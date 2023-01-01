七曜星辰別行法(自翼計者氐星不當房星當也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七曜星辰別行法(自翼計者氐星不當房星當也)

一行撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一行撰

正月十五日(翼) 二月十五日(角) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正月十五日(翼) 二月十五日(角)

三月十五日(氐) 四月十五日(心) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月十五日(氐) 四月十五日(心)

五月十五日(箕) 六月十五日(女) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五月十五日(箕) 六月十五日(女)

七月十五日(室) 八月十五日(婁) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七月十五日(室) 八月十五日(婁)

九月十五日(昴) 十月十五日(嘴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九月十五日(昴) 十月十五日(嘴)

十一月十五日(鬼) 十二月十五日(星) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一月十五日(鬼) 十二月十五日(星)

玄宗皇帝開元初，對東兵之夜，於兵側離宮之次。于時玄宗將一行和尚相隨，一行忽作法，下諸星辰所管之鬼悉集，被勅法所錄教治，皆得所以案問。諸星辰二十八宿神具通所管行病鬼，總三十鬼，日夜常遊人間，依於衰者即得醉飽，於正王之家無由得其飲食。于時錄奏玄宗，唯陛下一人受之。此法後玄宗幸蜀，有人於高力士家傳得本，至今天下窂過之，萬金不傳。如得之日，分明依法祭之，方不失一。通遺之道莫過於此矣。副憂婆鬼王收禁二十八宿從者諸行病鬼法。夫欲知人間疾患，皆由二十八宿管行病之所為。此法一一通於神通，名為西國七曜別行法。七曜即管二十八宿，二十八宿即管諸行病鬼王。先須記得七曜日，即呪願曰：「今日是密日，等二十八宿當角星等直日，火急為厶乙收禁其鬼，皆須限當日令差。」如違時不可，即以鐵釘上下釘其手足。如欲知二十八宿日，但撿前十二月是何月，得脚下日。即皆從十五日前後，依宿次第數之。此排宿定，更無失錯。十五前數之，即十四、十三；十六日後數之，即十七、十八九。其中有三十箇鬼。兩宿是文星、辰星，即二十八宿中不列此兩宿。定名但向日排之，著二十八宿即是。其文宿、辰宿兩星，所遊行無其定止，所以不定列名。解者讀尋，自會其鬼。所畫時一一皆須如法，不得見其點畫裝綵，皆須如法酒脯紙錢，一依向二十八宿脚下次第。賢者過之諸深祕之，萬金不傳。此乃通遺次道，切須保重，藏之篋笥，莫遣小人得之。天道不許漏泄，此道精驗，世無逾於此法也。副憂婆鬼王領諸鬼眾，常遊世間造作，眾生多有疾患。人壽百歲，經被此十二人同一甲，若福強者得壽經終滿百年，命弱者即皆被此摸所躓而死之，無其數限可哀也 爾時大梵天王並諸星宿諸神等、我諸眾生等，令知善惡。今當與喚，鬼王應是。其間疾之者與我姓名，鬼王對行病鬼總三十人，遊行無定住，常在人間衢路，凡人莫能，並合二十八宿之所收管。但記得病日及祭病之時，說即須書，取其鬼直日形，並書其姓，令宿直王收禁，其患人則當日須差。並依此復行用法，則無不差者。但是病皆須記所得日，一依此法禁之其書，百年之間永不敢更到門戶矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄宗皇帝開元初，對東兵之夜，於兵側離宮之次。于時玄宗將一行和尚相隨，一行忽作法，下諸星辰所管之鬼悉集，被勅法所錄教治，皆得所以案問。諸星辰二十八宿神具通所管行病鬼，總三十鬼，日夜常遊人間，依於衰者即得醉飽，於正王之家無由得其飲食。于時錄奏玄宗，唯陛下一人受之。此法後玄宗幸蜀，有人於高力士家傳得本，至今天下窂過之，萬金不傳。如得之日，分明依法祭之，方不失一。通遺之道莫過於此矣。副憂婆鬼王收禁二十八宿從者諸行病鬼法。夫欲知人間疾患，皆由二十八宿管行病之所為。此法一一通於神通，名為西國七曜別行法。七曜即管二十八宿，二十八宿即管諸行病鬼王。先須記得七曜日，即呪願曰：「今日是密日，等二十八宿當角星等直日，火急為厶乙收禁其鬼，皆須限當日令差。」如違時不可，即以鐵釘上下釘其手足。如欲知二十八宿日，但撿前十二月是何月，得脚下日。即皆從十五日前後，依宿次第數之。此排宿定，更無失錯。十五前數之，即十四、十三；十六日後數之，即十七、十八九。其中有三十箇鬼。兩宿是文星、辰星，即二十八宿中不列此兩宿。定名但向日排之，著二十八宿即是。其文宿、辰宿兩星，所遊行無其定止，所以不定列名。解者讀尋，自會其鬼。所畫時一一皆須如法，不得見其點畫裝綵，皆須如法酒脯紙錢，一依向二十八宿脚下次第。賢者過之諸深祕之，萬金不傳。此乃通遺次道，切須保重，藏之篋笥，莫遣小人得之。天道不許漏泄，此道精驗，世無逾於此法也。副憂婆鬼王領諸鬼眾，常遊世間造作，眾生多有疾患。人壽百歲，經被此十二人同一甲，若福強者得壽經終滿百年，命弱者即皆被此摸所躓而死之，無其數限可哀也 爾時大梵天王並諸星宿諸神等、我諸眾生等，令知善惡。今當與喚，鬼王應是。其間疾之者與我姓名，鬼王對行病鬼總三十人，遊行無定住，常在人間衢路，凡人莫能，並合二十八宿之所收管。但記得病日及祭病之時，說即須書，取其鬼直日形，並書其姓，令宿直王收禁，其患人則當日須差。並依此復行用法，則無不差者。但是病皆須記所得日，一依此法禁之其書，百年之間永不敢更到門戶矣。

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昴星直日，其鬼名黑林尼。此日是此鬼行病，忽於路側打人倒，令失音不語。當畫此鬼形，書其名，於病人家中點燈一盞，以清酒一盞、白脯一疊祭之於昴宿。其患人當日得語，更不須別求神祇。當祭之日，皆言患人姓名於昴宿，再拜，更不得著別言語。其宿自知，必與收禁其鬼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昴星直日，其鬼名黑林尼。此日是此鬼行病，忽於路側打人倒，令失音不語。當畫此鬼形，書其名，於病人家中點燈一盞，以清酒一盞、白脯一疊祭之於昴宿。其患人當日得語，更不須別求神祇。當祭之日，皆言患人姓名於昴宿，再拜，更不得著別言語。其宿自知，必與收禁其鬼也。

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畢星直日，其鬼名多知蔡。是此鬼行病，令人心中悶熱如火，煩亂轉動不得，忘前失後。是此鬼所為，須煎紙錢五十貫，以清酒、白脯，取日午正南時祭，必須道患人姓名，須七遍上酒。但拜畢宿，莫別言語，其患人當日差。如忽有黃衣善人來相遇，必不令入門，切須禁止。依前畫鬼形釘之吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢星直日，其鬼名多知蔡。是此鬼行病，令人心中悶熱如火，煩亂轉動不得，忘前失後。是此鬼所為，須煎紙錢五十貫，以清酒、白脯，取日午正南時祭，必須道患人姓名，須七遍上酒。但拜畢宿，莫別言語，其患人當日差。如忽有黃衣善人來相遇，必不令入門，切須禁止。依前畫鬼形釘之吉。

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參宿直日，其鬼名伏應參星。此日是此鬼行病，令人忽惡心翻吐不止或寒熱，此鬼所為也。以清淨酒、白脯，如法祭之參宿，言病人姓名，但拜參宿，行酒九迴即止。書其形禁之，患人差，後其鬼更不敢到人門前。當祭此宿，後如有僧尼來，輒不得喚入門，令患人二十一日酒死。切須作意禁忌斷之，再三記念在心中，莫暫遺忘耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參宿直日，其鬼名伏應參星。此日是此鬼行病，令人忽惡心翻吐不止或寒熱，此鬼所為也。以清淨酒、白脯，如法祭之參宿，言病人姓名，但拜參宿，行酒九迴即止。書其形禁之，患人差，後其鬼更不敢到人門前。當祭此宿，後如有僧尼來，輒不得喚入門，令患人二十一日酒死。切須作意禁忌斷之，再三記念在心中，莫暫遺忘耳。

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柳星直日，其鬼名阿舍國。此日是此鬼行病，令人忽言忽語如失心人。是此鬼所為，若信患人一年之中必至于死。其鬼屬此星記，得病日，當以清酒白脯，如法祭柳星，當日有應。當祭之時，不得見妻子面，隔祭一日即得相見。其鬼永生不敢到門前，令患人延福益壽百歲。中夭。一生永無災疫(矣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柳星直日，其鬼名阿舍國。此日是此鬼行病，令人忽言忽語如失心人。是此鬼所為，若信患人一年之中必至于死。其鬼屬此星記，得病日，當以清酒白脯，如法祭柳星，當日有應。當祭之時，不得見妻子面，隔祭一日即得相見。其鬼永生不敢到門前，令患人延福益壽百歲。中夭。一生永無災疫(矣)。

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星宿直日，鬼名萬松石。此日是此鬼行病，令人行不得或寒熱不定。是此鬼所為，屬此星宿，以紙錢一百貫、清酒祭日，行酒滿七遍止，不得令白衣人來，縱來不須遣坐，亦不得令此人知祭法。所來者，鬼替患人代命之人也。切須知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 星宿直日，鬼名萬松石。此日是此鬼行病，令人行不得或寒熱不定。是此鬼所為，屬此星宿，以紙錢一百貫、清酒祭日，行酒滿七遍止，不得令白衣人來，縱來不須遣坐，亦不得令此人知祭法。所來者，鬼替患人代命之人也。切須知之。

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張宿直日，鬼名雲公其。此日是此鬼行病，常愛與人家小男女作患，令人或寒或熱或水痢不止者。此鬼所為，所病日，以紙錢四十貫、清酒、白脯，午時設祭，宅內點燈一盞，呪曰小男女姓名。但道之，當日差。如大人此日得病者，不要祭，三日自差也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張宿直日，鬼名雲公其。此日是此鬼行病，常愛與人家小男女作患，令人或寒或熱或水痢不止者。此鬼所為，所病日，以紙錢四十貫、清酒、白脯，午時設祭，宅內點燈一盞，呪曰小男女姓名。但道之，當日差。如大人此日得病者，不要祭，三日自差也。

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翼宿直日，鬼名行音風。此日是鬼行病，常愛入人家與小男女作患，令忽食上倒，失音不語。是此鬼所為，當以清酒、白脯祭之，患人當日差。如不祭典，不得此鬼名，所患者三日內必死。如知解此祭法，喚其鬼名，令此宿神收禁其鬼，患男女當日差。如大人此日遇病，必不畏，不畏不用求祭法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翼宿直日，鬼名行音風。此日是鬼行病，常愛入人家與小男女作患，令忽食上倒，失音不語。是此鬼所為，當以清酒、白脯祭之，患人當日差。如不祭典，不得此鬼名，所患者三日內必死。如知解此祭法，喚其鬼名，令此宿神收禁其鬼，患男女當日差。如大人此日遇病，必不畏，不畏不用求祭法。

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軫宿直日，鬼名當日流。此日是此鬼行病，忽令人乾漚吐心、腸痛不止。是此鬼所為，屬此軫宿，當以紙錢七貫、清酒、白脯，日午時祭，行酒七遍止，書其鬼形，收禁之。當祭之日，如忽有一女子來，不須喚入。如不祭此宿者，七日必死。如依此法祭之，壽命至於百歲。必須深信之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軫宿直日，鬼名當日流。此日是此鬼行病，忽令人乾漚吐心、腸痛不止。是此鬼所為，屬此軫宿，當以紙錢七貫、清酒、白脯，日午時祭，行酒七遍止，書其鬼形，收禁之。當祭之日，如忽有一女子來，不須喚入。如不祭此宿者，七日必死。如依此法祭之，壽命至於百歲。必須深信之。

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箕宿直日，鬼名阿之婆，此日是此鬼行病，喚所人家小男女，忽患熱，達夜啼哭不止。久若不知此鬼求祭之，所患男女二七日必死。當以紙錢一百貫，取申時，於家中當房內點燈兩盞，以清酒、白脯祭之箕宿，其男女當日便差。如大人此日遇病，三日內自差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箕宿直日，鬼名阿之婆，此日是此鬼行病，喚所人家小男女，忽患熱，達夜啼哭不止。久若不知此鬼求祭之，所患男女二七日必死。當以紙錢一百貫，取申時，於家中當房內點燈兩盞，以清酒、白脯祭之箕宿，其男女當日便差。如大人此日遇病，三日內自差。

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女宿直日，鬼名憂夜多。此日是此鬼行病，令人出於路上走，獨言獨語、不識好惡。是此鬼所為，患人一年內必死。屬女宿，當以紙錢二百一十貫、清酒、白脯祭之，云清女宿與收禁之紇。患人當日差。祭日忽有祭人來，切不得屬入。如不覺來，其法雖祭，了終無功。忌之吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女宿直日，鬼名憂夜多。此日是此鬼行病，令人出於路上走，獨言獨語、不識好惡。是此鬼所為，患人一年內必死。屬女宿，當以紙錢二百一十貫、清酒、白脯祭之，云清女宿與收禁之紇。患人當日差。祭日忽有祭人來，切不得屬入。如不覺來，其法雖祭，了終無功。忌之吉。

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斗宿直日，鬼名多居耶。此日是此鬼行病，忽令人脚手不遍、行季不得，皆是此鬼所為。如不知有法，向後三年已來自差。當以紙錢三百貫文、好酒、白脯，取辰時，於宅中病人房中點燈七盞，上酒七遍即止。還言患人姓名，拜七拜，患人一七日內行動。當日忽有僧尼到門，苦酒諮屈入，必有逗遛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斗宿直日，鬼名多居耶。此日是此鬼行病，忽令人脚手不遍、行季不得，皆是此鬼所為。如不知有法，向後三年已來自差。當以紙錢三百貫文、好酒、白脯，取辰時，於宅中病人房中點燈七盞，上酒七遍即止。還言患人姓名，拜七拜，患人一七日內行動。當日忽有僧尼到門，苦酒諮屈入，必有逗遛。

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嘴宿直日，鬼名常無極。此日是此鬼行病，令人家中無事，夫妻緣小小之事相行、行破家，具是此鬼所為。當與紙錢四十九貫、酒脯祭之，但拜，上酒十三遍止。不遇此祭法，其宿之家必有一人於宅內自住而死。其祭日忽有一女人來，不得令入門。如是親眷亦不得入，忌之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘴宿直日，鬼名常無極。此日是此鬼行病，令人家中無事，夫妻緣小小之事相行、行破家，具是此鬼所為。當與紙錢四十九貫、酒脯祭之，但拜，上酒十三遍止。不遇此祭法，其宿之家必有一人於宅內自住而死。其祭日忽有一女人來，不得令入門。如是親眷亦不得入，忌之。

【圖：T21p0454_07.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0454_07.gif】

角宿直日，鬼名夜居山。此日是此鬼行病，令人忽患寒不止、喫食不得。是此鬼所為，屬角宿所管。當以清酒、白脯，取病人患日，與紙錢七貫祭之，取正午時，其病人當日差。祭星之日，忽有黃衣人來，當須苦諮屈入，必與患人相宜，良吉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 角宿直日，鬼名夜居山。此日是此鬼行病，令人忽患寒不止、喫食不得。是此鬼所為，屬角宿所管。當以清酒、白脯，取病人患日，與紙錢七貫祭之，取正午時，其病人當日差。祭星之日，忽有黃衣人來，當須苦諮屈入，必與患人相宜，良吉也。

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井宿直日，鬼名聞度直。此日是此鬼行病，令人忽倒地，置死却活，即是此鬼所為。如不遇此法，病人七日內須死。記得病日，當以紙錢四十九貫、煎好茶祭之，唯拜此宿七拜，更不得別言語。當祭之時，忽有一女人來人宅，輒不得屈入。如小男子來，酒苦清入坐，煎好茶設之，必須遣喫一口，即病人亦差。分明記之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 井宿直日，鬼名聞度直。此日是此鬼行病，令人忽倒地，置死却活，即是此鬼所為。如不遇此法，病人七日內須死。記得病日，當以紙錢四十九貫、煎好茶祭之，唯拜此宿七拜，更不得別言語。當祭之時，忽有一女人來人宅，輒不得屈入。如小男子來，酒苦清入坐，煎好茶設之，必須遣喫一口，即病人亦差。分明記之。

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鬼宿直日，鬼名安小啼。此日是此鬼行病，令人夢中作一女子，迫人精神間頻見。是此鬼本身，多時不覺，是此鬼日滋，成傳屍之病，染污渾合，直取盡一家人逸相分付，三年之內病即死。切須以此法祭之，及記夢時是鬼宿，當以佛香、紙錢一百貫、煎好茶祭之，其鬼更不敢來相惱，皆須釘之上下永驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼宿直日，鬼名安小啼。此日是此鬼行病，令人夢中作一女子，迫人精神間頻見。是此鬼本身，多時不覺，是此鬼日滋，成傳屍之病，染污渾合，直取盡一家人逸相分付，三年之內病即死。切須以此法祭之，及記夢時是鬼宿，當以佛香、紙錢一百貫、煎好茶祭之，其鬼更不敢來相惱，皆須釘之上下永驗。

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氐宿直日，鬼名難苻。此日是此鬼行病，忽令人朝寒暮熱，皆是此鬼所為。屬氐宿，當以紙錢四十九貫、好酒、白脯祭之，須脯各二，行酒九遍，須至心拜宿，不得更別言語。當祭日，忽有小童兒年十歲已來到門前，不得令入，切須禁之。第一須記，預防備之吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氐宿直日，鬼名難苻。此日是此鬼行病，忽令人朝寒暮熱，皆是此鬼所為。屬氐宿，當以紙錢四十九貫、好酒、白脯祭之，須脯各二，行酒九遍，須至心拜宿，不得更別言語。當祭日，忽有小童兒年十歲已來到門前，不得令入，切須禁之。第一須記，預防備之吉。

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房宿直日，鬼名百歲公。此日是此鬼行病，令人止行之次，如背後有人相隨，毛髮豎寒。是此鬼所為，不知有此祭法，不出一年內便身失精魂之疾，直至狂死路間。當以紙錢二百貫、好酒脯祭之，取申時點燈，以酒五盞便，但不得別言語。當祭之日，忽有獨入宅，其病人更差，百歲不死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 房宿直日，鬼名百歲公。此日是此鬼行病，令人止行之次，如背後有人相隨，毛髮豎寒。是此鬼所為，不知有此祭法，不出一年內便身失精魂之疾，直至狂死路間。當以紙錢二百貫、好酒脯祭之，取申時點燈，以酒五盞便，但不得別言語。當祭之日，忽有獨入宅，其病人更差，百歲不死。

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心宿直日，鬼名常夜建。此日是此鬼行病，令人忽或寒或熱，一日惡一日，心𩒐不下飯食。是此鬼所為，當以紙錢一百二十貫、清酒、白脯祭之，其病當日即差，的加壽命。如不遇此法，三年內必死於他鄉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心宿直日，鬼名常夜建。此日是此鬼行病，令人忽或寒或熱，一日惡一日，心𩒐不下飯食。是此鬼所為，當以紙錢一百二十貫、清酒、白脯祭之，其病當日即差，的加壽命。如不遇此法，三年內必死於他鄉。

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尾宿直日，鬼名百黑山。此日是此鬼行病，令人陰腫，男女悉身動轉不得。是此鬼所為，屬尾宿，量當以黃紙錢四十九貫、好酒脯祭之，其患人當日差，更不得別求神鬼。酒三盞，上九遍止。祭之日，忽遇有老翁來到門前，必須苦請入宅，與恭禮設之，勿輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾宿直日，鬼名百黑山。此日是此鬼行病，令人陰腫，男女悉身動轉不得。是此鬼所為，屬尾宿，量當以黃紙錢四十九貫、好酒脯祭之，其患人當日差，更不得別求神鬼。酒三盞，上九遍止。祭之日，忽遇有老翁來到門前，必須苦請入宅，與恭禮設之，勿輕。

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斗宿直日，鬼名木林音。此日是此鬼行病，令人夜間不敢獨行，行便步步似走，制之不得。如不遇祭法，不經一年或百日內須卒。當以紙錢一百貫、好酒、白脯祭之，患人當日差。祭後當夜獨行無畏，永不憂懼。祭日不欲女子來，禁之，不可輕易，必須留之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斗宿直日，鬼名木林音。此日是此鬼行病，令人夜間不敢獨行，行便步步似走，制之不得。如不遇祭法，不經一年或百日內須卒。當以紙錢一百貫、好酒、白脯祭之，患人當日差。祭後當夜獨行無畏，永不憂懼。祭日不欲女子來，禁之，不可輕易，必須留之。

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亢宿直日，鬼名園叉鷄。此日是此鬼行病，令人開眼不得，惡心寒熱起止不得，是此鬼所為。其鬼屬亢宿，當以錢四十九貫，取日午時，以好清酒、白脯祭之。如不遇此法，則病人至四十九日令死。所祭不得令有外人及小童兒來入宅，切須忌之。親故一切不得令入宅，切忌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亢宿直日，鬼名園叉鷄。此日是此鬼行病，令人開眼不得，惡心寒熱起止不得，是此鬼所為。其鬼屬亢宿，當以錢四十九貫，取日午時，以好清酒、白脯祭之。如不遇此法，則病人至四十九日令死。所祭不得令有外人及小童兒來入宅，切須忌之。親故一切不得令入宅，切忌。

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危宿直日，鬼名丘行先。此日是此鬼行病，令人失却精神，恰似癡人，一年之內不遇祭法禁令，患人必至於死。其鬼屬危宿，當以黃紙錢一百二十貫、好酒脯祭之，當日精神平復，其鬼永不敢到門，皆須釘之身上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 危宿直日，鬼名丘行先。此日是此鬼行病，令人失却精神，恰似癡人，一年之內不遇祭法禁令，患人必至於死。其鬼屬危宿，當以黃紙錢一百二十貫、好酒脯祭之，當日精神平復，其鬼永不敢到門，皆須釘之身上下。

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室宿直日，鬼名言破愛，令人患水痢不止。如不遇祭法，便成惡痢，必至於死。當以紙錢一百貫、好酒、白脯祭之，其患人當日差。其祭日忽有等獨鬼入宅者，不得損之，但作方便放出，不須令入即得，忌之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室宿直日，鬼名言破愛，令人患水痢不止。如不遇祭法，便成惡痢，必至於死。當以紙錢一百貫、好酒、白脯祭之，其患人當日差。其祭日忽有等獨鬼入宅者，不得損之，但作方便放出，不須令入即得，忌之。

【圖：T21p0456_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0456_02.gif】

壁宿直日，鬼名波由田。令人於廁上倒，便語不得。當以紙錢四十九貫、好酒、白脯如法祭之。須書此鬼形類，即不死，一七日內漸漸差，更加年壽延一百歲。切須敬之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壁宿直日，鬼名波由田。令人於廁上倒，便語不得。當以紙錢四十九貫、好酒、白脯如法祭之。須書此鬼形類，即不死，一七日內漸漸差，更加年壽延一百歲。切須敬之。

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婁宿直日，鬼名令尼居。令人兩脚應骨髓痛，坐臥不得。此鬼所為，如不遇祭法，其脚便失。以五色紙錢二百貫、好酒、白脯如法祭之，患人一七日內差，行季便得。祭日輒不得令僧尼入宅，切須禁之。祭了隔日即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婁宿直日，鬼名令尼居。令人兩脚應骨髓痛，坐臥不得。此鬼所為，如不遇祭法，其脚便失。以五色紙錢二百貫、好酒、白脯如法祭之，患人一七日內差，行季便得。祭日輒不得令僧尼入宅，切須禁之。祭了隔日即得。

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奎宿直日，鬼名洪宅置。令人小便不出，陰陽疼痛，行動不得。三日內不遇祭法，令必至於危。以黃紙錢一百二十貫、好酒脯，於未時祭之，過三日不差，女至于死。其鬼一日遊四天下得遍，覺即火急祭之令收禁，必當差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奎宿直日，鬼名洪宅置。令人小便不出，陰陽疼痛，行動不得。三日內不遇祭法，令必至於危。以黃紙錢一百二十貫、好酒脯，於未時祭之，過三日不差，女至于死。其鬼一日遊四天下得遍，覺即火急祭之令收禁，必當差。

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男宿直日，鬼名獨指樓。令人大小便不通，或寒或熱轉動不得。如不遇祭法，三日九日內必至於死。以紙錢四十九貫、好酒脯祭之，當日平復如故。三日始祭，患人即難濟(矣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男宿直日，鬼名獨指樓。令人大小便不通，或寒或熱轉動不得。如不遇祭法，三日九日內必至於死。以紙錢四十九貫、好酒脯祭之，當日平復如故。三日始祭，患人即難濟(矣)。

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虛宿直日，鬼名常夜迪。令人通體疼痛轉動不得，是此鬼所為。別喚師人，其三日內自差。以紙錢一十四貫、酒脯如法祭之，當時平復如故耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛宿直日，鬼名常夜迪。令人通體疼痛轉動不得，是此鬼所為。別喚師人，其三日內自差。以紙錢一十四貫、酒脯如法祭之，當時平復如故耳。

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辰星直日，鬼名百破。令人或寒或熱不止，心頭冷，一向叫喚、哭聲不絕。如不遇祭法，五日內必死。以紙錢一百二十貫、酒脯祭之，如前法。如至一七日祭，即不得其功，當須死，不可救也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辰星直日，鬼名百破。令人或寒或熱不止，心頭冷，一向叫喚、哭聲不絕。如不遇祭法，五日內必死。以紙錢一百二十貫、酒脯祭之，如前法。如至一七日祭，即不得其功，當須死，不可救也。

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文星直日，鬼名形奉叉。令人後分疼痛如被箭射，不可忍之，起坐不得。是此鬼所為，纔覺即酒火急以酒脯如法祭之，當日便差。如三日外如祭，其病已入四支，難療也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文星直日，鬼名形奉叉。令人後分疼痛如被箭射，不可忍之，起坐不得。是此鬼所為，纔覺即酒火急以酒脯如法祭之，當日便差。如三日外如祭，其病已入四支，難療也。

勅諸星宿鬼神等，無事莫行於人間。如違者，當須以法祭之。急急如律令。祭星宿之法，令用脯、紙錢等，一一皆依前件法用，不得欠小。如患人來差，但稱病人姓名，並得病之日及時，更莫道願家口平安之語，唯知志拜星宿之形，須道患人姓名，竝須一一書取前件諸行病鬼形貌，教人眼見諸鬼形，於鬼形上下釘手，明日收禁之，患人當日差訖，與出却其釘。鬼既得放，更不敢到於門焉。每行病之次，曾被病人知此，於被禁釘之家，每相去五百步之外走過，竝不敢正眼望此宿家門。當呪願之時，一一皆須必分明道云：「諸星宿竝患人某乙，望與收禁之，勿令病不可。」其患人及平常人竝不得於星宿露臥。忽遇此病不知之者，狂死矣。慎慎慎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勅諸星宿鬼神等，無事莫行於人間。如違者，當須以法祭之。急急如律令。祭星宿之法，令用脯、紙錢等，一一皆依前件法用，不得欠小。如患人來差，但稱病人姓名，並得病之日及時，更莫道願家口平安之語，唯知志拜星宿之形，須道患人姓名，竝須一一書取前件諸行病鬼形貌，教人眼見諸鬼形，於鬼形上下釘手，明日收禁之，患人當日差訖，與出却其釘。鬼既得放，更不敢到於門焉。每行病之次，曾被病人知此，於被禁釘之家，每相去五百步之外走過，竝不敢正眼望此宿家門。當呪願之時，一一皆須必分明道云：「諸星宿竝患人某乙，望與收禁之，勿令病不可。」其患人及平常人竝不得於星宿露臥。忽遇此病不知之者，狂死矣。慎慎慎。

七曜星辰別行法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七曜星辰別行法