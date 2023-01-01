宿曜儀軌一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿曜儀軌一卷

一行撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一行撰

虛空藏印：合掌縛水指，風指如寶形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏印：合掌縛水指，風指如寶形。真言曰：

唵阿伽沙(一) 迦羅波伊野(二) 唵麼哩(三) 伽摩哩(四) 母梨(五) 娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿伽沙(一) 迦羅波伊野(二) 唵麼哩(三) 伽摩哩(四) 母梨(五) 娑嚩賀

若人欲求福智，當歸依此菩薩。日月星皆虛空藏所變也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲求福智，當歸依此菩薩。日月星皆虛空藏所變也。

文殊印：虛空合掌，以大指各押二水甲，二風屈捻空端。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊印：虛空合掌，以大指各押二水甲，二風屈捻空端。真言曰：

唵(引)阿(引入惡聲)味(引)羅吽佉左洛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)阿(引入惡聲)味(引)羅吽佉左洛

若求息(災)，當欲殄滅七種災難，所謂日月薄喰、五星違失常度、兵賊競起、水旱不時風雨失度、惡臣背逆損害國民、武狼惡獸食噉眾生、五穀不登。如是災禍急厄官府王難死厄怖等，皆當消散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求息(災)，當欲殄滅七種災難，所謂日月薄喰、五星違失常度、兵賊競起、水旱不時風雨失度、惡臣背逆損害國民、武狼惡獸食噉眾生、五穀不登。如是災禍急厄官府王難死厄怖等，皆當消散。

普賢印：虛心合掌。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢印：虛心合掌。真言曰：

支波啄(一決定)毘尼波啄(二斷結)鳥蘇波啄(三盡生死) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支波啄(一決定)毘尼波啄(二斷結)鳥蘇波啄(三盡生死)

此呪平旦誦七遍、夜七遍，厭魅野道蟲毒皆悉消滅，能得身心慧三解脫，後生不受生死之身、獲得法身。內外國土怨賊、一切惡人、一切鬼神、一切盜賊虎狼師子毒蟲惡獸聞此呪聲，皆口噤閉不相惱亂，天變致厄，惡夢災殃，百鳥怪異自然消滅。此呪功能不可說盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪平旦誦七遍、夜七遍，厭魅野道蟲毒皆悉消滅，能得身心慧三解脫，後生不受生死之身、獲得法身。內外國土怨賊、一切惡人、一切鬼神、一切盜賊虎狼師子毒蟲惡獸聞此呪聲，皆口噤閉不相惱亂，天變致厄，惡夢災殃，百鳥怪異自然消滅。此呪功能不可說盡。

延命印：左手捻火指空指如持蓮花，右手直申如垂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延命印：左手捻火指空指如持蓮花，右手直申如垂。真言曰：

唵(引)摩折羅喻碎(某甲)娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)摩折羅喻碎(某甲)娑嚩賀

若誦此呪，延命除(災)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若誦此呪，延命除(災)。

帝釋天印：右手作拳安腰，左手直豎相著，地水二指屈中節，以風著火背，屈空中節。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天印：右手作拳安腰，左手直豎相著，地水二指屈中節，以風著火背，屈空中節。真言曰：

唵因捺羅野娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵因捺羅野娑嚩賀

若誦此呪，授與官位，滿足所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若誦此呪，授與官位，滿足所求。

毘沙門天印：虛心合掌，交二空並竪，二風付二火側如鉤端相去一寸不著。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門天印：虛心合掌，交二空並竪，二風付二火側如鉤端相去一寸不著。真言曰：

唵吠室羅縛拏野娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵吠室羅縛拏野娑嚩賀

若誦此呪，得大富饒，晝夜守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若誦此呪，得大富饒，晝夜守護。

日天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日天真言曰：

曩謨羅怛曩(二合)怛羅夜(引)野曩莫索里野薩嚩曩乞灑(二合)怛羅(二合)羅若野唵(引)阿謨伽烏(名位)設底娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨羅怛曩(二合)怛羅夜(引)野曩莫索里野薩嚩曩乞灑(二合)怛羅(二合)羅若野唵(引)阿謨伽烏(名位)設底娑嚩(二合)賀

月天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月天真言曰：

唵戰(上)怛羅(二合)曩乞灑(二合引)怛羅(二合)羅惹野(名位)設底娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵戰(上)怛羅(二合)曩乞灑(二合引)怛羅(二合)羅惹野(名位)設底娑嚩(二合)賀

火星真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火星真言曰：

唵阿誐羅嚕儗野(名位)莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿誐羅嚕儗野(名位)莎訶

水星真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水星真言曰：

唵母馱曩乞殺(二合)怛羅(二合)弭曩(名位)契努摩莎賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵母馱曩乞殺(二合)怛羅(二合)弭曩(名位)契努摩莎賀

木星真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 木星真言曰：

唵婆羅(二合)訶薩鉢(二合)底曩摩比跢嚩曩師(名位)摩攞嚩羅(引)馱(二合)寧娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵婆羅(二合)訶薩鉢(二合)底曩摩比跢嚩曩師(名位)摩攞嚩羅(引)馱(二合)寧娑嚩賀

金星真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金星真言曰：

唵戌羯羅誐馱嚩(二合)羅惹野(名位)室里(二合)迦里娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵戌羯羅誐馱嚩(二合)羅惹野(名位)室里(二合)迦里娑嚩賀

土星真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 土星真言曰：

唵(引)捨泥殺作(二合)羅曩乞殺(二合)怛羅(二合)跛羅(二合)訶摩曩嚕波野(名位)普瑟底(二合)迦里莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)捨泥殺作(二合)羅曩乞殺(二合)怛羅(二合)跛羅(二合)訶摩曩嚕波野(名位)普瑟底(二合)迦里莎訶

羅睺星真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺星真言曰：

唵羅戶曩阿素羅(二合)邏惹野塞摩捨都曩野(名位)扇底迦里娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵羅戶曩阿素羅(二合)邏惹野塞摩捨都曩野(名位)扇底迦里娑嚩賀

計都星真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計都星真言曰：

唵嚩日囉(二合)計都曩乞殺(二合)怛羅(二合)邏惹野(名位)娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日囉(二合)計都曩乞殺(二合)怛羅(二合)邏惹野(名位)娑嚩賀

九執曜天印：堅固合掌，二空相並直竪，二風舒，名本開立來去。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九執曜天印：堅固合掌，二空相並直竪，二風舒，名本開立來去。真言曰：

唵(一) 蘖羅(二合)係濕嚩(二合)(二) 里耶(三) 鉢羅鉢多(四) 珠底(五) 摩野(六) 娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 蘖羅(二合)係濕嚩(二合)(二) 里耶(三) 鉢羅鉢多(四) 珠底(五) 摩野(六) 娑嚩賀

二十八宿印：堅固合掌，並二空直立當心，以二空召之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八宿印：堅固合掌，並二空直立當心，以二空召之。真言曰：

唵諾乞灑(二合)怛羅(二合)爼(寧吉反)蘇那儞曳莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵諾乞灑(二合)怛羅(二合)爼(寧吉反)蘇那儞曳莎訶

先奉供虛空藏、文殊、普賢、延命、帝釋、毘沙門等菩薩天等，後勸請九曜、二十八宿、天北斗之中本命屬星，及以泰山府君、司命司祿供之，祈乞除災延命消除厄害之事耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先奉供虛空藏、文殊、普賢、延命、帝釋、毘沙門等菩薩天等，後勸請九曜、二十八宿、天北斗之中本命屬星，及以泰山府君、司命司祿供之，祈乞除災延命消除厄害之事耳。

能吉祥真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能吉祥真言曰：

曩謨羅怛曩(二合)怛羅(二合)夜野(一) 曩莫素摩薩羅嚩(二合)諾訖灑(二合)怛羅(二合)邏(引)惹(上)野者者都地波阿(去引)路迦羅野怛儞也(意)他努摩底跛努摩底薩賓(上)儞佉(上)細娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨羅怛曩(二合)怛羅(二合)夜野(一) 曩莫素摩薩羅嚩(二合)諾訖灑(二合)怛羅(二合)邏(引)惹(上)野者者都地波阿(去引)路迦羅野怛儞也(意)他努摩底跛努摩底薩賓(上)儞佉(上)細娑嚩賀

誦此九曜息災大白衣觀音陀羅尼，若日月在人本命宮中及五星在本命宮鬪戰失度，可立大白衣觀音或文殊八字熾盛光佛頂等道場，各依本法念誦，一切災難自然消散。一切曜不吉祥，誦此真言成能吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此九曜息災大白衣觀音陀羅尼，若日月在人本命宮中及五星在本命宮鬪戰失度，可立大白衣觀音或文殊八字熾盛光佛頂等道場，各依本法念誦，一切災難自然消散。一切曜不吉祥，誦此真言成能吉祥。

北斗七星真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北斗七星真言曰：

唵颯跢曩而(齒)曩野伴惹密野(二合)染普他摩娑嚩(二合)弭曩(名位)羅訖山婆嚩都莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵颯跢曩而(齒)曩野伴惹密野(二合)染普他摩娑嚩(二合)弭曩(名位)羅訖山婆嚩都莎訶

若羅睺、計都暗行人本命星宮，須誦此北斗真言。一切如來說，破一切宿曜障吉祥真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若羅睺、計都暗行人本命星宮，須誦此北斗真言。一切如來說，破一切宿曜障吉祥真言曰：

唵薩羅嚩諾剎怛羅(二合)三摩曳室里曳扇底迦俱嚕娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薩羅嚩諾剎怛羅(二合)三摩曳室里曳扇底迦俱嚕娑嚩賀

《金剛宿成就經．吉祥成就品》曰：「我今宣說世間成就妙祕法。如是諸曜運行虛空，若一若二三四五等，臨入眾生命宿、對衝宿、遷移宿、大殺業宿、安宿、薄相宿、奴婢宿作諸厄害；四大惡曜，所謂火曜、土曜、羅睺、計都最重眾生，是時修諸福業、廣施仁慈，或依文殊八字真言，或依熾盛光佛頂，或依被葉衣觀音，或依一字王佛頂，立大息災護摩壇場，各依本法念誦供養，一切災難自然消滅。作成就法，於心宿直日、柳宿直日、昴宿直日、牛宿直日，不簡日月吉凶，但於此宿直日，於一日之中不食，念誦滿一千八十遍，所有心願應時便渴大悉地。若厄難時，於本生日最相應。若作木曜成就法者，月十六日最為相應。若作火曜成就法者，即彼直日最為相應。若作土曜成就法者，每月七日最為相應。若作金曜成就法者，隨所見方平旦最為相應。若作水曜成就法者，依水曜直日而作成就。若作羅睺、計都法者，依本生日以為相應。若復供養本生宿者，於本生年月、若本生日而可取成就。若惡宿生，每月供養、若三日七日供養，直轉成吉祥直。祕勿令知俗也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《金剛宿成就經．吉祥成就品》曰：「我今宣說世間成就妙祕法。如是諸曜運行虛空，若一若二三四五等，臨入眾生命宿、對衝宿、遷移宿、大殺業宿、安宿、薄相宿、奴婢宿作諸厄害；四大惡曜，所謂火曜、土曜、羅睺、計都最重眾生，是時修諸福業、廣施仁慈，或依文殊八字真言，或依熾盛光佛頂，或依被葉衣觀音，或依一字王佛頂，立大息災護摩壇場，各依本法念誦供養，一切災難自然消滅。作成就法，於心宿直日、柳宿直日、昴宿直日、牛宿直日，不簡日月吉凶，但於此宿直日，於一日之中不食，念誦滿一千八十遍，所有心願應時便渴大悉地。若厄難時，於本生日最相應。若作木曜成就法者，月十六日最為相應。若作火曜成就法者，即彼直日最為相應。若作土曜成就法者，每月七日最為相應。若作金曜成就法者，隨所見方平旦最為相應。若作水曜成就法者，依水曜直日而作成就。若作羅睺、計都法者，依本生日以為相應。若復供養本生宿者，於本生年月、若本生日而可取成就。若惡宿生，每月供養、若三日七日供養，直轉成吉祥直。祕勿令知俗也。」