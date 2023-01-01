施八方天儀則
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
施八方天儀則一卷
施八方天儀則一卷
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大興善寺翻經院灌頂阿闍梨述
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凡施八方天，先辦所施飲食。五味雜粥，稠煮勿令稀。五味者，粳米、菉豆、油麻、牛乳、蘇。各量多少，以意令其有味。著少許鹽，切須護淨，盛於瓷盆。小蠟燭十二枚，磨白檀香，時華清水，於所施處八方各各塗一小壇，小壇上先置淨椀，其粥香華各各令人擎，隨念誦人後。念誦人先當至心啟請八方天王并其眷屬令赴道場，各依本位。先東方誦帝釋真言，先洗清水少許即下塗香，次下時華，次下粥，次蠟燭插於粥上，次以燒香三度奉獻，口誦真言兼求擁護，乞天王歡喜，道場主福祐。次東南方火天方亦爾，各誦本天真言次第而施。次南方焰魔天，次西南方羅剎天，次西方水天，次西北方風天，次北方多聞天，次東北方伊舍那天。末後留少許餘粥，多著清水，於粥中著少餅子菓子塗香時華。總著了，誦甘露真言，以手印加持，令人擎送淨處瀉於地上，施與諸惡鬼神，願擁護施主歡喜。更莫迴顧，便須往還。
凡施八方天，先辦所施飲食。五味雜粥，稠煮勿令稀。五味者，粳米、菉豆、油麻、牛乳、蘇。各量多少，以意令其有味。著少許鹽，切須護淨，盛於瓷盆。小蠟燭十二枚，磨白檀香，時華清水，於所施處八方各各塗一小壇，小壇上先置淨椀，其粥香華各各令人擎，隨念誦人後。念誦人先當至心啟請八方天王并其眷屬令赴道場，各依本位。先東方誦帝釋真言，先洗清水少許即下塗香，次下時華，次下粥，次蠟燭插於粥上，次以燒香三度奉獻，口誦真言兼求擁護，乞天王歡喜，道場主福祐。次東南方火天方亦爾，各誦本天真言次第而施。次南方焰魔天，次西南方羅剎天，次西方水天，次西北方風天，次北方多聞天，次東北方伊舍那天。末後留少許餘粥，多著清水，於粥中著少餅子菓子塗香時華。總著了，誦甘露真言，以手印加持，令人擎送淨處瀉於地上，施與諸惡鬼神，願擁護施主歡喜。更莫迴顧，便須往還。
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東方帝釋天真言
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此真言總須加歸命。
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oṃ ī ndra ya svā hā
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東南方火天真言
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oṃ a gna ye svā hā
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南方焰摩天真言
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oṃ yaṃ ma ya svā hā
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西南方羅剎天真言
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oṃ nṛ tye svā hā
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西方水天真言
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oṃ va ru ṇa ya svā hā
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西北方風天真言
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oṃ va ya ve svā hā
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北方多聞天真言
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oṃ vai śra ma ṇa ya svā hā
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東北方伊舍那天真言
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oṃ ī śa na ya svā hā
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一一位各誦本真言，分明記下物次第。先水，次塗香，次華，次粥，次燭，次燒香。諸位遍已，即誦須彌王真言加持三七五七遍。真言曰：
一一位各誦本真言，分明記下物次第。先水，次塗香，次華，次粥，次燭，次燒香。諸位遍已，即誦須彌王真言加持三七五七遍。真言曰：
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oṃ su me ru ka rpa ya oṃ su ru suru pra su ru pra su ru svā hā
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總施了，然後洗手又施。道場中發遣奉送聖眾，收却供養物，然後塗壇。
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上方梵天真言(如歸命)
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oṃ vra hma ne svā hā
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下方地天真言
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oṃ vṛ thi vyai svā hā
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水等六物各令一人手擎，隨施者後，施了者令於未施位處立。如是次第，切須取之。燭須在意，未施遍已來不得令滅矣。
水等六物各令一人手擎，隨施者後，施了者令於未施位處立。如是次第，切須取之。燭須在意，未施遍已來不得令滅矣。
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日天真言
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oṃ sa ha sra ke ra naṃ hūṃ tu le svā hā
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月天真言
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oṃ sra ma pra bhe hūṃ svā hā
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甘露真言
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na mo su rū pa ya ta thā ga tā ya ta dya thā oṃ su ru pra su ru suru svā hā
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施飲食真言
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na mo sa rva ta thā ga tā va lo ki te oṃ bha ra bhara saṃ bha ra saṃbhara hūṃ
na mo sa rva ta thā ga tā va lo ki te oṃ bha ra bhara saṃ bha ra saṃbhara hūṃ
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若人求一切吉祥之事，所建道場修畢之日初夜分，皆須先施八方天王及梵天、地天、諸宿曜鬼神等，然後發遣聖眾，始廢道場。如是依法作者，一切聖賢盡皆歡喜，令得福祐，所獲吉祥。
若人求一切吉祥之事，所建道場修畢之日初夜分，皆須先施八方天王及梵天、地天、諸宿曜鬼神等，然後發遣聖眾，始廢道場。如是依法作者，一切聖賢盡皆歡喜，令得福祐，所獲吉祥。
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施八方天儀則(唐院本無此題)
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