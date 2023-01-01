於道場八方敷茅草或蓮荷葉或餘青草，或塗圓壇合為十位。於帝釋左右置梵天、地天位，與八方而十。若道場內無置位處，即於道場前用淨處別為方界，中布八方，於中央作兩位，置梵天、地天。以施十方天食，應用雜粥，所謂梗米、油麻、菉豆相和煮，令極清淨香義，盛器中。每座先置一淨葉，巡環卒置葉上。先以淨瓶盛水，即寫少香水於葉上以獻。次以右手中無名二指彈少塗香，次獻一花置之於座，次獻燒香，次爐梵香，於座前獻諸座。同此一爐，次卒一杓粥置葉上以獻，次用小蠟燭或紙燭以獻，便插粥上。從香水至燭，各以本真言加持三遍，每位從水至燭獻畢然向次，其燭作意，獻諸位未遍已來不用令滅。須助伴或驅使數人各執一物以供事，若一一自取，即燭必不終事。每位於薩嚩訶上加所求願語。

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