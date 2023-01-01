佛說北斗七星延命經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說北斗七星延命經
佛說北斗七星延命經
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婆羅門僧將到此經唐朝受持
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【圖：T21p0425_01.gif】
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イ
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子生人，向此星下生，祿食黍，有厄宜供養此經及帶本星符，大吉。
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ロ
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丑生亥生人，同向此星下生，祿食粟，有厄宜供養此經及帶本星符，大吉。
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ハ
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寅生戌生人，同向此星下生，祿食粳米，有厄宜供養此經及帶本星符，大吉。
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ニ
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卯生酉生人，同向此星下生，祿食小豆，有厄宜供養此經及帶本星符，大吉。
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ホ
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辰生申生人，同向此星下生，祿食麻子，有厄宜供養此經及帶本星符，大吉。
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ヘト
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巳生未生人，同向此星下生，祿食大豆，有厄宜供養此經及帶本星符，大吉。
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チ
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午生人，向此星下生，祿食小豆，有厄宜供養此經及帶本星符，大吉。
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南無貪狼星，是東方最勝世界運意通證如來佛。
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南無巨門星，是東方妙寶世界光音自在如來佛。
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南無祿存星，是東方圓滿世界金色成就如來佛。
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南無文曲星，是東方無憂世界最勝吉祥如來佛。
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南無廉貞星，是東方淨住世界廣達智辨如來佛。
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南無武曲星，是東方法意世界法海遊戲如來佛。
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南無破軍星，是東方琉璃世界藥師琉璃光如來佛。
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若遇行年災厄，禮此經七拜。
若遇行年災厄，禮此經七拜。
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爾時佛告文殊師利菩薩：「所說此經，有大威神、有大威力，能救一切眾生重罪，能滅一切業障。若有比丘僧比丘、宰官居士、善男子善女人、若貴若賤大小生命，皆屬北斗七星所管。若聞此經，受持供養轉讀、勸於朋友親族骨肉受持者，現世獲福、後世得生天上。若善男子善女人，或先亡過者墮於地獄，或受種種苦楚，若聞此經信敬供養，即得先亡離於地獄，生於極樂世界。若有善男子善女人，或被鬼魅所侵、邪魔所嬈，惡夢怪異魂魄驚恐，若聞此經受持供養，即得魂魄安寧，永無恐怖。若善男子善女人，或有仕官身役善發征行，若遇此經信敬供養，即得仕官高遷甚大吉。若善男子善女人，或是疾病纏身欲求輕差，當於淨室燒香供養此經，疾病痊瘥。若善男子善女人，欲得進達及以出行經紀、求財稱遂興生貨賣，若遇此經信敬供養，即得求財稱遂出入大吉。若有善男子善女人，或養蠶虛耗、六畜不安，即於淨室燒香供養此經，即得田蠶遂意六畜孳榮，永無損失亦無災障。若有女人懷胎難月，若遇此經信敬供養，即一得母子分解厄難消除，所生兒女皆得端正長命果報。若善男子善女人，須知北斗七星管人生命，一生之中所有災厄、官事口舌、釜鳴百怪，若遇此經信敬供養，一無妨害。」爾時文殊師利言：「善男子善女人恭敬信受。」作禮而散。
爾時佛告文殊師利菩薩：「所說此經，有大威神、有大威力，能救一切眾生重罪，能滅一切業障。若有比丘僧比丘、宰官居士、善男子善女人、若貴若賤大小生命，皆屬北斗七星所管。若聞此經，受持供養轉讀、勸於朋友親族骨肉受持者，現世獲福、後世得生天上。若善男子善女人，或先亡過者墮於地獄，或受種種苦楚，若聞此經信敬供養，即得先亡離於地獄，生於極樂世界。若有善男子善女人，或被鬼魅所侵、邪魔所嬈，惡夢怪異魂魄驚恐，若聞此經受持供養，即得魂魄安寧，永無恐怖。若善男子善女人，或有仕官身役善發征行，若遇此經信敬供養，即得仕官高遷甚大吉。若善男子善女人，或是疾病纏身欲求輕差，當於淨室燒香供養此經，疾病痊瘥。若善男子善女人，欲得進達及以出行經紀、求財稱遂興生貨賣，若遇此經信敬供養，即得求財稱遂出入大吉。若有善男子善女人，或養蠶虛耗、六畜不安，即於淨室燒香供養此經，即得田蠶遂意六畜孳榮，永無損失亦無災障。若有女人懷胎難月，若遇此經信敬供養，即一得母子分解厄難消除，所生兒女皆得端正長命果報。若善男子善女人，須知北斗七星管人生命，一生之中所有災厄、官事口舌、釜鳴百怪，若遇此經信敬供養，一無妨害。」爾時文殊師利言：「善男子善女人恭敬信受。」作禮而散。
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(薄草決十七本命下引用此經。今年幸得栂尾山法鼓臺傳習之本於洛北福勝密寺，施國訓鑄版。于時享和二歲次壬戌紀號仲夏月沙門快道記。豐山小池坊輪下總持院 一挍加筆訖慈順)
(薄草決十七本命下引用此經。今年幸得栂尾山法鼓臺傳習之本於洛北福勝密寺，施國訓鑄版。于時享和二歲次壬戌紀號仲夏月沙門快道記。豐山小池坊輪下總持院 一挍加筆訖慈順)
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