摩登伽經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩登伽經卷下

吳天竺三藏竺律炎共支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳天竺三藏竺律炎共支謙譯

觀災祥品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀災祥品第六

「帝勝伽言：『仁者善聽。吾當更說星紀所行善惡之相。月離昴宿，是日生者，有大名稱，人所恭敬。月離於畢者，所生豪貴，眾共讚歎。月離於觜，是日生者，喜多忿諍，含毒害心。月離參星，其日孕育，多恣飲食，美味具足。月離於井，其日生者，倉廩盈溢，牛羊殷多。月離鬼星，生者修善。月離柳星，生者多欲。月離七星，生者尊貴。月離張星，生者短命。月離翼星，生者持戒。月離軫星，生者奸盜。月離角星，其日生者，善知音樂，能造瓔珞。月離亢星，生善算數。月離氐星，生為臣相。月離房星，生者能御，及善販賣。月離心星，生者愚癡，其命短促。月離尾星，生多係胤，大有名譽。月離箕星，生者好定。月離斗星，生者富貴。月離牛星，生有名稱。月離女星，生多榮寵。月離虛星，生則鬪亂。月離危星，生者為將。月離室星，生為盜賊主。月離壁星，生者多能，和合馨香。月離奎星，生多卑賤。月離婁星，生能市牛馬。月離胃星，生多屠殺。大婆羅門！我已廣說月離於星生者善惡。今當復說月離諸星，置立城邑善惡之相。月離昴星所立城邑，甚有威神，多饒財寶，或為大火之所燒害。月離畢星所立城邑，其中人民悉修善業，多饒財物、習誦經典，少於貪欲。月離觜星所立城邑，婦女繁多、牛羊無數，香華瓔珞具足而有。月離參星所立城邑，多有美味及豐財寶，其中人民皆悉愚癡。月離井星所立城邑，甚有威神，多有財寶、飯食穀麥，不久亦當而自磨滅。月離鬼星所立城邑，雖有惡人，於後必善，仁孝修慈、延年長壽，多有風神，五穀少味。月離柳星所立城邑。其中人民悲怨者眾，好生鬪諍，多有臭穢。月離七星所立城邑，其中人民皆有智慧及多財物，修戒行施、孝敬貞潔。月離張星所立城邑，多有女人，香華美味具足而有，藥穀並茂、人民安隱。月離翼星所立城邑，多饒財寶，人皆愚癡，為諸婦人之所欺陵，城邑長久，不可傾移。月離軫星所立城邑，其中人民多好諍訟，饒有牛馬。月離角星所立城邑，其中人民盡為婦人之所陵逼，雖有財寶為火焚燒。月離亢星所立城邑，多有財物、人民殷多，貪殘諂曲。月離氐星所立城邑，多有威神，其中人民善能祭祀，其後為兵之所殘滅。月離房星所立城邑，其中人民仁孝貞和、恭敬父兄，誦習經典、勤能祭祀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝勝伽言：『仁者善聽。吾當更說星紀所行善惡之相。月離昴宿，是日生者，有大名稱，人所恭敬。月離於畢者，所生豪貴，眾共讚歎。月離於觜，是日生者，喜多忿諍，含毒害心。月離參星，其日孕育，多恣飲食，美味具足。月離於井，其日生者，倉廩盈溢，牛羊殷多。月離鬼星，生者修善。月離柳星，生者多欲。月離七星，生者尊貴。月離張星，生者短命。月離翼星，生者持戒。月離軫星，生者奸盜。月離角星，其日生者，善知音樂，能造瓔珞。月離亢星，生善算數。月離氐星，生為臣相。月離房星，生者能御，及善販賣。月離心星，生者愚癡，其命短促。月離尾星，生多係胤，大有名譽。月離箕星，生者好定。月離斗星，生者富貴。月離牛星，生有名稱。月離女星，生多榮寵。月離虛星，生則鬪亂。月離危星，生者為將。月離室星，生為盜賊主。月離壁星，生者多能，和合馨香。月離奎星，生多卑賤。月離婁星，生能市牛馬。月離胃星，生多屠殺。大婆羅門！我已廣說月離於星生者善惡。今當復說月離諸星，置立城邑善惡之相。月離昴星所立城邑，甚有威神，多饒財寶，或為大火之所燒害。月離畢星所立城邑，其中人民悉修善業，多饒財物、習誦經典，少於貪欲。月離觜星所立城邑，婦女繁多、牛羊無數，香華瓔珞具足而有。月離參星所立城邑，多有美味及豐財寶，其中人民皆悉愚癡。月離井星所立城邑，甚有威神，多有財寶、飯食穀麥，不久亦當而自磨滅。月離鬼星所立城邑，雖有惡人，於後必善，仁孝修慈、延年長壽，多有風神，五穀少味。月離柳星所立城邑。其中人民悲怨者眾，好生鬪諍，多有臭穢。月離七星所立城邑，其中人民皆有智慧及多財物，修戒行施、孝敬貞潔。月離張星所立城邑，多有女人，香華美味具足而有，藥穀並茂、人民安隱。月離翼星所立城邑，多饒財寶，人皆愚癡，為諸婦人之所欺陵，城邑長久，不可傾移。月離軫星所立城邑，其中人民多好諍訟，饒有牛馬。月離角星所立城邑，其中人民盡為婦人之所陵逼，雖有財寶為火焚燒。月離亢星所立城邑，多有財物、人民殷多，貪殘諂曲。月離氐星所立城邑，多有威神，其中人民善能祭祀，其後為兵之所殘滅。月離房星所立城邑，其中人民仁孝貞和、恭敬父兄，誦習經典、勤能祭祀。

「『月離心星所立城邑，豐饒財寶，所有人民勤習經術、豪強熾盛。月離尾星所立城邑，多饒財寶及以美味，其中人民性多暴惡，其後為土之所傷害。月離箕星所立城邑，多有財寶，其中人民貪欲愚癡。月離斗星所立城邑，多饒財寶、五穀豐熟，其中人民勤於習誦，唯好鬪諍。月離女星所立城邑，多饒財寶、無有粟麥，其中人民少有疾病、善能和順。月離虛星所立城邑，其中人民隨順婦人，多有衣服、嚴身瓔珞，男女寡欲。月離危星所立城邑，其中人民意多諂曲、貪欲無厭，其後為水之所㵱流。月離室星所立城邑，其中人民皆悉安樂，性多姤嫉、好卑賤業。月離壁星所立城邑，其中人民漸漸增益，多饒財穀、好於布施。月離奎星所立城邑、其中人民豐饒牛馬、財寶無量。月離婁星所立城邑，其中人民安樂無疾、男女端正。月離胃星所立城邑，其中人民臭惡不淨、多喜諍訟，受諸苦惱。大婆羅門！今我所說置立城邑，盡依星圖，善惡必應，宜觀察而習學之。大婆羅門！月離於星置立城邑。如上所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『月離心星所立城邑，豐饒財寶，所有人民勤習經術、豪強熾盛。月離尾星所立城邑，多饒財寶及以美味，其中人民性多暴惡，其後為土之所傷害。月離箕星所立城邑，多有財寶，其中人民貪欲愚癡。月離斗星所立城邑，多饒財寶、五穀豐熟，其中人民勤於習誦，唯好鬪諍。月離女星所立城邑，多饒財寶、無有粟麥，其中人民少有疾病、善能和順。月離虛星所立城邑，其中人民隨順婦人，多有衣服、嚴身瓔珞，男女寡欲。月離危星所立城邑，其中人民意多諂曲、貪欲無厭，其後為水之所㵱流。月離室星所立城邑，其中人民皆悉安樂，性多姤嫉、好卑賤業。月離壁星所立城邑，其中人民漸漸增益，多饒財穀、好於布施。月離奎星所立城邑、其中人民豐饒牛馬、財寶無量。月離婁星所立城邑，其中人民安樂無疾、男女端正。月離胃星所立城邑，其中人民臭惡不淨、多喜諍訟，受諸苦惱。大婆羅門！今我所說置立城邑，盡依星圖，善惡必應，宜觀察而習學之。大婆羅門！月離於星置立城邑。如上所說。

「『吾今更宣月在諸宿天雨之想。夏月在昴，若有天雨，必多周遍，地上水深二尺八寸，多即陰雨，十日乃止。夏月在女及在室星，若有雨者，秋必多澤，火勢猛盛。夏月在畢，若有天雨，二尺一寸，宜種下田，賊盜並起，唯有二疾，患眼與腹，秋獲果實。夏月在觜，若天有雨，二尺八寸，秋水勢盛；無有攻伐，行路清淨，皆無所畏，人民安樂。夏月在參，天雨八寸，宜種下田；所有財物當密藏隱，其年饒賊，應嚴兵仗；及有三疾，身熱、上氣、咽喉疼痛，幼者多死。夏月在井，天雨四尺，於其年中雲雨極多，雨十四日中間不息；兵刀連起，殺害滋多。夏月在鬼，若天有雨，一尺五寸，宜種下田，雨澤以時，秋稼成熟；貴賤交諍、禽獸暴亂；及有三疾，一瘡、二癰、三者患疥。夏月在柳，上天降雨，二尺一寸，宜種下田；惡風猛盛、隣國諍訟；諸稼成熟。夏月在七星，注雨九寸，秋多苗實；胎者傷夭、死亡者眾。夏月在張，若天降雨，二尺七寸，其年秋實為他所食，人民多疾、胎者安全。夏月在翼，有雨善惡，如在張說。夏月在軫，若天有雨，九尺二寸，其年諸稼為禽鳥所害，雨澤尠少，秋不成實。夏月在角，若天有雨，二尺三寸，夏雨尠少，秋則滋多；兵少止息、人民安樂。夏月在亢，若天有雨，二尺一寸，盜賊並起、高卑無異。夏月在氐，有雨四尺，高下皆成；兵火俱盛，禽獸殞傷。夏月在房，有雨二尺，秋苗成熟；人民相禍、仁義都棄。夏月在心，若天降雨，一尺六寸；其年多疾，不宜騎乘象馬之人，及與刀兵。夏月在尾，天若有雨，一尺八寸，秋禾成熟，四方賊暴；有三疾起，一者患眼、二者患癰、三者患脇；花果繁茂，兵戈不興。夏月在箕，有雨二尺，前旱後澇，秋則成熟；有二種疾，患腹與目。夏月在斗，有雨七尺，宜種高田，水極暴盛；其年藥穀，悉皆成熟；有三疾起，如在鬼說。夏月在女，有雨三尺，水雨不時；秋水盛長，依水居者皆多死亡；刀兵流行。夏月在虛，上天降雨，一尺七寸，宜種下田；有癰疾生、刀兵亂起。夏月在危，有雨五寸，宜種下田，秋則成熟；內外兵亂，在城邑者携將妻子逃走他方。夏月在室，有雨三尺，初旱後澇，花果凋落；秋食不登，盜賊暴起，橫病流行，婦人多死。夏月在壁，若天有雨，四尺五寸，水雨流溢，牆壁崩倒；有四種疾，患下、目痛、咳嗽、身熱，幼死者眾；宜種高田，花果敷茂。夏月在奎，若天有雨，三尺二寸，宜種下田，秋稼成熟，兵戈不起。夏月在婁，若天有雨，一尺二寸，宜種下田，兵盜並起。夏月在胃，有雨四尺，宜種高田；其年荒儉，刀兵必起，父違子逆、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『吾今更宣月在諸宿天雨之想。夏月在昴，若有天雨，必多周遍，地上水深二尺八寸，多即陰雨，十日乃止。夏月在女及在室星，若有雨者，秋必多澤，火勢猛盛。夏月在畢，若有天雨，二尺一寸，宜種下田，賊盜並起，唯有二疾，患眼與腹，秋獲果實。夏月在觜，若天有雨，二尺八寸，秋水勢盛；無有攻伐，行路清淨，皆無所畏，人民安樂。夏月在參，天雨八寸，宜種下田；所有財物當密藏隱，其年饒賊，應嚴兵仗；及有三疾，身熱、上氣、咽喉疼痛，幼者多死。夏月在井，天雨四尺，於其年中雲雨極多，雨十四日中間不息；兵刀連起，殺害滋多。夏月在鬼，若天有雨，一尺五寸，宜種下田，雨澤以時，秋稼成熟；貴賤交諍、禽獸暴亂；及有三疾，一瘡、二癰、三者患疥。夏月在柳，上天降雨，二尺一寸，宜種下田；惡風猛盛、隣國諍訟；諸稼成熟。夏月在七星，注雨九寸，秋多苗實；胎者傷夭、死亡者眾。夏月在張，若天降雨，二尺七寸，其年秋實為他所食，人民多疾、胎者安全。夏月在翼，有雨善惡，如在張說。夏月在軫，若天有雨，九尺二寸，其年諸稼為禽鳥所害，雨澤尠少，秋不成實。夏月在角，若天有雨，二尺三寸，夏雨尠少，秋則滋多；兵少止息、人民安樂。夏月在亢，若天有雨，二尺一寸，盜賊並起、高卑無異。夏月在氐，有雨四尺，高下皆成；兵火俱盛，禽獸殞傷。夏月在房，有雨二尺，秋苗成熟；人民相禍、仁義都棄。夏月在心，若天降雨，一尺六寸；其年多疾，不宜騎乘象馬之人，及與刀兵。夏月在尾，天若有雨，一尺八寸，秋禾成熟，四方賊暴；有三疾起，一者患眼、二者患癰、三者患脇；花果繁茂，兵戈不興。夏月在箕，有雨二尺，前旱後澇，秋則成熟；有二種疾，患腹與目。夏月在斗，有雨七尺，宜種高田，水極暴盛；其年藥穀，悉皆成熟；有三疾起，如在鬼說。夏月在女，有雨三尺，水雨不時；秋水盛長，依水居者皆多死亡；刀兵流行。夏月在虛，上天降雨，一尺七寸，宜種下田；有癰疾生、刀兵亂起。夏月在危，有雨五寸，宜種下田，秋則成熟；內外兵亂，在城邑者携將妻子逃走他方。夏月在室，有雨三尺，初旱後澇，花果凋落；秋食不登，盜賊暴起，橫病流行，婦人多死。夏月在壁，若天有雨，四尺五寸，水雨流溢，牆壁崩倒；有四種疾，患下、目痛、咳嗽、身熱，幼死者眾；宜種高田，花果敷茂。夏月在奎，若天有雨，三尺二寸，宜種下田，秋稼成熟，兵戈不起。夏月在婁，若天有雨，一尺二寸，宜種下田，兵盜並起。夏月在胃，有雨四尺，宜種高田；其年荒儉，刀兵必起，父違子逆、

兄弟相害。如此皆名雨相善惡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兄弟相害。如此皆名雨相善惡。』

「時帝勝伽語蓮花實言：『大婆羅門！今我更說日月薄蝕吉凶之相，汝今應當善諦著心。月在昴宿若有蝕者，中國多災，禍難必起。月在畢宿而有蝕者，普遭患難，災亂頻興。若在觜蝕，大臣誅戮；乃至參井，亦復如是。若在柳宿，依山住者，皆當災患，及與龍蛇無不殘滅。月在七宿若有蝕者，種甘蔗人當被毀害。在張蝕者，怨賊降伏。在翼而蝕，近陂澤者亦悉衰落。若軫蝕者，守護城邑及防衛者皆悉亡壞。在角蝕者，飛鳥毀滅。在亢蝕者，畜妻男子亦當惱害。在氐而蝕，近水住者皆有災難。月在房蝕，商估之人及以御者，一切皆當無利益事。在心蝕者，如在嘴說。在尾蝕者，行人多死。在箕蝕者，乘騎象馬若斯之人亦當墜落。在斗蝕者，亦復如是。牛星蝕者，出家之人及南方者禍患滋多。在女蝕者，怨賊消滅，牧馬之人皆當殘毀。在虛蝕者，北方之人並悉破壞。在危蝕者，敢能呪術祠祀之人皆當傷害。在室蝕者，為香瓔人亦皆毀壞。在壁而蝕，知樂者衰。若在奎蝕，諸乘船者亦不利益。在婁而蝕，市馬者死。在胃而蝕，田夫亡壞。此則名為薄蝕之相。如其體性，我已分別。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時帝勝伽語蓮花實言：『大婆羅門！今我更說日月薄蝕吉凶之相，汝今應當善諦著心。月在昴宿若有蝕者，中國多災，禍難必起。月在畢宿而有蝕者，普遭患難，災亂頻興。若在觜蝕，大臣誅戮；乃至參井，亦復如是。若在柳宿，依山住者，皆當災患，及與龍蛇無不殘滅。月在七宿若有蝕者，種甘蔗人當被毀害。在張蝕者，怨賊降伏。在翼而蝕，近陂澤者亦悉衰落。若軫蝕者，守護城邑及防衛者皆悉亡壞。在角蝕者，飛鳥毀滅。在亢蝕者，畜妻男子亦當惱害。在氐而蝕，近水住者皆有災難。月在房蝕，商估之人及以御者，一切皆當無利益事。在心蝕者，如在嘴說。在尾蝕者，行人多死。在箕蝕者，乘騎象馬若斯之人亦當墜落。在斗蝕者，亦復如是。牛星蝕者，出家之人及南方者禍患滋多。在女蝕者，怨賊消滅，牧馬之人皆當殘毀。在虛蝕者，北方之人並悉破壞。在危蝕者，敢能呪術祠祀之人皆當傷害。在室蝕者，為香瓔人亦皆毀壞。在壁而蝕，知樂者衰。若在奎蝕，諸乘船者亦不利益。在婁而蝕，市馬者死。在胃而蝕，田夫亡壞。此則名為薄蝕之相。如其體性，我已分別。』

「帝勝伽言：『仁者當聽。我今復說月在眾星所應為事。月在昴宿，應為祭祀，受於爵位，葺蓋屋宅、買眾雜畜、調習牛馬、作金石器、造為溫室，宜殖彤花、建立牆壁、遷居洗浴、著新淨衣。不宜織總、諍訟繫閉。應修道路，宜為金銀銅鐵之器。其日若雨，必不周遍。是日生者，性多躁急，武技長壽，懃於祭祀。月在畢日，宜應耕墾、婚姻蓋宅、出財調獸、裁衣等事；不宜責斂、鬪戰、造酒。其日雨吉。生者慈悲，多欲貪味，豐有財物，壽命延長。月在嘴日，宜為市會、遣使、塗舍、植樹、造蓋、建殿、治路、著弊故衣、瑩飾瓔珞、宜祭神祇。其日有雨，普皆周遍。生者怯弱，好眠多欲，聰慧有智。月在參日，宜應責斂、治井河渠、買於牸牛、壓脂造酒及笮甘蔗，甚忌凶事。其日雨者，水必流溢。生者好田，性甘肉味。月在井日，宜造瓶器、剃髮、受戒、移處異居，不應進藥。其日雨吉。若有生者，多欲少食，好為眾事。月在鬼日，宜服妙藥、著新淨衣、洗浴祭祀、置立臣位、貫身瓔珞、剃髮造蓋。此日生者，為人賢善，壽命延長。月在柳宿，宜建凶事、造牆市肆、堰水立橋。其日若雨，多有蚊虻，後雨減少。此日生者，性多弊惡，好睡短壽。月在七星，宜植雜穀、立倉、和怨、種芸、造犁、祭祀尊靈。其日有雨，秋必成實。若有生者，愛親好欲，長命多食，鬪戰必勝。不宜凶事。月在張宿，宜造瓔珞、著新淨衣、種植果木、造立市肆。宜為善事、葺宅雇人。此日生者，少髮端正。其日有雨，秋多成實。月在翼日，一切事吉。是日生者，端嚴殊特，聰慧強識，亡失還得。其日有雨，秋稼成熟。月在軫宿，一切皆吉，宜調象馬、授官、造池，不利竊盜。其日有雨，必當流溢。生者勇健，盜而多智，長壽少病。月在角宿，宜當裁衣、造於瓔珞、閱軍布陣、撿藏倉庫、服藥器、習船乘、作妓樂、營素畫。其日有雨，必不周遍。此日生者，聰明多智，善能瞻相，恒好田獵，性多輕躁，壽命長久，情好貪欲。月在亢宿，宜調象馬、造於樂器、婚娉嫁娶，不宜出外追逐怨惡。其日有雨，後必多風。此日生者，聰明多疾，性剛武勇。月在氐日，宜為種植果及稻麻、造舍、洗浴，不宜植豆。其日若雨，於後少水。此日生者，端正多智，少於繼嗣，躁性貪味，喜樂善人。月在房宿日，宜出財物，亡者易獲。其日生者，多贍親戚，樂行福業。此日有雨，必當瀑漲。月在心宿，宜登天位，建立城邑，官事通易，亡者難獲。其日生者，必為長子，多智長壽，通達經論，調伏象馬，宜立宰守，被傷者死。不宜凶事。其日雨吉。月在尾宿、宜種果菜、責斂、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝勝伽言：『仁者當聽。我今復說月在眾星所應為事。月在昴宿，應為祭祀，受於爵位，葺蓋屋宅、買眾雜畜、調習牛馬、作金石器、造為溫室，宜殖彤花、建立牆壁、遷居洗浴、著新淨衣。不宜織總、諍訟繫閉。應修道路，宜為金銀銅鐵之器。其日若雨，必不周遍。是日生者，性多躁急，武技長壽，懃於祭祀。月在畢日，宜應耕墾、婚姻蓋宅、出財調獸、裁衣等事；不宜責斂、鬪戰、造酒。其日雨吉。生者慈悲，多欲貪味，豐有財物，壽命延長。月在嘴日，宜為市會、遣使、塗舍、植樹、造蓋、建殿、治路、著弊故衣、瑩飾瓔珞、宜祭神祇。其日有雨，普皆周遍。生者怯弱，好眠多欲，聰慧有智。月在參日，宜應責斂、治井河渠、買於牸牛、壓脂造酒及笮甘蔗，甚忌凶事。其日雨者，水必流溢。生者好田，性甘肉味。月在井日，宜造瓶器、剃髮、受戒、移處異居，不應進藥。其日雨吉。若有生者，多欲少食，好為眾事。月在鬼日，宜服妙藥、著新淨衣、洗浴祭祀、置立臣位、貫身瓔珞、剃髮造蓋。此日生者，為人賢善，壽命延長。月在柳宿，宜建凶事、造牆市肆、堰水立橋。其日若雨，多有蚊虻，後雨減少。此日生者，性多弊惡，好睡短壽。月在七星，宜植雜穀、立倉、和怨、種芸、造犁、祭祀尊靈。其日有雨，秋必成實。若有生者，愛親好欲，長命多食，鬪戰必勝。不宜凶事。月在張宿，宜造瓔珞、著新淨衣、種植果木、造立市肆。宜為善事、葺宅雇人。此日生者，少髮端正。其日有雨，秋多成實。月在翼日，一切事吉。是日生者，端嚴殊特，聰慧強識，亡失還得。其日有雨，秋稼成熟。月在軫宿，一切皆吉，宜調象馬、授官、造池，不利竊盜。其日有雨，必當流溢。生者勇健，盜而多智，長壽少病。月在角宿，宜當裁衣、造於瓔珞、閱軍布陣、撿藏倉庫、服藥器、習船乘、作妓樂、營素畫。其日有雨，必不周遍。此日生者，聰明多智，善能瞻相，恒好田獵，性多輕躁，壽命長久，情好貪欲。月在亢宿，宜調象馬、造於樂器、婚娉嫁娶，不宜出外追逐怨惡。其日有雨，後必多風。此日生者，聰明多疾，性剛武勇。月在氐日，宜為種植果及稻麻、造舍、洗浴，不宜植豆。其日若雨，於後少水。此日生者，端正多智，少於繼嗣，躁性貪味，喜樂善人。月在房宿日，宜出財物，亡者易獲。其日生者，多贍親戚，樂行福業。此日有雨，必當瀑漲。月在心宿，宜登天位，建立城邑，官事通易，亡者難獲。其日生者，必為長子，多智長壽，通達經論，調伏象馬，宜立宰守，被傷者死。不宜凶事。其日雨吉。月在尾宿、宜種果菜、責斂、

祭祀、療治眾病、身服瓔珞，餘者皆凶。宜造酒蘖。其日生者，多有繼嗣，豐財長壽，所失難得。其日雨善。月在箕宿，宜治河渠、種植花果、建立園圃。宜出家人，自餘皆凶，所失難獲。在日生者，長壽端正、孝順慈仁。月在斗宿，不宜忿諍、不服新衣、收斂祭祀。其日生者，孝敬寡言、博練眾典、失者易得。其日雨善。月在牛宿，如斗星說。月在女宿，宜誦經籍、立臣祭祀、閱軍出師。是日生者，少疾多智、聰明孝順。其日雨吉，所失悉獲。月在虛宿，眾事皆善。此日生者，聰慧多識、饒財柔善、所失難得。其日有雨，於後少水。月在危宿，宜應進藥、祭祀神祇、出財市易、宜種麻麥，不應遣使、置位、植藥，所失易得。其日生者，性多躁急。月在室宿，宜為凶事，傷失難得。其日所生，豪貴和睦，其性暴急。此日雨吉。月在壁宿，不宜南行，餘事不吉。其日生者，尊貴長壽、名稱高遠。此日有雨，所亡滋多。月在奎宿，宜出金銀、穀麥財物、立倉造酒，不宜營橋、造蘗治路、和合香藥、著新淨衣。其日生者，出家修福，憐愍眾生、拯救窮乏、和協親族。其日宜雨，所失還得，宜造馬厩。月在婁宿，宜造溫室、置立馬厩、調伏車馬、出入財賄。宜植禾稼，當進妙藥療治眾病。其日生者，聰明端正，終獲榮寵，少病剛武。其日宜雨，所失易得。月在胃宿，宜造凶事，班位雇人。不宜嫁娶。其日生者，強取財貨、多偽少實、無量雜惡、貪欲諂曲皆集其身。所失難得，病難除愈。不宜出遊。乃至降雨，宜祭神祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祭祀、療治眾病、身服瓔珞，餘者皆凶。宜造酒蘖。其日生者，多有繼嗣，豐財長壽，所失難得。其日雨善。月在箕宿，宜治河渠、種植花果、建立園圃。宜出家人，自餘皆凶，所失難獲。在日生者，長壽端正、孝順慈仁。月在斗宿，不宜忿諍、不服新衣、收斂祭祀。其日生者，孝敬寡言、博練眾典、失者易得。其日雨善。月在牛宿，如斗星說。月在女宿，宜誦經籍、立臣祭祀、閱軍出師。是日生者，少疾多智、聰明孝順。其日雨吉，所失悉獲。月在虛宿，眾事皆善。此日生者，聰慧多識、饒財柔善、所失難得。其日有雨，於後少水。月在危宿，宜應進藥、祭祀神祇、出財市易、宜種麻麥，不應遣使、置位、植藥，所失易得。其日生者，性多躁急。月在室宿，宜為凶事，傷失難得。其日所生，豪貴和睦，其性暴急。此日雨吉。月在壁宿，不宜南行，餘事不吉。其日生者，尊貴長壽、名稱高遠。此日有雨，所亡滋多。月在奎宿，宜出金銀、穀麥財物、立倉造酒，不宜營橋、造蘗治路、和合香藥、著新淨衣。其日生者，出家修福，憐愍眾生、拯救窮乏、和協親族。其日宜雨，所失還得，宜造馬厩。月在婁宿，宜造溫室、置立馬厩、調伏車馬、出入財賄。宜植禾稼，當進妙藥療治眾病。其日生者，聰明端正，終獲榮寵，少病剛武。其日宜雨，所失易得。月在胃宿，宜造凶事，班位雇人。不宜嫁娶。其日生者，強取財貨、多偽少實、無量雜惡、貪欲諂曲皆集其身。所失難得，病難除愈。不宜出遊。乃至降雨，宜祭神祇。

「『大婆羅門！吾今更說地動之相，汝應善聽。凡地動者，必多兵起。其一地動，三大亦然。三月地動，不過一旬當有兵起。四月地動者，亦如上說。五月地動，二十五日便有兵起。六月地動，七十五日便有兵起。七月地動，不過百日便有兵起。八月地動，至六十日便有兵起。九月地動，至九十日便有兵起。十月地動，五十五日便有兵起。十一月地動，不過百日便有兵起。臘月動者，如上所說。正月地動，至九十日便有兵起。二月地動，至三十日便有兵起。一歲之中月月地動，地動之處城邑空曠、逃走他國、或依曠野，經十五年而還其家。我今復說月在眾宿地動之相。月在昴宿而地動者，火勢熾盛焚燒城邑，金銀工作悉皆衰滅，生者盡死。月在畢宿而地動者，懷孕婦人胎多夭殤，諸果凋落，飢饉、疾疫、兵刀相害死者甚眾，及諸國王亦當衰損。月在嘴宿若有地動，藥木不茂，隱山學士、懃祭之人皆當死滅。月在參宿有地動者，草木萎死、苗稼毀落，行人、小王、盜賊等死。月在井宿而有地動，依山住者工作之人皆悉凋弊。月在鬼宿而地動者，商主、軍師、遠行估客、近山諸王皆當亡滅，多於災雹傷害苗稼。月在柳宿而地動者，龍蛇蟄蟲、飛鳥走獸、和合毒者當被傷害。月在七星有地動者，諸王有災祭祀斷絕，豪姓大智作樂者衰。月在張宿而地動者，四時調和，稅奪人物、修戒者衰。月在翼宿而地動者，諸商價人、依山住者并大臣衰。月在軫宿而地動者，凡師醫人、軍主善算，如斯之等皆當殘毀。月在角宿而地動者，如軫所說。月在亢宿而地動者，諸有盜賊、樂人、屠者、行客、象馬、依山住人皆當衰滅。月在氐宿而有地動，山崩木落、惡風暴起、雹傷禾稼。月在房宿而地動者，盜賊多死、諂媚人衰、父違子逆不相隨順。月在心宿而地動者，大王有災，烏鳥走獸、勇健者衰。月在尾宿而地動者，二足四足在山穴者皆當衰殄。其年荒儉，乳者乾枯，山石崩倒。月在箕宿而有地動，在水諸獸、豪姓大富、有智慧者悉皆衰滅。月在斗宿而地動者，銅鐵鉛錫造作之者及諸貧賤皆當衰盡，村營移徙。月在女宿而地動者，王人、誦人、小國王等皆當衰滅。月在虛宿而地動者，聚落分散，富人、射人、長者等衰。月在危宿而地動者，象馬諸畜多有疫死，乘御人衰。月在室宿而地動者，畜養猪豕、屠殺雜類、依恃山河凶惡人衰。月在壁宿而地動者，修福之人及依水者皆悉衰滅。月在奎宿而地動者，刀兵大起損害國土，客強主弱。月在婁宿而地動者，兄弟相害、胎者夭殤、三災流行、大惡雲集。月在胃宿而地動者，盜賊多死、果木不成，餘如前說。三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大婆羅門！吾今更說地動之相，汝應善聽。凡地動者，必多兵起。其一地動，三大亦然。三月地動，不過一旬當有兵起。四月地動者，亦如上說。五月地動，二十五日便有兵起。六月地動，七十五日便有兵起。七月地動，不過百日便有兵起。八月地動，至六十日便有兵起。九月地動，至九十日便有兵起。十月地動，五十五日便有兵起。十一月地動，不過百日便有兵起。臘月動者，如上所說。正月地動，至九十日便有兵起。二月地動，至三十日便有兵起。一歲之中月月地動，地動之處城邑空曠、逃走他國、或依曠野，經十五年而還其家。我今復說月在眾宿地動之相。月在昴宿而地動者，火勢熾盛焚燒城邑，金銀工作悉皆衰滅，生者盡死。月在畢宿而地動者，懷孕婦人胎多夭殤，諸果凋落，飢饉、疾疫、兵刀相害死者甚眾，及諸國王亦當衰損。月在嘴宿若有地動，藥木不茂，隱山學士、懃祭之人皆當死滅。月在參宿有地動者，草木萎死、苗稼毀落，行人、小王、盜賊等死。月在井宿而有地動，依山住者工作之人皆悉凋弊。月在鬼宿而地動者，商主、軍師、遠行估客、近山諸王皆當亡滅，多於災雹傷害苗稼。月在柳宿而地動者，龍蛇蟄蟲、飛鳥走獸、和合毒者當被傷害。月在七星有地動者，諸王有災祭祀斷絕，豪姓大智作樂者衰。月在張宿而地動者，四時調和，稅奪人物、修戒者衰。月在翼宿而地動者，諸商價人、依山住者并大臣衰。月在軫宿而地動者，凡師醫人、軍主善算，如斯之等皆當殘毀。月在角宿而地動者，如軫所說。月在亢宿而地動者，諸有盜賊、樂人、屠者、行客、象馬、依山住人皆當衰滅。月在氐宿而有地動，山崩木落、惡風暴起、雹傷禾稼。月在房宿而地動者，盜賊多死、諂媚人衰、父違子逆不相隨順。月在心宿而地動者，大王有災，烏鳥走獸、勇健者衰。月在尾宿而地動者，二足四足在山穴者皆當衰殄。其年荒儉，乳者乾枯，山石崩倒。月在箕宿而有地動，在水諸獸、豪姓大富、有智慧者悉皆衰滅。月在斗宿而地動者，銅鐵鉛錫造作之者及諸貧賤皆當衰盡，村營移徙。月在女宿而地動者，王人、誦人、小國王等皆當衰滅。月在虛宿而地動者，聚落分散，富人、射人、長者等衰。月在危宿而地動者，象馬諸畜多有疫死，乘御人衰。月在室宿而地動者，畜養猪豕、屠殺雜類、依恃山河凶惡人衰。月在壁宿而地動者，修福之人及依水者皆悉衰滅。月在奎宿而地動者，刀兵大起損害國土，客強主弱。月在婁宿而地動者，兄弟相害、胎者夭殤、三災流行、大惡雲集。月在胃宿而地動者，盜賊多死、果木不成，餘如前說。三

大之相，今當分別。地動之後，於七日中若有赤雲、日月無光、流星飛行，是名火動，非是災怪。於七日後若有大雨，宜多種植，其年豐實無有災惡。若地動後七日之中，雲東西行，形似魚鼈，其色正黑隱蔽日月，是名水動。其年多水，宜植高田，其餘災異如星所說。若七日後有大風起，日月光赤，是名風動。其年兵興，不宜出師，火甚熾盛，焚燒傷害。卯時地動，害諸國王、象馬車乘。午時動者，害諸大臣。未時動者，害眾雜畜及種田者。酉時動者，害諸盜賊及諸僕使。子時動者，害貧賤者及與婦人。月初旬動，害於商人。中旬動者，害豪勝人及童幼者。下旬地動，為災尠少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大之相，今當分別。地動之後，於七日中若有赤雲、日月無光、流星飛行，是名火動，非是災怪。於七日後若有大雨，宜多種植，其年豐實無有災惡。若地動後七日之中，雲東西行，形似魚鼈，其色正黑隱蔽日月，是名水動。其年多水，宜植高田，其餘災異如星所說。若七日後有大風起，日月光赤，是名風動。其年兵興，不宜出師，火甚熾盛，焚燒傷害。卯時地動，害諸國王、象馬車乘。午時動者，害諸大臣。未時動者，害眾雜畜及種田者。酉時動者，害諸盜賊及諸僕使。子時動者，害貧賤者及與婦人。月初旬動，害於商人。中旬動者，害豪勝人及童幼者。下旬地動，為災尠少。

摩登伽經明時分別品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩登伽經明時分別品第七

「『大婆羅門！我今更說晝夜分數長短時節，汝當善聽。冬十一月，其日最短，晝夜分別有三十分，晝十二分、夜十八分。五月夏至日，晝十八分、夜十二分。八月二月，晝夜停等。自從五月，日退夜進；至十一月，夜退日進。至於五月，日夜進退，亦一分進亦一分退。月朔起於初月一日，其月起於二月一日。節氣起春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大婆羅門！我今更說晝夜分數長短時節，汝當善聽。冬十一月，其日最短，晝夜分別有三十分，晝十二分、夜十八分。五月夏至日，晝十八分、夜十二分。八月二月，晝夜停等。自從五月，日退夜進；至十一月，夜退日進。至於五月，日夜進退，亦一分進亦一分退。月朔起於初月一日，其月起於二月一日。節氣起春。

「『我當復說剎那分數。婦人紡綖得長一尋，是則名為剎那時也。六十剎那名一羅婆，三十羅婆名為一時。此一時者，日一分也。凡三十分為一日夜。此三十分，各有名字。日初出分，名曰四月。二月一日日初出時，人影長於九十六尋。第二影長六十尋。第三名富影，長十二尋。第四名屋影，長六尋。五名大富影，長五尋。六名三圍影，長四尋。七名對面影，長三尋。第八名共，於日正中，影共人等。第九名尺影，長三尋。第十名勢影，長四尋。十一名勝影，長五尋。十二大堅影，長六尋。十三婆修影，十二尋。十四端正影，六十尋。十五凶惡影，九十六尋。此是一日十五分名。日沒名惡，二名星現，三名快攝，四名安隱，五名無邊，第六名忽，七名羅剎，第八名眠，第九名梵，第十名地提，十一鳥鳴，十二名才，十三名火，十四影足，十五近聚。此是晝夜三十分名。是三十分名一晝夜，三十晝夜名為一月，此十二月名為一歲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我當復說剎那分數。婦人紡綖得長一尋，是則名為剎那時也。六十剎那名一羅婆，三十羅婆名為一時。此一時者，日一分也。凡三十分為一日夜。此三十分，各有名字。日初出分，名曰四月。二月一日日初出時，人影長於九十六尋。第二影長六十尋。第三名富影，長十二尋。第四名屋影，長六尋。五名大富影，長五尋。六名三圍影，長四尋。七名對面影，長三尋。第八名共，於日正中，影共人等。第九名尺影，長三尋。第十名勢影，長四尋。十一名勝影，長五尋。十二大堅影，長六尋。十三婆修影，十二尋。十四端正影，六十尋。十五凶惡影，九十六尋。此是一日十五分名。日沒名惡，二名星現，三名快攝，四名安隱，五名無邊，第六名忽，七名羅剎，第八名眠，第九名梵，第十名地提，十一鳥鳴，十二名才，十三名火，十四影足，十五近聚。此是晝夜三十分名。是三十分名一晝夜，三十晝夜名為一月，此十二月名為一歲也。

「『大婆羅門！今復說漏刻之法。如人瞬頃，名一羅婆，此四羅婆名一迦啅，四十迦啅名一迦羅，三十迦羅則名一刻，如是二刻名為一分。一刻用水盈滿五升，圓筩四寸以承瓶下，黃金六銖以為此筩，漏水五升是名一刻。如是時法，我已分別。今說里數由旬之法。七微塵名一細，七細名一塵，七塵為一兔毛，七兔毛名一羊毛，七羊毛名一牛毛，七牛毛名曰一蟣，七蟣名一虱，七虱名一麥，七麥名一指，十二指名毘多悉提，二毘多悉提名一肘，四肘名一弓，千弓名一聲，四聲名一由旬。我今復說斤兩輕重。十二麥名一大豆，十六大豆名修跋那，重十二銖。二十四銖名為一兩，十六兩名為一斤。二兩名一婆羅，二婆羅名一撮，二撮名一掬，六掬名鉢悉他。二十四婆羅名摩伽陀鉢悉他。如是廣說斤兩數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大婆羅門！今復說漏刻之法。如人瞬頃，名一羅婆，此四羅婆名一迦啅，四十迦啅名一迦羅，三十迦羅則名一刻，如是二刻名為一分。一刻用水盈滿五升，圓筩四寸以承瓶下，黃金六銖以為此筩，漏水五升是名一刻。如是時法，我已分別。今說里數由旬之法。七微塵名一細，七細名一塵，七塵為一兔毛，七兔毛名一羊毛，七羊毛名一牛毛，七牛毛名曰一蟣，七蟣名一虱，七虱名一麥，七麥名一指，十二指名毘多悉提，二毘多悉提名一肘，四肘名一弓，千弓名一聲，四聲名一由旬。我今復說斤兩輕重。十二麥名一大豆，十六大豆名修跋那，重十二銖。二十四銖名為一兩，十六兩名為一斤。二兩名一婆羅，二婆羅名一撮，二撮名一掬，六掬名鉢悉他。二十四婆羅名摩伽陀鉢悉他。如是廣說斤兩數法。

「『大婆羅門！我今復說月在眾宿病者輕重，宜應善聽。月在昴宿，有得病者，酪飯祭火，四日乃愈。月在畢宿，其得病者，以香祭火，五日後愈。月在嘴宿，有得病者，豆糜祭月，八日方愈。月在參宿，有得病者，當以乳糜祭四道神，十日得愈。月在井宿，其得病者，香花祭日，八日得愈。月在鬼宿，有得病者，花祭歲星，五日除愈。月在柳宿，得病多死，不宜療治。月在七星，病者至困，以胡麻糜祭其先人，八日乃愈。月在張宿，其得病者，香花祭神，七日乃愈。月在翼宿，至惡難差。月在軫宿，其得病者，香花祭神，五日除愈。月在角宿，其得病者，豆糜祭神，八日得愈。月在亢宿，其得病者，極惡難治，二十五日乃可得愈，宜花祭神。月在氐宿，有病者重，經十九日乃可除愈，宜花祭神。月在房宿，其有病者，經十五日，以酥祭神乃可得愈。月在心宿，有得病者，經十二日，極重難治，宜以香花祭天帝釋乃可得愈。月在尾宿，其得病者經三十日，胡麻祭神乃可除差。月在箕宿，病經八日，應以麻糜祭於水神。月在斗宿，病經七日，宜以乳糜用祭諸神。月在女宿，病至難治，經十二日，花祭山神乃可除愈。月在虛宿，經十三日，宜以酥糜香花祭神。月在危宿，病十三日，宜酥乳糜用祭水神。月在室宿，病者難治。月在壁宿，病經七日，花祭竈神，然後可愈。月在奎宿，病者必經二十八日，宜以香花祭於神祇。月在婁宿，病者必經二十五日，麥粥祭神，後可除愈。月在胃宿，病者難治。是則名為月在眾宿病輕重相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大婆羅門！我今復說月在眾宿病者輕重，宜應善聽。月在昴宿，有得病者，酪飯祭火，四日乃愈。月在畢宿，其得病者，以香祭火，五日後愈。月在嘴宿，有得病者，豆糜祭月，八日方愈。月在參宿，有得病者，當以乳糜祭四道神，十日得愈。月在井宿，其得病者，香花祭日，八日得愈。月在鬼宿，有得病者，花祭歲星，五日除愈。月在柳宿，得病多死，不宜療治。月在七星，病者至困，以胡麻糜祭其先人，八日乃愈。月在張宿，其得病者，香花祭神，七日乃愈。月在翼宿，至惡難差。月在軫宿，其得病者，香花祭神，五日除愈。月在角宿，其得病者，豆糜祭神，八日得愈。月在亢宿，其得病者，極惡難治，二十五日乃可得愈，宜花祭神。月在氐宿，有病者重，經十九日乃可除愈，宜花祭神。月在房宿，其有病者，經十五日，以酥祭神乃可得愈。月在心宿，有得病者，經十二日，極重難治，宜以香花祭天帝釋乃可得愈。月在尾宿，其得病者經三十日，胡麻祭神乃可除差。月在箕宿，病經八日，應以麻糜祭於水神。月在斗宿，病經七日，宜以乳糜用祭諸神。月在女宿，病至難治，經十二日，花祭山神乃可除愈。月在虛宿，經十三日，宜以酥糜香花祭神。月在危宿，病十三日，宜酥乳糜用祭水神。月在室宿，病者難治。月在壁宿，病經七日，花祭竈神，然後可愈。月在奎宿，病者必經二十八日，宜以香花祭於神祇。月在婁宿，病者必經二十五日，麥粥祭神，後可除愈。月在胃宿，病者難治。是則名為月在眾宿病輕重相。

「『大婆羅門！我今復說月在諸宿，被囚執者解脫遲速。月在昴宿，被囚執者三日必免。畢宿亦然。嘴星被執，二十一日然後得免。參十五日，井宿七日，鬼宿三日，柳三十日，七星十六日，張宿十日，翼宿七日，軫宿五日，角宿七日，亢宿十日，氐二十六日，房十九日，心十八日，尾三十六日，箕十四日，斗、牛、女、虛、危、室、壁、奎宿皆十四日而後得免。婁宿三日。胃宿被執，難可得免。是則名為月在眾宿繫閉遲速。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大婆羅門！我今復說月在諸宿，被囚執者解脫遲速。月在昴宿，被囚執者三日必免。畢宿亦然。嘴星被執，二十一日然後得免。參十五日，井宿七日，鬼宿三日，柳三十日，七星十六日，張宿十日，翼宿七日，軫宿五日，角宿七日，亢宿十日，氐二十六日，房十九日，心十八日，尾三十六日，箕十四日，斗、牛、女、虛、危、室、壁、奎宿皆十四日而後得免。婁宿三日。胃宿被執，難可得免。是則名為月在眾宿繫閉遲速。

「『我今復說黑子之相。婦人項上有黶紫色，夫必為王。其色若黑，乳間有報，夫為將軍。眉間有黑，報黶在頸，經歷五夫，衣食不乏。頰上有黑，報黶在背，孤寡歷年，夫難可得。耳上黑者，報黶在腰，強記博識。上脣有黑，報黶在手，為人欺誑。下脣有黑，報黶在下，性多婬泆，不乏飲食。頤上黑者，在下有報，自然餚饍，無所乏少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今復說黑子之相。婦人項上有黶紫色，夫必為王。其色若黑，乳間有報，夫為將軍。眉間有黑，報黶在頸，經歷五夫，衣食不乏。頰上有黑，報黶在背，孤寡歷年，夫難可得。耳上黑者，報黶在腰，強記博識。上脣有黑，報黶在手，為人欺誑。下脣有黑，報黶在下，性多婬泆，不乏飲食。頤上黑者，在下有報，自然餚饍，無所乏少。

「『大婆羅門！我今復說月會諸宿。六月中旬，月在女宿，未在七星。其一月中，晝十七分、夜十三分。爾時當樹十二寸表，量日中影長於五寸。七月中旬，月在室宿，未在於翼，晝十六分、夜十四分，影長八寸。八月中旬，月在婁宿，未在於亢，影十三寸，晝夜各分，為十五分。九月中旬，月在昴宿，未在於房，影十五寸，晝十四分、夜十六分。十月中旬，月在嘴宿，未在於箕，影十八寸，晝十三分、夜十七分。十一月中旬，月在鬼宿，未在於女，中影則有二十一寸，晝十二分、夜十八分。臘月中旬，月在七星，未在於危，影十八寸，晝十三分、夜十七分。正月中旬，月在翼宿，未在於奎，影十五寸，晝十四分、夜十六分。二月中旬，月在角宿，未在於胃，影十三寸，晝夜十五，為三十分。三月中旬，月在氐宿，未在於畢，中影十寸，晝十六分、夜十四分。四月中旬，月在心宿，未在於參，中影七寸，晝十七分、夜十三分。五月中旬，月在箕宿，未在於鬼，中影四寸，晝十八分、夜十二分。如是等名月會宿法。我今更說出閏之要。於十九年凡有七閏。五年再閏，其日五月至於十月盡，皆南行，夜增一分、日減一分。從十一月至盡四月，皆俱北行，晝加一分、夜減一分。月形增損，由日遠近。日、月、熒惑、辰星、歲星、太白、鎮星，是為七曜。其歲星者，於十二歲始一周天。其鎮星者，二十八歲乃一周天。太白歲半始一周天，熒惑二歲始一周天，辰星一歲乃一周天。凡歲三百六十五日，日一周天；月三十日乃一周天。此是七曜周天數法。我今更說二十八宿所主之者。昴主帝王，畢主天下，嘴主曠野并及大臣，參井亦然，柳主龍蛇依山住者，七星主於種甘蔗人，張主盜賊，翼主坐人，軫星主於城內居士，角主飛鳥，亢主出家修福之者，氐主水人及與蟲獸，房主商價及以御人，心星所主如昂嘴說，尾主行人，箕主乘騎，斗如上說，牛主南方赤衣盜賊及戲笑者，虛主中土，危主醫筮合塗香者，壁星惟主能作樂者，奎主乘船，婁當市馬，胃主耕種。如是分別星紀所屬。』是時蓮華實聞是語已，讚摩登伽：『善者仁者，所言誠諦。今以吾女用妻卿子，不須財物，可為婚姻。』諸婆羅門聞是語已，咸生瞋恚而作是言：『云何以女與此下賤？』時蓮華實告弟子言：『法無二相，悉皆同等。汝今勿生憍慢之心。』語帝勝伽：『汝可受水，當與卿女。』時摩登伽成婚姻已，歡喜而去。諸比丘！時摩登伽，我身是也。蓮華實者，舍利弗是。師子耳者，阿難是也。爾時女者，今性比丘尼是。以於往昔日曾為夫妻，愛心未息，今故隨逐。」說是經時，六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大婆羅門！我今復說月會諸宿。六月中旬，月在女宿，未在七星。其一月中，晝十七分、夜十三分。爾時當樹十二寸表，量日中影長於五寸。七月中旬，月在室宿，未在於翼，晝十六分、夜十四分，影長八寸。八月中旬，月在婁宿，未在於亢，影十三寸，晝夜各分，為十五分。九月中旬，月在昴宿，未在於房，影十五寸，晝十四分、夜十六分。十月中旬，月在嘴宿，未在於箕，影十八寸，晝十三分、夜十七分。十一月中旬，月在鬼宿，未在於女，中影則有二十一寸，晝十二分、夜十八分。臘月中旬，月在七星，未在於危，影十八寸，晝十三分、夜十七分。正月中旬，月在翼宿，未在於奎，影十五寸，晝十四分、夜十六分。二月中旬，月在角宿，未在於胃，影十三寸，晝夜十五，為三十分。三月中旬，月在氐宿，未在於畢，中影十寸，晝十六分、夜十四分。四月中旬，月在心宿，未在於參，中影七寸，晝十七分、夜十三分。五月中旬，月在箕宿，未在於鬼，中影四寸，晝十八分、夜十二分。如是等名月會宿法。我今更說出閏之要。於十九年凡有七閏。五年再閏，其日五月至於十月盡，皆南行，夜增一分、日減一分。從十一月至盡四月，皆俱北行，晝加一分、夜減一分。月形增損，由日遠近。日、月、熒惑、辰星、歲星、太白、鎮星，是為七曜。其歲星者，於十二歲始一周天。其鎮星者，二十八歲乃一周天。太白歲半始一周天，熒惑二歲始一周天，辰星一歲乃一周天。凡歲三百六十五日，日一周天；月三十日乃一周天。此是七曜周天數法。我今更說二十八宿所主之者。昴主帝王，畢主天下，嘴主曠野并及大臣，參井亦然，柳主龍蛇依山住者，七星主於種甘蔗人，張主盜賊，翼主坐人，軫星主於城內居士，角主飛鳥，亢主出家修福之者，氐主水人及與蟲獸，房主商價及以御人，心星所主如昂嘴說，尾主行人，箕主乘騎，斗如上說，牛主南方赤衣盜賊及戲笑者，虛主中土，危主醫筮合塗香者，壁星惟主能作樂者，奎主乘船，婁當市馬，胃主耕種。如是分別星紀所屬。』是時蓮華實聞是語已，讚摩登伽：『善者仁者，所言誠諦。今以吾女用妻卿子，不須財物，可為婚姻。』諸婆羅門聞是語已，咸生瞋恚而作是言：『云何以女與此下賤？』時蓮華實告弟子言：『法無二相，悉皆同等。汝今勿生憍慢之心。』語帝勝伽：『汝可受水，當與卿女。』時摩登伽成婚姻已，歡喜而去。諸比丘！時摩登伽，我身是也。蓮華實者，舍利弗是。師子耳者，阿難是也。爾時女者，今性比丘尼是。以於往昔日曾為夫妻，愛心未息，今故隨逐。」說是經時，六

十比丘遠塵離垢，得阿羅漢。諸婆羅門得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十比丘遠塵離垢，得阿羅漢。諸婆羅門得法眼淨。

佛說是經已，波斯匿王及四部眾，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，波斯匿王及四部眾，歡喜奉行。

摩登伽經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩登伽經卷下