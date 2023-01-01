文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

西國每一月，分為白黑兩分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西國每一月，分為白黑兩分。

入月一日至十五日，為白月分(以其光生漸明白之謂也)。入月十六日至三十日，為黑月分(以其光漸減黑之謂也)。文殊師利菩薩說時日偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入月一日至十五日，為白月分(以其光生漸明白之謂也)。入月十六日至三十日，為黑月分(以其光漸減黑之謂也)。文殊師利菩薩說時日偈云：

一三五七十， 十一與十三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一三五七十， 十一與十三，

於二黑白分， 所作皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於二黑白分， 所作皆成就。

黑三夜七晝， 十夜十四晝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑三夜七晝， 十夜十四晝，

白四夜八晝， 一夜十五晝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白四夜八晝， 一夜十五晝。

(所謂一夜者，十一夜也。勒頌者貴省文也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (所謂一夜者，十一夜也。勒頌者貴省文也)

於此黑白月， 晝夜不成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此黑白月， 晝夜不成就，

日中及中夜， 已後皆通吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日中及中夜， 已後皆通吉。

擇日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擇日

每入月，一日十六日、三日十八日、五日二十日、七日二十二日、十日二十五日、十一日二十六日、十三日二十八日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每入月，一日十六日、三日十八日、五日二十日、七日二十二日、十日二十五日、十一日二十六日、十三日二十八日。

已上是吉日，所作吉祥事必成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上是吉日，所作吉祥事必成就。

擇時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擇時

入月，四日夜八日晝、十一日夜十五日晝、十八日夜二十二日晝、二十五日夜二十九日晝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入月，四日夜八日晝、十一日夜十五日晝、十八日夜二十二日晝、二十五日夜二十九日晝。

已上日晝夜之時，所作皆不吉，為事不成。惡猶不可作，何況善事，如於鹹鹵之地種物不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上日晝夜之時，所作皆不吉，為事不成。惡猶不可作，何況善事，如於鹹鹵之地種物不生。

入月，二日六日、九日十二日、十四日十七日、十九日二十一日、二十三日二十四、日二十七日三十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入月，二日六日、九日十二日、十四日十七日、十九日二十一日、二十三日二十四、日二十七日三十日。

已上平日，若與好宿好曜并者即吉，如與惡宿惡曜并者即凶。夫凶惡晝日中已後通吉用，凶惡夜半已後亦通吉用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上平日，若與好宿好曜并者即吉，如與惡宿惡曜并者即凶。夫凶惡晝日中已後通吉用，凶惡夜半已後亦通吉用。

白黑月所宜吉凶曆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白黑月所宜吉凶曆

每月一日十六日，梵云鉢闍鉢底下(唐云梵王)，是建名日，宜為善業、學伎藝、苦節修行布施等事，及作愛敬、增益長久之事並吉；不宜遠行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每月一日十六日，梵云鉢闍鉢底下(唐云梵王)，是建名日，宜為善業、學伎藝、苦節修行布施等事，及作愛敬、增益長久之事並吉；不宜遠行。

二日十七日是得財日，梵云苾利訶馺鉢底神下(唐云造化神下)，宜按摩、合藥、作工巧法、遠行進路、結交婚姻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二日十七日是得財日，梵云苾利訶馺鉢底神下(唐云造化神下)，宜按摩、合藥、作工巧法、遠行進路、結交婚姻。

三日十八日是威力日，梵云毘紐神下(亦云那羅延天下)，宜摧敵除逆、調習象馬四足諸畜等，及訓將惡人下賤之類，營田種蒔有大為作事皆吉。十八日夜惡，中夜已後還吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三日十八日是威力日，梵云毘紐神下(亦云那羅延天下)，宜摧敵除逆、調習象馬四足諸畜等，及訓將惡人下賤之類，營田種蒔有大為作事皆吉。十八日夜惡，中夜已後還吉。

四日十九日是猛武日，梵云閻謨神下(唐云閻羅王下)作惡業日，是殺害日，與一切不善事殘酷業皆悉相應，宜摧敵破逆吉。餘不吉。四日夜不吉，中夜已後吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四日十九日是猛武日，梵云閻謨神下(唐云閻羅王下)作惡業日，是殺害日，與一切不善事殘酷業皆悉相應，宜摧敵破逆吉。餘不吉。四日夜不吉，中夜已後吉。

五日二十日是圓滿日，梵云蘇謨神下(唐云月天子下)，宜修福善業，作臥具床座、衣服莊飾物及車輿等物，營田宅、結婚姻，凡諸慶樂事並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五日二十日是圓滿日，梵云蘇謨神下(唐云月天子下)，宜修福善業，作臥具床座、衣服莊飾物及車輿等物，營田宅、結婚姻，凡諸慶樂事並吉。

六日二十一日是求名日，梵云摩羅神下(唐云童子天下)，宜諸久長安定之事，營田宅及天廟、福舍、伽藍、建城邑，立牛馬坊、諸畜坊厩並吉；不宜遠行進路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六日二十一日是求名日，梵云摩羅神下(唐云童子天下)，宜諸久長安定之事，營田宅及天廟、福舍、伽藍、建城邑，立牛馬坊、諸畜坊厩並吉；不宜遠行進路。

七日二十二日是朋友日，梵云七婆怛沙耶仙神下(唐云北斗也)，宜結朋友、安定之事，王者服新衣，及纛幟床座臥具、大寶嚴飾之物並吉。二十二晝惡，午後吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日二十二日是朋友日，梵云七婆怛沙耶仙神下(唐云北斗也)，宜結朋友、安定之事，王者服新衣，及纛幟床座臥具、大寶嚴飾之物並吉。二十二晝惡，午後吉。

八日二十三日是力戰日，梵云婆娑善神下(唐云婆藪天下)，宜力用之事，宜修造攻戰之具、置邊衝險固城壘塚塹、調乘象馬等事並吉。八日晝惡，午後吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八日二十三日是力戰日，梵云婆娑善神下(唐云婆藪天下)，宜力用之事，宜修造攻戰之具、置邊衝險固城壘塚塹、調乘象馬等事並吉。八日晝惡，午後吉。

九日二十四日是凶猛日，梵云嚕達囉尼神下(唐云毘舍闍鬼王下)，宜圍城縛敵、進途伐逆取毒；不宜入宅、修理髮凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九日二十四日是凶猛日，梵云嚕達囉尼神下(唐云毘舍闍鬼王下)，宜圍城縛敵、進途伐逆取毒；不宜入宅、修理髮凶。

十日二十五日是善法日，梵云蘇達謨神下(唐云善法神下)，宜作久長事及急速事，置井、穿鑿坑塹、行法修道，又作功德福舍、伽藍，凡諸順法及愛敬等事皆吉。二十五日夜不吉，半夜已後通吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十日二十五日是善法日，梵云蘇達謨神下(唐云善法神下)，宜作久長事及急速事，置井、穿鑿坑塹、行法修道，又作功德福舍、伽藍，凡諸順法及愛敬等事皆吉。二十五日夜不吉，半夜已後通吉。

十一日二十六日是慈猛日，梵云嚕捺嚧神下(唐云自在天下)，宜新立宅舍、營天廟、城邑、官曹館室、伽藍殿塔，及火祭室、功德福舍並吉。十一日夜惡，中夜後還吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一日二十六日是慈猛日，梵云嚕捺嚧神下(唐云自在天下)，宜新立宅舍、營天廟、城邑、官曹館室、伽藍殿塔，及火祭室、功德福舍並吉。十一日夜惡，中夜後還吉。

十二日二十七日是名聞日，梵云阿逸都神下(唐云曰天子下)，宜作久長安定事，及修輦輿、嚴飾頭髮、置倉生藏等吉；不宜放債取債。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二日二十七日是名聞日，梵云阿逸都神下(唐云曰天子下)，宜作久長安定事，及修輦輿、嚴飾頭髮、置倉生藏等吉；不宜放債取債。

十三日二十八日是最勝日，梵云鉢折底神下(唐云天魔下)，所為急速事，又宜敬愛之事、取婦人及乘車輿等，並入壇場習行道術並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三日二十八日是最勝日，梵云鉢折底神下(唐云天魔下)，所為急速事，又宜敬愛之事、取婦人及乘車輿等，並入壇場習行道術並吉。

十四日二十九日是勇猛日，梵云藥蒭神下(唐云藥叉將下)，宜往擒縛、相詭誑事、暴虐惡人、作非法之物，宜行詐妄詭誘怨敵，彼必信受；不宜遠行進路。二十九日晝惡，午後吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四日二十九日是勇猛日，梵云藥蒭神下(唐云藥叉將下)，宜往擒縛、相詭誑事、暴虐惡人、作非法之物，宜行詐妄詭誘怨敵，彼必信受；不宜遠行進路。二十九日晝惡，午後吉。

十五日三十日是吉相日，梵云必多盧神下(唐云魂靈神下)，宜祭先亡、宜作婆羅門大祠求安隱法，及布施、供養父母尊者諸天，持齋戒施食，及諸祭祠吉。十五日晝惡，午後吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五日三十日是吉相日，梵云必多盧神下(唐云魂靈神下)，宜祭先亡、宜作婆羅門大祠求安隱法，及布施、供養父母尊者諸天，持齋戒施食，及諸祭祠吉。十五日晝惡，午後吉。

右每月日所宜用吉凶如前，必審用之，萬不失一。其晝夜善惡，並如前嘉釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右每月日所宜用吉凶如前，必審用之，萬不失一。其晝夜善惡，並如前嘉釋。

二十七宿十二宮圖(唐用二十八宿，西國除牛宿，以其天主事之故。十二宿，猶唐十二次。又說云：西國以子丑十二屬記年，以星曜記日，不用甲子者，以宿曜於人無功、於事尤當故。經云：日有一倍力，宿有四倍力，曜有八倍力，好時之力萬倍焉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七宿十二宮圖(唐用二十八宿，西國除牛宿，以其天主事之故。十二宿，猶唐十二次。又說云：西國以子丑十二屬記年，以星曜記日，不用甲子者，以宿曜於人無功、於事尤當故。經云：日有一倍力，宿有四倍力，曜有八倍力，好時之力萬倍焉)

西國皆以十五日望宿，為一月之名。故二月為角月(西國以二月為歲首，以其道齊景正、日夜停分，時淑氣和、草木榮茂，一切增長，故梵天折為曆元)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西國皆以十五日望宿，為一月之名。故二月為角月(西國以二月為歲首，以其道齊景正、日夜停分，時淑氣和、草木榮茂，一切增長，故梵天折為曆元)。

三月名氐月，四月名心月，五月名箕月，六月名女月，七月名室月，八月名婁月，九月為昴月(梵語昴星名迦提。西國五月十五日雨安居，至八月十五日滿已，後五月十五日滿已，後至九月十五日已來自恣，故號為迦提，但取星名而已。今中國迦提，即是事而妄者別為訓釋，蓋大謬焉)，十月名觜月，十一月名鬼月，十二月名星月，正月名翼月。夫欲知二十七宿日者，先須知月望宿日。欲數一日至十五日已前白月日者，即從十五日下宿逆數之可知。欲知十六日已後至三十日，即從十五日下宿順數即得。但依此即定(假如二月十五日是角日，十四日是軫日，十三日是翼日。若求十五日已後者，即十五日是角日，十六日是亢日，十七日是氐日。他皆倣此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月名氐月，四月名心月，五月名箕月，六月名女月，七月名室月，八月名婁月，九月為昴月(梵語昴星名迦提。西國五月十五日雨安居，至八月十五日滿已，後五月十五日滿已，後至九月十五日已來自恣，故號為迦提，但取星名而已。今中國迦提，即是事而妄者別為訓釋，蓋大謬焉)，十月名觜月，十一月名鬼月，十二月名星月，正月名翼月。夫欲知二十七宿日者，先須知月望宿日。欲數一日至十五日已前白月日者，即從十五日下宿逆數之可知。欲知十六日已後至三十日，即從十五日下宿順數即得。但依此即定(假如二月十五日是角日，十四日是軫日，十三日是翼日。若求十五日已後者，即十五日是角日，十六日是亢日，十七日是氐日。他皆倣此)。

【圖：T21p0395_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0395_01.gif】

【圖：T21p0395_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0395_02.gif】

夫欲求人所屬宿者，即於圖上，取彼生月十五日下宿，從此望宿逆順數之，至彼生日止，則求得彼人所屬宿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲求人所屬宿者，即於圖上，取彼生月十五日下宿，從此望宿逆順數之，至彼生日止，則求得彼人所屬宿也。

又法略算求人本命宿，先下生日數，又虛加十三訖，即從彼生月望宿，用上位數順除，數盡則止，即得彼人所屬命宿(假令有人二月十七日生者，則先下十七日為位，又虛加十三，共得三十。即從二月望宿角亢氐房二十七宿一周法除之訖，餘三等，即角除一，亢除二，氐除三，則彼人是氐宿生。他皆倣此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法略算求人本命宿，先下生日數，又虛加十三訖，即從彼生月望宿，用上位數順除，數盡則止，即得彼人所屬命宿(假令有人二月十七日生者，則先下十七日為位，又虛加十三，共得三十。即從二月望宿角亢氐房二十七宿一周法除之訖，餘三等，即角除一，亢除二，氐除三，則彼人是氐宿生。他皆倣此)。

夫取宿直者，皆月臨宿處，則是彼宿當直。又月行有遲疾，宿月復有南北，前後隨合如何可知，則以後頌言求之可解。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫取宿直者，皆月臨宿處，則是彼宿當直。又月行有遲疾，宿月復有南北，前後隨合如何可知，則以後頌言求之可解。頌曰：

六宿未到名合月， 十二宿月左右合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六宿未到名合月， 十二宿月左右合，

九宿如犢隨母行， 從奎宿數應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九宿如犢隨母行， 從奎宿數應當知。

頌言六宿未到名合月者，則從奎、婁、胃、昴、畢、觜此六宿，月未至宿，月則名彼宿直也。十二宿月左右合者，即參、井、鬼、柳、星、張、翼、軫、角、亢、氐、房等，此十二宿日，臨彼宿上及前後南北，並取屬彼宿用得也。九宿如犢隨母行者，則配月為母、配宿為犢，則月居宿前、宿居月後，如犢母之像也。當以此頌復驗之於天，則宿月用之無差，此皆大仙密說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌言六宿未到名合月者，則從奎、婁、胃、昴、畢、觜此六宿，月未至宿，月則名彼宿直也。十二宿月左右合者，即參、井、鬼、柳、星、張、翼、軫、角、亢、氐、房等，此十二宿日，臨彼宿上及前後南北，並取屬彼宿用得也。九宿如犢隨母行者，則配月為母、配宿為犢，則月居宿前、宿居月後，如犢母之像也。當以此頌復驗之於天，則宿月用之無差，此皆大仙密說也。

二十七宿所為吉凶曆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七宿所為吉凶曆

昴宿，宜火，則煎煮等事、檢算畜生即畜生、融酥和合、作牛羊諸畜坊舍及牧放、入溫室、種蒔黃色赤色等物、入宅及名金作等吉。宜伐逆除怨、作剃剪之具、賣物、求長壽、求吉勝事。不宜修理鬢髮及遠行道路。宜莊飾冠帶、佩服金彫等寶物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昴宿，宜火，則煎煮等事、檢算畜生即畜生、融酥和合、作牛羊諸畜坊舍及牧放、入溫室、種蒔黃色赤色等物、入宅及名金作等吉。宜伐逆除怨、作剃剪之具、賣物、求長壽、求吉勝事。不宜修理鬢髮及遠行道路。宜莊飾冠帶、佩服金彫等寶物。

畢宿，宜農桑種蒔、修田宅嫁娶、作厨舍、作食、作畜生舍、通決渠河、修橋梁、作諸安定之事、作衣服並吉。不宜取債放債。宜納穀及酒食雜物。不宜生財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢宿，宜農桑種蒔、修田宅嫁娶、作厨舍、作食、作畜生舍、通決渠河、修橋梁、作諸安定之事、作衣服並吉。不宜取債放債。宜納穀及酒食雜物。不宜生財。

觜宿，作急要事及和善事並吉。宜種蒔白汁樹草等，又宜王者作舍作纛床座，又入新宅、嫁娶、修理髮、洗浴，作求吉勝法、著新衣、嚴飾、作喜樂、調畜生，作除災謹身呪術壇場之法，祭星曜、作髻並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觜宿，作急要事及和善事並吉。宜種蒔白汁樹草等，又宜王者作舍作纛床座，又入新宅、嫁娶、修理髮、洗浴，作求吉勝法、著新衣、嚴飾、作喜樂、調畜生，作除災謹身呪術壇場之法，祭星曜、作髻並吉。

參宿，宜求財及諸剛嚴事，穿地、賣有乳畜生、造熟酥、押油、醞酒、押甘蔗、種甘蔗、畋獵及置關津等並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參宿，宜求財及諸剛嚴事，穿地、賣有乳畜生、造熟酥、押油、醞酒、押甘蔗、種甘蔗、畋獵及置關津等並吉。

井宿，有所惠施必獲大果，有所置事必成就。宜作諸祭婆羅門、祭法天法，宜嫁娶及納婦人，必子息繁盛。此宿所作事皆成吉，唯不宜合藥服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 井宿，有所惠施必獲大果，有所置事必成就。宜作諸祭婆羅門、祭法天法，宜嫁娶及納婦人，必子息繁盛。此宿所作事皆成吉，唯不宜合藥服。

鬼宿，所作皆吉。求聲譽、長壽，若為生事及諸端嚴相將其服拜官勝位，有所為求並皆吉祥福德增長。又宜遠行進路、修理髮、著新衣，及洗浴等事並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼宿，所作皆吉。求聲譽、長壽，若為生事及諸端嚴相將其服拜官勝位，有所為求並皆吉祥福德增長。又宜遠行進路、修理髮、著新衣，及洗浴等事並吉。

柳宿，宜嚴拭事，是伐逆圍城、掩襲封潛、竊詭誓、詐敵人。時此宿雨者必蚊虻、苗稼滋盛。七星宿凡諸種蒔皆吉，唯不宜種虋。宜種五穀等、種芸薹，又宜修宅、祭先亡、將五穀入宅，作諸住定業並吉，亦宜修理鬢髮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柳宿，宜嚴拭事，是伐逆圍城、掩襲封潛、竊詭誓、詐敵人。時此宿雨者必蚊虻、苗稼滋盛。七星宿凡諸種蒔皆吉，唯不宜種虋。宜種五穀等、種芸薹，又宜修宅、祭先亡、將五穀入宅，作諸住定業並吉，亦宜修理鬢髮。

張宿，宜喜慶事，求女嫁娶、修理宅、作衣服、嚴飾物、作愛敬法等並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張宿，宜喜慶事，求女嫁娶、修理宅、作衣服、嚴飾物、作愛敬法等並吉。

翼宿，所作皆吉，置宅垣牆、穿壕作市、作城邑、作車輿、修農、商業、種蒔、嫁娶，凡作諸安定之事並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翼宿，所作皆吉，置宅垣牆、穿壕作市、作城邑、作車輿、修農、商業、種蒔、嫁娶，凡作諸安定之事並吉。

軫宿，宜諸急速事，遠行向外國、修理鬢髮、取象調象乘象、學伎藝、求女人、嫁娶、服著衣裳、穿池修園圃、造垣牆等吉，除蕩竊逆南行大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軫宿，宜諸急速事，遠行向外國、修理鬢髮、取象調象乘象、學伎藝、求女人、嫁娶、服著衣裳、穿池修園圃、造垣牆等吉，除蕩竊逆南行大吉。

角宿，宜嚴飾事，取雜色衣、作安膳那、服藥，及取珊瑚金銀赤銅摩尼金剛諸寶物等諸珍帛，初王者嚴服觀兵，及進路作求安隱、祭祀天神、賞賜將士金銀百穀衣物、入城，作花鬘臥具、歌舞詠唱并餘伎藝等並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 角宿，宜嚴飾事，取雜色衣、作安膳那、服藥，及取珊瑚金銀赤銅摩尼金剛諸寶物等諸珍帛，初王者嚴服觀兵，及進路作求安隱、祭祀天神、賞賜將士金銀百穀衣物、入城，作花鬘臥具、歌舞詠唱并餘伎藝等並吉。

亢宿，宜調馬騾驢等，必易馴快利。宜教擊諸鼓樂等、嫁娶、結朋友。宜發遣怨讎，宜不自行動，宜種蒔樹木、種穀小豆大豆烏麻等皆吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亢宿，宜調馬騾驢等，必易馴快利。宜教擊諸鼓樂等、嫁娶、結朋友。宜發遣怨讎，宜不自行動，宜種蒔樹木、種穀小豆大豆烏麻等皆吉。

氐宿，宜作農具，種大麥小麥稻粟等，并種蒔諸菓樹並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氐宿，宜作農具，種大麥小麥稻粟等，并種蒔諸菓樹並吉。

凡諸有大為作事並不可作，宜醞酒漿、宜種虋栽樹甘蔗等並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡諸有大為作事並不可作，宜醞酒漿、宜種虋栽樹甘蔗等並吉。

房宿，宜結朋友、婚姻。凡和諸善事喜樂吉祥事，充好往還及攝清，受戒布施、發使置官、修道、學藝、工巧等吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 房宿，宜結朋友、婚姻。凡和諸善事喜樂吉祥事，充好往還及攝清，受戒布施、發使置官、修道、學藝、工巧等吉。

心宿，宜作王者所須事，並宜嚴服昇位，及取捉象馬調乘諸畜等。宜按摩，必得身分潤滿。宜事王者及取左右驅使人等，宜修鬢髮、作農桑業。唯除營功德事，自餘不可，輒出財與人，及放債凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心宿，宜作王者所須事，並宜嚴服昇位，及取捉象馬調乘諸畜等。宜按摩，必得身分潤滿。宜事王者及取左右驅使人等，宜修鬢髮、作農桑業。唯除營功德事，自餘不可，輒出財與人，及放債凶。

尾宿，宜作服著事，蒔樹種根及取煎吉。又宜剛嚴事，洗浴、除滅壓呪、種押蒲桃甘蔗、置宅置藏、作愛喜事、合湯及散阿伽陀藥，并壇場事並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾宿，宜作服著事，蒔樹種根及取煎吉。又宜剛嚴事，洗浴、除滅壓呪、種押蒲桃甘蔗、置宅置藏、作愛喜事、合湯及散阿伽陀藥，并壇場事並吉。

箕宿，宜剛嚴事，又掘溝渠、穿池井、通決河流、種水生花及根實者、修園圃、醞酒漿，及作橋梁等並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箕宿，宜剛嚴事，又掘溝渠、穿池井、通決河流、種水生花及根實者、修園圃、醞酒漿，及作橋梁等並吉。

斗宿，宜著新衣及安久事，置藏、修理園林、造車輿等乘載之物、營田宅城邑福舍寺等，作戰具及諸用物並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斗宿，宜著新衣及安久事，置藏、修理園林、造車輿等乘載之物、營田宅城邑福舍寺等，作戰具及諸用物並吉。

女宿，凡為公事皆吉。出城外發教命、除逆敵、置城邑、立宰輔、發兵、作戰具取與，及呈學伎藝，穿耳，修理鬢髮，按摩並吉。不宜著新衣及競財穿池等。宜供養尊者、諸天、父母及諸貴勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女宿，凡為公事皆吉。出城外發教命、除逆敵、置城邑、立宰輔、發兵、作戰具取與，及呈學伎藝，穿耳，修理鬢髮，按摩並吉。不宜著新衣及競財穿池等。宜供養尊者、諸天、父母及諸貴勝。

虛宿，宜諸急速事，宜學問及夜浴、作求子法，其法不宜晝作，主產閹官。宜供養婆羅門，置城邑及置兵官財等。又宜還人財物、賣畜生、著衣著莊嚴具、作商業、新置伎藝並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛宿，宜諸急速事，宜學問及夜浴、作求子法，其法不宜晝作，主產閹官。宜供養婆羅門，置城邑及置兵官財等。又宜還人財物、賣畜生、著衣著莊嚴具、作商業、新置伎藝並吉。

危宿，宜合藥、取藥、服藥並大吉。又宜嚴峻破惡之事，穿河池等及種麻豆等，發遣商人、納財、置吏、取醫、置藏、造舟船、醞酒漿等，及估賣商皈吉。不宜出財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 危宿，宜合藥、取藥、服藥並大吉。又宜嚴峻破惡之事，穿河池等及種麻豆等，發遣商人、納財、置吏、取醫、置藏、造舟船、醞酒漿等，及估賣商皈吉。不宜出財。

室宿，宜作端嚴事，勘逐罪非、除滅兇逆、誑詭敵人；諸事並不宜作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室宿，宜作端嚴事，勘逐罪非、除滅兇逆、誑詭敵人；諸事並不宜作。

壁宿，宜作求長壽增益法，不宜南行。宜造城邑、取衣取財、嫁娶婚姻等喜善事皆吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壁宿，宜作求長壽增益法，不宜南行。宜造城邑、取衣取財、嫁娶婚姻等喜善事皆吉。

奎宿，取珍寶，宜造倉庫及牛羊坊，挍算畜生、造酒融酥，及作堤堰、研服藥、著新衣、服飾莊嚴、遠行進路，作和善事、急速事並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奎宿，取珍寶，宜造倉庫及牛羊坊，挍算畜生、造酒融酥，及作堤堰、研服藥、著新衣、服飾莊嚴、遠行進路，作和善事、急速事並吉。

婁宿，宜諸急速事，與藥、取藥、調乘象馬及出賣等並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婁宿，宜諸急速事，與藥、取藥、調乘象馬及出賣等並吉。

胃宿，宜為公事及王者之善事，亦宜作嚴整之事，伐逆除兇并調訓在下及馬等畜生並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胃宿，宜為公事及王者之善事，亦宜作嚴整之事，伐逆除兇并調訓在下及馬等畜生並吉。

安重，畢、翼、斗、壁。此四是安重宿，宜造莊宅、宮殿、寺觀、義堂，種蒔裁接、修立園林、貯納倉庫、收積穀麥、納交投友、成禮為婚，冊君王、封將相、授官榮、錫班職，造裝具、設齋供、入道修行及祈安隱，并就師學、入壇場受灌頂，造一切久長事務悉須為之皆吉。唯不宜舉債、充保、遠行進路、造酒、剃毛髮、除爪甲、結仇嫌恨讎隙、習婬慾、學擹蒲等並凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安重，畢、翼、斗、壁。此四是安重宿，宜造莊宅、宮殿、寺觀、義堂，種蒔裁接、修立園林、貯納倉庫、收積穀麥、納交投友、成禮為婚，冊君王、封將相、授官榮、錫班職，造裝具、設齋供、入道修行及祈安隱，并就師學、入壇場受灌頂，造一切久長事務悉須為之皆吉。唯不宜舉債、充保、遠行進路、造酒、剃毛髮、除爪甲、結仇嫌恨讎隙、習婬慾、學擹蒲等並凶。

和善，觜、角、房、奎。此等四是和善宿，宜入道、問學、伎藝，能習呪法、結齋戒、入壇受灌頂、建功德、設音樂，吉祥事、慶善業，成禮求婚、還錢舉債，見君王、參宰相，服飾新衣裳、冠帶好珠寶、作交關、營家業、進途、結親友、服湯藥、醫療眼、造一切穩善事務悉須為之吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和善，觜、角、房、奎。此等四是和善宿，宜入道、問學、伎藝，能習呪法、結齋戒、入壇受灌頂、建功德、設音樂，吉祥事、慶善業，成禮求婚、還錢舉債，見君王、參宰相，服飾新衣裳、冠帶好珠寶、作交關、營家業、進途、結親友、服湯藥、醫療眼、造一切穩善事務悉須為之吉。

毒害，參、柳、心、尾。此等四是毒害宿，宜圍城破營、徵兵喫賊、欺誑鬪爭、烈陣交鋒、申決烈破、和合行盜劫、設誓、攎蒱博戲、造械具戰具、閱兵馬點募健兒、採覘寇敵、漸決兇逆、誅戮罪人、施毒藥、施磣害、調習象馬、練祿鷹犬，一切猛浪事務悉須為之吉。其尾宿日，宜種蒔苗稼、栽接樹木、營造宅屋、立園林，一切嚴固鬪競剛柔猛浪辛苦等事並宜作之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒害，參、柳、心、尾。此等四是毒害宿，宜圍城破營、徵兵喫賊、欺誑鬪爭、烈陣交鋒、申決烈破、和合行盜劫、設誓、攎蒱博戲、造械具戰具、閱兵馬點募健兒、採覘寇敵、漸決兇逆、誅戮罪人、施毒藥、施磣害、調習象馬、練祿鷹犬，一切猛浪事務悉須為之吉。其尾宿日，宜種蒔苗稼、栽接樹木、營造宅屋、立園林，一切嚴固鬪競剛柔猛浪辛苦等事並宜作之。

急速，鬼、軫、牛、婁。此等四是急速宿，宜放錢貸債、賣交關、行途進路、往使征伐、估客上道、商主過磧、調伏畜生、教習鷹犬、設齋行施、習讀經書、教人典誥、學諸伎能、服食湯藥并受佩持護身之術、竪幢建旌麾、造扇障營蓋傘、入壇場受灌頂、騎象馬乘輿，一切事務悉須為之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 急速，鬼、軫、牛、婁。此等四是急速宿，宜放錢貸債、賣交關、行途進路、往使征伐、估客上道、商主過磧、調伏畜生、教習鷹犬、設齋行施、習讀經書、教人典誥、學諸伎能、服食湯藥并受佩持護身之術、竪幢建旌麾、造扇障營蓋傘、入壇場受灌頂、騎象馬乘輿，一切事務悉須為之。

猛惡，胃、星、張、箕、室。此五是猛惡宿，宜守路嶮、行劫行盜、構鬪端、起設誑、博戲攎蒱、強梁侵奪、姦非婬穢、國城斫營、造械具戰具、書兵謀、放毒藥、施磣害、斬決怨敵、誅戮罪逆、穰祭星辰、祈禱軍福、一切艱難事務悉須為之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猛惡，胃、星、張、箕、室。此五是猛惡宿，宜守路嶮、行劫行盜、構鬪端、起設誑、博戲攎蒱、強梁侵奪、姦非婬穢、國城斫營、造械具戰具、書兵謀、放毒藥、施磣害、斬決怨敵、誅戮罪逆、穰祭星辰、祈禱軍福、一切艱難事務悉須為之。

又張宿，宜作愛敬法。又其箕宿，宜鑿井穿坑、填水渠、開河路，一切勞擾事務悉須為之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又張宿，宜作愛敬法。又其箕宿，宜鑿井穿坑、填水渠、開河路，一切勞擾事務悉須為之。

軫。井、亢、女、虛、危。此等五是輕宿，或名行宿，宜學乘騎象馬驢騾駝䮫及水牛等諸畜，調習野獸并捉乘騎，汎舟繫棹、渡水浮江，奉使騁域、說敵和怨、徵納庸調、收斂租稅，觀音樂、看大禮、買賣興販、營造車、乘點閱兵士，一切輕捷事務悉須為之。又其危、井宿直，宜營稼穀、造酒醴、穿坑、通決河渠、合湯藥並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軫。井、亢、女、虛、危。此等五是輕宿，或名行宿，宜學乘騎象馬驢騾駝䮫及水牛等諸畜，調習野獸并捉乘騎，汎舟繫棹、渡水浮江，奉使騁域、說敵和怨、徵納庸調、收斂租稅，觀音樂、看大禮、買賣興販、營造車、乘點閱兵士，一切輕捷事務悉須為之。又其危、井宿直，宜營稼穀、造酒醴、穿坑、通決河渠、合湯藥並吉。

剛柔，昴、氐。此二是剛柔宿，或名平等宿，兼善惡、帶剛柔，辛苦之務穩善之事悉須為之。又宜鍛鍊鐵、銷鑠金銀、打釧鈿環珮、造作五行調度、燒瓶瓦器、設齋造葬、焚屍埋殯、鑽燧變火、擊酪出酥、壓蒲桃、搦粆糖，放牛行禮、遣馬逐群、檢幸厩牧、點數畜生，造車器械具、從域出莊返城，移入新宅、棄劫舊墟室，笞責非為、決戮罪過并王者盟誓結信，一切如此事務悉須為之吉。又其氐宿，宜種蒔花藥、栽接樹木吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剛柔，昴、氐。此二是剛柔宿，或名平等宿，兼善惡、帶剛柔，辛苦之務穩善之事悉須為之。又宜鍛鍊鐵、銷鑠金銀、打釧鈿環珮、造作五行調度、燒瓶瓦器、設齋造葬、焚屍埋殯、鑽燧變火、擊酪出酥、壓蒲桃、搦粆糖，放牛行禮、遣馬逐群、檢幸厩牧、點數畜生，造車器械具、從域出莊返城，移入新宅、棄劫舊墟室，笞責非為、決戮罪過并王者盟誓結信，一切如此事務悉須為之吉。又其氐宿，宜種蒔花藥、栽接樹木吉。

行動禁閉法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行動禁閉法

日屬軫宿，不得向北路行(縱吉時亦不可行)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日屬軫宿，不得向北路行(縱吉時亦不可行)。

日屬女宿，不得向東行(縱吉時亦不可行)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日屬女宿，不得向東行(縱吉時亦不可行)。

日屬鬼宿，不得向西行(縱吉時亦不可行)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日屬鬼宿，不得向西行(縱吉時亦不可行)。

日屬婁宿，不得向南行(縱吉時亦不可行)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日屬婁宿，不得向南行(縱吉時亦不可行)。

第七秤宮(取角、亢日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七秤宮(取角、亢日)

第十一瓶宮(取危、室日，已上東行大吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一瓶宮(取危、室日，已上東行大吉)

第五獅子宮(取星、張日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五獅子宮(取星、張日)

第九弓宮(取尾、箕、斗日，已上西行大吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九弓宮(取尾、箕、斗日，已上西行大吉)

第八蝎宮(取互、房、心日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八蝎宮(取互、房、心日)

第十二魚宮(取壁、奎日，已上向南行大吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二魚宮(取壁、奎日，已上向南行大吉)

第六女宮(取翼、軫日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六女宮(取翼、軫日)

第四蟹宮(取鬼、柳，日已上向南行大吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四蟹宮(取鬼、柳，日已上向南行大吉)

第三男女宮(至參、井日，東行大吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三男女宮(至參、井日，東行大吉)

第十摩竭宮(至女、虛日，南行大凶) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十摩竭宮(至女、虛日，南行大凶)

第一羊宮(至婁、胃、昴日，西行大凶) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一羊宮(至婁、胃、昴日，西行大凶)

第二牛宮(至畢、觜日，北行大凶) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二牛宮(至畢、觜日，北行大凶)

右犯此辰宮宿日，越路發行，縱兵健人眾，不免輸他損失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右犯此辰宮宿日，越路發行，縱兵健人眾，不免輸他損失。

裁縫衣裳服著用宿法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裁縫衣裳服著用宿法

昴必火燒， 畢饒事務， 觜必鼠咬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昴必火燒， 畢饒事務， 觜必鼠咬，

參必逢厄， 井必分相， 鬼必吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參必逢厄， 井必分相， 鬼必吉祥，

柳必棄失， 星必喪服， 張必官奪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柳必棄失， 星必喪服， 張必官奪，

翼必獲財， 軫必恒久， 角必安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翼必獲財， 軫必恒久， 角必安隱，

亢得美食， 氐必覩友， 房必益衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亢得美食， 氐必覩友， 房必益衣，

心必盜賊， 尾必壞爛， 箕必得病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心必盜賊， 尾必壞爛， 箕必得病，

斗得美味， 女必得疾， 虛必得糧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斗得美味， 女必得疾， 虛必得糧，

危必毒厄， 室必水厄， 壁必獲財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 危必毒厄， 室必水厄， 壁必獲財，

奎必獲寶， 婁必增衣， 胃必減衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奎必獲寶， 婁必增衣， 胃必減衣。

虛、奎、鬼、井、婁、畢、軫、角、亢、氐、房、翼、斗、壁、此以上宿、可裁縫衣著衣裳、餘並失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛、奎、鬼、井、婁、畢、軫、角、亢、氐、房、翼、斗、壁、此以上宿、可裁縫衣著衣裳、餘並失。

三必祕要法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三必祕要法

初九，畢(命)觜(榮)參(衰)井(安)鬼(危)柳(成)星(壞)張(友)翼(親)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初九，畢(命)觜(榮)參(衰)井(安)鬼(危)柳(成)星(壞)張(友)翼(親)。

二九，軫(業)角(榮)亢(衰)氐(安)房(危)心(成)尾(壞)箕(友)斗(親)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二九，軫(業)角(榮)亢(衰)氐(安)房(危)心(成)尾(壞)箕(友)斗(親)。

三九，女(胎)虛(榮)危(衰)室(安)壁(危)奎(成)婁(壞)胃(友)昴(親)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三九，女(胎)虛(榮)危(衰)室(安)壁(危)奎(成)婁(壞)胃(友)昴(親)。

三九法者，皆從本所屬宿為初九，第一命宿，依次第二為榮宿，第三衰宿，第四安宿，第五危宿，第六成宿，第七壞宿，第八友宿，第九親宿(即初九一行也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三九法者，皆從本所屬宿為初九，第一命宿，依次第二為榮宿，第三衰宿，第四安宿，第五危宿，第六成宿，第七壞宿，第八友宿，第九親宿(即初九一行也)。

次第十宿，為二九行頭為業宿，第十一復為榮宿，第十二衰宿，第十三安宿，第十四危宿，第十五成宿，第十六壞宿，第十七友宿，第十八親宿(即是二九行了)。次第十九宿，即為三九行頭為胎宿，第二十為榮宿，第二十一衰宿，第二十二安宿，第二十三危宿，第二十四成宿，第二十五壞宿，第二十六友宿，第二十七親宿(即三九行了)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第十宿，為二九行頭為業宿，第十一復為榮宿，第十二衰宿，第十三安宿，第十四危宿，第十五成宿，第十六壞宿，第十七友宿，第十八親宿(即是二九行了)。次第十九宿，即為三九行頭為胎宿，第二十為榮宿，第二十一衰宿，第二十二安宿，第二十三危宿，第二十四成宿，第二十五壞宿，第二十六友宿，第二十七親宿(即三九行了)。

此則是二十七宿，周而復始，是為三九之法。三九之法宿者祕要之術，所欲興事營求、入官拜職、移徙遠行，所為所作一一自看。從己身所屬宿，今日復是何宿，於三九中復善惡如何？與我本生宿，善惡相宜否？如是勘已，即看後占。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則是二十七宿，周而復始，是為三九之法。三九之法宿者祕要之術，所欲興事營求、入官拜職、移徙遠行，所為所作一一自看。從己身所屬宿，今日復是何宿，於三九中復善惡如何？與我本生宿，善惡相宜否？如是勘已，即看後占。

若榮宿日，即宜入官拜職、對見大人、上書表進獻君王、興營買賣、裁著新衣、沐浴及諸吉事並大吉。出家人剃髮、割爪甲、沐浴、承事師主、啟請法要並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若榮宿日，即宜入官拜職、對見大人、上書表進獻君王、興營買賣、裁著新衣、沐浴及諸吉事並大吉。出家人剃髮、割爪甲、沐浴、承事師主、啟請法要並吉。

若安宿日，移徙吉，遠行人入宅、造作園宅、安坐臥床帳、作壇場並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若安宿日，移徙吉，遠行人入宅、造作園宅、安坐臥床帳、作壇場並吉。

若危宿日，宜結交、定婚姻，歡宴聚會並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若危宿日，宜結交、定婚姻，歡宴聚會並吉。

若成宿日，宜修道學問、合和長年藥法，作諸成就法並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成宿日，宜修道學問、合和長年藥法，作諸成就法並吉。

若友宿日、親宿日，宜結交、定婚姻，歡宴聚會並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若友宿日、親宿日，宜結交、定婚姻，歡宴聚會並吉。

若命宿日、胎宿日，不宜舉動百事。值業宿日，所作善惡亦不成就，甚衰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若命宿日、胎宿日，不宜舉動百事。值業宿日，所作善惡亦不成就，甚衰。

若危壞日，並不宜遠行出、入移徙、買賣、婚姻、裁衣、剃頭、沐浴並凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若危壞日，並不宜遠行出、入移徙、買賣、婚姻、裁衣、剃頭、沐浴並凶。

若衰日，唯宜解除諸惡、療病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若衰日，唯宜解除諸惡、療病。

若壞日，宜作鎮壓、降伏怨讎及討伐阻壞姦惡之謀，餘並不堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若壞日，宜作鎮壓、降伏怨讎及討伐阻壞姦惡之謀，餘並不堪。

此所用三九法，於長行曆縱不是吉相，己身三九若吉，但用無妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此所用三九法，於長行曆縱不是吉相，己身三九若吉，但用無妨。

又一說云：命宿、胎宿、危宿、壞宿，此宿日不得進路，及剃髮、裁衣、除爪甲並凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又一說云：命宿、胎宿、危宿、壞宿，此宿日不得進路，及剃髮、裁衣、除爪甲並凶。

夫五星及日月陵犯守逼命、胎之宿，即於身大凶，宜修功德造善以禳之。若陵逼業宿者及榮、安、成、友、親之宿，即所求不遂，諸途迍坎，亦宜修福。福者，謂入灌頂及護摩，并修諸功德。如五星陵犯守逼衰、危、壞等宿，即身事並遂、所作稱心，官宦遷轉求者皆遂。如此當須問知司天者，乃知此年此月熒惑、鎮歲、辰星、太白及日月等在何宿。以此知之，其法甚妙，宜細審詳也，以見至理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫五星及日月陵犯守逼命、胎之宿，即於身大凶，宜修功德造善以禳之。若陵逼業宿者及榮、安、成、友、親之宿，即所求不遂，諸途迍坎，亦宜修福。福者，謂入灌頂及護摩，并修諸功德。如五星陵犯守逼衰、危、壞等宿，即身事並遂、所作稱心，官宦遷轉求者皆遂。如此當須問知司天者，乃知此年此月熒惑、鎮歲、辰星、太白及日月等在何宿。以此知之，其法甚妙，宜細審詳也，以見至理。

宿曜曆經七曜直日曆品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿曜曆經七曜直日曆品第八

夫七曜者，所謂日、月、五星下直人間，一日一易，七日周而復始。其所用，各各於事有宜者、不宜者，請細詳用之。忽不記得，但當問胡及波斯并五天竺人總知。尼乾子末摩尼，常以密日持齋，亦事此日為大日。此等事持不忘，故今列諸國人呼七曜如後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫七曜者，所謂日、月、五星下直人間，一日一易，七日周而復始。其所用，各各於事有宜者、不宜者，請細詳用之。忽不記得，但當問胡及波斯并五天竺人總知。尼乾子末摩尼，常以密日持齋，亦事此日為大日。此等事持不忘，故今列諸國人呼七曜如後。

日曜，太陽，胡名蜜，波斯名曜森勿，天竺名阿儞(泥以反)底耶(二合)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日曜，太陽，胡名蜜，波斯名曜森勿，天竺名阿儞(泥以反)底耶(二合)。

月曜，太陰，胡名莫，波斯名婁禍森勿，天竺名蘇上摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月曜，太陰，胡名莫，波斯名婁禍森勿，天竺名蘇上摩。

火曜，熒惑，胡名雲漢，波斯名勢森勿，天竺名糞盎聲哦囉迦盎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火曜，熒惑，胡名雲漢，波斯名勢森勿，天竺名糞盎聲哦囉迦盎。

水曜，辰星，胡名咥(丁逸反)，波斯名掣森勿，天竺名部(引)陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水曜，辰星，胡名咥(丁逸反)，波斯名掣森勿，天竺名部(引)陀。

木曜，歲星，胡名鶻勿，波斯名本森勿，天竺名勿哩訶娑跛底(丁以反)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 木曜，歲星，胡名鶻勿，波斯名本森勿，天竺名勿哩訶娑跛底(丁以反)。

金曜，太白，胡名那歇，波斯名數森勿，天竺名戌羯羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金曜，太白，胡名那歇，波斯名數森勿，天竺名戌羯羅。

土曜，鎮星，胡名枳院，波斯名翕森勿，天竺名賒乃以室折囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 土曜，鎮星，胡名枳院，波斯名翕森勿，天竺名賒乃以室折囉。

右件七曜，上運行於天、下直於人間，其精靈神驗，內外典籍具備。自南西北三方諸國一，太陽直日，月與軫合。大陰直日，月與畢合。火曜直日，月與尾合。水曜直日，月與柳合。木曜直日，月與鬼合。金曜直日，月與房合。土曜直日，月與星合。已上名甘露日，是大吉祥，宜冊立、受灌頂法、造作寺宇及受戒、習學經法、出家修道，一切並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右件七曜，上運行於天、下直於人間，其精靈神驗，內外典籍具備。自南西北三方諸國一，太陽直日，月與軫合。大陰直日，月與畢合。火曜直日，月與尾合。水曜直日，月與柳合。木曜直日，月與鬼合。金曜直日，月與房合。土曜直日，月與星合。已上名甘露日，是大吉祥，宜冊立、受灌頂法、造作寺宇及受戒、習學經法、出家修道，一切並吉。

大陽直日，月與尾合。太陰直日，月與心合。火曜直日，月與壁合。水曜直日，月與昴合。木曜直日，月與井合。金曜直日，月與張合。土曜直日，月與亢合。已上名金剛峯日，宜作一切降伏法，誦日天子呪及作護摩，并諸猛利等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大陽直日，月與尾合。太陰直日，月與心合。火曜直日，月與壁合。水曜直日，月與昴合。木曜直日，月與井合。金曜直日，月與張合。土曜直日，月與亢合。已上名金剛峯日，宜作一切降伏法，誦日天子呪及作護摩，并諸猛利等事。

大陽直日，月與冒合。太陰直日，月與鬼合。火曜直日，月與翼合。水曜直日，月與參合。木曜直日，月與底合。金曜直日，月與奎合。土曜直日，月與柳合。已上名羅剎日，不宜舉百事，必有殃禍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大陽直日，月與冒合。太陰直日，月與鬼合。火曜直日，月與翼合。水曜直日，月與參合。木曜直日，月與底合。金曜直日，月與奎合。土曜直日，月與柳合。已上名羅剎日，不宜舉百事，必有殃禍。

七曜占 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七曜占

太陽直日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太陽直日

其日宜冊命、拜官受職、見大人、教旗鬪戰申威，及金銀作、持呪、行醫、遊獵、放群牧，王公百官等東西南北遠行，及造福、禮拜、設齋、供養諸天神，所求皆遂。合藥服食、割甲、洗頭、造宅、種樹、內倉庫、捉獲逃走、入學經官，理當並吉。其日不宜諍競作誓，行姦必。敗不宜先戰、不宜買奴婢。此日生者，足智端正、身貌長大，性好功德、孝順父母、足病短命。若五月五日得此曜者，其歲萬事豐熟。其日若日月蝕及地動者，其處萬物不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其日宜冊命、拜官受職、見大人、教旗鬪戰申威，及金銀作、持呪、行醫、遊獵、放群牧，王公百官等東西南北遠行，及造福、禮拜、設齋、供養諸天神，所求皆遂。合藥服食、割甲、洗頭、造宅、種樹、內倉庫、捉獲逃走、入學經官，理當並吉。其日不宜諍競作誓，行姦必。敗不宜先戰、不宜買奴婢。此日生者，足智端正、身貌長大，性好功德、孝順父母、足病短命。若五月五日得此曜者，其歲萬事豐熟。其日若日月蝕及地動者，其處萬物不生。

大陰直日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大陰直日

其日宜造功德，必得成就。作喜樂朋僚、教女人裁衣服、造家具、安坐席、穿渠、造堤塘、修井竈、買賣財物、倉庫內財、洗頭割甲、著新衣並大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其日宜造功德，必得成就。作喜樂朋僚、教女人裁衣服、造家具、安坐席、穿渠、造堤塘、修井竈、買賣財物、倉庫內財、洗頭割甲、著新衣並大吉。

其日不嫁娶、入宅、結交，私情出行不問近遠行大凶。奴婢逃走難得、禁者出遲，殺生行惡、入賊者必凶。此日生者，多智美貌、樂福田、好布施、孝順。若五月五日遇此曜者，其年多疫疾，秋多霜冷，加寒。其日若日月蝕并地動，其轉無休息，至日月在時，未來世已來年月日亦然常轉無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其日不嫁娶、入宅、結交，私情出行不問近遠行大凶。奴婢逃走難得、禁者出遲，殺生行惡、入賊者必凶。此日生者，多智美貌、樂福田、好布施、孝順。若五月五日遇此曜者，其年多疫疾，秋多霜冷，加寒。其日若日月蝕并地動，其轉無休息，至日月在時，未來世已來年月日亦然常轉無盡。

熒惑直日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熒惑直日

其日宜決罰罪人、園取盜賊、作誑事、買金寶、置牛羊群、動兵甲、修甲仗、教旗打賊、入陣必勝、姦盜者成、作誓何畏。宜出獵，先經官府者勝。宜種田及種菓木、調馬、療病合藥並吉。不宜下血者。其日成親、著新衣、洗頭割甲、入宅、結交，火下出財皆不吉。宜徵債，禁者難出、病者必重。其日生者，醜漏惡，性妨眷屬，便弓馬、能言語、勇決難養。若五月五日遇此曜者，其年多鬪諍，後兵賊、饒疫病、畜生死損。此日若有日月蝕及地動，其年多兵馬，傷者多死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其日宜決罰罪人、園取盜賊、作誑事、買金寶、置牛羊群、動兵甲、修甲仗、教旗打賊、入陣必勝、姦盜者成、作誓何畏。宜出獵，先經官府者勝。宜種田及種菓木、調馬、療病合藥並吉。不宜下血者。其日成親、著新衣、洗頭割甲、入宅、結交，火下出財皆不吉。宜徵債，禁者難出、病者必重。其日生者，醜漏惡，性妨眷屬，便弓馬、能言語、勇決難養。若五月五日遇此曜者，其年多鬪諍，後兵賊、饒疫病、畜生死損。此日若有日月蝕及地動，其年多兵馬，傷者多死。

辰星直日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辰星直日

其日宜入學，及學一切諸工巧皆成，收債本利具獲、割甲剃頭、遠行者則宜伏怨敵。不宜修造宅舍、遇戰敵勿先鬪、看十問因必謾語、作誓並凶。被禁自出失物及逃走必獲。其日生者，饒病不孝、妨財物。長成已後財物自足、有智長命、能言語、有詞辯、得人畏敬。若五月五日遇此曜者，其年江水泛溢，百物不成，加寒。若此日日月蝕并地動，歲多飢儉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其日宜入學，及學一切諸工巧皆成，收債本利具獲、割甲剃頭、遠行者則宜伏怨敵。不宜修造宅舍、遇戰敵勿先鬪、看十問因必謾語、作誓並凶。被禁自出失物及逃走必獲。其日生者，饒病不孝、妨財物。長成已後財物自足、有智長命、能言語、有詞辯、得人畏敬。若五月五日遇此曜者，其年江水泛溢，百物不成，加寒。若此日日月蝕并地動，歲多飢儉。

歲星直日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲星直日

其日宜冊命及求善知識并學論議、受法禮拜、造功德、布施、謁官、成親、交喜樂、入宅、著新衣、洗頭、宅內種菓木、修倉庫內財、調馬、買奴婢及嫁娶、內象馬、造宅，作諸事並吉。不宜作誓，作賊必敗，妄語爭競必凶。其日亡者，未得出埋。不宜祭亡人、弔死、問病。其日生者，宜與人養，長命成收之。長有智，心善，得大人貴重。於父母有相，錢財積聚。若五月五日遇此曜者，其歲萬物豐、四時調順。如此日日月蝕及地動，王公已下災厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其日宜冊命及求善知識并學論議、受法禮拜、造功德、布施、謁官、成親、交喜樂、入宅、著新衣、洗頭、宅內種菓木、修倉庫內財、調馬、買奴婢及嫁娶、內象馬、造宅，作諸事並吉。不宜作誓，作賊必敗，妄語爭競必凶。其日亡者，未得出埋。不宜祭亡人、弔死、問病。其日生者，宜與人養，長命成收之。長有智，心善，得大人貴重。於父母有相，錢財積聚。若五月五日遇此曜者，其歲萬物豐、四時調順。如此日日月蝕及地動，王公已下災厄。

太白直日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太白直日

其日宜見大人及諸官長，洗頭、著新衣冠帶、成親、平章婚事、結交友、會朋流、置宅舍、逃走難得、勿畋獵并戰陣不吉。繫者出遲、生者短命、好善孝順，人皆欽慕。五月五日遇此曜者，人畜例驚失，必狂賊擾亂，候取良，從東擊勝。此日日月蝕及地動者，其歲足風，復有雷電，損多少田苗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其日宜見大人及諸官長，洗頭、著新衣冠帶、成親、平章婚事、結交友、會朋流、置宅舍、逃走難得、勿畋獵并戰陣不吉。繫者出遲、生者短命、好善孝順，人皆欽慕。五月五日遇此曜者，人畜例驚失，必狂賊擾亂，候取良，從東擊勝。此日日月蝕及地動者，其歲足風，復有雷電，損多少田苗。

鎮星直日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎮星直日

其日宜修園圃、買賣田地、買口馬，宜合藥、伏怨家、放野燒、打牆作竈，一切事總合作。將入宅吉、舉哀葬吉。鞍馬上槽、內倉庫並吉。不宜結婚、作喜樂、服新衣及遠行。其日生，少病、足有聲名、樂善孝順、信於朋友。若五月五日遇此曜者，有土功，威重事。此日日月蝕及地動者，世界不安，威重人厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其日宜修園圃、買賣田地、買口馬，宜合藥、伏怨家、放野燒、打牆作竈，一切事總合作。將入宅吉、舉哀葬吉。鞍馬上槽、內倉庫並吉。不宜結婚、作喜樂、服新衣及遠行。其日生，少病、足有聲名、樂善孝順、信於朋友。若五月五日遇此曜者，有土功，威重事。此日日月蝕及地動者，世界不安，威重人厄。

七曜直日與二十七宿合吉凶日曆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七曜直日與二十七宿合吉凶日曆

(曜與宿合者，假如正月十五日是軫宿，其忽是太陽直，即是好日。他皆倣此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (曜與宿合者，假如正月十五日是軫宿，其忽是太陽直，即是好日。他皆倣此)。

一切皆悉用之。出入行來、用兵出陣、學藝及一切舉動，無不用其宿曜時日。唯東大唐一國，未審知委。其曜亦每日分為八時，平明即是所直之曜，乃至酉戌，則八時而周。夜亦分為八時，轉到明日曉時，即次後曜當直。如是細解，用之萬不失一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆悉用之。出入行來、用兵出陣、學藝及一切舉動，無不用其宿曜時日。唯東大唐一國，未審知委。其曜亦每日分為八時，平明即是所直之曜，乃至酉戌，則八時而周。夜亦分為八時，轉到明日曉時，即次後曜當直。如是細解，用之萬不失一。

釋大白所在八方天上地下吉凶法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋大白所在八方天上地下吉凶法

凡有： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡有：

一日 十一日 二十一日(大白 常在東方) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日 十一日 二十一日(大白 常在東方)

二日 十二日 二十二日(常在東南) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二日 十二日 二十二日(常在東南)

三日 十三日 二十三日(常在南方) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三日 十三日 二十三日(常在南方)

四日 十四日 二十四日(常在西南) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四日 十四日 二十四日(常在西南)

五日 十五日 二十五日(常在西方) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五日 十五日 二十五日(常在西方)

六日 十六日 二十六日(常在西北) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六日 十六日 二十六日(常在西北)

七日 十七日 二十七日(常在北方) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日 十七日 二十七日(常在北方)

八日 十八日 二十八日(常在東北) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八日 十八日 二十八日(常在東北)

九日 十九日 二十九日(常在中央入地) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九日 十九日 二十九日(常在中央入地)

十日 二十日 三十日(常在天上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十日 二十日 三十日(常在天上)

右太白，如上一月轉者，每月亦然，恒常隨天。年疫死後多虛耗，太白是鬪戰大將軍，常須順行，勿令逆之。若准人出入、移徙、遠行及嫁娶、拜官、鬪戰，世間雜事等造用行用，皆如上日時順行用者，大勝吉利。如逆行，不順此太白所在行法者皆凶，戰不勝，所有移徙、遠行等亦無利益。常須順之，凡舉事皆吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右太白，如上一月轉者，每月亦然，恒常隨天。年疫死後多虛耗，太白是鬪戰大將軍，常須順行，勿令逆之。若准人出入、移徙、遠行及嫁娶、拜官、鬪戰，世間雜事等造用行用，皆如上日時順行用者，大勝吉利。如逆行，不順此太白所在行法者皆凶，戰不勝，所有移徙、遠行等亦無利益。常須順之，凡舉事皆吉。