佛說聖曜母陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說聖曜母陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在阿拏迦嚩帝大城。爾時有無數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及木星、火星、金星、水星、土星、太陰、太陽、羅睺、計都如是等二十七曜恭敬圍遶。此大金剛三昧莊嚴道場，復有無數千菩薩摩訶薩眾，其名曰：金剛手菩薩、金剛忿怒菩薩、金剛軍菩薩、金剛播尼菩薩、金剛主菩薩、金剛莊嚴菩薩、金剛明菩薩、金剛敷菩薩、觀自在菩薩、普觀世菩薩、吉祥菩薩、蓮華幢菩薩、蓮華藏菩薩、蓮華目菩薩、慈氏菩薩、文殊師利法王子菩薩摩訶薩，如是等諸大菩薩恭敬圍遶。佛為說法，初善中善後善，其義深遠、其語巧妙，純一無雜、具足清白、莊嚴如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在阿拏迦嚩帝大城。爾時有無數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及木星、火星、金星、水星、土星、太陰、太陽、羅睺、計都如是等二十七曜恭敬圍遶。此大金剛三昧莊嚴道場，復有無數千菩薩摩訶薩眾，其名曰：金剛手菩薩、金剛忿怒菩薩、金剛軍菩薩、金剛播尼菩薩、金剛主菩薩、金剛莊嚴菩薩、金剛明菩薩、金剛敷菩薩、觀自在菩薩、普觀世菩薩、吉祥菩薩、蓮華幢菩薩、蓮華藏菩薩、蓮華目菩薩、慈氏菩薩、文殊師利法王子菩薩摩訶薩，如是等諸大菩薩恭敬圍遶。佛為說法，初善中善後善，其義深遠、其語巧妙，純一無雜、具足清白、莊嚴如意。

爾時金剛手菩薩摩訶薩即從座起，以神通力右繞世尊無數百千匝，頭面作禮，結跏趺坐，以清淨眼觀彼大眾，作金剛合掌安向心間，白世尊言：「有諸宿曜，形貌麁惡、心多忿怒，惱害眾生，或斷命根或耗人財寶，或減人精神或促人年壽，如是損惱一切眾生。惟願世尊說正密法為作擁護。」佛言：「善哉善哉！汝能慈愍利益一切眾生，問於如來最上祕密之法。汝今諦聽，善思念之，我為汝說。金剛手！如是諸惡宿曜及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，應以最上閼伽及音樂等，依法加持一一供養，令彼歡喜滅除諸惡。」時釋迦牟尼佛於自心中出大光明，名慈悲光，入諸宿曜頂。剎那之間一切宿曜及日月等即從座起，頭面禮足，右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！如來應正等覺願賜攝受為說正法，我等若聞，擁護有情令無災害，所有禁縛刀劍毒蟲一切不害。我結地界而為守護。」爾時釋迦如來即說供養宿曜真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩即從座起，以神通力右繞世尊無數百千匝，頭面作禮，結跏趺坐，以清淨眼觀彼大眾，作金剛合掌安向心間，白世尊言：「有諸宿曜，形貌麁惡、心多忿怒，惱害眾生，或斷命根或耗人財寶，或減人精神或促人年壽，如是損惱一切眾生。惟願世尊說正密法為作擁護。」佛言：「善哉善哉！汝能慈愍利益一切眾生，問於如來最上祕密之法。汝今諦聽，善思念之，我為汝說。金剛手！如是諸惡宿曜及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，應以最上閼伽及音樂等，依法加持一一供養，令彼歡喜滅除諸惡。」時釋迦牟尼佛於自心中出大光明，名慈悲光，入諸宿曜頂。剎那之間一切宿曜及日月等即從座起，頭面禮足，右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！如來應正等覺願賜攝受為說正法，我等若聞，擁護有情令無災害，所有禁縛刀劍毒蟲一切不害。我結地界而為守護。」爾時釋迦如來即說供養宿曜真言：

「唵銘(引)齲(引)攞迦(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)尸(引)旦(引)舍尾(引)娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)洛訖旦(二合引)誐俱麼(引)囉野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)冐(引)馱野冐(引)馱野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)步(引)誐(引)娑波(二合)那野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)阿穌囉薩多麼(引)野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)訖里(二合)瑟拏(二合)嚩囉拏(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)阿沒里(二合)多鉢里(二合)夜野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)乳(引)底計(引)多吠(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵銘(引)齲(引)攞迦(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)尸(引)旦(引)舍尾(引)娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)洛訖旦(二合引)誐俱麼(引)囉野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)冐(引)馱野冐(引)馱野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)步(引)誐(引)娑波(二合)那野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)阿穌囉薩多麼(引)野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)訖里(二合)瑟拏(二合)嚩囉拏(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)阿沒里(二合)多鉢里(二合)夜野娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)乳(引)底計(引)多吠(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

爾時世尊說真言已，告金剛手菩薩言：「如是九曜真言，念者皆得成就。先須依法以香水塗曼拏羅，闊十二指，或金銀器或銅器瓦器等獻閼伽供養星曜，用前真言各念一百八遍，所求之事而悉成就。」佛告金剛手菩薩：「我今復說陀羅尼名聖曜母，有大明力能為擁護，一切宿曜聞悉歡喜。若有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷聞此經典，於曼拏羅獻閼伽供養，念此真言七遍，即得富貴長壽。若日日持誦，彼一切宿曜能滿有情一切意願。宿曜母陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說真言已，告金剛手菩薩言：「如是九曜真言，念者皆得成就。先須依法以香水塗曼拏羅，闊十二指，或金銀器或銅器瓦器等獻閼伽供養星曜，用前真言各念一百八遍，所求之事而悉成就。」佛告金剛手菩薩：「我今復說陀羅尼名聖曜母，有大明力能為擁護，一切宿曜聞悉歡喜。若有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷聞此經典，於曼拏羅獻閼伽供養，念此真言七遍，即得富貴長壽。若日日持誦，彼一切宿曜能滿有情一切意願。宿曜母陀羅尼曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野曩謨(引)沒馱野曩謨(二合)嚩日囉(二合)馱囉(引)野曩謨鉢捺麼(二合)馱囉(引)野曩謨薩嚩仡囉(二合)賀(引)𧹞薩嚩商(引)波哩布囉迦(引)𧹞(引)曩謨(引)諾乞叉(二合)怛囉(二合)𧹞曩謨(引)訥嚩(二合引)那舍囉(引)尸(引)南(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)沒第(引)嚩日里(二合引)嚩日里(二合引)鉢捺銘(二合引)娑囉娑囉鉢囉(二合)娑囉鉢囉(二合)娑囉三麼(二合)囉三麼(二合)囉託里(二合引)拏野訖里(二合引)拏野末里那(二合)野伽(引)多野伽(引)多野薩嚩尾覲曩(二合引)俱嚕俱嚕親那親那頻那頻那剎跛野剎跛野扇(引)帝(引)扇(引)帝(引)難(引)帝(引)難(引)帝(引)那(引)麼野那(引)麼野訥嚕(二合)怛那哩舍(引)野怛麼(二合引)南麼麼𠸪乞叉(二合)𠸪乞叉(二合)薩嚩薩怛嚩(二合)室左(二合)薩嚩諾乞剎(二合)怛囉(二合)仡囉(二合)賀(引)閉𧹞(引)麼(引)儞哩嚩(二合引)囉曳婆誐嚩底麼賀(引)麼(引)曳鉢囉(二合)娑馱野薩嚩播(引)播(引)儞彌(引)薩嚩薩怛嚩(二合引)南贊抳贊抳都嚕都嚕婆誐嚩帝贊抳贊抳蘇母蘇母祖母祖母婆嚩婆吠烏仡哩(二合引)烏仡囉(二合)多閉布囉野麼麼薩嚩薩怛嚩(二合引)難(引)左麼努(引)囉他薩嚩怛他(引)誐多(引)地瑟恥(二合)多三摩曳娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)娑嚩(二合引)賀吽娑嚩(二合引)賀(引)紇凌(二合)娑嚩(二合引)賀(引)通娑嚩(二合引)賀(引)定娑嚩(二合引)賀(引)嚩日囉(二合)馱囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)鉢捺麼(二合)馱囉(引)野娑嚩(二合引)賀阿𡫸底也(二合)野娑嚩(二合引)賀(引)穌麼野娑嚩(二合引)賀馱囉抳穌多(引)野娑嚩(二合引)賀(引)母馱野娑嚩(二合)賀勿里(二合)賀薩波(二合)多曳娑嚩(二合引)賀(引)速訖囉(二合)野娑嚩(二合引)賀(引)訖哩(二合)瑟拏(二合)嚩囉拏(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)囉賀吠娑嚩(二合引)賀(引)迦多吠娑嚩(二合引)賀(引)沒馱野娑嚩(二合引)賀嚩日囉(二合)馱囉野娑囉(二合引)賀(引)鉢那麼馱囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)俱麼囉(二合)野娑嚩(二合引)賀諾乞叉(二合)怛囉(二合)𧹞娑嚩(二合引)賀薩里舞波那囉(二合)嚩𧹞娑嚩(二合引)賀(引)唵薩哩嚩(二合)尾禰吽𠷑吒娑嚩(二合引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野曩謨(引)沒馱野曩謨(二合)嚩日囉(二合)馱囉(引)野曩謨鉢捺麼(二合)馱囉(引)野曩謨薩嚩仡囉(二合)賀(引)𧹞薩嚩商(引)波哩布囉迦(引)𧹞(引)曩謨(引)諾乞叉(二合)怛囉(二合)𧹞曩謨(引)訥嚩(二合引)那舍囉(引)尸(引)南(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)沒第(引)嚩日里(二合引)嚩日里(二合引)鉢捺銘(二合引)娑囉娑囉鉢囉(二合)娑囉鉢囉(二合)娑囉三麼(二合)囉三麼(二合)囉託里(二合引)拏野訖里(二合引)拏野末里那(二合)野伽(引)多野伽(引)多野薩嚩尾覲曩(二合引)俱嚕俱嚕親那親那頻那頻那剎跛野剎跛野扇(引)帝(引)扇(引)帝(引)難(引)帝(引)難(引)帝(引)那(引)麼野那(引)麼野訥嚕(二合)怛那哩舍(引)野怛麼(二合引)南麼麼𠸪乞叉(二合)𠸪乞叉(二合)薩嚩薩怛嚩(二合)室左(二合)薩嚩諾乞剎(二合)怛囉(二合)仡囉(二合)賀(引)閉𧹞(引)麼(引)儞哩嚩(二合引)囉曳婆誐嚩底麼賀(引)麼(引)曳鉢囉(二合)娑馱野薩嚩播(引)播(引)儞彌(引)薩嚩薩怛嚩(二合引)南贊抳贊抳都嚕都嚕婆誐嚩帝贊抳贊抳蘇母蘇母祖母祖母婆嚩婆吠烏仡哩(二合引)烏仡囉(二合)多閉布囉野麼麼薩嚩薩怛嚩(二合引)難(引)左麼努(引)囉他薩嚩怛他(引)誐多(引)地瑟恥(二合)多三摩曳娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)娑嚩(二合引)賀吽娑嚩(二合引)賀(引)紇凌(二合)娑嚩(二合引)賀(引)通娑嚩(二合引)賀(引)定娑嚩(二合引)賀(引)嚩日囉(二合)馱囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)鉢捺麼(二合)馱囉(引)野娑嚩(二合引)賀阿𡫸底也(二合)野娑嚩(二合引)賀(引)穌麼野娑嚩(二合引)賀馱囉抳穌多(引)野娑嚩(二合引)賀(引)母馱野娑嚩(二合)賀勿里(二合)賀薩波(二合)多曳娑嚩(二合引)賀(引)速訖囉(二合)野娑嚩(二合引)賀(引)訖哩(二合)瑟拏(二合)嚩囉拏(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)囉賀吠娑嚩(二合引)賀(引)迦多吠娑嚩(二合引)賀(引)沒馱野娑嚩(二合引)賀嚩日囉(二合)馱囉野娑囉(二合引)賀(引)鉢那麼馱囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)俱麼囉(二合)野娑嚩(二合引)賀諾乞叉(二合)怛囉(二合)𧹞娑嚩(二合引)賀薩里舞波那囉(二合)嚩𧹞娑嚩(二合引)賀(引)唵薩哩嚩(二合)尾禰吽𠷑吒娑嚩(二合引)

賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賀」

爾時世尊說此陀羅尼已，告金剛手菩薩言：「今此真言最上祕密，能與眾生滿一切願。若有人求長壽等，於八月七日起首，受持齋戒至十四日夜，依法供養宿曜至十五日，一晝夜中讀誦此陀羅尼，彼人得長壽至九十九歲，所有雷電龍鬼、諸惡星曜皆不能怖，復得宿命智，所願如意。」爾時一切宿曜聞佛所說，讚言：「善哉善哉！甚為希有。我等受持。」即以頭面禮世尊足，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此陀羅尼已，告金剛手菩薩言：「今此真言最上祕密，能與眾生滿一切願。若有人求長壽等，於八月七日起首，受持齋戒至十四日夜，依法供養宿曜至十五日，一晝夜中讀誦此陀羅尼，彼人得長壽至九十九歲，所有雷電龍鬼、諸惡星曜皆不能怖，復得宿命智，所願如意。」爾時一切宿曜聞佛所說，讚言：「善哉善哉！甚為希有。我等受持。」即以頭面禮世尊足，忽然不現。