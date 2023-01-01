十二天供儀軌
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
十二天供儀軌(合兩所文為軌已出護摩軌)
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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於道場八方敷茅草或蓮荷葉或餘青草，或塗圓壇合為十位。於帝釋左右置梵天、地天位，與八方而十。若道場內無置位處，即於道場前用淨處別為方界，中布八方，於中央作兩位，置梵天、地天。以施十方天食，應用雜粥，所謂梗米、油麻、菉豆相和煮，令極清淨香義，盛器中。每座先置一淨葉，巡環卒置葉上。先以淨瓶盛水，即寫少香水於葉上以獻。次以右手中無名二指彈少塗香，次獻一花置之於座，次獻燒香，次爐梵香，於座前獻諸座。同此一爐，次卒一杓粥置葉上以獻，次用小蠟燭或紙燭以獻，便插粥上。從香水至燭，各以本真言加持三遍，每位從水至燭獻畢然向次，其燭作意，獻諸位未遍已來不用令滅。須助伴或驅使數人各執一物以供事，若一一自取，即燭必不終事。每位於薩嚩訶上加所求願語。
於道場八方敷茅草或蓮荷葉或餘青草，或塗圓壇合為十位。於帝釋左右置梵天、地天位，與八方而十。若道場內無置位處，即於道場前用淨處別為方界，中布八方，於中央作兩位，置梵天、地天。以施十方天食，應用雜粥，所謂梗米、油麻、菉豆相和煮，令極清淨香義，盛器中。每座先置一淨葉，巡環卒置葉上。先以淨瓶盛水，即寫少香水於葉上以獻。次以右手中無名二指彈少塗香，次獻一花置之於座，次獻燒香，次爐梵香，於座前獻諸座。同此一爐，次卒一杓粥置葉上以獻，次用小蠟燭或紙燭以獻，便插粥上。從香水至燭，各以本真言加持三遍，每位從水至燭獻畢然向次，其燭作意，獻諸位未遍已來不用令滅。須助伴或驅使數人各執一物以供事，若一一自取，即燭必不終事。每位於薩嚩訶上加所求願語。
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東方帝釋，乘白象王，住五色雲中，身作金色，右手持三股當心、左手托左胯，左脚垂下。三天女各手持蓮花，或以盤盛雜花等，盤盛青蓮花。印相者，右手作拳安腰，左手五指直竪相著，地水二指屈中節，以風著火背，空屈中節。真言曰：
東方帝釋，乘白象王，住五色雲中，身作金色，右手持三股當心、左手托左胯，左脚垂下。三天女各手持蓮花，或以盤盛雜花等，盤盛青蓮花。印相者，右手作拳安腰，左手五指直竪相著，地水二指屈中節，以風著火背，空屈中節。真言曰：
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曩莫三曼多沒馱南因捺羅耶娑嚩(二合)賀。
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東南方火天，乘青羊，赤肉色，遍身火焰，右二手一持青竹、一持軍持，左二手一楊掌、一持念珠。有二天女持天花。左右置苦行仙，垂左脚蹉右足。印相者，左手作拳安腰左，右手五指直竪相著，屈空納著掌中，風屈中節，與娑婆訶相招。真言曰：
東南方火天，乘青羊，赤肉色，遍身火焰，右二手一持青竹、一持軍持，左二手一楊掌、一持念珠。有二天女持天花。左右置苦行仙，垂左脚蹉右足。印相者，左手作拳安腰左，右手五指直竪相著，屈空納著掌中，風屈中節，與娑婆訶相招。真言曰：
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南莫三滿多沒馱南阿哦那(二合)曳娑嚩(二合引)訶(引)
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南方焰摩天，乘水牛，右手執人頭幢，左手仰掌。有二天女侍，二鬼使者持刀捧戟，赤黑色，垂右脚。印相者，先合掌，二地屈中節背相著，二風亦屈背著，以大指各押風中節即成。真言曰：
南方焰摩天，乘水牛，右手執人頭幢，左手仰掌。有二天女侍，二鬼使者持刀捧戟，赤黑色，垂右脚。印相者，先合掌，二地屈中節背相著，二風亦屈背著，以大指各押風中節即成。真言曰：
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南莫三滿多沒馱南焰摩耶娑嚩(二合)訶
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西南方羅剎主天，乘白師子，身著甲冑，右手持刀令竪、左手大指押中小二指，赤肉色，二天女侍左右，二羅剎鬼持三股戟。印相者，右手作拳安腰右，左手五指竪相著，屈地水中節，以空端押地水甲即成。真言曰：
西南方羅剎主天，乘白師子，身著甲冑，右手持刀令竪、左手大指押中小二指，赤肉色，二天女侍左右，二羅剎鬼持三股戟。印相者，右手作拳安腰右，左手五指竪相著，屈地水中節，以空端押地水甲即成。真言曰：
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南莫三滿多沒馱南乃哩底曳(二合)娑嚩(二合)賀
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西方水天，住於水中，乘龜，淺綠色，右手取刀、左手持龍索，冠上有五龍，四天女持妙花。印相者，右手如前、左手握拳，空勿入掌中，風即直竪中節少屈即成。真言曰：
西方水天，住於水中，乘龜，淺綠色，右手取刀、左手持龍索，冠上有五龍，四天女持妙花。印相者，右手如前、左手握拳，空勿入掌中，風即直竪中節少屈即成。真言曰：
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南莫三滿多沒馱南嚩嚕拏野娑嚩(二合)訶
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西北方風天，雲中乘麞，著甲冑，左手托胯、右手執獨股頭創，創上有緋幡，二天女侍之，并藥叉眾。印相者，右手如前，左手五指直竪相著，地水屈中節即成。真言曰：
西北方風天，雲中乘麞，著甲冑，左手托胯、右手執獨股頭創，創上有緋幡，二天女侍之，并藥叉眾。印相者，右手如前，左手五指直竪相著，地水屈中節即成。真言曰：
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南莫三滿多沒馱南嚩耶吠娑嚩(二合)訶
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北方毘沙門天，坐二鬼上，身著甲冑，左手掌捧塔、右手執寶捧，身金色，二天女持寶花等。印相者，先合掌，十指內相叉，二水竪頭相跓，二風竪微屈，左空入右掌中押左火甲，右空越左空背入左掌中押右火甲，二風與訶相招。真言曰：
北方毘沙門天，坐二鬼上，身著甲冑，左手掌捧塔、右手執寶捧，身金色，二天女持寶花等。印相者，先合掌，十指內相叉，二水竪頭相跓，二風竪微屈，左空入右掌中押左火甲，右空越左空背入左掌中押右火甲，二風與訶相招。真言曰：
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南莫三滿多沒馱南吠室囉(二合)嚩拏野娑嚩訶
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東北方伊舍那天，舊云魔醯首羅天，亦云大自在天，乘黃豐牛，左手持劫波杯盛血、右手持三戟創，淺青肉色，三目忿怒，二牙上出，髑髏為瓔珞，頭冠中有二仰月，二天女持花。印相者，右手作拳安腰右，左手五指直竪相著，地水二指屈中節，火風空三指各少相去即成。真言曰：
東北方伊舍那天，舊云魔醯首羅天，亦云大自在天，乘黃豐牛，左手持劫波杯盛血、右手持三戟創，淺青肉色，三目忿怒，二牙上出，髑髏為瓔珞，頭冠中有二仰月，二天女持花。印相者，右手作拳安腰右，左手五指直竪相著，地水二指屈中節，火風空三指各少相去即成。真言曰：
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南莫三漫多馱南伊舍曩曳娑嚩(二合)訶
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上方梵天，印相者，右手作拳安右腰，左手五指相著竪之少屈，其高少許過肩，即成蓮花想。真言曰：
上方梵天，印相者，右手作拳安右腰，左手五指相著竪之少屈，其高少許過肩，即成蓮花想。真言曰：
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南莫三滿多沒馱南沒羅(二合)訶摩(二合)寧娑嚩(二合)訶
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下方地天，印相者，先合掌，風以下四指頭相踁，前方大開，二空各著風側。真言曰：
下方地天，印相者，先合掌，風以下四指頭相踁，前方大開，二空各著風側。真言曰：
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南莫三滿多沒馱南畢哩(二合)體微曳(二合)娑嚩(二合)訶
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日天，印相者，不異前地天印，但以二空頭各跓水下節即成。真言曰：
日天，印相者，不異前地天印，但以二空頭各跓水下節即成。真言曰：
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南莫三滿多沒馱南阿(去)儞底也(二合)娑嚩(二合)訶
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月天，印相者，如前梵天印，但仰掌，中有月潔白相。真言曰：
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南莫三曼多沒馱南戰捺羅(二合去)也娑嚩(二合)訶
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七曜，印相者，先合掌十指相著，二風與二空極相開。真言曰：
七曜，印相者，先合掌十指相著，二風與二空極相開。真言曰：
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南莫三曼多沒馱南蘖羅(二合)醯濕嚩(二合)哩耶鉢囉(二合)跛多而偷(二合)底羅摩耶娑嚩(二合)訶
南莫三曼多沒馱南蘖羅(二合)醯濕嚩(二合)哩耶鉢囉(二合)跛多而偷(二合)底羅摩耶娑嚩(二合)訶
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二十八宿，印相者，先虛心合掌，二火外相叉，二空亦相叉。真言曰：
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南莫三曼多沒馱南諾乞灑(二合)怛羅(二合)涅蘇那儞曳娑嚩訶
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於八方中加兩位，上下天對，曜東宿西，諸獻並同。若別有所願，獨用亦得。若護摩壇中，各依本方標心令住，亦設位(云云)。
於八方中加兩位，上下天對，曜東宿西，諸獻並同。若別有所願，獨用亦得。若護摩壇中，各依本方標心令住，亦設位(云云)。
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壇中心置四臂不動尊，青肉色，二手金剛拳，頭指小指各曲如鉤形，安口兩角，牙相如牙。右手持刀令竪，左持索，半跏，右押左坐盤石上，威焰光明，遍身如火(云云)。
壇中心置四臂不動尊，青肉色，二手金剛拳，頭指小指各曲如鉤形，安口兩角，牙相如牙。右手持刀令竪，左持索，半跏，右押左坐盤石上，威焰光明，遍身如火(云云)。
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今作圖位，但文立圓壇(云云)。
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臨時可作之耳，北面而可修之。
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【圖：T21p0386_01.gif】
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【圖：T21p0386_02.gif】
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或圖 中台五大明王
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【圖：T21p0386_03.gif】
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十二天次第，以不動五大明王為十二天主之，十二天之次，可供諸天妃，次可供當土諸名神。
十二天次第，以不動五大明王為十二天主之，十二天之次，可供諸天妃，次可供當土諸名神。
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求覓洛東智積院動潮僧正之御本，令寫之而挍，以上木。此軌薄草，決及金寶集等引以證。
求覓洛東智積院動潮僧正之御本，令寫之而挍，以上木。此軌薄草，決及金寶集等引以證。
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時惟享和元年酉八月
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長谷寺留學沙門 快道誌
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