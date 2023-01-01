文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

弟子上都草澤揚景風修注 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子上都草澤揚景風修注

和上以乾元二年翻出此本，端州司馬史瑤執受纂集，不能品序，使文義煩猥，恐學者難用，於是草澤弟子揚景風，親承和上指揮，更為修注，筆削以了繕寫奉行，凡是門人各持一本。于時歲次玄枵大唐廣德之二年也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和上以乾元二年翻出此本，端州司馬史瑤執受纂集，不能品序，使文義煩猥，恐學者難用，於是草澤弟子揚景風，親承和上指揮，更為修注，筆削以了繕寫奉行，凡是門人各持一本。于時歲次玄枵大唐廣德之二年也。

宿曜曆經序分定宿直品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿曜曆經序分定宿直品第一

天地初建，寒暑之精化為日月，烏兔抗衡生成萬物，分宿設宮管標群品。日理陽位，從星宿順行，取張、翼、軫、角、亢、氐、房、心、尾、箕、斗、牛、女等一十三宿，迄至于虛宿之半，恰當子地之中，分為六宮也。但日月天子俱以五星為臣佐，而日光炎猛，物類相感，以陽獸師子為宮神也。月光清涼，物類相感，以陰虫巨蟹為宮神也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天地初建，寒暑之精化為日月，烏兔抗衡生成萬物，分宿設宮管標群品。日理陽位，從星宿順行，取張、翼、軫、角、亢、氐、房、心、尾、箕、斗、牛、女等一十三宿，迄至于虛宿之半，恰當子地之中，分為六宮也。但日月天子俱以五星為臣佐，而日光炎猛，物類相感，以陽獸師子為宮神也。月光清涼，物類相感，以陰虫巨蟹為宮神也。

又日性剛義、月性柔惠，義以濟下、惠以及臣，而日月亦各以神宮均賜。五星以速至遲，即辰星、太白、熒惑、歲鎮排為次第，行度緩急於斯彰焉。凡十二宮，即七曜之躔次，每歷示禍福經緯災祥。又諸宮各有神形，以彰宮之象也。又一宮配管列宿九足，而一切庶類相感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又日性剛義、月性柔惠，義以濟下、惠以及臣，而日月亦各以神宮均賜。五星以速至遲，即辰星、太白、熒惑、歲鎮排為次第，行度緩急於斯彰焉。凡十二宮，即七曜之躔次，每歷示禍福經緯災祥。又諸宮各有神形，以彰宮之象也。又一宮配管列宿九足，而一切庶類相感。

月廣五十由旬，得繫命以京吉凶，大體屬於日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月廣五十由旬，得繫命以京吉凶，大體屬於日月。

日廣五十一由旬風精，太白廣十由旬空精， 歲星廣九由旬月精，辰宿廣八由旬火精， 熒惑廣七由旬日精，土星廣六由旬，星宿小者廣一俱盧舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日廣五十一由旬風精，太白廣十由旬空精， 歲星廣九由旬月精，辰宿廣八由旬火精， 熒惑廣七由旬日精，土星廣六由旬，星宿小者廣一俱盧舍。

日宮下面頗梨之寶，火精之質也，溫舒能照百物。月宮下面琉璃之寶，清涼能照萬物。日月諸曜，眾生業置於空中，乘風而止，當須彌之半，踰健陀羅之上，運行於二十七宿十二宮焉。宮宿之分今具說之，更為圖書耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日宮下面頗梨之寶，火精之質也，溫舒能照百物。月宮下面琉璃之寶，清涼能照萬物。日月諸曜，眾生業置於空中，乘風而止，當須彌之半，踰健陀羅之上，運行於二十七宿十二宮焉。宮宿之分今具說之，更為圖書耳。

第一、星四足，張四足，翼一足，大陽位焉。其神如師子，故名師子宮。主加官得財事。若人生屬此宮者，法合足精神、富貴孝順，合掌握軍旅之任也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、星四足，張四足，翼一足，大陽位焉。其神如師子，故名師子宮。主加官得財事。若人生屬此宮者，法合足精神、富貴孝順，合掌握軍旅之任也。

第二、翼三足，軫四足，角二足，辰星位焉。其神如女，故名女宮。主妻妾婦人之事。若人生屬此宮者，法合難得心腹，多男女、足錢財、高職，故合掌宮房之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、翼三足，軫四足，角二足，辰星位焉。其神如女，故名女宮。主妻妾婦人之事。若人生屬此宮者，法合難得心腹，多男女、足錢財、高職，故合掌宮房之任。

第三、角二足，亢四足，氐三足，太白位焉。其神如秤，故名秤宮。主寶庫之事。若人生屬此宮者，法合心直平政、信敬多財，合掌庫藏之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、角二足，亢四足，氐三足，太白位焉。其神如秤，故名秤宮。主寶庫之事。若人生屬此宮者，法合心直平政、信敬多財，合掌庫藏之任。

第四、氐一足，房四足，心四足，熒惑位焉。其神如蝎，故名蝎宮。主多病剋禁分身之事。若人生屬此宮者，法合饒病薄相惡心妬忌，合掌病患之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、氐一足，房四足，心四足，熒惑位焉。其神如蝎，故名蝎宮。主多病剋禁分身之事。若人生屬此宮者，法合饒病薄相惡心妬忌，合掌病患之任。

第五、尾四足，箕四足，斗一足，歲星位焉。其神如弓，故名弓宮。主喜慶得財之事。若人生屬此宮者，法合多計策足心謀，合掌將相之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、尾四足，箕四足，斗一足，歲星位焉。其神如弓，故名弓宮。主喜慶得財之事。若人生屬此宮者，法合多計策足心謀，合掌將相之任。

第六、斗三足，女四足，虛二足，鎮星位焉。其神如磨竭，故名磨竭宮。主鬪諍之事。若人生屬此宮者，法合心麁五逆、不敬妻子，合掌刑殺之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、斗三足，女四足，虛二足，鎮星位焉。其神如磨竭，故名磨竭宮。主鬪諍之事。若人生屬此宮者，法合心麁五逆、不敬妻子，合掌刑殺之任。

右已上六位，總屬太陽分。已下六位，總屬大陰分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右已上六位，總屬太陽分。已下六位，總屬大陰分。

第七、虛二足，危四足，室三足，鎮星位焉。其神如瓶，故名瓶宮。主勝彊之事。若人生屬此宮者，法合好行忠信、足學問富饒，合掌學館之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、虛二足，危四足，室三足，鎮星位焉。其神如瓶，故名瓶宮。主勝彊之事。若人生屬此宮者，法合好行忠信、足學問富饒，合掌學館之任。

第八、室一足，壁四足，奎四足，歲星位焉。其神如魚，故名魚宮。主加官受職之事。若人生屬此宮者，法合作將相無失，脫有學問富貴忠直，合掌吏相之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、室一足，壁四足，奎四足，歲星位焉。其神如魚，故名魚宮。主加官受職之事。若人生屬此宮者，法合作將相無失，脫有學問富貴忠直，合掌吏相之任。

第九、婁四足，胃四足，昴一足，熒惑位焉。其神如羊，故名羊宮。主有景行之事。若人生屬此宮者，法合多福德長壽又能忍辱，合掌厨饍之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、婁四足，胃四足，昴一足，熒惑位焉。其神如羊，故名羊宮。主有景行之事。若人生屬此宮者，法合多福德長壽又能忍辱，合掌厨饍之任。

第十、昴三足，畢四足，觜二足，太白位焉。其神如牛，故名牛宮。主四足畜牧之事。若人生屬此宮者，法合有福德、足親友、長壽、得人貴敬，合掌馬厩之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十、昴三足，畢四足，觜二足，太白位焉。其神如牛，故名牛宮。主四足畜牧之事。若人生屬此宮者，法合有福德、足親友、長壽、得人貴敬，合掌馬厩之任。

第十一、觜二足，參四足，井三足，辰星位焉。其神如夫妻，故名婬宮。主胎妊子孫之事。若人生屬此宮者，法合多妻妾、得人愛敬，合掌戶鑰之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一、觜二足，參四足，井三足，辰星位焉。其神如夫妻，故名婬宮。主胎妊子孫之事。若人生屬此宮者，法合多妻妾、得人愛敬，合掌戶鑰之任。

第十二、井一足，鬼四足，柳四足，太陰位焉。其神如蟹，故名蟹宮。主官府口舌之事。若人生屬此宮者，法合惡性欺誑、聰明而短命，合掌刑獄訟之任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二、井一足，鬼四足，柳四足，太陰位焉。其神如蟹，故名蟹宮。主官府口舌之事。若人生屬此宮者，法合惡性欺誑、聰明而短命，合掌刑獄訟之任。

上古白博叉二月春分朔，于時曜躔婁宿，道齊景正，日中氣和，庶物漸榮，一切增長。梵天歡喜，命為歲元(景風曰：大唐以建寅為歲初，天竺以建卯為歲首。然則大唐令月皆以正月二三四至于十二，則天竺皆據白月十五日夜太陰所在宿為月名，故呼建卯為角月、建辰為氐月，則但呼角氐心箕之月，亦不論建卯建辰及正二三月也。此東西二之異義，學者先宜曉之，今又二詳釋如左也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上古白博叉二月春分朔，于時曜躔婁宿，道齊景正，日中氣和，庶物漸榮，一切增長。梵天歡喜，命為歲元(景風曰：大唐以建寅為歲初，天竺以建卯為歲首。然則大唐令月皆以正月二三四至于十二，則天竺皆據白月十五日夜太陰所在宿為月名，故呼建卯為角月、建辰為氐月，則但呼角氐心箕之月，亦不論建卯建辰及正二三月也。此東西二之異義，學者先宜曉之，今又二詳釋如左也)。

角月(景風曰：唐之二月也，斗建卯位之辰也) 氐月(景風曰：唐之三月也，斗建辰位之辰也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 角月(景風曰：唐之二月也，斗建卯位之辰也) 氐月(景風曰：唐之三月也，斗建辰位之辰也)

心月(景風曰：唐之四月也，斗建巳位之辰也) 箕月(景風曰：唐之五月也，斗建午位之辰也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心月(景風曰：唐之四月也，斗建巳位之辰也) 箕月(景風曰：唐之五月也，斗建午位之辰也)

女月(景風曰：唐之六月也，斗建未位之辰也) 室月(景風曰：唐之七月也，斗建申位之辰也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女月(景風曰：唐之六月也，斗建未位之辰也) 室月(景風曰：唐之七月也，斗建申位之辰也)

婁月(景風曰：唐之八月也，斗建酉位之辰也) 昴月(景風曰：唐之九月也，斗建戌位之辰也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婁月(景風曰：唐之八月也，斗建酉位之辰也) 昴月(景風曰：唐之九月也，斗建戌位之辰也)

觜月(景風曰：唐之十月也，斗建亥位之辰也) 鬼月(景風曰：唐之十一月也，斗建子位之辰也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觜月(景風曰：唐之十月也，斗建亥位之辰也) 鬼月(景風曰：唐之十一月也，斗建子位之辰也)

星月(景風曰：唐之十二月也，斗建丑位之辰也) 翼月(景風曰：唐之正月也，斗建寅位之辰也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 星月(景風曰：唐之十二月也，斗建丑位之辰也) 翼月(景風曰：唐之正月也，斗建寅位之辰也)

(新演如左。景風曰：以梵本初翻，學言隱密。唐之迷惑，不曉其由，自非久習致功，卒難行用。今請演舊為新。取歷月日列為立成，成前更為大唐月建十二辰圖，參之以宮名、會之以宿次，然後則曉然可觀、義理不隱。庶當代高才知此意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (新演如左。景風曰：以梵本初翻，學言隱密。唐之迷惑，不曉其由，自非久習致功，卒難行用。今請演舊為新。取歷月日列為立成，成前更為大唐月建十二辰圖，參之以宮名、會之以宿次，然後則曉然可觀、義理不隱。庶當代高才知此意也。

大唐月建圖 每十二月日數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐月建圖 每十二月日數。

正月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月。

一日 虛室奎胃畢參鬼星翼角氐心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日 虛室奎胃畢參鬼星翼角氐心

二日 危壁婁昴觜井柳張軫亢房尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二日 危壁婁昴觜井柳張軫亢房尾

三日 室奎胃畢參鬼星翼角氐心箕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三日 室奎胃畢參鬼星翼角氐心箕

四日 壁婁昴觜井柳張軫亢房尾斗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四日 壁婁昴觜井柳張軫亢房尾斗

五日 奎胃畢參鬼星翼角氐心箕牛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五日 奎胃畢參鬼星翼角氐心箕牛

六日 婁昴觜井柳張軫亢房尾斗女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六日 婁昴觜井柳張軫亢房尾斗女

七日 胃畢參鬼星翼角氐心箕牛虛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日 胃畢參鬼星翼角氐心箕牛虛

八日 昴觜井柳張軫亢房尾斗女危 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八日 昴觜井柳張軫亢房尾斗女危

九日 畢參鬼星翼角氐心箕牛虛室 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九日 畢參鬼星翼角氐心箕牛虛室

十日 觜井柳張軫亢房尾斗女危壁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十日 觜井柳張軫亢房尾斗女危壁

十一日 參鬼星翼角氐心箕牛虛室奎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一日 參鬼星翼角氐心箕牛虛室奎

十二日 井柳張軫亢房尾斗女危壁婁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二日 井柳張軫亢房尾斗女危壁婁

十三日 鬼星翼角氐心箕牛虛室奎胃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三日 鬼星翼角氐心箕牛虛室奎胃

十四日 柳張軫亢房尾斗女危壁婁昴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四日 柳張軫亢房尾斗女危壁婁昴

十五日 星翼角氐心箕牛虛室奎胃畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五日 星翼角氐心箕牛虛室奎胃畢

十六日 張軫亢房尾斗女危壁婁昴觜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六日 張軫亢房尾斗女危壁婁昴觜

十七日 翼角氐心箕牛虛室奎胃畢參 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七日 翼角氐心箕牛虛室奎胃畢參

十八日 軫亢房尾斗女危壁婁昴觜井 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八日 軫亢房尾斗女危壁婁昴觜井

十九日 角氐心箕牛虛室奎胃畢參鬼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九日 角氐心箕牛虛室奎胃畢參鬼

二十日 亢房尾斗女危壁婁昴觜井柳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十日 亢房尾斗女危壁婁昴觜井柳

二十一日 氐心箕牛虛室奎胃畢參鬼星 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十一日 氐心箕牛虛室奎胃畢參鬼星

二十二日 房尾斗女危壁婁昴觜井柳張 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二日 房尾斗女危壁婁昴觜井柳張

二十三日 心箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三日 心箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼

二十四日 尾斗女危壁婁昴觜井柳張軫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四日 尾斗女危壁婁昴觜井柳張軫

二十五日 箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼角 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十五日 箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼角

二十六日 斗女危壁婁昴觜井柳張軫亢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六日 斗女危壁婁昴觜井柳張軫亢

二十七日 牛虛室奎胃畢參鬼星翼角氐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七日 牛虛室奎胃畢參鬼星翼角氐

二十八日 女危壁婁昴觜井柳張軫亢房 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八日 女危壁婁昴觜井柳張軫亢房

二十九日 虛室奎胃畢參鬼星翼角氐心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十九日 虛室奎胃畢參鬼星翼角氐心

三十日 危壁婁昴觜井柳張軫亢房尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十日 危壁婁昴觜井柳張軫亢房尾

)仙人問言：凡天道二十七宿有闊有狹，皆以四足均分別，月行或在前後，驗天與說差互不同，宿直之宜如何定得？菩薩曰：凡月宿有三種合法，一者前合、二者隨合、三者並合，知此三則宿直可知也。云何前合？奎、婁、胃、昴、畢、觜六宿為前合也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )仙人問言：凡天道二十七宿有闊有狹，皆以四足均分別，月行或在前後，驗天與說差互不同，宿直之宜如何定得？菩薩曰：凡月宿有三種合法，一者前合、二者隨合、三者並合，知此三則宿直可知也。云何前合？奎、婁、胃、昴、畢、觜六宿為前合也。

云何為並合？參、井、鬼、柳、星、張、翼、軫、角、亢、氐、房十二宿為並合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為並合？參、井、鬼、柳、星、張、翼、軫、角、亢、氐、房十二宿為並合。

云何為隨合？心、尾、箕、斗、女、虛、危、室、壁九宿為隨合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為隨合？心、尾、箕、斗、女、虛、危、室、壁九宿為隨合。

凡宿在月前、月居宿後為前合。月在宿前、宿在月後，如犢隨母為隨合。宿月並行，為並合也(景風曰：凡天象之法，西為前、東為後。如月在宿東、宿在月西，則是宿在月前、月在宿後。他皆倣此也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡宿在月前、月居宿後為前合。月在宿前、宿在月後，如犢隨母為隨合。宿月並行，為並合也(景風曰：凡天象之法，西為前、東為後。如月在宿東、宿在月西，則是宿在月前、月在宿後。他皆倣此也)。

頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰：

六宿未到名前合， 十二宿月左右合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六宿未到名前合， 十二宿月左右合，

九宿如犢隨從母， 奎宿直應當知耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九宿如犢隨從母， 奎宿直應當知耳。

宿曜曆經序日宿直所生品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿曜曆經序日宿直所生品第二

昴圖。昴六星，形如剃刀，火神也，姓某尼裴苦，食乳酪。此宿直日，宜火作煎煮、計算畜生、合和酥藥、作牛羊坊舍、種蒔、入宅、伐逆除暴、剃頭並吉。若用裁衣必被火燒。此宿直生人，法合念善、多男女、勤學問、有容儀。性合慳澁、足詞辯(景風曰：中國天文，昴七星，主胡兵，西方之宿也。然今案經文，說星多不與中國相符，覽者遽生疑惑，今請依中國天文二圖，其星於脚下發，讀之者高明則心無所昧矣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昴圖。昴六星，形如剃刀，火神也，姓某尼裴苦，食乳酪。此宿直日，宜火作煎煮、計算畜生、合和酥藥、作牛羊坊舍、種蒔、入宅、伐逆除暴、剃頭並吉。若用裁衣必被火燒。此宿直生人，法合念善、多男女、勤學問、有容儀。性合慳澁、足詞辯(景風曰：中國天文，昴七星，主胡兵，西方之宿也。然今案經文，說星多不與中國相符，覽者遽生疑惑，今請依中國天文二圖，其星於脚下發，讀之者高明則心無所昧矣)。

畢圖。畢五宿，形如半車，鉢闍鉢底神也，姓瞿曇，食鹿肉。此宿直日，宜農桑種蒔、修理田宅、通決溝渠、修橋道作諸安久之事，不宜放債及出財納穀米。若用裁衣，必多饒事務。此宿直生人，法合多財產、足男女，性聰明、好布施、有心路、省口語、心意不翻動、行步如牛王、有容儀(景風曰：中國天文畢八星，主邊兵，西方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢圖。畢五宿，形如半車，鉢闍鉢底神也，姓瞿曇，食鹿肉。此宿直日，宜農桑種蒔、修理田宅、通決溝渠、修橋道作諸安久之事，不宜放債及出財納穀米。若用裁衣，必多饒事務。此宿直生人，法合多財產、足男女，性聰明、好布施、有心路、省口語、心意不翻動、行步如牛王、有容儀(景風曰：中國天文畢八星，主邊兵，西方之宿也)。

觜圖。觜三星，形如鹿頭，月神也，姓婆羅墮闍，食鹿肉。此宿直日，宜作舍屋及造旌纛、床帳家具、入新宅、嫁娶、沐浴裝束、入壇祭星曜除災害吉。此日裁衣，被鼠咬。此宿生人，法合有名聞景行、美容貌、心肚慎淨、愛服藥必得力、心口隱密舉動不輕燥，為人好法、用愛禮儀(中國天文，觜三星，主軍之士，西方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觜圖。觜三星，形如鹿頭，月神也，姓婆羅墮闍，食鹿肉。此宿直日，宜作舍屋及造旌纛、床帳家具、入新宅、嫁娶、沐浴裝束、入壇祭星曜除災害吉。此日裁衣，被鼠咬。此宿生人，法合有名聞景行、美容貌、心肚慎淨、愛服藥必得力、心口隱密舉動不輕燥，為人好法、用愛禮儀(中國天文，觜三星，主軍之士，西方之宿也)。

參圖。參一星，形如額上點，魯達羅神，姓盧醯底耶，食血。此宿直日，宜求財及穿地、賣乳酪、煮酥、押油及諸剛猛之事。若用裁衣，終慎鼠厄。此宿生人，法合猛惡梗戾嗜瞋、好合口舌、毒害心硬、臨事不怯(景風曰：中國天文，參十星，主將軍，西方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參圖。參一星，形如額上點，魯達羅神，姓盧醯底耶，食血。此宿直日，宜求財及穿地、賣乳酪、煮酥、押油及諸剛猛之事。若用裁衣，終慎鼠厄。此宿生人，法合猛惡梗戾嗜瞋、好合口舌、毒害心硬、臨事不怯(景風曰：中國天文，參十星，主將軍，西方之宿也)。

井圖。井二星，形如屋栿，日神也，姓婆私瑟吒，食蘇餅。此宿直日，宜惠施貧窮必獲大果，凡有所作必得成就。又宜祭天、宜嫁娶納財。不宜合藥服食。若用裁衣，必相分離。此宿生人，法合錢財或有或無，情愛聲名、作人利官，縱有官厄還得解脫，受性饒病亦多男女。高故議有急難，若論景行稍似純直(景風曰：中國天文，井八星，主天門，南方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 井圖。井二星，形如屋栿，日神也，姓婆私瑟吒，食蘇餅。此宿直日，宜惠施貧窮必獲大果，凡有所作必得成就。又宜祭天、宜嫁娶納財。不宜合藥服食。若用裁衣，必相分離。此宿生人，法合錢財或有或無，情愛聲名、作人利官，縱有官厄還得解脫，受性饒病亦多男女。高故議有急難，若論景行稍似純直(景風曰：中國天文，井八星，主天門，南方之宿也)。

鬼圖。鬼三星，形如瓶，蘖利訶馺撥底神也，姓謨闍耶那，食蜜，𩚙糖，稻穀華及乳粥。此宿直日，宜作百事譽長壽。若理王事及諸嚴飾之相，拜官昇位入壇受鎮。學密法吉。若用裁衣，必有吉祥勝事。此宿生人，法合分相端政、無耶僻、足心力、合多聞、有妻妾豐饒財寶、能檢校處分又足親(景風曰：中國天文，鬼五星，主官寮，南方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼圖。鬼三星，形如瓶，蘖利訶馺撥底神也，姓謨闍耶那，食蜜，𩚙糖，稻穀華及乳粥。此宿直日，宜作百事譽長壽。若理王事及諸嚴飾之相，拜官昇位入壇受鎮。學密法吉。若用裁衣，必有吉祥勝事。此宿生人，法合分相端政、無耶僻、足心力、合多聞、有妻妾豐饒財寶、能檢校處分又足親(景風曰：中國天文，鬼五星，主官寮，南方之宿也)。

柳圖。柳六星，形如蛇，神也，姓曼陀羅耶，食蟒蛇肉。此宿直日，宜作剛猛斷決、伐逆除惡、攻城破賊、吞害天下。若用裁衣，後必遭失。此宿生人，法合軟眼、饒睡性虛、梗戾嗜瞋、不伏人欺，又好布施亦好解脫，耽著情事、難得心腹(景風曰：中國天文，柳八宿，主廚饍之任，南方之宿)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柳圖。柳六星，形如蛇，神也，姓曼陀羅耶，食蟒蛇肉。此宿直日，宜作剛猛斷決、伐逆除惡、攻城破賊、吞害天下。若用裁衣，後必遭失。此宿生人，法合軟眼、饒睡性虛、梗戾嗜瞋、不伏人欺，又好布施亦好解脫，耽著情事、難得心腹(景風曰：中國天文，柳八宿，主廚饍之任，南方之宿)。

星圖。星六星，形如猛，薄伽神也，姓瞿必毘耶那，食卒日消。此宿直日，宜種蒔雜物亦宜種五穀、宜修宅舍祭祀先亡。若用裁衣，後必損失。此宿生人，法合愛𠲜競、不能自押捺𭋦瞋怒，父母生存不能孝養、死後方崇祭饗追念，亦足奴婢畜乘資產，有名聞，足却泡亦多兼却泡，一生之間好祈禱神廟(景風曰：中國天文，星七星，主衣服，南方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 星圖。星六星，形如猛，薄伽神也，姓瞿必毘耶那，食卒日消。此宿直日，宜種蒔雜物亦宜種五穀、宜修宅舍祭祀先亡。若用裁衣，後必損失。此宿生人，法合愛𠲜競、不能自押捺𭋦瞋怒，父母生存不能孝養、死後方崇祭饗追念，亦足奴婢畜乘資產，有名聞，足却泡亦多兼却泡，一生之間好祈禱神廟(景風曰：中國天文，星七星，主衣服，南方之宿也)。

張圖。張二星，形如杵，婆藪神也，姓瞿那律耶，食乳粥。此宿直日，宜喜慶事，求女婚娶、修宅、拜官、作新衣、受長密法、學道承仙並吉。若用裁衣，必被官奪。此宿生人，法合足妻妾、多男女，出語愜人意甚得人愛，少資財智策亦不多業，合得人財(景風曰：中國天文，張六星，南方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張圖。張二星，形如杵，婆藪神也，姓瞿那律耶，食乳粥。此宿直日，宜喜慶事，求女婚娶、修宅、拜官、作新衣、受長密法、學道承仙並吉。若用裁衣，必被官奪。此宿生人，法合足妻妾、多男女，出語愜人意甚得人愛，少資財智策亦不多業，合得人財(景風曰：中國天文，張六星，南方之宿也)。

翼圖。翼二星，形如跏趺，利耶摩，姓遏咥黎，食栗蘇。此宿直日，宜所作皆吉，買田宅、築牆穿塹、修農業種蒔，凡諸安久之事並吉。若用裁衣，後必更得財。此宿生人，法合愛騎乘鞍馬、駕馭車牛，布施喫用、觸處遊從，為人穩口語，受性愛音樂(景風曰：中國天文，翼二十二星，主府縣事，南方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翼圖。翼二星，形如跏趺，利耶摩，姓遏咥黎，食栗蘇。此宿直日，宜所作皆吉，買田宅、築牆穿塹、修農業種蒔，凡諸安久之事並吉。若用裁衣，後必更得財。此宿生人，法合愛騎乘鞍馬、駕馭車牛，布施喫用、觸處遊從，為人穩口語，受性愛音樂(景風曰：中國天文，翼二十二星，主府縣事，南方之宿也)。

軫圖。軫五星，形如手，毘婆怛利神也，姓跋蹉耶那，食乳粥。此宿直日，宜急速事，遠行外國、修理衣裳、學藝業、婚娶、開園圃並吉。此宿生人，法合有諸寶物業，合遊歷州縣。稟姓嫉妬、為人少病，能立功德兼愛車乘(景風曰：中國天文，軫四星，主車乘騎，南方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軫圖。軫五星，形如手，毘婆怛利神也，姓跋蹉耶那，食乳粥。此宿直日，宜急速事，遠行外國、修理衣裳、學藝業、婚娶、開園圃並吉。此宿生人，法合有諸寶物業，合遊歷州縣。稟姓嫉妬、為人少病，能立功德兼愛車乘(景風曰：中國天文，軫四星，主車乘騎，南方之宿也)。

角圖。角二星，形如長幢，瑟室利神也，姓僧伽羅耶那。此宿直日，宜嚴飾、造衣裳、寶物錦繡之事，觀兵行軍、祭祀天神、賞賜將士並吉。若用裁衣，終當逃亡。此宿生人，法合善經營、饒六畜，所作事多合。又手巧，所作愜人情。只合二男(景風曰：中國天文，角二星，主天門，東方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 角圖。角二星，形如長幢，瑟室利神也，姓僧伽羅耶那。此宿直日，宜嚴飾、造衣裳、寶物錦繡之事，觀兵行軍、祭祀天神、賞賜將士並吉。若用裁衣，終當逃亡。此宿生人，法合善經營、饒六畜，所作事多合。又手巧，所作愜人情。只合二男(景風曰：中國天文，角二星，主天門，東方之宿也)。

亢圖。亢一星，形如火珠，風神也，姓蘇那，食大麥、飲菉豆酥。此宿直日，宜調象馬，又宜教擊鼓，婚娶、結交、種蒔並吉。若用裁衣，後必得財。此宿生人，法合統領頭首、辯口詞，能經營、饒財物，淨潔裝束、愛喫用、造功德，足心力、益家風(景風曰：中國天文，亢四星，主兵，東方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亢圖。亢一星，形如火珠，風神也，姓蘇那，食大麥、飲菉豆酥。此宿直日，宜調象馬，又宜教擊鼓，婚娶、結交、種蒔並吉。若用裁衣，後必得財。此宿生人，法合統領頭首、辯口詞，能經營、饒財物，淨潔裝束、愛喫用、造功德，足心力、益家風(景風曰：中國天文，亢四星，主兵，東方之宿也)。

氐圖。氐四星，形如牛角，因伽陀羅祇尼神也，姓邏怛利，食烏麻雜華。此宿直日，宜種蒔五穀菓木、醞酒，不宜起動房舍車馬之事。若用裁衣，多逢親識。此宿生人，法合有分相、好供養天佛、心性解事，受性良善，承君王優寵、富饒財物、利智、足家口(景風曰：中國天文，氐四星，主侵害，東方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氐圖。氐四星，形如牛角，因伽陀羅祇尼神也，姓邏怛利，食烏麻雜華。此宿直日，宜種蒔五穀菓木、醞酒，不宜起動房舍車馬之事。若用裁衣，多逢親識。此宿生人，法合有分相、好供養天佛、心性解事，受性良善，承君王優寵、富饒財物、利智、足家口(景風曰：中國天文，氐四星，主侵害，東方之宿也)。

房圖。房四星，形如帳，布密多羅神也，姓多羅毘耶，食酒肉。此宿直日，宜交婚姻、喜慶吉祥之事，及受戒律、入壇受灌頂、修仙學道昇位並吉。若用裁衣，後必更裁。此宿生人，法合有威德、足男、女饒錢財，合快活、紹本族、榮家風(景風曰：中國天文，房四星，主天道，東方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 房圖。房四星，形如帳，布密多羅神也，姓多羅毘耶，食酒肉。此宿直日，宜交婚姻、喜慶吉祥之事，及受戒律、入壇受灌頂、修仙學道昇位並吉。若用裁衣，後必更裁。此宿生人，法合有威德、足男、女饒錢財，合快活、紹本族、榮家風(景風曰：中國天文，房四星，主天道，東方之宿也)。

心圖。心三星，形如階，因陀羅神也，姓僧訖利底耶那，食粳米蔬乳。此宿直日，宜作王者所須事，兼宜嚴服昇位、登壇拜官職、畜乘、案摩理身、修功德並吉，不宜出財及放債。若用裁衣，必遭死亡盜賊。此宿生人，法合處族眾得愛敬，承事君王多蒙禮侍，摧惡獎善、運命得所(景風曰：中國天文，心三星，主明堂印政，東方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心圖。心三星，形如階，因陀羅神也，姓僧訖利底耶那，食粳米蔬乳。此宿直日，宜作王者所須事，兼宜嚴服昇位、登壇拜官職、畜乘、案摩理身、修功德並吉，不宜出財及放債。若用裁衣，必遭死亡盜賊。此宿生人，法合處族眾得愛敬，承事君王多蒙禮侍，摧惡獎善、運命得所(景風曰：中國天文，心三星，主明堂印政，東方之宿也)。

尾圖。尾二星，形如師子頂毛，儞律神也，姓迦底那，食乳菓花草。此宿直日，宜沐浴、厭呪、置宅、種樹、合藥、散阿伽陀藥并入壇並吉。若用裁衣，必遭爛壞。此宿生人，法合足衣食、多庫藏。性慳澁、志惡戾諍競，合得外財力，性愛花藥(景風曰：中國天文，尾九星，主後宮士，東方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾圖。尾二星，形如師子頂毛，儞律神也，姓迦底那，食乳菓花草。此宿直日，宜沐浴、厭呪、置宅、種樹、合藥、散阿伽陀藥并入壇並吉。若用裁衣，必遭爛壞。此宿生人，法合足衣食、多庫藏。性慳澁、志惡戾諍競，合得外財力，性愛花藥(景風曰：中國天文，尾九星，主後宮士，東方之宿也)。

箕圖。箕四星，形如牛步，水神也，姓刺婆耶尼，食瞿陀甜苦味。此宿直日，宜穿地造舍、決渠開水、種花藥、修園圃、醞酒醬並吉。若用裁衣，後必得病。此宿生人，法合遊涉江山、經營利閨，為人耐辛苦，立性好婬逸婦人、饒病、愛酒(景風曰：中國天文，箕四星，主妃后，東方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箕圖。箕四星，形如牛步，水神也，姓刺婆耶尼，食瞿陀甜苦味。此宿直日，宜穿地造舍、決渠開水、種花藥、修園圃、醞酒醬並吉。若用裁衣，後必得病。此宿生人，法合遊涉江山、經營利閨，為人耐辛苦，立性好婬逸婦人、饒病、愛酒(景風曰：中國天文，箕四星，主妃后，東方之宿也)。

斗圖。斗四星，形如象步，毘說神，姓毘耶羅那，食蜜𩚙稻花。此宿直日，宜著新衣及安久之事，置庫藏、修理園林、造車乘、營田宅、造寺宇、作兵器並吉。若用裁衣，多得美味。此宿生人，法合愛鞍馬、歷山林，愛祈禱祀、結交賢良、多伎能、足錢財(景風曰：中國天文，斗六星，主江湖，北方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斗圖。斗四星，形如象步，毘說神，姓毘耶羅那，食蜜𩚙稻花。此宿直日，宜著新衣及安久之事，置庫藏、修理園林、造車乘、營田宅、造寺宇、作兵器並吉。若用裁衣，多得美味。此宿生人，法合愛鞍馬、歷山林，愛祈禱祀、結交賢良、多伎能、足錢財(景風曰：中國天文，斗六星，主江湖，北方之宿也)。

牛圖。牛宿吉，甚吉祥。其宿三星，形如牛頭，風梵摩神也，姓奢拏耶那，食乳粥香花藥。此宿生人，法合福德所作不求(景風曰：案天竺以牛宿為吉祥之宿，每日牛時直事，故天竺以牛時為吉祥之時也。瞿曇氏以歷經者，牛宿吉祥女圖術是也。今說牛星，又與中國亦別。案中國天文，牛宿六星，主開渠河，北方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛圖。牛宿吉，甚吉祥。其宿三星，形如牛頭，風梵摩神也，姓奢拏耶那，食乳粥香花藥。此宿生人，法合福德所作不求(景風曰：案天竺以牛宿為吉祥之宿，每日牛時直事，故天竺以牛時為吉祥之時也。瞿曇氏以歷經者，牛宿吉祥女圖術是也。今說牛星，又與中國亦別。案中國天文，牛宿六星，主開渠河，北方之宿也)。

女圖。女三星，形如梨格，毘藪幻神也，姓目揭連耶那，食新生酥及鳥肉。此宿直日，宜為公事、置城邑、立卿相、發兵、造戰具，并學伎能、穿耳、理髮案摩並吉。不宜初著新衣，或因之致死。又不宜諍競。若用裁衣，必足病痛。此宿生人，法合足心力、少病、好布施、守法律、勤道業、榮祖宗(景風曰：中國天文，女四星，主藏府土，北方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女圖。女三星，形如梨格，毘藪幻神也，姓目揭連耶那，食新生酥及鳥肉。此宿直日，宜為公事、置城邑、立卿相、發兵、造戰具，并學伎能、穿耳、理髮案摩並吉。不宜初著新衣，或因之致死。又不宜諍競。若用裁衣，必足病痛。此宿生人，法合足心力、少病、好布施、守法律、勤道業、榮祖宗(景風曰：中國天文，女四星，主藏府土，北方之宿也)。

虛圖。虛四星，形如訶梨勒，娑婆神也，姓婆私迦耶，食於大豆喻沙。利上云：和水煮如乳狀，為喻沙相也。此宿直日，宜建急事、學問，及沐浴乞子法、供養婆羅門、置城邑、營兵馬，及初著新衣、嚴飾冠帶並吉。若用裁衣，多得糧用。此宿生人，法合足穀、多貯積、長命富勝、蒙君王寵愛，又好響禱神廟、終身快樂、不合辛苦(景風曰：中國天文，虛二星，主宰相位，北方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛圖。虛四星，形如訶梨勒，娑婆神也，姓婆私迦耶，食於大豆喻沙。利上云：和水煮如乳狀，為喻沙相也。此宿直日，宜建急事、學問，及沐浴乞子法、供養婆羅門、置城邑、營兵馬，及初著新衣、嚴飾冠帶並吉。若用裁衣，多得糧用。此宿生人，法合足穀、多貯積、長命富勝、蒙君王寵愛，又好響禱神廟、終身快樂、不合辛苦(景風曰：中國天文，虛二星，主宰相位，北方之宿也)。

危圖。危一星，形如花穗，婆魯拏神也，姓丹茶耶，食羝羊肉。此宿直日，宜合藥避病、穿池種麻、商人出行、納財、造船、醞酒並吉。若用裁衣，心遭毒厄。此宿生人，法合嗜酒耽婬、耐辛苦、心膽硬，與人結交必不久長、無終始。又能處分事務、解藥性、多嗔(景風曰：中國天文，危三星，主墳墓，北方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 危圖。危一星，形如花穗，婆魯拏神也，姓丹茶耶，食羝羊肉。此宿直日，宜合藥避病、穿池種麻、商人出行、納財、造船、醞酒並吉。若用裁衣，心遭毒厄。此宿生人，法合嗜酒耽婬、耐辛苦、心膽硬，與人結交必不久長、無終始。又能處分事務、解藥性、多嗔(景風曰：中國天文，危三星，主墳墓，北方之宿也)。

室圖。室二星，形如車轅，阿醯多陀難神，姓闍耶尼，食一切肉。此宿直日，宜為剛猛事，勘罪人、捕姦捉非。若為吉事，不宜。若用裁衣，必遭水厄。此宿生人，法合決猛惡，性嗜嗔、愛劫奪、能夜行不怕慮，性輕燥毒害、無慈悲(景風曰：中國天文，室二星，主宗廟，北方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室圖。室二星，形如車轅，阿醯多陀難神，姓闍耶尼，食一切肉。此宿直日，宜為剛猛事，勘罪人、捕姦捉非。若為吉事，不宜。若用裁衣，必遭水厄。此宿生人，法合決猛惡，性嗜嗔、愛劫奪、能夜行不怕慮，性輕燥毒害、無慈悲(景風曰：中國天文，室二星，主宗廟，北方之宿也)。

璧圖。壁二星，形如立竿，尼陀羅神也，姓瞿摩多羅，食大麥飯酥乳。此宿直日，宜造城邑、婚娶，永久長壽增益吉慶。不宜南行。若用裁衣，多得財物。此宿生人，法合承君王恩寵，為姓慎密慳澁、有男女愛、供養天佛亦好布施、不多愛習典教(景風曰：中國天文，壁二星，主圖書祕法，北方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 璧圖。壁二星，形如立竿，尼陀羅神也，姓瞿摩多羅，食大麥飯酥乳。此宿直日，宜造城邑、婚娶，永久長壽增益吉慶。不宜南行。若用裁衣，多得財物。此宿生人，法合承君王恩寵，為姓慎密慳澁、有男女愛、供養天佛亦好布施、不多愛習典教(景風曰：中國天文，壁二星，主圖書祕法，北方之宿也)。

奎圖。奎三十二星，形如小艇，甫涉神也，姓曼茶鼻耶，食肉及飲𩚙。此宿直日，造倉庫及牛馬坊，挍算、畜牧、醞酒、鎔糟、冠帶、出行並吉。若用裁衣，必得寶器。此宿生人，法合有祖父產業，及有經營得錢財，物合用盡後更得之，事無終始。為性好布施，亦細澁業。合遊蕩、足法用、慕善人作勝律儀之事、無終始、賞男女、受教學典教(景風曰：中國天文，奎十六星，主武庫，西方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奎圖。奎三十二星，形如小艇，甫涉神也，姓曼茶鼻耶，食肉及飲𩚙。此宿直日，造倉庫及牛馬坊，挍算、畜牧、醞酒、鎔糟、冠帶、出行並吉。若用裁衣，必得寶器。此宿生人，法合有祖父產業，及有經營得錢財，物合用盡後更得之，事無終始。為性好布施，亦細澁業。合遊蕩、足法用、慕善人作勝律儀之事、無終始、賞男女、受教學典教(景風曰：中國天文，奎十六星，主武庫，西方之宿也)。

婁圖。婁三星，形如馬頭，乾闥婆神也，姓河說耶尼，食烏麻雜苽。此宿直日，宜為急速之事，合和服藥、內牛馬吉。若用裁衣，必增益衣服。此宿生人，法合多技能、少疾病、妙解醫方。性好和合、布施，足田疇、多遊僕從，合事君王。受性勤公務、稟志慎密(景風曰：中國天文，婁三星，主林苑，西方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婁圖。婁三星，形如馬頭，乾闥婆神也，姓河說耶尼，食烏麻雜苽。此宿直日，宜為急速之事，合和服藥、內牛馬吉。若用裁衣，必增益衣服。此宿生人，法合多技能、少疾病、妙解醫方。性好和合、布施，足田疇、多遊僕從，合事君王。受性勤公務、稟志慎密(景風曰：中國天文，婁三星，主林苑，西方之宿也)。

胃圖。胃三星，形如三角，闍摩神也，姓粟笈婆，食烏麻稻米蜜肉。此宿直日，宜為公事及王侯修善事並吉。用剛猛伐逆取叛、除凶去姦非並吉。若用裁衣，必損減資福。此宿生人，法合膽硬、惡性靈、耽酒嗜肉、愛驅策劫奪強暴。稟志輕躁、足怨敵、饒男女、多僕從(景風曰：中國天文，胃三星，形如角，主兵軍，西方之宿也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胃圖。胃三星，形如三角，闍摩神也，姓粟笈婆，食烏麻稻米蜜肉。此宿直日，宜為公事及王侯修善事並吉。用剛猛伐逆取叛、除凶去姦非並吉。若用裁衣，必損減資福。此宿生人，法合膽硬、惡性靈、耽酒嗜肉、愛驅策劫奪強暴。稟志輕躁、足怨敵、饒男女、多僕從(景風曰：中國天文，胃三星，形如角，主兵軍，西方之宿也)。

凡畢、翼、斗、壁為安重宿，等直日，宜造宮殿、伽藍、館宇、寺舍，種蒔、修園林、貯納倉庫、收積穀米、結交朋友、婚姻、榮命時相、造家具、設學、供養、入道場及安穩，并就師長入壇受灌頂法，造久長之事並吉。唯不宜遠行、索債、無保進路、造酒、剃頭剪甲、博戲。若此宿生人，法合安重威肅、正福德、有大名聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡畢、翼、斗、壁為安重宿，等直日，宜造宮殿、伽藍、館宇、寺舍，種蒔、修園林、貯納倉庫、收積穀米、結交朋友、婚姻、榮命時相、造家具、設學、供養、入道場及安穩，并就師長入壇受灌頂法，造久長之事並吉。唯不宜遠行、索債、無保進路、造酒、剃頭剪甲、博戲。若此宿生人，法合安重威肅、正福德、有大名聞。

凡觜、角、房、奎為和善宿，此宿直日，宜入道場、問學技藝、習真言、結齋戒、立道場受灌頂、造功德、設音樂，及吉祥事喜慶、求婚、舉放、對君王參將相、冠帶出行、服藥合和並吉。若此宿生人，法合柔軟溫良，聰明而愛典教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡觜、角、房、奎為和善宿，此宿直日，宜入道場、問學技藝、習真言、結齋戒、立道場受灌頂、造功德、設音樂，及吉祥事喜慶、求婚、舉放、對君王參將相、冠帶出行、服藥合和並吉。若此宿生人，法合柔軟溫良，聰明而愛典教。

凡參、柳、心、尾為毒害宿，此等宿直日，宜圍城破營、設兵掠賊、交陣破敵、劫盜攎蒱、射獵並吉。若此直日生人，法合磣毒、剛猛惡性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡參、柳、心、尾為毒害宿，此等宿直日，宜圍城破營、設兵掠賊、交陣破敵、劫盜攎蒱、射獵並吉。若此直日生人，法合磣毒、剛猛惡性。

凡鬼、軫、胃、婁為急速宿，此等宿直日，宜放債貸錢、買賣交關、進路出行、調六畜、乘習鷹鷂、設齋行道、入學受業、服藥、入道場受灌頂、市買並吉。此宿生人，法合剛猛而捷疾，有筋力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡鬼、軫、胃、婁為急速宿，此等宿直日，宜放債貸錢、買賣交關、進路出行、調六畜、乘習鷹鷂、設齋行道、入學受業、服藥、入道場受灌頂、市買並吉。此宿生人，法合剛猛而捷疾，有筋力。

凡星、張、箕、室為猛惡宿，此等宿直日，宜守路設險、劫掠相攻、攎蒱、博戲、造兵器、謀斷、決囚徒、放藥、行酪、射獵、祭天祀神、承兵威並吉。此宿生人，法合兇害猛殺，宜捨身出家作沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡星、張、箕、室為猛惡宿，此等宿直日，宜守路設險、劫掠相攻、攎蒱、博戲、造兵器、謀斷、決囚徒、放藥、行酪、射獵、祭天祀神、承兵威並吉。此宿生人，法合兇害猛殺，宜捨身出家作沙門。

凡井、亢、女、虛、危五星為輕燥宿，又為行宿。此等宿直日，宜學乘象馬、驕射馳走、浮江汎舟、奉使絕域和國入蕃，又勸行禮樂、蘭閱兵馬、種蒔、造酒、合和藥並吉。此宿生人，法合澆薄，不然則質直平穩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡井、亢、女、虛、危五星為輕燥宿，又為行宿。此等宿直日，宜學乘象馬、驕射馳走、浮江汎舟、奉使絕域和國入蕃，又勸行禮樂、蘭閱兵馬、種蒔、造酒、合和藥並吉。此宿生人，法合澆薄，不然則質直平穩。

凡昴、氐為剛柔宿，此等宿直日，宜鍛鍊爐治、修五行家具，及造瓦、買賣之事。又宜設齋、送葬、鑽鍊酥乳、計算畜生、入宅、王者作盟會並吉。此宿生人，法合為性寬柔而猛，君子之人流也(景風曰：會經文言語，多有中國之俗，如攎蒱戲、和國入蕃之類也，並是飜異西言譯同東語，庶覽之者悉之，幸不以文害意旨也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡昴、氐為剛柔宿，此等宿直日，宜鍛鍊爐治、修五行家具，及造瓦、買賣之事。又宜設齋、送葬、鑽鍊酥乳、計算畜生、入宅、王者作盟會並吉。此宿生人，法合為性寬柔而猛，君子之人流也(景風曰：會經文言語，多有中國之俗，如攎蒱戲、和國入蕃之類也，並是飜異西言譯同東語，庶覽之者悉之，幸不以文害意旨也)。

宿曜文殊曆序三九祕宿品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿曜文殊曆序三九祕宿品第三

一九之法 命宿 榮宿 衰宿 安宿 危宿 成宿 壞宿 友宿 親宿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一九之法 命宿 榮宿 衰宿 安宿 危宿 成宿 壞宿 友宿 親宿

二九之法 業宿 榮宿 衰宿 安宿 危宿 成宿 壞宿 友宿 親宿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二九之法 業宿 榮宿 衰宿 安宿 危宿 成宿 壞宿 友宿 親宿

三九之法 胎宿 榮宿 衰宿 安宿 危宿 成宿 壞宿 友宿 親宿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三九之法 胎宿 榮宿 衰宿 安宿 危宿 成宿 壞宿 友宿 親宿

此法以定人所生日為宿直、為命宿、為第一，次以榮宿，又次衰宿，及安宿、危宿、成宿、壞宿、友宿、親宿，如是九宿為一九之法。其次則以業宿為首，以下九准前，為二九之法。次則以胎宿為首，以下九准前。三九之法而周二十七宿，眾為祕密(景風曰：假如有人二月五日生者，其人屬畢宿，即以畢宿為第一命，以次觜宿為榮宿、參為衰宿、井為安宿、鬼為危宿、柳為成宿、星為壞宿、張為友宿、翼為親宿。軫為業宿，角為榮宿、亢為衰宿，並同友直。如女胎宿，虛為榮宿，已下准前，是為三九之法。他皆准此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法以定人所生日為宿直、為命宿、為第一，次以榮宿，又次衰宿，及安宿、危宿、成宿、壞宿、友宿、親宿，如是九宿為一九之法。其次則以業宿為首，以下九准前，為二九之法。次則以胎宿為首，以下九准前。三九之法而周二十七宿，眾為祕密(景風曰：假如有人二月五日生者，其人屬畢宿，即以畢宿為第一命，以次觜宿為榮宿、參為衰宿、井為安宿、鬼為危宿、柳為成宿、星為壞宿、張為友宿、翼為親宿。軫為業宿，角為榮宿、亢為衰宿，並同友直。如女胎宿，虛為榮宿，已下准前，是為三九之法。他皆准此)。

和上云：凡與人初結交者，先須看彼人命宿押我何宿，又看我命宿押彼人何宿，大抵以榮、安、成、友、親為善，堪結交；自餘並惡，不可與相知。以為祕法耳(景風曰：案太史有舊飜九執宿命，古殊未有此法，今則新譯，庶用傳之流行萬代耳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和上云：凡與人初結交者，先須看彼人命宿押我何宿，又看我命宿押彼人何宿，大抵以榮、安、成、友、親為善，堪結交；自餘並惡，不可與相知。以為祕法耳(景風曰：案太史有舊飜九執宿命，古殊未有此法，今則新譯，庶用傳之流行萬代耳)。

凡命、胎宿直日，不宜舉動百事。業宿直日，所作皆吉祥。衰、危、壞宿日，並不宜遠行，出入遷移、買賣裁衣、剃頭剪甲並不吉。壞日，又宜壓鎮降伏怨讎及討伐暴惡。安日，移動遠行、修園宅臥具、作壇場並吉。危日，宜結交婚姻、歡會宴聚吉。成日，修學問道、合藥求仙吉。友、親日，宜結交朋友大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡命、胎宿直日，不宜舉動百事。業宿直日，所作皆吉祥。衰、危、壞宿日，並不宜遠行，出入遷移、買賣裁衣、剃頭剪甲並不吉。壞日，又宜壓鎮降伏怨讎及討伐暴惡。安日，移動遠行、修園宅臥具、作壇場並吉。危日，宜結交婚姻、歡會宴聚吉。成日，修學問道、合藥求仙吉。友、親日，宜結交朋友大吉。

凡日月直，星沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡日月直，星沒。

犯逼守命、胎之宿，此人是厄會之時也，宜修功德、持真言念誦、立道場以禳之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犯逼守命、胎之宿，此人是厄會之時也，宜修功德、持真言念誦、立道場以禳之。

若犯業宿及榮、安、成、友、親等宿，並所求不遂、百事迍邅，亦宜修福念善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若犯業宿及榮、安、成、友、親等宿，並所求不遂、百事迍邅，亦宜修福念善。

若犯衰、危、壞等宿者，則所求稱意、百事通達(景風曰：凡欲知五星所在分者，據天竺曆術推知何宿，具知也。今有迦葉氏、瞿曇氏、拘摩羅等三家天竺曆，並掌在太史閣。然今之用，多用瞿曇氏曆，與大術相參供奉耳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若犯衰、危、壞等宿者，則所求稱意、百事通達(景風曰：凡欲知五星所在分者，據天竺曆術推知何宿，具知也。今有迦葉氏、瞿曇氏、拘摩羅等三家天竺曆，並掌在太史閣。然今之用，多用瞿曇氏曆，與大術相參供奉耳)。

宿曜曆經序七曜直日品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿曜曆經序七曜直日品第四

夫七曜，日、月、五星也。其精上曜于天，其神下直于人，所以司善惡而主理吉凶也。其行一日一易，七日一周，周而復始。直神，善惡言具說之耳(景風曰：推求七曜直日法，今具在此經卷末第八曆算法中具備足矣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫七曜，日、月、五星也。其精上曜于天，其神下直于人，所以司善惡而主理吉凶也。其行一日一易，七日一周，周而復始。直神，善惡言具說之耳(景風曰：推求七曜直日法，今具在此經卷末第八曆算法中具備足矣)。

日精日，太陽直日，宜策命拜官、觀兵習戰、持真言、行醫藥、放群牧、遠行、造福設齋祈神、合藥、內倉庫、入學、論官並吉。不宜諍競、作誓、行姦、對陣不得先起。若人此曜直日生者，法合足智策、端政美貌、孝順短命。若五月五日得此曜者，則其歲萬物豐熟。若有虧蝕地動者，則萬物莫實，不千日為殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日精日，太陽直日，宜策命拜官、觀兵習戰、持真言、行醫藥、放群牧、遠行、造福設齋祈神、合藥、內倉庫、入學、論官並吉。不宜諍競、作誓、行姦、對陣不得先起。若人此曜直日生者，法合足智策、端政美貌、孝順短命。若五月五日得此曜者，則其歲萬物豐熟。若有虧蝕地動者，則萬物莫實，不千日為殃。

月精日，大陰直日，宜造功德成就、作喜樂僚、教女人、裁衣服、造家具、安床、穿渠、修井竈、買賣財物、倉庫內財、洗頭割甲、著新衣並吉。不宜婚嫁、入宅、結交、私精出行大凶。奴婢逃走難捉得、囚繫者出遲。不宜殺生及入陣，並凶。此日生人，合多智策、美貌、樂福田、好布施、孝順。若五月五日得此曜者，歲多疾病、秋足霜冷。若有虧蝕地動者，則歲中饒疾死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月精日，大陰直日，宜造功德成就、作喜樂僚、教女人、裁衣服、造家具、安床、穿渠、修井竈、買賣財物、倉庫內財、洗頭割甲、著新衣並吉。不宜婚嫁、入宅、結交、私精出行大凶。奴婢逃走難捉得、囚繫者出遲。不宜殺生及入陣，並凶。此日生人，合多智策、美貌、樂福田、好布施、孝順。若五月五日得此曜者，歲多疾病、秋足霜冷。若有虧蝕地動者，則歲中饒疾死。

火精日，熒惑直日，宜決罰罪人、國取盜賊、作欺誑事、買金寶牛羊、動甲兵、修戎具教旗，剋賊必勝、訴訟先起，合藥、種蒔、割甲、結婚。不得出財徵債，禁者難出、病者必死。若此直日生人，法合醜陋惡性、妨親害族，便弓馬多嗔。若五月五日得此曜者，則歲中多諍競。若虧蝕地動者，則歲中多有兵馬損傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火精日，熒惑直日，宜決罰罪人、國取盜賊、作欺誑事、買金寶牛羊、動甲兵、修戎具教旗，剋賊必勝、訴訟先起，合藥、種蒔、割甲、結婚。不得出財徵債，禁者難出、病者必死。若此直日生人，法合醜陋惡性、妨親害族，便弓馬多嗔。若五月五日得此曜者，則歲中多諍競。若虧蝕地動者，則歲中多有兵馬損傷。

水精日，辰星。辰星直日，宜入學事師長、學工巧伎能、攻城，又宜舉債、出行、怨敵伏讎得財，唯不宜修造宅舍、對戰鬪敵、作賊妄語並凶。被囚者，即後必有陰謀，說動當時。若五月五日得此曜者，則歲中有水災。虧蝕地動，則百物不熟、人多瘴癘耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水精日，辰星。辰星直日，宜入學事師長、學工巧伎能、攻城，又宜舉債、出行、怨敵伏讎得財，唯不宜修造宅舍、對戰鬪敵、作賊妄語並凶。被囚者，即後必有陰謀，說動當時。若五月五日得此曜者，則歲中有水災。虧蝕地動，則百物不熟、人多瘴癘耳。

木精日，歲星。歲星直日，宜策命使王及求善知識，并學問、禮拜修福、布施、嫁娶，作諸吉事、請謁，及結交、入宅、著新衣、沐髮、種菜木、調伏象馬、買奴婢並吉。若為凶事則大凶。若人此日生者，法合貴重榮祿。若五月五日得此曜者，歲中豐熟。若有虧蝕地動，則公王必死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 木精日，歲星。歲星直日，宜策命使王及求善知識，并學問、禮拜修福、布施、嫁娶，作諸吉事、請謁，及結交、入宅、著新衣、沐髮、種菜木、調伏象馬、買奴婢並吉。若為凶事則大凶。若人此日生者，法合貴重榮祿。若五月五日得此曜者，歲中豐熟。若有虧蝕地動，則公王必死。

金精日，太白。太白直日，宜見大人官長、沐浴冠帶、求親結婚，良友罪饌宜入宮至並吉。逃亡難得、畋獵并戰不吉。若人此直日生者，法合短命好善，人皆欽慕。若五月五日得此直日者，則下田不牧，歲中驚擾之事。若虧蝕地動者，則六畜多損傷耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金精日，太白。太白直日，宜見大人官長、沐浴冠帶、求親結婚，良友罪饌宜入宮至並吉。逃亡難得、畋獵并戰不吉。若人此直日生者，法合短命好善，人皆欽慕。若五月五日得此直日者，則下田不牧，歲中驚擾之事。若虧蝕地動者，則六畜多損傷耳。

土精日，鎮星。鎮星直日，宜修園圃、買賣田地弓馬、合藥、伏怨、放火、立精舍、作井竈吉。唯不宜結婚冠帶及出行。若人此日生者，法合少病、足聲名、少孝順、信朋友。若五月五日得此直者，則合歲中多土功。若虧蝕地動者，則國中人民不安泰(景風曰：茫茫大造化乃為陰陽，精曜運天、靈神直地，吉凶之應唯人信之。故譯出此法，為伐祕密經，庶傳習者幸無謬矣。凡人出行，不得面衝七曜。若衝日曜，當遭大厄；若衝月曜，親眷多傷；若衝木曜，家人背心；若衝土曜，必有死厄；若衝金曜，則災祥併至)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 土精日，鎮星。鎮星直日，宜修園圃、買賣田地弓馬、合藥、伏怨、放火、立精舍、作井竈吉。唯不宜結婚冠帶及出行。若人此日生者，法合少病、足聲名、少孝順、信朋友。若五月五日得此直者，則合歲中多土功。若虧蝕地動者，則國中人民不安泰(景風曰：茫茫大造化乃為陰陽，精曜運天、靈神直地，吉凶之應唯人信之。故譯出此法，為伐祕密經，庶傳習者幸無謬矣。凡人出行，不得面衝七曜。若衝日曜，當遭大厄；若衝月曜，親眷多傷；若衝木曜，家人背心；若衝土曜，必有死厄；若衝金曜，則災祥併至)。

乃為頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃為頌曰：

日火月建，德貴神眷，歲背鎮死，金衝併至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日火月建，德貴神眷，歲背鎮死，金衝併至。

宿曜曆經祕密雜占品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿曜曆經祕密雜占品第五

凡如七曜運天犯著人六宮宿者，必有災厄，一者命宿、二者事宿、三者意宿、四者聚宿、五者同宿、六者克宿。從命數第十為事宿，第四為意宿，第十六為聚宿，第二十為同宿，第十三為克宿(景風曰：有人屬婁宿者，向前數第四得畢為意宿，第十得星則為事宿，十三得軫則為克宿也。皆准此求即得也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡如七曜運天犯著人六宮宿者，必有災厄，一者命宿、二者事宿、三者意宿、四者聚宿、五者同宿、六者克宿。從命數第十為事宿，第四為意宿，第十六為聚宿，第二十為同宿，第十三為克宿(景風曰：有人屬婁宿者，向前數第四得畢為意宿，第十得星則為事宿，十三得軫則為克宿也。皆准此求即得也)。

若七曜犯命宿則亡失錢財必多災厄，若犯事宿則招殃咎，若犯意宿則必多愁苦，若犯聚宿則亡失財囚閉，若犯同宿則離坼不安家口衰耗，若犯克宿亡財失官勢力衰損。若七曜總不犯此六處者，則所為皆得(景風曰：皆須共三九祕宿相參，然後定災厄也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若七曜犯命宿則亡失錢財必多災厄，若犯事宿則招殃咎，若犯意宿則必多愁苦，若犯聚宿則亡失財囚閉，若犯同宿則離坼不安家口衰耗，若犯克宿亡財失官勢力衰損。若七曜總不犯此六處者，則所為皆得(景風曰：皆須共三九祕宿相參，然後定災厄也)。

頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰：

十事規求鎮不來， 四意愁煩因惱也， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十事規求鎮不來， 四意愁煩因惱也，

十六聚失災厄形， 二十同路相乖背， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六聚失災厄形， 二十同路相乖背，

十三剋挫勢力名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三剋挫勢力名。

七曜與此宿不犯者，則百惡澄清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七曜與此宿不犯者，則百惡澄清。

凡日在本宮及第三第六第十位為果大吉。熒惑守本宿，大有災厄耳。月在本命宮及第六第七第三宮即為果吉。歲星與在第三第七劣九宮者吉。辰與氐第四第十宮者並吉。太白在本命宮者，合有大厄。凡人有災厄時，可持真言立道場而用禳之。若有人不記得本所屬宿而來問我者，何以答之？日皆先須看人初來之時觸著處而斷之，則可知耳。若先觸頭者則屬昴宿，若先觸額者則屬畢宿，若先觸眉者則屬觜宿，若先觸眼者則屬參宿，若觸兩頰及耳者則屬井宿，若先觸牙及胸者則屬鬼宿，若觸齒者則屬柳宿，若觸項者則屬星宿，若觸右肩則屬張宿，若觸左肩則屬翼宿，若觸手者則屬軫宿，若觸頦頤者則屬角宿，若觸𡙇盆及項下胸上者則屬亢宿，若觸臆者則屬氐宿，若觸右臂則屬房宿，若觸左臂則屬心宿，若觸心脾骨者則合屬尾宿，若觸右脅者則屬箕宿，若觸左脅者則屬斗宿，若觸臍者則屬牛宿，若觸腹肚者則屬女宿，若觸小膓下者則屬虛宿，若觸胯腿及後分者則屬危宿，若觸右腿髀者則屬室宿，若觸左腿髀者則屬壁宿，若觸膝胢者則屬奎宿，若觸脛者則屬婁宿，若觸脚者則屬胃宿(景風曰：若人不得本生月日者，則知本所屬宿用此法以定之。和上以此法門為祕密耳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡日在本宮及第三第六第十位為果大吉。熒惑守本宿，大有災厄耳。月在本命宮及第六第七第三宮即為果吉。歲星與在第三第七劣九宮者吉。辰與氐第四第十宮者並吉。太白在本命宮者，合有大厄。凡人有災厄時，可持真言立道場而用禳之。若有人不記得本所屬宿而來問我者，何以答之？日皆先須看人初來之時觸著處而斷之，則可知耳。若先觸頭者則屬昴宿，若先觸額者則屬畢宿，若先觸眉者則屬觜宿，若先觸眼者則屬參宿，若觸兩頰及耳者則屬井宿，若先觸牙及胸者則屬鬼宿，若觸齒者則屬柳宿，若觸項者則屬星宿，若觸右肩則屬張宿，若觸左肩則屬翼宿，若觸手者則屬軫宿，若觸頦頤者則屬角宿，若觸𡙇盆及項下胸上者則屬亢宿，若觸臆者則屬氐宿，若觸右臂則屬房宿，若觸左臂則屬心宿，若觸心脾骨者則合屬尾宿，若觸右脅者則屬箕宿，若觸左脅者則屬斗宿，若觸臍者則屬牛宿，若觸腹肚者則屬女宿，若觸小膓下者則屬虛宿，若觸胯腿及後分者則屬危宿，若觸右腿髀者則屬室宿，若觸左腿髀者則屬壁宿，若觸膝胢者則屬奎宿，若觸脛者則屬婁宿，若觸脚者則屬胃宿(景風曰：若人不得本生月日者，則知本所屬宿用此法以定之。和上以此法門為祕密耳)。

凡軫星大陽直，畢宿大陰直，星宿土直，尾宿火直，柳宿水直，鬼宿木直，房宿金直，此等七日名為甘露吉祥日，宜學道求法，受密印及習真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡軫星大陽直，畢宿大陰直，星宿土直，尾宿火直，柳宿水直，鬼宿木直，房宿金直，此等七日名為甘露吉祥日，宜學道求法，受密印及習真言。

凡尾宿大陽直，心宿大陰直，壁宿火直，昴宿水直，井宿木直，張宿金直，亢宿土直，此等七日名為金剛峯日，宜降伏魔怨，持日天子真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡尾宿大陽直，心宿大陰直，壁宿火直，昴宿水直，井宿木直，張宿金直，亢宿土直，此等七日名為金剛峯日，宜降伏魔怨，持日天子真言。

凡胃宿大陽直，鬼宿大陰直，翼宿火直，參宿水直，氐宿木直，奎宿金直，柳宿土直，右此等七日名為羅剎日，不宜舉動百事，唯射獵及諸損害之事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡胃宿大陽直，鬼宿大陰直，翼宿火直，參宿水直，氐宿木直，奎宿金直，柳宿土直，右此等七日名為羅剎日，不宜舉動百事，唯射獵及諸損害之事也。

宿曜曆經序黑白月分品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿曜曆經序黑白月分品第六

凡月有黑白兩分，從一日至十五日為白月分，從十六日至三十日為黑分。每月白月一日三日五日七日十日十一日十三日，黑月一日三日五日七日十日十一日十三日，所向皆成就，名為吉祥日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡月有黑白兩分，從一日至十五日為白月分，從十六日至三十日為黑分。每月白月一日三日五日七日十日十一日十三日，黑月一日三日五日七日十日十一日十三日，所向皆成就，名為吉祥日。

又白月四日夜、八日晝、十一日夜、十五日晝，黑月三日夜、七日晝、十日夜、十四日晝，為凶惡時，所作不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又白月四日夜、八日晝、十一日夜、十五日晝，黑月三日夜、七日晝、十日夜、十四日晝，為凶惡時，所作不成就。

又白月二日六日九日十二日，又黑月二日六日九日十二日十四日，此等平平時，隨立宿曜為吉凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又白月二日六日九日十二日，又黑月二日六日九日十二日十四日，此等平平時，隨立宿曜為吉凶。

又白月四日十一日夜、八日十五晝，黑月三日十日夜、七日十四日晝，凶惡氣生時，所作反招殃咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又白月四日十一日夜、八日十五晝，黑月三日十日夜、七日十四日晝，凶惡氣生時，所作反招殃咎。

凡凶惡之日，日中已後却成吉時；凶惡之夜，夜半已後却成吉時。乃為頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡凶惡之日，日中已後却成吉時；凶惡之夜，夜半已後却成吉時。乃為頌曰：

一三五七十， 十一與十三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一三五七十， 十一與十三，

於二白黑分， 所作皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於二白黑分， 所作皆成就。

黑三夜七晝， 十夜十四晝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑三夜七晝， 十夜十四晝，

白四夜八晝， 一夜十五晝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白四夜八晝， 一夜十五晝，

於此白黑分， 晝夜不成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此白黑分， 晝夜不成就，

日中夜已後， 所求皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日中夜已後， 所求皆成就。

宿曜曆經序日名善惡品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿曜曆經序日名善惡品第七

從一日至十六日(景風曰：一日即是白月之一日也，十六即黑月之一日也。今恐讀者難會，故略云黑白之言，直裁日數之爾)，名為建、名日。梵天下，宜為善業、學道求仙及事師尊宿並吉，唯不宜遠出行耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一日至十六日(景風曰：一日即是白月之一日也，十六即黑月之一日也。今恐讀者難會，故略云黑白之言，直裁日數之爾)，名為建、名日。梵天下，宜為善業、學道求仙及事師尊宿並吉，唯不宜遠出行耳。

凡二日十七日，名為得財日，造化神下，宜合藥、按摩、工巧、出行、結交、婚親、增益田宅並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡二日十七日，名為得財日，造化神下，宜合藥、按摩、工巧、出行、結交、婚親、增益田宅並吉。

凡三日十八日，名為威力日，那羅延下，宜摧敵除逆、習戰畜獸、獎訓下人、營田種蒔大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡三日十八日，名為威力日，那羅延下，宜摧敵除逆、習戰畜獸、獎訓下人、營田種蒔大吉。

凡四日十九日，名為猛武日，閻羅天下，宜作惡業、殺害殘賊、摧伏叛逆則吉，為善事却凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡四日十九日，名為猛武日，閻羅天下，宜作惡業、殺害殘賊、摧伏叛逆則吉，為善事却凶。

凡五日二十日，名圓滿日，日天子下，宜為善業，修營床帳及車乘衣服、營田宅、結婚並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡五日二十日，名圓滿日，日天子下，宜為善業，修營床帳及車乘衣服、營田宅、結婚並吉。

凡六日二十一日，名為求名日，童子神下，宜為久長安定事，營宅宇、寢廟，及建國邑、伽藍、牛馬坊廐等並吉；不宜出行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡六日二十一日，名為求名日，童子神下，宜為久長安定事，營宅宇、寢廟，及建國邑、伽藍、牛馬坊廐等並吉；不宜出行。

凡七日二十二日，名為友朋日，北斗天下，宜結交、慶喜、安定、和藥，王者初服及造旌旗帷帳並吉；唯不宜遠行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡七日二十二日，名為友朋日，北斗天下，宜結交、慶喜、安定、和藥，王者初服及造旌旗帷帳並吉；唯不宜遠行。

凡八日二十三日，名為大戰日，婆藪天下，宜為力用之事，造兵仗、城壘、穿濠塹並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡八日二十三日，名為大戰日，婆藪天下，宜為力用之事，造兵仗、城壘、穿濠塹並吉。

凡九日二十四日，名為凶猛日，毘舍闍鬼下，宜圍城縛敵、進途伐逆；不宜入宅及削髮並凶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡九日二十四日，名為凶猛日，毘舍闍鬼下，宜圍城縛敵、進途伐逆；不宜入宅及削髮並凶。

凡十日二十五日，名為善法日，善法神下，宜安久之事及急速飛捷，穿鑿井竈、修道、作功德、伽藍順法之事並大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡十日二十五日，名為善法日，善法神下，宜安久之事及急速飛捷，穿鑿井竈、修道、作功德、伽藍順法之事並大吉。

凡十一日二十六日，為慈猛日，自在天下，宜新立宅舍、營建城廟館宇厩𡐋，及設大祭、祀天神並吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡十一日二十六日，為慈猛日，自在天下，宜新立宅舍、營建城廟館宇厩𡐋，及設大祭、祀天神並吉。

凡十二日二十七日，為名聞日，日天子下，宜作久長安國之事，及車乘倉庫並吉；唯不宜放債。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡十二日二十七日，為名聞日，日天子下，宜作久長安國之事，及車乘倉庫並吉；唯不宜放債。

凡十三日二十八日，為最勝日，大魔王下，宜所作皆急速皆吉，及著衣服華鬘、金玉裝畫，又宜嫁娶、修車乘、入壇場學法求道吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡十三日二十八日，為最勝日，大魔王下，宜所作皆急速皆吉，及著衣服華鬘、金玉裝畫，又宜嫁娶、修車乘、入壇場學法求道吉。

凡十四日二十九日，為勇猛日，藥叉大將下，宜擒縛掩捕、詭詐相謀害大吉；唯不宜遠行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡十四日二十九日，為勇猛日，藥叉大將下，宜擒縛掩捕、詭詐相謀害大吉；唯不宜遠行。

凡十五日三十日，為吉祥日，魂靈神下，宜祭先亡、作婆羅門大祭求福、布施供養師僧尊長、學戒、善事、求法大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡十五日三十日，為吉祥日，魂靈神下，宜祭先亡、作婆羅門大祭求福、布施供養師僧尊長、學戒、善事、求法大吉。