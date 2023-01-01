北斗七星念誦儀軌
唐 金剛智譯1卷CBETA T1305少于一千字 6 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
北斗七星念誦儀軌
北斗七星念誦儀軌
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南天竺國三藏金剛智譯
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爾時如來為末世薄福一切眾生故，說真言教法。時一切日月星宿皆悉雲集，前後圍繞，異口同音白言：「唯願如來而為我等說於神呪。」于時世尊說八星呪曰：
爾時如來為末世薄福一切眾生故，說真言教法。時一切日月星宿皆悉雲集，前後圍繞，異口同音白言：「唯願如來而為我等說於神呪。」于時世尊說八星呪曰：
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「oṃ sa pta ji na ya bha ñja vi ja ya jaṃ pū tha ma sva mi na ra kṣaṃ bha va tu svā hā
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其印明出《金剛頂經．七星品》。
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佛告貪狼、破軍等言：「若有善男子善女人受持是神呪，擁護否？」于時八女白世尊言：「若有人每日誦此神呪，決定罪業皆悉除滅，成就一切願求。設復有人若能每日誦此神呪一百八遍，即得自身及一切眷屬擁護。若能誦五百遍，大威神力，五百由旬內普皆圍繞，一切魔王及諸魔眾、一切障者無量惡鬼不敢親近，常當擁護。北斗八女、一切日月星宿諸、天龍藥叉能作障難者一時斷壞。若人欲供養者，先發拔濟心，於清淨寂靜之處，以香華飲食供養，持念神呪結印契。如是供養時，八女及一切眷屬現身，隨意奉仕，成就無量願求。惹位即得，何況世間少少官位榮耀。若求壽命，削定業籍，還付生籍。若諸國王王子大臣後宮等，於自宮中作曼荼羅，如法護摩禮拜供養，北斗八女皆大歡喜，故久居勝位恒常受安樂，百官上下和穆不行非法，人民熾盛、稼穡豐饒、國土安寧，無有災難、不現異怪、疫病死亡不起，境內怨敵群賊自然退散。」故以是法甚為祕密，不信者及無智人中勿妄宣傳。無智人不分明心故，不得法意生疑謗。雖無智人金剛生金剛子等，常誦持佛眼母明者當宣傳。金剛子雖無智，不生疑謗，故成就法。行者雖樂世間樂，深迴向無上正等菩提。
佛告貪狼、破軍等言：「若有善男子善女人受持是神呪，擁護否？」于時八女白世尊言：「若有人每日誦此神呪，決定罪業皆悉除滅，成就一切願求。設復有人若能每日誦此神呪一百八遍，即得自身及一切眷屬擁護。若能誦五百遍，大威神力，五百由旬內普皆圍繞，一切魔王及諸魔眾、一切障者無量惡鬼不敢親近，常當擁護。北斗八女、一切日月星宿諸、天龍藥叉能作障難者一時斷壞。若人欲供養者，先發拔濟心，於清淨寂靜之處，以香華飲食供養，持念神呪結印契。如是供養時，八女及一切眷屬現身，隨意奉仕，成就無量願求。惹位即得，何況世間少少官位榮耀。若求壽命，削定業籍，還付生籍。若諸國王王子大臣後宮等，於自宮中作曼荼羅，如法護摩禮拜供養，北斗八女皆大歡喜，故久居勝位恒常受安樂，百官上下和穆不行非法，人民熾盛、稼穡豐饒、國土安寧，無有災難、不現異怪、疫病死亡不起，境內怨敵群賊自然退散。」故以是法甚為祕密，不信者及無智人中勿妄宣傳。無智人不分明心故，不得法意生疑謗。雖無智人金剛生金剛子等，常誦持佛眼母明者當宣傳。金剛子雖無智，不生疑謗，故成就法。行者雖樂世間樂，深迴向無上正等菩提。
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