供養十二大威德天報恩品

供養十二大威德天報恩品一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養十二大威德天報恩品一卷

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爾時普賢菩薩觀察人天哀愍一切，無間自說言：「一切眾生四大遠變，有種種病或鬼魔來作種種病，迷倒世間減損壽命。云何對治如是內外種種損害？謂諸眾生不知恩故，有如是違。以何為恩？謂地水火風、日月諸天皆有內外養育之恩。云何得酬如是諸恩？謂四大種有其精，天及日月等也。供養是天，有種種利，器界生界皆悉增力也。其矣為誰？其數幾何？謂彼天數有十二也，地天、水天、火天、風天、伊舍那天、帝釋天、焰魔天、梵天、毘沙門天、羅剎天、日天、月天也。地天喜時有二利益，一者人身堅固色力增長、二者器界地種味力增長。此天瞋時亦有二損，一者人身亂壞色力減少、二者器界地味力皆違本。水天喜時有二利益，一者人身不渴、二者雨澤順時。此天瞋時亦有二損，一者人身乾渴；二者器界旱魃萬物乾盡，或雨大雨世界滿水流損草不及與眾生。火天喜時有二利益，一者人身熱氣隨時增減、二者時節不逆。此天瞋時亦有二損，一者人身熱氣非時增減、二者自然散火焚燒諸物。風天喜時有二利益，一者人身輕安舉動隨心意；二者器界安隱無有傾動，而隨世間有冷風和不損情非情等。此天瞋時亦有二損，一者人身及音而不隨意；二者大風吹滿散破世間，或不吹風草木不順時也。若有如是四大精天瞋怒難者，王及人民入於如來五輪塔中，受持諸戒，歸依三寶，攝心而住應作是觀：地依水生，水性空故，地亦無常。水依風生，風性空故，水亦無常。火依水風生，水風空故，火亦無常。風依虛空，虛空無體故，風亦無常。風空故火空，火空故水空，水空故地空，地空故地上所生有情非情皆悉無常。作是觀時，諸天瞋滅無所依住。爾時行者還作是觀：虛空雖無，尚有虛空，是故得名虛空。名必有體，所以虛空有故風亦有，風有故火水地等皆悉有體。作是觀時，諸天歡喜，威光倍增安穩而住。伊舍那天喜時諸天亦喜，魔眾不亂也。舊名摩醯首羅也。佛言若供養摩醯首羅(唐云大自在)，已為供養一切諸天。此天瞋時，魔眾皆現國土荒亂。天帝釋者，地居之主，注記眾生所作善惡。此天喜時，國土安穩人民不亂。此天瞋時，刀兵相戰，地居諸王皆悉安。焰魔天喜時，人無橫死、疫氣不發。此天瞋時，人非時死、疫氣充滿。梵天者，上天之主、眾生之父。此天喜時，器世間安穩無有亂動。何以故？劫初之時，此天成立器世間也，眾生不亂，以正治世。何以故？父王喜故。此天瞋時，世間不安有種種病，至于草木皆悉惱落，眾生迷惑名如醉人。毘沙門喜時，藥叉眾喜，不害人民、不行毒腫；瞋時皆亂。羅剎天喜時，諸噉完鬼隨亦喜，不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩觀察人天哀愍一切，無間自說言：「一切眾生四大遠變，有種種病或鬼魔來作種種病，迷倒世間減損壽命。云何對治如是內外種種損害？謂諸眾生不知恩故，有如是違。以何為恩？謂地水火風、日月諸天皆有內外養育之恩。云何得酬如是諸恩？謂四大種有其精，天及日月等也。供養是天，有種種利，器界生界皆悉增力也。其矣為誰？其數幾何？謂彼天數有十二也，地天、水天、火天、風天、伊舍那天、帝釋天、焰魔天、梵天、毘沙門天、羅剎天、日天、月天也。地天喜時有二利益，一者人身堅固色力增長、二者器界地種味力增長。此天瞋時亦有二損，一者人身亂壞色力減少、二者器界地味力皆違本。水天喜時有二利益，一者人身不渴、二者雨澤順時。此天瞋時亦有二損，一者人身乾渴；二者器界旱魃萬物乾盡，或雨大雨世界滿水流損草不及與眾生。火天喜時有二利益，一者人身熱氣隨時增減、二者時節不逆。此天瞋時亦有二損，一者人身熱氣非時增減、二者自然散火焚燒諸物。風天喜時有二利益，一者人身輕安舉動隨心意；二者器界安隱無有傾動，而隨世間有冷風和不損情非情等。此天瞋時亦有二損，一者人身及音而不隨意；二者大風吹滿散破世間，或不吹風草木不順時也。若有如是四大精天瞋怒難者，王及人民入於如來五輪塔中，受持諸戒，歸依三寶，攝心而住應作是觀：地依水生，水性空故，地亦無常。水依風生，風性空故，水亦無常。火依水風生，水風空故，火亦無常。風依虛空，虛空無體故，風亦無常。風空故火空，火空故水空，水空故地空，地空故地上所生有情非情皆悉無常。作是觀時，諸天瞋滅無所依住。爾時行者還作是觀：虛空雖無，尚有虛空，是故得名虛空。名必有體，所以虛空有故風亦有，風有故火水地等皆悉有體。作是觀時，諸天歡喜，威光倍增安穩而住。伊舍那天喜時諸天亦喜，魔眾不亂也。舊名摩醯首羅也。佛言若供養摩醯首羅(唐云大自在)，已為供養一切諸天。此天瞋時，魔眾皆現國土荒亂。天帝釋者，地居之主，注記眾生所作善惡。此天喜時，國土安穩人民不亂。此天瞋時，刀兵相戰，地居諸王皆悉安。焰魔天喜時，人無橫死、疫氣不發。此天瞋時，人非時死、疫氣充滿。梵天者，上天之主、眾生之父。此天喜時，器世間安穩無有亂動。何以故？劫初之時，此天成立器世間也，眾生不亂，以正治世。何以故？父王喜故。此天瞋時，世間不安有種種病，至于草木皆悉惱落，眾生迷惑名如醉人。毘沙門喜時，藥叉眾喜，不害人民、不行毒腫；瞋時皆亂。羅剎天喜時，諸噉完鬼隨亦喜，不

唾毒氣、不作惡行；此天瞋時皆悉亂現。日天喜時，光不損物、人瞋不鈍，有情非情皆悉快樂。此天瞋時，失度無光，雖有眼目不能見物，寒苦怱逼。月天喜時，冷光增物、人無熱病；瞋時皆捨矣。日月互照有大利益，時節和融，眾生作事一一隨喜。劫初之時人如色天，而漸貪味減少身光，彌捨善心而作惡業，世皆不順而有寒熱。是故此日月天現世化夢也。如是諸天，何時歡喜？何時瞋怒？謂諸國王及諸人民，以非治世作不善業，殺盜常行而捨正法。爾時諸天皆生愁憂，愁憂即過便生瞋怒。若天災欲起，先有瑞怪，謂無雲而雨矣，諸星隨亂(無雲而雨者，是諸天悲泣之淚也)。若止惡業、以正治世，諸天歡喜，皆悉來護，妙香遍薰、善增惡減。若人了知如是大聖威德天等，以財之施嚴彼生身，後以法施顯彼法身，兼行慈悲不殺生命，以是供養為報彼恩也。世有諸天鬼神其數甚多，何唯供養此十二天，安立國土萬姓安樂？謂十二天總攝一切天、龍、鬼神、星宿、冥官，是故供養。了知此十二天，即得一切天龍等護也。所以然者，地天與地上諸神、樹下野沙諸鬼神，俱來入壇場同時受供。水天與諸川流江河大海諸神及諸龍眾，俱來入壇場同時受供。火天與諸火神及諸持明神仙眾，俱來入壇場同時受供。風天與諸風神無形流行神等，俱來入壇場同時受供。伊舍那天與諸魔眾，俱來入此壇同時受供。帝釋天與諸蘇迷盧等一切諸山所攝天鬼等，俱來入壇場同時受供。焰魔天與諸五道冥官、太山府君、司命行疫神諸餓鬼等，俱來入壇場同時受供。梵天與諸色界靜慮一切諸天，俱來入壇場同時受供。毘沙門天與諸藥叉吞食鬼神等，俱來入壇場同時受供。羅剎天子、羅剎、食血鬼眾，俱來入壇場同時受供。日天與諸星眾七曜諸執遊空一切光神，俱來入壇場同時受供。月天與諸住空二十八宿、十二宮神一切宿眾，俱來入壇場同時受供。應如是觀矣。如是天主親對佛前，誓當荷負一切有情，護持國界，守護正法。若召請時，不越本誓必定影嚮。未發遣之間而住壇場，不違行者。是故召請供養，然後應迸謝諸事疎而乞歡喜。召請之時，用各別印明，或用總請印明亦得也。云何少施之物若干天眾及諸鬼神各得受用？謂由三種義之少供物一切受用。一由三密加持，謂運心法界實相妙供；二由大慈悲；三由彼諸天主福力多，如龍得少水以自福力遍灑諸國。呪於諸天，所以滿四天下人福，不及四王天一人福財，隨持主志有增減。而諸天福多故，得乏少供遍與一切。譬如少火隨薪有增減，少供亦爾，天福多故付彼成廣。又縱雖色味下劣，由先三義皆成清淨微妙醍醐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唾毒氣、不作惡行；此天瞋時皆悉亂現。日天喜時，光不損物、人瞋不鈍，有情非情皆悉快樂。此天瞋時，失度無光，雖有眼目不能見物，寒苦怱逼。月天喜時，冷光增物、人無熱病；瞋時皆捨矣。日月互照有大利益，時節和融，眾生作事一一隨喜。劫初之時人如色天，而漸貪味減少身光，彌捨善心而作惡業，世皆不順而有寒熱。是故此日月天現世化夢也。如是諸天，何時歡喜？何時瞋怒？謂諸國王及諸人民，以非治世作不善業，殺盜常行而捨正法。爾時諸天皆生愁憂，愁憂即過便生瞋怒。若天災欲起，先有瑞怪，謂無雲而雨矣，諸星隨亂(無雲而雨者，是諸天悲泣之淚也)。若止惡業、以正治世，諸天歡喜，皆悉來護，妙香遍薰、善增惡減。若人了知如是大聖威德天等，以財之施嚴彼生身，後以法施顯彼法身，兼行慈悲不殺生命，以是供養為報彼恩也。世有諸天鬼神其數甚多，何唯供養此十二天，安立國土萬姓安樂？謂十二天總攝一切天、龍、鬼神、星宿、冥官，是故供養。了知此十二天，即得一切天龍等護也。所以然者，地天與地上諸神、樹下野沙諸鬼神，俱來入壇場同時受供。水天與諸川流江河大海諸神及諸龍眾，俱來入壇場同時受供。火天與諸火神及諸持明神仙眾，俱來入壇場同時受供。風天與諸風神無形流行神等，俱來入壇場同時受供。伊舍那天與諸魔眾，俱來入此壇同時受供。帝釋天與諸蘇迷盧等一切諸山所攝天鬼等，俱來入壇場同時受供。焰魔天與諸五道冥官、太山府君、司命行疫神諸餓鬼等，俱來入壇場同時受供。梵天與諸色界靜慮一切諸天，俱來入壇場同時受供。毘沙門天與諸藥叉吞食鬼神等，俱來入壇場同時受供。羅剎天子、羅剎、食血鬼眾，俱來入壇場同時受供。日天與諸星眾七曜諸執遊空一切光神，俱來入壇場同時受供。月天與諸住空二十八宿、十二宮神一切宿眾，俱來入壇場同時受供。應如是觀矣。如是天主親對佛前，誓當荷負一切有情，護持國界，守護正法。若召請時，不越本誓必定影嚮。未發遣之間而住壇場，不違行者。是故召請供養，然後應迸謝諸事疎而乞歡喜。召請之時，用各別印明，或用總請印明亦得也。云何少施之物若干天眾及諸鬼神各得受用？謂由三種義之少供物一切受用。一由三密加持，謂運心法界實相妙供；二由大慈悲；三由彼諸天主福力多，如龍得少水以自福力遍灑諸國。呪於諸天，所以滿四天下人福，不及四王天一人福財，隨持主志有增減。而諸天福多故，得乏少供遍與一切。譬如少火隨薪有增減，少供亦爾，天福多故付彼成廣。又縱雖色味下劣，由先三義皆成清淨微妙醍醐

。如耆婆悲一切，即萬物成藥。尼健呪毒，毒返成藥。世間尚爾，況行者隨順佛教，起大慈悲作三密加持哉。又由天福，而彼下劣供物成清淨微妙供，如石磨男得石成王，作世女取沙為金。色夫人眾不耽世財唯喜順正，所以不輕少施而悅慈施也。若天不悅，即請外金剛部主四臂不動忿怒明王供養歸依，爾時諸天隨順教勅歡喜護持也。若供養時來位方何？謂東方帝釋、東南火天、南方焰魔、西南羅剎、西方水天、西北風天、北方毘沙門、東北伊舍那，中央本尊，四隅梵天、地天、日天、月天，如是而住。云何供養？何天為首？謂或依方位，始自東方迴順供之。或有別願，依息災等法而供養之。若求息災，帝釋為首；若求增益，梵天為主；若求調伏，大自在為首；若求敬愛，毘沙門為首，餘迴順供。或欲止刀兵，帝釋為主。若欲除藥叉羅剎難者，用毘沙門、羅剎天。若欲除疫，用焰魔天。若欲除旱魃洪水難者，俱用水天。若欲除怨災，用風天，并於此天祈風難等。若欲調人用梵天王，水難用火天，火難用水天，降魔用伊舍那或用火天，鎮惡處用地天并祈五穀也。若求官位，帝釋天。若求智，日天。若求定，用月天。若欲除熱寒病，隨用日月天(日天除寒，月天除熱)。若有四大病，隨用四大精天。如是為首，餘次第迴順供之。為富，用毘沙門。為貴，更用梵天。其供養具各儲一器，香水、塗香、時華、五穀飯(若粥)、蠟燭等，插盛一器而供養之。燒香普薰，清淨如法。供養儀式各別印明，及彼畫像種種法義，如餘部說。」普賢菩薩為度眾生，自問自答如是因緣、如是報恩、如是祈願、如是觀法、如是三密、如是方便、如是大力。隨意演說，奉上世尊。世尊說言：「義理如是。善哉善哉！如汝所說真實不虛。是十二天乃是往古諸佛，為度眾生而來現也。是故行者不可依形勢天，唯觀彼天法身莊嚴。若人隨順我及汝說供養是天，於此天像前講讀般若甚深經法，令此諸天皆大歡喜者，諸天歡喜故一切眾生皆得歡喜，得者一切眾生喜故諸佛亦喜，諸佛喜故世出世間悉地圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。如耆婆悲一切，即萬物成藥。尼健呪毒，毒返成藥。世間尚爾，況行者隨順佛教，起大慈悲作三密加持哉。又由天福，而彼下劣供物成清淨微妙供，如石磨男得石成王，作世女取沙為金。色夫人眾不耽世財唯喜順正，所以不輕少施而悅慈施也。若天不悅，即請外金剛部主四臂不動忿怒明王供養歸依，爾時諸天隨順教勅歡喜護持也。若供養時來位方何？謂東方帝釋、東南火天、南方焰魔、西南羅剎、西方水天、西北風天、北方毘沙門、東北伊舍那，中央本尊，四隅梵天、地天、日天、月天，如是而住。云何供養？何天為首？謂或依方位，始自東方迴順供之。或有別願，依息災等法而供養之。若求息災，帝釋為首；若求增益，梵天為主；若求調伏，大自在為首；若求敬愛，毘沙門為首，餘迴順供。或欲止刀兵，帝釋為主。若欲除藥叉羅剎難者，用毘沙門、羅剎天。若欲除疫，用焰魔天。若欲除旱魃洪水難者，俱用水天。若欲除怨災，用風天，并於此天祈風難等。若欲調人用梵天王，水難用火天，火難用水天，降魔用伊舍那或用火天，鎮惡處用地天并祈五穀也。若求官位，帝釋天。若求智，日天。若求定，用月天。若欲除熱寒病，隨用日月天(日天除寒，月天除熱)。若有四大病，隨用四大精天。如是為首，餘次第迴順供之。為富，用毘沙門。為貴，更用梵天。其供養具各儲一器，香水、塗香、時華、五穀飯(若粥)、蠟燭等，插盛一器而供養之。燒香普薰，清淨如法。供養儀式各別印明，及彼畫像種種法義，如餘部說。」普賢菩薩為度眾生，自問自答如是因緣、如是報恩、如是祈願、如是觀法、如是三密、如是方便、如是大力。隨意演說，奉上世尊。世尊說言：「義理如是。善哉善哉！如汝所說真實不虛。是十二天乃是往古諸佛，為度眾生而來現也。是故行者不可依形勢天，唯觀彼天法身莊嚴。若人隨順我及汝說供養是天，於此天像前講讀般若甚深經法，令此諸天皆大歡喜者，諸天歡喜故一切眾生皆得歡喜，得者一切眾生喜故諸佛亦喜，諸佛喜故世出世間悉地圓滿。」