴面廣目、肋下有黶，人見敬愛。樂法、愛香華。年少微賤，晚歲豐財。然多疾病，偏饒患目。好在他國，不宜妻妾，每覩美麗神魂失次。年至三十有中夭難。當夭難時，遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至八十歲。於正月內因患瘡命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次雙女宮，當水曜直在翼宿三分、軫宿角宿各二分。其日男女生者，猴面廣目、肋下有黶，人見敬愛。樂法、愛香華。年少微賤，晚歲豐財。然多疾病，偏饒患目。好在他國，不宜妻妾，每覩美麗神魂失次。年至三十有中夭難。當夭難時，遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至八十歲。於正月內因患瘡命終。

「復次天秤宮，當金曜直在角宿二分、亢宿氐宿各三分。其日男女生者，為人孝順、福祿自如，稟性急躁、多有瞋怒。然識見明達、審察微細，復有氣義又能剛忍，長於親友，滑稽好色、多遊外國，或於非次得快樂事。合主手中有幢蓋紋相。至二十二歲有中夭難。於夭難時，若遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至九十七。於二月內值火曜及房宿直日命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次天秤宮，當金曜直在角宿二分、亢宿氐宿各三分。其日男女生者，為人孝順、福祿自如，稟性急躁、多有瞋怒。然識見明達、審察微細，復有氣義又能剛忍，長於親友，滑稽好色、多遊外國，或於非次得快樂事。合主手中有幢蓋紋相。至二十二歲有中夭難。於夭難時，若遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至九十七。於二月內值火曜及房宿直日命終。

「復次天蠍宮，當火曜直在氐宿及房宿、心宿各一分。其日男女生者，合主利根，所學易成。為人氣義，雖豐財寶或聚或散。至年十八有蛇蠍虎狼之難，至年二十再有中夭之難。當夭難時，若遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至七十七歲。於三月內值火曜及房宿直日命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次天蠍宮，當火曜直在氐宿及房宿、心宿各一分。其日男女生者，合主利根，所學易成。為人氣義，雖豐財寶或聚或散。至年十八有蛇蠍虎狼之難，至年二十再有中夭之難。當夭難時，若遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至七十七歲。於三月內值火曜及房宿直日命終。

「復次人馬宮，當木曜直在尾宿、箕宿、斗宿各一分。其日男女生者，合主身相端嚴兼有福黶，稟性柔善、持戒堅固，凡所言說悉務真實，足智慧、好論義。一生之中常處大富，於年少時又得伏藏。至十八歲有中夭難。於夭難時，若得吉曜臨照，變惡為善，即延壽命至七十七歲。於四月內值金曜及牛宿直日，因斷食投水而終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次人馬宮，當木曜直在尾宿、箕宿、斗宿各一分。其日男女生者，合主身相端嚴兼有福黶，稟性柔善、持戒堅固，凡所言說悉務真實，足智慧、好論義。一生之中常處大富，於年少時又得伏藏。至十八歲有中夭難。於夭難時，若得吉曜臨照，變惡為善，即延壽命至七十七歲。於四月內值金曜及牛宿直日，因斷食投水而終。

「復次摩竭宮，當土曜直在斗宿三分、牛宿女宿各二分。其日男女生者，身相端直、隱處有黶，為性惼急，常多瞋怒、目相姦儍。然有氣義、智慧不群，全忠孝、多朋友，心勇猛、樂鬪戰，愛歌舞、好技術。復愛香華，多有妻妾。年至三十有中夭難。當夭難時，遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至七十五。於五月內值土曜及危宿直日命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次摩竭宮，當土曜直在斗宿三分、牛宿女宿各二分。其日男女生者，身相端直、隱處有黶，為性惼急，常多瞋怒、目相姦儍。然有氣義、智慧不群，全忠孝、多朋友，心勇猛、樂鬪戰，愛歌舞、好技術。復愛香華，多有妻妾。年至三十有中夭難。當夭難時，遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至七十五。於五月內值土曜及危宿直日命終。

「復次寶瓶宮，當土曜直在女宿二分、危宿室宿各三分。其日男女生者，合主大富常受快樂，多有眷屬亦多奴僕，而於父母志切孝養，雖有妻室不守財物，所生之子有夭歿者。眼目姦儍，然有氣義，凡事明察所為長久，性不慳悋唯好布施，所聚財物亦有破散，生怖虎狼。年至十八有虎狼之難。於有難之際，若遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至八十四。於六月內值太陽及奎宿直日，因患瘡而終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶瓶宮，當土曜直在女宿二分、危宿室宿各三分。其日男女生者，合主大富常受快樂，多有眷屬亦多奴僕，而於父母志切孝養，雖有妻室不守財物，所生之子有夭歿者。眼目姦儍，然有氣義，凡事明察所為長久，性不慳悋唯好布施，所聚財物亦有破散，生怖虎狼。年至十八有虎狼之難。於有難之際，若遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至八十四。於六月內值太陽及奎宿直日，因患瘡而終。

「復次雙魚宮，當木曜直在室宿、壁宿、奎宿各一分。其日男女生者，身分端正、眼目姦儍，多有妻妾眷屬復多僮僕，稟性急躁常多瞋怒。有筋力、貪肉食復好食魚。然好布施及供養賢聖，愛香華、好技術，貪著美色亦為女妬，言多真實亦合謗師。主患耳疾，亦主長壽。年至十八有上樹上牆墮落之難。若遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至九十五，於七月內值土曜及壁宿直日，因患瘡而終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次雙魚宮，當木曜直在室宿、壁宿、奎宿各一分。其日男女生者，身分端正、眼目姦儍，多有妻妾眷屬復多僮僕，稟性急躁常多瞋怒。有筋力、貪肉食復好食魚。然好布施及供養賢聖，愛香華、好技術，貪著美色亦為女妬，言多真實亦合謗師。主患耳疾，亦主長壽。年至十八有上樹上牆墮落之難。若遇吉曜臨照，變惡為善，得延壽命至九十五，於七月內值土曜及壁宿直日，因患瘡而終。」

「復說諸宿攝於三趣： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說諸宿攝於三趣：

「所謂奎、婁、參、井、鬼、軫、亢、房、牛等九宿，攝於天趣。胃、昴、嘴、柳、星、角、氐、心、尾等九宿，攝羅剎趣。箕、室、張、畢、女、危、斗、壁、翼等九宿，攝於人趣。若遇天趣諸宿照臨生者，凡是男女皆處富貴，子孫昌盛，一切吉祥，最為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂奎、婁、參、井、鬼、軫、亢、房、牛等九宿，攝於天趣。胃、昴、嘴、柳、星、角、氐、心、尾等九宿，攝羅剎趣。箕、室、張、畢、女、危、斗、壁、翼等九宿，攝於人趣。若遇天趣諸宿照臨生者，凡是男女皆處富貴，子孫昌盛，一切吉祥，最為第一。」

爾時難儞計濕嚩囉天為於世間一切男女說支輪已，歡喜而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時難儞計濕嚩囉天為於世間一切男女說支輪已，歡喜而退。