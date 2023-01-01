北斗七星護摩法(複熾盛光法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北斗七星護摩法(複熾盛光法)

一行撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一行撰

能吉祥真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能吉祥真言曰：

曩莫羅怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)野(一) 曩莫素麼薩羅嚩(二合)諾譏灑(二合)怛羅(二合)囉(引)若(上)野者(去)覩地波阿(去引)路迦囉野怛儞也(二合)他弩摩底跛弩摩底薩賓儞佉(上)細娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫羅怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)野(一) 曩莫素麼薩羅嚩(二合)諾譏灑(二合)怛羅(二合)囉(引)若(上)野者(去)覩地波阿(去引)路迦囉野怛儞也(二合)他弩摩底跛弩摩底薩賓儞佉(上)細娑嚩(二合)賀

北斗七星印：左右二火二空相係捻之，二水合指前面，二地二風張立即成印(出《阿陀蜜經》，或在口決云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北斗七星印：左右二火二空相係捻之，二水合指前面，二地二風張立即成印(出《阿陀蜜經》，或在口決云云)。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

唵颯哆曩而(齒伊反)曩野伴惹蜜惹野(二合)野染普他摩沙嚩(二合引)弭曩(名位)囉訖山(二合)婆嚩(二合)都娑婆(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵颯哆曩而(齒伊反)曩野伴惹蜜惹野(二合)野染普他摩沙嚩(二合引)弭曩(名位)囉訖山(二合)婆嚩(二合)都娑婆(二合)賀

日天印：先合掌，風以下四指頭相拄，前方大開，二空各著風側。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日天印：先合掌，風以下四指頭相拄，前方大開，二空各著風側。真言曰：

曩莫囉怛曩(二合)怛羅夜(引)野曩莫素哩野薩嚩曩乞灑(二合)怛囉(二合)囉惹野唵阿謨伽寫野(名位)設底(去)娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫囉怛曩(二合)怛羅夜(引)野曩莫素哩野薩嚩曩乞灑(二合)怛囉(二合)囉惹野唵阿謨伽寫野(名位)設底(去)娑嚩(二合)賀

月天印：定手火空相捻，餘直竪如持蓮華。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月天印：定手火空相捻，餘直竪如持蓮華。真言曰：

唵戰(上)怛囉(二合)曩乞灑(二合引)怛囉(二合)囉惹野(名位)設底娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵戰(上)怛囉(二合)曩乞灑(二合引)怛囉(二合)囉惹野(名位)設底娑嚩(二合)賀

南方火星印：左手作拳安腰，左右手五指直竪相著，屈空納著掌中，風屈中節與娑嚩訶相招。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方火星印：左手作拳安腰，左右手五指直竪相著，屈空納著掌中，風屈中節與娑嚩訶相招。真言曰：

唵阿誐囉迦阿魯(名位)儗野娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿誐囉迦阿魯(名位)儗野娑嚩(二合)賀

北方水天印：右手作拳安腰，右左手屈拳，空勿入掌中，風直竪中節少屈。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方水天印：右手作拳安腰，右左手屈拳，空勿入掌中，風直竪中節少屈。真言曰：

唵母馱曩乞殺怛囉(二合)娑嚩(二合)𭤶曩(名位)契奴(二合)摩娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵母馱曩乞殺怛囉(二合)娑嚩(二合)𭤶曩(名位)契奴(二合)摩娑嚩(二合)賀

東方木星印：二手金剛合掌，二空直立。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方木星印：二手金剛合掌，二空直立。真言曰：

唵婆囉(二合)訶薩鉢(二合)底曩摩比跢嚩曩(二合)野(名位)摩攞嚩囉馱(二合)寧娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵婆囉(二合)訶薩鉢(二合)底曩摩比跢嚩曩(二合)野(名位)摩攞嚩囉馱(二合)寧娑嚩(二合)賀

西方金星印：二手合掌，二空直立。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方金星印：二手合掌，二空直立。真言曰：

唵戍(上)羯囉誐馱嚩囉(二合)嚩囉(二合)邏惹野(名位)室哩迦哩娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵戍(上)羯囉誐馱嚩囉(二合)嚩囉(二合)邏惹野(名位)室哩迦哩娑嚩(二合)賀

中宮土星印：先合掌，風已下四指頭拄前方大開，二空各著風側。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中宮土星印：先合掌，風已下四指頭拄前方大開，二空各著風側。真言曰：

唵捨泥殺作囉曩乞殺怛囉(二合)跛囉(二合)訶(引)摩曩(引)嚕婆野(名位)普瑟底(二合)迦哩娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵捨泥殺作囉曩乞殺怛囉(二合)跛囉(二合)訶(引)摩曩(引)嚕婆野(名位)普瑟底(二合)迦哩娑嚩(二合)賀(引)

羅睺星印：二手金剛合掌，二空直立。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺星印：二手金剛合掌，二空直立。真言曰：

唵囉戶曩阿素(二合)羅邏惹野塞摩捨都曩野(名位)扇底迦哩娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵囉戶曩阿素(二合)羅邏惹野塞摩捨都曩野(名位)扇底迦哩娑嚩(二合)賀

計都星印：二手合掌，二空直立。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計都星印：二手合掌，二空直立。真言曰：

唵嚩日囉(二合)計都曩(引)曩乞殺(二合)怛囉(二合)邏惹野(名位)吽娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日囉(二合)計都曩(引)曩乞殺(二合)怛囉(二合)邏惹野(名位)吽娑嚩(二合)賀

計都者，翻為旗也。旗者，彗星也。羅睺者，交會蝕神也，二隱星、木、金、土都五，同用二手合掌，二空直立印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計都者，翻為旗也。旗者，彗星也。羅睺者，交會蝕神也，二隱星、木、金、土都五，同用二手合掌，二空直立印。

九執曜天總印：真實合掌，二空相並直竪，二風舒各本開立來去。總真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九執曜天總印：真實合掌，二空相並直竪，二風舒各本開立來去。總真言曰：

唵(一) 蘖羅(二合)醯(二) 濕囉(二合)哩耶(三) 鉢羅鉢哆(四) [孑*(焉-正+?)]底(五) 摩野(六) 莎賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 蘖羅(二合)醯(二) 濕囉(二合)哩耶(三) 鉢羅鉢哆(四) [孑*(焉-正+?)]底(五) 摩野(六) 莎賀

二十八宿總印：堅實合掌，並二空直立當心，以二空召之。總真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八宿總印：堅實合掌，並二空直立當心，以二空召之。總真言曰：

唵諾乞灑(二合)怛囉(二合)涅(寧吉反)蘇那儞曳莎賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵諾乞灑(二合)怛囉(二合)涅(寧吉反)蘇那儞曳莎賀

諸神祇印：右手拳，中指頭舒少許屈相召。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸神祇印：右手拳，中指頭舒少許屈相召。真言曰：

唵薩嚩那囉延那也醫醯曳𠰘莎賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薩嚩那囉延那也醫醯曳𠰘莎賀

延命真言曰，先一千遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延命真言曰，先一千遍。

唵(引)麼折羅喻碎(某甲)薩嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)麼折羅喻碎(某甲)薩嚩訶

塗香印：慧手向外，以定手仰握慧手腕，當心如此。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香印：慧手向外，以定手仰握慧手腕，當心如此。真言曰：

唵尾輸馱獻度納婆(二合)嚩娑婆(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵尾輸馱獻度納婆(二合)嚩娑婆(二合)賀

奉華印：二手內相叉，交開仰之，二風指側端相拄，空置風邊，當心念之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉華印：二手內相叉，交開仰之，二風指側端相拄，空置風邊，當心念之。真言曰：

唵摩訶(引)妹怛哩也(二合)毘庾(二合)訥蘖帝娑婆(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵摩訶(引)妹怛哩也(二合)毘庾(二合)訥蘖帝娑婆(二合)賀

燒香印：二手中指以下六指背竪相著，二風舒側端，不相著少許也，二空置頭指邊，當心。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒香印：二手中指以下六指背竪相著，二風舒側端，不相著少許也，二空置頭指邊，當心。真言曰：

唵達麼馱怛嚩(二合)弩蘖帝娑婆(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵達麼馱怛嚩(二合)弩蘖帝娑婆(二合)訶

奉食印：二手虛合，開掌向上如掬之勢，當心念之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉食印：二手虛合，開掌向上如掬之勢，當心念之。真言曰：

唵阿囉囉迦囉囉末隣捺娜弭末隣捺禰摩訶沫瀝娑婆(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿囉囉迦囉囉末隣捺娜弭末隣捺禰摩訶沫瀝娑婆(二合)訶

燈明印：慧手作拳，以空端捻火面，向上奉供北斗七星、本命星并曜宿、元辰等。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈明印：慧手作拳，以空端捻火面，向上奉供北斗七星、本命星并曜宿、元辰等。真言曰：

唵怛他(引)蘖多(引)囉脂(二合)娑叵(二合)囉儜嚩婆(引)娑曩誐誐揉娜野(二合)娑婆(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵怛他(引)蘖多(引)囉脂(二合)娑叵(二合)囉儜嚩婆(引)娑曩誐誐揉娜野(二合)娑婆(二合)訶

普供養印：金剛合掌，二頭指𮙖如寶形，並竪大指。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普供養印：金剛合掌，二頭指𮙖如寶形，並竪大指。真言曰：

唵阿謨伽布惹(一) 麼抳跛納麼(二合)嚩日隷(二合)怛他蘖多尾路枳帝(三) 三滿多鉢囉薩囉吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿謨伽布惹(一) 麼抳跛納麼(二合)嚩日隷(二合)怛他蘖多尾路枳帝(三) 三滿多鉢囉薩囉吽

讚嘆印：金剛合掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚嘆印：金剛合掌。

阿演都泥嚩左誐素囉緊那囉那(上)囉乞鑠迦囉(二合)那野(二合)鉢囉(二合)嚩囉(二合)達麼蘖哩(二合)多地伽囉(三) 尾達麼左鉢囉(二合)捨麼操企也(二合引)(四) 儞銘(二合)多部多銘多鉢羅(二合)迦捨夜(五) 怛儞賀室囉(二合)麼拏也馱(引)𤚥(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿演都泥嚩左誐素囉緊那囉那(上)囉乞鑠迦囉(二合)那野(二合)鉢囉(二合)嚩囉(二合)達麼蘖哩(二合)多地伽囉(三) 尾達麼左鉢囉(二合)捨麼操企也(二合引)(四) 儞銘(二合)多部多銘多鉢羅(二合)迦捨夜(五) 怛儞賀室囉(二合)麼拏也馱(引)𤚥(引)

觀爐中有七ru嚕字，變成北斗七星，所謂本命星置中心，六星為伴。即䠒跪合掌，向爐啟曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀爐中有七ru嚕字，變成北斗七星，所謂本命星置中心，六星為伴。即䠒跪合掌，向爐啟曰：

「至心奉啟， 北極七星， 貪狼巨門、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至心奉啟， 北極七星， 貪狼巨門、

祿存文曲、 廉貞武曲、 破軍尊星， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祿存文曲、 廉貞武曲、 破軍尊星，

為(某甲)， 災厄解脫， 壽命延長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為(某甲)， 災厄解脫， 壽命延長，

得見百秋。 今作護摩， 唯願尊星， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見百秋。 今作護摩， 唯願尊星，

降臨此處， 納受護摩。 刑死厄籍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降臨此處， 納受護摩。 刑死厄籍，

記長壽札， 投華為座。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記長壽札， 投華為座。」

結招北斗印：虛心合掌，二大指捻二無名指甲，中指如蓮葉形，二頭指小開屈來去。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結招北斗印：虛心合掌，二大指捻二無名指甲，中指如蓮葉形，二頭指小開屈來去。真言曰：

曩莫三滿多那囉曩翳醯枳頗伊(一) 賀伊(二) 那伊(三) 加伊(四) 囉謨囉(五) 哆囉伽(六) 伽含(七) 娑婆(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多那囉曩翳醯枳頗伊(一) 賀伊(二) 那伊(三) 加伊(四) 囉謨囉(五) 哆囉伽(六) 伽含(七) 娑婆(二合)賀

想北斗七星來赴，次供養畢，次投華發遣印：虛心合掌，以二大指捻二無名指甲，中指小指如蓮華形，二頭指小開屈外撥。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想北斗七星來赴，次供養畢，次投華發遣印：虛心合掌，以二大指捻二無名指甲，中指小指如蓮華形，二頭指小開屈外撥。真言曰：

曩莫三滿多那囉曩蘖車頗伊賀伊迦伊囉謨囉多囉伽訶含莎嚩賀(觀想北斗七星等還座本位) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多那囉曩蘖車頗伊賀伊迦伊囉謨囉多囉伽訶含莎嚩賀(觀想北斗七星等還座本位)

補闕真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補闕真言：

唵呼嚕呼嚕佐野保計伊娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵呼嚕呼嚕佐野保計伊娑婆訶

修此北斗七星護摩法者，刊於死籍、記長壽札，神驗最明，延命增算、除災招富，延命之法無如此者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修此北斗七星護摩法者，刊於死籍、記長壽札，神驗最明，延命增算、除災招富，延命之法無如此者也。

北斗法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北斗法

熾盛光要法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾盛光要法

爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮，告諸天宿曜十二宮神：「我今說過去沙羅王如來真言。若有國王所居國界，五星陵逼二十八宿及帝座，每日晨朝於道場中結印誦此真言七遍，五星諸曜陵逼諸座不能為災害。若火星欲入南斗，應於一忿怒尊像下點南斗形及點火星，於此中畫彼設覩嚕形，(并)書名於心上，即結印，安印於忿怒像身上，誦真言七遍，於娑嚩訶句上加彼設覩嚕名，忿怒勵聲誦真言，所有災禍移去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮，告諸天宿曜十二宮神：「我今說過去沙羅王如來真言。若有國王所居國界，五星陵逼二十八宿及帝座，每日晨朝於道場中結印誦此真言七遍，五星諸曜陵逼諸座不能為災害。若火星欲入南斗，應於一忿怒尊像下點南斗形及點火星，於此中畫彼設覩嚕形，(并)書名於心上，即結印，安印於忿怒像身上，誦真言七遍，於娑嚩訶句上加彼設覩嚕名，忿怒勵聲誦真言，所有災禍移去。

「南莫三曼多沒馱南(一) 阿鉢囉(二合)底賀哆舍沙那喃(二) 唵(三) 佉佉(四) 佉𠰘佉𠰘(五) 吽(引)吽(引)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(六) 鉢囉(二合)入嚩(二合)攞鉢囉(二合)入嚩(二合)囉(七) 底瑟姹(二合)底瑟姹(八) 瑟致哩(二合引)(九) 薩頗(二合)吒薩頗(二合)吒(十) 娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南莫三曼多沒馱南(一) 阿鉢囉(二合)底賀哆舍沙那喃(二) 唵(三) 佉佉(四) 佉𠰘佉𠰘(五) 吽(引)吽(引)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(六) 鉢囉(二合)入嚩(二合)攞鉢囉(二合)入嚩(二合)囉(七) 底瑟姹(二合)底瑟姹(八) 瑟致哩(二合引)(九) 薩頗(二合)吒薩頗(二合)吒(十) 娑嚩(二合)訶(引)」

「其印相，二手內相叉為拳竪合，二中指各屈頭指於中指後，如金剛杵形，以二大指各押中指第二節文也。此真言一切如來之所加持，名熾盛威德佛頂真言。能成辦八萬種吉祥事，能除滅八萬種災禍、不祥惡夢。若見聞諸不祥事，清淨心誦一遍，則不能為害。五星所到諸座位成陵逼或入或穿過或退行侵陵，即於沙頗訶句上加彼星名，誦真言七遍，命彼五星為善、不能為害。熒惑、太白等所到諸宿分野及帝座，於分野宿中如前於像下畫彼惡人形，亦損彼人令不起惡意。或被羅睺掩弊日月薄蝕。或彗星現或旱或澇。則當於道場中隱密處。身著皂衣面向南坐。以燒死灰畫三角壇。中書彼羅睺彗星等形。旱澇時畫龍形。於彼人心上書彼人名。於中夜及午時燒安悉香。念誦於真言。句中加彼名。以石榴枝鞭其彼形。誦真言二十一遍。每一遍一鞭即除。若五星陵逼強盛、命衰，亦作此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其印相，二手內相叉為拳竪合，二中指各屈頭指於中指後，如金剛杵形，以二大指各押中指第二節文也。此真言一切如來之所加持，名熾盛威德佛頂真言。能成辦八萬種吉祥事，能除滅八萬種災禍、不祥惡夢。若見聞諸不祥事，清淨心誦一遍，則不能為害。五星所到諸座位成陵逼或入或穿過或退行侵陵，即於沙頗訶句上加彼星名，誦真言七遍，命彼五星為善、不能為害。熒惑、太白等所到諸宿分野及帝座，於分野宿中如前於像下畫彼惡人形，亦損彼人令不起惡意。或被羅睺掩弊日月薄蝕。或彗星現或旱或澇。則當於道場中隱密處。身著皂衣面向南坐。以燒死灰畫三角壇。中書彼羅睺彗星等形。旱澇時畫龍形。於彼人心上書彼人名。於中夜及午時燒安悉香。念誦於真言。句中加彼名。以石榴枝鞭其彼形。誦真言二十一遍。每一遍一鞭即除。若五星陵逼強盛、命衰，亦作此法。」

「大聖息災真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖息災真言曰：

「唵薩嚩怛他蘖多室哩(二合)曳娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩怛他蘖多室哩(二合)曳娑嚩(二合)賀(引)」

「破宿曜災難真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「破宿曜災難真言：

「唵薩嚩怛囉(二合)室哩曳(二合)三摩曳娑嚩賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩怛囉(二合)室哩曳(二合)三摩曳娑嚩賀」

「北斗七星真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北斗七星真言：

「迦唎計入嚩哩也波囉鉢吒修智囉摩耶娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦唎計入嚩哩也波囉鉢吒修智囉摩耶娑嚩(二合)賀」

「香用薰陸、白壇，可置壇樣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「香用薰陸、白壇，可置壇樣。」

北斗七星護摩法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北斗七星護摩法

康安二年三月二十七日，於東寺坊書寫之畢。寫本不審多之，追可挍證本矣。果寶(五十七) 天明二壬寅年六月十二日，以東寺觀智院之本書寫之。閣筆於智積教院南杉舍。慈忍(四十八) 觀修寺真言集云：北斗七星護摩法，一行撰。又北斗指尾法引用此。今歲求智積院之本，校合施國字上木，藏於勸學院寶庫。時享和二壬戌年五月二日，豐山長谷妙音院小池坊輪下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 康安二年三月二十七日，於東寺坊書寫之畢。寫本不審多之，追可挍證本矣。果寶(五十七) 天明二壬寅年六月十二日，以東寺觀智院之本書寫之。閣筆於智積教院南杉舍。慈忍(四十八) 觀修寺真言集云：北斗七星護摩法，一行撰。又北斗指尾法引用此。今歲求智積院之本，校合施國字上木，藏於勸學院寶庫。時享和二壬戌年五月二日，豐山長谷妙音院小池坊輪下。