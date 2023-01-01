供養護世八天法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養護世八天法

青龍寺沙門法全集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青龍寺沙門法全集

《蘇婆呼經》云：修真言行者，日日供養護方天神，則無災難。於道場外八方，敷茅草或荷葉或塗圓壇，為十位，於帝釋左右安梵天、地天。若道場外無置位處，即於道場前閑淨處為方界。於中在八方，中央安置梵天、地天，以施十方天。食應用雜粥，所謂粳米、油麻。先置一淨葉，令極清淨香美，盛一器中。每坐先置一淨葉或淨荼椀，先以淨瓶盛香水，然後䠒跪合掌，召請十方世天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《蘇婆呼經》云：修真言行者，日日供養護方天神，則無災難。於道場外八方，敷茅草或荷葉或塗圓壇，為十位，於帝釋左右安梵天、地天。若道場外無置位處，即於道場前閑淨處為方界。於中在八方，中央安置梵天、地天，以施十方天。食應用雜粥，所謂粳米、油麻。先置一淨葉，令極清淨香美，盛一器中。每坐先置一淨葉或淨荼椀，先以淨瓶盛香水，然後䠒跪合掌，召請十方世天。

謹請東方憍尸迦天主與諸眷屬來降於此，我所辦供願垂納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹請東方憍尸迦天主與諸眷屬來降於此，我所辦供願垂納受。

謹請東南方火天山等與諸眷屬來降於此，我所辦供願垂納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹請東南方火天山等與諸眷屬來降於此，我所辦供願垂納受。

謹請南方琰摩天主、羅剎主、天部多天王、水天、龍王、風神王等、多聞天王、伊舍那天王、大梵天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹請南方琰摩天主、羅剎主、天部多天王、水天、龍王、風神王等、多聞天王、伊舍那天王、大梵天王。

謹請地居所有諸大神王與諸眷屬來降於此，我所辦供願垂納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹請地居所有諸大神王與諸眷屬來降於此，我所辦供願垂納受。

伏願冥加衛護於我。心想本方諮白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏願冥加衛護於我。心想本方諮白。

退請，次以梵名請世天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退請，次以梵名請世天。

東北伊舍那眷屬部多眾，戟印，三昧拳，火竪屈風背。伊舍那真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北伊舍那眷屬部多眾，戟印，三昧拳，火竪屈風背。伊舍那真言曰：

曩莫三(去)滿多沒馱喃(引)嚕(心)捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三(去)滿多沒馱喃(引)嚕(心)捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(引)

觀想護方天王各從天宮降臨來此，依本方位摽心令住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想護方天王各從天宮降臨來此，依本方位摽心令住。

帝釋印，內縛，二風申如針。帝釋天王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋印，內縛，二風申如針。帝釋天王真言曰：

曩莫三(去)滿多沒馱喃(引)鑠吃羅(二合)也娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三(去)滿多沒馱喃(引)鑠吃羅(二合)也娑嚩(二合)賀(引)

火仙，定掌火空相捻三角，惠竪四輪空度橫在掌中，風屈三召。火天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火仙，定掌火空相捻三角，惠竪四輪空度橫在掌中，風屈三召。火天真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃阿𣝅曩(二合)曳娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多沒馱喃阿𣝅曩(二合)曳娑嚩(二合)賀

焰摩，定惠合，地風背入月。焰摩王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰摩，定惠合，地風背入月。焰摩王真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃縛(無背反)嚩娑嚩多野(二合)娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多沒馱喃縛(無背反)嚩娑嚩多野(二合)娑嚩(二合)賀

羅剎，恐怖形，西南方持刀。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎，恐怖形，西南方持刀。真言曰：

曩莫三曼多沒馱喃羅(入)吃察(二合)娑地跛多娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三曼多沒馱喃羅(入)吃察(二合)娑地跛多娑嚩(二合)賀

水天，執羂索。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水天，執羂索。真言曰：

曩莫三滿多母馱喃阿播鉢多曳娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多母馱喃阿播鉢多曳娑嚩(二合)賀

縛庾風天，憧智拳，地水竪。風天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縛庾風天，憧智拳，地水竪。風天真言曰：

曩莫三曼多沒馱喃嚩(引)野吠娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三曼多沒馱喃嚩(引)野吠娑嚩賀

多聞，虛心合，二地入掌交，空竪風側屈一寸不相著。多聞天王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞，虛心合，二地入掌交，空竪風側屈一寸不相著。多聞天王真言曰：

曩莫三滿多母馱喃味室囉(二合)摩拏野娑縛賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多母馱喃味室囉(二合)摩拏野娑縛賀

梵天，持紅蓮，三昧空持水。梵王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天，持紅蓮，三昧空持水。梵王真言曰：

曩莫三滿多母馱喃鉢羅(二合)若鉢哆曳娑縛賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多母馱喃鉢羅(二合)若鉢哆曳娑縛賀

地神，持寶瓶。地神真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地神，持寶瓶。地神真言曰：

曩莫三曼多母馱喃鉢囉(二合)體(丁以反)吠曳娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三曼多母馱喃鉢囉(二合)體(丁以反)吠曳娑嚩(二合)賀

日天，福智仰，水入空持剎，火輪欲相並，水火自相持。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日天，福智仰，水入空持剎，火輪欲相並，水火自相持。真言曰：

曩莫三滿多母馱喃阿儞怛也(二合)野娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多母馱喃阿儞怛也(二合)野娑嚩(二合)賀

月天，三昧手，持於白蓮華，空捻火初節。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月天，三昧手，持於白蓮華，空捻火初節。真言曰：

曩莫三曼多母馱喃戰捺囉(二合)野娑婆賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三曼多母馱喃戰捺囉(二合)野娑婆賀

稱名敬白：護方天王十二宮神，九執大天二十八宿，業道冥宮本命宿主，我今遇此災變，某事相凌，敬謝天眾，順佛教勅，受我迎請，悉來赴會響此。單誠發歡喜心，為我某甲息除災障，增長福壽。或云：從今日起首習真言，我承大聖護念力故，拔濟我等一切有情輪迴苦業。唯願護世天主遊空宿曜，順佛教令輪，施我無畏，令安樂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱名敬白：護方天王十二宮神，九執大天二十八宿，業道冥宮本命宿主，我今遇此災變，某事相凌，敬謝天眾，順佛教勅，受我迎請，悉來赴會響此。單誠發歡喜心，為我某甲息除災障，增長福壽。或云：從今日起首習真言，我承大聖護念力故，拔濟我等一切有情輪迴苦業。唯願護世天主遊空宿曜，順佛教令輪，施我無畏，令安樂住。

次應供養淨香水，寫少水葉上以獻。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應供養淨香水，寫少水葉上以獻。真言曰：

唵阿密哩(二合)帝吽泮吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿密哩(二合)帝吽泮吒

塗香真言曰。中名指彈，少塗香獻淡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香真言曰。中名指彈，少塗香獻淡。

曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)尾戍馱誐□納婆(二合)嚩娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)尾戍馱誐□納婆(二合)嚩娑嚩(二合)賀

花鬘真言曰。相反仰蓮掌，置額右旋轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花鬘真言曰。相反仰蓮掌，置額右旋轉。

曩莫三滿多沒馱喃摩賀(引)妹怛哩也(二合)毘庾(二合)訥𮓌帝娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多沒馱喃摩賀(引)妹怛哩也(二合)毘庾(二合)訥𮓌帝娑嚩(二合)賀

焚香真言曰。地水火相背，二風側相合，空捻風輪上節開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焚香真言曰。地水火相背，二風側相合，空捻風輪上節開。

曩莫三滿多沒馱喃□摩馱怛嚩(二合)拏𮓌帝娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多沒馱喃□摩馱怛嚩(二合)拏𮓌帝娑嚩(二合)賀

飲食真言曰。密合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食真言曰。密合。

曩莫三滿多沒馱喃阿囉囉迦囉囉末隣(上)捺娜𭤶沫捺禰摩賀沫瀝娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多沒馱喃阿囉囉迦囉囉末隣(上)捺娜𭤶沫捺禰摩賀沫瀝娑嚩(二合)賀

燈明真言曰。右羽為拳竪火輪，空押風捻火中節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈明真言曰。右羽為拳竪火輪，空押風捻火中節。

曩莫三滿多沒馱喃怛他(引)𮓌多(引)囉𭥷(二合)娑叵(二合)囉儜嚩婆(引)娑曩誐誐𭸧那哩也(二合)娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多沒馱喃怛他(引)𮓌多(引)囉𭥷(二合)娑叵(二合)囉儜嚩婆(引)娑曩誐誐𭸧那哩也(二合)娑嚩(二合)賀

虛空藏菩薩普供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩普供養真言曰：

曩莫薩嚩怛他𮓌帝驃(一) 尾濕嚩(二合)目契弊薩嚩他欠𭇩娜𮓌帝娑頗(引)儞𤚥誐誐娜鉤娑婆(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫薩嚩怛他𮓌帝驃(一) 尾濕嚩(二合)目契弊薩嚩他欠𭇩娜𮓌帝娑頗(引)儞𤚥誐誐娜鉤娑婆(二合)賀

觀想護方天王各從天宮降臨來此，依本方位摽心令住。稱名敬白：護方天王十二宮神，九執大天二十八宿，業道冥宮本命宿主，我今遇此災變，某事相凌，敬謝天眾，順佛教勅，受我迎請，悉來赴會，響此單誠發歡喜心，為我某息除災障，增長福壽(或云：某從今日起首，若干日來誦某真言，其間守護道場，滅除障難。餘事某白)。我承大聖護念力故，拔濟我等及一切有情輪迴苦業。唯願護方天主遊空宿曜，順佛教令輪故，施我無畏令安樂住。請白了已，次應供養淨瓶香水，葉上以獻。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想護方天王各從天宮降臨來此，依本方位摽心令住。稱名敬白：護方天王十二宮神，九執大天二十八宿，業道冥宮本命宿主，我今遇此災變，某事相凌，敬謝天眾，順佛教勅，受我迎請，悉來赴會，響此單誠發歡喜心，為我某息除災障，增長福壽(或云：某從今日起首，若干日來誦某真言，其間守護道場，滅除障難。餘事某白)。我承大聖護念力故，拔濟我等及一切有情輪迴苦業。唯願護方天主遊空宿曜，順佛教令輪故，施我無畏令安樂住。請白了已，次應供養淨瓶香水，葉上以獻。真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)印捺羅(二合)邪遏鉗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)印捺羅(二合)邪遏鉗

次以中名指彈獻少塗香，以獻即言獻淡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以中名指彈獻少塗香，以獻即言獻淡。

次以一花置之於坐次，献花名補澁(二合)甘(補甘反)。焚董□香，於座前梵語燒香，號之度(引)補甘(二合)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以一花置之於坐次，献花名補澁(二合)甘(補甘反)。焚董□香，於座前梵語燒香，號之度(引)補甘(二合)。

次卒一杓粥置於葉上，又言未臨。次用小蠟燭插在粥上，梵云儞(引)補甘(二合)布(引)惹室哩(二合引)泥(去)嚩補怛囉(二合)寫扇底俱嚕娑嚩(二合引)賀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次卒一杓粥置於葉上，又言未臨。次用小蠟燭插在粥上，梵云儞(引)補甘(二合)布(引)惹室哩(二合引)泥(去)嚩補怛囉(二合)寫扇底俱嚕娑嚩(二合引)賀。

每位從水至燭，獻畢然向其次。其燭作意，獻諸位未遍已來莫令燭滅。或須助伴驅使數人，各執一事以祇供。若一一自取，恐燭不終法事，似不吉祥。再白求事，或可施繞，或復安坐，念大吉祥真言三七遍，又念佛慈護真言一百八遍。將此持誦饒益諸天，願諸天樂轉更增勝。供獻之間多不如法，唯願慈悲施我歡喜。師應執爐遍乞歡喜求請無災，說偈□明發遣天主諸天自在威神力，今□求者速成就。唯願天主還本宮後，若請時垂哀赴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每位從水至燭，獻畢然向其次。其燭作意，獻諸位未遍已來莫令燭滅。或須助伴驅使數人，各執一事以祇供。若一一自取，恐燭不終法事，似不吉祥。再白求事，或可施繞，或復安坐，念大吉祥真言三七遍，又念佛慈護真言一百八遍。將此持誦饒益諸天，願諸天樂轉更增勝。供獻之間多不如法，唯願慈悲施我歡喜。師應執爐遍乞歡喜求請無災，說偈□明發遣天主諸天自在威神力，今□求者速成就。唯願天主還本宮後，若請時垂哀赴。

唵(引)吉里吉里嚩日羅(二合)目娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)吉里吉里嚩日羅(二合)目娑嚩(二合)賀(引)

次施一切鬼神食。《蘇婆呼經》云：復次蘇婆呼，若念誦人欲得成就作持諸法令無障難得悉地者，以諸飲食祭祀諸天、修羅、藥叉、龍王、迦嚕拏、共命鳥、羯吒布單那、乾闥婆、部多諸鬼魅等，或居地上或處虛空，令念誦人無諸難事，意願所求皆悉滿足。真言契印牢結護，右膝著地啟請言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次施一切鬼神食。《蘇婆呼經》云：復次蘇婆呼，若念誦人欲得成就作持諸法令無障難得悉地者，以諸飲食祭祀諸天、修羅、藥叉、龍王、迦嚕拏、共命鳥、羯吒布單那、乾闥婆、部多諸鬼魅等，或居地上或處虛空，令念誦人無諸難事，意願所求皆悉滿足。真言契印牢結護，右膝著地啟請言曰：

居妙高山諸天部多，居歡喜園及餘天宮，或居日月，或居河海或陂澤泉井，或居村落，或居神廟，或居空室，或居天室，或住伽藍制帝，或居外道草菴，或居家室，或居庫藏，或住街巷，或居四□道邊，或依獨樹或在大路，或住塚間，或居屍多林，或寄住大林，或居師子大虫遊行之處，或住大砂磧中，或居海洲諸上妙處，一切諮居與諸眷屬降臨來此，我所營辦花鬘塗香飲食及妙燈明，願垂影嚮，我所求願事滿足其果。即以銅器或淨瓫置種種甘美飲食菓子甜脆等，皆須擘碎，誦施焰口餓鬼食真言，起慈悲心，己手按盆加持三二七遍。又念妙色身如來真言加持水灑。又念普供養印明，至誠運求所禮花香飲食廣多細妙。又念偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居妙高山諸天部多，居歡喜園及餘天宮，或居日月，或居河海或陂澤泉井，或居村落，或居神廟，或居空室，或居天室，或住伽藍制帝，或居外道草菴，或居家室，或居庫藏，或住街巷，或居四□道邊，或依獨樹或在大路，或住塚間，或居屍多林，或寄住大林，或居師子大虫遊行之處，或住大砂磧中，或居海洲諸上妙處，一切諮居與諸眷屬降臨來此，我所營辦花鬘塗香飲食及妙燈明，願垂影嚮，我所求願事滿足其果。即以銅器或淨瓫置種種甘美飲食菓子甜脆等，皆須擘碎，誦施焰口餓鬼食真言，起慈悲心，己手按盆加持三二七遍。又念妙色身如來真言加持水灑。又念普供養印明，至誠運求所禮花香飲食廣多細妙。又念偈曰：

以我所修福， 普霑於鬼趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以我所修福， 普霑於鬼趣，

食已免飢苦， 捨身生樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食已免飢苦， 捨身生樂處。

即將障外或於宅□□方散施，或施長流水中，施與無名□鬼神食之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即將障外或於宅□□方散施，或施長流水中，施與無名□鬼神食之。真言曰：

曩莫三滿多母馱(引)南(引)印娜囉(二合)耶(二) 仡哩(二合)賀拏(二合)伊𤚥(引)(三) 遏鉗(四) 巘淡(五) 補澁鉗(補甘反)度(引)補甘(二合引)麼臨(八) 儞(引)補甘(二合)布(引)若室哩(二合引)(十) 泥嚩補怛囉(二合)寫(十一) 扇底俱嚕娑嚩(二合引)賀(引)(十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多母馱(引)南(引)印娜囉(二合)耶(二) 仡哩(二合)賀拏(二合)伊𤚥(引)(三) 遏鉗(四) 巘淡(五) 補澁鉗(補甘反)度(引)補甘(二合引)麼臨(八) 儞(引)補甘(二合)布(引)若室哩(二合引)(十) 泥嚩補怛囉(二合)寫(十一) 扇底俱嚕娑嚩(二合引)賀(引)(十二)

總云：歸命諸佛及帝釋，受此遏伽塗香花鬘燒香粥食及妙燈明供養。吉祥天子與某甲作息災，福智增盛，吉祥圓滿。故言 娑嚩(二合引)賀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總云：歸命諸佛及帝釋，受此遏伽塗香花鬘燒香粥食及妙燈明供養。吉祥天子與某甲作息災，福智增盛，吉祥圓滿。故言 娑嚩(二合引)賀。

施十方天王真言印契等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施十方天王真言印契等。

凡受諸法及一期念誦畢及護摩灌頂等，皆須施諸天，速得無難。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡受諸法及一期念誦畢及護摩灌頂等，皆須施諸天，速得無難。頌曰：

觀心法界生， 成本忿怒壇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀心法界生， 成本忿怒壇，

三隅娜誐形， 猛熾徹梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隅娜誐形， 猛熾徹梵天。

三部次□□， 引索四召請， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三部次□□， 引索四召請，

成身誦三遍， 或復一□□。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成身誦三遍， 或復一□□。

事畢發願已， 後結本方尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事畢發願已， 後結本方尊，

各誦本真言， 送聖護方天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各誦本真言， 送聖護方天。

依法念誦畢， 歌讚發願已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法念誦畢， 歌讚發願已，

解界送聖天， 方出道場外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解界送聖天， 方出道場外。

八隅塗圓壇， 而為十聖位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八隅塗圓壇， 而為十聖位，

於帝釋左右， 置梵天地天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於帝釋左右， 置梵天地天。

或復於龍方， 梵地相對置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復於龍方， 梵地相對置，

日天月天位， 曜宿皆隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日天月天位， 曜宿皆隨轉。

中位觀四臂， 不動忿怒王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中位觀四臂， 不動忿怒王，

兩手金剛拳， 風地曲如鉤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手金剛拳， 風地曲如鉤，

以安口兩邊， 右鉤左持索， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以安口兩邊， 右鉤左持索，

須彌山為坐， 身外現八峯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌山為坐， 身外現八峯，

利銳金剛輪， 洪滿紺青色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利銳金剛輪， 洪滿紺青色，

蓬頭垂髮索， 威焰如劫燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓬頭垂髮索， 威焰如劫燒。

勢如𮓌嚕拏， 赫奕無能對， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勢如𮓌嚕拏， 赫奕無能對，

魔羅及鉢底， 攝怖而奔竄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔羅及鉢底， 攝怖而奔竄。

乘昔大誓力， 現茲暴惡形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘昔大誓力， 現茲暴惡形，

吞嘩諸障惱， 安慰修行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吞嘩諸障惱， 安慰修行者。

布列方位已， 供養以雜粥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布列方位已， 供養以雜粥，

以粳米油麻， 菉豆相和煮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以粳米油麻， 菉豆相和煮。

然於諸壇位， 各置一瓷器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然於諸壇位， 各置一瓷器，

先以淨香水， 少傾於器中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以淨香水， 少傾於器中。

次奉以□□， 用指而彈指， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉以□□， 用指而彈指，

又奉諸名花， 次燒香□□， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又奉諸名花， 次燒香□□，

然以一杓粥， 皆以殷重心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然以一杓粥， 皆以殷重心，

各加持三遍。 次執小蠟燭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各加持三遍。 次執小蠟燭，

用攝於粥上， 事未畢已來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用攝於粥上， 事未畢已來，

此燭勿令滅。 於圓寂字上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此燭勿令滅。 於圓寂字上，

加所求願言， 聖力密加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加所求願言， 聖力密加持，

所作皆悉地， 斯乃助修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作皆悉地， 斯乃助修行，

獨期願亦得。 若欲請施時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨期願亦得。 若欲請施時，

標心令安位， 依法而供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 標心令安位， 依法而供養，

決定無疑念， 願者皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定無疑念， 願者皆成就。

九執日為主， 諸宿月為主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九執日為主， 諸宿月為主，

梵地沒捺囉， 今當次第說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵地沒捺囉， 今當次第說。

八葉鉢頭摩， 沒囉賀摩印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八葉鉢頭摩， 沒囉賀摩印，

十度如閼伽。 地天沒捺囉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十度如閼伽。 地天沒捺囉，

以定握惠腕， 惠竪舒五輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以定握惠腕， 惠竪舒五輪，

空輪入月橫， 風狀鉤來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空輪入月橫， 風狀鉤來去。

火天請送印， 將禪捻戒度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火天請送印， 將禪捻戒度，

向外以三彈， 是遣沒捺羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向外以三彈， 是遣沒捺羅。

真言如經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言如經說。

梵名歎如來十號功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵名歎如來十號功德

怛他誐姤(如來)囉𮋖(應供)三藐三母馱(正遍知)尾儞耶(二合月)□□(行)播拏(足)索誐姤(善逝)路迦□□姤拏怛囉(二合，無上士)補嚕灑娜𭤶耶些羅體(調御，丁以反)捨些跢(丈夫)泥嚩(天)難者摩拏史耶(人)南者母度(佛)薄誐鑁(世尊) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛他誐姤(如來)囉𮋖(應供)三藐三母馱(正遍知)尾儞耶(二合月)□□(行)播拏(足)索誐姤(善逝)路迦□□姤拏怛囉(二合，無上士)補嚕灑娜𭤶耶些羅體(調御，丁以反)捨些跢(丈夫)泥嚩(天)難者摩拏史耶(人)南者母度(佛)薄誐鑁(世尊)

天供次第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天供次第

先於道場外敷茅或蓮葉或青草等，塗圓壇并辦備六種具蠟燭等。次著座，三部被甲護身。次加持香水(用枳里枳羅印明二十一遍，散灑四方供物等)，次用羯磨印加持七遍。次加持壇(用枳里枳羅明七遍若二十一遍)，次淨地(如大儀)，次五大願并陳事由，及誦般若經典饒□□天等。次大輪金剛印明。地壇等□觀想壇中haṃ字變成獨古杵，杵變成四臂明王(如護摩說)。次四字明(如大儀軌)，想本來住尊加被壇中尊冥合無二也。次隨方召請，誦大鉤召印明。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先於道場外敷茅或蓮葉或青草等，塗圓壇并辦備六種具蠟燭等。次著座，三部被甲護身。次加持香水(用枳里枳羅印明二十一遍，散灑四方供物等)，次用羯磨印加持七遍。次加持壇(用枳里枳羅明七遍若二十一遍)，次淨地(如大儀)，次五大願并陳事由，及誦般若經典饒□□天等。次大輪金剛印明。地壇等□觀想壇中haṃ字變成獨古杵，杵變成四臂明王(如護摩說)。次四字明(如大儀軌)，想本來住尊加被壇中尊冥合無二也。次隨方召請，誦大鉤召印明。真言曰：

曩莫三曼沒馱(引)喃(一) 阿(去息呼)薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合)底訶諦(二) 怛他𮓌黨矩奢(三) 昌地折哩也(二合)鉢哩布囉迦(四) 娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三曼沒馱(引)喃(一) 阿(去息呼)薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合)底訶諦(二) 怛他𮓌黨矩奢(三) 昌地折哩也(二合)鉢哩布囉迦(四) 娑嚩(二合)賀(引)

次誦梵名勸請，次䠒跪誦漠語勸謁(如法全儀軌。若繁者不誦好也)，次誦四智讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦梵名勸請，次䠒跪誦漠語勸謁(如法全儀軌。若繁者不誦好也)，次誦四智讚。

次捧閼伽奉獻不動明王，次座印，次網，次炎，次塗花燒，如常念誦奉獻不動尊。次一一供獻諸天等(隨方位各各可置一器，每遏伽等日誦各各本明三 □□□□□□□□□□)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次捧閼伽奉獻不動明王，次座印，次網，次炎，次塗花燒，如常念誦奉獻不動尊。次一一供獻諸天等(隨方位各各可置一器，每遏伽等日誦各各本明三 □□□□□□□□□□)。

次普供養明，次結印加持五處，次不動慈救真言一百八遍。慇懃祈願數了，如前結護懺悔。次事主天真言一百八遍若一千八十遍，可念為灌護施主也。次念如來慈護真言一百八遍，又誦大吉祥天真言一百八遍(回向之義也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次普供養明，次結印加持五處，次不動慈救真言一百八遍。慇懃祈願數了，如前結護懺悔。次事主天真言一百八遍若一千八十遍，可念為灌護施主也。次念如來慈護真言一百八遍，又誦大吉祥天真言一百八遍(回向之義也)。