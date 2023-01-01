梵天火羅九曜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天火羅九曜

一行禪師修述。二十八宿在天左轉，數知人犯觸之位。大唐武德元年起戊寅，至咸通十五年甲午，都得二百五十七年矣。梵天火羅九曜及暗虛二星圖在此。但諸星都所在，看之決定一生吉凶，萬不失一神妙之極云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一行禪師修述。二十八宿在天左轉，數知人犯觸之位。大唐武德元年起戊寅，至咸通十五年甲午，都得二百五十七年矣。梵天火羅九曜及暗虛二星圖在此。但諸星都所在，看之決定一生吉凶，萬不失一神妙之極云云。

一、羅睺蝕神星。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、羅睺蝕神星。明曰：

唵囉戶曩阿素(三合)囉邏惹野塞麻捨覩野曩(名位)扇底伽哩莎婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵囉戶曩阿素(三合)囉邏惹野塞麻捨覩野曩(名位)扇底伽哩莎婆訶

羅睺星以錢供養口決云：向丑寅供之。年一、十、十九、二十八、三十七、四十六、五十五、六十四、七十三、八十二、九十一并大凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺星以錢供養口決云：向丑寅供之。年一、十、十九、二十八、三十七、四十六、五十五、六十四、七十三、八十二、九十一并大凶。

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行年至此宿者凶。星隱而不見，一名羅睺，一名羅師，一名黃幡，一名火陽。臨人本命，憂官失位、重病相纏、財物破散、喪服、愁口舌。國王以神不祭，至此宿修福攘之。元神錢、畫所犯神形供養，大吉云云(人命屬大清天，此年百事如意、所求必得，行來出入皆大吉利)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至此宿者凶。星隱而不見，一名羅睺，一名羅師，一名黃幡，一名火陽。臨人本命，憂官失位、重病相纏、財物破散、喪服、愁口舌。國王以神不祭，至此宿修福攘之。元神錢、畫所犯神形供養，大吉云云(人命屬大清天，此年百事如意、所求必得，行來出入皆大吉利)。

二、中宮土宿星(王在四季)鷄緩。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、中宮土宿星(王在四季)鷄緩。真言：

歸命唵贊日利曳娑婆賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命唵贊日利曳娑婆賀

又真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又真言曰：

唵捨泥殺作(二合)羅曩乞殺(二合)怛囉(二合)跛羅(二合)訶曩嚕娑野(名位)普瑟底(二合)迦哩娑縛(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵捨泥殺作(二合)羅曩乞殺(二合)怛囉(二合)跛羅(二合)訶曩嚕娑野(名位)普瑟底(二合)迦哩娑縛(二合)賀

又真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又真言：

唵戍戍羯囉誐馱嚩(二合)囉嚩(二合)邏嚩(二合)邏若(名位)室哩娑婆(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵戍戍羯囉誐馱嚩(二合)囉嚩(二合)邏嚩(二合)邏若(名位)室哩娑婆(二合)賀

春巽、夏坤、秋乾、冬艮。季夏月，菓子一盤祭之。口決云：其方不定，春季向巽，餘以次知之。年二、十一、二十、二十九、三十八、四十七、五十六、六十五、七十四、八十三、九十二并大凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春巽、夏坤、秋乾、冬艮。季夏月，菓子一盤祭之。口決云：其方不定，春季向巽，餘以次知之。年二、十一、二十、二十九、三十八、四十七、五十六、六十五、七十四、八十三、九十二并大凶。

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行年至此宿者是中宮土星，其星周九十里，屬楚國之分。其宿最凶，偏臨宮之然及遮人，此宿貞慎疾病牢獄，君子重厄之年，號曰土星，不欲犯之。其形如波羅門，牛冠首、手持錫杖，與為禍。國王以季夏月菓子一槃祭之，宜送本命元神錢、畫所犯神形供養，黃衣攘之，必消災增福壽命。本命屬赤虛天，百事不如意。男不宜官、女不宜夫。忌三月九月庚辛日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至此宿者是中宮土星，其星周九十里，屬楚國之分。其宿最凶，偏臨宮之然及遮人，此宿貞慎疾病牢獄，君子重厄之年，號曰土星，不欲犯之。其形如波羅門，牛冠首、手持錫杖，與為禍。國王以季夏月菓子一槃祭之，宜送本命元神錢、畫所犯神形供養，黃衣攘之，必消災增福壽命。本命屬赤虛天，百事不如意。男不宜官、女不宜夫。忌三月九月庚辛日。

三、嘀北辰星(水星，王在冬三月)。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、嘀北辰星(水星，王在冬三月)。明曰：

唵俱悉陀他姪佗利多崖崖紫紫儞帝莎婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵俱悉陀他姪佗利多崖崖紫紫儞帝莎婆訶

又明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又明曰：

唵母馱曩乞殺(二合)娑嚩(二合)弭曩(名位)契努(二合)摩莎縛(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵母馱曩乞殺(二合)娑嚩(二合)弭曩(名位)契努(二合)摩莎縛(二合)賀

又心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又心呪曰：

唵蘇底哩(二合)瑟吒莎婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵蘇底哩(二合)瑟吒莎婆訶

以中夏之月，用油祭向北方供之。年三、十二、二十一、三十、三十九、四十八、五十七、六十六、七十五、八十四、九十三少吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以中夏之月，用油祭向北方供之。年三、十二、二十一、三十、三十九、四十八、五十七、六十六、七十五、八十四、九十三少吉。

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行年至此宿名北辰，一名毚星，一名滴星。周迴一百里，屬燕趙之分野。若臨人本命，主陰愁口舌、盜賊牽喚。其神狀婦人，頭首戴猿冠，手持紙筆。國王以仲夏之月用油祭，宜醮北斗穰之。數此十二宮，從生月下一宿為一日，左數至生日止，即知也云云。已行無(異本)人命屬遊咸天，百事不成。男不宜官、女不宜夫。忌四月丙戌日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至此宿名北辰，一名毚星，一名滴星。周迴一百里，屬燕趙之分野。若臨人本命，主陰愁口舌、盜賊牽喚。其神狀婦人，頭首戴猿冠，手持紙筆。國王以仲夏之月用油祭，宜醮北斗穰之。數此十二宮，從生月下一宿為一日，左數至生日止，即知也云云。已行無(異本)人命屬遊咸天，百事不成。男不宜官、女不宜夫。忌四月丙戌日。

四、西方大白星(金星金神也，王在秋三月)。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、西方大白星(金星金神也，王在秋三月)。明曰：

歸命唵吠尾毘娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命唵吠尾毘娑婆訶

又真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又真言曰：

唵戍(上)羯囉誐馱嚩馱嚩(二合)邏若(名位)室哩娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵戍(上)羯囉誐馱嚩馱嚩(二合)邏若(名位)室哩娑婆訶

常以仲秋之月，用生錢祭之，向西方供之。年四、十三、二十二、三十一、四十、四十九、五十八、六十七、七十六、八十五、九十四少凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以仲秋之月，用生錢祭之，向西方供之。年四、十三、二十二、三十一、四十、四十九、五十八、六十七、七十六、八十五、九十四少凶。

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行年至那頡■，是太白星西方金精也。其星一名大白，一名長庚，一名那頡。其星周迴一百里，屬秦國之分野。若臨人年本命，至有哭泣刀兵。形如女人，頭戴首冠，白練衣，彈絃，與人為患。國王常以仲秋之月，用生錢祭之。行年至此星，宜著白衣醮謝本命元神作福田，大吉也。人命屬飛揰天，百事皆吉，憂解患。男財宜官，婦子相係，治生萬倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至那頡■，是太白星西方金精也。其星一名大白，一名長庚，一名那頡。其星周迴一百里，屬秦國之分野。若臨人年本命，至有哭泣刀兵。形如女人，頭戴首冠，白練衣，彈絃，與人為患。國王常以仲秋之月，用生錢祭之。行年至此星，宜著白衣醮謝本命元神作福田，大吉也。人命屬飛揰天，百事皆吉，憂解患。男財宜官，婦子相係，治生萬倍。

五、大陽密日星。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、大陽密日星。真言曰：

曩謨羅怛曩(二合)怛羅夜(引)野曩莫素哩野薩縛曩乞羅(二合)怛囉(二合)羅惹野唵阿謨伽寫(名位)設底(去)莎婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨羅怛曩(二合)怛羅夜(引)野曩莫素哩野薩縛曩乞羅(二合)怛囉(二合)羅惹野唵阿謨伽寫(名位)設底(去)莎婆訶

以冬至之日，用眾寶祭之，向卯辰供之。年五、十四、二十三、三十二、四十一、五十、五十九、六十八、七十七、八十六、九十五大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以冬至之日，用眾寶祭之，向卯辰供之。年五、十四、二十三、三十二、四十一、五十、五十九、六十八、七十七、八十六、九十五大吉。

行年至此宿者，主大陽屬日。其星周迴一千五百里，一日一周天。若臨人本命，加官進祿有喜事，常得貴人接引，所作通達。國王以冬至之日，用眾寶祭之，大吉矣。此星真言不可思議，若至心帶佩并供養一年，非橫不死云云。人命屬通光■，百事如意，天神相保終無實難，所向開通福祿自至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至此宿者，主大陽屬日。其星周迴一千五百里，一日一周天。若臨人本命，加官進祿有喜事，常得貴人接引，所作通達。國王以冬至之日，用眾寶祭之，大吉矣。此星真言不可思議，若至心帶佩并供養一年，非橫不死云云。人命屬通光■，百事如意，天神相保終無實難，所向開通福祿自至。

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六、南方火熒惑星(火，王在夏三月)。火星真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、南方火熒惑星(火，王在夏三月)。火星真言曰：

歸命唵摩訶利多莎婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命唵摩訶利多莎婆訶

又真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又真言曰：

唵阿誐羅迦嚕儗野(名位)娑婆(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿誐羅迦嚕儗野(名位)娑婆(二合)賀

以仲夏之月，火祭之，向南方供之。年六、十五、二十四、三十三、四十二、五十一、六十、六十九、七十八、八十七、九十六並是凶年也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以仲夏之月，火祭之，向南方供之。年六、十五、二十四、三十三、四十二、五十一、六十、六十九、七十八、八十七、九十六並是凶年也。

行年至此星，一名南方熒惑星，一名四利星，一名虛漢。其星周迴七十里，屬魏國之分。若臨人命，必生口舌，疾病相纏。神形如外道，首戴驢冠，四手兵器刀刃。國王以仲夏之月，用火祭之。行年至此者，君子臨福，職事進益；小人臨福，災害不生。敬之即無殃咎。人命屬雲霄，天神相保，不敢蘖禍，錢財滿盈，福祿廣至；雖有少憂，自解無苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至此星，一名南方熒惑星，一名四利星，一名虛漢。其星周迴七十里，屬魏國之分。若臨人命，必生口舌，疾病相纏。神形如外道，首戴驢冠，四手兵器刀刃。國王以仲夏之月，用火祭之。行年至此者，君子臨福，職事進益；小人臨福，災害不生。敬之即無殃咎。人命屬雲霄，天神相保，不敢蘖禍，錢財滿盈，福祿廣至；雖有少憂，自解無苦。

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七、計都蝕神星。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、計都蝕神星。明曰：

唵縛日羅(二合)計都曩(引)曩乞殺(二合)怛羅(二合)邏惹野(名位)吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵縛日羅(二合)計都曩(引)曩乞殺(二合)怛羅(二合)邏惹野(名位)吽

畫此形，深室供養禳之，迴禍為福。向未申供之，羅睺帶珠寶，並日月計都著錦繡衣。年七、十六、二十五、三十四、四十三、五十二、六十一、七十九、八十八、九十七並凶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫此形，深室供養禳之，迴禍為福。向未申供之，羅睺帶珠寶，並日月計都著錦繡衣。年七、十六、二十五、三十四、四十三、五十二、六十一、七十九、八十八、九十七並凶也。

行年至此，計都亦是隱星，一名豹尾，一名大隱。首隱不見，不見而行，無定形。若臨人，名官最多逼塞，求官不遂，務被遷移，官符相纏，多憂疾病。此星凶，國王不祭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至此，計都亦是隱星，一名豹尾，一名大隱。首隱不見，不見而行，無定形。若臨人，名官最多逼塞，求官不遂，務被遷移，官符相纏，多憂疾病。此星凶，國王不祭。

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行年至此，須送五道司命。畫此神形，深室供養禳之，迴禍作福。人命屬溫獨天，所向不如意，行■無利，夫婦哭泣或夫流淚。忌五月六月甲乙日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至此，須送五道司命。畫此神形，深室供養禳之，迴禍作福。人命屬溫獨天，所向不如意，行■無利，夫婦哭泣或夫流淚。忌五月六月甲乙日。

八、暮大陰(月天)。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、暮大陰(月天)。明曰：

唵戰(上)怛羅(二合)曩乞灑(二合引)怛羅(二合)邏惹野(名位)設底娑婆賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵戰(上)怛羅(二合)曩乞灑(二合引)怛羅(二合)邏惹野(名位)設底娑婆賀

常以夏至之日，眾寶玉及水祭之，向申酉供之。年八、十七、二十六、三十五、四十四、五十三、六十二、七十一、八十、八十九、九十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以夏至之日，眾寶玉及水祭之，向申酉供之。年八、十七、二十六、三十五、四十四、五十三、六十二、七十一、八十、八十九、九十八。

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行年至此宿位者，是太陰也，屬月。其月周迴一千五百里，一日周迴天下。若臨人本命大吉，加官進祿，所作通達，得貴人接引，長有喜慶之事。國王以夏至之日，用眾珍玉及水祭之。行年至此，方事通和，求官得遂，所作大吉。人命屬微供天，千百事皆凶，遭病恐死，田蠶不收，憂縣官事。忌正月九月丙丁日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至此宿位者，是太陰也，屬月。其月周迴一千五百里，一日周迴天下。若臨人本命大吉，加官進祿，所作通達，得貴人接引，長有喜慶之事。國王以夏至之日，用眾珍玉及水祭之。行年至此，方事通和，求官得遂，所作大吉。人命屬微供天，千百事皆凶，遭病恐死，田蠶不收，憂縣官事。忌正月九月丙丁日。

九、東方歲星(王在春三月)木星。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、東方歲星(王在春三月)木星。明曰：

曩謨三曼多沒馱喃唵印那羅野娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨三曼多沒馱喃唵印那羅野娑婆訶

又真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又真言曰：

唵婆羅(二合)訶薩鉢(二合)底曩摩地比跢縛曩(二合)野(名位)摩攞縛馱(二合)寧婆縛(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵婆羅(二合)訶薩鉢(二合)底曩摩地比跢縛曩(二合)野(名位)摩攞縛馱(二合)寧婆縛(二合)賀(引)

常以仲春月，用眾寶祭之，向東供之。年九、十八、二十七、三十六、四十五、五十四、六十三、七十二、八十一、九十、九十九並是大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以仲春月，用眾寶祭之，向東供之。年九、十八、二十七、三十六、四十五、五十四、六十三、七十二、八十一、九十、九十九並是大吉。

行年至嗢沒斯者，是歲星，東方木精，一名攝提。其星周迴一百里，屬魯衛之分。臨人本命，加官進祿，萬事吉祥。其神形如卿相，著青衣，戴亥冠，手執華菓。國王常以仲春月，用眾寶祭之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至嗢沒斯者，是歲星，東方木精，一名攝提。其星周迴一百里，屬魯衛之分。臨人本命，加官進祿，萬事吉祥。其神形如卿相，著青衣，戴亥冠，手執華菓。國王常以仲春月，用眾寶祭之。

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行年至此宿，宜與貴人交通，婚姻和合。此年■■大吉之事也。人命屬高倉天，萬事皆諧，所向如意，往來有利，居為平安，子孫熾昌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行年至此宿，宜與貴人交通，婚姻和合。此年■■大吉之事也。人命屬高倉天，萬事皆諧，所向如意，往來有利，居為平安，子孫熾昌。

北斗七星明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北斗七星明曰：

曩莫三曼多那羅那羅破左邏吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三曼多那羅那羅破左邏吽

九執明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九執明曰：

歸命唵蘖羅(二) 醯涅嚩(二合)哩也(二合)鉢囉鉢多(二合)𭮥底囉摩野(三) 娑婆(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命唵蘖羅(二) 醯涅嚩(二合)哩也(二合)鉢囉鉢多(二合)𭮥底囉摩野(三) 娑婆(二合)賀

蝕神頭，從正月至年終，常居二宿【圖：T21p0461_05.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蝕神頭，從正月至年終，常居二宿【圖：T21p0461_05.gif】

【圖：T21p0461_06.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0461_06.gif】

【圖：T21p0461_07.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0461_07.gif】

【圖：T21p0461_08.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0461_08.gif】

【圖：T21p0461_09.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0461_09.gif】

翼宿【圖：T21p0461_10.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翼宿【圖：T21p0461_10.gif】

張宿(羅)【圖：T21p0461_11.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張宿(羅)【圖：T21p0461_11.gif】

尾宿【圖：T21p0461_12.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾宿【圖：T21p0461_12.gif】

低宿(計)蝕神尾，從正月至年終，帶居此二宿(以上無異本)。按聿斯經云：凡人只知有七曜，不晴虛星號曰羅睺、計都。此星在隱位而不見，逢日月即蝕，號曰蝕神。計都者，蝕神之尾也，號豹尾。若行年到此宿，切須畫所犯神形，深室供養，燒錢攘之，即災害不生。若遇惡星須攘之，諸不逆其所犯，即變凶成吉，不信即變吉成凶。遇吉星，喜慶重重，福德自在。遇惡星，災害競生，王侯犯之，即謫官降職。但以亥時面向北斗，至心祭拜本命星，切不得向北小便，折人壽命。宜思真念善，獲福宜財。若不穰之，災害競起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 低宿(計)蝕神尾，從正月至年終，帶居此二宿(以上無異本)。按聿斯經云：凡人只知有七曜，不晴虛星號曰羅睺、計都。此星在隱位而不見，逢日月即蝕，號曰蝕神。計都者，蝕神之尾也，號豹尾。若行年到此宿，切須畫所犯神形，深室供養，燒錢攘之，即災害不生。若遇惡星須攘之，諸不逆其所犯，即變凶成吉，不信即變吉成凶。遇吉星，喜慶重重，福德自在。遇惡星，災害競生，王侯犯之，即謫官降職。但以亥時面向北斗，至心祭拜本命星，切不得向北小便，折人壽命。宜思真念善，獲福宜財。若不穰之，災害競起。

葛仙公禮北斗法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 葛仙公禮北斗法

鎮上玄九北極北斗。從王侯及於士庶，盡皆屬北斗七星，常須敬重，當不逢橫禍凶惡之事，遍救世人之襄厄，得延年益算、無諸災難。并本命元神至心供養，皆得[拚-ㄙ+云]遂人之命祿。災害殃咎、迷塞澁，皆由不敬星像、不知有犯星辰，黯黯而行，災難自然來至；攘之即大吉也。祭本命元神日，一年有六日，但至心，本命日用好紙剪隨年錢，用茶菓三疊、淨床一鋪，焚香虔心面視北斗，再拜啟告曰：「隔居少人，好道求靈，常見尊儀。本命日謹奉銀錢仙菓，供養於北斗辰星并本命神形，將長是生益壽、無諸橫禍，神魂為安、元神自在，襄年凡■驅向遠方。」再拜燒錢，合掌供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎮上玄九北極北斗。從王侯及於士庶，盡皆屬北斗七星，常須敬重，當不逢橫禍凶惡之事，遍救世人之襄厄，得延年益算、無諸災難。并本命元神至心供養，皆得[拚-ㄙ+云]遂人之命祿。災害殃咎、迷塞澁，皆由不敬星像、不知有犯星辰，黯黯而行，災難自然來至；攘之即大吉也。祭本命元神日，一年有六日，但至心，本命日用好紙剪隨年錢，用茶菓三疊、淨床一鋪，焚香虔心面視北斗，再拜啟告曰：「隔居少人，好道求靈，常見尊儀。本命日謹奉銀錢仙菓，供養於北斗辰星并本命神形，將長是生益壽、無諸橫禍，神魂為安、元神自在，襄年凡■驅向遠方。」再拜燒錢，合掌供養。

┌○破軍星持大置(午生人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ┌○破軍星持大置(午生人)

○─○武曲星賓大東(巳未生人屬云云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○─○武曲星賓大東(巳未生人屬云云)

└○廉貞星不灌子(辰申生人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 └○廉貞星不灌子(辰申生人)

└○文曲星微慧子(卯酉生人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 └○文曲星微慧子(卯酉生人)

├○祿存星祿會(寅戌生人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ├○祿存星祿會(寅戌生人)

┌─┴○巨門星貞文子(亥丑生人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ┌─┴○巨門星貞文子(亥丑生人)

○貪狼星司希子(子生人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○貪狼星司希子(子生人)

凡祿命書云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡祿命書云云。

屬破軍星人，日食一升，餘命八十歲。男女午年字大京子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬破軍星人，日食一升，餘命八十歲。男女午年字大京子。

屬武曲星人，日食一石，餘命八十五歲。巳未年男女字大東子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬武曲星人，日食一石，餘命八十五歲。巳未年男女字大東子。

屬廉貞星人，日食一升，餘命八十歲。辰申年男女字術不隣子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬廉貞星人，日食一升，餘命八十歲。辰申年男女字術不隣子。

屬文曲星人，日食四升，餘命九十歲。卯酉年男女字微慧字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬文曲星人，日食四升，餘命九十歲。卯酉年男女字微慧字。

屬祿存星人，日食五升，餘命八十歲。寅戌年男女字祿存會子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬祿存星人，日食五升，餘命八十歲。寅戌年男女字祿存會子。

屬巨門星人，日食八升，餘命八十歲。丑亥年男女字貞文子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬巨門星人，日食八升，餘命八十歲。丑亥年男女字貞文子。

屬貪狼星人，日食二升，餘命六十五歲。子年男女字司希神子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬貪狼星人，日食二升，餘命六十五歲。子年男女字司希神子。

一切如來說破一切宿曜障吉祥真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來說破一切宿曜障吉祥真言：

唵薩縛諾剎怛羅(二合)三磨曳室哩曳扇底迦俱嚕娑婆(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薩縛諾剎怛羅(二合)三磨曳室哩曳扇底迦俱嚕娑婆(二合)賀

男忌天羅、女忌地網，欲知衰禍，但在行年，所犯無不知也。夫人行年吉少凶多，乍可知而迴避，不可坐受其災。云若莫日 ■■。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男忌天羅、女忌地網，欲知衰禍，但在行年，所犯無不知也。夫人行年吉少凶多，乍可知而迴避，不可坐受其災。云若莫日 ■■。

梵天火羅圖一帖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天火羅圖一帖

敬白大梵天王、帝釋天王、閻羅天子、五道大神、太山府君、司命司祿、十二宮神、七曜九執、二十八宿、藥叉藥叉女、毘舍遮、毘舍支、步多、那天等，殊別當所鎮守護法善神，若家內守宅諸大小神等，并三千大千世界不可說不可說微塵剎土六道四生類。某甲願今月吉日良時，設神供無遮供，具其大志者可知心云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬白大梵天王、帝釋天王、閻羅天子、五道大神、太山府君、司命司祿、十二宮神、七曜九執、二十八宿、藥叉藥叉女、毘舍遮、毘舍支、步多、那天等，殊別當所鎮守護法善神，若家內守宅諸大小神等，并三千大千世界不可說不可說微塵剎土六道四生類。某甲願今月吉日良時，設神供無遮供，具其大志者可知心云云。

次勸請 向東方合掌 已上畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次勸請 向東方合掌 已上畢。

(已下表紙袖書也，今此記之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (已下表紙袖書也，今此記之)。

一(羅睺，大惡)二(土，少惡)三(水，中吉)四(金，中吉)五(日，大吉)六(火，少惡)七(計，大吉)八(月，中吉)九(木，大吉)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一(羅睺，大惡)二(土，少惡)三(水，中吉)四(金，中吉)五(日，大吉)六(火，少惡)七(計，大吉)八(月，中吉)九(木，大吉)。

名一切少天呪法(以右手中指直，餘指作拳，左手亦然，二手合腕去心胸八寸，右手中指少屈，坤左中悤節來去動，令忿)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名一切少天呪法(以右手中指直，餘指作拳，左手亦然，二手合腕去心胸八寸，右手中指少屈，坤左中悤節來去動，令忿)。

諸天通用呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天通用呪：

唵路迦 迦路野曳 娑婆賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵路迦 迦路野曳 娑婆賀

文治五年八月書寫，以四本挍之。玄證。正德三巳年，以栂尾本寫之。慧旭。寬延四年書之。宥證。明和四亥年，以御室真乘院法務前大僧正宥證大和尚本寫挍。智積院動潮。寬政五丑年，以右本書之。洛北福勝密寺秀陽。享和二壬戌冬，以件本挍正上木，行於普天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文治五年八月書寫，以四本挍之。玄證。正德三巳年，以栂尾本寫之。慧旭。寬延四年書之。宥證。明和四亥年，以御室真乘院法務前大僧正宥證大和尚本寫挍。智積院動潮。寬政五丑年，以右本書之。洛北福勝密寺秀陽。享和二壬戌冬，以件本挍正上木，行於普天。

和州豐山長谷寺歡喜院沙門快道記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和州豐山長谷寺歡喜院沙門快道記

以傳領之本對挍加筆畢 慈順 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以傳領之本對挍加筆畢 慈順

文政三歲次庚辰季秋朔日，以秀陽闍梨去享和三年住豐山之日令密榮傳寫之本，於東武湯島根生役寮自手寫挍之了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文政三歲次庚辰季秋朔日，以秀陽闍梨去享和三年住豐山之日令密榮傳寫之本，於東武湯島根生役寮自手寫挍之了。