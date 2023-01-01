七曜攘災決卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七曜攘災決卷上

西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集之

夫周天三百六十五度四分度之一，每日日行一度。月每日行十三度四分度之一，一月月行三百九十七度四分度之二。日行三十度，一遍與月合會。其宿四世界眾生所生之日時，日月行所在為之命宿。復日歷天一周，眾生為之歲。月歷天一周，眾生為之一月。若所至其宿度有五星，與大歲五行王相合者，必生貴人。若與月五行合者，亦生貴人。若月至休、廢、囚、死宿，所生之處多為庸人。復五星所至日月災蝕，在人命宿必變見吉凶。今西國婆羅門僧金俱吒，命得二十八宿神下，問其吉凶、畫其形狀，辨七曜所至攘災法如後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫周天三百六十五度四分度之一，每日日行一度。月每日行十三度四分度之一，一月月行三百九十七度四分度之二。日行三十度，一遍與月合會。其宿四世界眾生所生之日時，日月行所在為之命宿。復日歷天一周，眾生為之歲。月歷天一周，眾生為之一月。若所至其宿度有五星，與大歲五行王相合者，必生貴人。若與月五行合者，亦生貴人。若月至休、廢、囚、死宿，所生之處多為庸人。復五星所至日月災蝕，在人命宿必變見吉凶。今西國婆羅門僧金俱吒，命得二十八宿神下，問其吉凶、畫其形狀，辨七曜所至攘災法如後。

日宮占災攘之法第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日宮占災攘之法第一

日至其命宿度，其人合得分望、得人敬重、合得爵祿，若先有罪並得皆免。若日在人命宿災蝕，其人即有風災重厄，當宜攘之。其攘法，先須知其定蝕之日，去蝕五日清齋，當畫其神形。形如人而似獅子頭人身，著天衣，手持寶瓶而黑色。當於頂上帶之。其日過本命宿，棄東流水中，災自散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日至其命宿度，其人合得分望、得人敬重、合得爵祿，若先有罪並得皆免。若日在人命宿災蝕，其人即有風災重厄，當宜攘之。其攘法，先須知其定蝕之日，去蝕五日清齋，當畫其神形。形如人而似獅子頭人身，著天衣，手持寶瓶而黑色。當於頂上帶之。其日過本命宿，棄東流水中，災自散。

月宮占災攘之法第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月宮占災攘之法第二

月者太陰之精，一月一遍至人命宿。若依常度者則無吉凶，若不依常度者即有變見。犯極南有災蝕者，先合損妻財，後合加爵祿。犯極北有災蝕者，合損男女奴婢。若行遲者多有疾病，若行疾者則無災厄。若月行不依行度，當有災蝕，即須攘之。當畫一神形，形如天女，著青天衣，持寶劍。當月蝕夜項帶之，天明松火燒之，其災自散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月者太陰之精，一月一遍至人命宿。若依常度者則無吉凶，若不依常度者即有變見。犯極南有災蝕者，先合損妻財，後合加爵祿。犯極北有災蝕者，合損男女奴婢。若行遲者多有疾病，若行疾者則無災厄。若月行不依行度，當有災蝕，即須攘之。當畫一神形，形如天女，著青天衣，持寶劍。當月蝕夜項帶之，天明松火燒之，其災自散。

木宮占災攘之法第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 木宮占災攘之法第三

歲星者，東方蒼帝之子，十二年一周天。所行至人命星。春至人命星，大吉，合加官祿、得財物。夏至人命星，合生好男女。秋至人命星，其人多病及折傷。冬至人命星，得財則大吉。四季至人命星，其人合有虛消息及口舌起。若至人命星起災者，當畫一神形，形如人，人身龍頭，著天衣，隨四季色。當項帶之。若過其命宿，棄於丘井中大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲星者，東方蒼帝之子，十二年一周天。所行至人命星。春至人命星，大吉，合加官祿、得財物。夏至人命星，合生好男女。秋至人命星，其人多病及折傷。冬至人命星，得財則大吉。四季至人命星，其人合有虛消息及口舌起。若至人命星起災者，當畫一神形，形如人，人身龍頭，著天衣，隨四季色。當項帶之。若過其命宿，棄於丘井中大吉。

火宮占災攘之法第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火宮占災攘之法第四

熒惑者，南方赤帝之子，二歲一周天。所至人命星，多不吉。春至人命星，其人男女身上多有瘡疾，本身則災厄疾疫。夏至人命星，其人多有口舌謀狂之事。秋至人命星，多有折傷兵刀之事，不得登於高處，勿騎黑驢馬，莫受納人財物六畜。冬至人命星，其所作所為皆不稱意，錢財六畜皆破散。四季至人命星，合有移改。若有災者，當畫一神形，形如象，黑色，向天大呼。當項帶之。其火過星過訖，以佛香楸木火燋之，其災乃過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熒惑者，南方赤帝之子，二歲一周天。所至人命星，多不吉。春至人命星，其人男女身上多有瘡疾，本身則災厄疾疫。夏至人命星，其人多有口舌謀狂之事。秋至人命星，多有折傷兵刀之事，不得登於高處，勿騎黑驢馬，莫受納人財物六畜。冬至人命星，其所作所為皆不稱意，錢財六畜皆破散。四季至人命星，合有移改。若有災者，當畫一神形，形如象，黑色，向天大呼。當項帶之。其火過星過訖，以佛香楸木火燋之，其災乃過。

土宮占災攘之法第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 土宮占災攘之法第五

鎮星者，中方黃帝之子，二十九年半一周天。所至人命星，多有哭泣聲起。春至人命星，其人有鬪諍死亡之事，不宜見軍器之類。夏至人命星，其人男女多疾患，自身有枷鎖之厄。秋至人命星，有失脫之事，交關不利，水中財物損失。冬至人命星，其人家中合有哭泣聲起。四季至人命星，其人合有重病。攘之法，當畫一神形，形如婆羅門，騎黑沙牛。星其至宿，當項帶之。星過其命宿訖，以枯木燋之，其災乃過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎮星者，中方黃帝之子，二十九年半一周天。所至人命星，多有哭泣聲起。春至人命星，其人有鬪諍死亡之事，不宜見軍器之類。夏至人命星，其人男女多疾患，自身有枷鎖之厄。秋至人命星，有失脫之事，交關不利，水中財物損失。冬至人命星，其人家中合有哭泣聲起。四季至人命星，其人合有重病。攘之法，當畫一神形，形如婆羅門，騎黑沙牛。星其至宿，當項帶之。星過其命宿訖，以枯木燋之，其災乃過。

金宮占災攘之法第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金宮占災攘之法第六

太白者，西方白帝之子，一年一周天。所至人命星，即有吉凶。春至人命星，其人合遠行，萬里路中有疾，家有之失。夏至人命星，其人親故合有死損，自上亦合有服起。秋至人命星，其人合有兵災陳厄，見血光。冬至人命星，其人合主大兵權，出外大得科益。四季至人命星，其人合有惡消息，有名無形，多足言訟。攘之法，當畫一神形，形如天女，手持印，騎白鷄。當項帶之。過命星，以火燋之，其災必散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太白者，西方白帝之子，一年一周天。所至人命星，即有吉凶。春至人命星，其人合遠行，萬里路中有疾，家有之失。夏至人命星，其人親故合有死損，自上亦合有服起。秋至人命星，其人合有兵災陳厄，見血光。冬至人命星，其人合主大兵權，出外大得科益。四季至人命星，其人合有惡消息，有名無形，多足言訟。攘之法，當畫一神形，形如天女，手持印，騎白鷄。當項帶之。過命星，以火燋之，其災必散。

水宮占災攘之法第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水宮占災攘之法第七

辰星者，北方黑帝之子，一歲一周天。所至人命星，吉凶不等。春至人命星，其人多有女婦言諍，家內不和。夏至人命星，其人宅中多有妖怪，人心不安，亦有移動，後則大吉。秋至人命星，其人合有改官加祿。冬至人命星，多病，和氣不周、五藏不安、神氣不任。四季至人命星，家中合有陰謀事起，多有失脫。攘之法，當畫一神形，形如黑蛇，有四足而食蟹。當項帶。過命星訖，棄不流水中則吉 右七曜所至，多有災害。今依西國法攘之避厄，神驗無極。非智勿傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辰星者，北方黑帝之子，一歲一周天。所至人命星，吉凶不等。春至人命星，其人多有女婦言諍，家內不和。夏至人命星，其人宅中多有妖怪，人心不安，亦有移動，後則大吉。秋至人命星，其人合有改官加祿。冬至人命星，多病，和氣不周、五藏不安、神氣不任。四季至人命星，家中合有陰謀事起，多有失脫。攘之法，當畫一神形，形如黑蛇，有四足而食蟹。當項帶。過命星訖，棄不流水中則吉 右七曜所至，多有災害。今依西國法攘之避厄，神驗無極。非智勿傳。

宿度法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿度法

東方七十五度 北方九十八度 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方七十五度 北方九十八度

西方八十度 南方百一十三度 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方八十度 南方百一十三度

角(後井六，至井十八，前女初，至虛初) 斗(後翼三，至十五，前婁七，至胃七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 角(後井六，至井十八，前女初，至虛初) 斗(後翼三，至十五，前婁七，至胃七)

奎(後箕三，至斗四，前井三十二，至柳七) 井(後危十五，至室初，前亢四，至氐七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奎(後箕三，至斗四，前井三十二，至柳七) 井(後危十五，至室初，前亢四，至氐七)

亢(後井十八，至三十，前女十，至虛八) 牛(後軫十一，至角六，前胃三，至昴二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亢(後井十八，至三十，前女十，至虛八) 牛(後軫十一，至角六，前胃三，至昴二)

婁(後斗八，至斗二十，前柳七，至星四) 鬼(後奎六，至婁二，前亢八，至氐十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婁(後斗八，至斗二十，前柳七，至星四) 鬼(後奎六，至婁二，前亢八，至氐十一)

氐(後井二十七，至柳三，前虛十一，至危十二) 女(後角二，至亢二，前昴初，至畢二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氐(後井二十七，至柳三，前虛十一，至危十二) 女(後角二，至亢二，前昴初，至畢二)

胃(後斗二十，至牛六，前星二，至張八) 柳(後奎十，至婁二，前氐十四，至尾初) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胃(後斗二十，至牛六，前星二，至張八) 柳(後奎十，至婁二，前氐十四，至尾初)

房(後柳五，至星三，前危五，至危末) 虛(後亢二，至六氐五，前畢初，至十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 房(後柳五，至星三，前危五，至危末) 虛(後亢二，至六氐五，前畢初，至十二)

昴(後朱末，至女末，前張十，至翼二) 星(後婁九，至胃九，前心初，至尾十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昴(後朱末，至女末，前張十，至翼二) 星(後婁九，至胃九，前心初，至尾十八)

心(後柳十，至星末，前危十，至室五) 危(後氐四，至房初，前嘴末，至井三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心(後柳十，至星末，前危十，至室五) 危(後氐四，至房初，前嘴末，至井三)

畢(後女十一，至虛末，前翼七，至軫初) 張(後胃四，至昴二，前尾十五，至箕九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢(後女十一，至虛末，前翼七，至軫初) 張(後胃四，至昴二，前尾十五，至箕九)

尾(後柳末，至張五，前室十一，至壁七) 室(後心初，至尾八，前井七，至十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾(後柳末，至張五，前室十一，至壁七) 室(後心初，至尾八，前井七，至十九)

嘴(後危四，至十六，前翼九，至軫三) 翼(後胃九，至畢十，前斗四，至十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘴(後危四，至十六，前翼九，至軫三) 翼(後胃九，至畢十，前斗四，至十六)

箕(後張十一，至翼四，前壁六，至奎九) 壁(後尾十二，至箕二，前十六，至二十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箕(後張十一，至翼四，前壁六，至奎九) 壁(後尾十二，至箕二，前十六，至二十八)

參(後尾六，至室初，前翼末，至軫三) 軫(後畢末，至井初，前斗二十一，至牛七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參(後尾六，至室初，前翼末，至軫三) 軫(後畢末，至井初，前斗二十一，至牛七)

七曜旁通 九執至行年法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七曜旁通 九執至行年法

十二宮：日、月、金、木、水、火、土 一羅睺凶(男) 二鷄暖凶(土) 三㗌吉(水)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二宮：日、月、金、木、水、火、土 一羅睺凶(男) 二鷄暖凶(土) 三㗌吉(水)。

命宮：平飲食平(先快後凶)凶熱(病凶) 四那頡吉(金) 五蜜吉(日) 六雲漢大凶(火)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命宮：平飲食平(先快後凶)凶熱(病凶) 四那頡吉(金) 五蜜吉(日) 六雲漢大凶(火)。

財宮：吉財吉吉吉吉吉財吉 七計都凶(女) 八莫吉(月) 九溫沒斯吉(木)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財宮：吉財吉吉吉吉吉財吉 七計都凶(女) 八莫吉(月) 九溫沒斯吉(木)。

兄弟：平平平平平平平 羅睺 鷄暖 男重 女輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兄弟：平平平平平平平 羅睺 鷄暖 男重 女輕。

田宅：平平平動搖平移動平 計都雲漢女重男輕過此辰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 田宅：平平平動搖平移動平 計都雲漢女重男輕過此辰。

男女：吉吉平吉平平平(水在二五七九十一，五在三六十十一等，官厄輕過，小福能損，大災至對，計出入除出入六九男)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女：吉吉平吉平平平(水在二五七九十一，五在三六十十一等，官厄輕過，小福能損，大災至對，計出入除出入六九男)。

僮僕：吉吉吉吉吉吉吉 𮇝女正因之，三平餘是災，祿九折。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僮僕：吉吉吉吉吉吉吉 𮇝女正因之，三平餘是災，祿九折。

妻妾：吉(酒食)吉吉吉平凶 外去六九出入為壽限中取為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻妾：吉(酒食)吉吉吉平凶 外去六九出入為壽限中取為。

疾病：凶平平平平平凶 刻事四除，餘為災發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾病：凶平平平平平凶 刻事四除，餘為災發。

遷移：凶平平平平平平 火愛熱味辛便膩。官位：喜平平吉平移動平 水愛醋苦，金愛熱便𬿨醋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遷移：凶平平平平平平 火愛熱味辛便膩。官位：喜平平吉平移動平 水愛醋苦，金愛熱便𬿨醋。

福相：平平平平平平平 木愛香羔便生菓子及便生茱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福相：平平平平平平平 木愛香羔便生菓子及便生茱。

困窮：平平平平平平平 土愛鹹苦酸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 困窮：平平平平平平平 土愛鹹苦酸。

日至(命位得福，度分望合奇，託虛靈化，修功德吉，慎怒惑男女疾患) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日至(命位得福，度分望合奇，託虛靈化，修功德吉，慎怒惑男女疾患)

日至(財位合散財，小有口舌，慎之吉，守家吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日至(財位合散財，小有口舌，慎之吉，守家吉)

兄弟宮(益朋友，添資財，大吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兄弟宮(益朋友，添資財，大吉)

田宅宮(親眷病及自身有小疾病) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 田宅宮(親眷病及自身有小疾病)

男女宮(憂男女，多愁苦) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女宮(憂男女，多愁苦)

僮僕宮(冤家權滅大吉，宜遠行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僮僕宮(冤家權滅大吉，宜遠行)

夫妻宮(有憂懼不安，損財物一月內) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫妻宮(有憂懼不安，損財物一月內)

病厄宮(憂愁，四支沈重) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病厄宮(憂愁，四支沈重)

遷移宮(敬恐憂，遠行吉，坐即愁) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遷移宮(敬恐憂，遠行吉，坐即愁)

官位宮(合得衣裳，所營成就遷官) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 官位宮(合得衣裳，所營成就遷官)

福相宮(得女田宅，得人恭敬，承喜樂增，冤家自散) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福相宮(得女田宅，得人恭敬，承喜樂增，冤家自散)

禍害宮(一切並吉，合於一老人得善物，大吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禍害宮(一切並吉，合於一老人得善物，大吉)

月至(命官合有爭競，遠信至，一切稱遂，物服業) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月至(命官合有爭競，遠信至，一切稱遂，物服業)

財宮(不用遠行，安家大吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財宮(不用遠行，安家大吉)

兄弟宮(諸事稱意) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兄弟宮(諸事稱意)

田宅宮(切須慎口舌，不出吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 田宅宮(切須慎口舌，不出吉)

男女宮(雖有憂愁亦無苦害) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女宮(雖有憂愁亦無苦害)

僮僕宮(一切皆喜慶) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僮僕宮(一切皆喜慶)

夫妻宮(諸事皆喜) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫妻宮(諸事皆喜)

病厄宮(唯慎口舌) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病厄宮(唯慎口舌)

遷移宮(亦慎口舌他無) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遷移宮(亦慎口舌他無)

官位宮(所求皆得稱遂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 官位宮(所求皆得稱遂)

福相宮(有病自差，大吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福相宮(有病自差，大吉)

禍害宮(不宜論官，諸悉平平) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禍害宮(不宜論官，諸悉平平)

若有人來，不記得自本所屬病來問者，以何定之？皆看其人初來時手觸著處而以斷之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人來，不記得自本所屬病來問者，以何定之？皆看其人初來時手觸著處而以斷之。

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一說云：陰陽書倍月加日者，若人知生日不知本命宿(假令十一月二十八日生人者，先十月并置二十，月加二十八日并得四十八，自室計之當心宿是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一說云：陰陽書倍月加日者，若人知生日不知本命宿(假令十一月二十八日生人者，先十月并置二十，月加二十八日并得四十八，自室計之當心宿是也)。

一說云：先置十三，算加二十八，並得四十一(假令十一月二十八日生人者，自十一月十五日宿鬼計之，當斗是也)。已上說猶髣髴也。九曜息災大白衣觀音陀羅尼(若日月在人本命宮中，及五星在本命宮，鬪戰失度，可立大息災觀音，或文殊八字熾盛光佛頂等道場，各依本法念誦，一切災難自然消散) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一說云：先置十三，算加二十八，並得四十一(假令十一月二十八日生人者，自十一月十五日宿鬼計之，當斗是也)。已上說猶髣髴也。九曜息災大白衣觀音陀羅尼(若日月在人本命宮中，及五星在本命宮，鬪戰失度，可立大息災觀音，或文殊八字熾盛光佛頂等道場，各依本法念誦，一切災難自然消散)

一切曜不吉祥，誦此真言。能吉祥真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切曜不吉祥，誦此真言。能吉祥真言：

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩莫素麼薩囉嚩(二合)諾訖灑(二合)怛囉(二合)邏(引)惹(上)野者(去)覩地波阿(去引)路迦羅野怛儞也(二合)他努摩底跛努摩底薩賓(上)儞佉(上)細娑嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩莫素麼薩囉嚩(二合)諾訖灑(二合)怛囉(二合)邏(引)惹(上)野者(去)覩地波阿(去引)路迦羅野怛儞也(二合)他努摩底跛努摩底薩賓(上)儞佉(上)細娑嚩(二合引)賀(引)

北斗七星真言(若羅睺、計都闇行人本命星宮，須持此北斗陀羅尼，朱書帶之。羅睺在殺為河剋，若人犯天崗河剋又被羅睺計都人命星，的有不吉相也。梵云：惟有上將，若被此二曜如臨本命，惟計都領被所向心剋餘凶也)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北斗七星真言(若羅睺、計都闇行人本命星宮，須持此北斗陀羅尼，朱書帶之。羅睺在殺為河剋，若人犯天崗河剋又被羅睺計都人命星，的有不吉相也。梵云：惟有上將，若被此二曜如臨本命，惟計都領被所向心剋餘凶也)：

唵颯跢曩而(齒伊反)曩野伴惹蜜惹野(二合)野染普咃摩娑嚩(二合引)弭曩(名位)囉訖仙(二合)婆嚩都娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵颯跢曩而(齒伊反)曩野伴惹蜜惹野(二合)野染普咃摩娑嚩(二合引)弭曩(名位)囉訖仙(二合)婆嚩都娑嚩(二合)賀(引)

日天真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日天真言：

曩謨囉怛曩(二合)他囉夜(引)野曩莫素哩野薩嚩曩乞灑乞灑(二合)怛囉(二合)囉惹野唵(引)阿謨伽寫野(名位)設底(去)娑嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨囉怛曩(二合)他囉夜(引)野曩莫素哩野薩嚩曩乞灑乞灑(二合)怛囉(二合)囉惹野唵(引)阿謨伽寫野(名位)設底(去)娑嚩(二合引)賀(引)

月天真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月天真言：

唵戰(上)怛囉(二合)曩乞灑(二合引)怛羅(二合)囉惹野(名位)設底娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵戰(上)怛囉(二合)曩乞灑(二合引)怛羅(二合)囉惹野(名位)設底娑嚩(二合)賀(引)

南方火星真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方火星真言：

唵阿誐囉迦嚕儗野(名位)娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿誐囉迦嚕儗野(名位)娑嚩(二合)賀(引)

北方水星真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方水星真言：

唵母馱曩乞赦(二合)怛羅(二合)娑嚩弭曩(名位)契努(二合)摩莎縛(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵母馱曩乞赦(二合)怛羅(二合)娑嚩弭曩(名位)契努(二合)摩莎縛(二合)賀(引)

東方木星真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方木星真言：

唵婆囉(二合)訶薩鉢(二合)底曩摩比跢嚩曩(二合)野(名位)摩囉嚩囉馱(二合)寧娑嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵婆囉(二合)訶薩鉢(二合)底曩摩比跢嚩曩(二合)野(名位)摩囉嚩囉馱(二合)寧娑嚩(二合引)賀(引)

西方金星真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方金星真言：

唵戍(上)羯羅(二合)誐馱嚩(二合)囉嚩(二合)囉惹野(名位)室哩(二合)迦哩莎嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵戍(上)羯羅(二合)誐馱嚩(二合)囉嚩(二合)囉惹野(名位)室哩(二合)迦哩莎嚩(二合引)賀(引)

中方土星真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中方土星真言：

唵捨泥吃赦作(二合)囉曩乞赦(二合)怛囉(二合)跛囉(二合)訶(引)摩曩(引)嚕婆野(名位)普瑟底(二合)迦哩莎嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵捨泥吃赦作(二合)囉曩乞赦(二合)怛囉(二合)跛囉(二合)訶(引)摩曩(引)嚕婆野(名位)普瑟底(二合)迦哩莎嚩(二合)賀(引)

羅睺星真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺星真言：

唵囉睺曩阿素(二合)羅邏惹野塞摩捨都曩野(名位)扇底迦哩娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵囉睺曩阿素(二合)羅邏惹野塞摩捨都曩野(名位)扇底迦哩娑嚩(二合)賀(引)

計都星真言(羅喉帶珠寶二執並日月，計都著錦繡衣也)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計都星真言(羅喉帶珠寶二執並日月，計都著錦繡衣也)：

唵嚩日羅(二合)計都曩(引)曩乞赦(二合)怛羅(二合)邏惹野(名位)吽娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日羅(二合)計都曩(引)曩乞赦(二合)怛羅(二合)邏惹野(名位)吽娑嚩賀

一切如來說破一切宿曜障吉祥真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來說破一切宿曜障吉祥真言：

唵薩嚩諾剎怛羅(二合)三麼曳室哩曳扇底迦俱嚕娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薩嚩諾剎怛羅(二合)三麼曳室哩曳扇底迦俱嚕娑嚩(二合)賀(引)

歲星，東方木之精，一名攝提，徑一百里，其色青而光明，所在有福，與太白合宿有喪。其行十三年一周天，強三百九十九日一伏見。初晨見東方，六日行一度，一百一十四日順行十九度，乃留而不行二十七日，遂逆行七日半退一度，八十二日半退十一度，則又留二十七日，復順行一百一十四日，行十九度而夕見伏於西方。伏經三十二日，又晨見如初。八十三年凡七十六終而七周天也(貞元十年甲戌入曆，當日本延曆十三年甲戌)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲星，東方木之精，一名攝提，徑一百里，其色青而光明，所在有福，與太白合宿有喪。其行十三年一周天，強三百九十九日一伏見。初晨見東方，六日行一度，一百一十四日順行十九度，乃留而不行二十七日，遂逆行七日半退一度，八十二日半退十一度，則又留二十七日，復順行一百一十四日，行十九度而夕見伏於西方。伏經三十二日，又晨見如初。八十三年凡七十六終而七周天也(貞元十年甲戌入曆，當日本延曆十三年甲戌)。

年數：正、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年數：正、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。

(癸未丙午) 一年 退張(二十二退留張八)留張留張張翼(九日伏十一日見翼八度翼十二)翼軫軫(四日留軫十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸未丙午) 一年 退張(二十二退留張八)留張留張張翼(九日伏十一日見翼八度翼十二)翼軫軫(四日留軫十二)

(寬德元甲申丁未) 二 退退軫(二十二退軫一留)留留留(十日伏十日軫十九見角)角亢亢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (寬德元甲申丁未) 二 退退軫(二十二退軫一留)留留留(十日伏十日軫十九見角)角亢亢

(乙酉戊申) 三 (三日留氐一)退亢亢(二十一日亢初)守亢守亢亢氐(九日伏十一見氐八氐十二)房心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙酉戊申) 三 (三日留氐一)退亢亢(二十一日亢初)守亢守亢亢氐(九日伏十一見氐八氐十二)房心

(丙戌己酉) 四 尾(四日留尾六)退退(尾二十二日心房五留)守心尾尾(十日伏十三日見尾十四風三度)風斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙戌己酉) 四 尾(四日留尾六)退退(尾二十二日心房五留)守心尾尾(十日伏十三日見尾十四風三度)風斗

(丁亥庚戌) 五 斗斗(六日留斗十二)退退(二十四退斗一留)守斗斗斗(十三日伏十七日見斗二十度牛斗四度) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁亥庚戌) 五 斗斗(六日留斗十二)退退(二十四退斗一留)守斗斗斗(十三日伏十七日見斗二十度牛斗四度)

(戊子辛亥) 六 牛女女虛(十四虛四度)虛女虛(二十八退二十五留)留女虛虛危(十六伏危三度) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊子辛亥) 六 牛女女虛(十四虛四度)虛女虛(二十八退二十五留)留女虛虛危(十六伏危三度)

(己丑長承元壬子) 七 (二十四見危十二)危室室(二十七留室十四)留退室室(五日退室三度)室室室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己丑長承元壬子) 七 (二十四見危十二)危室室(二十七留室十四)留退室室(五日退室三度)室室室

正二三四五六七八九十十一十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正二三四五六七八九十十一十二

(天永元庚寅癸丑) 八 (二十二伏壁五)伏(一日見奎五)奎奎婁(二十四見留婁六度)留退退(十二退奎十三度)奎婁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (天永元庚寅癸丑) 八 (二十二伏壁五)伏(一日見奎五)奎奎婁(二十四見留婁六度)留退退(十二退奎十三度)奎婁

(辛卯甲寅) 九 婁婁胃(一日伏七日見胃二胃十一)昴昴畢留(畢四)退退昴(十八退昴四留)留昴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛卯甲寅) 九 婁婁胃(一日伏七日見胃二胃十一)昴昴畢留(畢四)退退昴(十八退昴四留)留昴

(壬辰乙卯) 十 昴畢畢畢(七日伏十一日見畢十二參三)參井井井(四日留井十三)退退退(二十三退二十二留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬辰乙卯) 十 昴畢畢畢(七日伏十一日見畢十二參三)參井井井(四日留井十三)退退退(二十三退二十二留)

(癸巳丙辰) 十一 守井井井井(十二伏十三日見井二十一井十七)鬼柳柳柳(六日留柳十二)退退 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸巳丙辰) 十一 守井井井井(十二伏十三日見井二十一井十七)鬼柳柳柳(六日留柳十二)退退

(甲午丁巳) 十二 (二十四退柳二留)留柳柳星(十二伏十四見星七張四)張張翼(七日留翼四)退 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲午丁巳) 十二 (二十四退柳二留)留柳柳星(十二伏十四見星七張四)張張翼(七日留翼四)退

(天喜三乙未戊午) 十三 退張(二十五留張十二)留張張翼(十三伏十四見翼十一翼十五)軫軫軫(七日留軫十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (天喜三乙未戊午) 十三 退張(二十五留張十二)留張張翼(十三伏十四見翼十一翼十五)軫軫軫(七日留軫十五)

(丙申己未) 十四 退軫軫(二十五退軫四留)守軫軫軫(十三伏十四見角三角八)亢亢亢氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙申己未) 十四 退軫軫(二十五退軫四留)守軫軫軫(十三伏十四見角三角八)亢亢亢氐

(天延元道云癸酉年丁酉庚申) 十五 (七日留氐七)退氐氐亢(二十五退亢四留)留亢氐氐(十三伏十五見氐十三房二)心尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (天延元道云癸酉年丁酉庚申) 十五 (七日留氐七)退氐氐亢(二十五退亢四留)留亢氐氐(十三伏十五見氐十三房二)心尾

(康平元戊戌辛酉) 十六 尾(八日留尾十一)退退(二十五退亢四留)留尾尾尾(十四伏十六見風二風三)斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (康平元戊戌辛酉) 十六 尾(八日留尾十一)退退(二十五退亢四留)留尾尾尾(十四伏十六見風二風三)斗

(己亥壬戌) 十七 斗斗(十四日退十七)退退(二十九退斗六留)守斗斗斗(十七伏二十二見牛二女一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己亥壬戌) 十七 斗斗(十四日退十七)退退(二十九退斗六留)守斗斗斗(十七伏二十二見牛二女一)

(庚子癸亥) 十八 女虛虛(十五留虛九度)退虛退虛退(虛三日留女女九退)虛虛虛危(二十一伏危七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚子癸亥) 十八 女虛虛(十五留虛九度)退虛退虛退(虛三日留女女九退)虛虛虛危(二十一伏危七)

(一辛丑二甲子) 十九 (二十九伏危十七)室室室(二十三留壁一)留壁退室室(十四日退室七留)室室壁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一辛丑二甲子) 十九 (二十九伏危十七)室室室(二十三留壁一)留壁退室室(十四日退室七留)室室壁

(一壬寅二乙丑) 二十 (二十八伏壁九)伏(六日見奎九)奎婁婁(二十五留婁十二)留退婁婁(十七退婁一留)守婁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一壬寅二乙丑) 二十 (二十八伏壁九)伏(六日見奎九)奎婁婁(二十五留婁十二)留退婁婁(十七退婁一留)守婁

(一癸卯二丙寅) 二十一 婁胃(五日伏十二見胃七昴一)昴昴畢畢(五日留畢九)退退(二十二退昴十)留 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一癸卯二丙寅) 二十一 婁胃(五日伏十二見胃七昴一)昴昴畢畢(五日留畢九)退退(二十二退昴十)留

(一甲辰二丁卯) 二十二 畢畢畢(十二伏十五見參一參八)井井井(八日留井二十七)退退(二十六退井六留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一甲辰二丁卯) 二十二 畢畢畢(十二伏十五見參一參八)井井井(八日留井二十七)退退(二十六退井六留)

(一乙巳二戊辰) 二十三 留井留留留(十五伏十七見井二十五鬼一)柳柳柳星(十日留星三)退退(星柳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一乙巳二戊辰) 二十三 留井留留留(十五伏十七見井二十五鬼一)柳柳柳星(十日留星三)退退(星柳)

(治曆二一丙午二己巳) 二十四 (二十八退柳六留)留柳柳星(十七伏十八見張七張九)張張翼翼(十一留翼九)退 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (治曆二一丙午二己巳) 二十四 (二十八退柳六留)留柳柳星(十七伏十八見張七張九)張張翼翼(十一留翼九)退

(一丁未二庚午) 二十五 退翼(二十九退張十七)留張翼翼翼(十七伏十八見翼十六軫一)軫軫軫(十三留角一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一丁未二庚午) 二十五 退翼(二十九退張十七)留張翼翼翼(十七伏十八見翼十六軫一)軫軫軫(十三留角一)

(一戊申寬和元道云乙酉年二辛未) 二十六 退角退軫(三十日軫九留)留軫軫軫角(十七日伏十八日見伏角二角十二)亢亢氐氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一戊申寬和元道云乙酉年二辛未) 二十六 退角退軫(三十日軫九留)留軫軫軫角(十七日伏十八日見伏角二角十二)亢亢氐氐

(一己酉二壬申) 二十七 (十二留亢亢)留氐退退退(三十退亢八度留)留(亢八)氐氐氐(十七日十九日見伏房心一度)心尾尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一己酉二壬申) 二十七 (十二留亢亢)留氐退退退(三十退亢八度留)留(亢八)氐氐氐(十七日十九日見伏房心一度)心尾尾

正二三四五六七八九十十一十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正二三四五六七八九十十一十二

(一庚戌二癸酉) 二十八 尾(十三留尾十五)留(退尾)退退(一日見尾四留)尾尾尾風(十八伏二十二見風斗二)斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一庚戌二癸酉) 二十八 尾(十三留尾十五)留(退尾)退退(一日見尾四留)尾尾尾風(十八伏二十二見風斗二)斗

(一辛亥二甲戌) 二十九 斗斗(十六留斗二十二)留(退斗)退退(四日斗十留)斗斗斗牛(二十一伏二十七見牛五女六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一辛亥二甲戌) 二十九 斗斗(十六留斗二十二)留(退斗)退退(四日斗十留)斗斗斗牛(二十一伏二十七見牛五女六)

(一壬子二乙亥) 三十 女虛虛虛危(二十日留危四)留退危退虛(八日退虛四留)虛危危(二十六伏危十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一壬子二乙亥) 三十 女虛虛虛危(二十日留危四)留退危退虛(八日退虛四留)虛危危(二十六伏危十三)

(延久五一癸丑二丙子) 三十一 伏(三日見室四)室室壁(三十六留壁六)留退壁退室(十四退室十三)留室壁壁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (延久五一癸丑二丙子) 三十一 伏(三日見室四)室室壁(三十六留壁六)留退壁退室(十四退室十三)留室壁壁

(承保元一甲寅二丁丑) 三十二 奎(二日伏十一見奎十五婁十五)婁婁婁胃(四日退胃四)退胃退婁(二十二日留婁六)留婁婁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (承保元一甲寅二丁丑) 三十二 奎(二日伏十一見奎十五婁十五)婁婁婁胃(四日退胃四)退胃退婁(二十二日留婁六)留婁婁

(一乙卯二戊寅) 三十三 胃胃(十日伏十七見胃十三昴六)昴畢畢畢(十日留畢十四)退畢畢(二十八退畢十三留)留 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一乙卯二戊寅) 三十三 胃胃(十日伏十七見胃十三昴六)昴畢畢畢(十日留畢十四)退畢畢(二十八退畢十三留)留

(一丙辰二己卯) 三十四 畢畢畢(嘴十六伏井三參五參五二十見)井井井(十三留井二十五)留(退井)退退井 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一丙辰二己卯) 三十四 畢畢畢(嘴十六伏井三參五參五二十見)井井井(十三留井二十五)留(退井)退退井

(承曆元一丁巳二庚辰) 三十五 (一日退井十一留)井井井(十九伏二十見井三十二柳二)柳柳星(十五留星七)留退退星 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (承曆元一丁巳二庚辰) 三十五 (一日退井十一留)井井井(十九伏二十見井三十二柳二)柳柳星(十五留星七)留退退星

(一戊午二辛巳) 三十六 退柳(三日退柳十留)柳星星張(二十一伏二十三見張八張十五)張翼翼(十六留翼十三)留 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一戊午二辛巳) 三十六 退柳(三日退柳十留)柳星星張(二十一伏二十三見張八張十五)張翼翼(十六留翼十三)留

(長德元道云乙未年一己未二壬午) 三十七 退翼翼翼(四日退翼二留)翼翼翼(二十一伏二十三見軫初軫五)軫軫軫角(十六留角六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (長德元道云乙未年一己未二壬午) 三十七 退翼翼翼(四日退翼二留)翼翼翼(二十一伏二十三見軫初軫五)軫軫軫角(十六留角六)

(一庚申二癸未) 三十八 留(退軫)退(角軫)退軫(四日軫十三留)軫角角(二十二見二十三見角十三亢四)亢氐氐氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一庚申二癸未) 三十八 留(退軫)退(角軫)退軫(四日軫十三留)軫角角(二十二見二十三見角十三亢四)亢氐氐氐

(永保元一辛酉二甲申) 三十九 (十六留氐十三)留(退氐)退退(四目氐二留)氐氐氐房(二十二伏二十四見房五尾一)尾尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (永保元一辛酉二甲申) 三十九 (十六留氐十三)留(退氐)退退(四目氐二留)氐氐氐房(二十二伏二十四見房五尾一)尾尾

(一壬戌二乙酉) 四十年 尾風(十七留風二)留(退風)退尾尾(五日尾九留)尾尾風風(二十三伏二十七見斗一斗七)斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一壬戌二乙酉) 四十年 尾風(十七留風二)留(退風)退尾尾(五日尾九留)尾尾風風(二十三伏二十七見斗一斗七)斗

(一癸亥二丙戌) 四十一 斗斗牛(二十日留)留退斗斗(八退斗十五留)斗斗牛牛(二十六伏女四)伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一癸亥二丙戌) 四十一 斗斗牛(二十日留)留退斗斗(八退斗十五留)斗斗牛牛(二十六伏女四)伏

(應德元一甲子二丁亥) 四十二 (一日見虛初)虛危(二十四日危九)留退危危(十二退虛九留)危危危(三十伏危十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (應德元一甲子二丁亥) 四十二 (一日見虛初)虛危(二十四日危九)留退危危(十二退虛九留)危危危(三十伏危十八)

(一乙丑二戊子) 四十三 伏(八日見室九)室壁壁奎(一日留奎二)退(奎壁)壁(十九退留壁一)留(壁順)壁壁奎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一乙丑二戊子) 四十三 伏(八日見室九)室壁壁奎(一日留奎二)退(奎壁)壁(十九退留壁一)留(壁順)壁壁奎

(一丙寅二己丑) 四十四 奎(七日伏十五見奎十婁三)婁胃胃(七日留胃九)退退(二十五婁十留)留婁胃順 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一丙寅二己丑) 四十四 奎(七日伏十五見奎十婁三)婁胃胃(七日留胃九)退退(二十五婁十留)留婁胃順

(寬治元一丁卯二庚寅) 四十五 胃胃(十四伏二十一見昴二畢一)畢畢(畢嘴十三留參二參三)留(退參)退(嘴畢)退(一日畢八留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (寬治元一丁卯二庚寅) 四十五 胃胃(十四伏二十一見昴二畢一)畢畢(畢嘴十三留參二參三)留(退參)退(嘴畢)退(一日畢八留)

(戊辰) 四十六 畢畢嘴參(二十一伏二十四見井一井八)井井井(十六留井二十七)留(退井)退退井 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊辰) 四十六 畢畢嘴參(二十一伏二十四見井一井八)井井井(十六留井二十七)留(退井)退退井

(己巳) 四十七 (四退井十六)留井井井鬼(二十二伏二十六見柳二柳七)柳星星張(十八留張五)留(退張)退 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己巳) 四十七 (四退井十六)留井井井鬼(二十二伏二十六見柳二柳七)柳星星張(十八留張五)留(退張)退

(庚午) 四十八 退(星六日退一星留)星星張張(二十五伏二十七見張十二張十七)翼翼翼(十九留翼十七)留(退翼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚午) 四十八 退(星六日退一星留)星星張張(二十五伏二十七見張十二張十七)翼翼翼(十九留翼十七)留(退翼)

(辛未) 四十九 退(翼)退(七日退翼六留)退(順翼)翼翼(二十六伏二十七伏軫五軫五)軫軫軫角(二十日留角九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛未) 四十九 退(翼)退(七日退翼六留)退(順翼)翼翼(二十六伏二十七伏軫五軫五)軫軫軫角(二十日留角九)

(壬甲) 五十 留(角)退退(八日軫十七留)角角角亢(二十六伏二十七見亢四亢八)氐氐氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬甲) 五十 留(角)退退(八日軫十七留)角角角亢(二十六伏二十七見亢四亢八)氐氐氐

(寬治七癸酉) 五十一 (二十二日留房二)留退氐氐(八日退氐七留)留(順氐)留房(二十六見二十八見心五尾五)尾尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (寬治七癸酉) 五十一 (二十二日留房二)留退氐氐(八日退氐七留)留(順氐)留房(二十六見二十八見心五尾五)尾尾

(甲戌) 五十二 風(二十一留風七)留(風)退風退(風九日尾退尾十三留)尾風風(二十七伏斗五)伏(一日見斗十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲戌) 五十二 風(二十一留風七)留(風)退風退(風九日尾退尾十三留)尾風風(二十七伏斗五)伏(一日見斗十一)

(嘉保二乙亥) 五十三 斗牛(二十四日留牛七)留退(牛)退(牛十二退斗斗二十一留)斗斗牛女(三十伏女八)伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (嘉保二乙亥) 五十三 斗牛(二十四日留牛七)留退(牛)退(牛十二退斗斗二十一留)斗斗牛女(三十伏女八)伏

(永長二丙子) 五十四 (六日見虛五)危危(二十九日留危十四)留尾退退(十七退危三留)留(危)危(順)順室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (永長二丙子) 五十四 (六日見虛五)危危(二十九日留危十四)留尾退退(十七退危三留)留(危)危(順)順室

(丁丑) 五十五 (五日伏十三見室五室十四)壁壁奎奎(五日留奎六)退退(奎二十三退壁壁五)留壁順壁奎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁丑) 五十五 (五日伏十三見室五室十四)壁壁奎奎(五日留奎六)退退(奎二十三退壁壁五)留壁順壁奎

(承德二戊寅) 五十六 奎(十一伏二十一見奎十五婁七)婁胃胃胃(十二日留胃十四)留(退胃)退(三十日留胃三)留胃順胃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (承德二戊寅) 五十六 奎(十一伏二十一見奎十五婁七)婁胃胃胃(十二日留胃十四)留(退胃)退(三十日留胃三)留胃順胃

(己卯) 五十七 胃昴(十九伏二十七見昴畢四)畢畢嘴(參十九留參六)留(退參)退退(嘴七日畢畢十一留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己卯) 五十七 胃昴(十九伏二十七見昴畢四)畢畢嘴(參十九留參六)留(退參)退退(嘴七日畢畢十一留)

(寬仁元道云丁巳也庚辰) 五十八 畢觜(參)參(二十六伏二十八見井五井十二)井井井(二十一留鬼一)留鬼退(鬼井)井退 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (寬仁元道云丁巳也庚辰) 五十八 畢觜(參)參(二十六伏二十八見井五井十二)井井井(二十一留鬼一)留鬼退(鬼井)井退

(康和三辛巳) 五十九 (九日退二十七留)井井鬼柳(二十八伏三十見柳一柳十一)柳星星張(二十三留張九)留張退張 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (康和三辛巳) 五十九 (九日退二十七留)井井鬼柳(二十八伏三十見柳一柳十一)柳星星張(二十三留張九)留張退張

(壬午) 六十年 退(張十一日退星星五留)星張張(三十日伏三十日見張十七翼二)翼翼翼(翼二十四留軫一)留軫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬午) 六十年 退(張十一日退星星五留)星張張(三十日伏三十日見張十七翼二)翼翼翼(翼二十四留軫一)留軫

(癸未) 六十一 (退軫八翼)翼(十二退翼十留)留翼(順)角角亢(三十日伏三十日見軫九軫十三)軫角角(二十五留角十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸未) 六十一 (退軫八翼)翼(十二退翼十留)留翼(順)角角亢(三十日伏三十日見軫九軫十三)軫角角(二十五留角十三)

(甲申) 六十二 留角退(角)角(十二退角二留)角(順)角角亢(三十日伏亢九)伏(一日見氐三)氐(三氐)房 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲申) 六十二 留角退(角)角(十二退角二留)角(順)角角亢(三十日伏亢九)伏(一日見氐三)氐(三氐)房

(治安二道云壬戌也乙酉) 六十三 (二十五留一心)留退(房)退(氐十二日退氐十一留)氐(順)房心(三十日伏尾四)伏(三日見尾七)風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (治安二道云壬戌也乙酉) 六十三 (二十五留一心)留退(房)退(氐十二日退氐十一留)氐(順)房心(三十日伏尾四)伏(三日見尾七)風

(丙戌) 六十四 風(二十六日留十三)留斗退(風十三退風一留)留風風順風斗(一日伏六日見斗九斗十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙戌) 六十四 風(二十六日留十三)留斗退(風十三退風一留)留風風順風斗(一日伏六日見斗九斗十六)

(萬壽元道云甲子也丁亥) 六十五 斗牛牛(二十九留女四)留女退女退牛(十六退牛一)留牛牛女女(四日伏虛一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (萬壽元道云甲子也丁亥) 六十五 斗牛牛(二十九留女四)留女退女退牛(十六退牛一)留牛牛女女(四日伏虛一)

(戊子) 六十六 (十一見危初)危危危室(三日留室二)退室室(二十退危九留)留危順危危室室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊子) 六十六 (十一見危初)危危危室(三日留室二)退室室(二十退危九留)留危順危危室室

(己丑) 六十七 (九日伏十九見室十四壁二)壁奎奎奎(十一留奎十三)退退(二十八留奎留)留奎奎順順順 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己丑) 六十七 (九日伏十九見室十四壁二)壁奎奎奎(十一留奎十三)退退(二十八留奎留)留奎奎順順順

(庚寅) 六十八 (十七伏二十六伏婁三見胃初)胃胃胃畢(十八留昴五)留(退昴)退退胃(十八日退胃九留)胃(留順) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚寅) 六十八 (十七伏二十六伏婁三見胃初)胃胃胃畢(十八留昴五)留(退昴)退退胃(十八日退胃九留)胃(留順)

(辛卯) 六十九 昴昴(二十五伏三十日見畢二畢九)畢嘴參參(二十三留井二)留(井退)退(井參)退(十日退嘴一留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛卯) 六十九 昴昴(二十五伏三十日見畢二畢九)畢嘴參參(二十三留井二)留(井退)退(井參)退(十日退嘴一留)

(壬辰) 七十年 嘴參參井(二十九日伏井十)伏(三日見井十七)井鬼(二十六日留柳二)留柳退(鬼)退(井) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬辰) 七十年 嘴參參井(二十九日伏井十)伏(三日見井十七)井鬼(二十六日留柳二)留柳退(鬼)退(井)

(癸巳) 七十一 (退井十三二十四日留)井鬼鬼柳柳(二日伏四日見柳十星三)張張(二十七留張十四)留退張 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸巳) 七十一 (退井十三二十四日留)井鬼鬼柳柳(二日伏四日見柳十星三)張張(二十七留張十四)留退張

(甲午) 七十二 退(張十四退張十三)留留留翼(二日伏五日見翼六翼十六)翼翼軫(二十八日軫六)留軫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲午) 七十二 退(張十四退張十三)留留留翼(二日伏五日見翼六翼十六)翼翼軫(二十八日軫六)留軫

(乙未) 七十三 退軫退(軫十五留翼十四)留翼軫軫軫(四日伏五日見軫十三軫八)角角亢(二十九留亢五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙未) 七十三 退軫退(軫十五留翼十四)留翼軫軫軫(四日伏五日見軫十三軫八)角角亢(二十九留亢五)

(丙申) 七十四 留亢退亢退(亢十六日留角角八亢)留(順角)亢亢亢氐(四日伏六日見氐四氐四)氐房房心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙申) 七十四 留亢退亢退(亢十六日留角角八亢)留(順角)亢亢亢氐(四日伏六日見氐四氐四)氐房房心

(丁酉) 七十五 心(一日留心五)退心退(心十七退房氐十留)留房房心尾(五日伏十日見尾九尾十四)風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁酉) 七十五 心(一日留心五)退心退(心十七退房氐十留)留房房心尾(五日伏十日見尾九尾十四)風

(戊戌) 七十六 風斗斗(一日留斗六)退斗退(斗十七退風風五留)留風順斗斗斗(六日伏十一日見斗十四斗二十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊戌) 七十六 風斗斗(一日留斗六)退斗退(斗十七退風風五留)留風順斗斗斗(六日伏十一日見斗十四斗二十一)

(元永二年己亥長元九丙子) 七十七 牛女女(四留女九)退女女(二十四日退斗六留)留牛女女虛(九日伏虛七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (元永二年己亥長元九丙子) 七十七 牛女女(四留女九)退女女(二十四日退斗六留)留牛女女虛(九日伏虛七)

(保安元庚子) 七十八 (十七見危六)危危室室(十日留室七)退室室(二十六日退危十五留)留室室室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (保安元庚子) 七十八 (十七見危六)危危室室(十日留室七)退室室(二十六日退危十五留)留室室室

(長曆元丁丑辛丑) 七十九 (十五伏二十四見室六壁八)奎奎奎(十七留婁初)留退奎奎(三日退)奎奎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (長曆元丁丑辛丑) 七十九 (十五伏二十四見室六壁八)奎奎奎(十七留婁初)留退奎奎(三日退)奎奎

(壬寅) 八十年 婁(二十二日伏婁九)伏(一日見胃六)昴昴(二十四日留昴十一)守畢退昴昴(十日退昴初留)昴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬寅) 八十年 婁(二十二日伏婁九)伏(一日見胃六)昴昴(二十四日留昴十一)守畢退昴昴(十日退昴初留)昴

(癸卯) 八十一 昴昴畢(三十日伏畢七)伏(六日見畢十四)參參井(二十九日留二十九)留井退井井(十五退參六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸卯) 八十一 昴昴畢(三十日伏畢七)伏(六日見畢十四)參參井(二十九日留二十九)留井退井井(十五退參六)

(天治元甲辰) 八十二 (退參六留)井井井(五日伏八日見井二十二井二十二)井鬼鬼柳柳(一日留柳七)退柳柳鬼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (天治元甲辰) 八十二 (退參六留)井井井(五日伏八日見井二十二井二十二)井鬼鬼柳柳(一日留柳七)退柳柳鬼

(乙巳) 八十三 (十九退井三十)留井順(鬼柳)柳柳(七日伏十日見星二張初)張張張(三日留張十九)退張 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙巳) 八十三 (十九退井三十)留井順(鬼柳)柳柳(七日伏十日見星二張初)張張張(三日留張十九)退張

營惑，南方火之精，一曰罰星，徑七十里，其色赤明，所在分野多疾病。其星二年一周天，強七百八十日一伏見，初晨見東方行疾。一月行二十二度余，每月漸差遲一度半，強二百七十四日，計行一百六十二度半，乃留十三日，遂逆行三日，強退一度，六十二日退二十度，又留十三日乃順行。初行遲月行十度，每月益疾一度半弱，二百七十四日計行一百七十二度半。夕伏西方，伏經一百四十四日，晨見如初。凡七十九年三十七終，而四十二周天也(貞元十年甲戌入曆)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 營惑，南方火之精，一曰罰星，徑七十里，其色赤明，所在分野多疾病。其星二年一周天，強七百八十日一伏見，初晨見東方行疾。一月行二十二度余，每月漸差遲一度半，強二百七十四日，計行一百六十二度半，乃留十三日，遂逆行三日，強退一度，六十二日退二十度，又留十三日乃順行。初行遲月行十度，每月益疾一度半弱，二百七十四日計行一百七十二度半。夕伏西方，伏經一百四十四日，晨見如初。凡七十九年三十七終，而四十二周天也(貞元十年甲戌入曆)。

年數：正、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年數：正、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。

(庚寅) 一年 (二十九見危十四)室壁奎婁(胃)胃昴畢(嘴參)參井井鬼柳(二十四星四留十六日)退(柳星)退(柳鬼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚寅) 一年 (二十九見危十四)室壁奎婁(胃)胃昴畢(嘴參)參井井鬼柳(二十四星四留十六日)退(柳星)退(柳鬼)

(辛卯) 二 (十四日井井五留十六日)鬼柳柳星張翼軫角亢氐(房二十日伏心二)伏伏伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛卯) 二 (十四日井井五留十六日)鬼柳柳星張翼軫角亢氐(房二十日伏心二)伏伏伏

(壬辰) 三 伏伏伏(二日見胃四度昴)畢嘴參井井鬼柳星張張(二十六日翼十留十五留)留(退翼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬辰) 三 伏伏伏(二日見胃四度昴)畢嘴參井井鬼柳星張張(二十六日翼十留十五留)留(退翼)

(癸巳) 四 退張(十七退張七留十七日)張翼軫角亢氐房(心房)尾風斗(牛女十一日伏虛危一度) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸巳) 四 退張(十七退張七留十七日)張翼軫角亢氐房(心房)尾風斗(牛女十一日伏虛危一度)

(甲午) 五 伏伏伏伏(十二見參二)井井鬼柳星張翼軫角 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲午) 五 伏伏伏伏(十二見參二)井井鬼柳星張翼軫角

(乙未) 六 (六日角八留十四日)退(角二十三退軫軫七留十三日)軫角亢氐房心尾風斗牛女虛危危室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙未) 六 (六日角八留十四日)退(角二十三退軫軫七留十三日)軫角亢氐房心尾風斗牛女虛危危室

(丙申) 七 壁奎(十九伏五)伏伏伏(十五見二十六鬼)柳星張翼軫角亢亢氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙申) 七 壁奎(十九伏五)伏伏伏(十五見二十六鬼)柳星張翼軫角亢亢氐

(丁酉) 八 房心(十八尾一留十二退)退心(二十八退氐八留十二日)氐房心房風斗斗牛女虛危室室壁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁酉) 八 房心(十八尾一留十二退)退心(二十八退氐八留十二日)氐房心房風斗斗牛女虛危室室壁

(戊戌) 九 奎婁婁胃昴畢(三日伏畢十三)伏伏(十六見張十度)張翼翼軫參角亢氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊戌) 九 奎婁婁胃昴畢(三日伏畢十三)伏伏(十六見張十度)張翼翼軫參角亢氐

(元永二己亥) 十 心房風斗斗女女(十日虛三留十日)退女(十五退牛七留十日)女虛危危室室壁奎婁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (元永二己亥) 十 心房風斗斗女女(十日虛三留十日)退女(十五退牛七留十日)女虛危危室室壁奎婁

(庚子) 十一 婁胃昴畢畢(嘴參)井(十三伏井十六)伏伏(十九見軫初)軫(角)角亢氐房(心尾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚子) 十一 婁胃昴畢畢(嘴參)井(十三伏井十六)伏伏(十九見軫初)軫(角)角亢氐房(心尾)

(辛丑) 十二 風斗斗牛女虛危室室壁奎(十二日婁四度留)退奎(二十三日退奎二十二留)奎婁胃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛丑) 十二 風斗斗牛女虛危室室壁奎(十二日婁四度留)退奎(二十三日退奎二十二留)奎婁胃

(壬寅) 十三 昴畢畢(嘴參)井井鬼柳(九日伏星六)伏伏伏(十一見房五)房(心房)風斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬寅) 十三 昴畢畢(嘴參)井井鬼柳(九日伏星六)伏伏伏(十一見房五)房(心房)風斗

(癸卯) 十四 斗牛女虛危室室壁奎婁婁胃昴畢(二十九參三留十四退)留退退畢(十七退昴十留十五日)畢順 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸卯) 十四 斗牛女虛危室室壁奎婁婁胃昴畢(二十九參三留十四退)留退退畢(十七退昴十留十五日)畢順

(甲辰) 十五 嘴參井井鬼柳星張翼(十四伏翼十二)伏伏伏伏(二十七見女二度) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲辰) 十五 嘴參井井鬼柳星張翼(十四伏翼十二)伏伏伏伏(二十七見女二度)

(乙巳) 十六 虛危危室壁奎奎婁胃昴畢嘴參井井井鬼(九日柳一留五日)退(鬼二十九日退井井十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙巳) 十六 虛危危室壁奎奎婁胃昴畢嘴參井井井鬼(九日柳一留五日)退(鬼二十九日退井井十二)

(丙午) 十七 留井井鬼柳星張星翼翼軫軫角(二十六伏二十八)伏伏伏伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙午) 十七 留井井鬼柳星張星翼翼軫軫角(二十六伏二十八)伏伏伏伏

正二三四五六七八九十十一十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正二三四五六七八九十十一十二

(丁未) 十八 伏伏(十日見奎十一婁)胃昴昴畢嘴(參井)井鬼柳張張(十二張十六留)退張 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁未) 十八 伏伏(十日見奎十一婁)胃昴昴畢嘴(參井)井鬼柳張張(十二張十六留)退張

(戊申) 十九 退(張二日退柳星十一留二十日)星張張翼軫角亢氐房心尾風斗(七日伏斗十八)伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊申) 十九 退(張二日退柳星十一留二十日)星張張翼軫角亢氐房心尾風斗(七日伏斗十八)伏

(己酉) 二十 伏伏伏(二十七日見畢四)畢參井井鬼柳星張翼翼軫(十七軫十一留十五日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己酉) 二十 伏伏伏(二十七日見畢四)畢參井井鬼柳星張翼翼軫(十七軫十一留十五日)

(庚戌) 二十一 退(軫)退(翼六日退翼十日)翼軫軫角亢氐房(心尾)風斗斗牛女危危室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚戌) 二十一 退(軫)退(翼六日退翼十日)翼軫軫角亢氐房(心尾)風斗斗牛女危危室

(辛亥) 二十二 (二十五伏畢九)伏伏伏伏(一日見井十三鬼)柳星張翼翼軫軫角角亢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛亥) 二十二 (二十五伏畢九)伏伏伏伏(一日見井十三鬼)柳星張翼翼軫軫角角亢

(壬子) 二十三 氐(一日氐七留十三日)退(氐十五退角亢十二留十三)亢氐氐房(心尾)房風斗牛女虛室室壁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬子) 二十三 氐(一日氐七留十三日)退(氐十五退角亢十二留十三)亢氐氐房(心尾)房風斗牛女虛室室壁

(癸丑) 二十四 奎婁婁胃(十八伏昴七)伏伏伏(二日見柳十一度星)張翼翼軫角亢氐房 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸丑) 二十四 奎婁婁胃(十八伏昴七)伏伏伏(二日見柳十一度星)張翼翼軫角亢氐房

(甲寅) 二十五 心尾風斗斗(三日斗十六日)退斗(七日退斗一留十日)順斗斗(牛女)女虛危室壁壁奎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲寅) 二十五 心尾風斗斗(三日斗十六日)退斗(七日退斗一留十日)順斗斗(牛女)女虛危室壁壁奎

(丙申乙卯) 二十六 婁胃胃昴畢(嘴二十三日伏參二十七)伏伏伏(五日見翼四)軫角亢氐房心尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙申乙卯) 二十六 婁胃胃昴畢(嘴二十三日伏參二十七)伏伏伏(五日見翼四)軫角亢氐房心尾

(天喜五丁酉丙辰) 二十七 風斗斗牛女虛危室室(十九壁四留十一)退(壁二十九日退室室留十日)室壁奎婁胃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (天喜五丁酉丙辰) 二十七 風斗斗牛女虛危室室(十九壁四留十一)退(壁二十九日退室室留十日)室壁奎婁胃

(戊戌丁巳) 二十八 胃昴畢嘴參井井鬼(二十八伏柳九)伏伏伏(十九見角十)亢氐房(心尾)風斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊戌丁巳) 二十八 胃昴畢嘴參井井鬼(二十八伏柳九)伏伏伏(十九見角十)亢氐房(心尾)風斗

(己亥戊午) 二十九 斗牛女虛危室室壁奎婁婁胃昴(十三畢留十三日)退昴(二十九日留胃八)留胃昴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己亥戊午) 二十九 斗牛女虛危室室壁奎婁婁胃昴(十三畢留十三日)退昴(二十九日留胃八)留胃昴

(庚子己未) 三十年 畢嘴(參井)井井(鬼張)柳(星張)張(十日伏翼一)伏伏伏(二十二日見女初)斗女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚子己未) 三十年 畢嘴(參井)井井(鬼張)柳(星張)張(十日伏翼一)伏伏伏(二十二日見女初)斗女

(辛丑庚寅) 三十一 女虛危室室壁奎婁婁胃昴畢畢(嘴參)井(二十四井十九留十五日)退井井(十四退參七留十五日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛丑庚寅) 三十一 女虛危室室壁奎婁婁胃昴畢畢(嘴參)井(二十四井十九留十五日)退井井(十四退參七留十五日)

(壬寅辛酉) 三十二 井井井(鬼柳)柳(星張)張翼翼軫(七日伏角一)伏伏伏伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬寅辛酉) 三十二 井井井(鬼柳)柳(星張)張翼翼軫(七日伏角一)伏伏伏伏

(癸卯壬戌) 三十三 伏(十五見室壁十三)奎婁胃胃(昴畢)畢(嘴參)井井鬼柳星張(一日張五留十六日)星(退柳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸卯壬戌) 三十三 伏(十五見室壁十三)奎婁胃胃(昴畢)畢(嘴參)井井鬼柳星張(一日張五留十六日)星(退柳)

(甲辰癸亥) 三十四 (二十二退鬼二留十七日)鬼柳柳星張翼軫角亢亢氐房(心六日伏尾尾十二)伏伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲辰癸亥) 三十四 (二十二退鬼二留十七日)鬼柳柳星張翼軫角亢亢氐房(心六日伏尾尾十二)伏伏

(乙巳甲子) 三十五 伏伏伏(十三見胃初)畢嘴參井井鬼柳星張張翼翼(三日翼十六日留十五日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙巳甲子) 三十五 伏伏伏(十三見胃初)畢嘴參井井鬼柳星張張翼翼(三日翼十六日留十五日)

(丙午乙丑) 三十六 退翼(二十三退張四留十三日)留翼翼軫角亢氐房心尾風斗斗牛女虛(尾三十日伏室初) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙午乙丑) 三十六 退翼(二十三退張四留十三日)留翼翼軫角亢氐房心尾風斗斗牛女虛(尾三十日伏室初)

(丁未丙寅) 三十七 伏伏伏伏(十九見井初)井鬼柳星張張翼翼軫軫角 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁未丙寅) 三十七 伏伏伏伏(十九見井初)井鬼柳星張張翼翼軫軫角

(戊申丁卯) 三十八 (十四亢三留十四)退(亢角)退角(一日軫十六留十四日)角亢氐(氐房心尾)尾風斗牛斗虛危危室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊申丁卯) 三十八 (十四亢三留十四)退(亢角)退角(一日軫十六留十四日)角亢氐(氐房心尾)尾風斗牛斗虛危危室

(延久元己酉戊辰) 三十九 壁奎奎(婁一日伏胃胃四)伏伏(二十二見柳初)柳星張翼軫角亢亢氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (延久元己酉戊辰) 三十九 壁奎奎(婁一日伏胃胃四)伏伏(二十二見柳初)柳星張翼軫角亢亢氐

(庚戌己巳) 四十年 房心尾(一日尾十三留十八)退尾(十日退心二留十二)尾尾風斗牛女虛危危室壁奎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚戌己巳) 四十年 房心尾(一日尾十三留十八)退尾(十日退心二留十二)尾尾風斗牛女虛危危室壁奎

(辛亥庚午) 四十一 奎婁胃昴昴畢(十日伏參三)伏伏(二十二日見張九)張翼翼軫軫角亢氐房(心尾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛亥庚午) 四十一 奎婁胃昴昴畢(十日伏參三)伏伏(二十二日見張九)張翼翼軫軫角亢氐房(心尾)

(壬子辛未) 四十二 尾風斗牛女女虛(二十四日危九留十一日)退退虛(一日虛三留十五日)危室壁奎奎婁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬子辛未) 四十二 尾風斗牛女女虛(二十四日危九留十一日)退退虛(一日虛三留十五日)危室壁奎奎婁

(癸丑壬申) 四十三 胃昴畢嘴(參井)井(十八日伏鬼二)伏伏伏(一日見軫十一角)亢氐房(心尾)房風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸丑壬申) 四十三 胃昴畢嘴(參井)井(十八日伏鬼二)伏伏伏(一日見軫十一角)亢氐房(心尾)房風

(甲寅癸酉) 四十四 斗牛女虛危危室壁奎婁(二十二日一留十三日退)退婁婁(六日奎十四留十三日)婁胃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲寅癸酉) 四十四 斗牛女虛危危室壁奎婁(二十二日一留十三日退)退婁婁(六日奎十四留十三日)婁胃

(乙卯甲戌) 四十五 昴畢畢(嘴參)井井鬼柳星(十三伏張三)伏伏伏(二十六見心三)尾風風斗(十二度) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙卯甲戌) 四十五 昴畢畢(嘴參)井井鬼柳星(十三伏張三)伏伏伏(二十六見心三)尾風風斗(十二度)

(丙辰乙亥) 四十六 斗(牛女)女(虛危)危室壁奎奎婁胃昴畢(嘴)參井(三日井三留十三日)退參(二十四日退畢留十五日)畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙辰乙亥) 四十六 斗(牛女)女(虛危)危室壁奎奎婁胃昴畢(嘴)參井(三日井三留十三日)退參(二十四日退畢留十五日)畢

(丁未丙子) 四十七 參井井井(鬼柳)柳星張張翼翼(十九日伏軫一)伏伏伏伏伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁未丙子) 四十七 參井井井(鬼柳)柳星張張翼翼(十九日伏軫一)伏伏伏伏伏

(戊午丁丑) 四十八 (二十二見危八)危室壁奎奎婁胃昴昴畢嘴(參井)井(鬼十五柳八柳留十五日退)退(鬼柳)退井井 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊午丁丑) 四十八 (二十二見危八)危室壁奎奎婁胃昴昴畢嘴(參井)井(鬼十五柳八柳留十五日退)退(鬼柳)退井井

(己未戊寅) 四十九 (五日井十九留十六日)井鬼柳星張張翼軫角角亢氐(九日伏氐十二)伏伏伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己未戊寅) 四十九 (五日井十九留十六日)井鬼柳星張張翼軫角角亢氐(九日伏氐十二)伏伏伏

(庚申己卯) 五十年 伏伏(二十三見婁七)胃昴畢嘴參井井鬼柳星張張(十八翼五留十五日)退(翼張) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚申己卯) 五十年 伏伏(二十三見婁七)胃昴畢嘴參井井鬼柳星張張(十八翼五留十五日)退(翼張)

(辛酉庚辰) 五十一 退張(七日退張二留二十日)張翼翼軫軫角亢氐房(心尾)尾風斗(二十六伏女五)伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛酉庚辰) 五十一 退張(七日退張二留二十日)張翼翼軫軫角亢氐房(心尾)尾風斗(二十六伏女五)伏

(壬戌辛巳) 五十二 伏伏伏伏(六日見畢十二日嘴參)井井(鬼柳)柳畢張翼翼軫(二十六軫十七留十四日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬戌辛巳) 五十二 伏伏伏伏(六日見畢十二日嘴參)井井(鬼柳)柳畢張翼翼軫(二十六軫十七留十四日)

(癸亥壬午) 五十三 留(退軫)退軫留(十三退十四日翼十七)軫軫角角亢氐房心尾風斗斗(牛女)女(虛危)危室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸亥壬午) 五十三 留(退軫)退軫留(十三退十四日翼十七)軫軫角角亢氐房心尾風斗斗(牛女)女(虛危)危室

(甲子癸未) 五十四 室(壁九日伏奎奎十三)伏伏伏(十日見井二十見)柳星翼翼軫軫角亢氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲子癸未) 五十四 室(壁九日伏奎奎十三)伏伏伏(十日見井二十見)柳星翼翼軫軫角亢氐

(乙丑甲申) 五十五 氐(九日房二留十二日)退氐(二十日退八氐一留十四日)氐氐(心房)尾風風斗牛女女虛危室室壁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙丑甲申) 五十五 氐(九日房二留十二日)退氐(二十日退八氐一留十四日)氐氐(心房)尾風風斗牛女女虛危室室壁

(丙寅乙酉) 五十六 奎婁婁胃(昴二十七伏畢五)伏伏伏(九日見星三張)張翼翼軫角氐亢氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙寅乙酉) 五十六 奎婁婁胃(昴二十七伏畢五)伏伏伏(九日見星三張)張翼翼軫角氐亢氐

(丁卯丙戌) 五十七 房(心尾)尾風斗斗牛(二十八日女一留女日退牛留十一日十退十七留十日)牛女女虛危室室壁壁奎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁卯丙戌) 五十七 房(心尾)尾風斗斗牛(二十八日女一留女日退牛留十一日十退十七留十日)牛女女虛危室室壁壁奎

(戊辰丁亥) 五十八 婁胃胃昴畢(嘴)參井(一日伏井十四)伏伏(十三見翼十三)軫角亢亢氐房(心尾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊辰丁亥) 五十八 婁胃胃昴畢(嘴)參井(一日伏井十四)伏伏(十三見翼十三)軫角亢亢氐房(心尾)

(己巳戊子) 五十九 尾(風斗)斗牛女虛危室室壁壁奎(二日奎七留十四日)退(奎十二退壁留十二日)奎壁奎婁胃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己巳戊子) 五十九 尾(風斗)斗牛女虛危室室壁壁奎(二日奎七留十四日)退(奎十二退壁留十二日)奎壁奎婁胃

(庚午己丑) 六十年 胃(昴畢)畢(嘴參)參井井鬼柳(四日伏柳十三)伏伏(二十三見亢九)氐房心尾風斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚午己丑) 六十年 胃(昴畢)畢(嘴參)參井井鬼柳(四日伏柳十三)伏伏(二十三見亢九)氐房心尾風斗

(辛未庚寅) 六十一 斗牛女虛危室壁奎奎婁胃昴昴畢(二十二畢十一留十四日)退畢退(畢十日退昴昴昴三留十五日)昴畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛未庚寅) 六十一 斗牛女虛危室壁奎奎婁胃昴昴畢(二十二畢十一留十四日)退畢退(畢十日退昴昴昴三留十五日)昴畢

(壬申辛卯) 六十二 畢嘴參井井井(鬼柳)柳(星張)張翼(三日伏翼四)伏伏伏伏斗(十一日見十八牛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬申辛卯) 六十二 畢嘴參井井井(鬼柳)柳(星張)張翼(三日伏翼四)伏伏伏伏斗(十一日見十八牛)

(癸酉壬辰) 六十三 女虛危室壁奎婁婁胃昴畢畢(參井)井井(二日井十八留十五日)退井(二十二退井六留十六日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸酉壬辰) 六十三 女虛危室壁奎婁婁胃昴畢畢(參井)井井(二日井十八留十五日)退井(二十二退井六留十六日)

(甲戌癸巳) 六十四 井井鬼柳星張張翼翼軫軫角(十七伏角十一)伏伏伏伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲戌癸巳) 六十四 井井鬼柳星張張翼翼軫軫角(十七伏角十一)伏伏伏伏

(乙亥甲午) 六十五 伏(二十九見奎一)奎婁婁胃昴畢畢(嘴參)井井鬼柳星星張(八日張十留十六日)退(張星) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙亥甲午) 六十五 伏(二十九見奎一)奎婁婁胃昴畢畢(嘴參)井井鬼柳星星張(八日張十留十六日)退(張星)

(丙子乙未) 六十六 (二十五退柳留十七日)留柳星張張翼翼軫軫(角亢)亢氐房(心風二十三伏尾尾三)伏伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙子乙未) 六十六 (二十五退柳留十七日)留柳星張張翼翼軫軫(角亢)亢氐房(心風二十三伏尾尾三)伏伏

(丁丑丙申) 六十七 伏伏伏(十八見昴五)畢(嘴參)參井井鬼柳柳翼星張張翼(十一軫五留十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁丑丙申) 六十七 伏伏伏(十八見昴五)畢(嘴參)參井井鬼柳柳翼星張張翼(十一軫五留十五)

(戊寅丁酉) 六十八 退(軫翼)退翼(一日翼二留十五日)翼軫軫(角亢)亢氐房(心尾)尾(風斗)斗牛女虛危室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊寅丁酉) 六十八 退(軫翼)退翼(一日翼二留十五日)翼軫軫(角亢)亢氐房(心尾)尾(風斗)斗牛女虛危室

(己卯戊戌) 六十九 (十三伏室十四)伏伏伏(二十六見井七)井鬼柳星張張翼翼軫軫角亢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己卯戊戌) 六十九 (十三伏室十四)伏伏伏(二十六見井七)井鬼柳星張張翼翼軫軫角亢

(康和二庚辰己亥) 七十年 (亢氐心二十九日留一日尾八)留退(十四日退氐十五留)房尾尾風風斗斗女女危危室室壁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (康和二庚辰己亥) 七十年 (亢氐心二十九日留一日尾八)留退(十四日退氐十五留)房尾尾風風斗斗女女危危室室壁

(辛巳庚子) 七十一 壁奎婁胃(十二伏昴二)伏伏(二十八見柳六)柳(星張)張翼翼軫角亢氐房 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛巳庚子) 七十一 壁奎婁胃(十二伏昴二)伏伏(二十八見柳六)柳(星張)張翼翼軫角亢氐房

(壬午辛丑) 七十二 心房房風(十一日風八留十一日退)退(風尾二十四退尾尾九留十一日)尾風風斗斗牛女虛危室室壁壁奎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬午辛丑) 七十二 心房房風(十一日風八留十一日退)退(風尾二十四退尾尾九留十一日)尾風風斗斗牛女虛危室室壁壁奎

(癸未壬寅) 七十三 婁胃胃昴畢嘴(參十八日伏井二)伏伏(二十九日見張十六)翼翼軫軫角亢氐心尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸未壬寅) 七十三 婁胃胃昴畢嘴(參十八日伏井二)伏伏(二十九日見張十六)翼翼軫軫角亢氐心尾

(甲申癸卯) 七十四 風斗斗(牛女)女虛虛危危室(十二室七留十二日)退(室二十六退危危留十二日)危室室壁奎婁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲申癸卯) 七十四 風斗斗(牛女)女虛虛危危室(十二室七留十二日)退(室二十六退危危留十二日)危室室壁奎婁

(乙酉甲辰) 七十五 胃昴昴畢嘴(參井)井(鬼二十四日伏柳六)伏伏伏(十日見角)亢氐尾(心尾)尾風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙酉甲辰) 七十五 胃昴昴畢嘴(參井)井(鬼二十四日伏柳六)伏伏伏(十日見角)亢氐尾(心尾)尾風

(丙戌乙巳) 七十六 斗牛女虛危危室壁奎婁胃胃(二日昴一留十三日)退胃(十七日退婁十一)胃胃昴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙戌乙巳) 七十六 斗牛女虛危危室壁奎婁胃胃(二日昴一留十三日)退胃(十七日退婁十一)胃胃昴

(丁亥丙午) 七十七 畢嘴嘴參參井井井鬼柳柳星(十九伏張九)伏伏伏(七日見尾十一風)斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁亥丙午) 七十七 畢嘴嘴參參井井井鬼柳柳星(十九伏張九)伏伏伏(七日見尾十一風)斗

(戊子丁未) 七十八 牛女虛危室壁奎奎婁胃昴畢嘴參井(十五井十留十五日)退井退(嘴參)(五日退畢五日留十五日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊子丁未) 七十八 牛女虛危室壁奎奎婁胃昴畢嘴參井(十五井十留十五日)退井退(嘴參)(五日退畢五日留十五日)

(己丑戊申) 七十九 參井井井鬼柳張翼(二十七伏軫十一度)伏伏伏伏伏(軫二度) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己丑戊申) 七十九 參井井井鬼柳張翼(二十七伏軫十一度)伏伏伏伏伏(軫二度)

鎮星，中方土之精，一名地，徑五十里，其色黃，所在分野多憂。與歲星合，女十二崩。與辰星合宿，有破軍殺將。二十九年一周天，三百七十八日一伏見。初晨見東方，十日半行一度，八十三日行八度，則留三十七日乃逆行，十六日半強退一度，一百日退六度，又留三十七日，復順行八十三日行八度，而夕伏西方。經三十八日又晨見東方如初。凡五十九年五十七終，而再周天也(貞元十年甲戌入曆)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎮星，中方土之精，一名地，徑五十里，其色黃，所在分野多憂。與歲星合，女十二崩。與辰星合宿，有破軍殺將。二十九年一周天，三百七十八日一伏見。初晨見東方，十日半行一度，八十三日行八度，則留三十七日乃逆行，十六日半強退一度，一百日退六度，又留三十七日，復順行八十三日行八度，而夕伏西方。經三十八日又晨見東方如初。凡五十九年五十七終，而再周天也(貞元十年甲戌入曆)。

年數：正、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年數：正、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。

(己巳戊辰) 一年 昴昴(二十三伏畢三)伏(一日見畢六)畢(二十三日留畢十四)留退畢畢畢畢畢(九日畢八日留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己巳戊辰) 一年 昴昴(二十三伏畢三)伏(一日見畢六)畢(二十三日留畢十四)留退畢畢畢畢畢(九日畢八日留)

(庚午己巳) 二 留畢畢畢(八日畢伏十五日見十六度參四)參井(七日留井三)留(退井)退(井)退(井二十五日參參留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚午己巳) 二 留畢畢畢(八日畢伏十五日見十六度參四)參井(七日留井三)留(退井)退(井)退(井二十五日參參留)

(辛未庚午) 三 留參井(二十三日伏井五)伏(一日見井十度)伏(井二十三留守五留諸退井八東井井)退井井 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛未庚午) 三 留參井(二十三日伏井五)伏(一日見井十度)伏(井二十三留守五留諸退井八東井井)退井井

(壬申辛未) 四 (九日退井十二日留)留井留(井順)留井(八日伏十五日見井二十井二十五)井鬼(七日留鬼三)留(退鬼)留留退井 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬申辛未) 四 (九日退井十二日留)留井留(井順)留井(八日伏十五日見井二十井二十五)井鬼(七日留鬼三)留(退鬼)留留退井

(癸酉壬申) 五 (二十二井二十七度留)留井井鬼(二十二伏柳二)伏(一日見柳七)柳(二十三留星一)留退(星柳)退柳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸酉壬申) 五 (二十二井二十七度留)留井井鬼(二十二伏柳二)伏(一日見柳七)柳(二十三留星一)留退(星柳)退柳

(甲戌癸酉) 六 柳(九日柳九留)留柳柳星(八日伏星七)張張(六日留星一)留(退柳井張)留柳柳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲戌癸酉) 六 柳(九日柳九留)留柳柳星(八日伏星七)張張(六日留星一)留(退柳井張)留柳柳

(乙亥甲戌) 七 柳(二十二退張二留)留張張(二十一伏二十八見張張十十四)張張翼(二十二留翼三)留退翼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙亥甲戌) 七 柳(二十二退張二留)留張張(二十一伏二十八見張張十十四)張張翼(二十二留翼三)留退翼

(丙子乙亥) 八 退(翼張)退(六日退張十六留)張張留留(五日伏十日見翼六翼六)翼翼(二日留翼十六)留(退翼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙子乙亥) 八 退(翼張)退(六日退張十六留)張張留留(五日伏十日見翼六翼六)翼翼(二日留翼十六)留(退翼)

(承德元丁丑丙子) 九 退翼翼(十八退翼十一留)翼翼翼(十七伏翼十四)伏(二十二日軫)軫軫(十四日軫)留 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (承德元丁丑丙子) 九 退翼翼(十八退翼十一留)翼翼翼(十七伏翼十四)伏(二十二日軫)軫軫(十四日軫)留

(戊寅丁丑) 十 退軫軫(三十日退軫三留)留軫軫(二十九日伏軫)伏(四日見軫十三)軫(二十六留角二)留角 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊寅丁丑) 十 退軫軫(三十日退軫三留)留軫軫(二十九日伏軫)伏(四日見軫十三)軫(二十六留角二)留角

(己卯戊寅) 十一 退角退(角軫)退軫(十二退軫十五留)留軫角(十二伏十一見角四角)角角亢(七日留亢二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己卯戊寅) 十一 退角退(角軫)退軫(十二退軫十五留)留軫角(十二伏十一見角四角)角角亢(七日留亢二)

(庚辰己卯) 十二 留(亢退)退亢退角(二十三退角九留)留角角角亢(二十二伏二十七見亢五亢七)亢氐(十九留氐二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚辰己卯) 十二 留(亢退)退亢退角(二十三退角九留)留角角角亢(二十二伏二十七見亢五亢七)亢氐(十九留氐二)

(辛巳庚辰) 十三 留(氐退)退氐氐退亢(五日退亢七留)亢氐氐(三日伏八日伏氐五氐七)氐氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛巳庚辰) 十三 留(氐退)退氐氐退亢(五日退亢七留)亢氐氐(三日伏八日伏氐五氐七)氐氐

(壬午辛巳) 十四 (一日留氐十四)退氐氐氐(十六退氐九留)留氐氐(十四日伏十九見氐十六房三)房心心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬午辛巳) 十四 (一日留氐十四)退氐氐氐(十六退氐九留)留氐氐(十四日伏十九見氐十六房三)房心心

(癸未壬午) 十五 (十一留心五)留心退心心(二十七房四留)留心心(二十五伏三十見尾一尾尾三)尾尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸未壬午) 十五 (十一留心五)留心退心心(二十七房四留)留心心(二十五伏三十見尾一尾尾三)尾尾

(甲申癸未) 十六 (二十二留尾十)留退退退尾(七日退尾四留)順尾尾尾(六日伏十日見尾十一尾十三)尾風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲申癸未) 十六 (二十二留尾十)留退退退尾(七日退尾四留)順尾尾尾(六日伏十日見尾十一尾十三)尾風

(乙酉甲申) 十七 風(十二日留風四)留(退風)退風退(風十七退尾尾十五留)留尾風風(十六伏二十見風五風八)斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙酉甲申) 十七 風(十二日留風四)留(退風)退風退(風十七退尾尾十五留)留尾風風(十六伏二十見風五風八)斗

(丙戌乙酉) 十八 斗(十二留斗六)留斗退斗斗(二十七退斗初留)留斗斗(二十六伏斗七)伏(二日見斗九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙戌乙酉) 十八 斗(十二留斗六)留斗退斗斗(二十七退斗初留)留斗斗(二十六伏斗七)伏(二日見斗九)

(丁亥丙戌) 十九 斗(二十四留斗十七)留退退退(九日留斗十一)留(順斗)斗斗(八日伏十四見斗十八斗二十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁亥丙戌) 十九 斗(二十四留斗十七)留退退退(九日留斗十一)留(順斗)斗斗(八日伏十四見斗十八斗二十四)

(天永元庚寅丁亥) 二十年 牛牛(六日留牛五)留(退牛)退退(退二十一留牛二十三)留牛順牛(二十日伏二十七見牛七女二十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (天永元庚寅丁亥) 二十年 牛牛(六日留牛五)留(退牛)退退(退二十一留牛二十三)留牛順牛(二十日伏二十七見牛七女二十三)

(辛卯己丑戊子) 二十一 女女(十八留女十一)留退退退(三日女五留)女女女虛(二日伏虛一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛卯己丑戊子) 二十一 女女(十八留女十一)留退退退(三日女五留)女女女虛(二日伏虛一)

(壬辰庚寅己丑) 二十二 (九日見虛四)虛危(一日留危二)留(危退)退退虛(十五虛六留)留虛危(十四伏危二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬辰庚寅己丑) 二十二 (九日見虛四)虛危(一日留危二)留(危退)退退虛(十五虛六留)留虛危(十四伏危二)

(癸巳辛卯庚寅) 二十三 (二十日見危六)危危(十二留危十四度)留退危危(三十七退危八)留危危危(二十八伏危六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸巳辛卯庚寅) 二十三 (二十日見危六)危危(十二留危十四度)留退危危(三十七退危八)留危危危(二十八伏危六)

(甲午壬辰辛卯) 二十四 伏(四日見室)室(二十六留室九)留室退室室室(十一日見室三留)留室室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲午壬辰辛卯) 二十四 伏(四日見室)室(二十六留室九)留室退室室室(十一日見室三留)留室室

(乙未癸巳壬辰) 二十五 (十日伏室十七見十一室十五)壁壁(八日留壁)留退退退(二十三退壁初留)留留壁壁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙未癸巳壬辰) 二十五 (十日伏室十七見十一室十五)壁壁(八日留壁)留退退退(二十三退壁初留)留留壁壁

(丙申甲午癸巳) 二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙申甲午癸巳) 二十六

(丁酉乙未甲午) 二十七 奎(五日伏十二見奎十奎十三)奎婁婁女(胃留婁四)留(退婁)退退(十九退奎十五留)留奎婁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁酉乙未甲午) 二十七 奎(五日伏十二見奎十奎十三)奎婁婁女(胃留婁四)留(退婁)退退(十九退奎十五留)留奎婁

(戊戌丙申乙未) 二十八 婁(十八伏二十五見婁六婁九)婁胃(十七留胃四度)留退退退(胃十二日婁婁十一留)婁胃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊戌丙申乙未) 二十八 婁(十八伏二十五見婁六婁九)婁胃(十七留胃四度)留退退退(胃十二日婁婁十一留)婁胃

(己亥丁酉丙申) 二十九 胃胃(一日伏八日見胃六胃中)胃昴(一日留昴二)留(昴退)退退胃(十五日退胃十二留)留胃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己亥丁酉丙申) 二十九 胃胃(一日伏八日見胃六胃中)胃昴(一日留昴二)留(昴退)退退胃(十五日退胃十二留)留胃

(戊戌丁酉) 三十年 胃昴昴(十五伏三十三見昴五昴十三)畢畢(十五留畢七)留退退退(一日退畢十三留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊戌丁酉) 三十年 胃昴昴(十五伏三十三見昴五昴十三)畢畢(十五留畢七)留退退退(一日退畢十三留)

(元永二己亥戊戌) 三十一 畢畢(三十日伏畢十三)伏(伏九日見昴十五嘴)參參(一日留參六)留(退參)參參(十五退嘴一留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (元永二己亥戊戌) 三十一 畢畢(三十日伏畢十三)伏(伏九日見昴十五嘴)參參(一日留參六)留(退參)參參(十五退嘴一留)

(一庚子二己亥) 三十二 留(嘴)參參(十五伏二十二見參八井三)井井(十四留井十一)留退退(二十九日退井五留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一庚子二己亥) 三十二 留(嘴)參參(十五伏二十二見參八井三)井井(十四留井十一)留退退(二十九日退井五留)

(一壬寅二辛丑) 三十三 留井井(二十九伏井十三)伏(八日見井十八)井井(一日留井六)留(退井)退退井 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一壬寅二辛丑) 三十三 留井井(二十九伏井十三)伏(八日見井十八)井井(一日留井六)留(退井)退退井

(一癸卯二壬寅) 三十四 (十五退井井留)留井井井(十五伏二十三見井井六日伏鬼三)柳柳(十五留柳八)留退退柳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一癸卯二壬寅) 三十四 (十五退井井留)留井井井(十五伏二十三見井井六日伏鬼三)柳柳(十五留柳八)留退退柳

(一甲辰二癸卯) 三十五 柳(三日伏柳三留)柳柳(三十日伏柳十)伏(七日見星一)星(二十七留張二)留退退(張星) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一甲辰二癸卯) 三十五 柳(三日伏柳三留)柳柳(三十日伏柳十)伏(七日見星一)星(二十七留張二)留退退(張星)

(一乙巳二甲辰) 三十六 退(張十四退星星三留)留星星順長(十四伏二十一見張四張八)張張(十三留張十六)留退張 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一乙巳二甲辰) 三十六 退(張十四退星星三留)留星星順長(十四伏二十一見張四張八)張張(十三留張十六)留退張

(一丙午二乙巳) 三十七 張(二十八退張十留)留張順長(二十七伏張十七)伏(四日見翼二)翼(二十六留翼)留退翼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一丙午二乙巳) 三十七 張(二十八退張十留)留張順長(二十七伏張十七)伏(四日見翼二)翼(二十六留翼)留退翼

(一丁未二丙午) 三十八 翼退(十一日退翼二留)留翼翼翼翼(十留留十六見十二二十五)翼軫軫(八留留四)留(退軫) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一丁未二丙午) 三十八 翼退(十一日退翼二留)留翼翼翼翼(十留留十六見十二二十五)翼軫軫(八留留四)留(退軫)

(一戊申二丁未) 三十九 退軫退(二十三退翼十七留)翼留軫軫(二十二伏二十八見軫八軫十一)軫軫(二十四留軫十六)留軫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一戊申二丁未) 三十九 退軫退(二十三退翼十七留)翼留軫軫(二十二伏二十八見軫八軫十一)軫軫(二十四留軫十六)留軫

(一己酉二戊申) 四十年 退軫退退(五日退軫十留)軫軫軫(四日伏十日見軫十七角)角角(二日留角九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一己酉二戊申) 四十年 退軫退退(五日退軫十留)軫軫軫(四日伏十日見軫十七角)角角(二日留角九)

(一庚戌二己酉) 四十一 留(退角)退退(十七退角三留)留角順(十六伏二十一見角十角十三)亢亢(十三留亢七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一庚戌二己酉) 四十一 留(退角)退退(十七退角三留)留角順(十六伏二十一見角十角十三)亢亢(十三留亢七)

(一辛亥二庚戌) 四十二 留亢退退(二十八退亢一留)留亢順(二十七伏亢九)伏(三日見氐三)氐(二十五留氐十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一辛亥二庚戌) 四十二 留亢退退(二十八退亢一留)留亢順(二十七伏亢九)伏(三日見氐三)氐(二十五留氐十)

(一壬子二辛亥) 四十三 留氐退退退退(十四退氐四留)留氐順氐(八日伏十四見氐十一氐十二)房房 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一壬子二辛亥) 四十三 留氐退退退退(十四退氐四留)留氐順氐(八日伏十四見氐十一氐十二)房房

正二三四五六七八九十十一十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正二三四五六七八九十十一十二

(一癸丑二壬子) 四十四 (六日留房氐)留(退房)退退(二十一退氐十一留)留房房(十九伏二十五見心一心三)心尾尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一癸丑二壬子) 四十四 (六日留房氐)留(退房)退退(二十一退氐十一留)留房房(十九伏二十五見心一心三)心尾尾

(一甲寅二癸丑) 四十五 (十七留尾五)留退退退(尾二日留心心四)心順尾(二十八日伏尾六)伏(八日見尾八)尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一甲寅二癸丑) 四十五 (十七留尾五)留退退退(尾二日留心心四)心順尾(二十八日伏尾六)伏(八日見尾八)尾

(一乙卯二甲寅) 四十六 (二十七留尾十六)留尾退退退尾(十二退尾十四)留尾尾順尾(十五日伏二十日見風一風一)風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一乙卯二甲寅) 四十六 (二十七留尾十六)留尾退退退尾(十二退尾十四)留尾尾順尾(十五日伏二十日見風一風一)風

(一丙辰二乙卯) 四十七 風(七日留斗一)留(退斗)退風退(二十二退風五留)留風風風(二十一伏二十六見斗二斗四)斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一丙辰二乙卯) 四十七 風(七日留斗一)留(退斗)退風退(二十二退風五留)留風風風(二十一伏二十六見斗二斗四)斗

(一丁巳二丙辰) 四十八 斗(十六留斗十二)留斗退退斗退(三日退斗七留)斗斗斗(三日伏八日見斗十三斗十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一丁巳二丙辰) 四十八 斗(十六留斗十二)留斗退退斗退(三日退斗七留)斗斗斗(三日伏八日見斗十三斗十五)

(一戊午二丁巳) 四十九 斗斗(一日留斗二十三)退斗斗斗(十五留斗十七)留斗斗斗(十四伏二十日見牛一牛四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一戊午二丁巳) 四十九 斗斗(一日留斗二十三)退斗斗斗(十五留斗十七)留斗斗斗(十四伏二十日見牛一牛四)

(一己未二戊午) 五十年 牛女女(十三留女四)留(女退)退退女(二十七退牛六留)留牛牛女女(二十六日見牛一伏女五女)牛四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一己未二戊午) 五十年 牛女女(十三留女四)留(女退)退退女(二十七退牛六留)留牛牛女女(二十六日見牛一伏女五女)牛四

(一庚申二己未) 五十一 (三日見二十八)虛(二十四留虛五)留退退退虛(九日退女十一留)留順虛虛(八日伏虛七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一庚申二己未) 五十一 (三日見二十八)虛(二十四留虛五)留退退退虛(九日退女十一留)留順虛虛(八日伏虛七)

(一辛酉二庚申) 五十二 (十五見虛十)危危(七日留危八)留(退危)退退(二十二退危三留)留危危(二十一伏危十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一辛酉二庚申) 五十二 (十五見虛十)危危(七日留危八)留(退危)退退(二十二退危三留)留危危(二十一伏危十二)

(一壬戌二辛酉) 五十三 (二十八見危十三)危危室(二十日留室三)留退退室退危(五日退危十五留)危危室室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一壬戌二辛酉) 五十三 (二十八見危十三)危危室(二十日留室三)留退退室退危(五日退危十五留)危危室室

(一癸亥二壬戌) 五十四 (四日伏十一日見室四室七)室室(三日留室十四)留(退室)退退(十八退室九留)留室順室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一癸亥二壬戌) 五十四 (四日伏十一日見室四室七)室室(三日留室十四)留(退室)退退(十八退室九留)留室順室

(一甲子二癸亥) 五十五 (十七伏二十三見室七壁七)壁壁奎(十五留奎二)留奎退退壁(三十退壁六留)留壁順奎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一甲子二癸亥) 五十五 (十七伏二十三見室七壁七)壁壁奎(十五留奎二)留奎退退壁(三十退壁六留)留壁順奎

(一乙丑二甲子) 五十六 (二十九伏奎三)伏(五日見奎六)奎(二十七留奎十四)留退奎退退(十三退奎八)留(順奎)奎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一乙丑二甲子) 五十六 (二十九伏奎三)伏(五日見奎六)奎(二十七留奎十四)留退奎退退(十三退奎八)留(順奎)奎

(一丙寅二乙丑) 五十七 奎(十一伏奎十九見十六婁三)婁婁(十一留婁十)留退退退(二十六退婁五留)留婁婁順 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一丙寅二乙丑) 五十七 奎(十一伏奎十九見十六婁三)婁婁(十一留婁十)留退退退(二十六退婁五留)留婁婁順

(寬治元一丁卯二丙寅) 五十八 婁(二十五伏婁十三)伏(三日見胃四)胃(十五留胃十三)留退退退胃(七日胃留六)留(順胃) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (寬治元一丁卯二丙寅) 五十八 婁(二十五伏婁十三)伏(三日見胃四)胃(十五留胃十三)留退退退胃(七日胃留六)留(順胃)

(一戊辰二丁卯) 五十九 胃胃(九日伏十七日見胃十四昴三)昴昴(八十留昴十一)留退退(二十四退昴五)留昴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一戊辰二丁卯) 五十九 胃胃(九日伏十七日見胃十四昴三)昴昴(八十留昴十一)留退退(二十四退昴五)留昴

大白，西方金之精，一名長庚，徑一百里，其色白而光明，一年一周天，晨皆之見。二百四十四日，初夕見西方，稍行急，日行一度小半𭱤遲，二百二十六日行二百四十九度，乃留八日，則逆行十日退一度，亦留八日乃順行。初日行半度，漸疾，二百二十六日行二百四十九度，而夕伏東方。伏經八十四日，又夕見西方如初。凡五百八十四日一終，大抵八年晨夕各見五。每年其伏留退則減兩日，度減兩度半。假令第五年三月十五日，夕見胃十二度，後迴三月十日見胃十二度也(貞元十年甲戌入曆，當日本延曆十三年)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大白，西方金之精，一名長庚，徑一百里，其色白而光明，一年一周天，晨皆之見。二百四十四日，初夕見西方，稍行急，日行一度小半𭱤遲，二百二十六日行二百四十九度，乃留八日，則逆行十日退一度，亦留八日乃順行。初日行半度，漸疾，二百二十六日行二百四十九度，而夕伏東方。伏經八十四日，又夕見西方如初。凡五百八十四日一終，大抵八年晨夕各見五。每年其伏留退則減兩日，度減兩度半。假令第五年三月十五日，夕見胃十二度，後迴三月十日見胃十二度也(貞元十年甲戌入曆，當日本延曆十三年)。

年數：正、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年數：正、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。

(壬寅庚戌) 一年 (十九夕留)(夕七日伏奎四十八日旦)(六日退)(危九退)(四奎星見壁八)(壁一奎)奎(婁胃)胃(昴畢嘴井鬼畢參井柳星)張翼軫(角九日晨亢伏氐十四)伏(二十八日夕見危十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬寅庚戌) 一年 (十九夕留)(夕七日伏奎四十八日旦)(六日退)(危九退)(四奎星見壁八)(壁一奎)奎(婁胃)胃(昴畢嘴井鬼畢參井柳星)張翼軫(角九日晨亢伏氐十四)伏(二十八日夕見危十一)

(癸卯辛亥) 二 室(壁奎婁昴畢奎胃昴觜參)井(鬼柳)柳(星張)翼軫軫(角亢十二夕留十一日晨氐三十夕見角八亢伏亢初二十一日角)角亢(氐房心尾)尾(風斗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸卯辛亥) 二 室(壁奎婁昴畢奎胃昴觜參)井(鬼柳)柳(星張)翼軫軫(角亢十二夕留十一日晨氐三十夕見角八亢伏亢初二十一日角)角亢(氐房心尾)尾(風斗)

(甲辰壬子) 三 (斗牛女虛)虛(危室壁婁胃畢嘴參十七日旦伏室奎婁昴畢井四度)伏伏(十六夕見氐房角五亢五心尾)風(斗牛女斗二十牛虛危) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲辰壬子) 三 (斗牛女虛)虛(危室壁婁胃畢嘴參十七日旦伏室奎婁昴畢井四度)伏伏(十六夕見氐房角五亢五心尾)風(斗牛女斗二十牛虛危)

(延久元己酉乙巳癸丑) 四 奎婁胃(昴畢嘴十二夕伏五日旦二十四日夕嘴二二十五日留畢畢旦見畢六見畢六)嘴(參井)井(鬼柳)柳(星張)翼軫角(亢房心斗十八日氐尾風晨伏牛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (延久元己酉乙巳癸丑) 四 奎婁胃(昴畢嘴十二夕伏五日旦二十四日夕嘴二二十五日留畢畢旦見畢六見畢六)嘴(參井)井(鬼柳)柳(星張)翼軫角(亢房心斗十八日氐尾風晨伏牛)

(丙午甲寅) 五 伏伏(十四夕見畢嘴井鬼柳胃十三昴畢參井星張)張翼軫(角氐房亢心尾)尾(風斗)斗(牛四日夕留二日晨見女二二十三夕斗十五十二女伏牛四斗二十留) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙午甲寅) 五 伏伏(十四夕見畢嘴井鬼柳胃十三昴畢參井星張)張翼軫(角氐房亢心尾)尾(風斗)斗(牛四日夕留二日晨見女二二十三夕斗十五十二女伏牛四斗二十留)

(元永二己亥丁未乙卯) 六 斗(牛女)虛危室(壁奎)奎(婁昴畢胃嘴參)井(鬼柳)柳(星八日晨伏張翼十一)伏(二十六夕斗牛見斗女虛)虛(危室) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (元永二己亥丁未乙卯) 六 斗(牛女)虛危室(壁奎)奎(婁昴畢胃嘴參)井(鬼柳)柳(星八日晨伏張翼十一)伏(二十六夕斗牛見斗女虛)虛(危室)

(庚申丙辰) 七 壁(奎婁)胃(昴畢嘴畢參井)井(鬼星三十夕退張星一日旦見十八日夕伏柳十四十一柳留張七張二留柳九)星張翼軫(軫角氐房亢氐心尾)尾(風斗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚申丙辰) 七 壁(奎婁)胃(昴畢嘴畢參井)井(鬼星三十夕退張星一日旦見十八日夕伏柳十四十一柳留張七張二留柳九)星張翼軫(軫角氐房亢氐心尾)尾(風斗)

(甲酉丁巳) 八 (牛女危室一日晨伏虛危壁奎奎七)伏伏(三日夕見柳九星張)翼軫角亢(房心氐尾風)斗(牛女)虛危室壁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲酉丁巳) 八 (牛女危室一日晨伏虛危壁奎奎七)伏伏(三日夕見柳九星張)翼軫角亢(房心氐尾風)斗(牛女)虛危室壁

辰星，北方水之精，一名𭔑星，徑一百里，其色黑，所在之位主大憂。一年一周天，去日極遠，不過二十六度。初夕見，日行一度半，漸遲，二十七日行三十度，乃留三日而夕伏之。二十二日遂見東方，留三日乃順行，日行半度，漸疾，二十七日行三十度，遂晨伏。伏三十四日，又夕見如初。一百一十六日一終，凡三十三年一百四終，晨夕共六十見，皆一月乃伏。假令正月十日夕見，則二月十日夕伏也(貞元十年甲戌入曆)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辰星，北方水之精，一名𭔑星，徑一百里，其色黑，所在之位主大憂。一年一周天，去日極遠，不過二十六度。初夕見，日行一度半，漸遲，二十七日行三十度，乃留三日而夕伏之。二十二日遂見東方，留三日乃順行，日行半度，漸疾，二十七日行三十度，遂晨伏。伏三十四日，又夕見如初。一百一十六日一終，凡三十三年一百四終，晨夕共六十見，皆一月乃伏。假令正月十日夕見，則二月十日夕伏也(貞元十年甲戌入曆)。

年數：正、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年數：正、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。

(甲辰) 一年 (二十二夕見二十二夕伏十五應壁八婁十一見不見)伏(十五夕見鬼一)星(張九日一見伏星三張)翼伏(十二應三十日見見不見尾四)尾(風斗)伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲辰) 一年 (二十二夕見二十二夕伏十五應壁八婁十一見不見)伏(十五夕見鬼一)星(張九日一見伏星三張)翼伏(十二應三十日見見不見尾四)尾(風斗)伏

(乙巳) 二 (五日夕二十八應見室八見不見)伏(十六夕見牛十一)井(鬼二十二旦見柳鬼二)柳(星二十五應張見不見)伏(十四旦見氐十三房)心(尾十九夕伏見危九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙巳) 二 (五日夕二十八應見室八見不見)伏(十六夕見牛十一)井(鬼二十二旦見柳鬼二)柳(星二十五應張見不見)伏(十四旦見氐十三房)心(尾十九夕伏見危九)

(丙午) 三 室(壁伏)十一應伏(十日夕見參四)井伏(五日旦見井十五)柳伏八日應(二十八日旦見亢六)氐(房心)伏(二日夕見虛三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙午) 三 室(壁伏)十一應伏(十日夕見參四)井伏(五日旦見井十五)柳伏八日應(二十八日旦見亢六)氐(房心)伏(二日夕見虛三)

(丁未) 四 二十三應伏(二十三夕見畢四)嘴(參伏十五旦井見參八)井伏二十應伏(十一見旦見角二)氐伏(十七夕見牛)虛(危伏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁未) 四 二十三應伏(二十三夕見畢四)嘴(參伏十五旦井見參八)井伏二十應伏(十一見旦見角二)氐伏(十七夕見牛)虛(危伏)

(戊申) 五 (六日旦見虛初見也日伏)伏(七日夕見畢初)參伏(三日夕見昴初)伏(三日應二十四旦見夕見軫四)軫(角亢)伏(一日夕見斗十二)半初(十七日見) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊申) 五 (六日旦見虛初見也日伏)伏(七日夕見畢初)參伏(三日夕見昴初)伏(三日應二十四旦見夕見軫四)軫(角亢)伏(一日夕見斗十二)半初(十七日見)

(己酉) 六 (五日十九夕見女伏婁九)伏(畢十三應伏旦)伏(十五夕見四日七日旦見張三翼伏翼五)軫伏(十日應旦夕見斗六)斗(牛女) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己酉) 六 (五日十九夕見女伏婁九)伏(畢十三應伏旦)伏(十五夕見四日七日旦見張三翼伏翼五)軫伏(十日應旦夕見斗六)斗(牛女)

(庚戌) 七 伏(三日夕二十六日見奎亢應旦)差參(伏二十七夕見柳七)星張(二十日見張七)張(翼二十二夕伏伏應)差伏(十日旦見尾十四)斗伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚戌) 七 伏(三日夕二十六日見奎亢應旦)差參(伏二十七夕見柳七)星張(二十日見張七)張(翼二十二夕伏伏應)差伏(十日旦見尾十四)斗伏

(辛亥) 八 (十五日夕見壁一)婁伏(八日應旦不見)伏(八日夕見牛女二)星伏(二日旦見軫十)伏(五日應二十四日旦見心二)尾風(三十日夕見室二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛亥) 八 (十五日夕見壁一)婁伏(八日應旦不見)伏(八日夕見牛女二)星伏(二日旦見軫十)伏(五日應二十四日旦見心二)尾風(三十日夕見室二)

(壬子) 九 室壁(二十一日應旦)伏(十九夕見井七)鬼(柳十六日旦伏見井二十六)柳星(伏十八夕應)伏(八日旦見氐七)心尾伏(十三夕見尾三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬子) 九 室壁(二十一日應旦)伏(十九夕見井七)鬼(柳十六日旦伏見井二十六)柳星(伏十八夕應)伏(八日旦見氐七)心尾伏(十三夕見尾三)

(癸丑) 十 室伏(四日應旦)伏(四日夕二十九旦見嘴見井一)井鬼柳伏(一日二十二旦見應夕亢初)亢氐房(二十七夕見女七)虛危 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸丑) 十 室伏(四日應旦)伏(四日夕二十九旦見嘴見井一)井鬼柳伏(一日二十二旦見應夕亢初)亢氐房(二十七夕見女七)虛危

(甲寅) 十一 (十六日見不見)伏(十六夕見昴八)參(井十四旦見伏參二)井伏(十三應夕不見)伏(四日旦見軫十四)氐伏(十日夕見十八旦見女三斗二十一或二十八旦見女三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲寅) 十一 (十六日見不見)伏(十六夕見昴八)參(井十四旦見伏參二)井伏(十三應夕不見)伏(四日旦見軫十四)氐伏(十日夕見十八旦見女三斗二十一或二十八旦見女三)

(延久元己酉乙卯) 十二 (十二虛三十夕見伏危胃七)胃(昴二十六應畢旦見)差伏(二十六夕見十二旦見十七旦見張十七翼伏翼十六)軫(角二十五夕見伏斗四)斗(牛九日旦見女斗十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (延久元己酉乙卯) 十二 (十二虛三十夕見伏危胃七)胃(昴二十六應畢旦見)差伏(二十六夕見十二旦見十七旦見張十七翼伏翼十六)軫(角二十五夕見伏斗四)斗(牛九日旦見女斗十六)

(庚戌丙辰) 十三 (六日虛十二日夕伏見婁二)畢伏(六日虛旦見)伏(八日夕見三十日見星六張十六)翼軫伏(三日二十二日旦應夕見風八)斗斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚戌丙辰) 十三 (六日虛十二日夕伏見婁二)畢伏(六日虛旦見)伏(八日夕見三十日見星六張十六)翼軫伏(三日二十二日旦應夕見風八)斗斗

(辛亥丁巳) 十四 (二十六夕見奎二)奎(婁十九日胃應口)伏(十九日夕見應三)張伏(十三旦見張初)翼伏(十六日應夕)伏(四日旦見尾十)斗伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛亥丁巳) 十四 (二十六夕見奎二)奎(婁十九日胃應口)伏(十九日夕見應三)張伏(十三旦見張初)翼伏(十六日應夕)伏(四日旦見尾十)斗伏

(壬子戊午) 十五 (八日夕見奎二)奎伏(一日應旦見不見)伏(一日夕見二十五旦井十五見柳二)柳(星二十八應張夕見不見)伏(十七旦心尾二十二夕見見房一風伏危十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬子戊午) 十五 (八日夕見奎二)奎伏(一日應旦見不見)伏(一日夕見二十五旦井十五見柳二)柳(星二十八應張夕見不見)伏(十七旦心尾二十二夕見見房一風伏危十二)

(癸丑己未) 十六 室壁(十五應旦見不見)伏(十二夕見參六)井伏(九日旦見井十九)柳(星十一日應三十旦見伏夕見亢八)氐(房心)伏(六日夕見虛七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸丑己未) 十六 室壁(十五應旦見不見)伏(十二夕見參六)井伏(九日旦見井十九)柳(星十一日應三十旦見伏夕見亢八)氐(房心)伏(六日夕見虛七)

(甲寅庚申) 十七 (二十七應旦見不見)伏(二十七夕見畢嘴二十二旦見畢三參井井三)井鬼(二十日應夕見不見)伏(十五旦見角六)亢(氐二十一夕見伏牛一)虛(危伏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲寅庚申) 十七 (二十七應旦見不見)伏(二十七夕見畢嘴二十二旦見畢三參井井三)井鬼(二十日應夕見不見)伏(十五旦見角六)亢(氐二十一夕見伏牛一)虛(危伏)

(乙卯辛酉) 十八 (九旦見虛三六日伏)伏(十日旦見井二)嘴(參七日夕伏見畢三)井(鬼六日應夕二十七日伏見不見見軫七)軫(角亢)伏(四日夕見二十一旦見斗十四牛四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙卯辛酉) 十八 (九旦見虛三六日伏)伏(十日旦見井二)嘴(參七日夕伏見畢三)井(鬼六日應夕二十七日伏見不見見軫七)軫(角亢)伏(四日夕見二十一旦見斗十四牛四)

(丙辰壬戌) 十九 女(虛二十三夕伏見胃一)昴畢(十九應旦見不見)伏(十九夕見七日伏十日旦見張十翼翼九)軫(角十九應夕見伏差伏不見)伏(三日旦見斗九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙辰壬戌) 十九 女(虛二十三夕伏見胃一)昴畢(十九應旦見不見)伏(十九夕見七日伏十日旦見張十翼翼九)軫(角十九應夕見伏差伏不見)伏(三日旦見斗九)

(丁巳癸亥) 二十年 伏(六日夕見奎十二)胃伏(應夕見差伏不見)伏(一日夕見二十三旦見柳十三張十)張翼(二十六應夕見不見)伏(十四旦見風一)斗伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁巳癸亥) 二十年 伏(六日夕見奎十二)胃伏(應夕見差伏不見)伏(一日夕見二十三旦見柳十三張十)張翼(二十六應夕見不見)伏(十四旦見風一)斗伏

(戊午甲子) 二十一 (十八日夕見壁五)婁伏(十二應旦見)伏(十一夕見井二十八)星(張七日旦見伏星一)張(翼九日應二十七旦見伏夕見不見尾一)尾(風斗)伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊午甲子) 二十一 (十八日夕見壁五)婁伏(十二應旦見)伏(十一夕見井二十八)星(張七日旦見伏星一)張(翼九日應二十七旦見伏夕見不見尾一)尾(風斗)伏

(己未乙丑) 二十二 (一日夕見二十四應室四旦見)伏(二十三應旦見)井(鬼十八旦見柳井二十九)柳(星二十二日應張夕見)伏(十一日旦見氐十)心尾伏(十六夕見危六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己未乙丑) 二十二 (一日夕見二十四應室四旦見)伏(二十三應旦見)井(鬼十八旦見柳井二十九)柳(星二十二日應張夕見)伏(十一日旦見氐十)心尾伏(十六夕見危六)

(庚申丙寅) 二十三 室(壁七日應伏旦不見)伏(六日夕見參)井伏(二日旦井十二)伏(四日應二十五日見夕見不見亢二)氐(房心)伏(一十夕見女十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚申丙寅) 二十三 室(壁七日應伏旦不見)伏(六日夕見參)井伏(二日旦井十二)伏(四日應二十五日見夕見不見亢二)氐(房心)伏(一十夕見女十二)

(辛酉丁卯) 二十四 (二十四日應旦不見)伏(二十夕見畢二)參(井十五日旦伏見參五)井伏(十七日夕應見)伏(八日旦見軫十八)亢(氐十五日伏見牛一)虛伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛酉丁卯) 二十四 (二十四日應旦不見)伏(二十夕見畢二)參(井十五日旦伏見參五)井伏(十七日夕應見)伏(八日旦見軫十八)亢(氐十五日伏見牛一)虛伏

(壬戌戊辰) 二十五 (二日旦見女八)伏(三夕見二十九旦胃十見畢五)畢(嘴二十九夕見十一日二十日旦見參翼一伏翼軫一)軫(角二十八日夕伏見斗七)斗(牛十三日見女斗二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬戌戊辰) 二十五 (二日旦見女八)伏(三夕見二十九旦胃十見畢五)畢(嘴二十九夕見十一日二十日旦見參翼一伏翼軫一)軫(角二十八日夕伏見斗七)斗(牛十三日見女斗二十)

(癸亥己巳) 二十六 (三日伏十五日夕女見婁五)昴伏(十日應旦見)伏(十三夕見張三)伏(三日旦見翼二)軫伏(六日應二十四應夕見夕見)斗斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸亥己巳) 二十六 (三日伏十五日夕女見婁五)昴伏(十日應旦見)伏(十三夕見張三)伏(三日旦見翼二)軫伏(六日應二十四應夕見夕見)斗斗

(甲子庚午) 二十七 (二十九夕見奎五)奎(婁二十一應胃旦見不見)伏(二十二夕見柳六)張(十六旦見張二)張(翼十九應伏夕見)伏(七日旦見尾十一)斗伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (甲子庚午) 二十七 (二十九夕見奎五)奎(婁二十一應胃旦見不見)伏(二十二夕見柳六)張(十六旦見張二)張(翼十九應伏夕見)伏(七日旦見尾十一)斗伏

(乙丑辛未) 二十八 (十二夕見室十五)奎(婁五日應伏旦見)伏(四日夕見二十九旦見井十八柳六)柳(星張)伏(一日應二十日旦見心尾二十六夕夕見房三風伏見危) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙丑辛未) 二十八 (十二夕見室十五)奎(婁五日應伏旦見)伏(四日夕見二十九旦見井十八柳六)柳(星張)伏(一日應二十日旦見心尾二十六夕夕見房三風伏見危)

(丙寅元永二壬申) 二十九 室(壁十七應奎奎旦見)伏(十六夕井鬼十三旦見見井四柳伏井井三)柳(星十五應伏夕見)伏(四日旦見氐二)尾伏(十日夕見虛十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙寅元永二壬申) 二十九 室(壁十七應奎奎旦見)伏(十六夕井鬼十三旦見見井四柳伏井井三)柳(星十五應伏夕見)伏(四日旦見氐二)尾伏(十日夕見虛十)

(丁卯癸酉) 三十年 室伏(一日應二十八夕見旦見畢十三)嘴(參二十六旦見井井六)井(鬼二十七應柳夕見)伏(十八日旦見角九)亢(氐二十四夕伏見女四)虛危 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁卯癸酉) 三十年 室伏(一日應二十八夕見旦見畢十三)嘴(參二十六旦見井井六)井(鬼二十七應柳夕見)伏(十八日旦見角九)亢(氐二十四夕伏見女四)虛危

(戊辰甲戌) 三十一 (十三應旦見)伏(十三夕見昴六)參(井十日旦伏見嘴)井伏(十日應夕見)伏(一旦旦見軫十一)伏(七日夕二十四日見見十八女初) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (戊辰甲戌) 三十一 (十三應旦見)伏(十三夕見昴六)參(井十日旦伏見嘴)井伏(十日應夕見)伏(一旦旦見軫十一)伏(七日夕二十四日見見十八女初)

(己巳乙亥) 三十二 (八日伏二十六夕尾四見胃二)伏(昴二十二應畢七旦見)伏(二十夕見七日夕伏十三日見十三日伏二十二日夕見十七日夕六日夕見張十二翼九翼十二角四風九伏牛二斗十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己巳乙亥) 三十二 (八日伏二十六夕尾四見胃二)伏(昴二十二應畢七旦見)伏(二十夕見七日夕伏十三日見十三日伏二十二日夕見十七日夕六日夕見張十二翼九翼十二角四風九伏牛二斗十二)

(庚午丙子) 三十三 (一日旦十日夕見十日夕見三日應見女七伏昴一昴一夕見不見)伏(四日夕見二十七旦見星三張十四)翼(二十九應夕見不見)伏(十七日旦見風四)斗五伏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚午丙子) 三十三 (一日旦十日夕見十日夕見三日應見女七伏昴一昴一夕見不見)伏(四日夕見二十七旦見星三張十四)翼(二十九應夕見不見)伏(十七日旦見風四)斗五伏