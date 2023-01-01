摩登伽經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩登伽經卷上

吳天竺三藏竺律炎共支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳天竺三藏竺律炎共支謙譯

度性女品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度性女品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與諸比丘圍遶說法。於晨朝時，尊者阿難著衣持鉢入城乞食，分衛已訖，還祇洹林。於其路次，有一大池，聚落人眾遊集其上。池側有女栴陀羅種，執持瓶器，始來取水。長老阿難往到其所語言：「姊妹！今我渴乏，甚欲須飲。見惠少水真。」是時施女言：「大德！我無所悋。但吾身是栴陀羅女，若相施者恐非所宜。」阿難言：「姊！我名沙門，其心平等，豪貴下劣觀無異相。但時見施，不宜久留。」時彼女人即以淨水授與阿難。阿難飲訖，還其所止。其去已後，此女便取阿難容貌音聲語言威儀等相，深生染著，欲心猛盛，作是念言：「若使我得向去比丘以為夫者，不亦善乎。」復作是念：「我母善呪，或能令彼來為吾夫。我當向母具宣斯事。」時此女人持水還家，詣其母所而作是言：「阿難比丘是佛弟子，我甚愛樂，欲得為夫。如母力者，能辦斯事。唯願哀愍，必滿我願。」母語女言：「有二種人，雖加呪術無如之何。何者為二？一者斷欲、二是死人。自餘之者，吾能調伏。沙門瞿曇威德高遠，波斯匿王極生信敬。若脫知我將阿難來，栴陀羅輩皆被殘滅。且復瞿曇煩惱已盡，及其眷屬咸離欲穢。我昔曾聞，斷生死者宜加恭敬。如何於彼反起惡業？」女聞是已，悲泣而言：「若母不得阿難來者，我必定當棄捨身命。假令瞿曇而違我願，亦復不能久留於世。設得之者，眾願滿足。」母聞斯言慘然不悅，而告之曰：「莫便捨命。我必能令阿難至此。」爾時女母於自舍內牛糞塗地，布以白茅。於此場中燃大猛火，百有八枚妙遏迦花，誦呪一周輒以一莖投之火中。其呪言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與諸比丘圍遶說法。於晨朝時，尊者阿難著衣持鉢入城乞食，分衛已訖，還祇洹林。於其路次，有一大池，聚落人眾遊集其上。池側有女栴陀羅種，執持瓶器，始來取水。長老阿難往到其所語言：「姊妹！今我渴乏，甚欲須飲。見惠少水真。」是時施女言：「大德！我無所悋。但吾身是栴陀羅女，若相施者恐非所宜。」阿難言：「姊！我名沙門，其心平等，豪貴下劣觀無異相。但時見施，不宜久留。」時彼女人即以淨水授與阿難。阿難飲訖，還其所止。其去已後，此女便取阿難容貌音聲語言威儀等相，深生染著，欲心猛盛，作是念言：「若使我得向去比丘以為夫者，不亦善乎。」復作是念：「我母善呪，或能令彼來為吾夫。我當向母具宣斯事。」時此女人持水還家，詣其母所而作是言：「阿難比丘是佛弟子，我甚愛樂，欲得為夫。如母力者，能辦斯事。唯願哀愍，必滿我願。」母語女言：「有二種人，雖加呪術無如之何。何者為二？一者斷欲、二是死人。自餘之者，吾能調伏。沙門瞿曇威德高遠，波斯匿王極生信敬。若脫知我將阿難來，栴陀羅輩皆被殘滅。且復瞿曇煩惱已盡，及其眷屬咸離欲穢。我昔曾聞，斷生死者宜加恭敬。如何於彼反起惡業？」女聞是已，悲泣而言：「若母不得阿難來者，我必定當棄捨身命。假令瞿曇而違我願，亦復不能久留於世。設得之者，眾願滿足。」母聞斯言慘然不悅，而告之曰：「莫便捨命。我必能令阿難至此。」爾時女母於自舍內牛糞塗地，布以白茅。於此場中燃大猛火，百有八枚妙遏迦花，誦呪一周輒以一莖投之火中。其呪言曰：

「阿磨利 毘磨利 鳩鳩彌 三磨禰 移 那婆頭賜 頻頭彌車養」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿磨利 毘磨利 鳩鳩彌 三磨禰 移 那婆頭賜 頻頭彌車養」

「提菩跋利沙提 毘地踰多提揭闍提 毘三磨耶 磨羅闍 三磨提 跋陀夷闍」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「提菩跋利沙提 毘地踰多提揭闍提 毘三磨耶 磨羅闍 三磨提 跋陀夷闍」

「若天、若魔、若乾闥婆、火神、地神聞我是呪及吾祠祀，宜應急令阿難至此。」作是語已，尊者阿難心即迷亂，不自覺知，便行往詣栴陀羅舍。爾時女母遙見阿難安詳而來，告其女曰：「阿難比丘已來近此。汝今應當敷置茵褥、燒香散花，極令嚴淨。」女聞母言，歡喜踊悅，莊飾堂閣、安置寶座、淨治灑掃、散眾名花。爾時阿難既到其舍，悲咽哽塞泣淚而言：「我何薄祐，遇斯苦難。大悲世尊寧不垂愍加威護念，令無嬈害？」爾時如來以淨天眼觀見阿難為彼女人之所惑亂，為擁護故，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若天、若魔、若乾闥婆、火神、地神聞我是呪及吾祠祀，宜應急令阿難至此。」作是語已，尊者阿難心即迷亂，不自覺知，便行往詣栴陀羅舍。爾時女母遙見阿難安詳而來，告其女曰：「阿難比丘已來近此。汝今應當敷置茵褥、燒香散花，極令嚴淨。」女聞母言，歡喜踊悅，莊飾堂閣、安置寶座、淨治灑掃、散眾名花。爾時阿難既到其舍，悲咽哽塞泣淚而言：「我何薄祐，遇斯苦難。大悲世尊寧不垂愍加威護念，令無嬈害？」爾時如來以淨天眼觀見阿難為彼女人之所惑亂，為擁護故，即說呪曰：

「悉挮帝 阿朱帝 阿尼帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悉挮帝 阿朱帝 阿尼帝」

於是世尊說此呪已，而作是言：「吾以斯呪安隱一切怖畏眾生，亦欲利安諸苦惱者。若有眾生無歸依處，我當為作真實歸依。」爾時世尊復說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊說此呪已，而作是言：「吾以斯呪安隱一切怖畏眾生，亦欲利安諸苦惱者。若有眾生無歸依處，我當為作真實歸依。」爾時世尊復說偈曰：

「戒池清涼淨無垢， 能浴眾生煩惱熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「戒池清涼淨無垢， 能浴眾生煩惱熱，

若有智者入此池， 無明闇障永滅盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智者入此池， 無明闇障永滅盡，

是故三世諸賢聖， 咸皆頂戴共稱歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故三世諸賢聖， 咸皆頂戴共稱歎。

若我真實浴此流， 當令侍者速還返。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我真實浴此流， 當令侍者速還返。」

爾時阿難以佛神力及善根力，栴陀羅呪無所能為，即出其舍，還祇洹林。時彼女人見阿難歸，白其母言：「比丘去矣。」母告之曰：「沙門瞿曇必以威力而護念之。是故能令吾呪斷壞。」女白母言：「沙門瞿曇其神德力能勝母耶？」母語女言：「沙門瞿曇其德淵廣，非是吾力所可為比。假令一切世間眾生所有呪術，彼若發念，皆悉斷滅永無遺餘。其有所作，無能障礙。以是因緣，當知彼力為無有上。」爾時阿難往詣佛所，頭面禮足，在一面立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難以佛神力及善根力，栴陀羅呪無所能為，即出其舍，還祇洹林。時彼女人見阿難歸，白其母言：「比丘去矣。」母告之曰：「沙門瞿曇必以威力而護念之。是故能令吾呪斷壞。」女白母言：「沙門瞿曇其神德力能勝母耶？」母語女言：「沙門瞿曇其德淵廣，非是吾力所可為比。假令一切世間眾生所有呪術，彼若發念，皆悉斷滅永無遺餘。其有所作，無能障礙。以是因緣，當知彼力為無有上。」爾時阿難往詣佛所，頭面禮足，在一面立。

佛告阿難：「有六句呪，其力殊勝，悉能擁護一切眾生，能滅邪道、斷諸災患。汝今宜可受持讀誦，用自利益亦安樂人。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、欲利安己、饒益眾生，皆當受持六句神呪。阿難！此呪皆為過去六佛所共宣說，今我釋迦牟尼三藐三佛陀亦說是呪，大梵天王、釋提桓因、四天王等皆悉恭敬受持讀誦。是故汝今宜加修習讚歎供養，無令忘失。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有六句呪，其力殊勝，悉能擁護一切眾生，能滅邪道、斷諸災患。汝今宜可受持讀誦，用自利益亦安樂人。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、欲利安己、饒益眾生，皆當受持六句神呪。阿難！此呪皆為過去六佛所共宣說，今我釋迦牟尼三藐三佛陀亦說是呪，大梵天王、釋提桓因、四天王等皆悉恭敬受持讀誦。是故汝今宜加修習讚歎供養，無令忘失。」即說呪曰：

「耶頭多 安茶利 槃茶利 抧由利 他彌曷賜帝 薩羅結利毘槃頭摩帝大羅毘沙 脂利 彌利 婆膩隣陀 耶陀三跋兜 羅布羅波底 迦談必羅耶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「耶頭多 安茶利 槃茶利 抧由利 他彌曷賜帝 薩羅結利毘槃頭摩帝大羅毘沙 脂利 彌利 婆膩隣陀 耶陀三跋兜 羅布羅波底 迦談必羅耶」

佛告阿難：「若有眾生受持如是六句神呪，臨應刑戮，以呪力故，輕被鞭撻而得免脫。若當鞭撻，此呪因緣，呵責得免。若應呵責，由此神呪威德力故，永無呵毀，坦然安樂。阿難！我不見沙門婆羅門、若天魔梵、人及非人受持此呪而被嬈害，唯除定業，無如之何。」時栴陀羅女於夜過已，沐浴其身，著新淨衣首戴花鬘，塗香嚴飾，金銀環珮瓔珞其體，徐步安詳向舍衛國。到城門已，住待阿難。阿難晨朝入城乞食，女見其來，深生歡喜，隨之而行，終不捨離，進止出入恒隨逐之。尊者阿難見如是事，極懷慚愧，憂慘不悅，還出城外至祇洹林，頂禮佛足，却坐一面，白佛言：「世尊！栴陀羅女極嬈逼我，行住進止而不捨離。唯願世尊慈加擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有眾生受持如是六句神呪，臨應刑戮，以呪力故，輕被鞭撻而得免脫。若當鞭撻，此呪因緣，呵責得免。若應呵責，由此神呪威德力故，永無呵毀，坦然安樂。阿難！我不見沙門婆羅門、若天魔梵、人及非人受持此呪而被嬈害，唯除定業，無如之何。」時栴陀羅女於夜過已，沐浴其身，著新淨衣首戴花鬘，塗香嚴飾，金銀環珮瓔珞其體，徐步安詳向舍衛國。到城門已，住待阿難。阿難晨朝入城乞食，女見其來，深生歡喜，隨之而行，終不捨離，進止出入恒隨逐之。尊者阿難見如是事，極懷慚愧，憂慘不悅，還出城外至祇洹林，頂禮佛足，却坐一面，白佛言：「世尊！栴陀羅女極嬈逼我，行住進止而不捨離。唯願世尊慈加擁護。」

佛告阿難：「汝莫愁惱。吾當令爾得免斯難。」爾時世尊告女人曰：「汝用阿難以為夫耶？」女言：「瞿曇！實如聖教。」佛言：「善女！婚姻之法，須白父母。汝今為問所尊未耶？」答曰：「瞿曇！父母聽我，故來至此。」佛言：「若汝父母已相聽許，可使自來躬見付授。」女聞斯言，禮佛而退。向父母所，修敬已畢，却住一面白父母言：「我欲阿難以用為夫。唯願垂愍，與我俱往親自付之。」於是父母往詣佛所，頂禮佛足，在一面坐。女言：「瞿曇！吾親已至。」爾時世尊即問之曰：「汝實以女與阿難耶？」答言：「世尊！誠如聖教。」佛言：「汝今便可還歸所止。」時女父母禮佛而退。於是如來告女人曰：「若汝欲得阿難比丘以為夫者，宜應出家，學其容飾。」答曰：「唯然！敬承尊教。」佛言：「善來。」便成沙門，鬢髮自落，法衣在身。即為說法，示教利喜，所謂施論、戒論、生天之論，欲為不淨，出要最善。又此欲者，眾苦積聚，其味至少、過患甚多。譬如飛蛾，為愚癡故，投身猛焰而自燒害。凡夫顛倒，妄生染著，為渴愛所逼，如逐焰之蛾。是故智者捨而遠之，未曾暫起愛樂之想。時比丘尼聞說是已，心憙悅豫，意轉調伏。爾時世尊知比丘尼心意柔軟、離諸惱障，即為廣說四真諦法，所謂是苦、是苦習、是苦滅、是苦滅道。時比丘尼豁然意解悟四聖諦，譬如新淨白㲲易受染色，即於座上得羅漢道，更不退轉、不隨他教。頂禮佛足，白佛言：「世尊！我先愚癡，欲酒所醉，擾亂賢聖，造不善業。唯願世尊聽我懺悔。」佛言：「我已受汝懺悔。汝今當知，佛世難遇，人身難得，解脫生死得阿羅漢亦為甚難。如斯難事，汝已得之，於佛法中獲真實果，所謂生死已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。是故汝今宜應精進，慎莫放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝莫愁惱。吾當令爾得免斯難。」爾時世尊告女人曰：「汝用阿難以為夫耶？」女言：「瞿曇！實如聖教。」佛言：「善女！婚姻之法，須白父母。汝今為問所尊未耶？」答曰：「瞿曇！父母聽我，故來至此。」佛言：「若汝父母已相聽許，可使自來躬見付授。」女聞斯言，禮佛而退。向父母所，修敬已畢，却住一面白父母言：「我欲阿難以用為夫。唯願垂愍，與我俱往親自付之。」於是父母往詣佛所，頂禮佛足，在一面坐。女言：「瞿曇！吾親已至。」爾時世尊即問之曰：「汝實以女與阿難耶？」答言：「世尊！誠如聖教。」佛言：「汝今便可還歸所止。」時女父母禮佛而退。於是如來告女人曰：「若汝欲得阿難比丘以為夫者，宜應出家，學其容飾。」答曰：「唯然！敬承尊教。」佛言：「善來。」便成沙門，鬢髮自落，法衣在身。即為說法，示教利喜，所謂施論、戒論、生天之論，欲為不淨，出要最善。又此欲者，眾苦積聚，其味至少、過患甚多。譬如飛蛾，為愚癡故，投身猛焰而自燒害。凡夫顛倒，妄生染著，為渴愛所逼，如逐焰之蛾。是故智者捨而遠之，未曾暫起愛樂之想。時比丘尼聞說是已，心憙悅豫，意轉調伏。爾時世尊知比丘尼心意柔軟、離諸惱障，即為廣說四真諦法，所謂是苦、是苦習、是苦滅、是苦滅道。時比丘尼豁然意解悟四聖諦，譬如新淨白㲲易受染色，即於座上得羅漢道，更不退轉、不隨他教。頂禮佛足，白佛言：「世尊！我先愚癡，欲酒所醉，擾亂賢聖，造不善業。唯願世尊聽我懺悔。」佛言：「我已受汝懺悔。汝今當知，佛世難遇，人身難得，解脫生死得阿羅漢亦為甚難。如斯難事，汝已得之，於佛法中獲真實果，所謂生死已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。是故汝今宜應精進，慎莫放逸。」

摩登伽經明往緣品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩登伽經明往緣品第二

爾時城中諸婆羅門長者居士，聞佛度於栴陀羅女出家為道，咸生嫌忿而作是言：「此下賤種，云何當與諸四部眾同修梵行？云何當入諸豪貴家受於供養？」如是展轉共議斯事，乃至聞於波斯匿王。王聞是已，極大驚愕，即便嚴駕，眷屬圍遶前後導從詣祇洹林。下車去蓋，徐步而進。頂禮佛足，退坐一面。佛知眾會心之所念，欲決所疑，告諸比丘：「汝等欲聞本性比丘尼往昔緣不？」諸比丘言：「唯然欲聞」。「汝今諦聽，當為汝說。諸比丘！乃往過去阿僧祇劫！於恒河側有園！名曰阿提目多！花果繁茂、池流具足。園中有王，名帝勝伽，是栴陀羅摩登伽種，與百千萬栴陀羅眾共住此園。諸比丘！彼帝勝伽有大智慧、高才勇猛，自識宿命，世所為事無不通達。我當略說其五功德：一者博練四圍陀典，祕密之要無不了達；二者善解詩書文頌字句長短；三者悉知諸論經紀度聲彼岸；四者能解世俗祠祀呪術醫藥；五善分別大丈夫相。如是智慧，不可窮盡。其王有子，名師子耳，顏容端正、戒行清潔，其心調柔、仁慈和順，眾德具瞻，見者歡喜。摩登伽王廣教其子經書呪術，己所知者悉教授之，故師子耳知見深遠，亦如其父等無有異。帝勝伽王於夜臥中忽生是念：『我子色貌最為殊勝，眾德具足人所宗仰。年漸長大，宜為娉妻。必當選擇端正良匹、才德超絕類如吾子，然後乃當而為求之。』當是時也，有婆羅門名蓮花實，宗族高美、父母真正，七世以來淨而無雜，通四圍陀、才藝寡匹。時有國王，名曰大與，總領天下，威力自在。以一聚落封蓮花實，令其統領，其土豐盛、人民殷富。彼蓮花實，女名本性，德貌殊勝，猶師子耳。帝勝伽王作是念言：『唯蓮花實，其女殊妙。吾當為子而求娉之。』作是念已，至明清旦，乘大寶車、駕駟白馬，栴陀羅眾前後圍遶，出家北行，往趣其國。時蓮花實所住處南有一園苑，名曰悅樂，花果滋茂、樹木敷榮，泉流浴池淨水盈滿，異類眾鳥遊戲其上，哀音相和，聞者歡悅。其園廣博，甚可愛樂，猶如諸天難陀之園。摩登伽王往彼園中，待蓮花實。時婆羅門亦於晨朝，駕駟白馬，及與五百婆羅門俱，導從圍遶至園遊觀。彼婆羅門於其路次，教授弟子技藝等事，且行誦習而來詣園。帝勝伽王見蓮花實安詳而來，威德殊特，心生歡喜，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時城中諸婆羅門長者居士，聞佛度於栴陀羅女出家為道，咸生嫌忿而作是言：「此下賤種，云何當與諸四部眾同修梵行？云何當入諸豪貴家受於供養？」如是展轉共議斯事，乃至聞於波斯匿王。王聞是已，極大驚愕，即便嚴駕，眷屬圍遶前後導從詣祇洹林。下車去蓋，徐步而進。頂禮佛足，退坐一面。佛知眾會心之所念，欲決所疑，告諸比丘：「汝等欲聞本性比丘尼往昔緣不？」諸比丘言：「唯然欲聞」。「汝今諦聽，當為汝說。諸比丘！乃往過去阿僧祇劫！於恒河側有園！名曰阿提目多！花果繁茂、池流具足。園中有王，名帝勝伽，是栴陀羅摩登伽種，與百千萬栴陀羅眾共住此園。諸比丘！彼帝勝伽有大智慧、高才勇猛，自識宿命，世所為事無不通達。我當略說其五功德：一者博練四圍陀典，祕密之要無不了達；二者善解詩書文頌字句長短；三者悉知諸論經紀度聲彼岸；四者能解世俗祠祀呪術醫藥；五善分別大丈夫相。如是智慧，不可窮盡。其王有子，名師子耳，顏容端正、戒行清潔，其心調柔、仁慈和順，眾德具瞻，見者歡喜。摩登伽王廣教其子經書呪術，己所知者悉教授之，故師子耳知見深遠，亦如其父等無有異。帝勝伽王於夜臥中忽生是念：『我子色貌最為殊勝，眾德具足人所宗仰。年漸長大，宜為娉妻。必當選擇端正良匹、才德超絕類如吾子，然後乃當而為求之。』當是時也，有婆羅門名蓮花實，宗族高美、父母真正，七世以來淨而無雜，通四圍陀、才藝寡匹。時有國王，名曰大與，總領天下，威力自在。以一聚落封蓮花實，令其統領，其土豐盛、人民殷富。彼蓮花實，女名本性，德貌殊勝，猶師子耳。帝勝伽王作是念言：『唯蓮花實，其女殊妙。吾當為子而求娉之。』作是念已，至明清旦，乘大寶車、駕駟白馬，栴陀羅眾前後圍遶，出家北行，往趣其國。時蓮花實所住處南有一園苑，名曰悅樂，花果滋茂、樹木敷榮，泉流浴池淨水盈滿，異類眾鳥遊戲其上，哀音相和，聞者歡悅。其園廣博，甚可愛樂，猶如諸天難陀之園。摩登伽王往彼園中，待蓮花實。時婆羅門亦於晨朝，駕駟白馬，及與五百婆羅門俱，導從圍遶至園遊觀。彼婆羅門於其路次，教授弟子技藝等事，且行誦習而來詣園。帝勝伽王見蓮花實安詳而來，威德殊特，心生歡喜，以偈讚曰：

「『如日初出， 光明照曜， 大士威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如日初出， 光明照曜， 大士威德，

亦復如是。 如雪山藥， 眾藥中勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復如是。 如雪山藥， 眾藥中勝，

仁者高遠， 更無能比。 德力深妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁者高遠， 更無能比。 德力深妙，

極為嚴顯， 猶如秋月， 眾星中最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極為嚴顯， 猶如秋月， 眾星中最。

如梵天王， 智慧超勝， 悉為諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如梵天王， 智慧超勝， 悉為諸天，

所共瞻仰。 如天帝釋， 一切恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所共瞻仰。 如天帝釋， 一切恭敬，

端嚴殊絕， 更無能喻。 我但略讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端嚴殊絕， 更無能喻。 我但略讚，

汝之功德， 若廣說者， 不可窮盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝之功德， 若廣說者， 不可窮盡。』

「說是偈已，即起奉迎，更相慰問，然後就坐。蓮花實言：『汝栴陀羅，下劣之甚，而來至此，欲何所為？』答言：『仁者！世有四事，宜應修習。何等為四？一者本所為事，憶而不忘；二者應當利安於己；三者饒益一切眾生；四者務修婚姻之事。是以我今故來相造。吾有一子，名師子耳，顏容瓌瑋、智慧微妙。欲為娉妻，仁女賢勝，意甚相貪，欲託姻媛，幸能垂意而見許可。』時蓮花實聞是語已，瞋毒熾盛，極生忿恚，顏容慘結、色貌顰蹙，而語之言：『摩登伽種，人所輕賤，甚可猥惡，如毒如火。我今身是婆羅門姓，豪勝尊貴更無過者，通達圍陀，智慧無比。汝今云何欲來毀辱？如空中月、螢燭光明，有目之士咸知其異。栴陀羅種比婆羅門，尊貴卑劣亦復如是。今汝愚癡，不識貴賤，不可求處生心悕望。汝栴陀羅，自有種類，何故欲染清勝之人？且婆羅門戒行不具，不能通達圍陀妙典，諸婆羅門不與交遊，況汝凡賤乃生是意。急可速去，不宜久留，莫使外人聞斯異言。』時帝勝伽聞是事已，語言：『仁者！金玉珍異、土木弊惡，貴賤異相一切悉知。我今不見諸婆羅門與栴陀羅而有差別。何以故？汝婆羅門不從空出，栴陀羅種獨因地生。婆羅門者從胎而有，栴陀羅種亦復如是，而言殊勝，是事不可。婆羅門死，人所畏惡；栴陀羅終，亦無欲見。若言貴賤而有相異，何故生死而無差別？汝意當謂，栴陀羅者造作惡事、兇暴殘害、欺誑眾生、無慈愍心，以是因緣名為卑賤。我今當說汝婆羅門所有惡業虛妄之事，起於諍訟、擾亂賢善、造為妖怪、占星觀月、和合軍陣、殺害眾生。舉要言之，一切惡事皆婆羅門之所為作。汝婆羅門，性嗜美味而作是言：「若祠祀者，呪羊殺之，羊必生天。」若使呪之便生天者，汝今何故不自呪身，殺以祠祀，求生天耶？何故不呪父母、知識、妻子眷屬，而盡屠害使之生天。不滅己身但殺羊者，當知皆是諸婆羅門欲食肉故妄為是說。虛誑之人而言尊勝，於理不可。婆羅門法犯四種罪，名為極惡，非婆羅門。何等為四？一者殺害諸婆羅門、二婬師妻、三者盜金、四者飲酒。唯此四惡名之為罪，自餘殺害都無果報。而汝法中得殺罪者，由斷他命。若殺餘人亦名斷命，何故殺之而獨無罪？乃至飲酒亦復如是。當知汝等愚癡無智，橫生妄想，不可以此名為豪貴。又婆羅門犯前四罪，至心懺悔還可得滅。手持床足、著弊壞衣，以人髑髏懸其首上，如是懺悔滿十二年，戒還具足成婆羅門。如是愚癡，隨逐邪見而生憍慢，自謂尊豪。由是觀之，姓皆平等，可以仁女見與吾子。』時蓮花實聞是語已，倍增瞋恚，語帝勝伽： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已，即起奉迎，更相慰問，然後就坐。蓮花實言：『汝栴陀羅，下劣之甚，而來至此，欲何所為？』答言：『仁者！世有四事，宜應修習。何等為四？一者本所為事，憶而不忘；二者應當利安於己；三者饒益一切眾生；四者務修婚姻之事。是以我今故來相造。吾有一子，名師子耳，顏容瓌瑋、智慧微妙。欲為娉妻，仁女賢勝，意甚相貪，欲託姻媛，幸能垂意而見許可。』時蓮花實聞是語已，瞋毒熾盛，極生忿恚，顏容慘結、色貌顰蹙，而語之言：『摩登伽種，人所輕賤，甚可猥惡，如毒如火。我今身是婆羅門姓，豪勝尊貴更無過者，通達圍陀，智慧無比。汝今云何欲來毀辱？如空中月、螢燭光明，有目之士咸知其異。栴陀羅種比婆羅門，尊貴卑劣亦復如是。今汝愚癡，不識貴賤，不可求處生心悕望。汝栴陀羅，自有種類，何故欲染清勝之人？且婆羅門戒行不具，不能通達圍陀妙典，諸婆羅門不與交遊，況汝凡賤乃生是意。急可速去，不宜久留，莫使外人聞斯異言。』時帝勝伽聞是事已，語言：『仁者！金玉珍異、土木弊惡，貴賤異相一切悉知。我今不見諸婆羅門與栴陀羅而有差別。何以故？汝婆羅門不從空出，栴陀羅種獨因地生。婆羅門者從胎而有，栴陀羅種亦復如是，而言殊勝，是事不可。婆羅門死，人所畏惡；栴陀羅終，亦無欲見。若言貴賤而有相異，何故生死而無差別？汝意當謂，栴陀羅者造作惡事、兇暴殘害、欺誑眾生、無慈愍心，以是因緣名為卑賤。我今當說汝婆羅門所有惡業虛妄之事，起於諍訟、擾亂賢善、造為妖怪、占星觀月、和合軍陣、殺害眾生。舉要言之，一切惡事皆婆羅門之所為作。汝婆羅門，性嗜美味而作是言：「若祠祀者，呪羊殺之，羊必生天。」若使呪之便生天者，汝今何故不自呪身，殺以祠祀，求生天耶？何故不呪父母、知識、妻子眷屬，而盡屠害使之生天。不滅己身但殺羊者，當知皆是諸婆羅門欲食肉故妄為是說。虛誑之人而言尊勝，於理不可。婆羅門法犯四種罪，名為極惡，非婆羅門。何等為四？一者殺害諸婆羅門、二婬師妻、三者盜金、四者飲酒。唯此四惡名之為罪，自餘殺害都無果報。而汝法中得殺罪者，由斷他命。若殺餘人亦名斷命，何故殺之而獨無罪？乃至飲酒亦復如是。當知汝等愚癡無智，橫生妄想，不可以此名為豪貴。又婆羅門犯前四罪，至心懺悔還可得滅。手持床足、著弊壞衣，以人髑髏懸其首上，如是懺悔滿十二年，戒還具足成婆羅門。如是愚癡，隨逐邪見而生憍慢，自謂尊豪。由是觀之，姓皆平等，可以仁女見與吾子。』時蓮花實聞是語已，倍增瞋恚，語帝勝伽：

『汝不思惟，妄作是語。汝為王者，應知三法：一國土法、二貴賤法、三貢稅法。世有四姓，皆從梵生。婆羅門者從梵口生，剎利肩生，毘舍臍生，首陀足生。以是義故，婆羅門者最為尊貴得畜四妻，剎利三妻，毘舍二妻，首陀一妻。如是分別，種姓各異。汝自卑賤，乃至不入是四姓中，而言諸姓無有異相，違返聖教欲擾亂我，可宜速還，莫得復語。』帝勝伽言：『仁者！若說世四姓者皆從梵生，而婆羅門獨從口出，是以最尊更無過者，諸婆羅門何故亦有手足支節，及四威儀、音聲語言？以此因緣，知無異相。假令異者，應當分別。譬如蓮花有種種異，所謂水陸生花、優鉢羅花、瞻蔔香花、目多伽花、蘇蔓那花。如是等花，其色差別，香氣亦異。而汝四姓，不見異相，當知皆是妄想分別。譬如小兒於路遊戲，收聚沙土以為城舍，或復名曰是金是銀、酥酪米麥。而是沙土，不以小兒名因緣故便成珍寶。汝亦如是，愚癡蔽心，起貢高想，尊貴下賤不由汝言即便成就。又婆羅門梵口生者，應當慈忍仁愛眾生，云何殺害呪咀瞋忿？假令四姓皆從梵生，即為兄弟，云何共為婚姻之事？濁禮違理，禽獸無別。一切眾生隨業善惡而受果報，所謂端正醜陋、貧賤富貴、壽命終夭、愚癡智慧，如此等事從業而有。若梵天生，皆應同等，何因緣故如是差別？又汝法中自在天者，造於世界，頭以為天、足成為地、目為日月、腹為虛空、髮為草木、流淚成河、眾骨為山、大小便利盡成於海。斯等皆是汝婆羅門妄為此說。夫世界者，由眾生業而得成立。何有梵天能辦斯事？汝等癡弊，橫生妄想而言尊勝，人無信受。又婆羅門命終已後，獨得生天，餘不生者，是則為勝。而汝經中，修行善業皆生天上。若修善業便生天者，一切眾生悉能行善，皆當生天，何故餘人而獨卑劣？大婆羅門！譬如有人生育四子，各為立字，一名安樂、二曰長壽、三名無憂、四名歡喜。雖一父所生皆同一姓，而有四名差別之異。世間四姓亦復如是，雖同業報煩惱性欲而有四名，言婆羅門乃至剎利、毘舍、首陀，名雖不同，體無貴賤。諸婆羅門學圍陀典，恭敬尊重，恃生憍慢，而復因之以為定性。我今當說此圍陀典無有實義，易可離散。昔者有人，名為梵天。修習禪道，有大知見，造一圍陀，流布教化。其後有仙，名曰白淨，出興于世，造四圍陀：一者讚誦、二者祭祀、三者歌詠、四者禳災。次復更有一婆羅門，名曰弗沙，其弟子眾二十有五，於一圍陀廣分別之，即便復為二十五分。次復更有一婆羅門，名曰鸚鵡，變一圍陀為十八分。次復更有一婆羅門，名為善道，其弟子眾二十有一，亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『汝不思惟，妄作是語。汝為王者，應知三法：一國土法、二貴賤法、三貢稅法。世有四姓，皆從梵生。婆羅門者從梵口生，剎利肩生，毘舍臍生，首陀足生。以是義故，婆羅門者最為尊貴得畜四妻，剎利三妻，毘舍二妻，首陀一妻。如是分別，種姓各異。汝自卑賤，乃至不入是四姓中，而言諸姓無有異相，違返聖教欲擾亂我，可宜速還，莫得復語。』帝勝伽言：『仁者！若說世四姓者皆從梵生，而婆羅門獨從口出，是以最尊更無過者，諸婆羅門何故亦有手足支節，及四威儀、音聲語言？以此因緣，知無異相。假令異者，應當分別。譬如蓮花有種種異，所謂水陸生花、優鉢羅花、瞻蔔香花、目多伽花、蘇蔓那花。如是等花，其色差別，香氣亦異。而汝四姓，不見異相，當知皆是妄想分別。譬如小兒於路遊戲，收聚沙土以為城舍，或復名曰是金是銀、酥酪米麥。而是沙土，不以小兒名因緣故便成珍寶。汝亦如是，愚癡蔽心，起貢高想，尊貴下賤不由汝言即便成就。又婆羅門梵口生者，應當慈忍仁愛眾生，云何殺害呪咀瞋忿？假令四姓皆從梵生，即為兄弟，云何共為婚姻之事？濁禮違理，禽獸無別。一切眾生隨業善惡而受果報，所謂端正醜陋、貧賤富貴、壽命終夭、愚癡智慧，如此等事從業而有。若梵天生，皆應同等，何因緣故如是差別？又汝法中自在天者，造於世界，頭以為天、足成為地、目為日月、腹為虛空、髮為草木、流淚成河、眾骨為山、大小便利盡成於海。斯等皆是汝婆羅門妄為此說。夫世界者，由眾生業而得成立。何有梵天能辦斯事？汝等癡弊，橫生妄想而言尊勝，人無信受。又婆羅門命終已後，獨得生天，餘不生者，是則為勝。而汝經中，修行善業皆生天上。若修善業便生天者，一切眾生悉能行善，皆當生天，何故餘人而獨卑劣？大婆羅門！譬如有人生育四子，各為立字，一名安樂、二曰長壽、三名無憂、四名歡喜。雖一父所生皆同一姓，而有四名差別之異。世間四姓亦復如是，雖同業報煩惱性欲而有四名，言婆羅門乃至剎利、毘舍、首陀，名雖不同，體無貴賤。諸婆羅門學圍陀典，恭敬尊重，恃生憍慢，而復因之以為定性。我今當說此圍陀典無有實義，易可離散。昔者有人，名為梵天。修習禪道，有大知見，造一圍陀，流布教化。其後有仙，名曰白淨，出興于世，造四圍陀：一者讚誦、二者祭祀、三者歌詠、四者禳災。次復更有一婆羅門，名曰弗沙，其弟子眾二十有五，於一圍陀廣分別之，即便復為二十五分。次復更有一婆羅門，名曰鸚鵡，變一圍陀為十八分。次復更有一婆羅門，名為善道，其弟子眾二十有一，亦

變圍陀為二十一分。次復更有一婆羅門，名曰鳩求，變一圍陀以為二分，二變為四，四變為八，八變為十。如是展轉，凡千二百十有六種。是故當知，圍陀經典易可變易。大婆羅門！此圍陀典當分散時，婆羅門性為隨散壞、當猶存耶？若今猶存，則不應言，諸婆羅門因圍陀故性得決定；設隨散壞，汝云何言婆羅門性真實不變？是故汝說我獨尊貴、餘人卑劣，是事不然。又婆羅門自恃智慧善能呪術，輕蔑他人，生豪貴想。然今汝等所能知者，餘人學習亦得通達，當知一切皆悉尊貴，何故獨稱婆羅門耶？過去有仙，名婆私吒，其妻即是栴陀羅女。產生二子，長名為純、二名為飲，皆獲仙道、五通具足，變圍陀典、作宅圖法。汝能誹謗此二聖人言非仙耶？而汝先言「栴陀羅種卑賤下劣」，何故其息名為仙乎？昔捕魚師捕得一魚，剖腹而觀，見有一女，其色正黑。波羅勢仙與共交會，生育一子，名提婆延，五通自在、威德具足。如斯等比，豈非仙耶？過去久遠有剎利種，名曰毘摩，亦獲仙道，神力殊勝、智慧深遠，善於言辭，悉能教授諸婆羅門。若斯之人，寧當下賤？有剎利女，名曰微塵，從婆羅門讇婆持尼生育一子，名曰羅摩，有大神力，通諸經論。於盛夏月共母遊行，日光炎熾大地斯熱，爆其母足，不能前進。羅摩白言：「上我肩上，然後可去。」母於爾時不納其語，小復前行，猶患地熱。羅摩誓曰：「若我真實仁和孝敬，當令此日自然隱沒。」作是語已，日尋不現。母後採花，花皆合閉。母告之曰：「汝今日沒，故花不敷。」即復誓言：「若我仁孝，日當復出。」立語已訖，日尋顯曜。如是等仙，非婆羅門，神力變化不可限量，豈可名為下劣人耶？以是因緣，諸姓平等。可以汝女用妻吾子，財幣珍異恣意相與。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變圍陀為二十一分。次復更有一婆羅門，名曰鳩求，變一圍陀以為二分，二變為四，四變為八，八變為十。如是展轉，凡千二百十有六種。是故當知，圍陀經典易可變易。大婆羅門！此圍陀典當分散時，婆羅門性為隨散壞、當猶存耶？若今猶存，則不應言，諸婆羅門因圍陀故性得決定；設隨散壞，汝云何言婆羅門性真實不變？是故汝說我獨尊貴、餘人卑劣，是事不然。又婆羅門自恃智慧善能呪術，輕蔑他人，生豪貴想。然今汝等所能知者，餘人學習亦得通達，當知一切皆悉尊貴，何故獨稱婆羅門耶？過去有仙，名婆私吒，其妻即是栴陀羅女。產生二子，長名為純、二名為飲，皆獲仙道、五通具足，變圍陀典、作宅圖法。汝能誹謗此二聖人言非仙耶？而汝先言「栴陀羅種卑賤下劣」，何故其息名為仙乎？昔捕魚師捕得一魚，剖腹而觀，見有一女，其色正黑。波羅勢仙與共交會，生育一子，名提婆延，五通自在、威德具足。如斯等比，豈非仙耶？過去久遠有剎利種，名曰毘摩，亦獲仙道，神力殊勝、智慧深遠，善於言辭，悉能教授諸婆羅門。若斯之人，寧當下賤？有剎利女，名曰微塵，從婆羅門讇婆持尼生育一子，名曰羅摩，有大神力，通諸經論。於盛夏月共母遊行，日光炎熾大地斯熱，爆其母足，不能前進。羅摩白言：「上我肩上，然後可去。」母於爾時不納其語，小復前行，猶患地熱。羅摩誓曰：「若我真實仁和孝敬，當令此日自然隱沒。」作是語已，日尋不現。母後採花，花皆合閉。母告之曰：「汝今日沒，故花不敷。」即復誓言：「若我仁孝，日當復出。」立語已訖，日尋顯曜。如是等仙，非婆羅門，神力變化不可限量，豈可名為下劣人耶？以是因緣，諸姓平等。可以汝女用妻吾子，財幣珍異恣意相與。』

摩登伽經示真實品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩登伽經示真實品第三

「爾時帝勝伽王語蓮華實：『仁者善聽！我當為汝斷邪見網、開真實路、淨菩提道、起人天行。就汝法中有五祠法，言斯祠者是涅槃因，能生天上。何者為五？一殺害人取脂用祭；二者刑馬亦以脂祭；三廣大祭；四普開祭；五隨所欲祭。此皆虛妄，無有真實，徒自疲勞，長眾惡趣。有八善法，是真利益，必得生天，獲眾善報。何等為八？一者正信；二者修戒；三廣行施；四樂智慧；五常恭敬同梵行者；六好多聞；七者防護身口意業；八常親近諸善知識。如斯八事是清淨法，一切眾生皆應修習。前七法者，悉皆從於善知識所而得聞之。是故汝今應當與我共為婚姻，就吾修學如斯妙法，勿生憍慢失此善利。今我復當更為汝說，諸姓所起本末次第，汝聞是已宜除貢高。劫初成時，諸眾生類悉能飛行，光明殊勝、餚饍美味，嚴身之具自然而有，無造作者。其後福盡，眾事消滅。是時眾生便修種植，疆界分別生我人想，或復自恃田稼滋多，輕蔑餘人，自言豪富。由是緣故，眾皆名之為剎利種。復有眾生，不樂居家，入於山林修學禪法，著弊壞衣、乞食濟命、清身潔己、奉修祠祀。由斯因緣，咸皆謂為婆羅門種。耕種墾植、田獵漁捕，行如此者，名曰毘舍。劫盜販賣，無悲忍心，如斯之等，名首陀羅。時復有人於路遊行，其車破壞，因便修治，名摩登伽。唯為農作，名曰田夫。往來市肆，名商估者。如是分別為百千種，而其所趣實真無異，但假施設為立名字。為欲記別諸姓不同，就婆羅門亦復分別。所謂瞿曇、牘子、憍蹉、憍尸迦、婆私吒、迦葉、蔓茶毘如是七姓，復各分別皆出十種。第八名煙，更無異姓。汝婆羅門雖名一相，而得分別。劫初眾生亦復如是，根本無異，別為多姓。是故汝今應諦觀察，為法利故、為斷虛妄求真實故，宜以貴女用妻吾子。欲有所求，必相滿願。可速為婚，不宜久留。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時帝勝伽王語蓮華實：『仁者善聽！我當為汝斷邪見網、開真實路、淨菩提道、起人天行。就汝法中有五祠法，言斯祠者是涅槃因，能生天上。何者為五？一殺害人取脂用祭；二者刑馬亦以脂祭；三廣大祭；四普開祭；五隨所欲祭。此皆虛妄，無有真實，徒自疲勞，長眾惡趣。有八善法，是真利益，必得生天，獲眾善報。何等為八？一者正信；二者修戒；三廣行施；四樂智慧；五常恭敬同梵行者；六好多聞；七者防護身口意業；八常親近諸善知識。如斯八事是清淨法，一切眾生皆應修習。前七法者，悉皆從於善知識所而得聞之。是故汝今應當與我共為婚姻，就吾修學如斯妙法，勿生憍慢失此善利。今我復當更為汝說，諸姓所起本末次第，汝聞是已宜除貢高。劫初成時，諸眾生類悉能飛行，光明殊勝、餚饍美味，嚴身之具自然而有，無造作者。其後福盡，眾事消滅。是時眾生便修種植，疆界分別生我人想，或復自恃田稼滋多，輕蔑餘人，自言豪富。由是緣故，眾皆名之為剎利種。復有眾生，不樂居家，入於山林修學禪法，著弊壞衣、乞食濟命、清身潔己、奉修祠祀。由斯因緣，咸皆謂為婆羅門種。耕種墾植、田獵漁捕，行如此者，名曰毘舍。劫盜販賣，無悲忍心，如斯之等，名首陀羅。時復有人於路遊行，其車破壞，因便修治，名摩登伽。唯為農作，名曰田夫。往來市肆，名商估者。如是分別為百千種，而其所趣實真無異，但假施設為立名字。為欲記別諸姓不同，就婆羅門亦復分別。所謂瞿曇、牘子、憍蹉、憍尸迦、婆私吒、迦葉、蔓茶毘如是七姓，復各分別皆出十種。第八名煙，更無異姓。汝婆羅門雖名一相，而得分別。劫初眾生亦復如是，根本無異，別為多姓。是故汝今應諦觀察，為法利故、為斷虛妄求真實故，宜以貴女用妻吾子。欲有所求，必相滿願。可速為婚，不宜久留。』

摩登伽經眾相問品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩登伽經眾相問品第四

「時蓮華實聞是語已，生大歡喜，得未曾有。語帝勝伽：『善哉仁者！所說誠諦。汝於往昔曾為何等，智慧言辭乃能若是？修習何行？作何功德？唯願為我廣宣分別。』帝勝伽言：『我念過去，曾為梵王、或為帝釋，亦復曾為淨蓋仙人、為婆羅門，變一圍陀以為四分。於百千劫作轉輪聖王，如是生處尊豪富貴。於爾所時，修習慈悲禪定智慧，廣化眾生，施作佛事。』蓮華實言：『仁者豈讀婆毘多羅神呪不耶？』答言：『曾讀。汝今善聽，吾當廣說此呪本末。過去久遠阿僧祇劫，我為仙人，名曰婆藪，五通具足、自在無礙，善修禪定、智慧殊勝。時有龍王，名為德叉。其王有女，字曰黃頭，容色姿美，人相具足。我見彼女，起愛著心。生此心故，便失神通及禪定法。深自悔責，即說此呪。而此呪者，凡有三章二十一句，復有三章唯有八句。汝今善聽，吾當宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時蓮華實聞是語已，生大歡喜，得未曾有。語帝勝伽：『善哉仁者！所說誠諦。汝於往昔曾為何等，智慧言辭乃能若是？修習何行？作何功德？唯願為我廣宣分別。』帝勝伽言：『我念過去，曾為梵王、或為帝釋，亦復曾為淨蓋仙人、為婆羅門，變一圍陀以為四分。於百千劫作轉輪聖王，如是生處尊豪富貴。於爾所時，修習慈悲禪定智慧，廣化眾生，施作佛事。』蓮華實言：『仁者豈讀婆毘多羅神呪不耶？』答言：『曾讀。汝今善聽，吾當廣說此呪本末。過去久遠阿僧祇劫，我為仙人，名曰婆藪，五通具足、自在無礙，善修禪定、智慧殊勝。時有龍王，名為德叉。其王有女，字曰黃頭，容色姿美，人相具足。我見彼女，起愛著心。生此心故，便失神通及禪定法。深自悔責，即說此呪。而此呪者，凡有三章二十一句，復有三章唯有八句。汝今善聽，吾當宣說。

「『旦提他 菴 浮婆蘇婆 旦娑婆鬪婆利茹被瞿提婆 斯提麼提由那 婆羅提那』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『旦提他 菴 浮婆蘇婆 旦娑婆鬪婆利茹被瞿提婆 斯提麼提由那 婆羅提那』

「『此即名為婆羅門呪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此即名為婆羅門呪。』

「『菴闍致囉 多波藪浮埵 伽呵男婆那摩失多 幹毘羅 旦多羅 毘利多婆豔提婆婆 失利 尸絺緘 薩闍男憂波男 婆羅陀斯磨』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『菴闍致囉 多波藪浮埵 伽呵男婆那摩失多 幹毘羅 旦多羅 毘利多婆豔提婆婆 失利 尸絺緘 薩闍男憂波男 婆羅陀斯磨』

「『此即名為剎利神呪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此即名為剎利神呪。』

「『菴 質多羅摩醯帝 毘舍斤若 阿他娑斤若 遏陀多 婆羅毘那』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『菴 質多羅摩醯帝 毘舍斤若 阿他娑斤若 遏陀多 婆羅毘那』

「『此即名為毘舍神呪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此即名為毘舍神呪。』

「『菴 阿多波 婆羅多波 示毘陀貪婆利沙賒耽波貰 陀貪 菴羅』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『菴 阿多波 婆羅多波 示毘陀貪婆利沙賒耽波貰 陀貪 菴羅』

「『此即名為首陀神呪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此即名為首陀神呪。』

「『菴 有形必有欲 有欲必有苦 若能離此欲 定得梵天處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『菴 有形必有欲 有欲必有苦 若能離此欲 定得梵天處

「『此即名為大梵天王婆毘羅呪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此即名為大梵天王婆毘羅呪。』

「蓮華實言：『汝姓何等？』曰：『姓三無。』又問：『仁者！汝原何出？』答曰：『原從水生。』『汝師是誰？』答言：『吾師名迦藍延。』『汝宗族中，誰為勇健？』答曰：『我門族中，凡有三人最為雄猛，一名為獨、二曰為屢、三者名曰婆羅陀闍。』『汝同師者，為是何人？』答曰：『讚詠。』又問：『讚詠為有幾變？』答言：『六種。』『汝母何姓？』答曰：『吾母姓婆羅設。如是仁者！吾之德行，其事若此。故我先說一切眾生貴賤不定，雖有尊貴而為惡者猶名下賤，若卑賤人能為善事便名豪勝。是故一切稱尊貴者，由修善業，不以種族名為勝人。汝既知已，當除憍慢。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華實言：『汝姓何等？』曰：『姓三無。』又問：『仁者！汝原何出？』答曰：『原從水生。』『汝師是誰？』答言：『吾師名迦藍延。』『汝宗族中，誰為勇健？』答曰：『我門族中，凡有三人最為雄猛，一名為獨、二曰為屢、三者名曰婆羅陀闍。』『汝同師者，為是何人？』答曰：『讚詠。』又問：『讚詠為有幾變？』答言：『六種。』『汝母何姓？』答曰：『吾母姓婆羅設。如是仁者！吾之德行，其事若此。故我先說一切眾生貴賤不定，雖有尊貴而為惡者猶名下賤，若卑賤人能為善事便名豪勝。是故一切稱尊貴者，由修善業，不以種族名為勝人。汝既知已，當除憍慢。』

摩登伽經說星圖品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩登伽經說星圖品第五

「爾時蓮華實問帝勝伽：『仁者豈知占星事不？』帝勝伽言：『大婆羅門！過此祕要吾尚通達，況斯小事而不知耶？汝當善聽，吾今宣說。星紀雖多，要者其唯二十有八：一名昴宿、二名為畢、三名為觜、四名為參、五名為井、六名為鬼、七名為柳、八名為星、九名為張、第十名翼、十一名軫、十二名角、十三名亢、十四名氐、十五名房、十六名心、十七名尾、十八名箕、十九名斗、二十名牛、二十一女、二十二虛、二十三危、二十四室、二十五壁、二十六奎、二十七婁、二十八胃，如是名為二十八宿。』蓮華實言：『如此宿者，為有幾星？形貌何類？為復幾時與月共俱？其所祭祀為用何等？何神主之？有何等姓？唯願仁者重為分別。』帝勝伽言：『若欲聞者，諦聽，當說。昴有六星，形如散花，於十二時與月俱行，祭則用酪，火神主之，姓毘舍延。畢有五星，形如飛雁，於一日半與月共行，麋肉以祭，屬於梵王，姓婆羅婆。觜有三星，形如鹿首，於一日中與月共俱，以果為祭，屬於月神，即姓鹿氏。參有一星，一日及月，須酥以祭，係在日神，姓則安氏。井有二星，形如人步，唯於一日與月而俱，祭必用蜜，屬乎歲星，亦姓安氏。鬼有三星，形如畫瓶，一日與月而共同遊，祭以桃花，屬乎歲星，姓烏波若。柳宿一星，半日共月不相捨離，祭之用乳，屬於龍神，因姓龍氏。有此七宿，在於東方。其七星者，五則顯現、二星隱沒。形如河曲，一日及月，胡麻祭之，屬於鬼神，姓賓伽羅。張宿二星，亦如人步，於一日中與月俱行，以果用祭，其姓善氏，即屬善神。翼有二星，形如人步，於一日半共月而行，鮫魚祭之，屬婆伽神，姓憍尸迦。軫宿五星，形如人手，一日一夜共月俱行，稗穀祭之，姓奢摩延，屬咀吒神。角有一星，一日及月，以花為祭，屬咀吒神，姓質多延。亢宿一星，酥麥麨祭之，一日及月，屬咀吒神，姓曰赤氏。氐宿二星，形如羊角，於一日半共月俱行，以花用祭，屬乎火神，姓桑遮延。有此七宿，在於南方。房宿四星，形類珠貫，一日一夜與月共俱，酒肉為祭，係於親神，姓阿藍婆。心宿三星，其形如鳥，一日及月，粳米祭之，屬天地神，姓迦旃延。尾有七星，其形如蝎，一日一夜與月共俱，果以祭之，屬沙陀神，姓迦旃延。箕宿四星，形如牛步，一日一夜而與月俱，尼俱陀果，以用為祭，屬於水神，姓迦旃延。斗有四星，形如象步，於一日半與月同行，桃花祭之，屬凶惡神，姓伽羅延。牛宿三星，形如牛首，一時與月而共同行，不須祭祀，屬於梵天，姓於梵氏。女有三星，形如穬麥，一日一夜共月而行，鳥肉用祀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時蓮華實問帝勝伽：『仁者豈知占星事不？』帝勝伽言：『大婆羅門！過此祕要吾尚通達，況斯小事而不知耶？汝當善聽，吾今宣說。星紀雖多，要者其唯二十有八：一名昴宿、二名為畢、三名為觜、四名為參、五名為井、六名為鬼、七名為柳、八名為星、九名為張、第十名翼、十一名軫、十二名角、十三名亢、十四名氐、十五名房、十六名心、十七名尾、十八名箕、十九名斗、二十名牛、二十一女、二十二虛、二十三危、二十四室、二十五壁、二十六奎、二十七婁、二十八胃，如是名為二十八宿。』蓮華實言：『如此宿者，為有幾星？形貌何類？為復幾時與月共俱？其所祭祀為用何等？何神主之？有何等姓？唯願仁者重為分別。』帝勝伽言：『若欲聞者，諦聽，當說。昴有六星，形如散花，於十二時與月俱行，祭則用酪，火神主之，姓毘舍延。畢有五星，形如飛雁，於一日半與月共行，麋肉以祭，屬於梵王，姓婆羅婆。觜有三星，形如鹿首，於一日中與月共俱，以果為祭，屬於月神，即姓鹿氏。參有一星，一日及月，須酥以祭，係在日神，姓則安氏。井有二星，形如人步，唯於一日與月而俱，祭必用蜜，屬乎歲星，亦姓安氏。鬼有三星，形如畫瓶，一日與月而共同遊，祭以桃花，屬乎歲星，姓烏波若。柳宿一星，半日共月不相捨離，祭之用乳，屬於龍神，因姓龍氏。有此七宿，在於東方。其七星者，五則顯現、二星隱沒。形如河曲，一日及月，胡麻祭之，屬於鬼神，姓賓伽羅。張宿二星，亦如人步，於一日中與月俱行，以果用祭，其姓善氏，即屬善神。翼有二星，形如人步，於一日半共月而行，鮫魚祭之，屬婆伽神，姓憍尸迦。軫宿五星，形如人手，一日一夜共月俱行，稗穀祭之，姓奢摩延，屬咀吒神。角有一星，一日及月，以花為祭，屬咀吒神，姓質多延。亢宿一星，酥麥麨祭之，一日及月，屬咀吒神，姓曰赤氏。氐宿二星，形如羊角，於一日半共月俱行，以花用祭，屬乎火神，姓桑遮延。有此七宿，在於南方。房宿四星，形類珠貫，一日一夜與月共俱，酒肉為祭，係於親神，姓阿藍婆。心宿三星，其形如鳥，一日及月，粳米祭之，屬天地神，姓迦旃延。尾有七星，其形如蝎，一日一夜與月共俱，果以祭之，屬沙陀神，姓迦旃延。箕宿四星，形如牛步，一日一夜而與月俱，尼俱陀果，以用為祭，屬於水神，姓迦旃延。斗有四星，形如象步，於一日半與月同行，桃花祭之，屬凶惡神，姓伽羅延。牛宿三星，形如牛首，一時與月而共同行，不須祭祀，屬於梵天，姓於梵氏。女有三星，形如穬麥，一日一夜共月而行，鳥肉用祀

，屬毘紐神，姓迦旃延。有斯七宿，在於西方。虛有四星，形如飛鳥，一日一夜共月而俱，豆糜為祭，屬婆藪神，姓憍陳如。危宿一星，一日及月粳米為祭，屬于水神，姓單茶延。室有二星，形如人步，一日一夜與月共行，血肉祠祀，其宿屬在富單那神，姓闍罽那。壁宿二星，形如人步，一日一夜及月而行，以肉祭之，屬於善神，姓陀闍延。奎一大星，自餘小者為之輔翼，形如半珪，一日一夜共月而行，酪飯以祭，屬富沙神，姓八姝氏。婁宿二星，形如馬首，一日一夜共月俱行，乳糜用祭。胃有三星，形如鼎足，一日一夜共月而俱，胡麻為祭，屬於閻神，其姓拔伽。有此七星，在於北方。大婆羅門！我已廣說二十八宿。然此宿中，右於六宿，二日一夜共月俱行，所謂畢、井、氐、翼、斗、壁之等。復有五宿，但於一日共月而俱，一參、二柳、三箕、四心、五者名危。唯有牛宿，半日及月；自餘盡皆一日一夜共月而行。東方七宿，初起於昴。南方七宿，初起七星。西方七宿，初起於房。北方七宿，初起於虛。又此宿中，七宿最勝，張、室、氐、箕、房、井及亢。三宿凶惡，參、柳與胃。四宿和善，翼、斗、壁、畢。五宿柔弱，女、虛、危、心、第五名尾。五宿常定、一觜、二角、三名七星、四者為柳、五者名牛。四宿速疾，昴、觜、婁、鬼。而此諸宿共月合行，凡有三種：一在月前、二在月後、三共月俱。今當為汝復說七曜，日、月、熒惑、歲星、鎮星、太白、辰星，是名為七。羅睺、彗星，通則為九。如是等名占星等事，汝宜應當深諦觀察。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，屬毘紐神，姓迦旃延。有斯七宿，在於西方。虛有四星，形如飛鳥，一日一夜共月而俱，豆糜為祭，屬婆藪神，姓憍陳如。危宿一星，一日及月粳米為祭，屬于水神，姓單茶延。室有二星，形如人步，一日一夜與月共行，血肉祠祀，其宿屬在富單那神，姓闍罽那。壁宿二星，形如人步，一日一夜及月而行，以肉祭之，屬於善神，姓陀闍延。奎一大星，自餘小者為之輔翼，形如半珪，一日一夜共月而行，酪飯以祭，屬富沙神，姓八姝氏。婁宿二星，形如馬首，一日一夜共月俱行，乳糜用祭。胃有三星，形如鼎足，一日一夜共月而俱，胡麻為祭，屬於閻神，其姓拔伽。有此七星，在於北方。大婆羅門！我已廣說二十八宿。然此宿中，右於六宿，二日一夜共月俱行，所謂畢、井、氐、翼、斗、壁之等。復有五宿，但於一日共月而俱，一參、二柳、三箕、四心、五者名危。唯有牛宿，半日及月；自餘盡皆一日一夜共月而行。東方七宿，初起於昴。南方七宿，初起七星。西方七宿，初起於房。北方七宿，初起於虛。又此宿中，七宿最勝，張、室、氐、箕、房、井及亢。三宿凶惡，參、柳與胃。四宿和善，翼、斗、壁、畢。五宿柔弱，女、虛、危、心、第五名尾。五宿常定、一觜、二角、三名七星、四者為柳、五者名牛。四宿速疾，昴、觜、婁、鬼。而此諸宿共月合行，凡有三種：一在月前、二在月後、三共月俱。今當為汝復說七曜，日、月、熒惑、歲星、鎮星、太白、辰星，是名為七。羅睺、彗星，通則為九。如是等名占星等事，汝宜應當深諦觀察。』