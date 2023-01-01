凡施八方天，先辦所施飲食。五味雜粥，稠煮勿令稀。五味者，粳米、菉豆、油麻、牛乳、蘇。各量多少，以意令其有味。著少許鹽，切須護淨，盛於瓷盆。小蠟燭十二枚，磨白檀香，時華清水，於所施處八方各各塗一小壇，小壇上先置淨椀，其粥香華各各令人擎，隨念誦人後。念誦人先當至心啟請八方天王并其眷屬令赴道場，各依本位。先東方誦帝釋真言，先洗清水少許即下塗香，次下時華，次下粥，次蠟燭插於粥上，次以燒香三度奉獻，口誦真言兼求擁護，乞天王歡喜，道場主福祐。次東南方火天方亦爾，各誦本天真言次第而施。次南方焰魔天，次西南方羅剎天，次西方水天，次西北方風天，次北方多聞天，次東北方伊舍那天。末後留少許餘粥，多著清水，於粥中著少餅子菓子塗香時華。總著了，誦甘露真言，以手印加持，令人擎送淨處瀉於地上，施與諸惡鬼神，願擁護施主歡喜。更莫迴顧，便須往還。

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡施八方天，先辦所施飲食。五味雜粥，稠煮勿令稀。五味者，粳米、菉豆、油麻、牛乳、蘇。各量多少，以意令其有味。著少許鹽，切須護淨，盛於瓷盆。小蠟燭十二枚，磨白檀香，時華清水，於所施處八方各各塗一小壇，小壇上先置淨椀，其粥香華各各令人擎，隨念誦人後。念誦人先當至心啟請八方天王并其眷屬令赴道場，各依本位。先東方誦帝釋真言，先洗清水少許即下塗香，次下時華，次下粥，次蠟燭插於粥上，次以燒香三度奉獻，口誦真言兼求擁護，乞天王歡喜，道場主福祐。次東南方火天方亦爾，各誦本天真言次第而施。次南方焰魔天，次西南方羅剎天，次西方水天，次西北方風天，次北方多聞天，次東北方伊舍那天。末後留少許餘粥，多著清水，於粥中著少餅子菓子塗香時華。總著了，誦甘露真言，以手印加持，令人擎送淨處瀉於地上，施與諸惡鬼神，願擁護施主歡喜。更莫迴顧，便須往還。